11 Ticketing-Software-System für IT-Teams im Jahr 2024

Technisch versierte Ticketing-Krieger sind immer auf der Suche nach dem besten Weg, um eine große Anzahl von Kundenanfragen zu bearbeiten. Wir haben die ultimative Auswahl von 11 Helpdesk-Ticketing-Software-Systemen zusammengestellt, die Ihr IT-Team begeistern werden, als gäbe es kein Morgen.

Von

supercharged issue tracking

bis hin zu fortschrittlichen Funktionen für die Zusammenarbeit können diese Tools dazu beitragen, Ihre IT-Festung uneinnehmbar zu machen.

Machen Sie sich bereit zur Eroberung, ein Ticket nach dem anderen! 💥

Was ist Ticketing-Software?

Ticketing-Software ist ein Computerprogramm, das dazu dient, Anfragen, Aufgaben und Dienstleistungen zu verfolgen. Sie bietet eine organisierte Möglichkeit zur Verwaltung von Kundendienstanfragen und technischen Supportfragen durch Problemverfolgung und Problemlösung. Diese Art von Anwendung verfügt über Funktionen wie Ticket-Kategorisierung, automatische Weiterleitung, Echtzeit-Updates, Benachrichtigungseinstellungen und detaillierte Berichtsmetriken.

Worauf sollten Sie bei einer Ticketing-Software achten?

IT-Teams verwenden Ticketing-Software, um verschiedene Kundenanfragen und technische Probleme zu bearbeiten. Bei der Suche nach der perfekten Ticketing-Software gibt es einige wichtige Funktionen und Überlegungen, die Sie beachten sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Suchen Sie nach einer Software, die benutzerfreundlich und intuitiv ist

Suchen Sie nach einer Software, die benutzerfreundlich und intuitiv ist Ticketmanagement: Stellen Sie sicher, dass die Software über Funktionen wie Ticketzuweisung, Priorisierung und Statusverfolgung verfügt

Stellen Sie sicher, dass die Software über Funktionen wie Ticketzuweisung, Priorisierung und Statusverfolgung verfügt Automatisierung: Suchen Sie nach Automatisierungsfunktionen, um sich wiederholende Aufgaben zu rationalisieren, wie z. B. die Weiterleitung und Eskalation von Tickets

Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte in ClickUp oder passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann

Anpassung und Skalierbarkeit: Sie werden Anpassungen an Ihre spezifischen Arbeitsabläufe und Anforderungen wünschen, insbesondere wenn Sie wachsen

Sie werden Anpassungen an Ihre spezifischen Arbeitsabläufe und Anforderungen wünschen, insbesondere wenn Sie wachsen Integration: Die Software sollte mit Ihren bestehenden E-Mail-, CRM- oder Projektmanagement-Plattformen zusammenarbeiten

Die Software sollte mit Ihren bestehenden E-Mail-, CRM- oder Projektmanagement-Plattformen zusammenarbeiten Berichte und Analysen: Der Zugang zu umfassenden Berichten hilft Ihnen, die Teamleistung zu messen, Engpässe zu erkennen und die Gesamteffizienz zu verbessern 📊

Der Zugang zu umfassenden Berichten hilft Ihnen, die Teamleistung zu messen, Engpässe zu erkennen und die Gesamteffizienz zu verbessern 📊 Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass die Software Industriestandards einhält und Datenverschlüsselung und sicheren Benutzerzugang bietet 🔐

Stellen Sie sicher, dass die Software Industriestandards einhält und Datenverschlüsselung und sicheren Benutzerzugang bietet 🔐 Mobile Zugänglichkeit: Die mobile Zugänglichkeit ermöglicht es den Teammitgliedern, von überall aus auf Tickets zuzugreifen

Die mobile Zugänglichkeit ermöglicht es den Teammitgliedern, von überall aus auf Tickets zuzugreifen Kundensupport: Ein zuverlässiger Support kann bei Problemen entscheidend sein

Wenn Sie diese Faktoren berücksichtigen und verschiedene Ticketsysteme vergleichen, können Sie die beste Lösung für Ihr IT- oder Support-Team finden. 🎫

Die 11 besten Ticketing-Systeme für das Jahr 2024

In der schnelllebigen Welt eines IT- oder Kundensupport-Teams ist es das A und O, mit dem Ticketing-System immer einen Schritt voraus zu sein. Die Nachfrage nach nahtlosen Helpdesk-Ticketing-Systemen war noch nie so groß wie heute.

Im Folgenden finden Sie eine Liste der 11 besten Ticketing-Software für 2024. Diese Perlen unter den Ticketingsystemen werden die Fähigkeiten Ihres Kundensupportteams verbessern.

1.

ClickUp

Passen Sie ein ClickUp-Formular für Helpdesk-Zwecke an, indem Sie ein beliebiges Feld in das Formular ziehen und ablegen

ClickUp's

projektmanagementsoftware

bietet eine umfassende Lösung, mit der IT-Teams Kundenanfragen in Echtzeit verwalten können.

Teams können verwenden

ClickUp Formulare

um Erfassungsfelder zu erstellen. Kundenantworten werden automatisch in verfolgbare Aufgaben umgewandelt. Standardformulare, wie das

ClickUp Help Desk-Ticket-Vorlage

tragen dazu bei, die Reaktionszeiten zu verkürzen und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.

Die Vorlage enthält benutzerdefinierte Status wie "Offen" und "In Bearbeitung", um den Ticketfortschritt zu verfolgen, sowie benutzerdefinierte Felder zur einfachen Kategorisierung für Support-Teams.

Mit sechs verschiedenen Ansichten können Sie Ticketkategorien, Prioritäten und vieles mehr mit der Desk-Software effizient organisieren. Die Vorlage verbessert auch das Projektmanagement durch Funktionen wie Tagging, automatische Erinnerungen und Dateianhänge.

Zusätzliche Felder können über ClickUp Forms hinzugefügt werden, um die von Ihrem Team benötigten Daten zu erfassen.

ClickUp beste Eigenschaften

Erstellen Sie benutzerdefinierte Ticket-Status, um Support-Tickets zu verfolgen, z. B. Offen, Abgebrochen, In Bearbeitung, In der Warteschleife und Eskaliert. Benutzer können Benachrichtigungen erhalten, wenn sich der Status eines Tickets ändert

Automatisieren Sie Supportanfragen und erstellen Sie Formulare zur Verwendung durch Ihr Team, was besonders bei einem hohen Ticketaufkommen hilfreich ist

ClickUp erfüllt die Vorschriften von GDPR, PCI DSS Service Provider Level 1 und CCPA

ClickUp Einschränkungen

ClickUp bietet eine große Anzahl von Funktionen, aber die Lernkurve könnte für einige Benutzer hoch und herausfordernd sein

Der kostenlose Plan beinhaltet keinen Zugang zur Formularansicht

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,200+ Bewertungen)

4.7/5 (8,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Deskpro

über

Deskpro

Deskpro ist ein cloudbasiertes Servicemanagement-Tool, das mit einer Reihe von herausragenden Funktionen glänzt. Sein Multi-Channel-Support konsolidiert alle Kundenanfragen aus E-Mail, Chat, Social Media und mehr in einer zentralen Plattform und einem IT-Ticketing-System.

Keine Anfrage wird unbemerkt bleiben.

Deskpro eignet sich hervorragend als Lösung für die Zusammenarbeit mehrerer Teams. Kundensupportteams, interne Supportteams und Vertriebsteams können Deskpro durch automatisierte kommunikation und Aufgabenmanagement .

Teams können auch Integrationen mit Plattformen wie Google Suite, Slack und Trello erstellen. Weitere Integrationen sind über Zapier verfügbar.

Deskpro beste Eigenschaften

Kunden können jederzeit zwischen Cloud- und On-Premise-Bereitstellung wechseln

Mehrere Rechenzentren auf der ganzen Welt sorgen für die Sicherheit Ihrer Daten

Eine intuitive Benutzeroberfläche macht es den Kunden leicht, selbst Lösungen zu finden

Einschränkungen von Deskpro

Teams müssen für Add-ons wie Onboarding, Agentenschulung und Agentenzertifizierung bezahlen

Integrationen können für das Support-Ticket-System schwierig sein

Preise für Deskpro

Team: $29 pro Agent/Monat

$29 pro Agent/Monat Professional: $59 pro Agent/Monat

$59 pro Agent/Monat Enterprise: 99 $ pro Agent/Monat

Deskpro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

4.3/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (35+ Bewertungen)

3. Gegensprechanlage

über

Gegensprechanlage

Intercom ist eine Helpdesk-Software, die mit einer beeindruckenden Reihe von erstklassigen Funktionen aufwarten kann. Eine der herausragenden Stärken ist die Live-Chat-Funktionalität. Chatbots ermöglichen Echtzeit-Interaktionen mit Kunden, beantworten Fragen und bieten sofortige Unterstützung.

Das intuitive Help Center des Service-Desk-Ticketing-Systems bietet Nutzern die Möglichkeit zur Selbstbedienung.

Die fortschrittlichen Berichts- und Analysemöglichkeiten von Intercom bieten wertvolle Einblicke in das Kundenverhalten und die Leistung der Agenten und liefern wichtige Leistungskennzahlen. Die nahtlose Integration mit verschiedenen Anwendungen von Drittanbietern vereinfacht IT-Verwaltung und ist damit eine vielseitige und anpassungsfähige Lösung für Unternehmen jeder Größe.

Intercom beste Eigenschaften

Fin, der KI-gestützte Chatbot von Intercom, hilft bei der Rationalisierung des Incident Managements

Reduziert die administrativen Aufgaben der Teams und ermöglicht es ihnen, einen Mehrwert für ihren Kundenservice zu schaffen

Einfache Skalierung des Supports ohne Beeinträchtigung des Kundenerlebnisses oder der Endbenutzer

Einschränkungen von Intercom

Einige Benutzer empfanden die Benutzeroberfläche im Vergleich zu anderen Ticketing-Systemen als etwas klobig

Die Nutzer gaben an, dass das Preissystem schwer zu verstehen sei

Intercom Preise

Starter: $74/Monat

$74/Monat Pro: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Premium: Kontakt für Preisgestaltung

Intercom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (2,750+ Bewertungen)

4.5/5 (2,750+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (950+ Bewertungen)

4. Zoho Desk

über

Zoho-Schreibtisch

Zoho Desk verfügt über eine Reihe bemerkenswerter Funktionen, die es zu einem Top-Anwärter auf dem Markt für Ticketingsystem-Software machen. Sein Multi-Channel-Ticketing-System sammelt Kundenanfragen aus verschiedenen Kanälen.

Der KI-gestützte Assistent der Plattform, Zia, steigert die Produktivität der Agenten mit intelligenten Vorschlägen und automatischen Antworten und beschleunigt so die Lösung von Anfragen. Zoho Desk ist anpassbar wissensdatenbank ermöglicht es den Nutzern, selbständig Lösungen zu finden.

Dies reduziert die Arbeitsbelastung des Support-Teams und erhöht die Kundenzufriedenheit. Mit mehr als 100 integrierten vordefinierten Berichten können Unternehmen wertvolle Einblicke in Kundentrends und die Leistung der Agenten in der Ticketing-System-Software gewinnen.

Die besten Funktionen von Zoho Desk

Das Unternehmen glaubt an den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen und ermöglicht es Ihnen, die Zufriedenheit Ihrer Kunden zu verfolgen

Prädiktive Intelligenz macht es einfach, Kundenprobleme zu lösen, bevor sie entstehen

Die Preisoptionen beinhalten Einrichtungsgebühren für eine schnelle Integration des Support-Ticket-Systems

Einschränkungen von Zoho Desk

Begrenzte Verfügbarkeit von Anpassungen und Integrationen für das Ticketsystem

Fehlende Funktionen zur E-Mail-Formatierung können die Verwaltung von Support-Tickets erschweren

Preise für Zoho Desk

Standard: $14 pro Benutzer/Monat

$14 pro Benutzer/Monat Professional: $23 pro Benutzer/Monat

$23 pro Benutzer/Monat Enterprise: $40 pro Benutzer/Monat

Zoho Desk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (4,800+ Bewertungen)

4.4/5 (4,800+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,050+ Bewertungen)

5. Zendesk

über

Zendesk

Zendesk, ein Vorreiter im Bereich Kundenservice-Software, verfügt über eine Reihe bemerkenswerter Funktionen, die seine Position als erstklassige Lösung für Unternehmen weltweit festigen. Der Omnichannel-Support sammelt Kundeninteraktionen aus verschiedenen Kanälen.

Das Ticketing-System von Zendesk, das mit intelligentem Routing und Automatisierung ausgestattet ist, rationalisiert das Ticketmanagement und ermöglicht eine effiziente und zeitnahe Problemlösung für eine höhere Kundenzufriedenheit. Die Agenten können dank der Code- und No-Code-Integrationsoptionen Kundendaten überall auf der Customer Journey eingeben.

Der umfangreiche Integrationsmarktplatz von Zendesk sorgt für eine nahtlose Verbindung mit anderen wichtigen Geschäftstools, wodurch die Gesamtproduktivität und die Zusammenarbeit über das Desk-Ticketing-System verbessert werden.

Und schließlich können Kunden dank der anpassbaren Wissensdatenbank und des Self-Service-Portals selbständig Antworten auf ihre Fragen finden, so dass das Support-Team in anderen Bereichen Mehrwert schaffen kann.

Die besten Funktionen von Zendesk

Unterstützt mehr als 1.000 Integrationen, die bei Support-Tickets helfen

Robuste Analyse-Dashboards sind bereits im Lieferumfang enthalten

Bietet umfassenden Support und Schulungen für Kundendienstmitarbeiter

Einschränkungen von Zendesk

Teurer im Vergleich zu einigen der anderen Optionen auf unserer Liste

Es gibt Bedenken hinsichtlich des internen Kundendienstes von Zendesk

Das Desk-Ticketing-System kann für kleine Unternehmen zu umfangreich sein

Zendesk-Preise

Suite Team: $69 pro Agent/Monat

$69 pro Agent/Monat Suite Growth: $115 pro Agent/Monat

$115 pro Agent/Monat Suite Professional: $149 pro Agent/Monat

$149 pro Agent/Monat Suite Enterprise Plus: Kontakt zum Vertrieb

Zendesk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5,600+ Bewertungen)

4.3/5 (5,600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3,675+ Bewertungen)

6. ProProfs Help Desk

über ProProfs

ProProfs Help Desk ist ein bewährter Marktführer im Bereich der Ticketing-Software. Das Unternehmen besteht seit mehr als 100 Jahren und legt großen Wert auf die Bereitstellung eines starken Kundendienstes. Die Support-Dienste sind rund um die Uhr verfügbar.

Die Help Desk-Plattform ist so konzipiert, dass sie ähnlich wie Gmail funktioniert, was den Einstieg in das System zum Kinderspiel macht. Die Plattform vereint Ticketing-, Chat-, Kundenumfrage- und Wissensdatenbank-Tools in einer einzigen Kundensupportlösung.

Teams können die Arbeitsabläufe genau an ihre Bedürfnisse anpassen. ProProfs Help Desk lässt sich mit Marketing-, CRM- und Projektmanagement-Plattformen integrieren.

ProProfs Help Desk beste Eigenschaften

Einfache, leicht verständliche Service Desk-Schnittstelle

Der Kundendienst ist per Chat, E-Mail und Telefon 24/7 erreichbar

Wissensdatenbank reduziert das Ticketvolumen um bis zu 80%

ProProfs Help Desk Einschränkungen

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten für Support-Tickets

Es gibt keine mobile App

ProProfs Help Desk Preise

$30 pro Benutzer/Monat

ProProfs Help Desk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (15+ Bewertungen)

4.7/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

7. HappyFox Help Desk

über

HappyFox

HappyFox bietet ein intuitives Desk-Ticketing-System, mit dem Benutzer Kundenanfragen über verschiedene Kanäle hinweg effizient verfolgen und verwalten können.

HappyFox verfügt über einen Wissensdatenbank-Builder, mit dem Ihr Team organisierte, durchsuchbare FAQ-Datenbanken erstellen kann. Wir lieben diese Funktion, weil sie es den Kunden ermöglicht, selbständig Antworten zu finden, was die Arbeitsbelastung der Supportmitarbeiter reduziert und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit erhöht.

Das Ticketing-System verfügt über robuste Berichts- und Analysefunktionen, die wertvolle Einblicke in die Teamleistung und Kundentrends bieten. Darüber hinaus schaffen die Integrationen von HappyFox mit gängigen Business-Tools ein einheitliches Ökosystem.

Für Unternehmen, die eine umfassende Helpdesk-Lösung mit leistungsstarken Ticketing-, Automatisierungs-, Wissensdatenbank- und Berichtsfunktionen suchen, ist HappyFox eine hervorragende Wahl. 🦊

Die besten Funktionen von HappyFox

Alle Preispläne bieten unbegrenzte Mailboxen und Tickets

Integriert mit Slack und Microsoft Teams zur Verwaltung des internen Supports

Eingehende Tickets können in verschiedene Bereiche kategorisiert werden

HappyFox Einschränkungen

Kunden mochten den anfänglichen Onboarding-Prozess, sagten aber, dass es an zusätzlicher Unterstützung für das Ticket-System mangelt

Intelligente Regeln und Automatisierungen können nicht so konfiguriert werden, dass sie mehrere Aktionen umfassen

HappyFox Preise

Mächtig: $39 pro Agent/Monat

$39 pro Agent/Monat Fantastic: $59 pro Agent/Monat

$59 pro Agent/Monat Enterprise: $79 pro Agent/Monat

$79 pro Agent/Monat Enterprise Plus: $99 pro Agent/Monat

HappyFox Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (125+ Bewertungen)

4.5/5 (125+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (90+ Bewertungen)

8. Hilfe Pfadfinder

über

Hilfe Pfadfinder

Help Scout bietet eine Reihe von Funktionen, die es zu einer ersten Wahl für Unternehmen machen, die sich auf die Bereitstellung von hervorragenden Kundenservice . Der gemeinsame Posteingang zentralisiert alle Kundenanfragen aus verschiedenen Kanälen, was eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen den Supportmitarbeitern und eine effiziente Ticketverwaltung ermöglicht. Mit seinem intuitiven Knowledge Base Builder befähigt Help Scout die Kunden, Self-Service-Lösungen zu finden und entlastet so die Support-Teams.

Die Integrationen von Help Scout mit beliebten Business-Tools schaffen ein einheitliches Ökosystem, das die Produktivität erhöht und reibungslose Arbeitsabläufe fördert. Zum Beispiel können Benutzer den Beacon Builder nutzen, um anpassbare Widgets zu entwerfen, die sich nahtlos in ihre Website einfügen.

Für Unternehmen, die eine Kundensupportlösung mit einem gemeinsamen Posteingang, einer Self-Service-Wissensdatenbank, Automatisierung und aufschlussreichen Analysen suchen, setzt Help Scout dem Ganzen die Krone auf.

Help Scout beste Eigenschaften

Vorgefertigte Antworten können Links, Aufforderungen zum Handeln, Bilder und mehr enthalten

Das Nachrichten-Dashboard macht es dem Kundendienstteam leicht, zu sehen, welche Probleme bearbeitet wurden

Hohe Kundenbindungsrate: Mehr als 80 % der mittelständischen Unternehmen, die mit Help Scout beginnen, bleiben mindestens vier Jahre bei der Plattform

Help Scout Einschränkungen

Die Benutzer sagten, es sei zu einfach, zwischen dem automatischen und dem manuellen Modus zu wechseln, was manchmal Probleme verursachte

Die Formatierung von Dokumenten kann schwierig sein, wobei einige Nutzer angaben, dass die Dokumente nicht sehr elegant aussehen

Help Scout Preise

Standard: $25 pro Benutzer/Monat

$25 pro Benutzer/Monat Plus: $50 pro Benutzer/Monat

$50 pro Benutzer/Monat Pro: Kontakt zum Vertrieb, nur Jahrespreise

Kontakt zum Vertrieb, nur Jahrespreise Help Scout für Gutes : Preisgestaltung für gemeinnützige Organisationen, Kontakt zum Vertrieb

: Preisgestaltung für gemeinnützige Organisationen, Kontakt zum Vertrieb Help Scout für Startups: Preise für Startups, Kontakt zum Vertrieb

Help Scout Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (390 Bewertungen)

4.4/5 (390 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

9. ServiceDesk Plus

über

ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus zeichnet sich durch sein umfassendes Ticketing-System aus, mit dem Benutzer Supportanfragen effizient erstellen, verfolgen und verwalten können. Die integrierte Asset-Management-Funktion der Plattform verbessert die Transparenz von Assets und verwaltung der Arbeitskräfte .

Mit den Problem- und Änderungsmanagement-Modulen von Service Desk Plus können Unternehmen proaktiv IT-Probleme erkennen und angehen und Änderungen nahtlos umsetzen.

Die Plattform bietet einen integrierten IT-Service-Desk, der als Brücke zwischen dem Unternehmen und der IT-Abteilung dient.

Service Desk Plus beste Eigenschaften

Kombiniert IT Asset Management und IT Service Management in einer Plattform

Einfache Bereitstellung von Anpassungen dank Low-Code-Funktionen

Das Unternehmen besitzt seine eigenen Rechenzentren und eliminiert Tracker und Unterprozesse, wodurch diekundendaten sicher

Service Desk Plus Einschränkungen

Aufpreis im Preis für die Implementierung vor Ort

Benutzer beschwerten sich über Probleme bei der Implementierung

Preise für Service Desk Plus

Standard: $10 pro Techniker/Monat

$10 pro Techniker/Monat Professional: $21 pro Techniker/Monat

$21 pro Techniker/Monat Enterprise: $50 pro Techniker/Monat

Service Desk Plus Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (200+ Bewertungen)

4.2/5 (200+ Bewertungen) Capterra: Keine Bewertungen

10. Vorderseite

über

Vorderseite

Front ist eine erstklassige Ticketing-Lösung für moderne Unternehmen, die effiziente Kunden kommunikation und Zusammenarbeit . Der gemeinsame Posteingang zentralisiert Kundendienstanfragen aus verschiedenen Kanälen, was eine nahtlose Teamarbeit und eine optimierte Ticketverwaltung ermöglicht.

Mit Front können Sie E-Mails, Live-Chats, SMS und vieles mehr in einem kollaborativen Hub verwalten und so eine einheitliche Plattform für alle Kundeninteraktionen schaffen.

Die kollaborativen Tools von Front, wie z. B. interne Kommentare und Zuweisungen, ermöglichen zusammenarbeit in Echtzeit zwischen Support-Mitarbeitern.

Front beste Eigenschaften

Der gemeinsame Posteingang verbessert die Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern

Tutorials und Ressourcen helfen bei der Einarbeitung

Nahezu 100 sofort einsatzbereite Integrationen

Aussagekräftige Berichte über Leistungskennzahlen für Kundenzufriedenheit und Service Level Agreements (SLAs)

Einschränkungen der Front

Die Lernkurve ist steil, so die Kritiker

Fehlende Möglichkeit zur Anpassung der Benachrichtigungszeitpläne an Wochentagen und Wochenenden

Preise für Front

Wachstum: 59 $ pro Platz/Monat

59 $ pro Platz/Monat Scale: $99 pro Platz/Monat

$99 pro Platz/Monat Premier: $229 pro Platz/Monat

Front Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,800+ Bewertungen)

4.7/5 (1,800+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (250+ Bewertungen)

11. TeamSupport

über

TeamSupport

TeamSupport ist ein fortschrittliches Ticketingsystem, das speziell für B2B-Kundendienstteams entwickelt wurde. Sein umfassendes Funktionspaket hilft bei der Beantwortung von Kundenanfragen über verschiedene Kanäle, einschließlich sozialer Medien, Website-Chats und E-Mails.

TeamSupport beste Eigenschaften

Integrierte Customer Distress Index-Tools helfen bei der Überwachung und Vermeidung von Kundenabwanderung

Integration mit Kundensupport- und Team-Tools, einschließlich Slack, Salesforce, JIRA, HubSpot und Azure DevOps

Die Produktdatenbank ermöglicht die Nachverfolgung von Kundendaten und Produkten auf Ticketebene für eine schnellere Lösung und eine fundierte Problemverfolgung für Support-Teams

Einschränkungen von TeamSupport

Es gibt keine kostenlose Testversion

Ticket-Automatisierungsregeln werden nur einmal auf einem Ticket ausgeführt, um Schleifen zu vermeiden, aber das bedeutet, dass man manuell mehrere Regeln schreiben muss, um kompliziertere Helpdesk-Tickets zu bearbeiten

Im Vergleich zu anderen Desk-Tools gibt es keine robusten Projektmanagement-Lösungen

Preise für TeamSupport

Essential Support: $49/Monat pro Agent

$49/Monat pro Agent Enterprise Support: $69/Monat pro Mitarbeiter

$69/Monat pro Mitarbeiter Kompletter Kundensupport Suite: $119/Monat pro Mitarbeiter

TeamSupport Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (840+ Bewertungen)

4.4/5 (840+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (830+ Bewertungen)

Vorteile der Verwendung von Ticketing System Software

Der Einsatz von Ticketing-Software wird immer beliebter, da Unternehmen versuchen, ihren Kundenservice zu verbessern. Von der Rationalisierung der Kommunikationsprozesse bis hin zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Support-Mitarbeitern können Ticketing-Systeme die Kundenzufriedenheit und die Unternehmensleistung massiv verbessern.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie Ihr Team von Ticketing-Software profitieren kann:

Steigert die Produktivität : Durch die Automatisierung manueller Aufgaben und die Rationalisierung des Ticket-Management-Prozesses können Unternehmen die Produktivität ihrer Mitarbeiter um bis zu 20 % steigern.

: Durch die Automatisierung manueller Aufgaben und die Rationalisierung des Ticket-Management-Prozesses können Unternehmen die Produktivität ihrer Mitarbeiter um bis zu 20 % steigern. Verbessert die Zusammenarbeit : Mit Funktionen wie Teameingängen, gemeinsamen Workflows und integrierten Dashboards können Teams bei der Lösung von Kundenanfragen effektiver zusammenarbeiten.

: Mit Funktionen wie Teameingängen, gemeinsamen Workflows und integrierten Dashboards können Teams bei der Lösung von Kundenanfragen effektiver zusammenarbeiten. Verbesserte Sicherheit: Durch die Zentralisierung von Kundeninformationen in einer sicheren Plattform können Unternehmen sicherstellen, dass sensible Kundendaten sicher und geschützt bleiben.

Durch die Zentralisierung von Kundeninformationen in einer sicheren Plattform können Unternehmen sicherstellen, dass sensible Kundendaten sicher und geschützt bleiben. Kosteneinsparungen: Dank ihrer Automatisierungsfunktionen macht die Ticketing-Software die manuelle Bearbeitung überflüssig, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt.

Aufschlussreiche Analysen: Mit integrierten Analyse-Dashboards können Teams schnell Trends erkennen und Einblicke in das Kundenverhalten gewinnen.

Mit integrierten Analyse-Dashboards können Teams schnell Trends erkennen und Einblicke in das Kundenverhalten gewinnen. Kundenzufriedenheit: Durch die schnelle und effiziente Beantwortung von Kundenanfragen können Ticketing-Systeme zur Steigerung der Kundenzufriedenheit beitragen.

Insgesamt sind Ticketing-Systeme von unschätzbarem Wert, wenn es darum geht, den Kundenservice zu optimieren und das Kundenerlebnis insgesamt zu verbessern.

Verbessern Sie Ihren IT-Support mit einem robusten Ticketing-System

In der Ticketing-Landschaft wimmelt es von erstklassigen Software-Optionen, die maßgeschneidert sind, um Ihre IT-Support-Bemühungen zu verbessern. Mit Funktionen, die auf Benutzerfreundlichkeit, nahtlose Ticket-Verwaltung und effiziente Zusammenarbeit ausgelegt sind, kann Ticketing-Software Ihrem IT-Team helfen, wie nie zuvor zu glänzen.

Wenn Sie bereit sind, Ihre Ticketing-Erfahrung wirklich zu revolutionieren, suchen Sie nicht weiter als ClickUp! Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, leistungsstarken Ticket-Management-Funktionen und nahtlosen Integrationen ist ClickUp die ultimative Projektmanagement-Software, mit der Sie Ihren IT-Support auf Vordermann bringen. Testen Sie ClickUp noch heute und erleben Sie die Zukunft der Projektmanagementsoftware in Aktion. Ihr IT-Team wird es Ihnen danken, und Ihre Kunden werden Sie dafür lieben. 🏆