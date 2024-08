Die 15 besten Pipedrive-Alternativen und Wettbewerber im Jahr 2024

ABC. Always Be Closing. 🤝

Erinnern Sie sich an Alec Baldwin, der dieses Mantra in Glengarry Glen Ross aggressiv verkündete? Jetzt lebt es mietfrei in unseren Köpfen, ob wir nun mit dem Ansatz seiner Figur einverstanden sind oder hoffentlich nicht. 👀

Pipedrive ist ein effektives Tool zur Rationalisierung des Vertriebsprozesses und zum Vorantreiben von Geschäftsabschlüssen - die Art von Lösung, die die Vertriebsmitarbeiter aus dem Film sicherlich gerne hätten.

Laut seinen Entwicklern ist Pipedrive _"das erste CRM, das von Vertriebsmitarbeitern für Vertriebsmitarbeiter entwickelt wurde". Seine Benutzer berichten, dass sie im Durchschnitt 28 % mehr Geschäfte abschließen als vor der Nutzung der Plattform.

Trotz ihrer Beliebtheit ist die Software vielleicht nicht für jeden geeignet. Vielleicht suchen Sie eine günstigere Pipedrive CRM-Alternative oder eine mit Funktionen, die besser auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wenn das der Fall ist, sind Sie hier genau richtig!

Wir haben eine Liste der Top 15 Pipedrive-Alternativen zusammengestellt, um Ihnen zu helfen, die perfekte Lösung für die Rationalisierung Ihrer Vertriebsabläufe zu finden.

Worauf sollten Sie bei Pipedrive-Alternativen achten?

Die Kernfunktionen von Pipedrive für den Vertrieb machen es zu einem Hit. Wenn Sie Pipedrive-Alternativen in Betracht ziehen, sollten Sie darauf achten, dass Ihr neues Tool nicht nur die gleichen Stärken wie Pipedrive aufweist, sondern auch noch ein bisschen mehr für Vertriebsteams und Kundenbeziehungsmanagement bietet. Dies sind die wichtigsten Eigenschaften, auf die Sie achten sollten:

Visuelle Vertriebs-Pipeline: Ermöglicht es Ihnen, schnell zu verstehen, wo jedes Geschäft steht und welche Schritte als nächstes für Ihr Vertriebsteam unternommen werden müssen Anpassungsmöglichkeiten: Jedes Unternehmen hat einen eigenen Prozess für seine Vertriebsteams, daher sollten Sie in der Lage sein, Ihrer Pipeline benutzerdefinierte Phasen und Felder hinzuzufügen Zusammenarbeit im Team: Ihre CRM-Software ist effizient, wenn Ihr Team Aktualisierungen gemeinsam nutzen und nahtlos zusammenarbeiten kann Aktivitätserinnerungen: Um Geschäfte abzuschließen, ist es wichtig, den Überblick über die Aktivitäten Ihres Vertriebsteams zu behalten. CRM-Software, mit der Sie Erinnerungen planen können, stellt sicher, dass Sie keine Folgetermine verpassen Segmentierung und Lead-Management: Das Filtern, Kategorisieren und Segmentieren von Leads kann Ihre Ansprache und Kommunikation gezielter und effektiver gestalten Kontakthistorie: Der Zugriff auf eine umfassende Aufzeichnung der Interaktionen mit jedem einzelnen Kontakt kann den Aufbau und die Pflege starker Beziehungen unterstützen, die Ihrem Vertriebsteam zum Erfolg verhelfen Berichte und Analysen: Detaillierte Berichte und Analysetools bieten wertvolle Einblicke in die Vertriebsleistung und helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen

Die 15 besten Pipedrive-Alternativen für das Jahr 2024

Pipedrive hat aufgrund seines messerscharfen Fokus auf den Vertrieb an Popularität gewonnen. Dies bringt jedoch eine Reihe von Kompromissen mit sich. Wenn Ihr Team umfangreiche marketing-Automatisierungsfunktionen ist Pipedrive möglicherweise nicht geeignet.

Und wenn Sie auf der Suche nach detaillierten Berichtsfunktionen sind, müssen Sie sich anderweitig umsehen. Aber machen Sie sich keine Sorgen, wenn Pipedrive nicht alle Ihre Anforderungen erfüllt - wir halten Ihnen den Rücken frei!

Lassen Sie uns in unsere Bewertungen der Top 15 Pipedrive-Konkurrenten eintauchen, die Ihre nächste Vertriebs-CRM-Software werden könnten, um die Geschäftsprozesse von Vertriebs- und Marketingteams zu verbessern.

Verwalten von Kundendaten, persönlichen Aufgaben und Kommunikation in ClickUp von jedem Gerät aus

ClickUp ist die perfekte Pipedrive-CRM-Alternative, wenn Sie auf der Suche nach einer all-in-One-CRM- und Projektmanagement-Lösung suchen mit einer breiten Palette von Funktionen für Projektmanagement, Teamzusammenarbeit, Aufgabenautomatisierung und Kundenbeziehungsmanagement

Beginnend mit ClickUp als Ihre CRM-Software ist wie der Umzug Ihres Teams in ein gut organisiertes digitales Büro. Der erste Schritt ist der Download Die CRM-Vorlage von ClickUp . Sie bietet eine anfängliche Struktur für die Verwaltung von Kundenbeziehungen, einschließlich Bereichen, Ordnern und Listen.

Passen Sie die Anzeige und Verwaltung von Kontakten an, indem Sie Ansichten hinzufügen, z. B. die Board-Ansicht für visuelle Workflows oder die Listenansicht für die detaillierte Organisation von Aufgaben und optimale ressourcenmanagement .

Visualisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit ClickUp CRM-Vorlagen und der Vorstandsansicht

Möchten Sie mehr über Ihre Kunden wissen? Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, um wichtige Details zu erfassen, z. B. Telefonnummern oder bevorzugte Kontaktmethoden.

Apropos Anpassung: Sie können die bereits vorhandenen CRM-Arbeitsablauf oder erstellen Sie Ihre eigenen Status. Sie bieten einen schnellen, klaren Überblick über das Stadium, in dem sich eine Aufgabe befindet.

Haben Sie einen Kommentar oder ein Update? Weisen Sie ihn Kunden oder teammitglieder um alle auf dem Laufenden zu halten. Bleiben Sie mit Ihrem Team in Verbindung, chatten Sie und teilen Sie Dokumente, egal ob auf dem Desktop, auf dem Handy oder im Browser. Automatisierungen verbessern die Effizienz indem sie sich um Routineaufgaben kümmern, wie z. B. die Änderung des Aufgabenstatus, wenn eine bestimmte Aktion abgeschlossen ist, und so Platz für strategisch wichtigere Arbeiten schaffen.

Verwenden Sie die ClickUp CRM Whiteboard-Vorlage um Arbeitsabläufe zu automatisieren Diese Vorlage herunterladen ClickUp ist ein mächtiges Werkzeug, aber wir verstehen, dass die Fülle der Optionen entmutigend wirken kann. Selbst wenn Sie noch nicht bereit sind, eine CRM-Software zu nutzen, bietet ClickUp weitere kostenlose Vorlagen für die Customer Journey können Sie verwenden als CRM-Alternativen .

ClickUp beste Eigenschaften

Vielseitig genug, um in verschiedenen Branchen eingesetzt zu werden, zum Beispiel vonbauprofis oder alsmarketing-Software* Leicht anpassbare CRM-Funktionen für ein effizienteres Vertriebsmanagement

Bearbeitbare Vorlagen zur Verwaltung aller Marketing- und Vertriebsaufgaben an einem Ort

Integration mit mehr als 1.000 Apps und Tools für die Zusammenarbeit, darunter Loom, Google Calendar, Front, Slack, Calendly und Zoom

Diverse CRM-Lösungsansichten wie Liste, Board, Kalender und Tabelle

Benutzerdefinierte Felder und anpassbare Workflows

Mobile App für den Zugriff von unterwegs

Automatisierungen beseitigen administrative Routineaufgaben

Leistungsstarke Berichts- und Analysetools

ClickUp-Einschränkungen

Gelegentlich lange Ladezeiten

Kann für neue Benutzer überwältigend sein

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Um einen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Preisplan zu erhalten, wenden Sie sich bitte an dievertrieb team

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

2. Freshsales

via Freshsales Als Teil der größeren Freshworks-Software-Suite bietet Freshsales etwas Einzigartiges: einen KI-Assistenten namens Freddy.

Er ist das Ass in Ihrem Ärmel und scannt ständig Daten und Muster, um herauszufinden, wer am ehesten bei Ihnen kaufen wird. Freddy ist auch ein kleiner Ordnungsfanatiker, der für Ordnung in Ihrer Kundendatenbank sorgt, indem er alle Duplikate findet und zusammenführt. Er ist auch ein wahrer Wortschöpfer, der Ihnen dabei hilft, ansprechende, personalisierte E-Mails an potenzielle Kunden zu verfassen.

Und gerade wenn Sie denken, dass er genug getan hat, krempelt Freddy seine digitalen Ärmel hoch, um vergangene Daten und E-Mails zu analysieren und Ihnen die nächsten Schritte vorzuschlagen. Diese Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement ist ideal, um Ihre Vertriebsprozesse voranzubringen.

Freshsales beste Eigenschaften

KI-basierte Lead-Bewertung - Freddy, der KI-Assistent, stuft Leads nach ihrem Engagement und ihrer Konvertierungswahrscheinlichkeit ein

Benutzerdefinierte Felder, Workflows und Datenverwaltungsmethoden

Robuste Berichte, Analysen und Funktionen zur Nachverfolgung von Geschäftsabschlüssen

Automatisierte Workflows, die unter bestimmten Bedingungen ausgelöst werden, z. B. das Senden von Follow-up-E-Mails oder die Zuweisung von Leads an verschiedene Teammitglieder

Integration mit gängigen Tools von Drittanbietern wie Gmail, Outlook, HubSpot und Magento, um alle Kundeninformationen und Vertriebsprozesse zu zentralisieren

Freshsales Einschränkungen

Der Kundensupport ist manchmallangsam zu reagieren* Begrenztberichterstattung und Analyse für die CRM-Software

Freshsales Preise

Growth: kostenlos für drei Benutzer, dann $15/Monat pro Benutzer

kostenlos für drei Benutzer, dann $15/Monat pro Benutzer Pro: 39$/Monat pro Benutzer

39$/Monat pro Benutzer Enterprise: $69/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Freshsales Bewertungen und Rezensionen

3. Salesforce Sales Cloud

via Vertriebsorganisation Salesforce Sales Cloud ist eine exzellente CRM-Lösung für große Vertriebsteams und diejenigen, die sich einen erstklassigen Service leisten können. Sie ist bekannt für ihren Umfang und gilt als Branchenstandard, mit dem andere CRM-Tools verglichen werden.

Die Plattform verfügt über Funktionen, mit denen jedem Geschäft bestimmte Teammitglieder zugewiesen werden können, was die Kommunikation und Zusammenarbeit optimiert. Außerdem verfügt sie über fortschrittliche Prognosefunktionen, die Ihnen helfen, die Genauigkeit Ihrer Vorhersagen zu erhöhen - ein unverzichtbares Werkzeug in Ihrem Vertriebsinstrumentarium. 🧰

Die Lead-Erfassung und -Verwaltung ist der Bereich, in dem sich Salesforce am meisten auszeichnet. Es bietet eine Web-to-Lead-Erfassung, mit der Sie die Besucher Ihrer Website in Leads umwandeln können.

Und Multi-Channel marketing-Kampagnen ? Die detaillierte Nachverfolgung von Interaktionen über verschiedene Kanäle hinweg durch Salesforce stellt sicher, dass kein potenzieller Kunde jemals durch die Maschen fällt.

Beste Salesforce-Funktionen

Hochgradig anpassbare Arbeitsabläufe und Automatisierungsfunktionen

KI-basierte Lead-Bewertung und personalisierte Kommunikation mit Kunden

Rund-um-die-Uhr-Kundensupport

Verschiedene Add-ons für erweiterte Funktionen und Anpassungen

Anpassbare Berichte und Dashboards

Umfangreiche Integrationsmöglichkeiten

Einschränkungen von Salesforce

Kann zu teuer sein für ein kleines Unternehmen oder ein Verkaufsteam

Kommt mit einem hohenlernkurve Preise für Salesforce

Starter: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Professional: $75/Monat pro Benutzer

$75/Monat pro Benutzer Enterprise: $150/Monat pro Benutzer

$150/Monat pro Benutzer Unbegrenzt: $300/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Salesforce Bewertungen und Rezensionen

Sieh dir das an_ Alternativen zu Salesforce !

4. Pipeliner CRM

via Pipeliner Die hohen Nutzerzahlen von Pipeliner sind kein Zufall. Der Zaubertrick dieser CRM-Software? Es dreht sich alles um die Benutzererfahrung. Stellen Sie sich ein Tool vor, das sich nicht nur an Manager wendet, sondern auch Vertriebsmitarbeiter bei ihren täglichen Aufgaben unterstützt.

Die Benutzer können eine von mehreren Ansichten für Leads, Kontakte, Konten und Berichte auswählen. Diese Anpassungsoptionen erleichtern die Arbeit, indem sie einen intuitiveren und effizienteren Arbeitsablauf ermöglichen - sogar unter Einbeziehung Ihrer Marketingkampagnen.

Pipeliner ist wie ein Sandkasten, in dem die Benutzer herumspielen, Formulare erstellen, Felder anpassen und Spalten einrichten können, ohne administrative Berechtigungen zu benötigen. Vertriebsautomatisierung bietet auch arbeitsabläufe automatisieren und Aufgaben innerhalb der Plattform über eine visuelle Drag-and-Drop-Schnittstelle.

Und das Beste daran? All dies kann erreicht werden, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.

Pipeliner CRM beste Eigenschaften

Automatizer-eine Workflow- und Vertriebsautomatisierungs-Engine ohne Code

Hochgradig anpassbar

200+ native Integrationen zur Verbesserung Ihrer Geschäftsprozesse

Leicht zugängliche und verständliche Vertriebsberichte

Immer einsehbar zielverfolgung mit fünf verschiedenen Zielansichten für Verkäufer

Verpasste Abschlüsse werden mit allen Details im Archiv gespeichert, zur späteren Analyse oder Reaktivierung

Pipeliner CRM Einschränkungen

Diesuchoption könnte im Sinne der Effizienz verbessert werden

Begrenzte visuelle Darstellung und mangelnde Vielfalt inberichtsformate* Keine kostenlose Version, bietet aber eine kostenlose Testversion an

Preise für Pipeliner CRM

Starter: $65/Monat pro Benutzer

$65/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: 85 $/Monat pro Benutzer

85 $/Monat pro Benutzer Enterprise: $115/Monat pro Benutzer

$115/Monat pro Benutzer Unbegrenzt: 150 $/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Pipeliner CRM Bewertungen und Rezensionen

5. Agiles CRM

via Agiles CRM Agile CRM ist ein benutzerfreundliches Tool, das sich durch seinen umfassenden kostenlosen Plan auszeichnet. Es verfügt über eine intuitive kontaktverwaltung system, das Ihre Kontaktgruppen fachkundig kategorisiert, ähnlich wie ein Bibliothekar, der Bücher nach Genres klassifiziert. 📚

Sie können Ihre Kontakte als Kunden, Interessenten oder Partner kennzeichnen, um Ihre Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse zu optimieren.

Der vielleicht einzigartigste Aspekt von Agile CRM ist die Förderung eines gesunden Wettbewerbsgeistes innerhalb Ihres Vertriebsteams durch den Vergleich der Leistungen der einzelnen Mitglieder. Der Vertriebsprozess ist spielerisch, was den Teamgeist fördert und jeden anspornt, seine Leistung zu verbessern.

Die besten Eigenschaften von Agile CRM

die 360°-Kontaktansicht bietet detaillierte Informationen zu jedem Kontakt, einschließlich Gesprächen, Gesprächsnotizen, sozialer Präsenz und Webaktivitäten

Die Zeitleiste bietet eine chronologische Ansicht der Kontaktinteraktionen auf einer einzigen Seite

Lead Scoring ermöglicht eine schnellere und genauere Identifizierung von Interessenten

Mit der Auto-Dialer-Funktion können Sie automatisch mehrere Kontakte mit einem einzigen Klick anrufen

Die Terminplanung ermöglicht es Ihnen, Ihrekalender online und automatisieren Sie Einladungen und Nachfassaktionen

Gamification im Vertrieb steigert die Produktivität

Das Lead Prospector-Tool ermöglicht das einfache Hinzufügen von Leads, Aufgaben und Geschäften mit einem Klick über den Chrome-Browser

Einschränkungen von Agile CRM

Begrenztanpassungsmöglichkeiten* Kundenunterstützungwartezeit kann lang sein

Agile CRM Preise

Kostenlos: für zehn Benutzer

für zehn Benutzer Starter: $9.99/Monat pro Benutzer

$9.99/Monat pro Benutzer Standard: $39,99/Monat pro Benutzer

$39,99/Monat pro Benutzer Enterprise: 64,99 $/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Agile CRM Bewertungen und Rezensionen

6. Flink

via Flink Nimble ist ein neuer Weg für Unternehmen, die die Macht der sozialen Medien nutzen möchten. Diese All-in-One-Plattform integriert soziale Netzwerke direkt in Ihr CRM und ermöglicht es Ihnen, gelegentliches soziales Geplauder in sinnvolle Verbindungen und verwertbare Leads zu verwandeln.

Hinzufügen von Kontakten aus Facebook, Twitter oder LinkedIn? Kein Problem, ein paar Klicks, und schon sind Sie dabei. Und wenn sie erst einmal drin sind, macht Nimble seinem Namen alle Ehre: Es sammelt und sortiert alle Ihre Interaktionen flink. Auf diese Weise sind Sie immer auf dem Laufenden über die neuesten Updates Ihrer Kontakte, von neuen Verbindungen bis hin zu aktuellen Jobwechseln.

Die besten Funktionen von Nimble

Die Kontaktverwaltung konsolidiert alle Kontaktinformationen und den Interaktionsverlauf

Erweiterte Social Listening-Tools für Echtzeit-Einsichten über Kunden in sozialen Medien

Workflow-Automatisierung und -Anpassung

Sie können Offline-Aktivitäten wie Anrufe und Besprechungen dokumentieren und sie mit bestimmten Kontakten verbinden, um eine umfassende Aufzeichnung zu ermöglichen

Native Integration mit über 70 Apps aus verschiedenen Kategorien

Nimble Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche istnicht sehr intuitiv* Relativ teuer wenn man bedenkt, dass es sich an kleine Unternehmen richtet

Nur kostenpflichtige Pläne, aber es gibt eine kostenlose Testoption

Flinke Preise

Nimble Business: 24,90 $/Monat pro Benutzer

*Der angegebene Preis bezieht sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Nimble Bewertungen und Rezensionen

7. Einsichtsvoll

via Einsichtsvoll Insightly rationalisiert die administrativen Aspekte Ihrer Arbeit im Vertrieb. Betrachten Sie es als digitalen Aktenverwalter und Assistenten für alles, was mit Ihren Kunden und Leads zu tun hat - mit einigen nützlichen Projektmanagement-Funktionen als Zugabe. ✨

Sie können detaillierte Informationen zu jedem Kunden speichern, z. B. Namen, Titel, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und sogar ihre Fotos. Möchten Sie sich daran erinnern, wie Sie Ihren Kunden kennengelernt haben? Insightly hat das im Griff.

Insightly hilft Ihnen dabei, den Weg Ihrer potenziellen Kunden zu verfolgen, vom potenziellen Interessenten bis zum tatsächlichen Kunden. Sie können sehen, in welchem Stadium sich jeder Lead befindet, und Insightly kann Teile dieses Prozesses automatisieren, wie z. B. das Versenden von ersten Antwort-E-Mails an Interessenten.

Die besten Funktionen von Insightly

Mit den Projektmanagement-Funktionen können Sie Aufgaben organisieren, den Projektfortschritt verfolgen, Rollen zuweisen und die projektbezogene Kommunikation nahtlos integrieren

Automatisierte Workflows, E-Mail-Antworten und Aufgabenzuweisung

Web-to-Lead-Erfassung erstellt automatisch Leads in Ihrem CRM-System aus Formularübermittlungen auf Ihrer Website

Anpassbare Vertriebs-Pipelines ermöglichen es Ihnen, die Phasen Ihres Vertriebsprozesses zu definieren und den Fortschritt beim Abschluss von Geschäften zu verfolgen

Ausführliche Berichte und Dashboard-Funktionen helfen Ihnen bei der Analyse von Vertrieb, Leistung, Produktivität und anderen Metriken

Einschränkungen von Insightly

Berichte sindschwer anpassbar* Komplizierte Einrichtung und bietet nur eine kostenlose Testversion

Preise für Insightly

Plus: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Professional: $49/Monat pro Nutzer

$49/Monat pro Nutzer Enterprise: $99/Monat pro Nutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Insightly Bewertungen und Rezensionen

8. Arbeitsbücher

via Arbeitsmappen Workbooks bietet CRM-Lösungen für Vertriebs-, Marketing-, Kundendienst- und Finanzteams. Das bedeutet, dass es neben den traditionellen CRM-Funktionen auch einige exotische Funktionen bietet, wie z. B. eine ticketing-System und Unterstützung für mehrere Währungen.

Wenn Sie sich für Workbooks entscheiden, um Ihre Vertriebspipeline zu verwalten, sollten Sie zunächst die Kontaktverwaltungsfunktion nutzen, um Ihre Kunden kennenzulernen - um ein Profil von ihnen zu erstellen, ihre Bedürfnisse zu verstehen und Ihre Vorgehensweise anzupassen. Verfolgen Sie dann Ihre Vertriebsaktivitäten und verwalten Sie Opportunities, um Ihre Geschäfte effektiv voranzutreiben.

Die Automatisierung erspart Ihnen die langweiligen Aufgaben, so dass Sie sich auf den Aufbau von Beziehungen konzentrieren können. Sie müssen ein Ziel erreichen? Prognosen und Echtzeit-Metriken unterstützen Sie dabei. Und wenn es an der Zeit ist, das Geschäft abzuschließen? Zwei Klicks und voilà - aus einem Angebot wird ein Auftrag. 🙌

Workbooks beste Eigenschaften

Datenanreicherung verbessert Ihre CRM-Daten für eine genauere Kundenprofilierung

Die Funktion für Abonnements und Vertragsverlängerungen automatisiert Erinnerungen für Vertragsverlängerungen und kann zukünftige Abonnementzahlen vorhersagen

Eine 360°-Ansicht der Kundeninteraktionen hilft bei der Verfolgung von Aktivitäten und potenziellen Upselling-Möglichkeiten

Automatisierte Workflows rationalisieren sich wiederholende Aufgaben

Echtzeitberichte und umsetzbare Erkenntnisse über Ihre Vertriebskette und die Leistung einzelner Mitarbeiter, um Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen

Workbooks Einschränkungen

Skalierbarkeit kann ein Problem sein wenn Ihr Unternehmen wächst (zusammen mit Ihren Kundendaten)

Einige Benutzer finden es nichtbenutzerfreundlich für die Lead-Generierung

Workbooks Preise

CRM: $39/Monat pro Benutzer

$39/Monat pro Benutzer Business: $79/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell und bieten eine kostenlose Testversion

Workbooks Bewertungen und Rezensionen

9. Bitrix24

via Bitrix24 Bitrix24 ist wie ein neues Gerät, das anfangs etwas kompliziert zu bedienen ist, aber wenn man es erst einmal verstanden hat, hebt es die Produktivität auf ein ganz neues Niveau. Dieses CRM-Tool macht alles möglich: Lead Management , Projektverwaltung und sogar die Einrichtung eines eigenen Helpdesks.

Stellen Sie es sich als Ihre persönliche Sekretärin vor, die dafür sorgt, dass alle Informationen über Ihre Leads ordentlich im System landen und keinen Raum für verpasste Chancen lassen. Es ist wie ein virtueller runder Tisch, an dem jeder mit Updates und Zusammenarbeit auf dem Laufenden bleibt, sogar mit HD-Videoanrufen. Außerdem erhalten Sie einen eleganten Vertriebsplaner und die Magie der Aufgabenautomatisierung.

Eine steile Lernkurve ist ein Problem, aber mit ein wenig Geduld kann Bitrix24 die geheime Soße für Ihren Verkaufserfolg sein. 🍲

Bitrix24 beste Eigenschaften

Erfassen von Leads über Webformulare zur besseren Verwaltung Ihrer Kundendaten

Projektmanagement nach der Scrum-Technik

Aufgabenautomatisierung kann bei Marketing-Kampagnen helfen, die mit Bemühungen zur Lead-Generierung verbunden sind

Kommunikationstools wie Chat, HD-Videoanrufe, ein Kalender und ein gemeinsamer Arbeitsbereich

Sie können über die Plattform Ihren eigenen Helpdesk einrichten und verwalten

Einschränkungen von Bitrix24

Steillernkurve* Schwierig zu navigieren aufgrund einesüberladenen UI Bitrix24 Preise

Kostenlos: für unbegrenzte Benutzer Basic: $49/Monat für fünf Benutzer

für unbegrenzte Benutzer Standard: $99/Monat für 50 Benutzer

$99/Monat für 50 Benutzer Professional: $199/Monat für 100 Benutzer

$199/Monat für 100 Benutzer Enterprise: ab $399/Monat für 250 Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Bitrix24 Bewertungen und Rezensionen

10. Hubspot

via Hubspot HubSpot ist eine CRM-Software wie ein Schweizer Taschenmesser und glänzt mit seinen leistungsstarken, benutzerfreundlichen Funktionen für den Geschäftsabschluss. Die Reise beginnt mit der Pflege und Nachverfolgung Ihrer Bemühungen zur Lead-Generierung, zusammen mit Echtzeit-Warnungen von HubSpot über deren Verhalten.

Haben Sie eine E-Mail-Kampagne? Halten Sie sie personalisiert und verwalten Sie sie mühelos mit verwertbaren Einblicken in Ihre Kundendaten.

Mit dem übersichtlichen, anpassbaren Dashboard von HubSpot wird die Vertriebspipeline transparent, so dass Sie hochwertige Leads schnell erkennen können. Und wenn es darum geht, das Geschäft abzuschließen, übernimmt die HubSpot-Automatisierung die Führung und reduziert Ihren Arbeitsaufwand. Und das Beste daran? Alle Kern-CRM-Tools sind kostenlos.

Beste Funktionen von Hubspot

Automatisierte Vertriebspipeline (auch Marketingautomatisierungsfunktionen)

Benachrichtigungen über das Lead-Verhalten in Echtzeit

Sowohl Outbound- als auch Inbound-Leads können überwacht werden

Vollständig anpassbares visuelles Dashboard

Versenden von E-Mails direkt aus der Software

Einfache Einrichtung und Skalierbarkeit bei wachsendem Bedarf (ideal für kleine Unternehmen, die ihren Verkaufstrichter ausbauen)

Hubspot-Einschränkungen

Einige Benutzer finden, dass es nicht genuganpassungsmöglichkeiten* Berichte erstellen ist eine Herausforderung

Hubspot-Preise

Free Tools: für fünf Benutzer

für fünf Benutzer Starter: 30 $/Monat für unbegrenzte kostenlose Nutzer und zwei bezahlte Nutzer

30 $/Monat für unbegrenzte kostenlose Nutzer und zwei bezahlte Nutzer Professional: 1.600 $/Monat für eine unbegrenzte Anzahl kostenloser Benutzer und fünf bezahlte Benutzer

1.600 $/Monat für eine unbegrenzte Anzahl kostenloser Benutzer und fünf bezahlte Benutzer Enterprise: $5.000/Monat für unbegrenzt viele kostenlose Benutzer und zehn bezahlte Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell und kostenpflichtige Pläne beinhalten eine kostenlose Testversion

Hubspot Bewertungen und Rezensionen

11. Keap

über Keap Keap (ehemals Infusionsoft) ist ein CRM, das für kleine Unternehmen entwickelt wurde. Es bietet robuste Vertriebs- und Marketing-Automatisierung, Kontaktmanagement, E-Commerce und Integrationen mit einer Reihe von beliebten Tools. Es hilft Unternehmen, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und Kunden und Interessenten effizienter zu betreuen.

Keap beste Eigenschaften

Zentralisierte Kundeninteraktionen wie E-Mails, Anrufe und Meetings

Ein visueller Kampagnen-Builder, der eine fortgeschrittene Marketing-Automatisierung ermöglicht

Personalisierter Kundenservice mit automatisierten E-Mail-Antworten

Mobile App zur Verwaltung und Verfolgung von Leads von unterwegs aus

E-Commerce-Funktionen, wie Einkaufswagen und Zahlungsabwicklung

Einschränkungen von Keap

Das System kann komplex in der Einrichtung und Nutzung sein

Der Preis kann für sehr kleine Unternehmen hoch sein

Preise für Keap

Pro: $159/Monat für zwei Benutzer

$159/Monat für zwei Benutzer Max: $229/Monat für drei Benutzer

Keap Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,000+ Bewertungen)

4.2/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1,000+ Bewertungen)

12. Kapsel

über Kapsel Capsule ist ein benutzerfreundliches CRM, das Unternehmen hilft, organisiert zu bleiben, mehr über ihre Kunden zu erfahren und Beziehungen zu verwalten. Capsule ist einfach und dennoch leistungsstark und damit eine gute Wahl für kleine und mittlere Unternehmen.

Capsule beste Eigenschaften

Unverzichtbare Tools für Umsatzprognosen und detaillierte Umsatzberichte

Integration mit beliebten Anwendungen wie Google Workspace, MailChimp und Zapier

Anpassbare Funktionen für die Vertriebs-Pipeline und das Prozessmanagement

Einfaches Taggen und Kategorisieren von Kontakten zur Segmentierung Ihrer Zielgruppe

Mobile App zur Verwaltung von Kundenbeziehungen von unterwegs aus

Einschränkungen von Capsule

Begrenzte Funktionalität im Vergleich zu einigen größeren CRM-Plattformen

Die kostenlose Version enthält nur eine begrenzte Anzahl von Kontakten, für zusätzliche Kontakte fallen zusätzliche Kosten an.

Preise für Capsule

Kostenlos

Professionell: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Teams: $36/Monat pro Benutzer

$36/Monat pro Benutzer Enterprise: $54/Monat pro Benutzer

Capsule Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (90+ Bewertungen)

4.4/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

13. Zoho CRM

über Zoho CRM Zoho CRM ist eine umfassende CRM-Software (Customer Relationship Management), die als überzeugende Alternative zu Pipedrive angesehen wird. Sie bietet Unternehmen eine Vielzahl von Funktionen, um mit Interessenten und Kunden in Kontakt zu treten, Leads zu konvertieren, den Umsatz zu steigern und die Kundenbindung zu verbessern.

Die besten Funktionen von Zoho CRM

Multikanal-Support für die Kommunikation mit Kunden per E-Mail, Telefon, Live-Chat, Social Media und persönlichem Kontakt

Detaillierte Analysen, die helfen, Leistung und Verkaufstrends zu verfolgen, zu identifizieren und zu maximieren

Prozessmanagement-Funktion zur Rationalisierung von Vertriebsprozessen

Zia, der KI-basierte Vertriebsassistent, liefert Vorhersagen, Vorschläge und Warnungen

Integration mit der Zoho-Produktsuite für nahtlosen Datentransfer

Einschränkungen von Zoho CRM

Einige Benutzer berichten, dass die Benutzeroberfläche für neue Benutzer überwältigend sein kann

Die umfangreichen Funktionen können für einige Unternehmen eine Lernkurve erfordern

Preise für Zoho CRM

Standard: $14/Monat pro Benutzer

$14/Monat pro Benutzer Professional: $23/Monat pro Benutzer

$23/Monat pro Benutzer Enterprise: $40/Monat pro Benutzer

$40/Monat pro Benutzer Ultimate: $52/Monat pro Benutzer

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (2.000+ Bewertungen)

4/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6,000+ Bewertungen)

14. HoneyBook

Über HoneyBook HoneyBook ist ein CRM-Tool, das speziell für Kreative und Freiberufler entwickelt wurde. Es wurde entwickelt, um den Prozess zu rationalisieren der Verwaltung von Projekten, der Buchung von Kunden und dem Versand von Rechnungen. Es ist eine hervorragende Option für dienstleistungsorientierte Unternehmen, bei denen die direkte Interaktion mit dem Kunden im Mittelpunkt steht.

HoneyBook beste Eigenschaften

Anpassbare Vorlagen für Angebote, Verträge und Rechnungen

Automatisierte Workflows fürzeitersparnis und Automatisierung des Projektmanagementprozesses

Integrierte Online-Zahlungen für eine schnelle und einfache Kundenabrechnung

Planungstool, mit dem Kunden Besprechungen je nach Ihrer Verfügbarkeit buchen können

Integration mit Tools wie Google Calendar und Gmail

HoneyBook Einschränkungen

Für Transaktionen, die über die Plattform abgewickelt werden, fallen Servicegebühren an

Fehlende fortgeschrittene CRM-Funktionen, die in robusteren Plattformen zu finden sind

HoneyBook Preise

Starter: $12,80/Monat

$12,80/Monat Essentials: 25,50 $/Monat

25,50 $/Monat Premium: 52,80 $/Monat

HoneyBook Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

4.5/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

15. Maximizer

Über Maximierer Maximizer ist eine CRM-Software, die eine Reihe von Funktionen bietet, die den Vertrieb, das Marketing und den Kundenservice unterstützen. Sie bietet eine All-in-One-Plattform, die an die spezifischen Bedürfnisse eines Unternehmens angepasst werden kann, egal ob klein oder groß.

Maximizer beste Eigenschaften

Kontaktmanagement-Funktionen für einen umfassenden Überblick über Kundeninteraktionen

Vertriebsautomatisierung zur Rationalisierung und Verbesserung des Verkaufsprozesses

Anpassbare Dashboards und Berichte zur Verfolgung der wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs)

Cloud-basierte oder Vor-Ort-Bereitstellungsoptionen

Integration mit Microsoft Office und anderen Produktivitätswerkzeugen für Unternehmen

Maximizer Einschränkungen

Benutzer berichten, dass die mobile Anwendung nicht über eine solide Funktionalität verfügt

Die Benutzeroberfläche ist nicht so intuitiv wie bei einigen anderen CRM-Plattformen

Maximizer Preise

Kleines Büro: 29 $/Monat pro Benutzer

29 $/Monat pro Benutzer Business Plus: 49 $/Monat pro Benutzer

49 $/Monat pro Benutzer Einblicke: $89/Monat pro Benutzer

Maximizer Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (400+ Bewertungen)

3.9/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (300+ Bewertungen)

Pipedrive-Alternativen: Die Jagd ist zu Ende

Wir haben uns auf die Suche nach Pipedrive-Konkurrenten gemacht, jeder mit seiner eigenen Note. Denken Sie daran, dass das beste CRM-Tool dasjenige ist, das sich nahtlos in Ihren Arbeitsablauf einfügt, zu Ihrem Budget passt und letztendlich Ihrem Team hilft, mehr Geschäfte abzuschließen.

Nehmen Sie sich also Zeit, experimentieren Sie mit diesen Optionen, und Sie werden sicher die CRM-Lösung finden, die mit Ihrer Vertriebssymphonie harmoniert. Viel Spaß bei der Suche!