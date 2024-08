Kombination von CRM & Projektmanagement – Alles in einer CRM-Software

Die Kunden sind die Kirsche auf dem Sahnehäubchen eines Unternehmens. 🍧

Ohne sie würden Geschäfte einfach keinen Sinn machen.

Und genau deshalb brauchen Sie ein effizientes Kundenbeziehungsmanagement (CRM).

CRM hilft jedem Geschäft, die Beziehungen zu seinen Kunden und Clients zu pflegen.

Sie müssen jedoch auch Projekte, Budgets, Ressourcen und vieles mehr verwalten, um sicherzustellen, dass Sie die Kundenanforderungen rechtzeitig erfüllen.

wie erledigen Sie all diese Aspekte, ohne dabei durchzudrehen?

Durch den Einsatz von CRM und Projektmanagement kombiniert.

In diesem Artikel gehen wir auf die Unterschiede zwischen CRM und Projektmanagement ein, erklären, wie Sie sie gemeinsam nutzen können und worauf Sie bei einer All-in-One-Lösung achten sollten. Außerdem stellen wir Ihnen die besten CRM projektmanagement-Software die Sie heute nutzen können.

Fangen wir an.

Was ist Customer Relationship Management?

Customer Relationship Management (CRM) ist ein Prozess, der sich auf die Verwaltung der Interaktionen mit Ihren Kunden und Clients konzentriert. Es beinhaltet die Pflege von Beziehungen, um die Kundenzufriedenheit und den Umsatz zu steigern.

Auch wenn CRM und Projektmanagement zusammenarbeiten müssen, um ihre Ziele zu erreichen, gibt es doch Unterschiede zwischen ihnen:

Unterschiede zwischen CRM und Projektmanagement?

Projektmanagement-Software dient dazu, ein Projekt innerhalb des Zeit- und Kostenrahmens abzuschließen. CRM-Software wird verwendet, um die Interaktionen mit potenziellen und bestehenden Kunden zu verwalten. Hier ist ein praktisches Diagramm, das die wichtigsten Unterschiede zwischen CRM und Projektmanagement zusammenfasst:

Schlüsselunterschiede zwischen CRM und Projektmanagement. | Parameter | CRM | Projektmanagement | | ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | /href/ https://clickup.com/de/blog/65218/crm-strategie/Strategy/%href/ | Interaktion mit potenziellen/%href/ und bestehenden Kunden | Termingerechte und budgetkonforme Lieferung des Projekts | | Ziele | - Aufbau von Beziehungen zu Kunden und Kundenbindung- Vereinfachung der Zusammenarbeit Ihres Kundendienstteams- Verbesserung des Aufwands eines Vertriebsteams- Effiziente Lösung von Kundenabfragen | - Karte zum Erreichen von Zielen- Zeit- und budgetgerechte Lieferung von Ergebnissen- Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitern- Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit im Team | | Fokus | Kunden, Klienten, potenzielle Partner, Lieferanten und andere Interessengruppen | Mitarbeiter, Ergebnisse, Budgets und /href/https://clickup.com/de/blog/8439/ressourcenmanagement/resource management/%href/ | | Zeitleiste | Fortlaufend, da die Verbesserung der Beziehungen zu den Kunden ein langfristiger Prozess ist | Zeitlich begrenzt oder auf Projektbasis, da Projekte ein bestimmtes Startdatum und Enddatum haben | | Zyklus | - Marketing-Phase: Kunden durch Marketing-Kampagnen identifizieren- Verkaufsphase: Leads identifizieren und in Kunden umwandeln- Support-Phase: Fokus auf Kundenservice und -support | - Initiierung: Durchführbarkeit des Projekts bestimmen- Planung: Ziele, Zeitplan und benötigte Ressourcen bestimmen- Ausführung: Den Plan in die Tat umsetzen- Überwachung: Leistung und Fortschritt im Auge behalten- Abschluss: Feststellen, was gut gelaufen ist und welche Aufgaben nicht abgeschlossen wurden |

Sicher, Projektmanagement und CRM-Prozesse haben ihre Unterschiede. Aber wenn Sie genauer hinsehen, werden Sie feststellen, dass sie einige Gemeinsamkeiten aufweisen ziele und Zielsetzungen .

Beide konzentrieren sich darauf, Projekte, Dienstleistungen oder Produkte in hoher Qualität und rechtzeitig zu liefern, um die Kunden zufrieden zu stellen. Und beide helfen Ihnen, mehr Geld zu verdienen.

Was ist CRM im Projektmanagement?

Beim Projektmanagement geht es darum, dem Kunden das zu liefern, was er braucht, und zwar rechtzeitig und im Rahmen des Budgets. Super wichtig, wenn Sie gute Beziehungen zu Ihren Kunden pflegen wollen, oder?

Und genau hier kommt CRM ins Spiel.

CRM kann Sie bei der Verwaltung von Projekten unterstützen, indem es Ihnen in Echtzeit Einblicke in das Kundenfeedback gibt und die Kommunikation zwischen den Abteilungen verbessert. Ein Bericht über den Zustand des Vertriebs von LinkedIn fand heraus, dass 64% der unternehmen sagen, dass CRM-Tools hilfreich sind .

Wenn Sie den Kunden in den Mittelpunkt des Projektmanagements stellen, können Sie außerdem die richtigen Produkte/Dienstleistungen liefern und die Beziehungen zu Ihren Kunden aufrechterhalten.

Aber wie genau erledigen CRM Tools dies zu?

Mit Features für die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen, Budgetierung und vertriebspipeline-Management , CRMs helfen Geschäften :

Verwalten eineslebenszyklus eines Kunden* Verbindung von Kundenfeedback mit laufenden Projekten

Liefern Sieprojekte innerhalb des Budgets* Zusammenarbeit bei Client-Initiativen und -Leistungen

Stimmen Sie die Aufgaben Ihrer Projekt-, Vertriebs- und Kundendienstteams aufeinander ab

Führen Sie Projekte durch, sobald ein Geschäft abgeschlossen ist

Engagieren Sie sich besser bei Clients und Kandidaten, wenn Sie mit einem Partner zusammenarbeitensystem zur Nachverfolgung von Bewerbern Darüber hinaus verfügt ein CRM-System oft über Features wie meilenstein-Nachverfolgung , Rollen im Projekt, dashboard-Berichterstattung und wiederkehrende aufgabenmanagement .

So helfen diese Features Projekt Teams:

Meilenstein-Nachverfolgung: hilft Teams erreichbare Ziele und Einzelziele zu identifizieren *Projektrollen: Definierte Rollen erleichtern es den Teammitgliedern, ihre Aufgaben zu verwalten

hilft Teams erreichbare Ziele und Einzelziele zu identifizieren *Projektrollen: Definierte Rollen erleichtern es den Teammitgliedern, ihre Aufgaben zu verwalten Dashboard-Berichte: ermöglichen dem Projektleiter die Analyse des Fortschritts

ermöglichen dem Projektleiter die Analyse des Fortschritts Wiederholende Aufgaben: automatisiert sich wiederholende Aufgaben, damit Teams sich auf wichtigere Dinge konzentrieren können, z.B. Geld verdienen 🤑

Nachdem wir nun verstanden haben, was CRM im Projektmanagement ist, wollen wir sehen, wie Sie das richtige Tool für Ihre Bedürfnisse finden können.

Bevor wir jedoch erklären, worauf Sie bei einem CRM-Tool achten sollten, wollen wir zunächst darauf eingehen, wie es sich von einer herkömmlichen Lösung für das Projektmanagement unterscheidet:

Was sind die Unterschiede zwischen CRM-Software und Projektmanagement-Software?

Schauen wir uns die Schlüsselunterschiede zwischen CRM-Software und kostenlose Software für das Projektmanagement:

Die Schlüssel-Unterschiede zwischen CRM-Software und PM-Software. | Parameter | CRM-Software | PM-Software | | ----------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Schlüsselmerkmale | - Kundendatenerfassung- Kundensupport- Nachverfolgung- Angebots- und /href/https://clickup.com/de/blog/46493/projektvorschlag/proposal Verwaltung/%href/- Empfehlungsverfolgung- Verwaltung der Vertriebsleistung- Marketingautomatisierung | - Projektplanung- Terminverwaltung- Erweiterte /href/ https://clickup.com/blog/online-collaboration-tools/collaboration Tools/%href/- /href/ https://clickup.com/blog/agile/agile-project-management/Agile Verwaltungsfunktionen/%href/- Budgetverwaltung- Gantt-Diagramme- /href/ https://clickup.com/blog/automate-tasks/Workflow Automatisierung/%href/- Portfolioverwaltung | | Vorteile | - Verstehen Sie die Beziehungen zu Ihren Kunden im Laufe der Zeit- Pflegen Sie eine /href/https://clickup.com/de/blog/57991/kundendatenbank-software/centralized Kundendatenbank/%href/ in Ihrem gesamten Unternehmen- Beschleunigen Sie Feedbackschleifen mit der Automatisierung von Genehmigungen und Rückmeldungen- Verbessern Sie die Produktivität Ihres Vertriebsteams | - Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Fortschritt von Projekten- Planen Sie effektiv und /href/https://clickup.com/de/blog/66110/aufgabenplanungssoftware/schedule Aufgaben/%href/ - Verbessern Sie die /href/ https://clickup.com/blog/?p=8576remote Arbeit/%href/- Verbessern Sie Projekte und Teams /href/https://clickup.com/de/blog/4320/wie-man-produktiver-wird/productivity /%href/- Eliminieren Sie unnötige Kosten und /href/ https://clickup.com/de/blog/12212/workload-management/workload/%href/ | | Durchschnittspreis | $12-$90 pro Benutzer/Monat. Die teureren Tools können im Bereich von $150-$300/Monat liegen | $5-$90 pro Benutzer/Monat. Die teureren tools können in einem Bereich von $150-$300/Monat liegen | Beispiele | /href/ https://clickup.com/teams/crmClickUp/%href/ , Salesforce, /href/https://clickup.com/de/blog/39900/microsoft-dynamics-alternativen/Microsoft Dynamics/%href/, /href/ https://clickup.com/blog/?p=16364Zoho/%href/ , und HubSpot CRM | /href/ https://clickup.com/teams/project-managementClickUp/%href/ , /href/ https://clickup.com/compare/asana-alternativeAsana/%href/ , /href/ https://clickup.com/blog/basecamp-review/Basecamp/%href/ , und /href/ https://clickup.com/blog/?p=14228Microsoft Projektmanagement/%href/ |

Hinweis: Während Sie zwei separate Tools zur Verwaltung der einzelnen Prozesse verwenden können, ist es besser, ein All-in-One-Tool mit vollständig integrierten Projektmanagement- und CRM-Funktionen zu verwenden, wie z. B. **_ClickUp**.

Was macht eine gute CRM-Lösung für Projektmanagement aus?

Eine ausgezeichnete client-Projektmanagement-Lösung sollte besonders benutzerfreundlich, flexibel und robust sein. Und während Sie sich für Integrationen oder zwei separate Tools zur Verwaltung der einzelnen Prozesse entscheiden können, können Sie auch eine all-in-one Lösung zur Verwaltung beider Prozesse verwenden.

Die Verwendung eines CRM mit Projektmanagement-Features hilft Ihnen, Ihre Projekt- und Kundendaten in einer zentralen Plattform zu verwalten, und Sie müssen nicht den ganzen Tag zwischen Apps wechseln.

Und natürlich wollen Sie Tools vermeiden, die zu komplex (und teuer 👀) sind.

Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, finden Sie hier zehn Punkte, auf die Sie bei der Auswahl einer CRM-Software für Projektmanagement achten sollten:

1. Benutzerfreundlichkeit

Die von Ihnen gewählte Software sollte einen einfachen Implementierungsprozess und eine benutzerfreundliche Schnittstelle für Ihre Mitarbeiter und Kunden haben.

Warum Kunden?

Sie müssen Zugang zu dem Tool haben, da sie eine wichtige Rolle bei den Feedback- und Genehmigungsprozessen spielen. Wenn Sie Ihren Kunden Zugang gewähren, führt dies zu mehr Transparenz, weniger E-Mails und dazu, dass alle auf der gleichen Seite stehen.

Achten Sie außerdem darauf, dass sich das von Ihnen gewählte Tool in Ihre aktuellen Geschäftsabläufe einfügt. Sie möchten nicht feststellen, dass das Tool Ihren gesamten Workflow auf halber Strecke der CRM-Implementierung unterbricht.

2. Anpassungsfähigkeit

Da jedes Geschäft einzigartig ist, reicht eine Einheitslösung manchmal nicht aus.

Deshalb brauchen Sie ein anpassbares Tool.

Eine anpassbare Lösung hilft Ihnen, Ihre Bedürfnisse genau widerzuspiegeln.

Ein Beispiel für ein Projektmanagement Feature wie ClickUps benutzerdefinierte Status für Aufgaben können Ihr Support-Team dabei unterstützen, seinen Workflow auf der Grundlage von Problemen, Clients und Tickets anzupassen.

3. Zusammenarbeit mit dem Client

Entscheiden Sie sich für eine Lösung, mit der Sie den Client in Ihren Customer Relationship Management Project Space einbinden können, um ihm zu zeigen, wie seine Projekte vorankommen. So können Sie auch die Prüfung und Genehmigung beschleunigen.

Und das ist besonders wichtig, denn der Kunde hat immer Recht.

aber Sie können doch nicht zulassen, dass Kunden auf jedes einzelne Dokument in Ihrer Software zugreifen, oder?

Machen Sie sich keine Sorgen. Stellen Sie sicher, dass Ihr tool granulare Berechtigungen Einstellungen bietet, mit denen Sie kontrollieren können, wer Zugriff auf was hat.

Der Kunde hat vielleicht nicht immer Recht, aber CRM-Tools für die Verwaltung von Aufgaben mit Features für die Zusammenarbeit schon.

Ganz gleich, ob Sie sich für eine Desktop-App oder eine Cloud-basierte CRM- und Projektmanagement-App entscheiden, das von Ihnen gewählte Tool sollte Ihnen die Verwaltung von Dokumenten und die Analyse von Kundeninformationen erleichtern.

stellen Sie sich vor, Sie müssten tonnenweise verschiedene Apps durchsuchen, nur um das eine Dokument zu finden, das Sie suchen 😵

Außerdem sollte die Software die Möglichkeit bieten, Wissensdatenbanken, Benutzerhandbücher und Onboarding-Dokumente zu erstellen und freizugeben. Auf diese Weise können Sie Ihren Clients bei Bedarf relevante Informationen freigeben.

5. Portfolio-Verwaltung

Ein Tool mit Features zur Portfolio-Verwaltung hilft Geschäften, die Nachverfolgung von Kundenaktivitäten zu gewährleisten.

Es ermöglicht Ihnen, Ihren gesamten Kundenstamm zu analysieren und zu kategorisieren, um treue Kunden zu identifizieren (diejenigen, die Ihnen am meisten einbringen 💰).

Auf diese Weise können Sie ein CRM erstellen plan für das Projekt der sich auf die Bindung Ihrer wertvollsten Kunden konzentriert. Und Sie können brainstorming-Möglichkeiten um den Funken in einer gescheiterten Beziehung neu zu entfachen.

6. Visuelles Projektmanagement Visuelles Projektmanagement hilft Teams, Zeitleisten, Aufgaben und Fristen besser zu verstehen. Sie brauchen nur einen einzigen Blick, um zu sehen, wie Projekte und Kundenbeziehungen voranschreiten.

Suchen Sie nach Software mit visuellen Features wie Gantt Diagramme , zeitleisten und ansichten des Kanban Boards .

Dies wird Ihnen helfen:

Zentralisieren Sie die Kommunikation und halten Sie alle auf der gleichen Seite

Schnelle Entscheidungsfindung auf der Grundlage genauer Daten

Potenzielle Engpässe im Prozess zu identifizierenCRM-Workflow ### 7. Vertriebspipeline-Management

Die Verwaltung der Vertriebspipeline ist das Herzstück von CRM-Systemen.

**Aber was ist eine Vertriebspipeline?

Eine Vertriebspipeline ist eine Momentaufnahme des Stands Ihrer potenziellen Kunden während des Vertriebsprozesses. Sie hilft einem CRM-Projektmanager bei der Nachverfolgung des Flows von Interessenten und Kunden während des gesamten Verkaufsprozesses.

Das CRM Projektmanagement tool, das Sie auswählen, sollte über Features wie Nachverfolgung von Leads, Pipeline Management, Sales Dashboards und mehr verfügen. Dies sind die grundlegenden Anforderungen von CRM-Software für, sagen wir, Immobilien .

So können Sie feststellen, wie schnell Vertriebsmitarbeiter Leads in Verkäufe umwandeln können.

Und wenn Sie die Vertriebsleistung verbessern wollen, können Sie durch einen genauen Blick auf Ihr CRM Projektmanagement tool feststellen, was funktioniert und was nicht.

8. Optimierte Kommunikation

Ein CRM- und Projektmanagement-Tool mit speziellen Kommunikations- oder Chat-Funktionen kann Unternehmen dabei helfen, Silos und unzugängliche Daten zu beseitigen.

Mitglieder des Teams sollten in der Lage sein, Kommentare abzugeben, Dokumente anzuhängen und an Videoanrufen teilzunehmen, ohne das Tool zu verlassen. Dies vereinfacht die Kommunikation, da Sie nicht den ganzen Tag zwischen den Apps wechseln müssen.

Datengesteuerte Einblicke geben Ihnen in Echtzeit Auskunft darüber, wie jeder Aspekt Ihres Geschäfts zu erledigen ist.

Die von Ihnen gewählte CRM- und Projektmanagement-Software sollte Ihnen detaillierte Berichterstellungen und Dashboards bieten. So können Sie Engpässe erkennen, die Leistung Ihrer Mitarbeiter überwachen und sicherstellen, dass Ihre Teams die Unternehmensziele erreichen.

Das macht es viel einfacher, informierte Geschäftsentscheidungen zu treffen.

10. Integrationen

Gut integrierte Systeme sorgen für einen ordnungsgemäßen Datenfluss und optimierte workflow-Management über verschiedene Plattformen hinweg.

Wählen Sie eine CRM-Softwarelösung für das Projektmanagement, die sich mit anderen Tools in Ihrem Workspace integrieren lässt. Auf diese Weise müssen Sie sich nicht von Ihren bevorzugten Apps trennen. 😌

Hier ist eine Liste mit einigen Integrationen, die Sie möglicherweise benötigen:

Video Conferencing tools

Apps für SofortnachrichtenSoftware zur Nachverfolgung von Fehlern kann bekommen!

4. Abteilungsübergreifende Ausrichtung

Denken Sie daran, dass Sie mit einem All-in-One-Tool über eine einzige Quelle der Wahrheit verfügen. So können Ihre Projekt-, Marketing-, Vertriebs- und Kundendienstteams ein gemeinsames Verständnis der Kundenanforderungen und des Fortschritts des Projekts schaffen.

Außerdem können Sie damit ein vereinheitlichtes System für Aufgabenmanagement und Berichterstellung schaffen, das die Zusammenarbeit von Teams erleichtert.

Beispiel: Marketing-Teams können die Berichterstellung des Tools nutzen, um den Grad des Interesses eines Kunden zu ermitteln und zu entscheiden, ob sie ihm ein Produkt verkaufen können. Wenn dies der Fall ist, können sie ein neues Projekt mit diesem Kunden als Einzelziel starten.

Nachteile

Es gibt zwei Nachteile der Verwendung eines Tools für beide Prozesse:

1. Unterschiedliche Zeitleisten

Eines der Probleme bei der Kombination der beiden Prozesse besteht darin, dass sie sich auf unterschiedliche Zeitleisten stützen.

Ein Projekt zum Management von Client-Beziehungen konzentriert sich auf den langfristigen Aufbau von Beziehungen, da es sich um einen fortlaufenden Prozess handelt. Im Gegensatz dazu ist das Projektmanagement eher vorübergehend, da Projekte ein Startdatum und ein Enddatum haben.

Es ist sinnvoll, diese beiden Bereiche voneinander zu trennen, wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Projektmanagement App durch unzusammenhängende Infos überlastet wird.

2. Einige All-in-One-Apps können teuer sein

Es kann zwar billiger sein, ein Tool zu verwenden, das mehrere Funktionen der Software übernimmt, aber einige All-in-One-Lösungen können ziemlich teuer sein.

Es gibt aber auch All-in-One-Tools wie ClickUp, die leistungsstarke kostenlose Pläne anbieten !

Das bringt uns zu..

Beste CRM-Lösung für Ihr Team

Eine gute All-in-One-Lösung ist robust, erschwinglich und einfach zu bedienen.

gibt es eine große Lösung, die alle diese Kriterien erfüllt?

Die Antwort ist nein... es gibt eine ausgezeichnete flexibles All-in-One-CRM lösung, die alle oben genannten Boxen und mehr abdeckt: ClickUp!

Was ist ClickUp?

ClickUp ist eines der weltweit am besten bewerteten CRM- und Projektmanagement-Tools, das von äußerst produktiven Teams in kleinen und großen Unternehmen eingesetzt wird.

Mit Features wie einer Kalender Ansicht, Aufgaben-Abhängigkeiten , und Cloud-Speicher clickUp sorgt dafür, dass die Kunden zufrieden sind und erreichen von Projektzielen ein absolutes Kinderspiel.

ClickUp Ansichten: verwenden Sie eine Vielzahl von verschiedenen Projekt-Ansichten wie Kanban Boards, eine Listenansicht oder eine Box-Ansicht, um alles zu verwalten, von Vertriebs-Pipelines bis zu Projekt-Status

Dokumente: Erstellen Sie Dokumente für die Kundeneinführung und Benutzerhandbücher,business-Vorschlägeund mehr

Erstellen Sie Dokumente für die Kundeneinführung und Benutzerhandbücher,business-Vorschlägeund mehr Meilensteine: sehen Sie, wann Sie ein wichtiges Einzelziel erreicht haben, z. B. die Genehmigung eines Clients

Benutzerdefinierte Aufgaben-Status: Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows für Ihre Projekt-, Marketing-, Vertriebs- und Kundendienst-Teams

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows für Ihre Projekt-, Marketing-, Vertriebs- und Kundendienst-Teams CRM-Vorlagen : Verwenden Sie die CRM-Vorlagen von ClickUp, um Ihr CRM für das Projektmanagement einzustellen

Benutzerdefinierte Felder : Erstellen Sie einzigartige Aufgabenfelder, um Telefonnummern, E-Mails, Notizen, Elemente von Interessenten oder alles andere, was Sie sich vorstellen können, zu verwalten

Erstellen Sie einzigartige Aufgabenfelder, um Telefonnummern, E-Mails, Notizen, Elemente von Interessenten oder alles andere, was Sie sich vorstellen können, zu verwalten Portfolios: Behalten Sie die Nachverfolgung aller Ihrer Client-Initiativen an einem Ort undportfolios für alle Beteiligten freizugeben um alle auf dem Laufenden zu halten

Behalten Sie die Nachverfolgung aller Ihrer Client-Initiativen an einem Ort undportfolios für alle Beteiligten freizugeben um alle auf dem Laufenden zu halten Dashboards und Widgets: Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über den Fortschritt von Projekten, Engpässe und die Leistung des Teams

Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über den Fortschritt von Projekten, Engpässe und die Leistung des Teams E-Mail-ClickApp: Halten Sie die gesamte Kommunikation mit Ihren Clients an einem Ort, indem Sie E-Mails direkt von der ClickApp aus senden und empfangenClickUp Aufgaben *Aufgabenzuweisung: Weisen Sie Vertriebs-Pipeline- und Projektaufgaben einzelnen Mitarbeitern, mehreren Mitarbeitern oder Teams zu

Halten Sie die gesamte Kommunikation mit Ihren Clients an einem Ort, indem Sie E-Mails direkt von der ClickApp aus senden und empfangenClickUp Aufgaben *Aufgabenzuweisung: Weisen Sie Vertriebs-Pipeline- und Projektaufgaben einzelnen Mitarbeitern, mehreren Mitarbeitern oder Teams zu Formular Ansicht: sammelnfehlerberichte, Kundenanfragen und Kundenfeedback und verwandeln sie in umsetzbare Aufgaben

sammelnfehlerberichte, Kundenanfragen und Kundenfeedback und verwandeln sie in umsetzbare Aufgaben Datenschutz, Berechtigungen und Gäste: Fügen Sie Clients und andere Beteiligte als Gäste zu Ihren Projekten hinzu und kontrollieren Sie, worauf sie zugreifen können

Fügen Sie Clients und andere Beteiligte als Gäste zu Ihren Projekten hinzu und kontrollieren Sie, worauf sie zugreifen können Integrationen : Integrieren Sie ClickUp mit gängigen Tools wieZoom,Basecamp,Jiraund mehr für maximale Funktionalitäten

Bonus: CRM tools für Mac !

CRM Vorlage von ClickUp

verwalten Sie Ihre Leads, Kundenbeziehungen und Verkäufe an einem Ort mit dieser ClickUp CRM-Vorlage

Wenn Ihr Team die Beziehungen zu Ihren Kunden verwaltet, finden Sie vielleicht dieses CRM-Vorlage von ClickUp hilfreich. Es bietet 30 detaillierte Status des Fortschritts der Aufgaben und vier verschiedene Ansichten zur Visualisierung Ihrer Arbeit, die es Ihnen leicht machen, Ihre Konten auf logische Weise zu organisieren.

Mit der Vorlage können Sie Ihre Client-Informationen in einem Kalender, ClickUp Docs oder Kanban Board anzeigen und Elemente bei Bedarf einfach per Drag & Drop verschieben. Außerdem werden Ihre Kontodetails und geschlossenen Geschäfte in verschiedene Listen aufgeteilt, so dass keine Verwirrung darüber entsteht, wo Ihre Kunden in der Vertriebspipeline stehen. Diese Vorlage herunterladen

Erweitern Sie Ihr Geschäft und Ihren Kundenstamm mit ClickUp

Ein wesentlicher Teil der kundenbindung beinhaltet die Versorgung der Kunden mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungen.

dafür braucht man Projektmanagement

Und obwohl Sie die beiden Elemente separat verwalten könnten, ist das einfach nicht praktikabel. Glücklicherweise macht ClickUp diese Aufgabe zu einem Spaziergang im Park.

ClickUp hilft Ihnen, Ihre Aufgaben und Client-Beziehungen auf einen Schlag zu verwalten - mit Features wie Wiederholende Aufgaben, Beziehungen zwischen Aufgaben und zugewiesenen Kommentaren. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an !