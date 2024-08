10 beste HubSpot-Integrationen & Partner für E-Mail & CRM im Jahr 2024

Machen Sie das Beste aus der Automatisierung? Eigentümer von Geschäften wissen, dass CRM-Software dazu dient, neue Kundenkontakte zu gewinnen. Aber sie wissen nicht, worauf sie sich zuerst konzentrieren sollen. Wenn Ihr Ziel darin besteht, Marketing-Tools so effektiv wie möglich einzusetzen, ist Zeit der limitierendste Faktor.

Wenn es um die Auswahl von CRM-Software geht, ist HubSpot eine vertrauenswürdige Plattform, die von Unternehmen geliebt wird. Und ein großer Teil der Gründe, warum Kunden HubSpot lieben, liegt an einem einfachen Wort: Auswahl. Im Durchschnitt installieren HubSpot-Kunden sieben Apps. Damit HubSpot weiterhin eine Plattform bleibt, die Kunden lieben, müssen wir die Integrationen anbieten, die unsere Kunden gerne nutzen.

Aus diesem Grund wächst der HubSpot-Marktplatz für Apps kontinuierlich mit mehr als 1.000 Integrationen !

Wenn Sie Ihr CRM bisher wie ein verherrlichtes Telefonbuch verwendet haben, ist es an der Zeit, einen Schritt weiter zu gehen. Wenn Sie die Vorteile dieser 10 HubSpot-Integrationen nutzen, wird Ihr Team viel weniger Zeit mit manueller Arbeit verbringen und sich mehr auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist: den Aufbau eines Geschäfts. 👏

In diesem Artikel nehmen wir 10 HubSpot-Integrationen unter die Lupe, die Sie vielleicht nicht kennen, aber kennen sollten 😉

Was ist eine HubSpot-Integration?

Integrationen verbinden HubSpot mit Tools von Drittanbietern, um Daten freizugeben, zu automatisieren und andere nützliche Features zu nutzen. Die HubSpot App-Marktplatz bietet mehr als 1.000 Integrationen.

Wenn Sie Ihre bevorzugten Apps in HubSpot integrieren, können Sie diese Apps nutzen, ohne das Hubspot CRM zu verlassen. Sie finden HubSpot-Integrationen, die Ihnen bei Analysen, Kundenerfahrung und Inbound-Marketing helfen, online-Zusammenarbeit und mehr.

Diese Integrationen können helfen, die Lücken in Ihrem projektdurchführung und Produktivität.

Top 10 HubSpot-Integrationen im Jahr 2024

Hier sind 10 der nützlichsten HubSpot-Integrationen, die Ihrem Vertriebsteam den nötigen Auftrieb geben, um alle phase der Customer Journey mit Leichtigkeit und maximieren Sie den Aufwand für Ihr Team.

1. ClickUp #### Die beste Lösung für umfassendes Projektmanagement und Zusammenarbeit im Team

Überwachen Sie Projekt-Updates, verwalten Sie Workflows und arbeiten Sie mit dem Team zusammen - alles von Ihrem ClickUp-Workspace aus

ClickUp ist ein All-in-One-Tool für Projektmanagement und Produktivität, das Teams aller Größen und Branchen dabei hilft, ihren Workflow zu vereinfachen. Es ist die beste Option, um all Ihre Arbeit in einem Space zu vereinen. Es ist vor allem für seine vollständig anpassbare Plattform bekannt, die Hunderte von fortschrittlichen Features bietet, um jedes Team und jeden Anwendungsfall zu berücksichtigen und zu unterstützen.

Sie lässt sich mit über 1.000 Arbeitstools integrieren, um Ihren Tech-Stack zu optimieren. Und als eine der nativen HubSpot-Integrationen können Sie mit der Integration von HubSpot in ClickUp Folgendes erstellen leistungsstarke automatisierte Workflows .

Dies hilft Ihnen, die Projektabwicklung zu beschleunigen, Customer Journey-Prozesse zu automatisieren und Ihren Vertriebs- und Marketing-Teams die Sichtbarkeit zu geben, die sie brauchen, um ihre Arbeit optimal zu erledigen.

Was können Sie mit der ClickUp und HubSpot Integration zu erledigen:

Verbinden Sie Ihre HubSpot- und ClickUp-Workflows : Liefern Sie den Wert für Ihre Kunden schneller, optimieren Sie Ihre Abläufe und steigern Sie Ihre Produktivität durch die nahtlose Integration zwischen Ihrem HubSpot CRM und ClickUp

: Liefern Sie den Wert für Ihre Kunden schneller, optimieren Sie Ihre Abläufe und steigern Sie Ihre Produktivität durch die nahtlose Integration zwischen Ihrem HubSpot CRM und ClickUp Bringen Sie Kundenteams näher an Projektteams heran: Verteilen Sie die Arbeit von kundenorientierten Prozessen an verschiedene Projektteams im gesamten Geschäft mit einer Automatisierung, die abgeschlossene Geschäfte direkt in ClickUp zu Aufgaben und Projekten verschiebt

Verteilen Sie die Arbeit von kundenorientierten Prozessen an verschiedene Projektteams im gesamten Geschäft mit einer Automatisierung, die abgeschlossene Geschäfte direkt in ClickUp zu Aufgaben und Projekten verschiebt Beschleunigen Sie die Projektabwicklung: Nutzen Sie mehr als 20 verschiedene Möglichkeiten zur Automatisierung der Arbeit zwischen ClickUp und HubSpot, damit Projekte schneller vorankommen und Informationen früher bei den Teams ankommen, die sie am meisten benötigen

Nutzen Sie mehr als 20 verschiedene Möglichkeiten zur Automatisierung der Arbeit zwischen ClickUp und HubSpot, damit Projekte schneller vorankommen und Informationen früher bei den Teams ankommen, die sie am meisten benötigen Ansicht von Kundendaten mit Projektmanagement: Sichtbarkeit des Geschäfts- und Kundenstatus direkt in ClickUp, so dass Teams die Registerkarten im Auge behalten können, wie sich ihre Arbeit auf den Erfolg jedes Kunden auswirkt Integrieren Sie HubSpot mit ClickUp

Mit der Hubspot ClickUp-Integration können Sie eine ClickUp Aufgabe direkt von Ihrem Hubspot Konto aus erstellen

Mit dieser Integration können Sie HubSpot nutzen, um nachverfolgung von Leads und Verkäufen und ClickUp zur Verwaltung Ihrer elemente der Aktion und Aufgaben. Sie können Aufgaben einrichten, um automatisch Listen mit Aufgaben zu erledigen, wenn Sie ein neues Geschäft mit einem Kunden beginnen oder marketing-Agentur über HubSpot.

Es ist so einfach wie die Erstellung einer Vorlage! So erhält Ihr Team bei jedem neuen Geschäft die gleichen Aufgaben.

Mit der Hubspot ClickUp-Integration können Sie benutzerdefinierte Automatisierungen in ClickUp erstellen, um manuelle Prozesse zu automatisieren und einen nahtlosen Workflow zu schaffen

Beste Features

Über 15 benutzerdefinierte Ansichten : Wählen Sie Listenansicht, Gantt-Ansicht, Board-Ansicht und mehr, um die Arbeit zu sehen, die für Sie, Ihr Team und das gesamte Unternehmen am sinnvollsten ist

: Wählen Sie Listenansicht, Gantt-Ansicht, Board-Ansicht und mehr, um die Arbeit zu sehen, die für Sie, Ihr Team und das gesamte Unternehmen am sinnvollsten ist Vollständig anpassbare Plattform : Passen Sie jeden Aspekt Ihrer Arbeit an und konfigurieren Sie ClickUp so, dass es Ihren einzigartigen und skalierenden Geschäftsanforderungen entsprichtClickApps *Hunderte von flexiblen und leistungsstarken Features: Optimieren Sie Ihren Workflow, halten Sie Prozesse konsistent und verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team mit digitalen Whiteboards, ClickUp Dokumenten, Mindmaps und mehr

: Passen Sie jeden Aspekt Ihrer Arbeit an und konfigurieren Sie ClickUp so, dass es Ihren einzigartigen und skalierenden Geschäftsanforderungen entsprichtClickApps *Hunderte von flexiblen und leistungsstarken Features: Optimieren Sie Ihren Workflow, halten Sie Prozesse konsistent und verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team mit digitalen Whiteboards, ClickUp Dokumenten, Mindmaps und mehr Vordefinierte und benutzerdefinierte Automatisierung : Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte oder benutzerdefinieren Sie sie nach Ihren Bedürfnissen, damit sich Ihr Team auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren kann

: Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte oder benutzerdefinieren Sie sie nach Ihren Bedürfnissen, damit sich Ihr Team auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren kann Dashboard mit Berichterstellung in Echtzeit : Erstellen und benutzerdefinieren Sie IhreClickUp Dashboard für jedes Business-Szenario an, um einen umfassenden Überblick über Ihre Aufgaben, Projekte, Ressourcen und mehr zu erhalten

: Erstellen und benutzerdefinieren Sie IhreClickUp Dashboard für jedes Business-Szenario an, um einen umfassenden Überblick über Ihre Aufgaben, Projekte, Ressourcen und mehr zu erhalten Bibliothek mit Vorlagen : Wählen Sie aus über 1.000 anpassbaren Vorlagen für jedes Team *Mobile App: Mit der mobilen App haben Sie jederzeit und überall Zugriff auf Ihre Arbeit

: Wählen Sie aus über 1.000 anpassbaren Vorlagen für jedes Team *Mobile App: Mit der mobilen App haben Sie jederzeit und überall Zugriff auf Ihre Arbeit Integrationsmöglichkeiten: Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 work tools, um Ihren Workflow zu rationalisieren und die Effizienz zu maximieren

Preisgestaltung

Free Forever : Kostenloser Plan mit vielen Features

: Kostenloser Plan mit vielen Features Unlimited : $5 pro Monat/Benutzer

: $5 pro Monat/Benutzer Business : $12 pro Monat/Benutzer

: $12 pro Monat/Benutzer Business Plus : $19 pro Monat/Benutzer

: $19 pro Monat/Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.7 von 5 (6.624+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (6.624+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (3,633+ Bewertungen) ### 2. Xoxoday Pflaume

Am besten für die Erstellung eines Belohnungsprogramms zur Beschleunigung des Wachstums mit Kunden

Erstellen Sie ein Belohnungsprogramm mit Anreizen und Vorteilen mit Xoxoday Xoxoday ist ein wachsendes Fintech-SaaS-Unternehmen, das Unternehmen beim Wachstum unterstützt. Sie bieten Prämien, Anreize und Vorteile, die Unternehmen helfen, ihr Prämienprogramm zu vereinfachen.

Mit der HubSpot-Integration können Sie Ihre Kunden belohnen, und das Beste daran ist, dass Sie sich den Ärger ersparen, mehrere Anbieter zu kontaktieren. Die App sammelt Daten aus Formularen, umfragen und E-Mail-Marketing.

Zu erledigen ist lediglich die Einstellung von Auslösern, die Kunden belohnen, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Wählen Sie dann aus dem Geschenkkatalog von Xoxoday Plum aus, was Sie anbieten möchten.

Zum Beispiel können Sie automatisch Geschenkkarten versenden, wenn ein Kunde einen bestimmten Betrag ausgibt, wenn er schon länger registriert ist oder wenn er einen anderen Auslöser hat.

Beste Features

Vorgefertigte, gehostete Prämien in Form eines Schaufensters

Durchführung von Marketingkampagnen mit Prämien und personalisierten Einlöseerlebnissen durch nahtlose Automatisierung des Workflows

Nachverfolgung der Öffnungsrate, Klickrate und Einlösung Ihrer Rewards

Preisgestaltung

Pläne beginnen bei $166,58 pro Benutzer/Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.6 von 5 (259+ Bewertungen)

: 4.6 von 5 (259+ Bewertungen) Capterra: 4.4 von 5 (120+ Bewertungen)

3. Zapier

Das Beste für die Verbindung von Apps

Verbinden Sie Webdienste und automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit Zapier

Zapier ist der führende Anbieter von Automatisierung ohne Code. Sie können HubSpot mit Ihren bevorzugten Apps verbinden, auch wenn diese nicht über eine eigene Integration verfügen. Von herunterladen von Zapier können Sie sofort über 5.000 zusätzliche Tools nutzen.

Verbinden Sie sich mit Kunden über WooCommerce, exportieren Sie Daten in Google Tabellen und kontaktieren Sie Ihre Clients in Slack - alles über die no-code Automatisierung von Zapier. Mithilfe von Zapier können Sie ganz einfach das Beste aus Ihren HubSpot CRM-Kontakten herausholen.

Sie möchten sicherstellen, dass neue Kontakte von Google auf der HubSpot-Plattform freigegeben werden? Zu erledigen ist das mit Zapier. Haben Sie formulare verwenden, um Leads zu sammeln und zu generieren ? Diese HubSpot-Integration kann die Übermittlungen automatisch in einem Google Tabellen-Dokument speichern. Nutzen Sie Zapier, um das Beste aus Ihren Daten zu machen.

Beste Features

Automatisiert HubSpot und eine breite Palette von Apps

Erspart Ihnen eine Menge Einträge und Sie können Daten in Google Tabellen exportieren

Funktioniert mit vielen der beliebtesten Optionen auf dem App-Marktplatz

Preisgestaltung

Kostenlose Version verfügbar

Pläne beginnen bei $19,99 pro Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.5 von 5 (1.076+ Bewertungen)

: 4.5 von 5 (1.076+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (2,549+ Bewertungen)

4. Canva

Das Beste für die Erstellung von Grafiken und Grafikdesign

Einfaches Erstellen von Designs, Marketingmaterialien und vielem mehr mit Canva Canva ist eine All-in-One-Plattform für visuelle Kommunikation und benutzerfreundliches Grafikdesign. Canvas Drag-and-Drop design tools sind seit Jahren beliebt, und die Integration mit HubSpot macht die Sache noch einfacher.

Mit der HubSpot-Integration können Sie direkt von HubSpot aus auf Canva zugreifen. Erstellen Sie Ihre Designs mit den Tools von Canva und verwenden Sie sie dann in Ihren HubSpot-E-Mails und Social-Media-Kampagnen, oder laden Sie sie auf Ihre eigene Website hoch kostenlose Webseite . Die in Ihrem HubSpot CMS gespeicherten Dateien können auch in der Canva App angesehen werden.

Beste Features

Zugriff auf Canva-Designs in der gesamten HubSpot-Suite

Einfacher Zugriff auf Canva in HubSpot

Automatisches Freigeben, wenn Sie die beiden miteinander verbinden

Preisgestaltung

Kostenlose Version verfügbar

Pläne beginnen bei $12,95 pro Monat, plus $6,99 pro zusätzlichem Mitglied des Teams

Bewertungen und Rezensionen von Kunden

G2 : 4.7 von 5 (3.987+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (3.987+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (11.053+ Bewertungen)

5. Glückliche Orange

Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Benutzeraktivitäten durch Heatmaps, Umfragen und mehr

Verschaffen Sie sich mit der Lucky Orange App einen besseren Überblick über die Aktionen Ihrer Kunden auf Ihrer Website Glücksorange ist ein Heatmapping-Tool, das Ihnen hilft, das Kundenerlebnis zu verbessern, indem es aufzeigt, wie Besucher Ihre Website durchsuchen und wo sie klicken. Anschließend liefert es Berichte direkt an Ihre E-Mail.

Durch die Integration von Lucky Orange mit Ihrem HubSpot Konto erhalten Sie eine detailliertere Ansicht dieser Analysen (und anderer Google Analytics). Sie können sogar die aufgezeichneten Sitzungen ansehen, um zu sehen, wo die Besucher abspringen, und herausfinden, wie Sie dies in Zukunft minimieren können.

Beste Features

Ansicht von Heatmaps und Aktivitäten Ihrer Besucher in HubSpot

Erhalten Sie Berichte über die Aktivität

Aufzeichnung und Ansicht der Sitzungen Ihrer HubSpot CRM-Kontakte auf Ihrer Website

Preisgestaltung

Kostenlose Version verfügbar

Pläne beginnen bei $14,40 pro Monat

6. RollWorks ABM

Das Beste für kontobasiertes Marketing

Verfolgen Sie mit RollWorks den Fortschritt Ihrer Einzelziele auf ihrem Weg zum Kauf RollWorks ABM ist eine Plattform für kontobasiertes Marketing, mit der Sie Ihre Marketingkampagnen für bestimmte Zielgruppen verfeinern können. Mit dieser HubSpot-Integration können Sie Ihre Konten genau im Auge behalten und sie in segmentierten Listen organisieren. Anschließend können Sie diese Listen zum Versenden personalisierter E-Mail-Kampagnen verwenden.

Indem Sie Ihre HubSpot CRM-Daten mit Ihrem RollWorks-Konto nutzen, können Sie an der Erstellung zielgerichteter Anzeigen arbeiten, die genau die richtigen Personen in Ihrer Liste erreichen. Alle Daten der HubSpot CRM-Kontakte werden zwischen beiden Programmen synchronisiert, so dass Sie sicher sein können, dass Ihre Informationen auf dem neuesten Stand sind.

Beste Features

Die Integration von HubSpot zur schnelleren Einrichtung ist einfach und wird von einem guten Kundensupport-Team unterstützt

Synchronisierung von Daten (z. B. Google Analytics-Daten) zwischen beiden Plattformen, um Ihre Konten auf dem neuesten Stand zu halten

Einzelziele für Konten auf der Grundlage ihrer Absichten, Nachverfolgung Ihres Erfolgs

Preisgestaltung

Pläne beginnen bei $975 pro Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

Gartner : 4.1 von 5 (20+ Bewertungen)

: 4.1 von 5 (20+ Bewertungen) TrustRadius: 7.8 von 10 (30+ Bewertungen)

7. Zoom

Das Beste für Webinar- und Video-Marketing

Zusammenarbeit mit Teams und Clients in Echtzeit mit der Zoom App Zoom die intelligente All-in-One-Plattform für die Zusammenarbeit, die vor allem für ihren beliebten Video-Chat bekannt ist, kann mit Ihrem HubSpot CRM verbunden werden und Ihnen dabei helfen, Webinare zu bewerben, die Teilnahme nachzuverfolgen und die Terminplanung zu automatisieren.

Sie können sogar die Anrufe, die Sie auf Zoom tätigen, in Ihrem HubSpot Konto aufzeichnen, analysieren und transkribieren. Überprüfen Sie, wann die Teilnehmer angekommen sind, wann sie gegangen sind und wie lange sie zugeschaut haben. Anschließend können Sie sie über Ihre HubSpot-Plattform mit Einzelzielen ansprechen.

Beste Features

Einzelziele für Kunden auf der Grundlage ihres Interesses

Benutzerdefinierte Integration zur Synchronisierung der Daten zwischen beiden Plattformen

Einfach einzurichten, guter Kundensupport

Preisgestaltung

Kostenlose Version verfügbar

Pläne beginnen bei $14.99 pro Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.5 von 5 (52.821+ Bewertungen)

: 4.5 von 5 (52.821+ Bewertungen) Capterra: 4.6 von 5 (13.517+ Bewertungen)

8. Querbalken

Beste Lösung für das Management von Beziehungen zu Partnern

Synchronisieren Sie Ihre Crossbeam- und HubSpot-Konten, um neue Marketingmöglichkeiten zu finden Crossbeam ist eine Plattform für ein Partner-Ökosystem mit einer benutzerdefinierten Integration in HubSpot. Sie hilft Ihnen, indem sie Sie mit anderen Unternehmen mit einem ähnlichen Kundenstamm zusammenbringt.

Wenn Crossbeam als HubSpot-Integration eingestellt ist, haben Sie noch mehr Daten zum Vergleich. Sie können Informationen mit einem Partner (oder Ihren HubSpot-CRM-Kontakten) abgleichen, steuern, welche Daten Sie für andere freigeben, und Ihre Vergleiche filtern, um sich nur auf das zu konzentrieren, was für Sie wichtig ist.

Beste Features

Erweitern Sie Ihre Karte für Konten mit zusätzlichen Partnern

Steuerung, um nur die Informationen freizugeben, mit denen Sie sich wohl fühlen

Identifizieren Sie Überschneidungen und Einflüsse auf der Basis gemeinsamer Clients

Preisgestaltung

Kostenlose Version verfügbar

Pläne beginnen bei $500 pro Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.7 von 5 (175+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (175+ Bewertungen) Capterra: 4.0 von 5 (4+ Bewertungen)

9. Mixpanel

Die beste Lösung für analytische Berichterstellung

Ansicht aller Ihrer wichtigsten Metriken auf einen Blick mit Mixpanel Mixpanel bietet Daten und Berichterstellungen darüber, wie Kunden mit Ihrer Website oder Software interagieren. Das Programm zeigt, wann Benutzer abspringen, wie neue Features funktionieren, und alarmiert Sie, wenn bestimmte Schwellenwerte erreicht werden.

Durch die Integration von Mixpanel in HubSpot erhalten Sie ein ganzheitliches Bild davon, wer Ihre Kunden sind und wie sie Ihr Produkt nutzen. Mixpanel und HubSpot geben ihre Daten frei, damit Sie über die besten Informationen verfügen workflow für das Management von Kundenbeziehungen .

Beste Features

Zwei-Wege-Synchronisierung, die die Dateneingabe reduziert

Standard-Feldzuordnung

Filtern von Daten, die Sie nicht freigeben möchten

Preisgestaltung

Kostenlose Version verfügbar

Pläne beginnen bei $20 pro Monat

Bewertungen und Rezensionen von Kunden

G2 : 4.5 von 5 (959+ Bewertungen)

: 4.5 von 5 (959+ Bewertungen) Capterra: 4.5 von 5 (116+ Bewertungen)

10. Trichter

Erstellen von Datenvisualisierungen für verschiedene Zwecke mit Funnel Trichter ist ein Hub für Marketingdaten, in dem Informationen aus allen von Ihnen verwendeten Tools gespeichert werden. Über die HubSpot-Integration können Sie eine Verbindung zu Plattformen wie Amazon, Google und Microsoft Azure herstellen, um Ihre Daten zu visualisieren.

Durch die Kombination der Tools erhalten Sie ein umfassendes Bild davon, wie Ihre Kampagnen funktionieren. Sie können die visualisierten Daten auch aufbereiten und für Ihr Team freigeben, damit alle auf der gleichen Seite stehen.

Beste Features

Verbindung zu über 500 Marketing- und Vertriebsplattformen

Kombinieren Sie Daten aus mehreren Quellen in einem einzigen Widget

Keine Codes oder Formeln zur Erstellung von Berichten erforderlich

Preisgestaltung

Pläne beginnen bei $399 pro Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.5 von 5 (105+ Bewertungen)

: 4.5 von 5 (105+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (17+ Rezensionen)

Die besten HubSpot-Integrationen für Ihr Team finden

Die HubSpot-CRM-Plattform reicht nicht aus, um alle Aspekte Ihrer Arbeit zu verwalten. Sie müssen auch die verfügbaren HubSpot-Integrationen berücksichtigen, damit Sie über ein Rolodex verschiedener Tools verfügen, um effizient zu arbeiten und Ihren Aufwand zu maximieren.

Ergreifen Sie die Initiative und informieren Sie sich über diese benutzerdefinierten Integrationsoptionen, um die beste Lösung für Ihr Team und Ihre Geschäftsanforderungen zu finden verbinden Sie HubSpot mit ClickUp um Ihre Workflows noch heute zu verbessern und zu rationalisieren. 🤝⚡️ /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-and-Hubspot-integration-CTA-Button.png /%img/ ---

Gastautor:_

Alice Sol ist Digital PR Manager und konzentriert sich auf Partnerschaften und Kooperationen mit Inhalten. Alice arbeitet seit über 4 Jahren bei HubSpot und ist in Boston, Massachusetts, ansässig.