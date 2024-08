Die 15 besten Airtable-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Fühlen Sie sich in tabellarischen Feldern gefangen oder suchen Sie nach mehr Flexibilität in Ihrem Projektmanagement tool? Wenn Airtable den Anforderungen Ihres Teams nicht ganz gerecht wird, ist es vielleicht an der Zeit, sich nach Alternativen umzusehen.

Airtable ist ein beliebtes tabellenkalkulations-Datenbank hybrid, der Teams eine optisch ansprechende Oberfläche und einen Bereich leistungsstarker Features bietet. Wie jedes andere tool ist es jedoch nicht unbedingt die perfekte Lösung für jeden. Sei es der Preis, das Fehlen bestimmter Funktionen oder eine komplizierte Benutzerfreundlichkeit - Sie werden sich nach geeigneten Alternativen umsehen müssen.

In dieser Liste gehe ich näher darauf ein, was jedes dieser Tools einzigartig macht, und erläutere ihre Features, Preise und wichtigsten Verkaufsargumente. Egal, ob Sie ein kleines Team oder ein wachsendes Geschäft sind, lesen Sie weiter, um die beste Projektmanagement-Software für Ihr Team!

Aber zuerst wollen wir uns mit den Grundlagen beschäftigen.

Was ist Airtable?

Arbeiten Sie mit Ihrem Team über freigegebene Datenbanken mit Airtable zusammen Airtable ist ein Management-Tool mit dem Sie Nummern, Zahlen und Formeln wie in einer normalen Tabellenkalkulation hinzufügen können, aber es gibt eine Wendung - Sie können auch Bilder, PDFs, Kontrollkästchen und Tags in die Zellen der Tabellenkalkulation einfügen (bekannt als Airtable-Felder)

Auf diese Weise können Sie Ihre einfachen Einträge oder Listen mit Medien und organisatorischen Features aufwerten, um Ihrer typischen Tabellenkalkulation einen Kontext und sogar eine zusätzliche Prise Produktivität zu verleihen.

Darüber hinaus können Sie sogar ein Airtable Formular erstellen und die einträge in Ihrer Datenbank .

Zu erledigen hat ein Airtable-Benutzer Folgendes:

Speichern Sie alle Ihre Projektdateien in einer Airtable-Basis (Workspace)

Sie alle Ihre Projektdateien in einer Airtable-Basis (Workspace) Alle Airtable-Daten in einem Gitter (ähnlich wie Microsoft Excel), einem Kalender oder einem Kanban Board ansehen

(ähnlich wie Microsoft Excel), einem Kalender oder einem Kanban Board ansehen Erstellen und verwenden Sie coole Tabellenkalkulationsvorlagen aus dem Airtable-Universum

Erweitern Sie seine Funktionalität mit einer Airtable-Integration oder verwenden Sie eine Airtable API

Notizen: Airtable lässt sich mit einer Reihe von Tools wie Evernote, Slack und einigen anderen Softwareoptionen aus dieser Liste, wie Basecamp, integrieren.

15 beste Airtable Alternativen für Projektmanagement 2024

1. ClickUp

Das Beste für Projektmanagement und Zusammenarbeit bei Aufgaben

Wechseln Sie zwischen der vielseitigen ClickUp 3.0 Tabellenansicht und der Kalenderansicht, um Ihre Arbeit optimal zu visualisieren

ClickUp ist eine All-in-One-App für Projektmanagement-Software, die für alle Benutzer in allen Branchen entwickelt wurde - vom Einzelunternehmer bis hin zu großen Unternehmen. Im Gegensatz zu Airtable verfügt ClickUp über zahlreiche integrierte Features für Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit, mit denen Teams ihre Aufgaben schnell erledigen können

Werfen wir einen Blick darauf, warum ClickUp die beste kostenlose Airtable-Alternative ist:

In der Ansicht "Tabelle" ist jede Zeile gleich hoch und jedes Feld ist eine Spalte. Außerdem gibt es keine Trennung nach Liste oder Status - so erhalten Sie eine komprimierte, zugängliche Ansicht von Alles!

Hier sind einige der anderen Ansichten, die Sie erhalten:

Listenansicht: ordnet mehrere Aufgaben in übersichtlichen Listen an Board-Ansicht: Ansicht aller Aufgaben im Projekt in einer übersichtlichen Scrum oder Kanban Board 3. Ansicht des Kalenders: Ansicht Ihres Terminkalenders wie in Airtable Kalendern zu erledigen Box-Ansicht: Registerkarten für die Arbeit und Aufgaben Ihrer Mitglieder im Team Gantt-Ansicht: Erstellen und verwalten Sie Ihr ProjektGantt Diagrammoder Zeitleiste Aktivitätsansicht: Nachverfolgung des Status eines Projekts in Echtzeit Ich-Modus: Ansicht der Ihnen zugewiesenen Aufgaben ClickUp AI ClickUp Brain ist eine einzigartige, rollenbasierte KI-Lösung, die forschungsgestützte Vorschläge nutzt, um das Erreichen optimaler Ergebnisse zu beschleunigen. Die KI-Technologie von ClickUp ist tief in die Plattform eingebettet, so dass ihre Funktionen fast überall in Ihrem Workspace eingesetzt werden können. Wirklich glänzen kann sie jedoch in ClickUp Dokumente . Geben Sie einfach Ihre Rolle und Ihren Anwendungsfall an, und lassen Sie ClickUp AI den Rest erledigen!

Fassen Sie schnell die Aktivität einer Aufgabe über einen bestimmten Zeitraum zusammen und stellen Sie spezifische Fragen zum Eigentümer der Aufgabe, zum Fälligkeitsdatum, zu Kommentaren und vielem mehr ClickUp Zugewiesene Kommentare Sicher, eine Airtable-Basis ermöglicht es Ihnen, Feedback über Kommentare freizugeben, aber beachten Ihre Teammitglieder diese auch wirklich?

Mit ClickUp können Sie sicherstellen, dass Ihr Team auf die Kommentare handelt.

Wandeln Sie Kommentare in Aufgaben um, und weisen Sie sie dem Team zu. Sie werden sofort benachrichtigt, wenn sie einen Kommentar erhalten, so dass es keine Ausreden mehr gibt, sie zu übersehen.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Kommentare gesehen werden, indem Sie den Benutzern Kommentare direkt in Aufgaben zuweisen und eine schnelle Ansicht der zugewiesenen Kommentare in einer Checkliste erhalten ClickUp Chat Ansicht Alle Ihre ClickUp-Kommentare und Unterhaltungen werden in der Ansicht "Chat" gespeichert, so dass Sie nicht stundenlang nach dem einen Kommentar suchen müssen.

Zusammenarbeit vom Büro bis zur Baustelle mit der ClickUp Chat-Ansicht, in der Sie Kommentare hinzufügen, Ihr Team taggen und in Echtzeit von jedem Gerät aus chatten können ClickUp Dashboards Sie brauchen keine wöchentlichen Status-Meetings, um zu sehen, was im Projekt passiert.

Holen Sie sich einfach wichtige Daten wie geschwindigkeitsdiagramme , diagramme zum Ausbrennen , diagramme zum Abbrand und weitere Agile Metriken auf einem einzigen Bildschirm.

Mit den vollständig anpassbaren Dashboards in ClickUp erhalten Sie tiefere Einblicke und Übersichten über Ihre Kampagnen auf höchster Ebene ClickUp Automatisierungen Automatisieren Sie Ihre sich wiederholenden Aufgaben mit nur ein paar Klicks.

ClickUp bietet Hunderte von vorlage für die Automatisierung von Workflows s, und Sie können sogar Ihre eigenen benutzerdefinierte Automatisierungen .

Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte in ClickUp oder benutzerdefinieren Sie sie nach Ihren Bedürfnissen, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann

Profis

Ursprünglich als Tool zur Nachverfolgung von Fehlern entwickelt, hat sich Jira im Laufe der Jahre zu einer hochgradig anpassbaren Management-Software entwickelt.

Features

Flexible agile Ansichten mit einem anpassbaren Scrum- und Kanban-Board

Detaillierte Berichterstellung, einschließlich Geschwindigkeitsdiagrammen, Burndown-Diagrammen, usw.

Anpassbare Dashboards für Projekte

Power-Suche zum Auffinden einer bestimmten Aufgabe

Vorteile

Das Roadmap Feature ermöglicht es Teams, große Projekte in Angriff zu nehmen

Hervorragend geeignet für Softwareentwicklung und Problemverfolgung

Erweiterte Vorlagen für die Automatisierung von Workflows

Bietet über 3000 native Integrationen, darunter Evernote, Slack und Google Tabellen

Nachteile

Nicht gut geeignet für nicht-technische Teams

Komplizierte Benutzeroberfläche und schwieriger Onboarding-Prozess

Fehlende eingebaute Features für die Zusammenarbeit

Kein eingebautes Feature zur Verwaltung von Ideen wie Notepad oder Docs

Preisgestaltung

Jira bietet 1 kostenlosen und 2 kostenpflichtige Pläne an:

Free Plan : beinhaltet grundlegende Agiles Projektmanagement features für bis zu 10 Mitglieder eines Teams

: beinhaltet grundlegende Agiles Projektmanagement features für bis zu 10 Mitglieder eines Teams Standard Plan ($7/Monat pro Benutzer): beinhaltet 250 GB Cloud Speicher für bis zu 5000 Benutzer

($7/Monat pro Benutzer): beinhaltet 250 GB Cloud Speicher für bis zu 5000 Benutzer Premium Plan ($14/Monat pro Benutzer): hat zusätzliche Funktionen und unbegrenzten Speicher

Notizen: Jira ist für jedes Open-Source-Projekt kostenlos nutzbar.

Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (3,600+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (8,900+ Bewertungen)

Hier ist unser* eingehende Überprüfung von Jira _in dem Fall, dass Sie einen genaueren Blick darauf werfen wollen

5. Zoho Blatt

Über: Zoho Blatt Zoho Sheet ist Teil der Zoho-Suite, die weitere SaaS-Tools wie CRM-Software, Zoho Books (für die Buchhaltung) usw. enthält.

Zoho Sheet Mit Zoho Sheet können Sie Ihre Tabellenkalkulationen automatisieren und Daten aus verschiedenen Quellen, einschließlich Excel, importieren.

Features

Aufgabenlisten, Unteraufgaben und Kommentare für eine einfache Verwaltung von Aufgaben

Gantt Diagramm Feature zur Verwaltung von Abhängigkeiten

Timesheets ermöglichen Ihnen die Nachverfolgung und Berichterstellung der Arbeitszeiten Ihres Teams

Cloud-Speicher für Projektdokumente

Vorteile

Einfach zuaufgaben planen und Projekte

Erweiterte Features zur Zeiterfassung und Rechnungsstellung, geeignet für Remote Teams * Sehr detaillierte Berichterstellung und Dashboards für Projekte

Erschwinglich für kleine Teams

Nachteile

Steile Lernkurve

Limitierte Features für agiles Projektmanagement

Komplexe und klobige Benutzeroberfläche

Teuer für große Teams

Preisgestaltung

Kontakt für Preise

Kunden-Bewertungen

G2: 4.0/5 (150+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (200+ Bewertungen)

6. Google Tabellen

Über: Google TabellenGoogle Tabellen ist ein kostenloses Tabellenkalkulationsprogramm verfügbar für jeden Benutzer mit einem persönlichen Google Konto oder für Geschäfte mit Google Workspace . Google Tabellen ist eine recht bekannte Software, die die benutzerfreundlichen Features der Live-Bearbeitung, des Speicherns ohne Schaltfläche und der gemeinsamen Nutzung enthält, die Sie von anderen webbasierten Produkten des Google Docs Editors kennen.

Features

Online-Aktionen in Echtzeit, auf die von praktisch überall aus zugegriffen werden kann

Automatisches Speichern Ihrer Arbeit - betrachten Sie Google Tabellen als die Cloud-basierte alternative zu Microsoft Excel * Mit dem Google Tabellen explore Feature können Sie auf zusätzliche Funktionen zugreifen, indem Sie Fragen stellen, die Google Tabellen für Sie löst

Integrieren Sie Google Tabellen in andere Google Apps wie Formulare, Finanzen, Zeichnungen, etc.

Vorteile

Schnelle Einarbeitung und Nutzung von Google Tabellen

Einfaches Freigeben per URL und Hinzufügen von Mitwirkenden zu Ihrer Tabelle

Erweiterung für den Offline-Modus verfügbar

Kostenlos und für jeden mit einem Google Konto zugänglich

Nachteile

Es ist schwierig, Projekte und Aufgaben allein in Google Tabellen effizient zu verwalten

Es kann ein paar Klicks dauern, bis man auf Berichterstellung-Dashboards oder andere Ansichten wie Gantt zugreifen kann

Keine Ansicht für Kanban-Boards

Keine Features zur Zeit-, Ziel- oder Nachverfolgung von Abhängigkeiten

Preisgestaltung

Google Tabellen bietet vier Plan-Optionen

Free für Privatpersonen: 15 GB Speicher pro Benutzer in Google Drive

15 GB Speicher pro Benutzer in Google Drive Business Starter ($6/Nutzer pro Monat): 30 GB Cloud-Speicher pro Benutzer, benutzerdefinierte E-Mails für das Geschäft, Standard-Support

30 GB Cloud-Speicher pro Benutzer, benutzerdefinierte E-Mails für das Geschäft, Standard-Support Business Standard ($12/Nutzer pro Monat): 2 TB Cloud-Speicher pro Benutzer, werbefreie E-Mail, digitales Whiteboard

2 TB Cloud-Speicher pro Benutzer, werbefreie E-Mail, digitales Whiteboard Business Plus ($18/Benutzer pro Monat): 5 TB Cloud-Speicher pro Benutzer, automatische Annahme von Einladungen, Website-Erstellung

Google Workspace bietet auf Anfrage auch einen Enterprise-Plan an.

Bewertungen von Kunden

G2: 4.6/5 (39.750+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (119.990+ Bewertungen)

7. Trello

Am besten geeignet für die Organisation von Projekten im Kanban-Stil

{Via_} {\an8}Das ist eine gute IdeeTrello ist ein Projektmanagement im Stil eines Kanban Boards tool für Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit. Es ist auch recht einfach zu erlernen. Stellen Sie sich eine Ansammlung von Notizen auf einem Whiteboard vor, bei der jede Notiz eine Aufgabe darstellt, die Sie verschieben und nach Status, Fälligkeitsdatum usw. organisieren können - das ist Trello .

Es bietet auch eine Tabelle-Ansicht, die Ihre Arbeit über Boards verbindet, um Ihre Arbeit in einer kalkulationsähnlichen Ansicht zu sehen.

Features

Erstellen Sie Befehle zu automatisierung von sich wiederholenden Aktionen mit Trello's Butler * Kostenlose voreingestellte Vorlagen, die öffentlich zugänglich sind und für Design und Vertrieb kopiert werden können,team-Management, Marketing und mehr

Hinzufügen von Beschreibungen, Anhängen, Unteraufgaben, Fälligkeitsdaten und Mitarbeitern zu Aufgabenkarten

Verbessern Sie die Fähigkeiten von Trello im Projektmanagement mit mehreren Add-Ons für die App

Profis

Saubere Oberfläche und leicht zu erlernender Kanban-Ansatz für agile Workflows

Organisation und Aufteilung größerer Aufgaben in kleinere Schritte

Mehrere Ansichten, darunter Board, Zeitleiste, Tabelle, Kalender, Dashboard oder Kartenansicht

Vielfältige Möglichkeiten zur Kommunikation und Nachverfolgung von Feedback mit dem Team, sogar mit einer Oberfläche, die auf bevorstehende Termine hinweist

Nachteile

Wenn Sie Integrationen wünschen oder benötigen, um Trello für sich arbeiten zu lassen, benötigen Sie eine Menge Power-Ups, die Sie in einen der kostenpflichtigen Pläne von Trello treiben

Der kostenlose Plan von Trello limitiert Sie auf die Board-Ansicht. Wenn Sie also auf Features zugreifen möchten, die Trello zu einer konkurrenzfähigen Airtable-Alternative machen, müssen Sie sich auch die kostenpflichtigen Pläne von Trello ansehen

Trello ist nicht ideal für große Projekte

Ein bisschen zu einfach für echte Team-Zusammenarbeit

Preisgestaltung

Trello bietet vier Pläne an:

Free-Plan: Unbegrenzte Karten, bis zu 10 Boards, Power-Ups, Aktivitätsprotokoll

Unbegrenzte Karten, bis zu 10 Boards, Power-Ups, Aktivitätsprotokoll Standard-Plan ($5/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung): unbegrenzte Boards, Benutzerdefinierte Felder, erweiterte Checklisten

unbegrenzte Boards, Benutzerdefinierte Felder, erweiterte Checklisten Premium Plan ($10/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung): mehrere Ansichten, Vorlagen, Beobachter

mehrere Ansichten, Vorlagen, Beobachter Enterprise-Plan (17,50 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung): unbegrenzte Workspaces, Power-Up-Verwaltung, Berechtigungen

Bewertungen von Kunden

8. Asana

Das Beste für die Automatisierung von Workflows

Über AsanaAsana ist ein tool für das Projektmanagement für Teams, um Aufgaben zu koordinieren, Fristen einzuhalten und Verantwortlichkeiten zu delegieren. Es bietet eine Vielzahl von Integrationen und eine optimierte Oberfläche, um Ihre Arbeit wie eine Tabellenkalkulation zu organisieren - aber mit zusätzlichen Optionen zur Ansicht, Priorisierung und Überwachung des Fortschritts für Teams, die über Airtable hinauswachsen.

Features

Mehrere Ansichten zur Visualisierung Ihrer Aufgaben, einschließlich Liste, Kanban-Board, Zeitleiste und Kalender

Berichterstellung zur Anzeige des Fortschritts

Benutzerdefinierte Regeln zur Automatisierung gängiger Aufgaben und zur Reduzierung von Fehlern

mehr als 50 Vorlagen für Projekte, die Ihnen den Einstieg erleichtern

Vorteile

Integrieren Sie Asana mit Tools wie Basecamp und Microsoft Teams

Vermeiden Sie Burnout mit Asana Workload Management Systemen

Schnelle Einarbeitung mit einer einfachen und intuitiven Benutzeroberfläche

Verfolgen Sie Ihre Ziele und verwalten Sie Ihren persönlichen Fortschritt

Nachteile

Keine Ansicht der Zeitleiste in der kostenlosen Version

Limitierte Formate für den Dateiexport

Es können nicht mehrere Personen derselben Aufgabe zugewiesen werden

Kein natives Feature zur Nachverfolgung der Zeiterfassung

Preisgestaltung

Asana bietet drei Pläne an:

Basic (kostenlos): unbegrenzte Projekte, Nachrichten und Aufgaben

unbegrenzte Projekte, Nachrichten und Aufgaben Premium ($10.99/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung): benutzerdefinierte Vorlagen, Meilensteine, Berichterstellung für unbegrenzte Projekte

benutzerdefinierte Vorlagen, Meilensteine, Berichterstellung für unbegrenzte Projekte Business ($24.99/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung): Jira Cloud & Server Integration, benutzerdefinierte Formulare, Ziele

Asana bietet auf Anfrage auch einen Enterprise-Plan an

Kunden-Bewertungen

G2: 4.3/5 (8,150+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (10,400+ Bewertungen)

Lesen Sie mehr über den beste Asana Alternativen .

9. Nifty

Bestens geeignet für die Zusammenarbeit von Teams an entfernten Standorten

über NiftyNifty ist eine Software für das Projektmanagement mit der Sie an großen Projekten mit mehreren Mitgliedern eines Teams arbeiten können. Es bietet Ihnen und Ihrem Team einen kollaborativen Workspace zur Organisation von Aufgaben, Nachverfolgung der Zeit und Verwaltung von Dokumenten.

Wie Airtable, Mit Nifty können Sie Ihre Aufgaben in einer Liste anzeigen lassen oder in einem Kanban Board zu sehen und verfügt über die Möglichkeit, Dateien zu speichern. Für die gleiche Funktion von Airtable bei der Rechnungsstellung oder bei Back-Office-Aufgaben empfiehlt Nifty die Verwendung der Airtable-Integration.

Features

Meilensteine für die Planung von Projekten

Portfolio-Management-Features mit automatisierten Fortschrittsübersichten, Zeitleisten, Status und Überfälligkeitsnotizen

Zeiterfassung und Berichterstellung

Verschiedene Benutzerrollen und Berechtigungen

Vorteile

Ideal für die Zusammenarbeit im Team

Verschiedene Ansichten, die Ihnen die Arbeit mit Daten ermöglichen

Tonnenweise Importe und Integrationen

Mehrere Ebenen für benutzerdefinierte Zugriffskontrolle

Nachteile

Keine Möglichkeit, eigene Automatisierungen zu benutzerdefinieren oder zu erstellen

Fehlen von Ideenmanagement-Features wie Mindmaps

Limitierter kostenloser Plan

Teure kostenpflichtige Pläne für den Zugriff auf einige wesentliche Features

Preisgestaltung

Nifty bietet fünf Preisoptionen an, die sich nach der Zahl der Mitglieder des Teams und den benötigten Features richten:

Unlimited: unbegrenzte Team Mitglieder, 100MB Speicher, limitiert auf zwei Projekte

unbegrenzte Team Mitglieder, 100MB Speicher, limitiert auf zwei Projekte Starter ($39 pro Monat, jährliche Abrechnung): 10 Mitglieder, 100GB Speicher, 40 Projekte, unbegrenzt viele Clients

10 Mitglieder, 100GB Speicher, 40 Projekte, unbegrenzt viele Clients Pro (79 USD pro Monat, jährliche Abrechnung): 20 Mitglieder, 500 GB Speicher, unbegrenzte Projekte

20 Mitglieder, 500 GB Speicher, unbegrenzte Projekte Business ($124 pro Monat, jährliche Abrechnung): 50 Mitglieder, 1 TB Speicher

50 Mitglieder, 1 TB Speicher Unlimited ($399 pro Monat, jährliche Abrechnung): unbegrenzte Nutzung der Features

Kunden-Bewertungen

G2: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (120+ Bewertungen)

10. Wrike

Das Beste für Enterprise Projektmanagement

über WrikeWrike ist eine Software zur Verwaltung von Aufgaben die Ihnen hilft, Ihre Projekte zu organisieren, mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und den Fortschritt der Arbeit zu verfolgen. Es ist eine großartige Option für kleine Agenturen, die nach anpassbaren Arbeitsbereichen zur Organisation freigegebene Kalender und das visuelle Markup-Tool ist hilfreich, um das Feedback zu beschleunigen.

Aber es fehlen Features für das Ideenmanagement wie das Erstellen von Notizen und Mindmaps.😕

Features

Formulare mit bedingter Logik erstellen

Einfaches Freigeben von Aufgaben, Dateien und Berichterstellungen

Einzigartiges Dashboard mit einer dreiseitigen Ansicht

Interaktive Gantt Diagramme für die Nachverfolgung von Projekten

Vorteile

Integration von Wrike mit über 400 verschiedenenSaaS-Apps mit dem Wrike Integrate Add-On

Nachverfolgung der für Aufgaben und Projekte aufgewendeten Zeit mit der eingebauten Zeiterfassung

Flexible Tools, die mit Ihrem Team mitwachsen können

Mehrere Ansichten, einschließlich einer Airtable-ähnlichen Tabellen-Ansicht

Nachteile

Steile Lernkurve für neue Benutzer

Limitierte Features und Integrationen in der kostenlosen Version

Einige Features für Zusammenarbeit und Chats fehlen

Kein eigenständiges Feature zum Erstellen von Notizen

Preisgestaltung

Wrike bietet drei Preisoptionen an:

Free-Plan: Aufgabenlisten für ein kleines Team von bis zu fünf Personen, Verwaltung von Aufgaben und Unteraufgaben, Echtzeit-Aktivitätsstrom

Aufgabenlisten für ein kleines Team von bis zu fünf Personen, Verwaltung von Aufgaben und Unteraufgaben, Echtzeit-Aktivitätsstrom Professional Plan ($9.80/Benutzer pro Monat) : gemeinsam nutzbare Dashboards, erweiterte Integrationen, Gantt Diagramm Funktion

: gemeinsam nutzbare Dashboards, erweiterte Integrationen, Gantt Diagramm Funktion Business-Plan ($24.80/Benutzer pro Monat): Zeiterfassung, Workspace mit eigenem Branding, benutzerdefinierte Felder

Kunden-Bewertungen

G2: 4.2/5 (2,360+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (1,700+ Bewertungen)

Hier ist unser Wrike Überprüfung für weitere Details zum Vorgehen Wrike im Vergleich zu ClickUp .

11. Freedcamp

Das Beste für kostenlose Aufgabenverwaltung

über FreedCamp Freedcamp ist eine kostenloses tool für Projektmanagement mit dem sich Zeitpläne, Aufgaben, Wikis und vieles mehr organisieren lassen, um ein Projekt pünktlich und innerhalb des Budgets abzuschließen. Es hat auch eine Wand für soziale Kommunikation und private Aufgaben, zusammen mit White Labeling für Client Spaces, Rechnungsstellung und CRM-Funktionen.

In Kombination mit Integrationen von Drittanbietern bietet Freedcamp den Benutzern einen Überblick über die wichtigsten Prioritäten des Tages.

Features

Speicherung und Organisation von Dateien

Mehrere Vorlagen für Projekte

Benutzerdefinierte Widget-Boards

In-App Zeiterfassung

Vorteile

Zugriff auf unbegrenzte Aufgaben, Projekte und Speicher in allen Plänen

Verwalten Sie Abrechnungsprozesse mit CRM- und Rechnungsstellungs-Features

Mit dem Offline-Modus können Sie fast jederzeit auf Ihre Arbeit zugreifen

Konzipiert für kleine bis mittelgroße Geschäfte

Nachteile

Nicht ideal für die Verwaltung von Ideen oder Portfolios

Fehlende Funktionen für die Verwaltung von Budgets

Begrenzter kostenloser Plan

Erweiterte Features nur gegen Aufpreis verfügbar

Preisgestaltung

Freedcamp bietet vier Preisoptionen an:

Free: unbegrenzte Projekte, Aufgaben, Speicher und Benutzer

unbegrenzte Projekte, Aufgaben, Speicher und Benutzer Pro ($1.49/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung): In-App E-Mail, zusätzliche Integrationen

In-App E-Mail, zusätzliche Integrationen Business ($7.49/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung): Wiki, Nachverfolgung von Problemen, Berichterstellung, CRM

Wiki, Nachverfolgung von Problemen, Berichterstellung, CRM Enterprise (16,99 $/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung): alle Features

Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (450+ Bewertungen)

12. Notion

Das Beste für Notizen

über NotionNotion ist ein beliebtes Projektmanagement und Kollaborationstool, das vor allem für die Gliederung von Aufgaben, die Erstellung von Notizen, Wikis und umfangreich formatierten Dokumenten bekannt ist. Mit einer übersichtlichen Kanban Board-Oberfläche vereinfacht Notion das Erstellen, Speichern und gemeinsame Bearbeiten von detaillierten Projektdokumenten.

Einige Benutzer haben es jedoch aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten als etwas kompliziert empfunden.

Features

Features für Notizen, Checklisten und Dokumente zur Organisation von Projektdetails

Kommentare und Erwähnungen helfen Ihnen, mehr mit anderen Personen zu erledigen, egal wo Sie sind

Administratoren-Features helfen bei der Verwaltung mehrerer Berechtigungen

Zusammenarbeit in Echtzeit auf Notion Seiten und in der Datenbank

Vorteile

Leistungsstarke Notizen mit Rich-Text-Bearbeitung, um Seiten so detailliert und datenreich zu gestalten, wie Sie es wünschen

Erstellen Sie Team-Wikis, damit Ihr Team auf alles zugreifen kann, was es über Ihr Unternehmen oder Projekt wissen muss

Verwenden Sie Vorlagen für Notizen, Wissensdatenbanken, Blogs und vieles mehr

Mehrere Ansichten wie z. B. eine Liste, die von oben nach unten wie eine Liste in Airtable aussieht

Nachteile der Verwendung von Notion * Fehlende Schlüssel-Features wie Ziele, Zeiterfassung und Gantt-Diagramme, um als Projektmanagement-Tool wirklich effektiv zu sein

Einige benutzerdefinierte Features von Notion sind kompliziert und schwer zu erlernen

Lässt sich nicht integrieren mitGoogle Kalender* Administrations- und Sicherheitstools werden nur in kostenpflichtigen Plänen angeboten

Preisgestaltung

Notion hat drei Preisoptionen:

Personal Plan (kostenlos): unbegrenzte Seiten, unbegrenzte Blöcke, Freigabe für fünf Gäste

unbegrenzte Seiten, unbegrenzte Blöcke, Freigabe für fünf Gäste Personal Pro Plan ($5/Monat): unbegrenzte Datei-Uploads, unbegrenzte Gäste, Versionsverlauf

unbegrenzte Datei-Uploads, unbegrenzte Gäste, Versionsverlauf Team-Plan ($10/Benutzer pro Mitglied): unbegrenzte Team-Mitglieder, kollaborativer Workspace

Notion bietet auf Anfrage einen Enterprise-Plan an.

Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

Capterra:4.8/5 (490+ Bewertungen)

13. Basecamp

Das Beste für einfaches Projektmanagement

Über BasecampBasecamp ist ein super einfaches Projektmanagement und Software für die Zusammenarbeit im Team. Im Gegensatz zu allen anderen Management-Tools auf dieser Liste konzentriert sich Basecamp auf ein minimales Design. Das ist nützlich für kleine Teams, die nur ein oder zwei wichtige Features benötigen, aber für alle anderen ist Basecamp möglicherweise nicht geeignet.

Features

Listen mit Zu erledigenden Aufgaben helfen Ihnen, Aufgaben zuzuweisen und Fälligkeitsdaten festzulegen

Hill-Diagramme bieten eine einzigartige Möglichkeit, den Fortschritt des Projekts im Laufe der Zeit zu visualisieren

Gruppenchats und Direktnachrichten (ähnlich wie bei Slack)

Einfache Berichterstellungen, die zeigen, woran Ihr Team gerade arbeitet

Vorteile

Robustes Kalender tool, das bei der Einstellung von Ereignissen und Meetings helfen kann

Praktische Leiste, mit der Sie Projektdaten im Handumdrehen finden

Anpassbare Benutzeroberfläche mit verschiedenen Ansichten und Farben

Separater Posteingang für Benachrichtigungen

Nachteile

Keine Priorisierung von Aufgaben

Kein natives Feature zur Zeiterfassung

Die Basecamp App hat eine begrenzte Funktion, wenn es um Listen und Benachrichtigungen von Aufgaben geht

Nur ein Feature zur Nachverfolgung von Projekten: Diagramme

Preisgestaltung

Basecamp bietet nur einen einzigen Plan an: 99 $/Monat für unbegrenzte Benutzer, unbegrenzte Projekte und 500 MB Cloud-Speicher.

Bewertungen von Kunden

G2: 4.1/5 (4,400+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (11,900+ Bewertungen)

Möchten Sie weitere Informationen über Basecamp erhalten? Lesen Sie unser_ vollständige Basecamp-Bewertung .

14. Microsoft Excel

Verwenden Sie Microsoft Excel und seine über 450 Formeln, um Ihre Daten zu organisieren, zu verwalten und Berechnungen zu erledigen Microsoft Excel ist wahrscheinlich das Aushängeschild, an das Sie denken, wenn jemand das Wort "Tabellenkalkulation" sagt

Es handelt sich um eine leistungsstarke App für Tabellenkalkulationen mit Berechnungen und leistungsstarken Datenanalyse- und Dokumentationsfunktionen. Plus, Excel bietet grafische tools , eine Makro-Programmiersprache namens Visual Basic for Applications (VBA) und die begehrten Pivottabellen.

Features

Ausgezeichnete Offline-Effizienz

Excel Quick Access-Symbolleiste zum Anheften der am häufigsten verwendeten Funktionen, um durch einfachen Zugriff Zeit zu sparen

Hochentwickelte Feature-Add-Ins wie Power Query, Power Pivot und Power BI

Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben, Berichterstellung und benutzerdefinierten Add-Ins

Vorteile

Erweiterte Datenanalyse und -visualisierung

Gut geeignet für die Bearbeitung komplexer Berechnungen

Verschiedene Verknüpfungen auf der Tastatur

Ansicht von Fortschritten und Berichterstellung durch dashboards erstellen Nachteile

Schwierige Zusammenarbeit in einer Excel-Tabelle

Hat viele Funktionen, aber es fehlen auch einige wichtige Features wie ein Befehl für Formulare

Kein idealer Aufgabenmanager

Keine Zeiterfassung, Ziel- oder Abhängigkeitsverfolgung

Preisgestaltung

Microsoft Excel ist Teil von MS 365, das sechs verschiedene Pläne anbietet.

Für die private Nutzung:

Microsoft 365 Personal (6,99 $/Monat für eine Person): 1 TB Cloud-Speicher, werbefreie E-Mail, Microsoft Editor

1 TB Cloud-Speicher, werbefreie E-Mail, Microsoft Editor Microsoft 365 Family ($9,99/Monat für bis zu 6 Personen): KI-gestützte kreative Tools, erweiterte Sicherheit von OneDrive

Für die geschäftliche Nutzung:

Microsoft 365 Business Basic ($5/Benutzer pro Monat): Web- und mobile Versionen der Office Apps, E-Mail-Schutz,Microsoft Formulare für Feedback *Microsoft 365 Business Standard ($12,50/Benutzer pro Monat): über 1.000 Datenschutz-Kontrollen, 50 GB E-Mail-Postfach, Premium-Office-Apps

Web- und mobile Versionen der Office Apps, E-Mail-Schutz,Microsoft Formulare für Feedback *Microsoft 365 Business Standard ($12,50/Benutzer pro Monat): über 1.000 Datenschutz-Kontrollen, 50 GB E-Mail-Postfach, Premium-Office-Apps Microsoft 365 Business Premium ($20/Benutzer pro Monat): Microsoft Buchungen, 1TB OneDrive-Speicher

Microsoft Buchungen, 1TB OneDrive-Speicher Microsoft 365 Apps ($8,25/Benutzer pro Monat): enthält nur Premium-Apps der Office Suite, Co-Authoring in Echtzeit, Synchronisierung von Dateien auf PC oder Mac

Kunden-Bewertungen

G2: 4.7/5 (2,160+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (16,840+ Bewertungen)

Sehen Sie sich das an *Mac-Datenbank-Tools* !

15. Pipefy

Das Beste für Business Process Automatisierung und Workflow Management

über Pipefy

Pipefy ist ein benutzerfreundliches Projektmanagement tool, das Ihre Geschäftsprozesse rationalisieren kann. Pipefy erfordert nur wenige bis gar keine Programmierkenntnisse und ermöglicht es Benutzern, digitale Workflows zu implementieren, die Verwaltung von Anfragen zu vereinfachen und Fehler zu reduzieren, indem ansonsten manuelle oder sich wiederholende Aufgaben automatisiert werden.

Features

Benutzerdefinierte Integrationen von Chat-Apps bis hin zu ERPs

Serviceportale zur Zentralisierung von Dokumenten, Richtlinien und Anfrageformularen

Automatisierte E-Mails mit Vorlagen

Erweiterte Berichterstellungen filtern und kombinieren Informationen aus Prozessen

Vorteile

Erstellen von Formularen mit bedingter Logik zur Automatisierung der Erstellung von Aufgaben

Detaillierte Berichterstellung zur Nachverfolgung des Status von Projekten

Verbindung verschiedener Prozesse auf der Plattform

Nachteile

Keine zugewiesenen Kommentare

Eingeschränkte mobile Funktionen

Fehlende Schlüssel-Features zur Nachverfolgung von Teams

Kann ein bisschen teuer werden

Preisgestaltung

Starter (kostenlos): bis zu 10 Benutzer, bis zu 50 Karten pro Monat, eine Workflow-Verbindung, 15 Automatisierungen

bis zu 10 Benutzer, bis zu 50 Karten pro Monat, eine Workflow-Verbindung, 15 Automatisierungen Business ($24/Benutzer pro Monat): bis zu 30 Benutzer, unbegrenzte Workflows, 500 Automatisierungsaufrufe, Datenwiederherstellung

Pipefy bietet auch Enterprise und benutzerdefinierte Unlimited-Optionen auf Anfrage.

Bewertungen von Kunden

G2: 4.6/5 (180+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (260+ Bewertungen)

Warum brauchen Sie eine Airtable Alternative?

1. Fehlende Features für die Aufgabenverwaltung

Technisch gesehen können Sie mit einer Airtable-Basis ein Tabellengitter erstellen, in dem Sie Aufgaben zuweisen können, aber das ist kein integriertes Feature.

Wenn Sie also eine Aufgabe zuweisen möchten, müssen Sie das Airtable-Raster manuell verwenden und bearbeiten. Und wenn Sie ein Benutzer sind, der seinem Team regelmäßig Aufgaben zuweisen muss, kann das sehr schnell sehr mühsam werden.

Um eine einzelne Unteraufgabe zu erstellen, müssten Sie eine weitere Tabelle oder Tabelle mit diesen Aufgaben erstellen und verknüpfen, was unnötig kompliziert ist

2. Fehlende Kommunikations-Features

Mit der Zunahme von Teams, die dauerhaft auf arbeit von zu Hause aus seit Beginn der Pandemie, Zoom-Müdigkeit ist jetzt ein täglicher Kampf. 🥵 Deshalb sollten Sie sich vorrangig um eine Projektmanagement-Software bemühen, die vielfältige Möglichkeiten für Ihr Team bietet, zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten.

Bislang gibt es in Airtable jedoch nur die Möglichkeit, über Kommentare zusammenzuarbeiten.

Kommentare können hilfreich sein, um grundlegendes Feedback freizugeben, aber für komplexe Diskussionen müssen Sie auf andere Tools für die Zusammenarbeit oder - noch schlimmer - auf E-Mail zurückgreifen. 😳

Ohne ein spezielles Feature für die Kommunikation würden Ihre Nachrichten überall verstreut sein. Und glauben Sie uns, Sie wollen mit Ihren Team Chats nicht 'Where's Waldo?' spielen.

Die Automatisierung von Workflows ist ein Schlüssel-Feature, das jedes Projektmanagement tool einfach muss. Leider ist diese Art der Automatisierung bei Airtable nicht verfügbar. Automatisierungstools können den Zeitaufwand für die Erledigung von Aufgaben drastisch reduzieren, und ein Tool wie Airtable, das keine Workflow-Automatisierung unterstützt, kann Sie wirklich zurückwerfen.

4. Keine integrierten Berichte

Airtable verfügt nicht über ein kostenloses Feature zur Berichterstellung, aber das ist in Ordnung.

Airtable bietet jedoch einige Berichte und grundlegende Diagramme über Airtable Blocks an, die jedoch in der kostenlosen Version nicht verfügbar sind. Das bedeutet, dass Sie im Grunde bezahlen müssen, um zu wissen, ob Ihr Projekt auf dem richtigen Weg ist.

5. Kosten

Der Team Plan von Airtable beginnt bei $20 pro Monat und Benutzer. *pro Benutzer

Angenommen, Sie haben ein Team von 10 Personen, dann kostet Sie das $200 pro Monat.

Und der Business-Plan ist auch nicht billig, denn er kostet $45/Monat/Benutzer und wird ein Loch in Ihre Tasche brennen.

Alles in allem habe ich festgestellt, dass Airtable einfach nicht mit Tools wie ClickUp mithalten kann, wenn es um Projektmanagement geht. Auch wenn Airtable ein vielseitiges und praktisches Tool für die Organisation von Daten und die Verwaltung von Projekten zu sein scheint, habe ich bei meiner Untersuchung von Alternativen einige Nachteile festgestellt, die es für bestimmte Benutzer und Szenarien nicht gerade ideal machen. Trotz der benutzerfreundlichen Oberfläche und der anpassbaren Features ist Airtable in Bezug auf die Flexibilität der Preisgestaltung, die Berichterstellung und die fortgeschrittenen Funktionen für das Projektmanagement nicht optimal.

Welche Airtable-Alternative hat die Nase vorn? 🎂

TL;DR: Airtable mag auf dem Papier cool klingen, aber es ist keineswegs die perfekte Lösung für Projektmanagement.

Während es als Tabellenkalkulationssoftware floriert, fehlt Airtable ein eingebautes Feature für Aufgaben, bietet nur die Kommunikation über Kommentare und ist in seinen Tools zur Automatisierung von Arbeitsabläufen limitiert, was es für ein effektives Projektmanagement insgesamt nicht gerade ideal macht.

Zum Glück gibt es eine ganze Liste von Alternativen, die Sie ausprobieren können, bevor Sie sich auf die perfekte Software festlegen. Und wo könnten Sie besser damit beginnen, Ihre Optionen zu testen als ganz oben?

ClickUp ist ein leistungsfähiges Produktivitätstool für Teams aller Branchen, mit dem sie Projekte verwalten, intelligenter zusammenarbeiten und ihre gesamte Arbeit an einem Ort bündeln können.

Dank verschiedener benutzerdefinierter Funktionen lässt sich ClickUp auf jede Größe eines Teams ausdehnen und bietet eine Vielzahl von Features zur Verwaltung Ihres Workloads, projekt-Updates zu überwachen und kommunizieren Sie mit dem Team - unabhängig davon, welchen Projektstil Sie verwenden.

ClickUp's Tabelle Ansicht konkurriert leicht mit Airtable und bietet auch Tonnen von anderen Features wie ClickUp Prioritäten , a Webhook-Integration und hat eine mobile Anwendung auf mehreren Plattformen.

Das Beste von allem? ClickUp ist nicht nur die beste Alternative zu Airtable nach Features, sondern auch die günstigste!

Sie haben Zugriff auf alle diese Tools sowie unbegrenzte Mitglieder und Aufgaben und erhalten 1.000 MB Speicher in ClikcUp kostenlos, für immer.

Importieren Sie Ihre Arbeit aus Airtable in nur wenigen Minuten und steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie sich für ClickUp anmeldet heute!