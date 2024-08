die 16 besten SaaS-Tools für 2024 (Funktionen, Preisgestaltung)

Als jemand, der sich seit Jahren in der Tech-Landschaft zurechtfindet, kann ich Ihnen mit gutem Gewissen sagen, dass Software-as-a-Service-Tools (SaaS) eine große Veränderung darstellen. Ihr cloudbasierter Ansatz hat die Art und Weise, wie wir mit Software umgehen, revolutioniert - keine umständlichen Downloads oder mühsamen Installationen, sondern sofortiger Zugriff von überall. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt der unzähligen Vorteile, die SaaS-Tools bieten.

In diesem Artikel werde ich das Konzept der SaaS-Tools entmystifizieren, ihre Vorteile im Detail erläutern und meine handverlesene Liste der 16 besten SaaS-Tools für 2024\ vorstellen. Ganz gleich, ob Sie CEO eines Start-ups oder ein leitender Techniker in einem globalen Unternehmen sind, dieser Artikel wird sich als nützlich erweisen. Lassen Sie uns eintauchen!

Hier ist unsere Liste der SaaS-Anwendungen mit den 16 Tools, die Ihr Unternehmen ausprobieren sollte:

1. ClickUp - Optimal für Projektmanagement

Visualisieren Sie Aufgaben, Projekte und Arbeitsabläufe so, wie es für Sie am besten funktioniert - mit den über 15 anpassbaren Ansichten von ClickUp

ClickUp ist eine der weltweit führenden höchstbewerteten projekt management SaaS-Tools beliebt bei große, mittlere und neu gegründete Unternehmen .

Mit diesem All-in-One-Tool können Sie Ihr Unternehmen für langfristigen Erfolg aufbauen.

Angefangen bei der Projektplanung bis hin zur Information der Kunden - ClickUp ist für Sie da.

ClickUp Hauptmerkmale

Sehen wir uns an, warum ClickUp eine All-in-One-Plattform ist:

A. Definieren Sie Aufgabenstufen mit Benutzerdefinierte Zustände Mit den benutzerdefinierten Status können Sie beliebig viele Stadien (In Bearbeitung, Überprüfung, In der Warteschleife, Abgeschlossen) erstellen, um Ihre Projektanforderungen zu personalisieren.

Aktualisieren Sie Ihre Status und beobachten Sie, wie sich Aufgaben von zu tun zu erledigt entwickeln!

B. Weitere Details hinzufügen mit Benutzerdefinierte Felder Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie jeden Arbeitsablauf anpassen, indem Sie Informationen hinzufügen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.

Planen Sie einen Urlaub? Fügen Sie Orte hinzu, damit Sie sie nicht vergessen!

Hinzufügen beliebiger Informationen zum Verfolgen, Sortieren und Filtern mit benutzerdefinierten Feldern

C. Verfolgen Sie alles mit Dashboards Dashboards eignen sich hervorragend, um jede Aufgabe, jedes Projekt, jedes Ziel und jeden Beauftragten zu verfolgen.

Sie können sogar überprüfen, ob Ihr Arbeitskollege auf dem richtigen Weg ist, um seine Aufgaben zu erledigen, damit er Ihre Wochenendpläne nicht absagen kann. 🥂

Erstellen Sie Ihre eigene Missionskontrolle mit Benutzerdefinierte Widgets wie z.B. Balkendiagramme, Portfolio-Widgets , Kreisdiagramme, Berechnungen und vieles mehr zur Darstellung Ihrer Daten.

Fügen Sie anpassbare Widgets hinzu, um Ihre Arbeit in Dashboards zu visualisieren

Möchten Sie ein Projektmanagement-Dashboard erstellen?_

Sehen Sie sich unseren Leitfaden an wie man ein Projektmanagement-Dashboard erstellt .

D. Erwartungen setzen mit zeitschätzungen Fügen Sie Zeitschätzungen zu Aufgaben hinzu, um eine bessere Vorhersehbarkeit und einen klareren Zeitplan zu erhalten.

Außerdem hilft es Ihnen, einen Zeitplan einzuhalten, damit Sie bei Besprechungen mit Ihren Kunden nicht nach Worten suchen müssen. puh_!

Vermeiden Sie Projektverzögerungen durch Hinzufügen von Zeitschätzungen zu Aufgaben

E. Verwalten Sie Aufgaben und Arbeitsbelastung mit Vorstandsansicht Erstellen Sie eine einfache und agilen Arbeitsablauf mit unserer Vorstandsansicht.

Damit können Sie die kanban-Tafel methode, ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop von einem Status zum anderen und verwalten Sie Arbeitslasten mit der Grenze für unfertige Arbeiten (WIP) .

Schnelles Ziehen und Ablegen von Aufgaben auf die nächste Stufe in der Board-Ansicht

F. Verwalten Sie Ressourcen mit Workload-Ansicht Machen Sie sich jederzeit ein Bild von der Auslastung Ihres Teams, um Arbeitsüberlastung zu vermeiden. Teilen Sie die Arbeit richtig ein, und niemand muss am Wochenende arbeiten! 🎉

Messen Sie die Kapazität nach Stunden und Aufgaben, Sprint-Punkte und Benutzerdefinierte Felder .

Einfaches Erkennen von Teammitgliedern, die überlastet sind, und Verwalten von Ressourcen in der Auslastungsansicht

G. Visualisieren Sie Ihre Ideen und Aufgaben mit Mind Maps Ferngesteuerte Teams verwenden keine Whiteboards; sie verwenden Mind Maps .

Verwenden Sie die Mind Maps von ClickUp, um Ihr nächstes Projekt zu skizzieren projektplan ein Brainstorming content-Marketing-Strategie oder planen Sie, wie Sie eine ganze Staffel von Grace and Frankie am Wochenende zu Ende sehen können.

Vereinfachen Sie Ihre Brainstorming-Sitzungen mit Mind Maps, um Ideen visuell zu planen und zu organisieren

Möchten Sie erfahren, wie erfolgreiche Unternehmen ClickUp als _ SaaS-Tool ? einsetzen?

Lesen wie Vonazon Marketingprojekte für SaaS-Unternehmen verwaltet mit ClickUp.

ClickUp-Profis

schauen Sie sich_ an ClickUp's Fahrplan um zu sehen, wie wir uns bemühen, solche Einschränkungen zu beheben und ein intelligenteres Tool für Sie zu entwickeln

ClickUp-Preise *Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7 pro Benutzer pro Monat

: $7 pro Benutzer pro Monat Business : $12 pro Benutzer pro Monat

: $12 pro Benutzer pro Monat Unternehmen : Kontakt ClickUp für individuelle Preise

: Kontakt ClickUp für individuelle Preise ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp-Kundenbewertungen

Capterra : 4.7/5 (2200+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2200+ Bewertungen) G2: 4.7/5 (2800+ Bewertungen)

2. Zendesk - Am besten für Echtzeit-Zusammenarbeit

müssen Sie Ihren Kunden schnell Live-Chat-Support in Echtzeit anbieten?

**Zendesk ist das richtige Tool für Sie.

Es handelt sich um eine Cloud-basierte Live-Chat-Plattform für alle Unternehmensgrößen.

Mit dieser SaaS-Anwendung können Sie Ihr eigenes Kundensupport-Team auf der ganzen Welt verwalten.

Bei so vielen Nationalitäten in Ihrer Gehaltsliste lernen Sie vielleicht sogar ein paar Fremdwörter, mit denen Sie angeben können!

Zendesk Hauptfunktionen

Mehrere Kanäle für die Kundenkommunikation wie E-Mail, soziale Medien usw.

KI-unterstützte Bots zur Beantwortung gängiger Kundenanfragen

Management von Kundenfeedback

Berichte und Analysen zur Verbesserung des Kundenservices

Hunderte vonZendesk-Integrationen #### Preise für Zendesk

Die kostenpflichtigen Tarife von Zendesk beginnen bei 49 US-Dollar pro Benutzer und Monat.

Zendesk-Kundenbewertungen

Capterra : 4.3/5 (2500+ Bewertungen)

: 4.3/5 (2500+ Bewertungen) G2: 4.2/5 (2500+ Bewertungen)

3. Leadpages -Best für Lead-Generierung

Leadpages ist eine SaaS-Plattform zur Lead-Generierung, mit der Sie ohne Code mobilfähige Landing Pages erstellen können.

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen, sammeln Sie hochwertige Leads und Interessenten, und verkaufen Sie Produkte und Dienstleistungen mit dem Drag-and-Drop-Builder. Sie können die Customer Journey Ihrer potenziellen Kunden anpassen und Ihre Konversionsraten mit A/B-Tests, vereinfachten Analysen, GDPR-Konformität und Spitzengeschwindigkeiten optimieren.

Mit mehr als 40 Integrationen verbindet Leadpages das CRM Ihres Unternehmens mit dem Lead-Nurture-Workflow.

Leadpages Hauptmerkmale

Mobile-responsive Seiten und Pop-Ups

Hochkonvertierende Vorlagen für einen schnellen Start

A/B-Split-Tests

Kostenloses Hosting und E-Commerce-Funktionen

Leadpages Preise

Dieses SaaS-Tool bietet eine kostenlose Testversion und kostenpflichtige Pläne beginnen bei $37 pro Monat.

Leadpages Kundenbewertungen

Capterra : 4.6/5 (260+ Bewertungen)

: 4.6/5 (260+ Bewertungen) G2: 4.2/5 (150+ Bewertungen)

4. Whatagraph - Das Beste für Marketing-Automatisierung

über Whatagraph

Whatagraph ist ein werkzeug für Marketingberichte mit dem Sie Marketingberichte über die von Ihnen geleistete Arbeit erstellen können. Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihre Marketing-Tools zu verbinden, und Sie können Berichte in Minuten statt in Stunden erstellen.

Wenn Sie gute Marketingarbeit leisten, brauchen Sie eine gute Möglichkeit, Ihre Ergebnisse zu präsentieren. Mit diesem SaaS-Tool können Sie Berichte auf der Grundlage von Vorlagen (mehr als 100) erstellen, so dass Sie Ihre Daten einfach verbinden können und Ihre Berichte in wenigen Minuten fertig sind. Sie können auch Dashboards erstellen, die mit Live-Daten immer auf dem neuesten Stand sind - alles, was Ihre Kunden brauchen, ist ein Link zum Dashboard.

Whatagraph Hauptmerkmale

40+ Datenintegrationen

100+ Berichtsvorlagen für einen einfachen Start

White Labeling (Entfernen aller Whatagraph-Brandings aus Berichten und Dashboards)

Automatische Zustellung von Berichten in dem von Ihnen gewünschten Intervall (wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, etc.)

Whatagraph Preise

Es gibt eine kostenlose Testversion und Tarife ab $199 pro Monat.

Whatagraph Kundenstimmen

Capterra: 4.4/5 (60+ Bewertungen)

4.4/5 (60+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

5. JotForm - Das Beste für PDF-Anmerkungen

JotForm PDF Editor ist eine einfache Lösung, um professionell aussehende Dokumente wie Verträge oder Rechnungen zu erstellen und die erfassten Formulardaten automatisch in PDFs umzuwandeln.

Wenn Sie Teil der personalwesen abteilung, werden Sie die Möglichkeiten zur schnellen Daten- und Formularerfassung bei der Personalbeschaffung zu schätzen wissen.

hat jemand Lust, früher Feierabend zu machen?

Das Tool bietet außerdem über 600 Vorlagen, mit denen Sie innerhalb weniger Minuten ein professionelles Dokument erstellen können.

JotForm PDF Editor Hauptmerkmale

Drag-and-Drop-Funktionalität

Unzählige PDF-Layouts

Widget für elektronische Unterschriften

UnterstütztPDF-Anmerkung #### JotForm PDF Editor Preise

Dieses SaaS-Tool hat einen kostenlosen Plan, und die bezahlten Pläne beginnen bei $24/Monat.

JotForm PDF Editor Kundenbewertungen

Capterra : 4.6/5 (500+ Bewertungen)

: 4.6/5 (500+ Bewertungen) G2: 4.2/5 (30+ Bewertungen)

Sieh dir das an Jotform-Alternativen* !

6. Time Doctor - Die beste Lösung für Mitarbeiterüberwachung und Zeiterfassung

Zeitdoktor ist ein großartiges Werkzeug für die Produktivität von Ihnen und Ihrem Team, insbesondere für ein remote-Unternehmen .

Es hilft Ihnen, eine genaue Übersicht über die für jede Aufgabe, jeden Kunden und jedes Projekt aufgewendete Zeit zu erstellen.

Auf diese Weise wissen Sie, wo Sie gute Arbeit leisten, wo Sie sich verbessern müssen und wie Sie Ihre Work-Life-Balance aufrechterhalten können.

*Brauchen Sie wirklich eine Zeiterfassung?

Finden Sie die Antwort in unserem Leitfaden heraus zeiterfassung, um Projekte schneller abzuschließen .

Time Doctor Hauptmerkmale

Ablenkungswarnungen, damit Sie sich konzentrieren können

Funktionen zur Mitarbeiterüberwachung

Automatische Screenshots der Bildschirme von Mitarbeitern

Überwachung von Websites und Apps

Time Doctor Preise

Es gibt keinen kostenlosen Plan. Ihre kostenpflichtigen Pläne beginnen bei $7/Benutzer pro Monat.

Time Doctor Kundenbewertungen

Capterra : 4.5/5 (300+ Bewertungen)

: 4.5/5 (300+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (150+ Bewertungen)

Bit.ai ist ein Tool für die Zusammenarbeit an Dokumenten und die gemeinsame Nutzung von Dateien, mit dem Teams Dokumente an einem Ort und von jedem Ort der Welt aus erstellen, organisieren und gemeinsam bearbeiten können.

Die Funktion für kollaborative Dokumente dieses SaaS-Tools ermöglicht Ihnen eine intelligentere Kommunikation mit Medienintegrationen wie GIFs, Videos, Musik-Podcasts und Präsentationen.

Suchen Sie nach ähnlichen Tools?_

Schauen Sie sich diese an top-Wissensdatenbank-Software .

Bit.ai Hauptmerkmale

Content-Management-Funktionalität

Anpassbare Formulare zur Lead-Erfassung

Unterstützt Dokumentenfeedback

Einblicke in den Arbeitsbereich, z.B. wer Dokumente erstellt hat, eingeladene Teammitglieder, etc.

Bit.ai Preise

Dieses SaaS-Tool bietet einen kostenlosen Plan an, und die kostenpflichtigen Pläne beginnen bei $8/Nutzer pro Monat.

Bit.ai Kundenbewertungen

Capterra : 5/5 (7 Bewertungen)

: 5/5 (7 Bewertungen) G2: 4.6/5 (4 Bewertungen)

8. Fyle - Das Beste für die Ausgabenverwaltung

Benötigen Sie eine Ausgabenverwaltung in Echtzeit für Karten, die Sie bereits besitzen?

Nun, Fyle kann Ihnen bei der Suche nach einer Lösung helfen.

Es handelt sich um ein SaaS-Tool für das Ausgabenmanagement, das dem Benutzer einer beliebigen Visa-Kreditkarte direkte Transaktionsdaten bietet.

Das bedeutet, dass jedes KMU oder mittelständische Unternehmen jetzt auf die leistungsstarke Funktionssuite einer Ausgabenmanagement-Software zugreifen kann, ohne seine Karten zu wechseln.

Und was noch mehr ist? Eine Integration mit Mastercard ist nur ein paar Monate entfernt.

Fyle Hauptmerkmale

Spesenbericht und -verfolgung für Anwendungen wie G-suite, Slack, Teams, Outlook usw

Automatisierte Durchsetzung der Compliance

Nahtlose Integration mit bekannter Buchhaltungssoftware

Echtzeit-Benachrichtigung über Ausgaben für Visa-Karten

Preisgestaltung von Fyle

Die kostenpflichtigen Tarife von Fyle beginnen bei 4,99 $/Nutzer pro Monat und werden jährlich abgerechnet.

Fyle Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (885 Bewertungen)

4.6/5 (885 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (14+ Bewertungen)

9. Zoom - Das Beste für Videokonferenzen

Google "Zoom versagt"

Du wirst uns für einen guten Lacher danken 😛

Zoom-Benutzer mögen ihre oops! Momente haben, aber das Tool ist die perfekte Cloud-Plattform für jeden remote-Team, um sich auszurichten und nahtlose Online-Sitzungen und Webinare durchzuführen.

Das Beste daran ist, dass Sie ein Meeting mit mehr als 100 Teilnehmern veranstalten können!

Neugierig auf Zoom?_

Lesen Sie unseren ausführlichen Bericht_ Zoom-Übersicht .

Zoom Hauptmerkmale

Unterstützt Kalenderintegrationen

Bietet virtuelle Hintergründe

Warteraum, um zu prüfen, wer an der Besprechung teilnehmen möchte

Einfache Suche nach Kontakten, Nachrichten, Dateien oder Chat-Kanälen

Preise für Zoom

Zoom hat einen kostenlosen Plan für persönliche Meetings. Die kostenpflichtigen Tarife für kleine Gruppen und größere Teams beginnen bei $14,99 pro Benutzer und Monat.

Zoom-Kundenbewertungen

Capterra : 4.6/5 (8000+ Bewertungen)

: 4.6/5 (8000+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (35.500+ Bewertungen)

10. Salesforce - Am besten für Kundenbeziehungsmanagement

Salesforce ist eine echte Kraft, wenn es um Kundenbeziehungsmanagement (CRM) geht.

Die Software ermöglicht es Unternehmen, die Cloud-Technologie zu nutzen, um mit bestehenden Kunden, potenziellen Kunden und Interessengruppen in Kontakt zu treten.

Hoffen wir, dass die Wolke nicht voller Regen ist! 🤞

Mit dieser SaaS-CRM-Anwendung, können Sie:

Leads sammeln und überwachen

Verkaufszyklen vorhersagen und planen

Direkt mit Leads in Kontakt treten

Grundlegend, Salesforce hilft Ihnen, jeden Schritt Ihres Verkaufs zu verfolgen, vom ersten Telefonat bis zur Zusammenarbeit mit Mitarbeitern. Außerdem können Sie so effektiver mit potenziellen Kunden in Kontakt treten.

Hauptmerkmale von Salesforce

Lead-Generierung und Verwaltung

Marketing-Automatisierung

Verfolgung von Angeboten und Aufträgen

Integration mit einem Tool für die Kundenwerbung wie Ring.io

Preisgestaltung in Salesforce

Pläne beginnen bei $25/Benutzer pro Monat und gehen bis zu $300/Benutzer pro Monat.

Salesforce-Kundenbewertungen

Capterra : 4.4/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (9.000+ Bewertungen) G2: 4.2/5 (11.000+ Bewertungen)

11. Hootsuite - Das Beste für Social Media Marketing

Ob es darum geht, Ihr Unternehmen zu vergrößern, Kunden anzuziehen oder eine Million Paar Schuhe zu kaufen, Social Media ist eine gute Option für alles!

Um Ihnen beim Social Media Marketing zu helfen, können Sie Hootsuite verwenden, eine erstklassige plattform zur Verwaltung sozialer Medien . Mit diesem SaaS-Marketing-Tool können Sie Social-Media-Kampagnen planen, Ihre Inhalte veröffentlichen und mit Ihrem Publikum in Kontakt treten.

Hootsuite Hauptmerkmale

Überwachen Sie Nachrichten und Beiträge in sozialen Medienkanälen

Unterstützt Marketing-Automatisierung über mehrere Social-Media-Plattformen hinweg

Analyse der Leistung sozialer Medien

Mehrere Integrationen mit beliebten Tools, einschließlich HubSpot, Airtable , etc.

Hootsuite Preise

Dieses Marketing-Tool bietet kostenpflichtige Tarife ab $49 pro Monat.

Hootsuite Kundenbewertungen

Capterra : 4.3/5 (2600+ Bewertungen)

: 4.3/5 (2600+ Bewertungen) G2: 4.1/5 (3000+ Bewertungen)

12. Google Analytics - Das Beste für Business Intelligence

Google - die Suchmaschine, mit deren Algorithmus wir einfach nicht mithalten können 😛

Mit Google Analytics, einer Business-Intelligence-Software, können Sie (versuchen), die Suchmaschine zu schlagen. Es ist fast so, als ob Google Ihr bester Freund und Feind zugleich ist.

Von der Messung aller Arten von website-Verkehrsmetriken bis hin zur Kategorisierung der Besucher nach Verkehrsart - Google Analytics ist für Sie da.

Es dient auch als SEO-Werkzeug für viele Unternehmen!

Google Analytics Hauptmerkmale

Traffic-Berichterstattung

Verfolgung der Konversion

Benutzerdefinierte Analyse-Dashboards

Berichte über Zielgruppen

Google Analytics Preise

Dieses Analysetool bietet einen kostenlosen Plan und einen Premium-Plan (benutzerdefinierte Preise).

Google Analytics Kundenbewertungen

Capterra : 4.7/5 (5800+ Bewertungen)

: 4.7/5 (5800+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (5200+ Bewertungen)

13. Calendly - Das Beste für die Terminplanung

Vergessen Sie immer wieder, an Zoom-Meetings teilzunehmen? 🤦

Nicht, wenn Sie Calendly verwenden. Diese SaaS-Lösung ist eine einfach zu bedienende teamplanungs-Software entwickelt, um Zeit zu sparen und keine Termine oder Besprechungen zu verpassen.

Sie und der Teilnehmer müssen nur die Verfügbarkeitseinstellungen festlegen.

Danach werden das Datum und die Uhrzeit automatisch zu Ihren beiden Kalendern hinzugefügt. 📅

Jetzt können Sie das Treffen auf keinen Fall mehr verpassen!

Calendly hat vor kurzem seine Unternehmensplan bietet Unternehmen Sicherheit auf Unternehmensniveau, ein engagiertes Kundenerfolgsteam und Änderungsmanagementpläne. Seine zahlreichen Integrationen, darunter ein ClickUp-Integration ermöglichen es Teams, Calendly einfach in bestehende Prozesse einzubinden.

Calendly Hauptmerkmale

Automatische Erinnerungen und Wiedervorlagen

Freizugebender Kalender

Ereignis-Vorlagen

Anzeigen von Team-, Ereignis- und Benutzeraktivitätsberichten

Calendly-Preise

Calendly bietet einen kostenlosen Basisplan und kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat.

Calendly-Kundenbewertungen

Capterra : 4.6/5 (1500+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1500+ Bewertungen) G2: 4.7/5 (900+ Bewertungen)

Brauchen Sie mehr Planungswerkzeuge? Schauen Sie sich das an besten Terminplaner .

14. Slack - Ideal für Kommunikation und Zusammenarbeit

Slack ist ein hervorragendes SaaS-Kommunikationstool für Fern team-Kommunikation .

Es ermöglicht den Teams, Nachrichtengruppen namens channels für die offene Kommunikation zu erstellen.

Sie werden wohl keine E-Mails mehr brauchen!

Außerdem unterstützt es eine Vielzahl von Emojis, damit Sie und Ihr Team in Ihrer Geheimsprache kommunizieren können.

Slack lässt sich mit fast jeder Arbeitsplatz-App integrieren, sogar mit ClickUp !

Slack für Projektmanagement?

Lesen Sie unser_ Slack-Projektmanagement Leitfaden für eine klare Vorstellung.

Die wichtigsten Funktionen von Slack

Kanäle für die Organisation Ihrer Kommunikation

Workflow-Builder für die Automatisierung von Aufgaben

Integriert mit über 2000 Tools

Unterstützt Sprach- und Videoanrufe

Preise für Slack

Slack bietet einen kostenlosen Plan, und die kostenpflichtigen Pläne beginnen bei 6,67 $/Benutzer pro Monat.

Slack Kundenbewertung

Capterra : 4.7/5 (9000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9000+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (27.000+ Bewertungen)

15. Zapier - Das Beste für Integrationen und Automatisierungen

Es gibt viele Marketing- und verkaufsinstrumente aber manchmal verhindern kreative Unterschiede ihre Zusammenarbeit.

Hereinspaziert: Zapier .

Mit Zapier können Sie Verbindungen erstellen, die ein Ereignis von einem Tool aufnehmen und eine Aktion in einem anderen Tool auslösen.

Wenn zum Beispiel ein Teammitglied den Status einer Aufgabe in "Review" in ClickUp kann eine Nachricht an Ihre E-Mail-Adresse auslösen, die Sie daran erinnert, einen Blick darauf zu werfen.

Zapier Hauptmerkmale

Fügen Sie benutzerdefinierte Bedingungen zu Ihren Automatisierungen hinzu

Bietet Zap-Vorlagen

Verbindet sich mit über 3000 Anwendungen

Automatisierungen ohne Code

Zapier-Preise

Zapier hat einen kostenlosen Plan mit fünf Zaps. Die kostenpflichtigen Pläne beginnen bei $19,99.

Zapier-Kundenbewertungen

Capterra : 4.7/5 (1700+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1700+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (700+ Bewertungen)

16. Acquire - Beste Kundenbetreuung

Acquire.io ist eine Multikanal-Live-Software oder eine SaaS-Plattform für Kundengespräche.

Sie hilft Ihnen, Verbindungen mit Kunden in Echtzeit zu erfassen und ihre Probleme schnell zu lösen. Dadurch können Sie die Kundenzufriedenheit und Ihre Kundenbindungsrate verbessern.

Die fortschrittlichen Funktionen wie Bildschirmfreigabe, Chatbots, Co-Browsing-Funktionen und Sprachanrufe machen den Kundenservice zu einem Kinderspiel.

Die wichtigsten Funktionen von Acquire

Kunden-Timeline zur Verfolgung von Aktivitäten und Historie

Gemeinsamer Posteingang für Teams

Verfolgung von Leistungsmetriken

Dashboards in Echtzeit

Erwerben Sie Preise

Acquire bietet Kostenvoranschläge auf Anfrage.

Acquire Kundenbewertungen

Capterra : 5/5 (15+ Bewertungen)

: 5/5 (15+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

Suchen Sie nach weiteren Antworten? Schauen wir sie uns an.

SaaS-Tools haben mehr Vorteile als nur die Tatsache, dass keine Installation erforderlich ist und man von zu Hause aus arbeiten kann.

Einige von ihnen sind:

Zugänglichkeit : Da SaaS-Anbieter Anwendungen über das Internet bereitstellen, können Sie von jedem Gerät und Standort mit Internetanschluss darauf zugreifen

: Da SaaS-Anbieter Anwendungen über das Internet bereitstellen, können Sie von jedem Gerät und Standort mit Internetanschluss darauf zugreifen Automatische Updates : Anstatt neue Software zu kaufen oder Updates zu installieren, können Sie sich darauf verlassen, dass ein SaaS-Anbieter automatisch Updates und Fehlerbehebungen durchführt

: Anstatt neue Software zu kaufen oder Updates zu installieren, können Sie sich darauf verlassen, dass ein SaaS-Anbieter automatisch Updates und Fehlerbehebungen durchführt Anpassung : Ein SaaS-Produkt oder eine SaaS-Anwendung verfügt häufig über anpassbare Funktionen, mit denen die Nutzer die Anwendung nach ihrem Geschmack gestalten können

: Ein SaaS-Produkt oder eine SaaS-Anwendung verfügt häufig über anpassbare Funktionen, mit denen die Nutzer die Anwendung nach ihrem Geschmack gestalten können SaaS-Sicherheit : Die Verantwortung für den Datenschutz liegt bei den SaaS-Anbietern

: Die Verantwortung für den Datenschutz liegt bei den SaaS-Anbietern Flexible Zahlungen: Sie können ein SaaS-Abonnement je nach Ihrem Budget abschließen und es auch kündigen, wann immer Sie wollen

2. Wie wählt man ein SaaS-Tool aus?

Hier sind einige Fragen, die Sie sich stellen können, um das richtige Tool auszuwählen:

Über welche Tools verfügt Ihr Unternehmen bereits?

Wird das Tool Ihnen Zeit sparen?

Wird es die Arbeitseffizienz und -qualität verbessern?

Ist es skalierbar?

Verfügt es über iOS- und Android-Apps, damit Sie auch von unterwegs auf die SaaS-Anwendung zugreifen können?

SaaS für kleine Unternehmen und Start-ups kann ein:

Projekt-Management-Tool

Werkzeug für Videokonferenzen

Kommunikations-Tool

Outreach-Tool

Analyse-Tool

Um nur ein paar zu nennen!

Wir haben Ihnen die besten SaaS tools für Startups und große Unternehmen.

Ohne Installationskosten oder Hardware-Support können Sie mit den besten Talenten weltweit zusammenarbeiten. Und sie können auch die meisten Ihrer Geschäftsprozesse automatisieren.

Und wenn das nicht schon alles ist, dann wissen wir auch nicht, was es ist!

Denken Sie daran, dass das Erfolgsgeheimnis darin besteht, die besten SaaS-Produkte wie Zeiterfassung, Analyse, Kundenservice, Social Media Marketing usw. in Ihrem Paket zu kombinieren.

Am wichtigsten ist jedoch eine vollständige Projektmanagement-Software, die Ihnen hilft, alles zu synchronisieren und auf Kurs zu halten.

Wie ClickUp!

Diese SaaS-Software kann bei der Aufgabenverwaltung helfen, CRM , PDF-Anmerkung zusammenarbeit im Team, zeiterfassung , projektberichte und vieles mehr!

Zögern Sie nicht! ClickUp kostenlos um erfolgreiche Projekte direkt von Ihrer Couch aus durchzuführen.