PDFs mit Anmerkungen versehen (2024 Anleitung)

möchten Sie lernen, wie man eine PDF-Datei mit Anmerkungen versieht?

PDF-Anmerkungen sind der einfachste Weg, Ideen und Markierungen in einem PDF-Dokument freizugeben. Außerdem befreit es Sie von Bergen von Papier und Textmarkern!

aber der Nachteil?

Sie werden mit mehr Schaltflächen zu tun haben, als Sie bewältigen können, und mit mehr Funktionen, als Sie sich vorstellen können.

Aber keine Sorge.

Wenn Sie mit Ihrem PDF-Viewer nicht zurechtkommen, atmen Sie auf.

Wir erklären Ihnen die Schritte für PDF-Anmerkungen mit dem beliebtesten PDF-Anzeigeprogramm aller Zeiten: Adobe Acrobat. Und als Bonus zeigen wir Ihnen außerdem eine einfachere Möglichkeit, PDFs mit Anmerkungen zu versehen!

Was ist eine Annotation?

unter *Anmerkungen versteht man das 'Hinzufügen von Notizen' zu einem physischen oder digitalen Dokument. Manche Menschen erledigen dies zu ihrer eigenen Referenz, während andere wichtige Informationen für die Leser hinterlassen wollen.

Die einfachste Art, ein Dokument mit Anmerkungen zu versehen, ist die folgende:

Text unterstreichen oder hervorheben

Kommentare an den Rändern

Zeichnen um wichtigen TextHinzufügen einer physischen oder digitalen Haftnotiz .

2. Zeichnen

In der Symbolleiste "Kommentar" finden Sie direkt nach "Textfeld" die Symbole Zeichnen und Zeichnung löschen.

Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol, um die vollständige Liste der Zeichenoptionen anzuzeigen, einschließlich verschiedener Formen (Rechteck-Tool, Oval-Tool, Pfeil-Tool usw.) und Beschriftungsfelder.

B. Wie fügt man schnelle Textkommentare hinzu?

Wenn Sie die Ansicht der Kommentarsymbolleiste als einschränkend empfinden, können Sie Kommentare auch direkt beim Lesen hinzufügen.

Markieren Sie den PDF Text, den Sie kommentieren möchten, und klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

Text hervorheben

Text unterstreichen

Durchgestrichener Text

Text kopieren

Text bearbeiten (nur in der Pro Version der Software)

Nach dem Formatieren können Sie erneut auf den unterstrichenen, durchgestrichenen oder hervorgehobenen Text klicken, um entweder einen Schnelltext-Kommentar hinzuzufügen oder die Formatierung zu löschen.

C. Wie kann ich Haftnotizen hinzufügen?

Das Hinzufügen einer Haftnotiz zu Ihrem PDF ist die intuitivste Art, die Überprüfung eines Dokuments mit Stift und Papier zu imitieren.

Um eine Haftnotiz hinzuzufügen, aktivieren Sie zunächst Ihre Kommentar-Symbolleiste ( verweis auf Punkt 'A' um zu erledigen, wie das geht).

pS: Das Symbol für die Haftnotiz ist das erste in Ihrer Symbolleiste

Wählen Sie das Symbol aus und klicken Sie auf den Teil der PDF Seite, dem Sie die Notiz hinzufügen möchten. Dadurch wird das Kommentarfeld ausgeklappt, in das Sie etwas eingeben können.

Um die Größe Ihrer Notiz zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Haftnotiz-Symbol und wählen Sie Pop-up-Notiz öffnen.

Sobald es geöffnet ist, können Sie die Größe des Popup-Feldes ändern.

Um das Textfeld zu bearbeiten, wählen Sie es aus und klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol in der Symbolleiste, um:

Ändern der Farbe der Notiz

Textformatierung bearbeiten

D. Wie fügt man ein Textfeld oder eine Beschriftung hinzu?

Eine Haftnotiz klappt zusammen, wenn Sie den Mauszeiger nicht über das Symbol halten. Wenn Sie aber möchten, dass Ihr Kommentar für den Leser immer sichtbar bleibt, können Sie ein Textfeld oder einen Aufruf hinzufügen.

1. Textfeld

Wählen Sie das Symbol Textfeld in der Symbolleiste "Kommentar" und klicken Sie dann auf den Teil des Dokuments, in dem Sie es einfügen möchten.

Sobald Sie Ihren Kommentar eingegeben haben, können Sie seine Formatierung ändern, indem Sie die Option Texteigenschaften in der Symbolleiste Kommentar wählen.

2. Aufforderung

Um ein Callout hinzuzufügen, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol in der Kommentar-Symbolleiste.

Wählen Sie dann Textbeschriftung und klicken Sie auf den Teil des Dokuments, dem Sie die Beschriftung hinzufügen möchten.

Sobald Sie Ihren Kommentar eingegeben haben, können Sie seine Formatierung ändern, indem Sie in der Symbolleiste Kommentar die Option Texteigenschaften wählen. Sie können auch die Größe des Textes nach Belieben ändern.

Aber halt, da ist noch mehr.

Adobe bietet Ihnen auch die Möglichkeit,:

Anhänge zu Kommentaren hinzufügen

Sprachaufnahmen als Kommentare hinzufügen

Mit dem Stempel-Tool können Sie Bilder aus anderen Bildbearbeitungsprogrammen (z. B. Adobe Photoshop) in Kommentare einfügen

Und vieles mehr!

das sind einige beeindruckende Features! Ist das nicht großartig?_

Ganz genau.

Das hat uns unsere Erfahrung mit der Technik (und dem Leben) gelehrt.

Selbst hervorragende Software wie Adobe Acrobat kann mit der Zeit den Anmerkungsprozess verlangsamen.

fragen Sie sich, wie?

Die 3 Nachteile von PDF-Anmerkungen

Ein Annotationstool wie Adobe Acrobat ist bei der Arbeit ein Muss.

Aber wir würden aus diesen drei Gründen nicht empfehlen, es für alle Ihre Dokumentenprüfungen zu verwenden:

1. Es ist eine App, die viel Arbeitsspeicher benötigt und Ihr System verlangsamt

sie arbeiten an einem PDF Annotator, während andere Apps auf Ihrem System laufen?

Schnappen Sie sich Popcorn, denn Sie müssen sich auf eine lange Wartezeit einstellen!

Die Adobe Suite ist bekanntermaßen RAM-lastig.

Sie kann nur dann mühelos ausgeführt werden, wenn sie die einzige schwere Software auf Ihrem System ist.

Selbst wenn Sie eine leichtere alternative App für Anmerkungen verwenden, kann das Laden großer Bilder und Dateien mit Anmerkungen Ihr System verlangsamen.

2. Keine Live-Bearbeitung (außer in der kostenpflichtigen Version)

Jedes Mal, wenn Sie das Feedback Ihres Kollegen in Acrobat lesen, müssen Sie die Änderungen in einem MS Word- oder Google Docs-Dokument vornehmen. Anschließend konvertieren Sie diese Datei in PDF und senden sie zur Genehmigung zurück.

die einzige Möglichkeit, diesen langwierigen Prozess zu umgehen?

Kaufen Sie die Version von Adobe Acrobat Pro für 14,99 $/Monat.

Die meisten Leute halten das nicht für ein faires Angebot.

Und wir stimmen mit ihnen überein!

3. Verwirrung über Versionen

Nehmen wir an, Sie haben sich mit den ersten beiden Nachteilen abgefunden und verwenden einen PDF-Reader für Ihren Überprüfungsprozess.

Wahrscheinlich werden Sie die PDFs jedes Mal per E-Mail verschicken, wenn Sie sie mit Anmerkungen versehen. Im Laufe der Zeit sammeln sich so Dutzende von Versionen ein und desselben Inhalts an, so dass Sie ein haufen digitaler Unordnung .

Keine Sorge, wir haben eine alternative Annotator App nur für Sie!

Was ist die beste Software, um ein PDF mit Anmerkungen zu versehen?

Soweit wir das beurteilen können, benötigen Content Manager und Reviewer mindestens fünf verschiedene Tools:

PDF-Anmerkungsprogramm

PDF-Editor

Software zum Erstellen von Entwürfen

Tool zur Aufgabenverwaltung

App für Kommunikation

Aber was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass Sie all dies (und mehr) auf einer einzigen Cloud-basierten Plattform namens ClickUp erledigen können?

Was ist ClickUp?

ClickUp ist die weltweit größte bestbewertetes tool für Projektmanagement, das von Teams von Startups bis hin zu großen Unternehmen auf der ganzen Welt eingesetzt wird.

Egal, ob Sie ein Medienprofi oder ein App-Entwickler sind, ClickUp erfüllt alle Ihre Bedürfnisse mit seinen beeindruckenden Feature-Liste . Sie können sogar seine leistungsstarke Chrome-Erweiterung für die effiziente Verwaltung von Aufgaben.

sie ist auch das beste _Werkzeug zur Bewältigung der Herausforderungen von remote-Arbeiten .

weitere Informationen finden Sie in folgenden Artikeln:_

3 Schlüssel-Herausforderungen für virtuelle Teams (und wie man sie löst)

Was sind virtuelle Teams und wie man sie managt (Leitfaden 2021)

Vorerst aber ein Blick auf die Auswahl an Features zur Erstellung und Verwaltung von Inhalten.

A. Mühelose Kommentierung & Prüfung Warum sollten Sie nur_ PDFs annotieren, wenn Sie in mindestens fünf **_verschiedenen Formaten Korrektur lesen können?

ClickUp unterstützt die Dateitypen PNG, GIF, JPEG, WEBP und PDF, um Ihnen hier zu helfen.

Auf diese Weise können Sie Ihre Dokumente, sobald sie fertig sind, in den entsprechenden aufgabe im ClickUp-Workspace und laden Sie Ihre Kollegen ein, Ihr PDF oder das Format Ihrer Datei mit Anmerkungen zu versehen.

So können Sie die Datei mit Anmerkungen versehen:

Öffnen Sie den Anhang innerhalb einer Aufgabe

Klicken Sie auf "Kommentare hinzufügen" in der oberen rechten Ecke des Vorschaufensters

Klicken Sie auf die Vorschau des Anhangs, um einen Kommentar hinzuzufügen

Kommentare hinzufügen undsie zuweisen zu, um einen zentralen Speicherort für Diskussionen zu schaffen

warte, muss ich die Datei nicht herunterladen?

Nein, Sie können jede Datei in ClickUp kommentieren, ohne sie herunterzuladen!

Denken Sie daran, Sie müssen kein PDF Experte sein und sich mit einer komplizierten Anmerkungs-Symbolleiste in ClickUp herumschlagen. Alles, was Sie sein müssen, ist ein Fan von einfachen, gemeinschaftlichen Annotationen.

B. Kollaboratives Entwerfen in Dokumente Schreiben ist nicht länger ein

einsamer Beruf denn ClickUp Docs macht es super kollaborativ!

Sie können nicht nur auf die Features Zusammenarbeit in Echtzeit und einfache Datenspeicherung zugreifen, sondern auch:

Hyperlinks einbetten und ihr Aussehen benutzerdefiniert gestalten

Benutzerdefinierte Zugriffsrechte festlegen, um zu entscheiden, was Ihre Mitarbeiter zu erledigen haben

Seiten innerhalb von Dokumenten verschachteln, um sie besser zu kategorisieren

Rich-Text-Formatierung verwenden

Lassen Sie Google Docs indexieren, damit sie in den Suchergebnissen auftauchen

Als wir das letzte Mal nachgesehen haben, konnte kein PDF-Reader alles auf einmal verwalten!

C. Einfache Bildschirmaufzeichnung mit Clip Bilder sagen mehr als tausend Worte.

Das heißt, Videos sagen Millionen... denken wir?

Wenn die Dinge also eskalieren, verwenden Sie software für Bildschirmaufnahmen wie z.B. Clip, um Ihren Mitgliedern zu zeigen, wie sie es zu erledigen haben, anstatt Kommentare zu hinterlassen!

Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Aufnehmen" in der Abschnitt Kommentare der entsprechenden ClickUp Aufgabe. So können Sie von Ordner zu Ordner und über Fenster hinweg reisen und dabei jede Sekunde aufzeichnen.

Zu erledigen, laden Sie die Aufnahme einfach als Kommentar in denselben Thread der Unterhaltung hoch.

Chatten Ansicht Nicht alles kann mit einer Notiz oder einem Kommentar am Rande gesagt werden, oder?

Deshalb gibt es in ClickUp einen Kommentarbereich und eine Chat-Ansicht.

Damit können Sie Dateien oder schriftliche Notizen im Kommentarbereich jeder Aufgabe versenden. Sie können sogar zuweisen einen Kommentar zu, und ClickUp wandelt den Kommentar automatisch in ein Element um, damit er nicht übersehen wird.

aber was ist, wenn Sie Notizen zu mehreren Aufgaben gleichzeitig freigeben oder einfach eine Unterhaltung führen möchten?

Wechseln Sie in die Chat-Ansicht. Dies ist Ihr Space für unstrukturierte Unterhaltungen oder Brainstorming.

E. Leistungsstarkes Prozessmanagement mit Aufgaben ,

Unteraufgaben , und Checklisten Wenn die Erstellung von Inhalten einfach wäre, wären wir alle Shakespeare!

Leider sind damit viele kleine, aber wichtige Aufgaben verbunden.

Wenn man eine verpasst, hat man verloren.

Aber keine Sorge. Nutzen Sie einfach die Aufgaben, Unteraufgaben und Checklisten von ClickUp!

Sie helfen Ihnen, die Erstellung und Überprüfung Ihrer Inhalte in machbare Elemente zu unterteilen.

So können Sie dies zu erledigen:

Erstellen Sie Aufgaben und Unteraufgaben für bestimmte Projekte und weisen Sie sie einem beliebigen Mitglied Ihres Teams zu

für bestimmte Projekte und weisen Sie sie einem beliebigen Mitglied Ihres Teams zu Entwickeln Sie Checklisten, die zu Ihren Aufgaben hinzugefügt werden können, um wichtige Aufgaben während des Fortschritts abzuhaken

F. Kreativer Plan mit Mindmaps Ihr Gehirn verarbeitet Gedanken schneller als jeder Stift oder jede Tastatur es könnte.

Glücklicherweise ist das Feature Mindmaps von ClickUp der schnellste Weg, diese Gedanken zu erfassen.

Mit einer der vielen Vorlagen von ClickUp können Sie eine Nummer von komplexen Ideen ausradieren oder auf einer leeren Seite neu beginnen. Wählen Sie einfach eine Idee aus und führen Sie sie aus.

buchstäblich!

Schlussfolgerung

Anmerkungen sind für den Überprüfungsprozess so wichtig wie eine Schüssel Popcorn für ein Netflix-Gelage.

es ist absolut unverzichtbar!

So kann Ihr virtuelles Team Ideen freigeben und sicherstellen, dass alle auf der gleichen Seite stehen.

Und je schneller und effizienter der Prozess ist, desto bessere Inhalte können Sie liefern.

Leider verlangsamt ein verwirrendes und teures PDF-Anmerkungsprogramm Ihren Prozess nur.

Sie brauchen eine Software für PDF-Anmerkungen, die sowohl leichtgewichtig als auch multifunktional ist.

Was Sie brauchen, ist ClickUp.

Es ist die Lösung für alle Ihre Anforderungen an das Projektmanagement und dient als All-in-One-Software für die Erstellung von Inhalten. Holen Sie sich ClickUp noch heute um alles mit Anmerkungen zu versehen und Inhalte kostenlos in den Himmel zu holen!