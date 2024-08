10 beste SaaS-Verwaltungssoftware für den Betrieb

Betriebsleiter stehen vor einer gewaltigen Herausforderung: Das Jonglieren mit mehreren SaaS-Anwendungen im gesamten Unternehmen.

Stellen Sie sich eine zentrale Befehlszentrale vor, in der alle Ihre Software-Tools von einem Ort aus zugänglich sind. Anstatt ständig zwischen verschiedenen Plattformen zu wechseln, mit Integrationsproblemen zu kämpfen oder sich mit verstreuten Daten herumzuschlagen - was wäre, wenn Sie über ein einziges Dashboard verfügen könnten? Ein Ort, an dem jedes Tool, jede Aufgabe und jede Zeitleiste harmonisch nebeneinander bestehen?

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die 10 wichtigsten SaaS management-Plattformen für den Betrieb . Egal, ob Sie Ihr aktuelles Toolkit überarbeiten oder von Grund auf neu aufbauen wollen, wir haben eine Liste für Sie zusammengestellt!

Sie sind auf der Suche nach der perfekten SaaS-Verwaltungsplattform. Aber was sollte auf Ihrer Checkliste stehen? Schauen wir uns das mal an:

Integrationsfähigkeit: Bevorzugen Sie eine SaaS-Management-Plattform, die sich nahtlos in Ihre bestehenden Anwendungen integrieren lässt. Suchen Sie nach Tools, die problemlos mit Ihrem aktuellen Software-Ökosystem zusammenarbeiten können

Benutzerfreundliche Schnittstelle: Entscheiden Sie sich für eine SaaS-Verwaltungsplattform, die keine große Lernkurve erfordert. Die ideale Plattform sollte über eine intuitive Oberfläche und eine reibungslose Navigation verfügen und schnell zu erlernen sein

Skalierbarkeit: Egal, ob Sie heute ein Startup oder morgen ein Unternehmen sind, die beste SaaS-Verwaltungsplattform sollte sich an Ihre sich entwickelnden Anforderungen anpassen lassen

Erstklassiger Support: Bereiten Sie sich auf unvorhergesehene Herausforderungen vor, indem Sie eine Plattform mit hervorragendem Support auswählen. Recherchieren Sie Bewertungen, lassen Sie sich von Kollegen beraten und testen Sie sogar den Support, um dessen Effektivität zu beurteilen

Anpassung: Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass eine Universallösung möglicherweise nicht Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Ihr SaaS-Verwaltungstool sollte flexibel und anpassbar sein, damit es Ihren spezifischen Betriebsmethoden gerecht wird

Das richtige tool verwaltet Ihre Abläufe nicht nur, sondern verbessert sie auch. Nehmen Sie sich also Zeit, seien Sie wählerisch, und lassen Sie uns gemeinsam die perfekte Lösung für Sie finden!

Die 10 besten SaaS-Management-Plattformen für das Jahr 2024

Die mehr als 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine Komplettlösung für jedes Team

ClickUp ist eine All-in-One-Lösung enterprise-Projektmanagement-Software wurde sorgfältig für moderne Teams entwickelt. Eines der vielen herausragenden Features ist die Fähigkeit, sich mit benutzerdefinierten Workflows an Ihren individuellen Prozess anzupassen, damit das Team in jeder Phase auf Kurs bleibt. Die vielseitigen Ansichten der Plattform, die von übersichtlichen Listen bis hin zu komplizierten Gantt-Diagrammen reichen, eignen sich sowohl für Planer als auch für Macher.

Für Teams, die auf agile Methoden setzen, bietet ClickUp sprint-Punkte glänzen, was eine effiziente rückstandsverwaltung und Sprint-Leistungsanalyse. Die Zusammenarbeit ist nahtlos in das ClickUp Framework eingebettet. Mit nativem Chat, freigegebenen Kalendern, kollaborativen Dokumenten und mehr für jeden Anwendungsfall.

Aber was ist mit den unvorhergesehenen Fehlern oder dem wichtigen Feedback der Benutzer? ClickUp hat für Sie gesorgt. In einem einheitlichen Space können Sie schnell Fehler melden, Probleme nachverfolgen und Feedback einholen. Und für diejenigen, die das große Ganze im Blick haben, können Sie mit den Tools für Roadmapping und Ziele von ClickUp Ihre Produktvision formulieren und sie in umsetzbare Schritte für Ihre Teams unterteilen.

Für SaaS-Management-Lösungen ist ClickUp nicht nur ein Tool, sondern auch ein leistungsstarker Partner für Ihre Software und produktanforderungen .

ClickUp beste Features

Software und Produkt features vereinfachen den Lebenszyklus der Entwicklung und das gesamte Management

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status, um beliebig viele Phasen (In Bearbeitung, Überprüfung, In der Warteschleife, Abgeschlossen) für Ihr Produkt zu erstellen und anzupassenprojektziele Fügen Sie jeder Aufgabe Kontext hinzu mitClickUp Benutzerdefinierte Felder Nachverfolgung von Aufgaben, Mitarbeitern, Projekten und Zielen in einer einzigen Dateiprojekt-Dashboard* Hinzufügen von Zeitschätzungen zu Aufgaben für bessere Vorhersehbarkeit, eine klarere Zeitleiste und Verantwortlichkeit

Verwenden SieClickUp's Mindmaps zur Visualisierung von Ideen und Aufgaben

Senden und empfangen Sie E-Mails direkt von unserer Plattform aus mitE-Mail in ClickUp* Verwenden Sie Tausende von vorgefertigten Vorlagen für Teams in den Bereichen Recht, Design, Vertrieb und mehr

Tools für das Lieferantenmanagement für die Zusammenarbeit bei Aufgaben und Projekten

ClickUp Limits

Noch nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar

Steile Lernkurve aufgrund einer großen Zahl von Features

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise:Kontakt für Preise *ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Basaas

über Basaas Im sich ständig weiterentwickelnden Bereich der SaaS-Verwaltungsplattformen tritt Basaas als eigenständiger Akteur hervor. Basaas wurde entwickelt, um alle Ihre SaaS-Abonnements in einem einheitlichen Workspace zusammenzuführen, zu verwalten und zu rationalisieren und bietet Benutzern eine innovative Möglichkeit, auf ihre unzähligen SaaS-Lösungen zuzugreifen, sie zu überwachen und zu steuern.

Wenn Sie auf der Suche nach einem konsolidierten Dashboard sind, das Ihre Effizienz steigert und Ihren digitalen Space entrümpelt, könnte Basaas die richtige Plattform für Sie sein.

Basaas beste Features

Verwalten Sie Ihre täglichen Aufgaben im Business und sehen Sie Benachrichtigungen an einem zentralen Speicherort

Integration mit Tools wie Microsoft To Do, Planner, Asana und MeisterTask für eine einheitliche Verwaltung von Aufgaben

Konsolidieren Sie OneDrive Konten für eine einheitliche Dokumentenlösung und minimieren Sie unnötige Suchzeiten

Erleben Sie überlegene Suchfunktionen, die Apps wie Outlook, OneDrive und Sharepoint durchsuchen

Basaas Beschränkungen

Nach Angaben von Benutzern kommt es bei der Überlagerung von Browser-Erweiterungen manchmal zu Konflikten mit Website-Elementen, was zu Problemen bei der Sichtbarkeit führt

Benutzer berichten von gelegentlicher hoher CPU-Auslastung

Preise für Basaas

Free

Smart: 6,50 $/Benutzer pro Monat

6,50 $/Benutzer pro Monat Professional: $9,50/Benutzer pro Monat

$9,50/Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt zum Vertrieb

Basaas Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (25 Bewertungen)

4.7/5 (25 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (9 Bewertungen)

3. ActivTrak

über ActivTrak Analytik im Herzen des Managements - das ist es, was ActivTrak ausmacht. Als Plattform für Personalproduktivität und -analyse gibt ActivTrak Geschäften die Möglichkeit, zu verstehen und zu optimieren, wie ihre Teams am besten arbeiten.

In einer Welt voller SaaS-Tools hebt sich ActivTrak dadurch ab, dass es sich auf Verhaltensdaten konzentriert, so dass Sie Ihre Anwendungen verwalten und gleichzeitig optimale Ergebnisse erzielen können ressourcenauslastung .

ActivTrak beste Features

Bietet anpassbare Berichterstellungen für eine schnelle Analyse des Mitarbeiterverhaltens

Benutzerfreundliches Dashboard zur einfachen Überwachung wichtiger Metriken

Reagierender Kundensupport über Chat verfügbar

Bietet Mitarbeiter-Coaching auf der Grundlage von Verhaltensanalysen

Team-Überwachung in Echtzeit mit Team Pulse

ActivTrak Beschränkungen

Schwierige Lernkurve aufgrund der umfangreichen Features

Es fehlt eine robuste mobile Anwendung

Der Installationsprozess kann für manche Benutzer kompliziert sein

ActivTrak Preise

Free

Essentials: $10/Monat pro Benutzer und Jahr

$10/Monat pro Benutzer und Jahr Professional: $17/Monat pro Benutzer und Jahr

$17/Monat pro Benutzer und Jahr Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ActivTrak Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

4.4/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (mehr als 500 Bewertungen)

4. Torii

über Torii Lernen Sie Torii kennen, Ihren neuen Verbündeten im SaaS-Management. Es nutzt business-Prozess-Automatisierung zur Verwaltung des Lebenszyklus von Softwarelizenzen und -anwendungen innerhalb einer Organisation.

Von der Beschaffung bis zum Offboarding bietet Torii einen umfassenden Einblick in Ihr SaaS-Ökosystem und hilft dabei, Abläufe zu rationalisieren, Kosten zu senken und sicherzustellen, dass kein Tool durch die Maschen rutscht.

Torii beste Features

Karten, Nachverfolgung und Optimierung der SaaS-Ausgaben durch Verbindung mit verschiedenen Business-Systemen

Verwaltet und rationalisiert sowohl genehmigte als auch Schatten-IT-Softwareanwendungen

Features hochgradig automatisierte und anpassbare Workflows, die für Benutzer mit beliebigem technischen Hintergrund geeignet sind

Torii Beschränkungen

Weniger Integrationen im Vergleich zur Konkurrenz

Ein höheres Maß an benutzerdefinierten Workflows würde das Asset Management des Tools verbessern

Torii Preise

Verfügbar auf Anfrage mit einer kostenlosen Testversion

Torii Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

4.5/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (25 Bewertungen)

5. Zluri

über Zluri Zluri tritt in die Arena des SaaS-Betriebsmanagements ein und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Es geht nicht nur um die Verwaltung von Software, sondern um die Schaffung einer Umgebung, in der jedes Tool für maximale Effizienz optimiert ist.

Mit seiner Fähigkeit, SaaS-Anwendungen zu erkennen, zu verwalten und abzusichern, verspricht Zluri Betriebsleitern ein rationalisiertes, sicheres und vereinfachtes Abonnement-Management.

Zluri beste Features

Umfassende Sichtbarkeit mit über 800 Integrationen, SSOs, Agenten und einer umfangreichen App-Abdeckung

Optimiert die Software-Nutzung, um Kosten zu reduzieren und redundante Apps zu eliminieren

Nutzt Deep Learning und KI zur Prognose des Lizenzbedarfs

Einfache Kategorisierung und Nachverfolgung aller Lizenzen und Verträge

Zentrale Plattform zur Verwaltung von Apps, Benutzern und Ausgaben sowie für datengesteuerte Entscheidungen

Zluri Limitierungen

Einige Integrationen können Kompatibilitätsprobleme aufweisen

Da es sich um eine der neueren SaaS-Management-Plattformen handelt, können gelegentlich Lücken in der Abdeckung oder Probleme auftreten

Zluri Preise

Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Zluri Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (99 Bewertungen)

4.8/5 (99 Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (24 Bewertungen)

6. Segelpunkt

über Segelpunkt Navigieren Sie durch die komplexen Meere der Identitätsverwaltung? SailPoint hält Ihnen den Rücken frei. In einem Umfeld, in dem Sicherheit und Compliance an erster Stelle stehen, konzentriert sich SailPoint darauf, Unternehmen eine SaaS-Managementlösung zu bieten, die den Schwerpunkt auf Identity Governance legt.

SailPoint beste Features

Benutzerfreundliche Oberfläche mit intuitiver Navigation

Features zur automatisierten Berichterstellung über die Einhaltung von Vorschriften, zur Reduzierung von Fehlern und zur Zeitersparnis

Bietet umfassende Integrationsmöglichkeiten mit anderen Tools und Software

SailPoint Beschränkungen

Eher für große Unternehmen geeignet und für kleinere SMBs möglicherweise überfordernd

SailPoint-Preise

Verfügbar auf Anfrage

SailPoint Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (50+ Bewertungen)

4.4/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (10+ Bewertungen)

7. Produktiv

über Produktiv Productiv verfolgt einen dynamischen Ansatz für das SaaS-Management. Es bietet nicht nur einen Überblick, sondern vertieft sich in die Echtzeit-Analyse des Engagements.

Durch die Bereitstellung einer detaillierten Ansicht der Softwarenutzung stellt Productiv sicher, dass jedes Tool sein volles Potenzial ausschöpft, was sowohl die Effizienz als auch den ROI fördert.

Productiv beste Features

Alarmiert Benutzer, wenn neue Apps entdeckt werden, und bietet Einblicke in die Nutzung und die SaaS-Kosten

Liefert granulare Einblicke in die App-Nutzung auf verschiedenen Ebenen

Bietet eine umfassende Ansicht der SaaS-Ausgaben im gesamten Portfolio

Verwaltet App-Metadaten, Lebenszyklus, Governance-Richtlinien und Eigentümerschaft in einer Ansicht

Produktivitätseinschränkungen

Der App-Katalog befindet sich noch in der Entwicklung und es könnten einige Features fehlen

Verbesserte Berichterstellung wäre für die derzeitigen Benutzer von Vorteil

Produktiv-Preise

Verfügbar auf Anfrage, personalisierte Demos sind verfügbar

Productiv Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (49 Bewertungen)

4.7/5 (49 Bewertungen) Kapitelra: N/A

8. BetterCloud

über BetterCloud Begrüßen Sie BetterCloud, eine SaaS-Verwaltungsplattform mit Schwerpunkt auf dem IT-Betrieb. Von der Sicherheit bis zur Benutzerverwaltung bietet BetterCloud einen zentralen Speicherort für die Überwachung, Verwaltung und Sicherung all Ihrer SaaS-Anwendungen. Wenn Sie IT-Orchestrierung in Verbindung mit erstklassiger Sicherheit benötigen, ist BetterCloud der richtige Schritt für Sie.

BetterCloud beste Features

Entdeckt alle genehmigten und nicht genehmigten SaaS-Apps in Ihrer Umgebung

Features für automatisierte Workflows zur genauen und zeitnahen Bereitstellung von Konten aus HR-Quellen

Bietet eine zentrale Sichtbarkeit des Zugriffs von Benutzern auf Apps und potenziell sensible Daten

BetterCloud Beschränkungen

Probleme bei der Erstellung großer Mengen von Benutzern oder falscher Gruppenzuweisung

Anfängliche Lernkurve, um sich mit der SaaS-Verwaltungsplattform vertraut zu machen

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassung des Workflows in einigen Szenarien

BetterCloud-Preise

Auf Anfrage erhältlich

BetterCloud-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (340+ Bewertungen)

4.4/5 (340+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (27 Bewertungen)

9. Zylo

über Zylo Zylo ist ein neues Unternehmen im Bereich SaaS-Management und bietet eine neue Perspektive. Seine Hauptstärke liegt in seiner Fähigkeit, Einblicke in die Ausgaben, die Nutzung und das Feedback der Benutzer zu geben.

Zylo verschafft Unternehmen eine 360-Grad-Ansicht ihres SaaS-Stacks und stellt damit sicher, dass jede Investition, jede Entscheidung und jeder Betrieb datengesteuert und wirkungsvoll ist.

Beste Features von Zylo

Nutzt KI, um einen aktuellen Überblick über alle SaaS im Unternehmen zu erhalten

Übersetzt riesige Datenmengen in verwertbare Erkenntnisse zur SaaS-Optimierung

Sorgt für Governance durch Hervorhebung von Schatten-IT und Pflege eines Katalogs genehmigter Apps

Grenzen von Zylo

Benutzer berichten über Probleme bei der Datenfilterung

Limitierte benutzerdefinierte Optionen

Probleme mit der Datenhygiene aufgrund der Verarbeitung großer Informationsmengen

Preise für Zylo

Auf Anfrage erhältlich

Zylo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (50 Bewertungen)

4.8/5 (50 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (5 Bewertungen)

10. CoreSuite

über CoreSuite CoreSuite ist ein Kraftpaket in der Welt des SaaS-Managements für Unternehmen. CoreSuite wurde für große Unternehmen entwickelt und bietet Schlüssel-Features für das SaaS-Management, die jede Facette des SaaS-Managements abdecken, von der Compliance-Überwachung bis zum Datenmanagement.

Für Unternehmen, die eine robuste, allumfassende Plattform suchen, verspricht CoreSuite eine unübertroffene Tiefe und Breite.

CoreSuite beste Features

Designer bietet effiziente Vorlagen für Marketingdokumente

Einfache Nachverfolgung von Finanzdaten, einschließlich Kontoauszügen und Budgetberichten

Drill-Down Funktionen ermöglichen eine tiefere Finanzanalyse

Benutzerfreundliche benutzerdefinierte Anpassungen für SAP Business One; sowohl für einfache als auch für komplexe Anforderungen geeignet

Beschränkungen der CoreSuite

Keine Rückmeldungen von Benutzern verfügbar

Preise der CoreSuite

Auf Anfrage erhältlich

CoreSuite Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Die Macht der Besten nutzen: Warum ClickUp Ihre ultimative Wahl ist

Die Navigation durch eine Vielzahl von Software Asset Management-Optionen kann sich überwältigend anfühlen. Jede verspricht ein ganzes Universum an Features, aber was am Ende wirklich zählt, sind Zuverlässigkeit, Integration und Benutzerfreundlichkeit.

Nachdem wir die Top-Anwärter in der Branche untersucht haben, sticht ClickUp unbestreitbar hervor. ClickUp ist nicht nur ein Tool, sondern eine umfassende Lösung. Es überbrückt mühelos die Lücken zwischen Aufgaben, Teams und Tools und schafft so einen nahtlosen operativen Flow.

Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche, seinen leistungsstarken Integrationen und seinem Engagement für kontinuierliche Innovation positioniert sich ClickUp nicht nur als Software, sondern auch als unschätzbarer Partner für Ihre betrieblichen Abläufe.

Erleben Sie das Potenzial der Plattform aus erster Hand und beobachten Sie, wie sie Ihren SaaS-Managementansatz optimiert. Denn wenn es um operative Exzellenz geht, ist es nicht genug, sich mit dem Guten zufrieden zu geben.