die 10 besten Product Backlog Management Tools für Teams im Jahr 2024

Agil produktmanagement ist wie das Steuern eines Bootes, und das Backlog ist das, was es über Wasser hält.

Wenn Sie Ihr Product Backlog kontinuierlich verfeinern und aktualisieren, sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf in Ihrem Unternehmen. ⛵ Produkt-Backlog management sollte die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Produktverantwortlichen und Softwareentwicklungsteams fördern und sich an den Bedürfnissen und Erwartungen von Kunden und Interessengruppen orientieren.

Sind Sie bereit, den Ufern veralteter Product Backlog Management-Tools zu entfliehen? Kommen Sie an Bord und entdecken Sie unsere Top 10. Wir stellen Ihnen die hilfreichsten Funktionen, Preise und Einschränkungen vor und helfen Ihnen bei der Entscheidung für das perfekte Tool, um Ihr Produkt zum Erfolg zu führen!

Wenn Sie Projekte pünktlich abliefern, Fehler beheben, neue Funktionen einführen und weiter wachsen wollen, brauchen Sie ein gutes Backlog-Management-System. Hier sind sieben Must-Haves für ein effektives Product Backlog Management Tool:

Priorisierung: Ermöglicht es Managern, Epics, User Stories, Deliverables und Aufgaben zu priorisieren und ihre Wichtigkeit allen Teammitgliedern klar zu signalisieren Benutzerfreundlichkeit: Es ist benutzerfreundlich, auf mehreren Geräten zugänglich und automatisiert manuelle und sich wiederholende Aufgaben Zusammenarbeit: Erleichtert die Kommunikation zwischen Teammitgliedern und ermöglicht die Nachvollziehbarkeit von Änderungen im Backlog Anpassung: Es ist skalierbar und flexibel genug, um sich an verschiedene Produkt- und Entwicklungsteam-Workflows anzupassen Berichterstellung: Bietet Analysen und Einblicke, mit denen Sie den Fortschritt von Projekten und einzelnen Aufgaben verfolgen können Integration: Lässt sich in vorhandene Tools oder Software integrieren, die Ihr Team verwendet, z. B. Kommunikations-, Projektmanagement- und Entwicklungstools Sicherheit: Schützt die Vertraulichkeit sensibler Daten und ermöglicht Ihnen die Kontrolle von Benutzerrechten

Verabschieden Sie sich vom Chaos und begrüßen Sie die Effizienz aufgabenverwaltung mit diesen 10 Tools für das Product Backlog Management! Wir erkunden ihre Funktionen und wie Sie sie nutzen können, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren und den Fortschritt zu verfolgen.

Denken Sie daran, dass jedes Tool spezifische Vor- und Nachteile hat, auf die wir in diesem Artikel eingehen werden.

Verwenden Sie ClickUp, um eine Backlog-Listenansicht zu erstellen, die benutzerdefinierte Felder wie Priorität, ARR und mehr enthält

ClickUp braucht kaum eine Einführung. Jeder und seine Mutter nutzen es heutzutage, sei es, um ihre täglichen Aufgaben zu verfolgen oder Hausarbeiten zu organisieren. 🥧

Es ist ein Tool zur Zusammenarbeit und Aufgabenverwaltung und bietet zahlreiche Funktionen und freie Vorlagen für verschiedene Kontexte, einschließlich einer Vorlage für Backlogs und Sprints für eine einfache Backlog-Verwaltung unabhängig von Ihrem aktuellen produktmanagement-Fähigkeiten oder die Größe Ihres Unternehmens.

Die ClickUp Priorisierungsansicht ist eine Liste von Backlog-Elementen (Epics, User Stories, Aufgaben und Unteraufgaben), die zusammen mit ihrem Status, Fortschritt und Fälligkeitsdatum angezeigt werden. Sie können zuordnen Sprint-Punkte und Prioritätskennzeichnungen für Stories, um deren Wichtigkeit zu signalisieren. Ordnen Sie Ihre eigenen Spalten neu an, entfernen Sie sie oder fügen Sie sie hinzu, um ein individuelles Framework zu erstellen, das für Sie oder Ihr Entwicklungsteam geeignet ist.

Neben der Priorisierungsansicht bietet ClickUp viele weitere Funktionen, wie z.B. eine Kanban-ähnliche Tafelansicht und eine Gantt-Diagramm-Ansicht für effektives agiles Projektmanagement.

Behalten Sie den Überblick über den Backlog-Zeitplan mit der ClickUp Gantt-Ansicht

Klicken Sie auf eine Aufgabe, um alle Details zu sehen und zu verwalten. Im Aufgabenfenster finden Sie ein Protokoll früherer Änderungen und können Berechtigungen festlegen, aber auch Anhänge, Notizen, Checklisten und automatische Aktionen . Wenn Sie einem Teammitglied eine Aufgabe zuweisen, kann es alle Informationen dazu an einem Ort finden und die aufgewendete Zeit verfolgen mit ihnen verbracht wird.

Überprüfen und kontrollieren Sie alle Aspekte Ihrer ClickUp-Backlog-Aufgaben im Aufgabenfenster

Die besten ClickUp-Funktionen

ClickUp Einschränkungen

Erfordert eine gewisse Lernkurve aufgrund der Fülle an Funktionen

Benutzer wiesen darauf hin, dass Benachrichtigungen ein Filtersystem gebrauchen könnten

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise ### 2. Craft.io

Organisieren Sie alle Ihre Backlog-Elemente mit Leichtigkeit über das einfache Dashboard von Craft.io Craft.io ist ein End-to-End-Produktmanagement software, die Ihnen die vollständige Kontrolle über den Lebenszyklus des Produkts gibt von der Konzeption bis produkteinführung und darüber hinaus. Sie können zwischen verschiedenen Ansichten wechseln, die jeweils einen bestimmten Aspekt des Produktmanagements abdecken.

Neben dem Produkt-Backlog gibt es spezielle Bereiche für Ihren strategischen Input, d. h. Ihr Produkt-Wiki, die Priorisierung, die Verfolgung des Produkt- und Entwicklungsstatus und das Portfolio-Management. Außerdem können Sie ein persönliches Dashboard und ein Portal zum Sammeln von Benutzerfeedback erstellen.

Das Produkt-Backlog-Dokument gibt Ihnen einen klaren Überblick über Ihre Epics, Features und Bugs, indem es sie zusammen mit Zuweisern, farbkodierten Status und Fortschrittsbalken anzeigt. Sie können Ihre Spalten und Statuskategorien mit eigenen Formeln anpassen.

Setzen Sie Prioritäten für Epics und Stories mithilfe eines Punktesystems und weisen Sie ihnen unterschiedliche Wichtigkeitsbezeichnungen, Aufwände und Werte zu. Wenn Sie auf Elemente klicken, können Sie zusätzliche Informationen anzeigen, z. B. das Aktivitätsprotokoll, Kommentare, Anhänge und Abhängigkeiten von Aufgaben.

Craft.io beste Eigenschaften

Abdeckung aller Aspekte des Produktmanagements, einschließlich Strategie und Backlogging

Feedback-Portal

Persönliche Ansicht

Benutzerdefinierte Spalten und Statuskategorien

Priorisierung mit Hilfe von Wichtigkeitskennzeichnungen, Story Points und Wert-/Aufwandswerten

Web- und Mobilverfügbarkeit (für Produktverantwortliche, die unterwegs sind)

Native Integration mit 17 Tools, einschließlich Zapier

Einschränkungen von Craft.io

Zu den Nachteilen gehören:

Hohe Kosten

Die anfängliche Einrichtung könnte für manche Benutzer eine Herausforderung sein

Craft.io Preise

Craft.io bietet eine kostenlose 14-tägige Testversion und drei Preispläne:

Essential : $39/Monat pro Benutzer*

: $39/Monat pro Benutzer* Pro : $89/Monat pro Redakteur

: $89/Monat pro Redakteur Enterprise: individuelle Preisgestaltung

*Die aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

3. Rückstand

Verschaffen Sie sich im Dashboard von Backlog einen Überblick über die wichtigsten Aspekte Ihres Product Backlogs Backlog ist eines der vier von Nulab entwickelten Tools zur Zusammenarbeit. Sein Hauptzweck ist es, die Planung und Ausführung von Projekten zu erleichtern und sie so reibungslos wie Seide zu machen.

Backlog verfügt über verschiedene Ordner, um verschiedene Aspekte Ihrer Projekte zu organisieren und anzuzeigen. unter Home finden Sie eine Zusammenfassung der letzten Aktualisierungen, während wichtige Funktionen wie Wiki und Files es Ihnen ermöglichen, alle notwendigen Informationen und Ressourcen zu speichern, einschließlich Ihrer die Anforderungen an das Produkt .

Um Ihr Arbeitspensum zu verwalten, gehen Sie zu Probleme und erstellen Sie eine Hierarchie von Aufgaben mit verschiedenen Status und Meilensteinen. Fügen Sie neue Aufgaben mithilfe von Vorlagen hinzu oder richten Sie die automatische Erstellung von Aufgaben per E-Mail ein. Sie können auch Kommentare hinzufügen, Mitarbeiter markieren und die Änderungshistorie einsehen.

Neben der Standard-Listenansicht bietet Backlog auch Kanban-Boards, Gantt-Diagramme und Burndown-Diagramme für eine optimale Projektvisualisierung. Die Bearbeitung ist mit der Drag-and-Drop-Funktion einfach.

Wenn Sie in der IT-Branche tätig sind, hat Backlog alles, was Sie brauchen. Es verfügt über verschiedene branchenspezifische Tools wie Code-Review, Repository-Klonen und IP-Adressenkontrolle.

Backlog beste Eigenschaften

Vollständige Projektmanagement-Tool-Funktionen

Verschiedene Visualisierungsoptionen, z. B. Tafeln im Kanban-Stil und Gantt-Diagramme

Drag-and-Drop zur Neuordnung von Aufgaben in Tafeln und Diagrammen

Verfügbarkeit auf Desktop, Web und Handy

Native Integration mit 11 Tools sowie mit anderer Nulab-Software

Backlog-Einschränkungen

Wenige Integrationsmöglichkeiten

Hoher Preis für größere Teams

Einige Benutzer halten es für zu einfach

Backlog Preise

Testen Sie Backlog kostenlos für 30 Tage oder wählen Sie einen der drei Preispläne:

Starter : $35/Monat für bis zu 30 Benutzer

: $35/Monat für bis zu 30 Benutzer Standard : $100/Monat mit unbegrenzten Nutzern

: $100/Monat mit unbegrenzten Nutzern Premium: $175/Monat mit unbegrenzten Nutzern und Projekten

4. Planigle

Verwalten Sie Ihre Geschichten, Epics, Aufgaben und andere bewegliche Teile mit Planigle

{vom} PlaniglePlanigle ist ein Open-Source-Tool für die Verwaltung eines Product Backlogs, von Iterationen und Releases. Es ist zugänglich und einfach zu benutzen, egal ob Sie ein technischer Neuling oder ein Profi sind. Die Basisversion der Software ist kostenlos, aber Sie müssen den Premium-Plan abonnieren, wenn Sie zusätzliche Projekte oder Funktionen benötigen.

Im oberen Bereich des Dashboards können Sie verschiedene Elemente des Backlogs anzeigen, z. B. Epics, Stories und Aufgaben. Durch Ziehen und Ablegen können Sie Prioritäten setzen und mit einem Doppelklick in den Bearbeitungsmodus wechseln. Auf der Registerkarte Schedule (Zeitplan) können Sie durch die kommenden Versionen und Iterationen navigieren, während Changes (Änderungen) Ihnen die Zeitachse der bisherigen Aktivitäten Ihres Teams anzeigt.

Auf der Registerkarte Personen verwalten Sie Ihr Team, indem Sie Einzelpersonen hinzufügen oder entfernen und sie zu Gruppen zusammenfassen, um leistungsstarke Teams zu bilden. Mit der Multi-Tenancy-Funktionalität kann das Tool mehrere Projekte unterstützen, während Sie die Berechtigungen der Teilnehmer in jedem Projekt verwalten können, um die Vertraulichkeit zu gewährleisten.

Wenn Sie sich für den Premium-Plan von Planigle entscheiden, können Sie das Produkt-Backlog mit Kunden teilen, um Feedback zu sammeln (ideal für das Kundenbeziehungsmanagement), Berichte über Burndown und geschwindigkeitsdiagramme und erhalten Sie Unterstützung.

Planigle beste Eigenschaften

Einfach und intuitiv

Erschwinglich

Drag-and-drop Aufgabenpriorisierung

Einfache Berichterstellung

Mehrmandantenfähigkeit

Planigle Einschränkungen

Einfachheit auf Kosten der Funktionsvielfalt (insbesondere für Projektmanager)

Veraltete UI

Nur webbasiert

Keine native Integration

Planigle Preise

Kostenlos

Premium $10/Monat für die ersten 10 Benutzer $5/Monat für jeden weiteren Nutzer



5. Hygger

Visualisieren Sie anstehende Aufgaben mit Hygger Hygger ist ein agiles Projektmanagement-Tool zur Erstellung von Backlogs, Roadmaps und Kanban-Boards. Für die Backlog-Verwaltung stehen Ihnen verschiedene kostenlose Projektmanagement-Vorlagen zur Verfügung, mit denen Sie Ihr Projekt mühelos in Gang bringen können. Sie können das Backlog mithilfe von Spalten, Swimlanes und Etiketten organisieren.

Sie können Einblicke von Teamkollegen und Kunden sammeln und importieren, die Sie für die Entwicklung neuer Funktionen nutzen können.

Für die Priorisierung von Funktionen verwenden Sie die Gewichtete-Scoring-Priorisierungsmethode, die auf den Faktoren Wert und Aufwand basiert. Sie können benutzerdefinierte Kriterien ändern oder hinzufügen sowie deren Gewichtung anpassen oder sich stattdessen für ICE- oder RICE-Priorisierungstechniken entscheiden. Zur einfacheren Visualisierung verwenden Sie die Prioritätsmatrix, die Aufgaben in Quick wins, Big bets, Timesinks und Maybes gruppiert.

Nachdem Sie deren Wichtigkeit bestimmt haben, senden Sie die Aufgaben an Ihre Entwicklungsboards, wo Sie Ihre Iterationen planen und deren Status und Änderungen verfolgen können. Innerhalb jeder Aufgabe können die Teammitglieder Kommentare und Anhänge hinzufügen und ihre Arbeit protokollieren. Mit dem Berichtswesen von Hygger können Sie Metriken wie die geschätzte Zeit im Vergleich zur verfolgten Zeit und die Teampunkte analysieren.

Hygger beste Eigenschaften

Die Entscheidung für Hygger bringt:

Kostenlose Vorlagen für eine einfache Einrichtung

Einfaches Sammeln und Importieren von Erkenntnissen und deren Verknüpfung mit bestehenden Funktionen

Verschiedene Priorisierungstechniken zur Auswahl

Prioritätsmatrix zur detaillierten Darstellung Ihres Product Backlogs

Berichterstellung anhand zahlreicher Metriken

Verfügbarkeit im Web und mobil

Hygger Einschränkungen

Keine Projektmanagement-Gantt-Diagramme

Native Integration mit nur fünf Tools

Hygger Preise

Kostenlos

Standard : $7/Monat pro Benutzer*

: $7/Monat pro Benutzer* Enterprise: $14/Monat pro Benutzer

6. Produkttafel

Beispiel einer Produkttafel

Wie der Name schon sagt, Produkttafel ist eine Produktmanagement-Software, die Ihnen hilft, zu planen und die richtigen Entscheidungen zu treffen, ohne die produkt-Roadmap .

In der Listenansicht Features können Sie eine Hierarchie von Features mit anpassbaren Priorisierungsformeln erstellen. die User Impact Scores und die Value/Effort Tradeoff Analysis helfen Ihnen bei Ihren Entscheidungen.

Sie können die dringendsten Funktionen und Aufgaben Releases und Zeitrahmen zuordnen und sie in der Roadmap-Ansicht überprüfen. Die Details der Funktionen sind nur einen Klick entfernt, und Sie erhalten Einblicke in den Fortschritt, die Unterfunktionen, frühere Aktivitäten und Kommentare Ihrer Teamkollegen. Ihre Kunden können im Portal über jede Idee abstimmen und ihr Feedback abgeben, wobei die Ergebnisse auf der Registerkarte Einblicke abrufbar sind.

Productboard beste Eigenschaften

Benutzerfreundlich

Benutzerdefinierte Formeln für die Priorisierung

Bewertung der Auswirkungen auf die Benutzer und Analyse des Wert/Aufwand-Verhältnisses

Portal zur Sammlung von Kundenfeedback

Native Integration mit 21 Tools und offener API

Productboard-Einschränkungen

Keine mobile Version

Die Anzahl der Anpassungsoptionen könnte überwältigend sein

Preise der Produkttafel

Productboard bietet eine kostenlose 15-Tage-Testversion (Starter) und vier weitere Preisoptionen:

Essentials : $20/Monat pro Hersteller*

: $20/Monat pro Hersteller* Pro : $80/Monat pro Maker

: $80/Monat pro Maker Skala : kundenspezifische Preise

: kundenspezifische Preise Enterprise: kundenspezifische Preise

7. Yodiz

Einfaches "Greifen" von User Stories und deren Organisation mit Yodiz Yodiz ist eine all-in-one agility software, die aus zwei Produkten besteht - einem einfachen Issue Tracker und einem kompletten agiles Projektmanagement werkzeug. Denken Sie daran, dass Sie die Agile-Ebene abonnieren müssen, um Zugriff auf die Product Backlog-Funktion zu erhalten.

Der issue tracker ist ein leistungsfähiges Tool, das Ihnen helfen kann, den Überblick über alle Benutzeranforderungen zu behalten und eine solide aktionsplan . Damit können Sie einen personalisierten Arbeitsablauf mit benutzerdefinierten Spalten, Widgets und visuellen Elementen erstellen. Die Plattform ermöglicht auch eine umfassende Berichterstattung mit Trendberichten zu Problemen und zahlreichen Diagrammen.

Mit der Grab-Browsererweiterung können Sie Fehler mit wenigen Klicks anhand von Screenshots und Kommentaren melden. Sie können auch Fehler direkt aus Ihrer E-Mail erstellen, indem Sie sie an Ihre Projektadresse mit einer anpassbaren Whitelist senden. 📧

Im Backlog-Panel können Sie Ihre Epics und User Stories verwalten und ihnen Story Points und Labels zuweisen, um ihre Wichtigkeit im Product Backlog anzuzeigen. Sie können Aufgaben aus Stories erstellen, die Historie, das Commit-Protokoll und die Zeitleiste anzeigen und Dateien, Kommentare und Abhängigkeiten hinzufügen.

Yodiz ermöglicht auch eine reibungslose Freigabe und sprint-Planung . Sie können den Fortschritt der einzelnen Aufgaben mit Burndown-Tracking und anderen wichtigen Analysen überwachen.

Yodiz beste Eigenschaften

Erschwinglichkeit

Browsererweiterung für einfachesfehlerberichterstattung* Problemberichte per E-Mail

Einfache visuelle Sprint- und Release-Planung

Verfügbarkeit im Web und mobil

Native Integration mit 21 Tools und API

Einschränkungen von Yodiz

UI könnte ein Redesign vertragen

Mobile App kommt nicht an die Webversion heran

Yodiz Preise

Starter : Kostenlos für bis zu drei Nutzer

: Kostenlos für bis zu drei Nutzer Issue Tracker : $3/Monat pro Benutzer

: $3/Monat pro Benutzer Agile Tool : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Selbstgehostet: individuelle Preise

8. Teamarbeit

Verwalten Sie User Stories und Sprints mit den zahlreichen Funktionen von Teamwork Teamwork konzentriert sich auf die Arbeit mit dem Kunden und bietet verschiedene Funktionen, um die Effizienz des Teams und die Zufriedenheit des Kunden zu gewährleisten. Neben dem Standard projekt- und Zeitmanagement tools unterstützt sie die Budgetierung und Rechnungsstellung. Die Plattform bietet zahlreiche Vorlagen, die Ihnen helfen, Ihre projekt zu starten und läuft im Handumdrehen. ⏰

Wählen Sie bei der Software für das Product Backlog Management zwischen verschiedenen Listen, Kanban-Tafeln und Gantt-Diagramme. Erstellen Sie Aufgaben und Unteraufgaben für jedes Feature und fügen Sie Tags, Abhängigkeiten und Wiederholungsmuster hinzu.

Teamwork verfügt über eine erweiterte Zeiterfassung mit abrechenbaren Stunden und Stundenzetteln, bei der die Teammitglieder ihre bereits geleistete Arbeit einsehen können. Sie können den Fortschritt jeder Aufgabe sowie den Projektstatus mit zahlreichen Berichtsoptionen überprüfen.

Um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren, können Sie benutzerdefinierte Automatisierungen einrichten oder sich für eine der vorgefertigten Automatisierungen entscheiden, wie z. B. automatische Benachrichtigungen mit Aktualisierungen des Aufgabenstatus und Änderungen der Prioritäten im Hinblick auf bevorstehende Fristen. Die Zusammenarbeit im Team ist dank des integrierten Chats von Teamwork ein Kinderspiel. Bleiben Sie mit Echtzeit-Updates auf dem Laufenden und antworten Sie auf Nachrichten - alles in einer Inbox.

Teamwork beste Eigenschaften

Templates für verschiedene Anwendungsfälle

Erweiterte Zeiterfassung

Benutzerdefinierte Automatisierung

Eingebauter Chat

Budgetierung und Abrechnung

Verfügbarkeit auf Web, Desktop und Handy

Native Integration mit über 50 Tools

Grenzen der Teamarbeit * Die Chatfunktion ist eingeschränkt

Gelegentliche Pannen

Mobile Schnittstelle könnte verbessert werden

Preise für Teamwork

Teamwork bietet einen kostenlosen einmonatigen Test und vier Preispläne:

Free Forever für bis zu 5 Benutzer

für bis zu 5 Benutzer Starter : $5,99/Monat pro Benutzer*

: $5,99/Monat pro Benutzer* Deliver : $9.99/Monat pro Benutzer

: $9.99/Monat pro Benutzer Grow: $19.99/Monat pro Benutzer

9. nTask

Verwenden Sie nTask, um Probleme zu erstellen, zu verwalten und zu kennzeichnen und sie mit Aufgaben zu verknüpfen nTask ist eine Projektmanagementlösung, die entwickelt wurde, um Ihre Planung zu vereinfachen und einem Produktverantwortlichen zu ermöglichen, Projekte mit maximaler Effizienz durchzuführen. Es ist ein intuitives Produkt-Backlog-Management-Tool, das verschiedene Projektaspekte, einschließlich Aufgaben und Probleme, abdeckt, risikobewertung , Budgetierung und Ressourcenzuweisung. Sie können benutzerdefinierte Aufgabenstatus und Prioritätskennzeichnungen erstellen, Aufgaben miteinander verknüpfen, um Abhängigkeiten zu schaffen, und sie mehreren Personen zuweisen.

Es ist ein sehr visuelles Tool, das mehrere Ansichtsmodi bietet, wie Kanban-Tafel, Kalender und Gantt-Diagramm. Dank der umfangreichen Sammlung von Board-Vorlagen können Sie leicht eine finden, die zu Ihrer spezifischen Nische passt.

Was nTask am besten kann, ist Kollaboration, mit Kommentaren, integriertem Chat, Besprechungen und eigenen Arbeitsbereichen für jedes Teammitglied. Planen Sie einmalige oder wiederkehrende Besprechungen, synchronisieren Sie sie mit Ihrem Kalender, bereiten Sie eine Tagesordnung und Diskussionsnotizen vor und schließen Sie sie mit Folgeaktionen und Entscheidungen ab.

nTask erleichtert auch die einfache Zeitverwaltung und -verfolgung und ermöglicht es Ihnen, Kapazitäten für alle Teammitglieder und Zeitschätzungen für Aufgaben festzulegen. Sie können Ihre Zeit manuell oder automatisch erfassen und anschließend Zeiterfassungsbögen und Berichte erstellen.

nTask beste Eigenschaften

Das Tool bietet:

Verschiedene Ansichten und Vorlagen

Eingebauter Chat

Planung und Vorbereitung von Besprechungen

Umfassende Verwaltung von Stundenzetteln

Verfügbarkeit auf Web und Desktop

Native Integration mit sechs Tools und vielen weiteren mit Zapier

nTask Einschränkungen

Keine mobile App

Gelegentlich langsame Ladezeiten

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

nTask-Preise

Basis : Kostenlos für immer

: Kostenlos für immer Premium : $3/Monat für einen Benutzer*

: $3/Monat für einen Benutzer* Business : $8/Monat für einen Benutzer

: $8/Monat für einen Benutzer Unternehmen: individuelle Preisgestaltung

10. Microsoft Planner

Organisieren Sie Projekte und Aufgaben innerhalb der Microsoft 365 Suite

{%img_} MicrosoftMicrosoft Planer ist ein benutzerfreundliches aufgaben- und Projektverwaltung Tool in der Microsoft 365-Suite. Wie andere Tools in dieser Liste, Microsoft Planer ermöglicht es Ihnen, verschiedene Aspekte Ihrer Projekte zu organisieren und anzuzeigen. Mit Hilfe des Einführungsassistenten können Sie in wenigen Minuten Ihr erstes Kanban-Board, d.h. einen Plan, erstellen.

Microsoft Planner wurde zwar nicht speziell als Tool für das Product Backlog Management entwickelt, kann aber leicht für diesen Zweck angepasst werden, was es zu einer praktischen Option für Teams macht, die bereits Microsoft 365\ verwenden.

Für jeden Plan können Sie eine Hierarchie von Aufgaben erstellen, sie Teammitgliedern zuweisen und verschiedene Status und Meilensteine hinzufügen. Aufgaben können in anpassbaren Kategorien, den so genannten Buckets, organisiert werden, die verschiedene Stadien oder Arten von Backlog-Management-Elementen darstellen können.

Sie können Aufgaben per Drag & Drop zwischen den Buckets verschieben, um die Priorisierung und Statusaktualisierung zu erleichtern. Erstellen Sie neue Aufgaben mithilfe von Vorlagen oder richten Sie eine automatische Aufgabenerstellung per E-Mail ein. Fügen Sie Kommentare hinzu, markieren Sie Mitarbeiter und sehen Sie sich den Verlauf der Änderungen an.

Planner beste Eigenschaften

Anpassbare Aufgabenkategorien mit Buckets

Automatische E-Mail-Aufgabenerstellung

Kollaboration über Anhänge und Kommentare

Verfügbarkeit auf Desktop, Web und Handy

Native Integration mit Microsoft 365-Anwendungen

Planner Einschränkungen

Begrenzte Visualisierungsoptionen im Vergleich zu einem dedizierten Backlog-Management-Tool

Keine erweiterten Berichts- und Analysemöglichkeiten

Keine nativen Integrationsoptionen außerhalb von Microsoft 365-Apps - einschränkend für ein Entwicklungsteam

Teuer (nur für Abonnenten des Microsoft 365 Enterprise-Plans verfügbar)

Planner Preise

Microsoft 365 E3 : $36/Monat pro Benutzer

: $36/Monat pro Benutzer Microsoft 365 E5: $57/Monat pro Benutzer

Werden Sie produktiver mit Ihrem Backlog-Management-Prozess

Wir wissen, dass die Backlog-Verwaltung nicht bei jedem ganz oben auf der Liste der neuen Tools steht. Aber es ist für Teams jeder Größe wichtig, mehrere verschiedene Produktaufgaben zu organisieren, zu verfolgen und zusammenzuarbeiten.

Produkt- und Software-Teams verlassen sich auf ClickUp, um genau das und noch viel mehr zu tun. Sehen Sie, warum Teams von anderen Tools zu ClickUp wechseln, indem Sie die Plattform ausprobieren. Jetzt kostenlos loslegen !