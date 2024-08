15 kostenlose Vorlagen und Formulare für Fehlerberichte zur Fehlerverfolgung im Jahr 2024

Keine Software ist perfekt. Trotz all der harten Arbeit wird wahrscheinlich etwas schief gehen, was zu erwarten und normal ist. Es kommt darauf an, was Sie danach zu erledigen haben.

Eine geeignete Vorlage für die Berichterstellung ist eine lebensretter für jedes technische Team . Es hilft den Mitgliedern des Teams, Fehler schnell und genau zu dokumentieren und zu verwalten und stellt sicher, dass sie von den richtigen Personen zur richtigen Zeit behandelt werden. ⌛

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Vorlagen für Fehlerberichte vor, mit denen Sie den Prozess der Berichterstellung in Ihrem Unternehmen verbessern und unnötige Meetings einsparen können. Wir erläutern, welche Features und Anpassungsmöglichkeiten die einzelnen Vorlagen bieten und wie sie Ihren Workflow optimieren.

Was ist eine Vorlage für Fehlerberichte?

Berichterstellung ist der Prozess der Dokumentation von Problemen, die in Softwareanwendungen auftreten und entweder von Benutzern oder QA-Tester . Zugehörige Fehlerberichte sind vorgefertigte Frameworks, die diesen Prozess einfacher und effektiver machen sollen. Ein guter Fehlerbericht enthält normalerweise die folgenden Informationen:

Wer den Fehler gefunden/berichtet hat

Datum der Erstellung des Berichts

Schweregrad des Fehlers

Schritte zur Reproduktion des Fehlers

Erwartetes vs. tatsächliches Ergebnis

Die Umgebung, in der der Fehler auftrat

Visueller Nachweis

Die Vorlage für den Fehlerbericht enthält normalerweise den Namen des Mitarbeiters, die Beschreibung der Priorität und den Status des Fortschritts.

Was macht eine gute Vorlage für einen Fehlerbericht aus?

Hier sind die vier Must-Haves einer effektiven nachverfolgung von Fehlern vorlage:

Optimierte Sammlung von Fehlerberichten: Hilft Ihnen, Fehlerberichte aus verschiedenen Quellen zu sammeln und sie schnell in Aufgaben innerhalb eines Projektmanagement tools zu verwandeln Klares und einheitliches Format: Enthält alle notwendigen Informationen für Software-Entwicklungsteams, die in knapper Form oder so detailliert wie möglich dargestellt werden Anpassung: Es ist flexibel und an verschiedene Teams und Workflows anpassbar Integration: Nahtlose Integration mit anderen Tools, die Sie verwenden

15 Vorlagen für Fehlerberichte zur Vereinfachung der Fehlersuche

Um Zeit zu sparen und Kopfschmerzen zu vermeiden, verwenden Sie eine Vorlage für Fehlerberichte aus unserer Liste von 15. Sie helfen Ihnen, Probleme effizient zu protokollieren und sicherzustellen, dass potenzielle Probleme umgehend behoben werden, was zu einem besseren Produkt und zufriedenen Clients führt. Sehen Sie sich unsere Favoriten unten an!

1. ClickUp Vorlage für einen Bericht zur Nachverfolgung von Fehlern

Behalten Sie den Überblick über alle Informationen und erstellen Sie eine Hierarchie der Aufgaben mit der ClickUp Vorlage für Fehlerverfolgungsberichte ClickUp's Vorlage für den Fehlerverfolgungsbericht enthält alles, was Sie für eine erfolgreiche Berichterstellung über Fehler benötigen. Sie ist anfängerfreundlich, so dass auch technisch nicht versierte Benutzer schnell den Dreh raus haben, wie man einen Fehlerbericht erstellt.

Die Listenansicht ist die Grundlage dieser Vorlage und aller anderen Ansichten, wie z.B Kanban Board und Gantt-Diagramm . Es enthält die notwendigen Infos zu allen Aufgaben und Unteraufgaben, organisiert in Spalten.

Standardmäßig enthalten die Spalten Fehlerquelle, Umgebung, Datum und Kommentare, aber Sie können sie anpassen und zwischen verschiedenen Spaltentypen wählen, von einfachem Text und Nummern bis zu Kontrollkästchen, Dropdown-Menüs, Tags und Fortschrittsleisten.

Um eine spezifische Übersicht zu erhalten, können Sie Aufgaben nach Status, Mitarbeiter, Priorität, Fälligkeitsdatum oder Tag filtern oder gruppieren. Die Vorlage für Fehlerberichte enthält bereits verschiedene anpassbare Kategorien für den Status. Wenn Sie auf eine Aufgabe klicken, öffnet sich ein Fenster, das weitere Informationen über die Aufgabe enthält. In diesem Fenster können Sie die Beschreibung der Aufgabe, das Aktivitätsprotokoll und den Anhang einsehen projektdokumentation und Aufgabenbeziehungen und Rollupfelder zusammenfassen, Kommentare und Checklisten hinzufügen sowie Schätzungen und nachverfolgung der Zeit .

In ClickUp können Sie ihren Workflow automatisieren indem Sie eine der Voreinstellungen auswählen oder Ihre Bedingungen und Aktionen definieren. Sie können die Berechtigungen der Benutzer feinabstimmen und Listen ganz einfach in Sprints umwandeln. Um Zeit zu sparen, holen Sie sich das ClickUp Chrome-Erweiterung und erfassen Sie Fehler mit Screenshots oder erstellen Sie Aufgaben per E-Mail.

2. ClickUp Agile Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern

Visualisieren Sie die anstehenden Aufgaben und organisieren Sie sie per Drag-and-Drop mit der ClickUp Vorlage für die Berichterstellung ClickUp's Agile Bug Nachverfolgung Berichtsvorlage ist ein Kanban-ähnliches Board, perfekt für Agile Teams . Es ermöglicht eine leistungsstarke Visualisierung der aktuellen Probleme. Mit seiner Drag-and-Drop-Schnittstelle können Sie Änderungen an Ihrem Fehlerbericht in Sekundenschnelle vornehmen.

Indem Sie mit den Einstellungen des Menüs Gruppieren nach spielen, können Sie das Board so umorganisieren, wie Sie es für richtig halten. Das Board enthält standardmäßig Spalten, aber Sie können auch Swimlanes, d.h. Zeilen, einschalten.

Ob Zeile oder Spalte - Sie können verschiedene Kriterien wählen, um Aufgaben zu klassifizieren. Die gebräuchlichsten sind Priorität und Status, da sie Ihnen helfen, die Spreu vom Weizen zu trennen und die wichtigsten Aufgaben zuerst zu erledigen. Weitere Kriterien sind Fehlerschwere, Mitarbeiter, Umgebung und Fälligkeitsdatum, aber Sie können auch benutzerdefinierte Kriterien festlegen.

Das Board kann Listen, Ordner, Spaces oder den gesamten Workspace in der Ansicht "Alles" anzeigen. Erstellen Sie Aufgaben, indem Sie auf die Schaltfläche unter den vorhandenen Aufgaben oder auf die Schaltfläche in der rechten unteren Ecke klicken.

Nehmen Sie mehrere Änderungen auf einmal in der Massenaktion-Symbolleiste vor, die angezeigt wird, sobald Sie mit der Auswahl von Aufgaben beginnen. Zum Schluss können Sie Ihr Board mit einem eindrucksvollen Titelbild aufpeppen. ✨

3. ClickUp Bug Report Formular Vorlage

Sammeln Sie Fehlerberichte von Benutzern und wandeln Sie sie automatisch in Aufgaben um - mit der ClickUp Vorlage für das Formular für Fehlerberichte

Mit ClickUp's Formular Vorlage für Fehlerberichte können Sie die Berichterstellung für Fehler vollständig rationalisieren. Erstellen Sie Ihr Fehlerübermittlungs Formular und geben Sie es für jeden frei, sei es ein Gast oder ein Mitglied, und verwandeln Sie dann automatisch Probleme in Aufgaben. Bitte beachten Sie, dass dieses Feature nur für Abonnenten des Unlimited-Plan und höher.

Um den Inhalt zu bearbeiten, ziehen Sie die Felder aus dem linken Fenster in das Formular und legen sie dort ab. Die Felder können den Namen des Einreichers, die Quelle des Berichts, die betroffene Umgebung, Anhänge, eine Beschreibung und viele andere Angaben enthalten. Sie können auch benutzerdefinierte Felder hinzufügen und bestimmte Felder ausblenden, damit das System sie mit Hilfe Ihrer eindeutigen URL oder Ihres eingebetteten Codes automatisch ausfüllt.

Wenn Sie auf den Business-Plan upgraden, können Sie den Text, der nach der Übermittlung angezeigt wird, sowie das Erscheinungsbild des Formulars benutzerdefiniert gestalten und so eine persönliche Note hinzufügen. Zeigen Sie Ihre einzigartige Markenpersönlichkeit durch verschiedene lustige Themen und Farben und fügen Sie Ihrem Tool zur Nachverfolgung von Fehlern ein Bild oder Logo hinzu. 🖼️

Um spezifische Infos zu erfassen, können Sie dynamische Logik mit einer Reihe von Regeln und Bedingungen in Ihr Formular einbauen. Sie können Fehler automatisch Teammitgliedern zuweisen, bevor sie überhaupt eintreffen. Sobald Ihr Formular fertiggestellt ist, können Sie es in ein Dokument einbetten, das gemeinsam genutzt werden kann, oder direkt auf Ihrer Website veröffentlichen. Sie können Ihr Beispiel für einen Fehlerbericht als CSV-Datei exportieren.

4. ClickUp Fehlerverfolgung nach Feature Vorlage

Sehen Sie mit der ClickUp-Fehlerverfolgung nach Feature-Vorlage, bei welchen Features die meisten Probleme auftreten ClickUp's Fehlerverfolgung nach Feature Vorlage gruppiert Ihre Probleme nach den Produktfeatures, mit denen sie verbunden sind, und verschafft Ihnen so einen klaren Überblick über die anstehenden Aufgaben. Vor allem aber hilft es Ihnen, Muster zu erkennen und Features herauszufiltern, die eher überarbeitet als behoben werden sollten.

Die Vorlage für den Fehlerbericht hat das Formular einer Liste, in der Sie die anzuzeigenden Spalten auswählen oder eigene Spalten hinzufügen können. Erstellen Sie Abhängigkeiten, fügen Sie Checklisten hinzu, und verfolgen Sie die Zeit, wie in jeder ClickUp Liste Vorlage.

Wenn ein Feature besonders problematisch ist, können Sie alle Aufgaben aus dieser Feature-Gruppe auswählen und schnell in einen Sprint verwandeln (vorausgesetzt, Sie haben vorher einen separaten Ordner für den Sprint angelegt). Und schon sprinten Sie in Richtung Erfolg bei der Berichterstellung mit ClickUp!

5. ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen

Finden Sie heraus, was, wann und von wem mit der ClickUp Vorlage für die Fehler- und Problemverfolgung erledigt werden muss ClickUp's Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen ist ein Rahmenwerk, das entwickelt wurde, um die Sichtbarkeit und effektive funktionsübergreifende Zusammenarbeit . Es handelt sich um eine fortgeschrittene Vorlage, so dass Sie als Neuling vielleicht eine Anleitung benötigen, wenn Sie lernen, diese Vorlage für Fehlerberichte zu verwenden. Glücklicherweise enthält ClickUp in allen seinen Vorlagen ein Dokument mit Anweisungen.

Der Aufwand lohnt sich, denn das Ergebnis ist ein umfassendes System, das Ihren gesamten Workflow optimiert und die Häufigkeit dieser lästigen Status Meetings reduziert, die die meisten von uns fürchten. 🥱

Diese vorlage für die Nachverfolgung von Problemen hat das Formular eines Ordners und besteht aus den Listen Defect Master, Reported Bugs und Limitations and Workarounds. Sie enthält auch ein Team-Dokument, in dem Sie die Triage- und Berichterstellungsprozesse oder andere Informationen, die Ihr Team kennen sollte, darlegen können. Jede Liste enthält verschiedene Ansichten, um den unterschiedlichen Kontexten bei der Berichterstellung gerecht zu werden.

Behalten Sie den Überblick über alle Fehlerbehebungen und organisieren Sie sie nach Status, Schweregrad und Priorität in der Defect Master Liste. Erstellen Sie Beziehungen zu Aufgaben und klicken Sie auf diese, um zusätzliche Infos anzuzeigen, Kommentare hinzuzufügen und protokollierte Zeit .

6. ClickUp Priority Bug & Issue Tracking Board Vorlage

Visualisieren und priorisieren Sie alle Probleme, die behoben werden müssen, mit der ClickUp Priority Bug & Issue Tracking Board Vorlage

Mit ClickUp's Priority Bug & Issue Tracking Board Vorlage können Sie die dringlichsten Aufgaben herausfiltern und ihren aktuellen Status einsehen, was Ihnen hilft, Ihre Ressourcen einzuteilen und Prioritäten zu setzen wie ein Profi. 😎

Dieses Kanban Board ist mit Prioritätskriterien in den Spalten und dem Status in den Swimlanes voreingestellt, aber Sie können es benutzerdefiniert an Ihre aktuellen Bedürfnisse bei der Fehlerberichterstellung und Ihren Workflow anpassen. Neben diesen beiden Kriterien können Sie Aufgaben auch nach Fälligkeitsdatum, Mitarbeiter, Tag oder benutzerdefinierten Feldern gruppieren. Die Beschreibung der Priorität oder des Status einer Aufgabe lässt sich im Handumdrehen ändern: Ziehen Sie die Aufgabe in eine andere Spalte oder Spur, damit die Fehlerberichte kollaborativ bleiben und sich leicht anpassen lassen.

Die wichtigsten Infos über die Aufgabe befinden sich auf der Karte. Wenn Sie mehr sehen oder zusätzliche Einstellungen vornehmen möchten, klicken Sie auf die Karte, um das Fenster der Aufgabe zu öffnen. In dieser Vorlage für Fehlerberichte können Sie die Änderungshistorie einsehen, Checklisten hinzufügen, die Zeit nachverfolgen und Kommentare hinterlassen.

7. ClickUp Priority Bug & Problem Nachverfolgung durch Squad Vorlage

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Zuständigkeiten der einzelnen Squads mit der ClickUp-Vorlage "Priority Bug & Issue Tracking by Squad

In der ClickUp Priorität Bug- und Problem-Nachverfolgung nach Squad-Vorlage können Sie und Ihr Entwicklungsteam sehen, welche Aufgaben welchem Team zugewiesen sind und wie sie vorankommen. Dieses Layout zeigt den Workload der einzelnen Teams und hilft Ihnen, anstehende Aufgaben realistisch und fair zuzuweisen.

Außerdem wird die Kommunikation dadurch reibungsloser und weniger anfällig für Schluckauf. Sie können schnell erkennen, wer für welche Aufgabe zuständig ist, und im Falle von Überschneidungen den richtigen Mitarbeiter kontaktieren. So lassen sich erwartete und tatsächliche Ergebnisse leichter ermitteln.

Diese Vorlage ist in der Listenansicht gehalten und enthält Spalten wie Status, Fehlerumgebung, Produktfeatures, Fehlerschweregrad, Beschreibungen der Prioritäten und die Gesamtzahl der Berichte. Wie bei allen vorherigen Vorlagen können Sie benutzerdefinierte Spalten hinzufügen.

8. ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen

Bleiben Sie auf dem Laufenden über den Fortschritt von Aufgaben mit der ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen ClickUp's Vorlage für den Prozess der Fehler- und Problemverfolgung ist ein Kanban Board mit Fehlern und Problemen, die nach Status gruppiert sind. Diese Art der Gruppierung gibt Ihnen eine Ansicht aus der Vogelperspektive auf alle Fehler und ihren aktuellen Status.

Die Karten enthalten nur die wichtigsten Informationen zu den Fehlern, indem sie den Namen, den Mitarbeiter und die Beschreibung der Priorität anzeigen. Das ist unglaublich praktisch, wenn Sie viele Aufgaben auf einmal bearbeiten und nicht wollen, dass der Space überfüllt wird. Wenn Sie jedoch auf einzelne Aufgaben klicken, können Sie alle Details sehen, z. B. die Änderungshistorie, Anhänge und Checklisten.

9. ClickUp Backlogs & Sprint Vorlage

Verwalten Sie Ihr Backlog und planen Sie anstehende Sprint ganz einfach mit der ClickUp Backlogs & Sprint Vorlage

Verwenden Sie ClickUp's Backlogs & Sprint Vorlage zur effizienten Planung aller anstehenden Aufgaben, seien es neue Features oder Fehlerbehebungen. Sie zeigt, welche Aufgaben in jedem Sprint fertiggestellt werden müssen und wie sie mit den übergeordneten Zielen des Projekts übereinstimmen.

Ob es um ressourcenbeschränkungen oder nicht, dieses Layout hilft Ihnen, Aufgaben den richtigen Teammitgliedern zuzuweisen und so sicherzustellen, dass Ihr Projekt reibungslos und rechtzeitig bei der Berichterstellung voranschreitet. Die Vorlage hat die Form eines Spaces, der aus zwei Ordnern besteht - Backlog Management und Sprint.

In der Backlog-Liste können Sie alle Epics und Benutzer-Stories ansehen und ihre Dringlichkeit mit Sprint-Punkten, MoSCoW-Kategorien oder über eine benutzerdefinierte Methode angeben. Sie können sie auch mit Aufgaben verknüpfen. Für eine optimale Visualisierung können Sie verschiedene Ansichten wie Board- und Gantt-Diagramme ausprobieren. Der Ordner enthält auch eine Liste von Softwarefehlern, ähnlich wie bei den vorherigen Vorlagen.

Mit der Sprint-Ordner können Sie eine Karte mit einer Zeitleiste erstellen, um rechtzeitige Veröffentlichungen zu gewährleisten. Er verfügt über viele Ansichtsmodi zur Planung und Nachverfolgung des Fortschritts, darunter Daily StandUp Board, Box Team-Ansicht, Kalender, Zeitleiste, Workload und Aktivität.

Möchten Sie Ihre Gedanken zu einer Aufgabe mit Ihren Teamkollegen über den Softwareentwicklungsprozess freigeben? Sie müssen nicht auf ein Meeting warten! Fügen Sie Ihrem Space eine Chat-Ansicht hinzu und beginnen Sie im Handumdrehen mit der Unterhaltung. 💬

10. ClickUp RPA Vorlage

RPA-Projekte müssen nicht überwältigend sein, dank der ClickUp RPA-Vorlage

RPA-Projekte sind in der Regel umfangreich, komplex und anspruchsvoll. Um Ihr Projekt überschaubarer zu machen, verwenden Sie diese RPA Projekt Plan Vorlage von ClickUp . Neben der Speicherung und übersichtlichen Darstellung aller Daten hilft sie Ihnen, Risiken zu bewerten, klare Erwartungen zu formulieren und effektiv mit allen beteiligten Abteilungen zusammenzuarbeiten.

Die Vorlage enthält mehrere Ansichten, darunter die Listenansicht, Aufgaben- und Planungsfortschrittstafeln sowie ein Gantt-Diagramm und eine Workload-Ansicht für ein effizientes Zeit- und Ressourcenmanagement. In der Listenansicht werden die Aufgaben nach dem Abschnitt gruppiert, zu dem sie gehören. Sie können aber auch andere Kriterien auswählen, um Ihren Workflow besser zu unterstützen.

In den Spalten werden das Fälligkeitsdatum der Aufgaben, ihre Zugehörigkeit zur Abteilung und ihr aktueller Status angezeigt. Sie können das Risiko analysieren und die Aufgaben nach Prioritäten ordnen, indem Sie ihnen unterschiedliche Auswirkungen und Aufwände zuweisen. Alle Kategorien und Spalten sind anpassbar.

bonus: Sie können auch unsere sammlung von Aufforderungen, die Ihnen helfen, Ihre Fehlerberichte zu verbessern ._

11. Excel-Problemverfolgungsvorlage

über Excel

Führen Sie eine einfache, aber effektive Berichterstellung mit der Excel-Vorlage für die Fehlerverfolgung durch. Diese Vorlage ist ideal für Benutzer, die Wert auf Einfachheit und Vertrautheit legen. Sie wurde entwickelt, um die Schlüsselpunkte jedes Fehlers - Beschreibung, Schweregrad, Zuweisung, Status und Lösungsdatum - in einem traditionellen Tabellenkalkulationsformat zu erfassen. Der Vorteil dieser Vorlage für Fehlerberichte liegt in der vielseitigen Zugänglichkeit und dem leicht zu navigierenden Layout. Die in Excel eingebauten Features können auch zum Sortieren und Filtern von Aufgaben verwendet werden, was die Effizienz und Klarheit Ihrer Fehlerverfolgung verbessert.

12. Google Tabellen Vorlage für Fehlerbericht

über Google Tabellen

Nutzen Sie die Vorteile einer vertrauten Schnittstelle mit der Google Tabellen Vorlage für Fehlerberichte. Mit einem optimierten Layout und einem benutzerfreundlichen Design bietet diese Vorlage eine zuverlässige Lösung für die Erfassung und Verwaltung von Fehlerberichten.

Wichtige Details wie die Fehlerbeschreibung, die Priorität, die Person, die auf das Problem gestoßen ist, das zugewiesene Mitglied des Teams und alle notwendigen Notizen zur Lösung des Problems können genauestens nachverfolgt werden. Der Schlüsselvorteil liegt in der Zusammenarbeit - mehrere Benutzer können das Blatt in Echtzeit verwenden und aktualisieren, was es zu einem idealen Werkzeug für Teams macht, die gleichzeitig arbeiten. Das zellenbasierte Format verfügt über die integrierten Funktionen von Google, um Aufgaben nahtlos zu sortieren, zu filtern und zu organisieren!

13. GitHub Bug Report Vorlage

über GitHub

Maximieren Sie Ihren Entwicklungs-Workflow mit der GitHub-Vorlage für Fehlerberichte. Diese Vorlage richtet sich an Teams, die mit der GitHub-Umgebung vertraut sind, und ermöglicht eine nahtlose Nachverfolgung von Bugs im Kontext Ihrer Entwicklungs-Repositories. Die Vorlage ermöglicht es Ihnen, wichtige Details wie die Art des Fehlers, die betroffene Datei oder das Feature, die Schritte zur Reproduktion und die vorgeschlagene Lösung zu protokollieren. Ihr Hauptvorteil ist die hohe Integration in ein vertrautes Entwicklungs-Ökosystem. Sie können Bugs mühelos mit Code commits verknüpfen, Kennzeichnungs- und Meilenstein-Features für die Organisation nutzen und gemeinschaftliche Diskussionen zu jedem Problem fördern. Nutzen Sie außerdem das native Benachrichtigungssystem von GitHub, um alle Mitglieder des Teams in Echtzeit auf dem Laufenden zu halten.

14. PDF Vorlage für Fehlerbericht von Jotform

über Jotform

Nutzen Sie die Einfachheit und Flexibilität von schriftlichen Dokumenten mit der PDF Vorlage für Fehlerberichte von Jotform. Diese Lösung bietet eine hervorragende Möglichkeit, Informationen zur Fehlerverfolgung in einem gut strukturierten Format aufzuzeichnen, zu drucken und freizugeben. Die Vorlage für Fehlerberichte hilft Ihnen bei der Protokollierung wesentlicher Aspekte, einschließlich Fehlerbeschreibung, Screenshots, Berichterstatter, Zuweisung und Aktionsplan. Sie zeichnet sich besonders durch die Offline-Zugänglichkeit und die Möglichkeit der gemeinsamen Nutzung aus und eignet sich daher hervorragend für Teams, die physische Kopien oder eine Zusammenarbeit per E-Mail bevorzugen, die nicht in Echtzeit erfolgt. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Vorlage ist die Integration mit dem Formular-Builder von Jotform, der es Ihnen ermöglicht, Fehlerberichte direkt in einzelnen PDFs zu sammeln und so die Verwaltung und Verteilung zu optimieren.

15. Microsoft Loop Problem Tracker Vorlage

über Microsoft

Behalten Sie mit der Microsoft Loop Issue Tracker-Vorlage den Überblick über Ihre Problemverfolgung. Dies ist eine umfassende Lösung für Teams, die bereits Produkte der Microsoft-Suite verwenden und es vorziehen, in einem einheitlichen Ökosystem zu bleiben. Diese Vorlage wurde innerhalb des kollaborativen Rahmens von Microsoft Loop entwickelt und eignet sich hervorragend für die Erfassung der entscheidenden Details jedes Fehlers, wie Beschreibungen, Schweregrad, Details zum Berichterstatter, Details zum Mitarbeiter, Zeitleisten und Status der Lösung. Einzigartig an diesem Tool ist das Feature der gemeinsam genutzten Leinwand in Echtzeit, das es den Mitgliedern des Teams ermöglicht, dynamisch zusammenzuarbeiten und das Hin und Her zu reduzieren.

Vorlagen für Fehlerberichte und Nachverfolgung: Eine Übersicht

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über unsere bevorzugten Vorlagen für die Berichterstellung und einige ihrer Vorteile:

Effizientere Verwaltung und Berichterstellung von Fehlern

Die Berichterstellung und Nachverfolgung von Fehlern ist ein wesentlicher Bestandteil von IT-Projektmanagement . Mit einem geeigneten Planungs- und Prioritätensystem können Sie alle Probleme, die sich Ihnen in den Weg stellen, protokollieren und ohne großen Aufwand lösen.

Berichten Sie also Fehler mit einer dieser Vorlagen und lassen Sie sich nie wieder von diesen lästigen Fehlern stören. 🐛