10 Vorlagen für die agile Sprintplanung in ClickUp und Excel

Ganz gleich, ob Sie gerade erst anfangen, mit Agiles Projektmanagement oder ein erfahrener Scrum-Master sind, sind Sprint-Planungsvorlagen eine unschätzbare produktivitätswerkzeug zur Festlegung von Projektzielen, Zeitplänen und Erwartungen.

Vorlagen bieten nicht nur einen strukturierten Plan zur Einhaltung der Lieferfristen, sondern auch die Möglichkeit, Ressourcen für die anstehenden Aufgaben zu messen und zuzuweisen. 🔮

Nach Angaben der Scrum Alliance, 86% der Scrum-Teams halten ein Sprint-Planungsmeeting ab. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie ClickUp- und Excel-Vorlagen den Teams die Werkzeuge an die Hand geben, die sie benötigen, um jede der beiden Möglichkeiten optimal zu nutzen Sprint-Planungssitzung . Mit diesen Ressourcen in der Hand kann Ihr Team zeit sparen und Energie sparen und gleichzeitig sicherstellen, dass sie über die effektivsten Strategien verfügen!

Was ist eine Sprint-Planungsvorlage?

Eine Sprint-Planungsvorlage ist ein Hilfsmittel, um die Aufgaben und Aktivitäten zu koordinieren, die erforderlich sind, um eine bestimmte Menge an Arbeit in einem kurzfristigen Entwicklungszeitraum zu erledigen. Sie wird am häufigsten von Product Ownern, Scrum Mastern und agilen Projektmanagern verwendet, um verantwortlichkeiten in einem bevorstehenden Sprint zu planen .

Um mit der Sprint-Planung erfolgreich zu sein, ist es am besten, proaktiv vorzugehen und erreichbare Ziele zu setzen. Kommunizieren Sie dann mit den Entwicklern team die Aufgabenprioritäten und Fristen, um das Sprint-Ziel zu erreichen.

Durch die Aufteilung von Projekten in kleinere, erreichbare Aufgaben sind Projektmanager in der Lage, sicherzustellen, dass jeder Sprint seine Ziele innerhalb des zugewiesenen Zeitrahmens erfüllt, wodurch das Potenzial für Verzögerungen oder schleichende Ausweitung des Umfangs .

Verwenden Sie eine ClickUp Board-Ansicht, um das gesamte Team auf alle laufenden Arbeiten auszurichten

Was macht eine gute Sprint-Planungsvorlage aus?

Eine gute Sprint-Planungsvorlage hilft agilen Teams, ihre Arbeit effizient und effektiv zu gestalten. Die Vorlage enthält einen soliden Rahmen, um Details über den Arbeitsumfang, den geschätzten Zeitrahmen, die Abhängigkeiten und die am Sprint beteiligten Aufgaben einzutragen.

Dieses Rahmenwerk wird Ihren Prozess des Hinzufügens von Sprint-Zielen und -Aufgaben rationalisieren:

Notizen zum Sprint-Meeting, um den Fortschritt zu überprüfen, Fragen zu stellen und Feedback zu geben

Freigabeverfahren, um sicherzustellen, dass alle Aufgaben genehmigt und abgeschlossen wurden

Schwerpunktbereiche, um sicherzustellen, dass das Team an den wichtigsten Aufgaben arbeitet

Ressourcen und Werkzeuge, die für die erfolgreiche Erledigung von Aufgaben benötigt werden

Sprint Backlog, um Anfragen zu filtern und Aufgaben zu priorisieren

Notfallpläne zur Bewältigung und Abschwächung von Risiken

Messbare Sprint-Ziele undAgile Metriken* Ein Zeitplan mit Start- und Fälligkeitsdaten

Detaillierte Aufgaben und Deliverables

Verwalten Sie alle Sprint-bezogenen Arbeiten in ClickUp für einfachen Zugriff

Agile Prozesse bieten einen einzigartigen Ansatz für das Management von Projekten, indem sie den Schwerpunkt auf Reaktionsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit legen. Dies ermöglicht es den Teams, die Kundenbedürfnisse schnell zu beurteilen und mit dem sich ständig verändernden Markt Schritt zu halten. 🌐

Um organisiert zu bleiben und den Überblick über anstehende Aufgaben zu behalten, benötigen agile Teams ein leistungsfähiges Projektmanagement-System, das Prioritäten setzt aktionspunkte und hält sie auf Kurs, um ihre Sprints abzuschließen.

Hier sind 10 Vorlagen für die Sprint-Planung in ClickUp und Excel, um Teams auszurichten und die Ergebnisse schneller zu erreichen!

10 Sprint-Planungsvorlagen

1. ClickUp Vorlage für agile Sprintplanung

ClickUp Agile Sprint-Planungsvorlage

Agile Projektteams können verwenden ClickUp's Vorlage für agile Sprintplanung um den geschätzten Aufwand für jede Aufgabe im Auge zu behalten, den Fortschritt des Teams zu bewerten und Aufgaben den richtigen Personen zuzuweisen. Darüber hinaus lassen sich mit diesen Vorlagen Informationen wie die Gesamtzahl der geleisteten Arbeitsstunden und die Fristen leicht nachverfolgen, so dass Sie sehen können, wie viel Aufwand für jede Aufgabe im letzten Sprint betrieben wurde. 🔎

Diese Vorlage ist eine wichtige Ressource für ein Entwicklungsteam, um das Tagesgeschäft zu verwalten Agile Arbeitsabläufe . Es umfasst alle Kernprozesse der agilen Entwicklung, von der Sprint-Planung bis hin zu täglichen Stand-ups, retrospektiven Meetings und der Projektverfolgung. So können Teams auf einfache Weise Aufgaben überwachen, Projekte nach Prioritäten ordnen, Ressourcen verwalten und den Fortschritt messen! Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Scrum Sprint-Planungsvorlage

ClickUp Scrum Sprint-Planungsvorlage

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Sprint Reviews und retrospektiven einen Schub brauchen , versuchen ClickUp's Scrum Sprint Planungsvorlage ! Während eines Sprint-Reviews können Teams den Fortschritt gegenüber den Zielen markieren, die mit den ergriffenen Maßnahmen verbundenen Risiken reflektieren und sicherstellen, dass alle aktiven Sprint-Elemente abgeschlossen sind.

Die Vorlage wird mit detaillierten benutzerdefinierten Feldern geliefert, um jedes Sprint-Element zu kategorisieren, einschließlich:

Kategorie : Ein Dropdown-Feld mit Optionen wie Benutzer, Story, Task, Bug, Epic

: Ein Dropdown-Feld mit Optionen wie Benutzer, Story, Task, Bug, Epic Entwicklung Status : Ein Dropdown-Feld mit den Optionen Anhängig, Planung, Implementierung, Bereit zur Überprüfung (Dev), Wartend, Einführung, Bereit zur Überprüfung, (Prod), Geprüft

: Ein Dropdown-Feld mit den Optionen Anhängig, Planung, Implementierung, Bereit zur Überprüfung (Dev), Wartend, Einführung, Bereit zur Überprüfung, (Prod), Geprüft Story Board : Ein Zahlenfeld, das die vom Scrum-Master und Team festgelegten Story-Punkte anzeigt

Epic : Ein Dropdown-Feld mit Optionen wie Infrastruktur, Buchungsdienste, E-Mail-Service-Integration, UI/UX

: Ein Dropdown-Feld mit Optionen wie Infrastruktur, Buchungsdienste, E-Mail-Service-Integration, UI/UX Sprint : Ein Dropdown-Feld mit Optionen wie Sprint 1, 2, 3 und 4

: Ein Dropdown-Feld mit Optionen wie Sprint 1, 2, 3 und 4 Sprint Ziel: Ein Langtextfeld für das Ziel, das für den Sprint gesetzt wurde

Weitere anpassbare Optionen Scrum-Vorlagen ! Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Vorlage für Backlogs und Sprints

ClickUp Backlogs und Sprints Vorlage

Die ClickUp Backlogs und Sprints Vorlage hilft SCRUM-Teams dabei, ihren Projektmanagementprozess zu unterteilen in sprint Backlogs zu entwickeln . Ein Sprint Backlog besteht in der Regel aus großen Projekten, die in einzelne Aufgaben aufgeteilt werden, die im nächsten Sprint umgesetzt werden, nachdem sie die Abnahmekriterien des Teams erfüllt haben. ✅

Die Vorlage bietet vier verschiedene Ansichten für die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern und Stakeholdern, ohne dass Sie Ihren Arbeitsbereich verlassen müssen:

Listenansicht : Organisieren Sie Backlog-Elemente und wichtige Details für den nächsten Sprint

: Organisieren Sie Backlog-Elemente und wichtige Details für den nächsten Sprint Board-Ansicht : Verwenden Sie die Drag-and-DropKanban-Tafel um bestimmte Aufgaben anzuzeigen

: Verwenden Sie die Drag-and-DropKanban-Tafel um bestimmte Aufgaben anzuzeigen Chat-Ansicht : Alle verfolgenkommunikation mit dem Team mitgliedern an einem Ort

: Alle verfolgenkommunikation mit dem Team mitgliedern an einem Ort Formularansicht: Einreichenfehlerberichte in umsetzbare Aufgaben umwandeln Diese Vorlage herunterladen ### 4. ClickUp Sprints Vorlage

ClickUp-Sprints-Vorlage

Wenn Sie neu in Sprints und ClickUp sind, können Sie die ClickUp Sprints Vorlage ist ein einsteigerfreundliches Tool mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Vorbereitung Ihres Arbeitsbereichs für Sprints! Es gibt einen Abschnitt über ClickApps- module, mit denen Sie die Erfahrung Ihres Teams in ClickUp anpassen können . Nachdem Sie Ihre Umgebung mit den Sprint-bezogenen ClickApps eingerichtet haben, sind Sie bereit für den Aufbau eines Sprints!

Dieser rationalisierte Ansatz in ClickUp ermöglicht es Teams, ihre Sprints schnell zu planen, auszuführen und zu verfolgen, ohne dass zusätzliche Einstellungen erforderlich sind. Leistungsstarke Funktionen wie die Möglichkeit, Aufgaben mehreren Benutzern zuzuweisen, die Geschwindigkeit zu berechnen und die Sprint-Historie anzuzeigen, machen diese Vorlage perfekt für Teams jeder Größe! Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Agile Sprints Veranstaltungen

ClickUp Agile Sprints Veranstaltungen

Die ClickUp Events Agile Sprints Vorlage ist das perfekte Werkzeug, um Ihr Team effizient und organisiert zu halten. Die Vorlage dient als zentrales Repository für wichtige Notizen, Entscheidungen, Ergebnisse und Erkenntnisse aus jedem Sprint. So können Teams alle Projekterfolge, Probleme und Aktionspunkte aus vergangenen Sprints in Echtzeit oder asynchron überprüfen und nachschlagen. 🧑‍💻

Erstellen von Unterseiten in einer ClickUp-Doku ist eine großartige Möglichkeit, Arbeit zu organisieren und verwandte Themen zusammenzuhalten. Um eine Doc-Unterseite zu erstellen, öffnen Sie die Vorlage und klicken Sie auf das Plus-Symbol (+) in der linken Seitenleiste. Fügen Sie Inhalte zu Ihrer Seite hinzu oder betten Sie sie ein. Erstellen Sie dann in zukünftigen Sprints weitere Unterseiten für Notizen und Lerninhalte! Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Sprint Retrospektive Meeting Vorlage

ClickUp Sprint Retrospektive Meeting-Vorlage

ClickUps Vorlage für den Sprint-Rückblick hilft allen Beteiligten beim Brainstorming und bei der Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten. Die Vorlage bietet dem Team ein Format, um zu besprechen, was gut gelaufen ist, was nicht, und wie sie Dinge in zukünftigen Sprints anders machen können.

Während eines Retrospektive-Meetings bietet die Verwendung eines ClickUp Whiteboards einen effektiven und organisierten Ansatz für die Teamkommunikation, der es dem Team ermöglicht, Ideen, Diskussionen und Ergebnisse einfach zu verfolgen.

Whiteboards ermöglichen es den Teams auch, während und nach der Retrospektive auf Informationen zuzugreifen und diese zu bearbeiten, was den Teammitgliedern hilft, sich an der Diskussion zu beteiligen.

Entdecke mehr Vorlagen für Sprint-Retrospektiven ! Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Einfache Sprints Vorlage

ClickUp Einfache Sprint-Vorlage

Die ClickUp Vorlage für einfache Sprints ist ein effektives Werkzeug, um Aufgaben besser abzuschätzen und Projekte effektiver zu planen. Teams können große Aufgaben in überschaubare Teile zerlegen und so jede Aufgabe entsprechend ihrer Komplexität und ihres Schwierigkeitsgrads einschätzen. 💪

Mit diesem System erhalten die Teams ein besseres Verständnis für den Aufwand, der für die Erledigung von Aufgaben erforderlich ist, und für eine angemessene Planung. Außerdem können die Teams während des Sprints ihre Schätzungen ändern, um sich an Änderungen oder Herausforderungen anzupassen.

Die Vorlage enthält anpassbare Ordner, darunter Sprint, Produkt und QA, die Sie auf der Grundlage des Sprint-Planungsprozesses und der Präferenzen Ihres Teams feinabstimmen können. Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Agile Scrum Management Vorlage

ClickUp Vorlage für agiles Scrum Management

Die ClickUp Agile Scrum Management Vorlage ist eine effektive Managementvorlage, die einen strukturierten Arbeitsablauf, teamübergreifende Zusammenarbeit und kontinuierliche Verbesserung betont. Durch die Aufteilung von Aufgaben in kleinere Arbeitsschritte kann das Team besser verstehen, wie jede Komponente zum Gesamtfortschritt des Projekts beiträgt.

Die Vorlage enthält einen detaillierten Leitfaden für den Einstieg in die Nutzung der leistungsstarken Funktionen von ClickUp für produktive Sprint-Planungsmeetings. Wenn Sie Hilfe bei der Organisation von Ordnern und Listen benötigen, schauen Sie sich die Beispiele in der Vorlage an, um sich zu inspirieren und Ideen zu sammeln! Diese Vorlage herunterladen

9. ClickUp Vorlage für agiles Projektmanagement

ClickUp Vorlage für agiles Projektmanagement

ClickUp's Vorlage für agiles Projektmanagement bietet die perfekte Lösung für Teams, die sich schnell an die wechselnden Anforderungen ihrer Projekte anpassen wollen. Anstatt einem starren Zeitplan zu folgen oder auf ihrem ursprünglichen Plan zu verharren, arbeiten Teams in Iterationen zusammen, die auf der Grundlage des Feedbacks aller Teammitglieder ständig verfeinert werden. 💬

Die Teams haben außerdem die Flexibilität, ihre Ressourcen im Laufe des Projekts dorthin zu verlagern, wo sie am dringendsten benötigt werden, was einen effizienten Einsatz der Ressourcen und eine gezielte Ausrichtung des Projekts ermöglicht.

Die Vorlage wird mit vier anpassbaren Projektansichten geliefert:

Listenansicht : Organisieren SieAgile Epen, Initiativen, technische Schulden , und Agile User Stories auf einer Liste

: Organisieren SieAgile Epen, Initiativen, technische Schulden , und Agile User Stories auf einer Liste Board-Ansicht : Verwenden Sie das Kanban-Board per Drag-and-Drop für alle Ihre Agile To-Do's

: Verwenden Sie das Kanban-Board per Drag-and-Drop für alle Ihre Agile To-Do's Ansicht "Arbeitslast " : Überwachen Sie die Kapazität Ihres Teams, identifizieren Sie Engpässe und sehen Sie, wer unter- oder überlastet ist

: Überwachen Sie die Kapazität Ihres Teams, identifizieren Sie Engpässe und sehen Sie, wer unter- oder überlastet ist Mind Map-Ansicht: Zerlegen Sie alle Aspekte einer Produkt-Roadmap in umsetzbare Elemente Diese Vorlage herunterladen ### 10. Excel Sprint Planung Vorlage

über Techno-PM

Mit der Excel-Vorlage können Teams auf einfache Weise Aufgaben, Meilensteine und Fortschritte verfolgen, so dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind. Sie können Felder hinzufügen oder löschen, benutzerdefinierte Berechnungen und Filter erstellen und sogar den Fortschritt bestimmter Mitglieder in jeder Projektphase verfolgen.

All dies erleichtert es den Teams, Verbesserungsmöglichkeiten schnell zu erkennen und sicherzustellen, dass ihre Projekte reibungslos ablaufen. Und dank der integrierten Integration von Excel mit anderen Office-Produkten können Teams Daten mühelos zwischen verschiedenen Anwendungen synchronisieren.

So können Teams die folgenden Vorteile nutzen projektmanagement-Tools ohne manuelle Übertragung von Daten zwischen den Anwendungen. Diese Vorlage herunterladen

Fertig, los, Sprint in ClickUp

ClickUp macht es für Teams effizient, zusammenzuarbeiten, Prioritäten zu setzen und den Fortschritt zu verfolgen - alles auf einer zentralen Plattform. Auch bei ClickUp's leistungsstarke kostenlose Version mit unbegrenzter Benutzerzahl können Teams den Sprint-Prozess von Anfang bis Ende vereinfachen und beschleunigen. Für ClickUp anmelden um Ihre Projekte und Sprints auf den Weg zu bringen. Viel Spaß beim Planen! ✨