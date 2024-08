die 10 besten Sprint-Planungstools für Projektmanager im Jahr 2024

Im Jahr 2024 werden wir Zeuge einer Entwicklung im Bereich des Projektmanagements. Sprint-Planung , ein Eckpfeiler der agilen Methodik, hat sich in den Vordergrund geschoben. Und warum auch nicht? Mit dem richtigen sprint planung tool können agile Teams schnell umschwenken, die Dynamik hoch halten und Visionen in realisierbare Produkte umsetzen.

Aber hier ist der Haken. Mit unzähligen devops tools und Projektmanagement-Tools auf dem Markt, wie erledigen Sie die Suche nach dem perfekten Sprint? software für die Planung ?

Ob Sie ein projektleiter wenn Sie zum ersten Mal ein Meeting zur Sprint-Planung leiten oder als erfahrener Projektleiter einen Softwarewechsel anstreben, brauchen Sie Klarheit und kein Chaos.

Wir haben die besten Sprints herausgefiltert planungs tools die befähigen, inspirieren und liefern. Sind Sie bereit, die perfekte Lösung für Ihr Projekt zu finden? Lassen Sie uns eintauchen.

Wenn Sie auf der Suche nach dem perfekten Tool für die Sprint-Planung sind, ist es wichtig zu wissen, worauf Sie achten müssen. Bei so vielen Optionen, die um Ihre Aufmerksamkeit wetteifern, sollten Sie sicherstellen, dass Sie sich für den Champion entscheiden und nicht nur für den Lautesten im Raum. Was macht also eine Software für die Planung von Sprints so besonders? Schauen wir uns das mal an:

Anpassungsfähigkeit: Ihr Tool sollte an Ihre Bedürfnisse anpassbar sein. Ob es sich um Punktsysteme oder Integrationen handelt, Flexibilität ist der Schlüssel

Ihr Tool sollte an Ihre Bedürfnisse anpassbar sein. Ob es sich um Punktsysteme oder Integrationen handelt, Flexibilität ist der Schlüssel Visuelle Klarheit: Sagen Sie nein zu Wänden aus Text. Suchen Sie nach Tools, die klare visuelle Hilfen wie Burndown-Diagramme und farbcodierte Prioritäten bieten. In einem rasanten Sprint können Bilder mehr vermitteln als Worte

Sagen Sie nein zu Wänden aus Text. Suchen Sie nach Tools, die klare visuelle Hilfen wie Burndown-Diagramme und farbcodierte Prioritäten bieten. In einem rasanten Sprint können Bilder mehr vermitteln als Worte Mühelose Automatisierung: Manuelle Aktualisierungen gehören der Vergangenheit an. Suchen Sie nach einem Tool, das unerledigte Aufgaben automatisch in den nächsten Sprint überträgt und Ihnen so die ständige Kontrolle erspart.

Manuelle Aktualisierungen gehören der Vergangenheit an. Suchen Sie nach einem Tool, das unerledigte Aufgaben automatisch in den nächsten Sprint überträgt und Ihnen so die ständige Kontrolle erspart. Integrationsfähigkeit: Wenn Sie in Plattformen wie GitHub, Gitlab oder Bitbucket investiert haben, stellen Sie sicher, dass Ihr Tool nahtlos mit diesen integriert ist. Eine reibungslose Synchronisierung ist für ein effizientes Projektmanagement unerlässlich

Egal, ob Sie ein kleines Team oder ein Unternehmen sind, hier ist für jeden etwas dabei, um die Sprints der Softwareentwicklung zu optimieren!

Legen Sie Sprint-Punkte für Aufgaben in ClickUp fest, um Workloads besser zu verwalten

Von vielen als ein Titan in der bereich Projektmanagement-Software bietet ClickUp nicht nur eine umfassende Suite von Tools, sondern ist auch auf das Herzstück agiler Methoden spezialisiert: die Sprint-Planung.

ClickUp versteht die Nuancen und Feinheiten der Planung von Sprints. Diese All-in-One-Produktivitätsplattform ist mehr als nur ein Aufgabenmanager; sie ist ein Workspace, in dem agile Teams nahtlos strategisch planen, zuweisen und ausführen können. Mit der dynamischen ClickUp Sprint Feature können Sie den einst mühsamen Prozess rationalisieren.

Außerdem glänzt ClickUp durch seine Flexibilität. Egal, ob Sie ein kleines Team sind, das sein agile Reise oder ein unternehmensweites Setup mit komplexen Anforderungen, ClickUp passt sich an funktionsübergreifende Workflows an. Sie geben den Rhythmus vor, und ClickUp orchestriert ihn einfach perfekt.

ClickUp beste Features

Vorlagen für die Sprint-Planung wie dieClickUp Agile Sprint-Planungsvorlage helfen Ihnen, Sprints einfach zu planen, egal wie komplex das Projekt ist

Visualisieren Sie Aufgaben und Abhängigkeiten in einer übersichtlichen Ansicht auf der Zeitleiste und verfolgen Sie den Fortschritt in allen Phasen des Sprint-Lebenszyklus

Legen Sie Ihre Zeitleisten für Sprints fest, vergeben Sie Punkte und heben Sie Prioritäten hervor, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten bei Aufgaben und Terminen auf der gleichen Seite stehen. Übertragen Sie unvollständige Aufgaben nahtlos in den nächsten Sprint und gleichen Sie den Fortschritt Ihres Teams mit Plattformen wie GitHub, Gitlab oder Bitbucket ab

Überwachen Sie die Aufgaben Ihres Teams mithilfe eines maßgeschneiderten Punktesystems. Sammeln Sie Punkte aus kleineren Aufgaben, verteilen Sie sie je nach Mitarbeiter, und kategorisieren Sie sie mühelos für einen schnellen Überblick über Ihre Sprints

Bewerten Sie den typischen Fortschritt Ihrer Aufgaben in jedem Sprint, um die Schätzungen für kommende Sprints zu verfeinern

ClickUp Limits

Steile Lernkurve für neue Benutzer aufgrund der Nummer der verfügbaren Features

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise:Kontakt für Preise *ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Jira

über Jira Jira von Atlassian ist einer der bekanntesten Namen im Bereich des Projekt- und Team-Managements. Es wurde speziell für agile Methoden entwickelt und verfügt über dynamische Boards, die die Visualisierung von Aufgaben und Fortschritten vereinfachen.

Benutzerdefinierte Workflows ermöglichen scrum Teams um ihre individuellen Prozesse zu modellieren und sicherzustellen, dass jeder Sprint auf den Rhythmus des Teams zugeschnitten ist. Über seine Kernfunktionen hinaus bietet Jira detaillierte tools für die Berichterstellung geben den Teams Einblicke in ihre Leistungen und ermöglichen eine kontinuierliche Verbesserung.

Jira beste Features

Scrum Boards bieten eine übersichtliche Ansicht der Aufgaben und Phasen des Projekts und gewährleisten eine optimale Planung des Sprints

BenutzerfreundlichKanban Board verwendet ein Drag-and-Drop-System, das den Fortschritt der Aufgaben rationalisiert

Erzeugt Berichte zur genauen Überwachung des Fortschritts von Projekten

Die nahtlose Integration mit zahlreichen Drittanbieteranwendungen steigert Produktivität und Effizienz

Jira Limitierungen

Fehlen einer integrierten Zeitleiste zur Nachverfolgungmeilensteine des Projekts und des Fortschritts

Fehlende Features für die Kommunikation im Team, die andere Tools für das Projektmanagement bieten

Hauptsächlich auf Teams aus dem Bereich Technik und Softwareentwicklung zugeschnitten

Bietet keine eingebauten Features für das Ideenmanagement

Jira Preise

Free bis zu 10 Benutzer

bis zu 10 Benutzer Standard Version: $7.75/Monat pro Benutzer

$7.75/Monat pro Benutzer Premium Version: $15.25/Monat pro Benutzer

$15.25/Monat pro Benutzer Enterprise Version: Preise auf Anfrage

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5,400+ Bewertungen)

4.3/5 (5,400+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (13,200+ Bewertungen)

3. GoPlan

über GoPlan Mit GoPlan trifft Einfachheit auf Raffinesse. GoPlan wurde entwickelt, um den Sprint-Planungsprozess zu entrümpeln, und seine intuitive Oberfläche ermöglicht es Teams, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist: die Einstellung von Prioritäten und das Erreichen von Zielen.

Diese Scrum-Projektmanagement-Software bietet eine Reihe von Tools, mit denen Teams Aufgaben effizient zuweisen und Fortschritte in Echtzeit überwachen können. Die eingebauten Kommunikationstools fördern die Zusammenarbeit und stellen sicher, dass jedes Mitglied des Teams auf die Ziele des Projekts abgestimmt ist projektziele und Zeitleisten. Für diejenigen, die eine Mischung aus Eleganz und Effizienz suchen, ist GoPlan die erste Wahl.

GoPlan beste Features

Aufschlussreiche Ansichten über die Arbeit einzelner Mitglieder des Teams, anstehende Aufgaben und bevorstehende Meilensteine

Ermöglicht die Organisation von Projekten in Aufgaben und Meilensteinen mit mehreren Unteraufgabenebenen

Direktes Hochladen von Dateien und Dokumenten zur Konsolidierung von Projektressourcen

Grenzen von GoPlan

Das Dashboard ist veraltet und vereinfacht

Bietet nur begrenzte Integrationen von Drittanbietern

GoPlan-Preise

Startup: $10/Monat bis zu 10 Projekte

$10/Monat bis zu 10 Projekte Professionell: $35/Monat bis zu 45 Projekte

$35/Monat bis zu 45 Projekte Unlimited: $80/Monat unbegrenzte Projekte

GoPlan Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 5/5 (2 Bewertungen)

4. Sinnaps

über Sinnaps In der Welt der Sprint-Planung glänzt Sinnaps mit seinem Engagement für die Optimierung des Workflow-Managements. Sein herausragendes Feature ist die algorithmengesteuerte Planung, die die effizientesten Pfade für Sprints vorhersagt und vorschlägt. Dieser proaktive Ansatz hilft Teams, Herausforderungen zu antizipieren und Prozesse zu rationalisieren.

Mit diesem Tool für agiles Projektmanagement werden visuelle Zeitleisten zu einem zentralen Bestandteil der Planung und helfen den Teams, den Flow von Aufgaben und Abhängigkeiten zu verstehen. Wenn Vorhersehbarkeit und proaktives Planen für Sie oberste Priorität haben, verspricht Sinnaps genau das zu liefern.

Sinnaps beste Features

Bereitstellung eines engagierten Beraters, der die Implementierung von Sinnaps in Ihrem Unternehmen unterstützt

Kontinuierlicher Support mit einem Berater, der alle Abfragen beantwortet

Features: Priorisierung von Aufgaben und Zuweisung von Teams mit Überprüfung der Fertigstellung von Aufgaben per Chat

Einschränkungen von Sinnaps

Erfordert einen Export nach Excel, um ein Gantt-Diagramm zu visualisieren

Fehlende Integrationsmöglichkeiten mit CRM- oder ERP-Plattformen

Begrenzte Funktionen der mobilen App mit gelegentlichen Verzögerungen im Kommunikationspanel

Sinnaps Preise

Free

Bezahlt: $9/Monat pro Benutzer

Sinnaps Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (4 Bewertungen)

4.3/5 (4 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

5. Scrum Mate

über Scrum-Kumpel Scrum Mate ist der Scrum-Methodik gewidmet und stellt sicher, dass Teams dieses Framework mit äußerster Präzision umsetzen können. Im Kern geht es bei Scrum Mate um visuelle Klarheit. Es bietet Boards, die Aufgaben, Fortschritte und Backlogs auf intuitive Weise darstellen.

Das Tool ermöglicht es Teams, ihre Backlogs effizient zu priorisieren, sodass jeder Sprint fokussiert und zielorientiert verläuft. Der story-orientierte Ansatz fördert ein tiefes Verständnis und die Zusammenarbeit und stellt sicher, dass jede Aufgabe einen sinnvollen Beitrag zur Entwicklung des Produkts leistet.

Scrum Mate beste Features

Effiziente Konsolidierung mehrerer Projekte von verschiedenen Clients in einem einheitlichen Workflow

Fördert den kollaborativen Aufwand, indem es Teams erlaubt, zu einem einzelnen Projekt beizutragen

Features wie Burndown-Diagramme und ein kumulatives Flow-Diagramm zur Nachverfolgung des Fortschritts

Ein Konto ermöglicht den Zugriff auf Aufgaben in verschiedenen Organisationen

Scrum Mate Beschränkungen

Begrenzte Anzahl von Benutzern, selbst bei Premium-Preisen

Bestimmte Features sind für neue Benutzer zunächst nicht ersichtlich

Limitierte Integrationen mit anderen gängigen Projektmanagement-Plattformen

Scrum Mate Preise

Startup: $29/Monat für sieben Benutzer

$29/Monat für sieben Benutzer Klein: 59 $/Monat für 15 Benutzer

59 $/Monat für 15 Benutzer Mittel: 99 $/Monat für 25 Benutzer

99 $/Monat für 25 Benutzer Groß: 199 $/Monat für 50 Benutzer

Scrum Mate Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (15 Bewertungen)

6. Tara KI

über Tara KI Tara KI führt Technologie mit Agilität zusammen und bietet eine neue Perspektive für die Planung von Sprints. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz unterstützt Tara KI bei traditionellen Planungsaufgaben und sagt mögliche Hindernisse, optimale Zeitleisten und Aufgabenzuweisungen voraus.

Das Besondere an diesem Tool ist seine Anpassungsfähigkeit. Während Teams es nutzen, lernt Tara KI aus den Prozessen und verfeinert kontinuierlich seine Vorschläge und Erkenntnisse. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sprint-Planung nicht nur in der Gegenwart effizient ist, sondern mit der Zeit immer intelligenter wird. Tara KI ebnet den Weg für diejenigen, die die Zukunft der Sprint-Planung begrüßen möchten.

Tara KI beste Features

Aggregiert Leistungsdaten auf Team- und Projektebene, um aussagekräftige Erkenntnisse zu liefern

Sichtbarkeit der technischen Abläufe in Echtzeit, Hervorhebung aller Hindernisse

Erleichtert die nahtlose Synchronisierung mit weit verbreiteten Tools für minutengenaue Status-Checks

Tara KI Limits

Gelegentliche Unempfindlichkeit der Benutzeroberfläche gegenüber Drag-and-Drop-Aktionen

Unmöglichkeit, Projektnamen zu ändern, was zu Verwechslungen führen kann

Abhängigkeit von einer Excel-ähnlichen Struktur, die umständlich zu durchforsten sein kann

Tara KI Preisgestaltung

Free

Co-Pilot: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Insights: $35/Monat pro Benutzer

$35/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Tara KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5(4 Bewertungen)

3.9/5(4 Bewertungen) Capterra: 5/5 (9 Bewertungen)

7. QuickScrum

über QuickScrum Mit einem Namen wie QuickScrum ist Agilität in seiner DNA verankert. QuickScrum wurde entwickelt, um Teams zu unterstützen, die Wert auf Schnelligkeit legen, ohne dabei Kompromisse bei der Effizienz einzugehen. QuickScrum bietet Tools, die das Backlog-Management, die Nachverfolgung von Aufgaben und die Zusammenarbeit vereinfachen. Es erkennt an, dass in schnelllebigen Umgebungen ist Klarheit das A und O.

Daher ist die Suite von Tools so konzipiert, dass sie eine panoramische Ansicht des Sprints bietet und sicherstellt, dass jedes Mitglied seine Rolle und Fristen kennt. Die intuitive Benutzeroberfläche macht es Teams leicht, sich anzupassen, was QuickScrum zu einem unverzichtbaren Verbündeten für eine schnelle Sprint-Planung macht.

QuickScrum beste Features

Effizientressourcenauslastungidentifizierung und Zuweisung von Ressourcen auf der Grundlage einer Vielzahl von Parametern

Überwacht das Tempo des Teams mithilfe einer Zeiterfassung für die verbleibende Arbeit, um einen rechtzeitigen Abschluss des Projekts zu gewährleisten

Ermöglicht die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Elemente und die Einstellung der Priorität von Elementen per Drag-and-Drop

QuickScrum Grenzen

Bietet nicht die Möglichkeit, ein Epic in Aufgaben oder Module einzubinden

Die Schnittstelle kann aufgrund von Datenüberlastungen manchmal überlastet erscheinen

Preise für QuickScrum

Einfache Preisgestaltung: $5/Monat pro Benutzer

QuickScrum Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5(6 Bewertungen)

4.1/5(6 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2 Bewertungen)

8. Spinat

über Spinat Spinach bietet einen erfrischenden Ansatz für die Tabelle zur Planung von Sprints. Abgesehen von seinem einprägsamen Namen bietet es eine Plattform, auf der Aufgaben, Meilensteine und Zusammenarbeit zusammenlaufen, um sinnvolle Sprints zu erstellen. Das benutzerorientierte Design stellt sicher, dass Teams, egal ob Anfänger oder erfahren, sich leicht zurechtfinden.

Visuelle Darstellungen von Aufgaben ermöglichen schnelle Zuweisungen und Anpassungen und stellen sicher, dass Sprints flexibel und dennoch fokussiert bleiben. Bei Spinach liegt der Schwerpunkt auf organischem Wachstum, wodurch sichergestellt wird, dass jeder Sprint zu einer größeren Vision beiträgt.

Spinach beste Features

Integriert sich in mehrere Plattformen, um die Planung von Sprints und tägliche Standups zu unterstützen,sprint-Retrospektivenund Backlog-Grooming

Verarbeitet automatisch alle schriftlichen Aktualisierungen von Meetings, von Protokollen bis hin zu wichtigen Entscheidungen

Ermöglicht direktes Bug- oder Feature-Ticketing in Slack und stellt sicher, dass die Teilnehmer vor Meetings informiert werden

Spinach-Einschränkungen

Fehlen einigeKI Meeting features, die in anderen tools zu finden sind, was alternative Dokumentationsmethoden erforderlich macht

Derzeit fehlt eine Suchfunktion und die Integration mit Tools zur Nachverfolgung ist nicht möglich

Preise für Spinat

Free

Pro: $99/Monat

Spinach Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (14 Bewertungen)

9. Teamarbeit

über Teamarbeit Teamwork ist nicht nur ein tool, es ist eine Philosophie. Teamwork basiert auf der Überzeugung, dass erfolgreiche Sprints das Ergebnis einer harmonischen Zusammenarbeit sind, und bietet Features, mit denen Teams synchronisiert werden können. Aufgaben-Boards und Zeitleisten-Ansichten bieten ein klares Bild der Sprint-Landschaft und stellen sicher, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen.

Aber über die Verwaltung von Aufgaben hinaus fördert Teamwork auch die Kommunikation. Die integrierten Chat- und Diskussionsfeatures sorgen dafür, dass Feedback, Ideen und Aktualisierungen nahtlos in den Flow einfließen, so dass die Teams enger zusammenarbeiten und die Sprints besser zusammenhalten.

Teamwork beste Features

Feature eines Notizbuchs für effizientes und organisiertes Freigeben von Dokumenten

Ermöglicht Client-Benutzer ohne zusätzliche Kosten

Umfangreiche Integrationsmöglichkeiten

Erfasst Anfragen, Feedback und wichtige Details von Clients und Teams, wobei Übermittlungen von Formularen in Aufgaben umgewandelt werden

Teamwork Einschränkungen

Neue Benutzer finden die Benutzeroberfläche möglicherweise etwas schwierig zu navigieren

Verzögerungen bei der Aktualisierung von Feldern des Projekts während der Zuweisung von Aufgaben

Keine Nachverfolgung zukünftiger Ereignisse nach deren Erstellung

Preise für Teamwork

Free Forever

Starter: $5.99/Benutzer pro Monat

$5.99/Benutzer pro Monat Ausliefern: $9.99/Benutzer pro Monat

$9.99/Benutzer pro Monat Erweitern: $19.99/Benutzer pro Monat

$19.99/Benutzer pro Monat Skala: Kontakt für Preise

Teamwork Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (940+ Bewertungen)

4.4/5 (940+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (690+ Bewertungen)

10. ProduktBoard

über ProduktBoard ProductBoard steht an der Schnittstelle von Benutzer-Feedback, Produktstrategie und Sprint-Ausführung. Es wurde für Teams entwickelt, die jeden Sprint als einen Schritt auf dem Weg zu einer größeren Produktvision sehen. Durch die Ausrichtung von Features und Aufgaben an den Bedürfnissen der Benutzer stellt ProductBoard sicher, dass der Entwicklungsprozess benutzerorientiert bleibt.

Tools zur Integration von Feedback erfassen Erkenntnisse direkt von den Benutzern und ermöglichen es den Teams, die Features zu priorisieren, die am meisten Anklang finden. Mit ProductBoard werden Sprints zu mehr als nur dem Abschließen von Aufgaben; sie werden zu einer Möglichkeit, Produkte zu entwickeln, die wirklich bei den Benutzern ankommen.

ProductBoard beste Features

Ermöglicht die Priorisierung von Aufgaben auf der Grundlage konkreter Kundeneinblicke

Eine ganzheitliche Ansicht aller Projekte und ihres jeweiligen Status

Bietet anpassbare Roadmapping-Tools

Integrierte Portale zur Erfassung und Zentralisierung von Kundenfeedback

ProductBoard Limitierungen

Die umfangreichen Auswahl- und benutzerdefinierten Optionen können für einige Benutzer entmutigend sein

Bedarf an verbesserten Präsentationstools und visuellen Methoden zum Freigeben von Daten

Preise für ProductBoard

Essentials: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Pro: 90 $/Monat pro Benutzer

90 $/Monat pro Benutzer Skala: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Enterprise: Preise auf Anfrage

ProductBoard Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (110+ Bewertungen)

4.7/5 (110+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (140+ Bewertungen)

Warum ClickUp an die Spitze sprintet

Das Feature Sprint von ClickUp wurde mit Blick auf die Herausforderungen realer Projekte entwickelt. Sie können Ihre Sprint-Punkte einrichten, genau planen und die Nachverfolgung des Fortschritts automatisieren.

Die dynamischen Status passen sich an Ihren Workflow an, so dass Sie sich nicht verrenken müssen, um das Tool passend zu machen. Aber die Unterhaltung hört nicht bei der Effizienz auf. Sprint in ClickUp sind ein visuelles Vergnügen und machen die Planung von Sprint intuitiver als je zuvor. Von Drag-and-Drop-Funktionen bis hin zu Burndown-Diagrammen, die wirklich Sinn machen, ist alles dabei, verpackt in einer Oberfläche, die sich wie eine natürliche Erweiterung Ihres Denkprozesses anfühlt.

Zwar hat jedes Tool auf unserer Liste seine Vorzüge, aber wenn Sie eine Software für die Sprint-Planung suchen, die über die Norm hinausgeht und sowohl Leistung als auch Einfachheit bietet, sticht ClickUp heraus. Es geht nicht nur um die Planung von Sprints, sondern auch darum, sie zu beschleunigen. Testen Sie ClickUp, und erleben Sie die Zukunft der Sprint-Planung aus erster Hand!