Scrum-Teams: Wie man die Dynamik von Remote-Teams optimiert

Im Zuge der weltweiten Verlagerung auf Remote-Arbeit wird die Team-Dynamik wie nie zuvor auf die Probe gestellt. Die Mitglieder des Teams sind über verschiedene Zeitzonen verstreut. Sie arbeiten von zu Hause aus in Umgebungen mit Einrichtungen und Ablenkungen, die Unternehmen nicht kontrollieren können.

Dies kann eine große Herausforderung darstellen, insbesondere in schlanken Scrum Teams. Das Scrum-Framework beruht auf selbstverwalteten Teams, die zusammenarbeiten, innovativ sind und sich an Veränderungen anpassen können. Ohne die richtige Dynamik sind Remote-Teams zum Scheitern verurteilt.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie das vermeiden können.

Was ist ein Scrum Team?

Ein Scrum Team ist eine funktionsübergreifende Gruppe von Personen, die zusammenarbeiten, um Softwareprodukte in kleinen Schritten zu liefern. Ein Scrum Team ist vergleichbar mit einem Sportteam, in dem jedes Mitglied eine bestimmte Rolle hat und alle auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten.

Ein typisches agiles Scrum Team ist:

Funktionsübergreifend: Es umfasst UI-, UX-, DevOps- und Qualitätsspezialisten, zusätzlich zum Eigentümer des Produkts, dem Scrum Master und dem Entwicklungsteam.

Klein: Ein typisches Scrum Team besteht aus weniger als zehn Personen. Die Teams sind so konzipiert, dass sie klein genug sind, um leicht verwaltet werden zu können, aber groß genug, um in jedem Sprint umfangreiche Arbeiten abzuschließen.

Bei großen Projekten kann es jedoch auch vorkommen, dass mehrere Scrum Teams zusammenarbeiten. Oder ein Scrum Team, das in Unterteams mit speziellen Fähigkeiten aufgeteilt ist.

Selbstorganisation: Die Mitglieder eines Scrum-Teams sind autonom und selbstverwaltet. Sie können untereinander diskutieren, widersprechen und Konflikte lösen.

Transparent: Scrum Teams nutzen Verlaufsdaten, um Pläne zu erstellen. Sie geben offenes Feedback und arbeiten gemeinsam an Fortschritten.

Speicherort: Traditionell waren Scrum Teams an einem gemeinsamen Speicherort angesiedelt. Da Remote-Arbeit immer beliebter wird, ist dies nicht mehr der Fall, zumindest nicht in der realen Welt. Um als Einheit erfolgreich zu sein, brauchen sie jedoch einen digitalen kollaborativen Space. Darauf gehen wir später in diesem Blogbeitrag ein.

Verstehen von Scrum Teams

Die Agile-Scrum-Philosophie hat die Art und Weise, wie Software entwickelt wird, grundlegend verändert. Anstelle der alten Methode, bei der sich Softwareentwicklungsprojekte über mehrere Jahre erstreckten und man immer am ursprünglichen Plan festhielt, egal ob dieser noch anwendbar war oder nicht, legt Scrum den Schwerpunkt auf den Wert des Geschäfts, die Kundenorientierung und die Anpassungsfähigkeit. Dieser Weg war allerdings nicht schnell.

Eine verkürzte Geschichte von Scrum

Das Konzept von Scrum entstand 1986 aus einem Artikel in der Harvard Business Review von Hirotaka Takeuchi und Ikujiro Nonaka. Sie zogen Parallelen zwischen effektiven, schnelllebigen und funktionsübergreifenden agilen Teams und das Rugbyspiel.

Der Begriff "Gedränge" stammt aus dem Rugby, wo er ein Spiel bezeichnet, bei dem die Mitglieder eines Teams eng zusammenrücken, um das Spiel wieder aufzunehmen.

Einige Jahre später entwickelten Ken Schwaber und Jeff Sutherland Scrum als formalen Prozess für die Softwareentwicklung und stellten ihn 1995\ der Öffentlichkeit vor. Daraus entwickelte sich später auch die manifest der agilen Entwicklung .

Ken und Jeff haben es zwar ursprünglich für die Softwareentwicklung entworfen, aber seitdem hat Jeff Teams in allen Branchen und Funktionen geholfen, die Scrum-Philosophie zu übernehmen.

Scrum Team Struktur

Ein Scrum Team hat drei wichtige Rollen:

Produkteigentümer : Die Stimme des Kunden und der Hüter des Backlogs

: Die Stimme des Kunden und der Hüter des Backlogs Scrum Master : Ein Moderator, der sicherstellt, dass das Team das Geschäft versteht, die Werte von Scrum respektiert und Hindernisse beseitigt

: Ein Moderator, der sicherstellt, dass das Team das Geschäft versteht, die Werte von Scrum respektiert und Hindernisse beseitigt Entwicklungsteam: Die Gruppe, die für das Schreiben von Code, das Testen, das Design und alles andere, was für die Entwicklung eines Inkrements notwendig ist, verantwortlich ist

Wir werden jede Rolle in einem der nächsten Abschnitte dieses Blogbeitrags näher erläutern.

Grundlagen eines Scrum Teams

Neben der selbstorganisierenden, funktionsübergreifenden Gruppe von Personen gibt es mehrere Komponenten und Praktiken für Scrum Teams. Die wichtigsten davon sind:

Scrum-Ereignisse: Gemeinsame Ereignisse, an denen agile Teams teilnehmen, wie z. B. Sprint-Planung, tägliche scrum Meeting retrospektiven, etc. Agile Scrum-Begriffe : Eine gemeinsame Sprache für das Scrum Team, einschließlich Begriffen wie Sprints, Epics, Backlogs, etc.

Artefakte: Die drei Schlüssel scrum-Artefakte d.h. Product Backlog, Sprint Backlog und Produktinkrement.

Tools: Kostenlose Software für Projektmanagement um Kanban zu praktizieren, Benutzer-Geschichten aufzuzeichnen, Fortschritte nachzuverfolgen usw.

Rolle des Scrum Teams bei der Entwicklung von Anwendungsfällen

Die Philosophie von Scrum besteht darin, Software in kleinen Schritten zu entwickeln, die dem Benutzer einen Wert bieten. Um Features in logische Inkremente zu zerlegen, müssen Scrum Teams die Anwendungsfälle der Kunden verstehen.

Nehmen wir das Beispiel einer Social Media App. Wenn einer der Anwendungsfälle darin besteht, dass der Kunde Bilder hochlädt, um sie freizugeben, dann würden die in einem Sprint zu entwickelnden Features wie folgt aussehen: Benutzerkonto > Bilder hochladen > Hashtags > Beschreibung > Beitrag.

Andererseits könnte das Team ohne den Anwendungsfall die Funktionen vertikal aufschlüsseln. So könnte ein Sprint Features wie Benutzerprofil > Bild des Benutzers > URL des Benutzerprofils > Verifizierter Status des Benutzers > Schüssel mit Benutzertipps usw. umfassen. Auf diese Weise verfügt die App nur über die Funktionen des Benutzerprofils, was sie unbrauchbar macht, bis das Feature zum Freigeben eingeführt wird.

Beide Ansätze sind natürlich agil, aber der Anwendungsfall macht die Features im Sprint nutzbar, wenn sie eingeführt werden.

Gemeinsam passen der Eigentümer des Produkts, der Scrum Master und das Entwicklungsteam Anwendungsfälle an Aufgaben an.

Der Eigentümer des Produkts stellt sicher, dass das Entwicklungsteam die Bedürfnisse des Benutzers versteht und weiß, wie diese in funktionale Software umgesetzt werden.

Scrum Master helfen bei der Priorisierung und Organisation der Benutzer-Stories im Backlog für eine effiziente Planung der Sprints.

Das Entwicklungsteam nimmt das Feedback der Benutzer auf und arbeitet an der Verbesserung der Software.

Mit Anwendungsfällen verbessern Scrum Teams die Ergebnisse der Softwareentwicklung. Das ist aber nur der Anfang. Die Mitglieder eines Scrum-Teams erledigen täglich mehrere Aufgaben, um die agile Softwareentwicklung zum Erfolg zu führen. Einige der Schlüssel sind die folgenden.

Rollen in einem Scrum Team

Ein Scrum Team hat drei Hauptrollen: Eigentümer des Produkts, Scrum Master und das Entwicklungsteam. Sehen wir uns an, was sie zu erledigen haben und wie diese Mitglieder des Scrum-Teams zusammenarbeiten.

1. Eigentümer des Produkts

Der Eigentümer des Produkts ist wie der Leadsänger einer Band und gibt den Ton und die Richtung vor. Er ist das Bindeglied zwischen den Interessengruppen und dem Entwicklungsteam. Ihre Schlüsselaufgaben sind die folgenden.

Festlegen der Vision

Der Eigentümer des Produkts legt die Ziele und die Vision für das Projekt fest. Er stellt den Scrum-Rahmen auf und sorgt dafür, dass alle Beteiligten sich einig sind und wissen, wie Erfolg aussieht. Er legt die Sichtlinie von den Zielen des Business zu den technischen Aktivitäten fest.

Besitz und Verwaltung des Product Backlogs

Der Product Owner ist auch eine Art Backlog-Eigentümer. Er ist für das Product Backlog und die Priorisierung der Elemente auf der Grundlage der Strategie/Ziele für jeden Sprint zuständig.

Kommunikation mit den Stakeholdern

Der Eigentümer des Produkts ist der einzige Ansprechpartner für das Business Team. Er kommuniziert mit dem Projektsponsor/Auftraggeber und liefert regelmäßige Berichterstellungen.

Feedback auswerten

Gute Scrum Teams geben und erhalten offenes Feedback. Business Teams und Projektsponsoren/Kunden erledigen dies ebenfalls. Die Rolle des Eigentümers besteht darin, das Feedback zu sammeln, auszuwerten, zu sichten und zu artikulieren.

2. Scrum-Master

Ein Scrum Master ist der Manager der Band, der dafür sorgt, dass die Band pünktlich zu den Auftritten kommt und alles hat, was sie braucht, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

Er ist der Meister des Scrums, nicht der Menschen. Ein Scrum Master ist also der Moderator und Coach des Teams, nicht der Manager. Zu den Aufgaben eines Scrum Masters gehören:

Moderation von Scrum-Zeremonien

Scrum-Master sind dafür verantwortlich, dass das Team alle Scrum-Praktiken einhält. Sie sorgen dafür, dass Planungssitzungen, tägliche Stand-ups, Reviews und Retrospektiven reibungslos und produktiv ablaufen.

Beseitigung von Hemmnissen

Der Scrum Master kümmert sich um die Beseitigung von Hindernissen auf dem Weg des Teams. Das kann alles sein, von Konflikten zwischen Mitgliedern des Entwicklungsteams bis hin zu fehlendem Budget für das benötigte Automatisierungstool. Wenn es ein Problem gibt, rufen Sie den Scrum Master an.

Coaching und Unterstützung

Die konsequente Einhaltung der Scrum-Praktiken erfordert jemanden, der die Teams zur Verantwortung zieht. Scrum Master helfen dem Team, konzentriert zu bleiben, und bieten Unterstützung und Anleitung, um eine kontinuierliche Verbesserung zu gewährleisten.

3. Entwicklungsteam

Das Entwicklungsteam ist Ihre Gruppe von Bandmitgliedern, von denen jedes sein eigenes Instrument spielt, die aber alle zu dem Song beitragen.

Das Entscheidende an einem Scrum-Entwicklungsteam ist, dass es funktionsübergreifend zusammengesetzt ist und über alle erforderlichen Fähigkeiten verfügt, um die Aufgabe zu erledigen, vom Entwurf über die Entwicklung bis hin zu Test und Bereitstellung. Zu den kollektiven Aufgaben des Entwicklungsteams gehören:

Bereitstellung des Produktinkrements

Auf der grundlegenden Ebene ist das Entwicklungsteam für die Erstellung funktionaler, wertvoller Produktinkremente für jeden Sprint verantwortlich. Sie führen die Benutzer-Story von der Idee zum Feature durch Planung, Design, Entwicklung, Test und Bereitstellung.

Selbstorganisiert

Die Mitglieder eines Scrum-Teams sind selbständig und haben ein hohes Maß an Eigentümerschaft. Wenn wir von "Selbstorganisation" sprechen, meinen wir damit, dass das Entwicklungsteam gemeinsam entscheidet, wie es seine Arbeit am besten erledigt, wer was erledigt, wer wem hilft und wie die Aufgaben ausgeführt werden.

Kontinuierliche Verbesserung

Das Entwicklungsteam steckt in den Untiefen des Produkts. Daher hat es die Macht, Lücken zu identifizieren und kontinuierliche Verbesserungen bis ins kleinste Detail zu ermöglichen. Nach jedem Sprint reflektiert das Entwicklungsteam, wie es effektiver werden kann und passt sein Verhalten entsprechend an.

Obwohl Scrum eines der am besten definierten Frameworks ist, ist es nicht einfach, ein Team zu managen. Es bringt die Herausforderungen mit sich, die wir im Folgenden erörtern.

Allgemeine Herausforderungen beim Management von Scrum Teams

Die Herausforderungen beim Management von Scrum-Teams können technischer, verwaltungstechnischer, kultureller oder prozessorientierter Natur sein. Schauen wir uns ein paar häufige an.

Fehlende Rollenklarheit: Wenn ein Team schlank und funktionsübergreifend ist, können sich die Verantwortlichkeiten überschneiden. Instanz, ein UX-Designer und ein Front-End-Entwickler könnten sich überschneidende Aufgaben übernehmen. Ohne eine klare Ansicht der Trennungslinie zwischen den beiden kann es zu unnötiger Verwirrung und Konflikten kommen.

Lösung: Diese Herausforderung kann durch eine klare Definition der Rollen, der Kommunikation und des Aufgabenmanagements bewältigt werden

Fehlender Business-Blickwinkel: Der Eigentümer des Produkts gibt dem Entwicklungsteam die Geschäftsperspektive vor. Allerdings lässt das Geschäft die Eigentümer der Produkte manchmal im Dunkeln und stellt die Softwareentwicklungsteams in den Schatten.

Lösung: Der Eigentümer des Produkts muss dieses Problem mit einem Gefühl der Eigentümerschaft angehen. Tools wie Umfrageformulare oder Unterhaltungen können dabei hilfreich sein.

Sprint-Planung: Zu einer guten Sprint-Planung gehört die Vorhersage und Schätzung des Aufwands. Dennoch kämpfen Scrum Teams mit übermäßigem Engagement oder einer Unterschätzung der Aufgaben, was zu unvollendeter Arbeit oder Burnout führt.

_Lösung: Die Bewältigung dieser Herausforderung erfordert genaue und hochwertige Daten

Rückfall in alte Praktiken: Wenn ein traditionelles Softwareentwicklungsteam Scrum einführt, besteht immer die Gefahr, dass es in alte Praktiken zurückfällt - oder agile Ereignisse nur oberflächlich durchführt.

Lösung: Um diese Herausforderung zu meistern, müssen Teams in Change Management und Training investieren. Es handelt sich nicht um eine einmalige Umstellung, sondern um einen fortlaufenden Lernaufwand._

Ineffektive Kommunikation: Scrum Teams leben von der Kommunikation. Sie müssen in Echtzeit und im Kontext miteinander sprechen.

Lösung: Eine gute Kommunikations-/Kollaborationsplattform ermöglicht dies

Sich ständig ändernde Prioritäten: Anpassungsfähigkeit ist die wichtigste Eigenschaft eines Scrum-Teams. Dennoch können sich ständig ändernde Prioritäten frustrierend sein. Die Anpassung an diese Änderungen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Produktivität und ohne Beeinträchtigung des Projektumfangs oder der Fristen erfordert ein äußerst flexibles und belastbares Team.

Lösung: Sie können Änderungen mit den Business Teams moderieren. Aber wenn Sie für ein Startup in einer frühen Phase arbeiten, experimentieren Sie und Änderungen sind unvermeidlich. Sie können diese Herausforderung durch eine engere Zusammenarbeit bewältigen

Wie man Scrum Teams erfolgreich managt

Ein erfolgreiches Scrum Team braucht Tools und Prozesse, die das agile Projektmanagement unterstützen.

Die Software für agiles Projektmanagement von ClickUp

ist genau für diesen Zweck entwickelt worden. Sehen wir uns an, wie Sie ClickUp nutzen können, um alle oben genannten Herausforderungen zu meistern.

Rollenklarheit mit Aufgabenmanagement

Um agil zu sein, brauchen Scrum Teams Klarheit über ihre Rollen. Ein gutes Tool für das Aufgabenmanagement kann dabei immens helfen.

Verwenden Sie

ClickUp Aufgaben

und erstellen Sie eine

scrum Board

um den Sprint zu verwalten.

Alles, was vom Team erledigt werden muss, klar umreißen - Features/Benutzerberichte in kleine, überschaubare Aufgaben aufteilen

Weisen Sie Benutzer zu und setzen Sie Prioritäten

Erstellen Sie bei Bedarf Teilaufgaben für kleinere Aktivitäten, die von einzelnen Personen abgeschlossen werden sollen

Verwenden Sie die Checklisten für Akzeptanzstandards

Nutzen Sie das Feature "Kommentare", um Probleme/Bedenken zu diskutieren ( ClickUp Chat-Ansicht ist eine großartige zentrale Anlaufstelle für alle Unterhaltungen!)

Verwandeln Sie Antworten in Elemente und haken Sie sie ab

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status zur Nachverfolgung und Markierung der scrum Workflow phasen

ClickUp-Chat-Ansicht zur Verbindung mit Mitgliedern des Teams über mehrere Kanäle

Business-Perspektive mit ClickUp Formularen

Die Rolle des Eigentümers eines Produkts besteht ebenso sehr in der Verwaltung der Geschäftsinteressenten wie in der des agilen Teams. Das bedeutet, dass Eigentümer von Produkten Tools benötigen, die eine klare Kommunikation mit dem Projektsponsor/Kunden ermöglichen.

ClickUp Formulare

vereinfacht die Informationsbeschaffung, indem es den am Geschäft Beteiligten gezielte Fragen stellt. Es stellt den Kontext für alle zukünftigen Unterhaltungen her, die notwendig sein könnten.

ClickUp Whiteboards

helfen Ihnen, Brainstorming-Sitzungen und Entdeckungen frei zu gestalten und dabei die wichtigsten Punkte iterativ zu erfassen.

Verwandeln Sie die Ideen Ihres Teams in koordinierte Aktionen mit ClickUp - alles in einem Whiteboard

Das Projektmanagement-Tool von ClickUp wurde entwickelt, um die außergewöhnliche Datenmenge, die jeder Sprint generieren kann, zu nutzen.

Erfahren Sie mehr über Ihre Mitarbeiter: Fügen Sie Zeitschätzungen hinzu und verfolgen Sie den Zeitaufwand für jede Aufgabe. Nutzen Sie die Workload-Ansicht, um die Verfügbarkeit und Produktivität jedes Mitglieds des Entwicklungsteams zu sehen, damit Sie die Ressourcen entsprechend zuweisen können.

Verwalten Sie Zeitleisten: Verwenden Sie die Gantt-Ansicht, um Ihr Projekt im Zeitverlauf zu visualisieren. Beobachten Sie Abhängigkeiten und machen Sie entsprechende Pläne. Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop über die Zeitleiste, um Fälligkeitsdaten anzupassen.

Daten nutzen: Verwenden Sie

ClickUp Dashboards

um die verschiedenen Arten von Daten, die Sie erfassen, zusammenzuführen, z. B. nach Woche abgeschlossene Aufgaben, Prioritäten, Status des Projekts usw.

clickUp Workload-Ansicht zur Verwaltung von, nun ja, Workload_

Scrum mit den richtigen Ressourcen einhalten

Um zu verhindern, dass Ihre Teams von der Scrum-Spur abdriften, ist Aufwand nötig. ClickUp bietet einige Tools für das Änderungsmanagement, um dies zu ermöglichen.

Dokumentieren Sie Best Practices mit

ClickUp Dokumente

. Schreiben Sie die Projekt-Charta, Checklisten usw. auf und geben Sie sie für das gesamte Team frei, damit es leicht darauf zugreifen kann.

Verwenden Sie

ClickUp Ziele

um die Teams dazu anzuleiten, Scrum ganzheitlicher zu praktizieren. Stellen Sie Scrum-bezogene Ziele wie die Durchführung regelmäßiger StandUps oder das Schreiben detaillierter Benutzer-Stories ein.

Automatisieren Sie Standardprozesse mit

ClickUp Automatisierungen

. Richten Sie einfache Wenn-dann-Workflows ein, um den Status zu ändern, wenn ein Schritt abgeschlossen ist, oder um den Scrum Master zu benachrichtigen, wenn eine Aufgabe überfällig ist.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen, um Zeit zu sparen und die Produktivität zu steigern

Wenn Sie neu in der Verwaltung von Scrum/agilen Teams sind, verwenden Sie eine der

scrum-Vorlagen

die auf der Plattform verfügbar sind. Insbesondere die

ClickUp agile Scrum Management Vorlage

die ein durchgängiges agiles Projektmanagement unterstützt.

Die Herausforderungen einer ineffektiven Kommunikation und wechselnder Prioritäten lassen sich am besten durch eine bessere Kommunikation lösen, die wir im Folgenden erörtern.

Effektive Kommunikation und Zusammenarbeit in Scrum Teams

Ein Team, das nicht miteinander redet, kann nicht erfolgreich sein. Remote Teams brauchen alles, was sie bekommen können, um effektiv zusammenzuarbeiten. Die Collaboration Features von ClickUp sind genau darauf ausgerichtet.

Schreiben und freigeben mit ClickUp

Wenn Ihr Team asynchron arbeitet, benötigt es Möglichkeiten zur schriftlichen Kommunikation. E-Mails können dabei sehr mühsam sein. Versuchen Sie es mit ClickUp Docs, um Prozesse, Standards, Ereignisse usw. aufzuschreiben. Sie können auch Protokolle Ihrer Meetings schreiben und diese für alle Beteiligten freigeben, um Transparenz zu schaffen.

Was ist noch cooler? Verwenden Sie

ClickUp AI

zum Korrekturlesen und Zusammenfassen Ihrer Texte. Sie müssen sich keine Sorgen mehr darüber machen, dass Sie "kein Autor" sind!

Fassen Sie Ihre Meeting-Notizen mit ClickUp AI zusammen

Gemeinsam denken

Scrum Teams verbringen viel Zeit mit Diskussionen, Brainstorming und dem Planen ihrer Arbeit. Dies erfordert einen kollaborativen Workspace.

ClickUp Mindmaps

ermöglichen es Ihnen, Arbeitsabläufe auf Karten darzustellen, Verbindungen zu zeichnen und Aufgaben direkt von dort aus zu verwalten!

Wenn Sie lieber dokumentieren, bearbeiten Sie ClickUp Docs als Team in Echtzeit. Sehen Sie, wer online ist mit

ClickUp Collaboration-Erkennung

und bringen Sie sie dazu, sich sofort an dem Dokument zu beteiligen.

Bleiben Sie benachrichtigt

Verwenden Sie

scrum tools

wie Kanban Boards zur visuellen Nachverfolgung des Fortschritts in Echtzeit. Benutzerdefinierte Benachrichtigungen per E-Mail, mobiler App, Desktop-App oder Browser je nach Ihren Präferenzen.

Fördern Sie eine agile Kultur

Stellen Sie sicher, dass Ihre Unternehmenskultur ideal für die agile Softwareentwicklung ist. Schaffen Sie eine Umgebung, in der sich die Mitglieder des Teams wohl fühlen, wenn sie Ideen, Feedback und Bedenken freigeben können, ohne Angst vor Verurteilungen zu haben. Organisieren Sie regelmäßige Sitzungen zum Wissensaustausch, in denen die Mitglieder des Teams Fachwissen, Erkenntnisse aus vergangenen Projekten oder ihre eigenen Erfahrungen freigeben können.

Die Rolle eines Scrum Teams im Projektmanagement

In einem Scrum Team gibt es keine Rolle des "Projektmanagers" (obwohl es eine geben kann). Von autonomen, selbstorganisierenden Teams wird erwartet, dass sie sich selbst verwalten. Wie auch immer,

scrum projekt-management

kann in den folgenden Bereichen etwas Hilfe gebrauchen

Scrum Teams mögen Autonomie und Transparenz; sie zu managen erfordert Vertrauen und eine Kultur der Zusammenarbeit

Scrum Teams müssen zusammenarbeiten; sie brauchen den Eigentümer des Produkts/Scrum Master, um mehrere produktive Diskussionen zu ermöglichen

Die Arbeit in Sprints erfordert die Fähigkeit, komplexe Produkte in kleine, überschaubare Aufgaben zu unterteilen

Am wichtigsten ist, dass sich die Softwareentwicklung in Scrum eng an den Bedürfnissen und Erwartungen der Benutzer ausrichtet. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Business und Technik. Glücklicherweise wird dies durch zwei spezifische Faktoren erleichtert.

Benutzer-Stories in Scrum

User Stories sind kurze, einfache Beschreibungen eines Features aus der Sicht des Benutzers, die dem Team helfen, sich darauf zu konzentrieren, dem Kunden einen Wert zu liefern. In jedem Sprint arbeiten sich Scrum Teams durch mehrere User Stories.

Das Scrum Team arbeitet zusammen, um:

Aufteilung der Benutzer-Stories in Aufgaben

Die Zeit für jede Aufgabe zu schätzen

Sie in Sprints zu planen

Ausführen der Arbeit

Business-Analysten

Wenn wir von einem Scrum Team sprechen, erwähnen wir den Business Analysten nicht oft als Rolle. Es gibt zwar unterschiedliche Meinungen darüber, wo im Scrum-Prozess Business-Analysten hingehören, aber ihre Rolle ist klarer.

In einem Scrum Team, das die Rolle eines Business Analysten hat, helfen sie, die Bedürfnisse des Geschäfts zu verstehen, sie in umsetzbare Elemente zu übersetzen und sicherzustellen, dass die entwickelten Lösungen den Anforderungen entsprechen. Ihre Rolle umfasst:

Sammeln von Anforderungen

Verfeinerung der Benutzer-Stories

Priorisierung der Elemente im Backlog

Planen und Durchführen von Meetings

Sicherstellen, dass die Produktentwicklung mit den Zielen des Geschäfts und den Kundenbedürfnissen übereinstimmt

Da Sie nun alles haben, was Sie für die Leitung eines Scrum-Teams brauchen, kommen wir nun zum letzten Teil: Die Messung der Ergebnisse.

Leistungsindikatoren für Scrum Teams

Um zu erledigen, brauchen Sie die richtigen Metriken, die Produktivität, Effizienz und Wert des Geschäfts messen. Hier sind einige der beliebtesten Schlüssel-Leistungsindikatoren für Scrum Teams.

Entwicklungstempo

Die Menge an Arbeit, die ein Team während eines Sprints abschließt, normalerweise in Story Points oder Stunden. Die Entwicklungsgeschwindigkeit ist eine weitere Möglichkeit, die Produktivität zu messen.

Burnup/Burndown

Während des Sprints verfolgt Burnup die bereits fertiggestellte Arbeit und Burndown die verbleibende Arbeit. Scrum Teams verwenden Burnup/Burndown Diagramme für Sprints, Epics oder Releases, die sich über mehrere Sprints erstrecken.

Vorlaufzeit und Zykluszeit

Sowohl die Vorlaufzeit als auch die Zykluszeit messen die Zeit bis zum Abschluss. Die Vorlaufzeit reicht vom Zeitpunkt der Anforderung bis zur Lieferung. Zykluszeit ist die Zeit vom Beginn der Arbeit bis zum Abschluss.

Kumulatives Flow-Diagramm

Das kumulative Flow-Diagramm veranschaulicht den Status von Aufgaben in verschiedenen Phasen des Entwicklungsprozesses. Projektmanager nutzen es, um Engpässe und die Effizienz des Flows zu ermitteln.

Fehlerdichte

Dies ist ein Qualitätsmaß, das sich auf die Nummer der gefundenen Fehler pro Einheit der gelieferten Arbeit bezieht.

Entgangene Fehler

Auch hier handelt es sich um eine Qualitätskennzahl, allerdings eine schwerwiegendere. Die Nachverfolgung der Anzahl von Fehlern, die den Kunden erreichen, gibt Aufschluss über die Wirksamkeit des Qualitätssicherungsprozesses.

Benutzer-/Nutzungsmetriken

Je nach dem Produkt, das Sie entwickeln, können Sie verschiedene Metriken für Benutzer/Nutzung messen, z. B:

Nummer der neuen Benutzer

Auf der Website/App verbrachte Zeit

Zeit für die Nutzung eines bestimmten Features

Benutzer, die eine User Journey abschließen (z. B. einen Kauf tätigen)

CSAT- oder NPS-Werte

Scrum Teams effektiv managen mit ClickUp Agiles Scrum teams sind das Herzstück der Softwareentwicklung. Jenseits der Regeln, Prozesse und Frameworks geht es bei Scrum um Menschen, ihre gemeinsame Arbeit und den Wert, den sie gemeinsam schaffen.

Da die Welt immer digitaler wird, werden alle Arten von Organisationen auf der ganzen Welt große, komplexe Anwendungen entwickeln. Dies würde eine noch stärkere Betonung von Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Automatisierung erfordern.

Es wäre keine Überraschung, wenn Bots mit menschlichen Teams zusammenarbeiten und KI für mehr Effizienz nutzen würden. Die Verwaltung eines Teams aus Menschen und KI würde neue Methoden und Tools erfordern.

ClickUp ist darauf ausgelegt, sich anzupassen. Es ist hochflexibel und passt sich einem breiten Bereich von Benutzerbedürfnissen an. Vom Baumanagement bis zur mobilen Entwicklung nutzen agile Scrum Teams ClickUp und benutzerdefinieren es nach Belieben.

Sehen Sie, wie Sie Ihre Scrum Teams mit ClickUp verwalten können.

FAQs über Scrum Teams

1. Was ist ein Scrum Team?

Ein Scrum Team ist eine kleine, funktionsübergreifende Gruppe von Personen, die zusammenarbeiten, um Softwareprodukte in kleinen Schritten zu liefern. Ursprünglich wurde Scrum in der Softwarebranche eingesetzt, aber die Philosophie lässt sich auf jedes Projekt anwenden.

2. Wer sind die Mitglieder eines Scrum-Teams?

Ein Scrum-Team besteht aus einem Eigentümer des Produkts, einem Scrum Master und dem Entwicklungsteam.

Eigentümer des Produkts: Bindeglied zwischen den Interessengruppen und dem Entwicklungsteam

Scrum-Master: Der Moderator und Coach des Teams

Entwicklungsteam: Funktionsübergreifend mit den erforderlichen Fähigkeiten, um die Aufgabe zu erledigen, vom Entwurf über die Entwicklung bis hin zu Test und Bereitstellung

3. Wofür steht Scrum?

Das Wort Scrum ist weder eine Abkürzung noch ein Akronym. Es stammt aus dem Rugby, wo es ein Spiel bezeichnet, bei dem die Mitglieder eines Teams eng zusammenrücken, um das Spiel wieder aufzunehmen.