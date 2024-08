die 10 besten Productboard-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024 (kostenlos & kostenpflichtig)

Als Produktmanager dreht sich Ihr Leben um die Gewinnung von Erkenntnissen, die Definition von Geschäftszielen und die Herstellung von Produkten, die für Ihre Kunden einen Unterschied machen. Tools für das Produktmanagement machen das Leben leichter, wenn man ständig mit Aufgaben jonglieren muss. 🤹

Ein solches Tool ist Productboard, das Produktteams dabei helfen soll, Kundenfeedback zu sammeln und Karten für mehrere Produkte in einem Space zu erstellen.

Die Benutzer schätzen die Features zur Nachverfolgung des Fortschritts, die Funktionen zum Sammeln von Erkenntnissen und die Ansichten der Roadmap von Productboard. Allerdings benötigen Produktmanager möglicherweise mehr Integrationen in ihre Projektmanagement-Software . Tatsächlich müssen Produktmanager Features bevorzugen, die mehr Flexibilität, tiefere Einblicke und breiteren Support für das Management bieten.

Das ist der Punkt, an dem diese Liste der besten Produktboard-Alternative s kommt herein.

Hier geben wir einige unserer bevorzugten kostenpflichtigen und kostenlosen Alternativen zu Productboard frei, mit einer Liste von Features, Vor- und Nachteilen, Preisen und Bewertungen.

Es ist an der Zeit, Ihr PM-Spiel zu verbessern. 🙌

Worauf sollten Sie bei Productboard-Alternativen achten?

Nicht alle Produktmanagement-Tools sind gleich. Je nach Ihren spezifischen Produktanforderungen ziehen Sie vielleicht bestimmte Features anderen vor. 🛠️

Hier sind ein paar Dinge, auf die Sie bei Productboard-Alternativen achten sollten:

Nachverfolgung und Analyse der Benutzer : Um großartige Produkte herzustellen, müssen Sie verstehen, wie Ihre Kunden mit ihnen umgehen

: Um großartige Produkte herzustellen, müssen Sie verstehen, wie Ihre Kunden mit ihnen umgehen Kartenerstellung : Erstellen Sie eine Produktkarte von der Idee bis zur Markteinführung mit Produktmanagement-Tools, die eine visuelle, interaktive Produktstrategie unterstützen

: Erstellen Sie eine Produktkarte von der Idee bis zur Markteinführung mit Produktmanagement-Tools, die eine visuelle, interaktive Produktstrategie unterstützen Kundenbefragungen : Unterstützen Sie das Feedback-Management mit einem Tool, das benutzerdefinierte Formulare anbietet, um den Kunden-Feedback-Kreislauf zu schließen

: Unterstützen Sie das Feedback-Management mit einem Tool, das benutzerdefinierte Formulare anbietet, um den Kunden-Feedback-Kreislauf zu schließen Zusammenarbeit im Team : Von In-App-Teammitteilungen bis hin zur Zusammenarbeit in Echtzeit: Suchen Sie nach einem Produktmanagement-Tool, das Ihnen bei der Zusammenarbeit hilft

: Von In-App-Teammitteilungen bis hin zur Zusammenarbeit in Echtzeit: Suchen Sie nach einem Produktmanagement-Tool, das Ihnen bei der Zusammenarbeit hilft Support für Präsentationen : Geben Sie Ihre Erkenntnisse und neuen Ideen mit einem Tool frei, das Funktionen für Präsentationen bietet

: Geben Sie Ihre Erkenntnisse und neuen Ideen mit einem Tool frei, das Funktionen für Präsentationen bietet Features für das Projektmanagement : Optimieren Sie Workflows undAufgabenmanagement mit einer Projektmanagement-Tool mit dem Sie das Projekt in einem Space steuern können

: Optimieren Sie Workflows undAufgabenmanagement mit einer Projektmanagement-Tool mit dem Sie das Projekt in einem Space steuern können Heatmaps und Flussdiagramme : Der beste Weg, Einblicke in Ihre Kunden zu erhalten, ist zu sehen, wie sie tatsächlich mit Ihren Produkten interagieren, indem Sie Schlüssel-Features wie Heatmaps und Aufzeichnungen nutzen

: Der beste Weg, Einblicke in Ihre Kunden zu erhalten, ist zu sehen, wie sie tatsächlich mit Ihren Produkten interagieren, indem Sie Schlüssel-Features wie Heatmaps und Aufzeichnungen nutzen Integrationen: Produktmanager jonglieren mit verschiedenen Tools, um ihre Arbeit zu erledigen. Achten Sie darauf, dass die von Ihnen gewählte Productboard-Alternative mit Ihrer wichtigsten Produktmanagement-Software integriert werden kann

Die 10 besten Productboard-Alternativen für das Jahr 2024

Die Suche nach der richtigen Produktmanagement-Software kostet Zeit und Energie. Und wir wissen, dass Ihnen beides wahrscheinlich ausgeht.

Deshalb haben wir die Laufarbeit für Sie erledigt. Hier sind 10 der besten Productboard-Alternativen (sowohl kostenlos als auch kostenpflichtig!), die Ihren Prozess beschleunigen und dabei Zeit, Energie und sogar Geld sparen können. 💰

Visualisieren Sie Aufgaben, Projekte und Workflows so, wie es für Sie am besten funktioniert - mit den über 15 anpassbaren Ansichten von ClickUp

Ja, wir haben ClickUp an die Spitze der Liste gesetzt, aber aus gutem Grund. (Oder, genauer gesagt, viele Gründe.) ClickUp ist eine All-in-Plattform, die nahezu unendlich viele Features, Integrationen und benutzerdefinierte Anpassungen bietet, damit Teams bei jedem Schritt des Prozesses die Registerkarten im Blick behalten können Produktentwicklungsprozess . In der Tat, ClickUp's Features des Produkts ermöglicht es Ihnen, Ihre Vision zu kartieren, Probleme zu verfolgen und das Sprint-Management an einem Ort zu verwalten.

Bringen Sie zunächst alle Beteiligten auf dieselbe Seite, indem Sie ClickUp's Produkt-Kurzdokument . Mit dem vorgefertigten ClickUp Dokument können Sie Entwürfe verknüpfen, funktionale Spezifikationen auflisten und Designüberlegungen erläutern. Nutzen Sie es, um einen Plan für die Produktteams zu erstellen und einen Rahmen für eine erfolgreiche Produkteinführung zu schaffen. ✨

Mit der Vorlage für das Product Brief Document von ClickUp verfügt Ihr Team über einen abschließenden Entwurf, um eine erfolgreiche Markteinführung zu unterstützen - und dabei buchstäblich auf der gleichen Seite zu bleiben

Erstellen Sie gemeinsame Produkt-Roadmaps in ClickUp, damit jeder im Team die Rolle, die er spielt, und die Gesamtvision sieht. Visualisieren Sie Workflows und maximieren Sie die Effizienz mit verschiedenen Ansichten des Boards, darunter ClickUp's Kanban Boards . Fügen Sie sofort die Automatisierung von Aufgaben hinzu, um die Produktentwicklung für verschiedene Mitglieder und Abteilungen des Teams zu unterteilen.

Erstellen Sie die perfekte Agiler Workflow und bauen Sie ein flexibles Kanban-System auf, um Ihre Arbeit zu visualisieren und das Projektmanagement mit der Board-Ansicht in ClickUp zu verbessern

Sie können auch die Produktentwicklung vereinfachen dank ClickUp AI . Verwenden Sie es, um ein Produktanforderungsdokument (PRD) zu schreiben, Benutzertests zu entwerfen oder einen allgemeinen Testplan zu erstellen.

ClickUp beste Features:

mit 35+ ClickUp Apps können Sie die Verwaltung von Aufgaben benutzerdefiniert gestalten, einschließlich der Zuweisung vonSprint-Punkte und Nachverfolgung benutzerdefinierter Felder

Mehr als 1.000+Vorlagen für das Produktmanagement, darunterVorlagen für Projektpläne, erleichtern das Erstellen von Agile Stories, die Nachverfolgung von Feature-Anfragen und die Erstellung von Design Boards

50+ Aktionen, Auslöser und Automatisierungen machen die Anpassung so einfach wie nie zuvor

über 1000 Integrationen, darunter HubSpot, Slack und Salesforce

ClickUp Limitierungen:

Es kann eine steilere Lernkurve geben, einfach weil es so viele benutzerdefinierte Möglichkeiten gibt

Einige Benutzer fanden die Nummer der Benachrichtigungen überwältigend, aber diese können in den Einstellungen des Kontos personalisiert werden

ClickUp Preise:

Free Forever (kostenlos)

(kostenlos) Unlimited : $7/Monat pro Benutzer bei jährlicher Zahlung; $10/Monat pro Benutzer bei monatlicher Zahlung

: $7/Monat pro Benutzer bei jährlicher Zahlung; $10/Monat pro Benutzer bei monatlicher Zahlung Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (8,300+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Prodpad

über Prodpad Prodpad macht die Produktentwicklung zum Kinderspiel, indem es Benutzer-Feedback bereitstellt und Sie bei der Planung Ihrer Strategie unterstützt. Mit Prodpad können Sie Schlüsselideen von echten Kunden erfassen und eine Projektplan mit eingebauten Karten.

Die Tools für Kundenfeedback sind besonders nützlich, um zu planen, an welchen Produkten Sie zuerst arbeiten möchten. Prodpad bietet KI-Tools die Rückmeldungen auswerten und allgemeine Erkenntnisse liefern. Nutzen Sie diese Informationen, um Kunden zu segmentieren und sich auf Produkte zu konzentrieren, die ihre spezifischen Bedürfnisse erfüllen.

Prodpad beste Features:

Ideenfindungsfunktionen machen es einfach zu erkennen, welche Features die Benutzer wünschen und helfen IhnenProjekte zu priorisieren die am wichtigsten sind

Durch die Integration mit Tools wie Jira, Microsoft und Github können Sie Prodpad in bestehende Workflows einbinden, ohne den Prozess des Teams zu unterbrechen

Mit den Features des Product Backlog Workflow können Sie Ideen aufschlüsseln und die am meisten gewünschten Features identifizieren, um diese zu löschenProdukt-Backlogs Prodpad Beschränkungen:

Einige Benutzer fanden, dass die Karten bei langen oder komplexen Produktentwicklungen verwirrend sein können

Die archivierten Ideen haben keinen Anhang, so dass die Nachverfolgung von Ideen separat erfolgen muss

Prodpad-Preise:

Roadmaps : Kostenlose Testversion

: Kostenlose Testversion Roadmaps Essentials : $30/Editor/Monat

: $30/Editor/Monat Roadmaps* Erweitert: $55/Editor/Monat

Prodpad Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.3/5 (80+ Bewertungen)

: 4.3/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (10+ Bewertungen)

3. Airfocus

über Airfocus Airfocus hilft Ihnen, die Bedürfnisse der Benutzer zu verstehen, Ihre Projektdurchführung und die Teams aufeinander abstimmen. Mit dieser strategischen Produktmanagement-Plattform können Sie die Produktentwicklung von der Entdeckung über die Priorisierung bis hin zur Strategie verwalten. Die modular aufgebaute Plattform ist als zentraler Hub für Ihre gesamte Arbeit am Produkt gedacht. 💪

Gewinnen Sie Einblicke in die Benutzererfahrung und sammeln Sie Produktfeedback, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Probleme lösen. Engagieren Sie sich mit den tatsächlichen Benutzern, indem Sie ein Markenportal aufbauen, in dem Sie Ideen mit Ihren Kunden freigeben können.

Legen Sie mit dem Roadmap-Tool eine klare Richtung fest und lassen Sie Ihre Teams genau wissen, was sie bei jedem Schritt zu erwarten haben. Brainstormen Sie Ideen, kündigen Sie eine Produkteinführung und feiern Sie Ihre Erfolge in einem Space.

Airfocus beste Features:

Die nativen Apps von Airfocus ermöglichen einen modularen Ansatz für die Produktentwicklung, d. h. Sie können das Tool so einsetzen, dass es Ihre spezifischen Anforderungen erfüllt

Benutzerdefinierte Ansichten erleichtern die Visualisierung von Daten mit Gantt-Diagrammen,Kanban Boardsund Tabellen

Roadmap-Software schafft Sichtbarkeit für den Plan des Teams und ist für einen breiten Bereich von Anwendungsfällen anpassbar

Airfocus Grenzen:

Benutzer fanden die Integration mit Jira nicht immer zuverlässig

Preispläne basieren auf Benutzern, so dass es teuer wird, wenn Sie mit zahlreichen Mitgliedern eines Teams arbeiten

Airfocus-Preise:

Erweitert : $69/Editor/Monat

: $69/Editor/Monat Pro : Benutzerdefinierte Jahrespreise

: Benutzerdefinierte Jahrespreise Enterprise: Benutzerdefinierte Jahrespreise

Airfocus Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.4/5 (100+ Bewertungen)

: 4.4/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4. BenutzerStimme

über UserVoice UserVoice ist ein Produktmanagementsystem, mit dem Sie Strategien für die Produktentwicklung erstellen können. Mit dem UserVoice Board können Sie leicht erkennen, was Kunden über Ihre Produkte sagen und welche Features sie sich am meisten wünschen.

Das tool verwendet einen datengesteuerten Ansatz für die Beteiligten, um die besten Möglichkeiten zur Erfüllung der Kundenbedürfnisse zu ermitteln. Von der Erstellung der Benutzer-Story bis zur Beobachtung, wie sie durch Ihre Produkte navigieren, erhalten Sie Einblicke, wie Sie Ihre Kunden besser bedienen können. 🤩

UserVoice beste Features:

Feedback-Formulare und -Tools wurden entwickelt, um Beziehungen zu fördern, den Kunden das Gefühl zu geben, gehört zu werden, und die Markenbildung zu verbessern

Die benutzerfreundliche Oberfläche macht es einfach, sie zu benutzen, ohne dass man Stunden damit verbringen muss, eine steile Lernkurve zu meistern

Integrationen mit Jira, Slack, Azure DevOps und Zendesk

UserVoice-Einschränkungen:

Benutzer mögen die vorhandenen Integrationen, wünschen sich aber mehr unterstützte Plattformen

Es gibt keinen E-Mail- oder Online-Kundensupport, was bedeutet, dass es schwierig sein kann, Hilfe bei Fehlern zu erhalten

UserVoice Preise:

Essentials : $699/Monat

: $699/Monat Pro : $899/Monat

: $899/Monat Premium : $1.349/Monat

: $1.349/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

UserVoice Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.5/5 (200+ Bewertungen)

: 4.5/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (60+ Bewertungen)

5. Convas

über Convas Convas ist ein Tool zur Erfassung von Kundenfeedback, das die Entwicklung von Produkten erleichtert, die von den Kunden tatsächlich gewünscht werden. Verwenden Sie die Feedback-Seite, um Feedback von Ihren eigenen Team-Mitgliedern und realen Kunden zu sammeln. Fügen Sie Feature-Abstimmungen hinzu, damit Benutzer verschiedene Funktionen hoch- oder runterstimmen können.

Verwenden Sie Kundenfeedback, einen Fahrplan für den Produktlebenszyklus erstellen . Zeigen Sie den Beteiligten klar und deutlich, was in Bearbeitung ist, was erledigt wurde und was als Nächstes ansteht. Nutzen Sie automatisierte Benachrichtigungen, um Benutzer über die Veröffentlichung eines neuen Produkts zu informieren, das für sie von Interesse sein könnte.

Convas beste Features:

Die Feedback-Seite ist vollständig anpassbar. Nutzen Sie die Kommentarfunktion, um direkt mit Benutzern in Kontakt zu treten, erstellen Sie mehrere Boards für verschiedene Arten von Feedback und fügen Sie Tags hinzu, um die Organisation zu verbessern

Fügen Sie das Widget für Kundenfeedback zu Ihren Seiten hinzu, um Einblicke zu erhalten, ohne dass die Benutzer Ihre Website verlassen müssen

Ankündigungen von Produktaktualisierungen machen es einfacher denn je, neue Features und Produkteinführungen anzukündigen

Convas Beschränkungen:

Einige Benutzer empfanden die App als fehlerhaft, was zu einer Verlangsamung des Produktentwicklungsprozesses führte

Wenn Sie mehr als 100 Benutzer nachverfolgen möchten, müssen Sie für den Plan auf Geschäftsebene bezahlen

Convas Preise:

Free : $0/Monat mit bis zu 25 verfolgten Benutzern

: $0/Monat mit bis zu 25 verfolgten Benutzern Wachstum : $15/Monat mit bis zu 100 nachverfolgten Benutzern

: $15/Monat mit bis zu 100 nachverfolgten Benutzern Business : $150/Monat mit unbegrenzt verfolgten Benutzern

: $150/Monat mit unbegrenzt verfolgten Benutzern Privat: $99/Monat für privates Feedback Feature

Convas Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.0/5 (1+ Bewertungen)

: 4.0/5 (1+ Bewertungen) Capterra: N/A

6. Pendo

über Pendo Pendo wurde entwickelt, um das digitale Produkterlebnis zu verbessern. Dieses All-in-One-Tool funktioniert in den Bereichen Marketing, IT, Produkt und Kundenerfolg abteilungen.

Low-Code-Lösungen machen es jedem im Team leicht, Pendo zu nutzen, um Kundeneinblicke zu gewinnen und bessere Produkte zu entwickeln. Rückwirkende Daten gepaart mit qualitativem Feedback geben Ihnen einen abschließenden Überblick darüber, wie Kunden Ihre Produkte nutzen und empfinden.

Pendo beste Features:

Geben Sie Produktideen ein und teilen Sie sie direkt mit Kunden, um Feedback zu erhalten, bevor Sie mit der Entwicklung von Features und neuen Apps beginnen

Einblicke in das SaaS-Portfolio ermöglichen Ihnen eine Überprüfung Ihrer bestehenden Tools und Workflows, um Ihren digitalen Workspace zu rationalisieren

KI-Features bieten tiefgreifende Einblicke und Analysen, die Ihren Mitgliedern im Team möglicherweise entgehen

Pendo Limits:

Die Preisgestaltung kann für Startups mit begrenzten Budgets eine Herausforderung darstellen

Einige benutzerdefinierte Berichte sind in der App nicht verfügbar, was bedeutet, dass Sie auf Ihren Desktop gehen müssen, um tiefere Einblicke zu erhalten

Pendo Preise:

Free : Free mit einem Maximum von 500 monatlich aktiven Benutzern

: Free mit einem Maximum von 500 monatlich aktiven Benutzern Starter : $7,000 pro Jahr mit maximal 10,000 monatlich aktiven Benutzern

: $7,000 pro Jahr mit maximal 10,000 monatlich aktiven Benutzern Wachstum : Kontakt für benutzerdefinierte Preise

: Kontakt für benutzerdefinierte Preise Portfolio: Kontakt für benutzerdefinierte Preise

Pendo Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.4/5 (1.200+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1.200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

7. ProduktPlan

über ProduktPlan ProductPlan ist eines der beliebtesten Tools zur Bewertung potenzieller Produkte, zur Erstellung einer Produktstrategie und zum Aufbau einer Zeitleiste für Projekte in einem Space.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Ansichten und Filter, um das Tool für Ihr Geschäft zu personalisieren. Erstellen Sie flexible Layouts, um Teammitgliedern zu helfen, den Produktentwicklungsprozess und die Endziele zu verstehen. 🏆

Mit Portfolio-Roadmaps können Sie eine umfassende Ansicht aller Projekte in der Pipeline erstellen. Verfolgen Sie nahtlos den Fortschritt verschiedener Produkte und Features, egal ob sie sich in der Brainstorming-Phase, im Benutzertest oder in der Endauslieferung befinden.

ProductPlan beste Features:

Dank der SOC 2 Typ II-Konformität ist dieses Tool ideal für alle Organisationen, einschließlich Unternehmen, die zusätzliche Sicherheit benötigen

Importieren, Synchronisieren und Verbinden mit Dutzenden von Tools, darunter Favoriten wie Jira, GitHub und Zapier

Dutzende von Vorlagen für Roadmaps erleichtern die Erstellung visueller Layouts für Ihre Produktstrategie

ProductPlan Beschränkungen:

Einige Benutzer fanden, dass die Zusammenarbeit im Team verwirrend sein kann

Es gibt keinen Offlinemodus, so dass Sie eine Verbindung herstellen müssen, um etwas zu erledigen

ProductPlan Preise:

Basic : $39/Monat

: $39/Monat Professionell : $79/Monat

: $79/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ProductPlan Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.4/5 (100+ Bewertungen)

: 4.4/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (50+ Bewertungen)

8. Roadmunk

über Roadmunk Bei Roadmunk dreht sich alles um die Erstellung von Karten für Produktteams. Nutzen Sie die Plattform, um eine visuelle Roadmap zu erstellen, die Sie mit Ihren Stakeholdern teilen können, um die Zustimmung für Ihr nächstes Produkt zu erhalten. Holen Sie Kundenfeedback ein und setzen Sie Prioritäten für die Features, die Sie als nächstes entwickeln möchten.

Roadmunk beste Features:

über 35 Vorlagen für Roadmaps ermöglichen es IhnenZeit sparen und Aufwand bei der Planung Ihrer Produktentwicklung

Mit der Roadmunk API können Sie benutzerdefinierte Integrationen erstellen, um die Tools, die Sie lieben, nahtlos zu nutzen

Der Posteingang für Rückmeldungen schafft einen nützlichen Space zur Nachverfolgung von Kundenaussagen

Roadmunk Beschränkungen:

Einige Benutzer wünschen sich mehr benutzerdefinierte Felder, um mehr Daten aufzunehmen

Sie müssen jedem Roadmap-Schritt ein Datum hinzufügen, was für Unternehmen mit weniger strikten Zeitleisten zu detailliert sein könnte

Roadmunk-Preise:

Starter : $19/Monat für einen Roadmapper

: $19/Monat für einen Roadmapper Geschäft : $49/Editor/Monat

: $49/Editor/Monat Profi : $99/Editor/Monat

: $99/Editor/Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Roadmunk Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.0/5 (80+ Bewertungen)

: 4.0/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (80+ Bewertungen)

9. Rapidr

über Rapidr Rapidr hilft Ihnen, Produktideen zu erfassen, Kundenfeedback zu sammeln und Benutzer während des gesamten Erstellungsprozesses einzubinden. Nutzen Sie öffentliche und private Feedback Boards, um echte Einblicke in bestehende Produkte und Features zu erhalten, die Benutzer suchen. Identifizieren Sie die besten Produkte für die Entwicklung und erstellen Sie Karten zur Nachverfolgung des Prozesses.

Rapidr beste Features:

7 bestehende Integrationen und 5 weitere in der Pipeline machen es einfach, beliebt zu seinEntwicklungstools mit Rapidr

Die Nachverfolgung von Feature-Anfragen lässt Sie Registerkarten darüber führen, welche Arten von Produkten Ihre Benutzer wünschen

Eingebaute Nachverfolgung von Fehlern lässt Benutzer Probleme im Produkt für Ihr Team markieren

Rapidr Beschränkungen:

Die Datenvisualisierung ist einfach und es gibt keine Gantt Diagramme oder fortgeschrittene Roadmapping Tools

Während die Oberfläche einfach zu bedienen ist, wünschen sich einige Benutzer mehr Funktionen

Rapidr Preise:

Startup : $49/Monat

: $49/Monat Geschäft : $199/Monat

: $199/Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Rapidr Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.5/5 (2+ Bewertungen)

: 4.5/5 (2+ Bewertungen) Capterra: N/A

10. Craft.io

über Craft.io Verwenden Sie Craft.io, um Benutzer-Feedback zu sammeln und fundiertere Produktentscheidungen zu treffen. Mithilfe einer visuell ansprechenden Oberfläche lassen sich Roadmaps und Zeitleisten für die Strategie erstellen, um das Team auszurichten. Setzen Sie Prioritäten für Features, passen Sie die Kapazitäten an und optimieren Sie die Ausführung - alles an einem Ort.

Craft.io beste Features:

Mit Automatisierungen können Sie Teammitgliedern sofort Aufgaben zuweisen und mit anderen Entwicklungstools wie Jira integrieren

Verwalten Sie Ihr Portfolio mit Feldern für Backlog, Ziele, Abhängigkeiten und Initiativen

Craft.io Grenzen:

Einige Benutzer erlebten Fehler, die Aufgaben den falschen Mitgliedern des Teams zuwiesen

Die Produkt-Roadmap ist nicht so intuitiv wie die Tools einiger Mitbewerber

Craft.io Preise:

Starter : $19/Editor/Monat

: $19/Editor/Monat Pro : $79/Editor/Monat

: $79/Editor/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Craft.io Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.5/5 (50+ Bewertungen)

: 4.5/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

