10 kostenlose Vorlagen für Sprint-Rückblicke in ClickUp, Excel und Word

Kontinuierliche Verbesserung ist der Name des Spiels, wenn Ihr Agiles Team ist bestrebt, der Zeit immer einen Schritt voraus zu sein.

...Und das Geheimnis, der Kurve voraus zu sein?

Wirksame Sprint-Retrospektiven die Ihre Erfolge feiern und gleichzeitig verhindern, dass frühere Fehler noch einmal passieren. Zu erledigte Sprint-Retrospektiven befähigen Teams, besser zusammenzuarbeiten, kritisch zu denken und vor dem nächsten Sprint wirksame Änderungen umzusetzen.

Klingt einfach genug, aber es gibt tatsächlich eine Menge an retrospektiven Formaten optionen zur Auswahl, je nachdem, was Sie erreichen wollen. Glücklicherweise müssen Sie nicht ein Sprint-Planung experten das für Ihr Team am besten geeignete Format wählen - Sie brauchen nur eine anpassbare Vorlage, um erfolgreich zu sein.

Nutzen Sie diesen Leitfaden als Ausgangspunkt für alle Ihre Anforderungen an die Sprint-Retrospektive - hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen, die wichtigsten Features der Vorlagen und Zugang zu 10 dynamischen Vorlagen für Excel, Word und ClickUp.

Was ist eine Sprint-Retrospektive?

Im Nachhinein ist man immer schlauer, und das ist so ziemlich der Grundgedanke, der hinter häufigen Sprint Retrospektiven steht.

Eine Sprint-Retrospektive ist eine Agiles Ereignis wo Scrum Teams offen und ehrlich über ihre vergangenen Leistungen reflektieren können, um positive Veränderungen für die Zukunft vorzunehmen. Diese Meetings werden am Ende eines Sprints abgehalten, um zu bewerten, was funktioniert hat und was nicht.

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards als visuelles Hilfsmittel in jedem Meeting, einschließlich Sprint-Retrospektiven, Brainstorming-Sitzungen und mehr tool

Sprint-Retrospektiven sind sehr empfehlenswert für Scrum Teams und kann so oft wie nötig abgehalten werden, um häufige Verbesserungen aufrechtzuerhalten und sich auf kontinuierlichen Fortschritt zu konzentrieren. Hilfreiche Fragen für die nächste Sprint-Retrospektive sind unter anderem:

Was ist gut gelaufen?

Was hätte besser laufen können?

Was sollten wir nicht wiederholen?

Worauf sollten wir uns im nächsten Sprint konzentrieren?

Diese Fragen können je nach Team und Branche variieren, aber sie werden die Diskussion in die richtige Richtung lenken. Engagement ist alles in retrospektiven Meetings -ohne konstruktive und ehrliche Unterhaltung wird das Team nicht den gleichen Nutzen daraus ziehen.

Sehen Sie sich unsere Website an *sprint-review-meeting-leitfaden* !

Wie können Sie sonst noch das Beste aus Ihren Retrospektiven machen? Wir zeigen es Ihnen. 🙂⬇️

10 kostenlose Vorlagen für Sprint-Retrospektiven

Sprint-Retrospektive vorlagen wurden für Teams erstellt mit genau diesem Anwendungsfall erstellt und können für jedes Format benutzerdefiniert angepasst werden. Sie erledigen die Schwerstarbeit, wenn es darum geht, eine produktive Grundlage für Ihre Meetings zu schaffen, und können mit ein paar einfachen Bearbeitungen so allgemein oder komplex wie nötig gestaltet werden.

Die Vorlagen wurden entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, das Beste aus Ihren Sprint-Retrospektiven herauszuholen - und die meisten von ihnen sind völlig kostenlos zu verwenden.

Vorlagen für Sprint-Retrospektiven sind nicht nur eine gute Möglichkeit, Zeit bei der Vorbereitung auf ein wiederkehrendes Meeting zu sparen, sondern können Ihnen auch helfen, sich besser in den Features Ihres Projektmanagements zurechtzufinden und Ihre wöchentlichen Prozesse zu optimieren.

Bevor Sie ins Internet gehen, starten Sie hier, mit direktem Zugang zu 10 der besten Sprint Retrospective Vorlagen für ClickUp, Excel und Word. 🙌🏼

1. ClickUp Sprint Retrospektive Vorlage

ClickUp Sprint Retrospektive Vorlage

ClickUp's Sprint Retrospektive Vorlage ist ein einsteigerfreundliches digitales Whiteboard für kollaboratives Feedback mit Ihrem Team. Visualisieren Sie, was gut erledigt wurde, was nicht wie geplant gelaufen ist und welche Änderungen erforderlich sind.

Sie können auch festlegen, ob sie in tägliche Scrum-Meetings, retrospektive Meetings oder Sprint Pläne . Es ist wichtig zu beachten, dass es kein Limit für die Anzahl der Personen in jedem Team gibt. Beachten Sie außerdem, dass Sie die verschiedenen Bereiche in vollem Umfang benutzerdefiniert gestalten können.

Um dies zu nutzen Whiteboard-Vorlage klicken Sie einfach auf eine digitale Notiz und geben Sie Ihren Text ein. Ziehen Sie ihn dann per Drag & Drop in die richtige Kategorie. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Start, Stop, Weiter Vorlage

ClickUp Start, Stop, Fortsetzen Vorlage

ClickUp's Vorlage für Start, Stop, Continue hilft dem Team, seine Gedanken und sein Feedback zum vorherigen Sprint oder Projekt freizugeben. Die Vorlage wird mit zwei Status und zwei Ansichten geliefert.

Die Vorlage führt Sie durch die Befragung des Scrum-Teams, was ihrer Meinung nach getan werden sollte starten, stoppen oder fortsetzen . Anhand des Feedbacks sollten Sie eine Liste mit Ideen erstellen, die Sie letztendlich zur Verfeinerung Ihrer Prozesse und Ansätze nutzen können.

Erstellen Sie umsetzbare Aufgaben direkt von Ihrem Whiteboard aus und verwenden Sie die Vorlage wieder, um künftige Sprint zu rationalisieren! Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Vorlage für Basis-Retrospektiven

Verwenden Sie ein ClickUp Dokument, um Feedback während eines Sprint Reviews zu erfassen

Wenn Sie neu in der Durchführung von Sprint-Retrospektiven sind, dann ClickUp's grundlegende Retrospektiven Vorlage ist ein hervorragender Startpunkt. Mit dieser Vorlage erhalten Sie eine Liste der besten Collaboration Practices und eine Beispiel-Agenda.

Diese Vorlage eignet sich hervorragend, um verwandte Unterhaltungen in einem Hub für kollaborative Arbeit zu organisieren. Ein erwähnenswertes Feature dieser Vorlage für die schnelle Retrospektive ist, dass Sie jedem Mitglied des Teams einen Kommentar zuweisen können, um ein Element zu lösen.

Pro-Tipp: Verwenden Sie dieses Dokument auch für kommende Sprint, um die wichtigsten Erkenntnisse auf einer eigenen Seite zu dokumentieren! Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Agile Sprint Ereignisse Vorlage

ClickUp Agile Sprint Ereignisse Vorlage

Für Agile Teams, die die Agiles Scrum methodik, ClickUp's Vorlage für Agile Sprint Ereignisse ist sehr nützlich, da sie eine einfache Möglichkeit bietet, Notizen, Entscheidungen und Ereignisse von Meetings zu dokumentieren. Teams können das Einzelziel und den Zweck des Meetings, das Datum, an dem das Meeting stattfand, die Dauer und die Teilnehmer auflisten.

Die Vorlage umfasst drei Seiten: Sprint-Planung, Agile Sprint-Ereignisse und Tägliches StandUp. Sie hilft Ihnen, Ihren Meeting-Prozess in Gang zu bringen und bietet Ihrem agilen Team einen Rahmen, um Sprint zu planen und kontinuierlich zu verbessern.

Benutzer können beliebig viele Aktions-Elemente hinzufügen und diese nach Priorität neu anordnen, um die nächste Iteration zu erstellen. Schließlich haben Sie die Möglichkeit, diese Vorlage in Ihre bestehenden Tools zu integrieren, um Ihre Prozesse besser zu synchronisieren! Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Agile Scrum Management mit Retrospektiven Vorlage

ClickUp Agiles Scrum Management mit Vorlage für Retrospektiven

ClickUp's Agile Scrum Vorlage ist vollgepackt mit dem Wesentlichsten: Backlogs, Sprint , Testmanagement und Retrospektiven. Wenn Sie diese Vorlage zum ersten Mal verwenden, öffnen Sie das Dokument How to Get Started, um Tipps zu Best Practices zu erhalten!

Die Vorlage für die Agile Retrospektive bietet Ihnen verschiedene Status zur Auswahl, darunter Ausstehend, In Bearbeitung, Erledigt und Abgelehnt. Für zusätzliche Anpassungen können Sie die Tags und die Features für benutzerdefinierte Felder verwenden, um zusätzlichen Kontext zu schaffen, ohne dass es zu einem Durcheinander kommt.

Zur besseren Organisation stehen Ihnen sechs Ansichten zur Verfügung, darunter Kanban-Boards und -Listen.

Als Scrum Master müssen Sie sich nicht mehr mit einem Posteingang voller Entwickleranfragen, Kundenfeedback oder Testantworten herumschlagen. Sie können alle Ihre Sprints an einem Ort planen, nachverfolgen und verwalten!

Sollte sich die Zusammensetzung Ihres Teams in der Mitte des Sprints ändern, bietet Ihnen diese Vorlage die Flexibilität, neue Geschwindigkeiten mit neuen Bezugspunkten festzulegen. Sie können unfertige Elemente des Product Backlogs problemlos vorantreiben, ohne Daten neu eingeben zu müssen oder wertvolle Hintergrundinformationen zu verlieren.

Bonus: Scrum Templates Diese Vorlage herunterladen

6. Excel-Vorlage für Sprint-Retrospektive nach Stakeholder-Karte

über Stakeholder Karte Wenn Sie eine Starfish Retrospective-Vorlage bevorzugen, ist diese Vorlage von Excel ein guter Ausgangspunkt. Sie hilft Ihnen bei der Nachverfolgung von Highlights, Lowlights und Verbesserungsmöglichkeiten für jedes Projekt. Ein großer Vorteil dieser Vorlage ist, dass Sie sie sofort ausdrucken und verwenden können.

Bringen Sie Ihre Vorlagenerfahrung auf die nächste Stufe, indem Sie den Rechner mit bedingter Formatierung in die Excel-Vorlage Sprint-Retrospektive integrieren, um die Nachverfolgung von Projekten noch besser zu berechnen. Außerdem können Sie den Fortschritt Ihres Projekts in Excel leicht nachverfolgen, was es Ihnen ermöglichen sollte, bessere Entscheidungen über das Projekt zu treffen. Diese Vorlage herunterladen

7. Google Tabellen Scrum Retrospektive Vorlage

über Google Tabellen

Mit der Vorlage für die Scrum-Retrospektive in Google Tabellen können die Mitglieder eines Teams darüber nachdenken, was gut gelaufen ist, was falsch gelaufen ist und was erledigt werden könnte. Teams können gemeinsam Notizen vorbereiten und bearbeiten, während sie Aufgaben erstellen. All dies soll dazu beitragen, die Lehren aus der Vergangenheit in zukünftige Pläne zu übertragen.

Das Besondere an dieser Vorlage ist ihre Anpassungsfähigkeit. Die Gliederung lässt sich leicht an den individuellen Ansatz des Teams anpassen. Da die Vorlage für alle frei zugänglich ist, ist es außerdem möglich, dass sich alle an den wichtigsten Punkten orientieren.

Es ist wichtig zu notieren, dass Sie diese Vorlage mit den Workflow tools Ihrer Organisation verbinden können. Dies revolutioniert die Art und Weise, wie das Team die ihm zugewiesenen Aufgaben angeht, und sorgt so für eine bessere Abstimmung in Ihrem Arbeitsumfeld. Diese Vorlage herunterladen

8. Microsoft Word Sprint Retrospektive Vorlage von Template.net

über Vorlage.net

Mit der Vorlage für die Sprint-Retrospektive von Microsoft Word können Sie Ihre Meetings für die Sprint-Retrospektive einfach und effektiv organisieren. Dieses benutzerfreundliche Tool für das agile Projektmanagement kann Ihnen bei der täglichen Scrum- und Sprint-Planung helfen. Das Schöne daran ist, dass keine Installation erforderlich ist und es sofort einsatzbereit ist. Die Tatsache, dass es für jedes Gerät geeignet ist, einschließlich Mobiltelefon, Tablet und Desktop, macht es zu einem idealen Tool für Teams, die an verschiedenen Orten arbeiten.

Diese Vorlage hilft Ihnen zunächst bei der Datenerfassung. Sie bietet Felder, in die Sie die Retro-Zeit und die Teilnehmer eintragen können. Anschließend können Sie die Ideen in fünf Zeilen gliedern, in denen die Aktivitäten aufgeführt sind, die gestartet, gestoppt, fortgeführt, synergetisiert oder weniger erledigt werden müssen. Ganz unten befindet sich die Zeile mit den Notizen, in der Sie Diskussionspunkte festhalten und Folgeaktionen zuweisen können. Diese Vorlage herunterladen

9. Microsoft Word Produkt Sprint Retrospektive Vorlage von Template.net

über Vorlage.net

Microsoft Word's Vorlage für die Retrospektive eines Sprints ist hilfreich für Produktmanager die nach jedem Sprint verstehen wollen, was funktioniert hat, was nicht, und was besser hätte erledigt werden können.

Durch die Verwendung dieser Vorlage wird es immer einfacher, aus vergangenen Fehlern zu lernen und Probleme zu antizipieren, da diese früher erkannt werden können. Der Administrator des Meetings sollte in der Lage sein, eine Liste von Commitments für weitere Iterationen zu erfassen, die dazu beitragen, die Leistung des Teams langfristig zu verbessern. Diese Vorlage herunterladen

10. Microsoft Word Zeitleiste Sprint Retrospektive Vorlage von Template.net

über Vorlage.net

Die Vorlage Zeitleiste Sprint Retrospective von Microsoft Word ermöglicht es dem Team, über einen Zeitraum zu reflektieren, der in der Regel länger ist als ein einzelner Sprint. Diese Vorlage führt das Team durch den Aufbau einer gemeinsamen Realität, gibt den aktuellen Erfahrungen eine Stimme und erkennt sie an, und sammelt die zukünftigen Aktionen.

Diese Vorlage bietet einen Platz, an dem der Administrator des Meetings die Informationen des Meetings erfassen kann, z. B. die Teilnehmer des Meetings und das Thema der Diskussion. Diese Vorlage herunterladen

Was macht eine gute Sprint-Retrospektive aus?

Der Erfolg Ihres Meetings zur Sprint-Retrospektive hängt von den Inhalten Ihrer Diskussionen ab.

Jedes Mitglied sollte bei der Retrospektive..

Aufgeschlossenheit und Bereitschaft, sich auf das Team einzulassen

Fragen und Diskussionsanregungen, die im Voraus freigegeben wurden

Feedback oder Notizen zum vorangegangenen Sprint

Mögliche Lösungen

Vorbereitet sein mit einer meeting-Agenda oder digitales Whiteboard als Hilfsmittel für Meetings eignet sich hervorragend, um die Diskussion in die richtige Richtung zu lenken und sie auf das Ziel - die kontinuierliche Verbesserung - zu konzentrieren. Außerdem wird so sichergestellt, dass alle wichtigen Diskussionspunkte abgedeckt werden und niemand das Meeting mit unbeantworteten Fragen verlässt.

Ihre Agenda fügt der Unterhaltung auch ein visuelles Element hinzu, das dem Team hilft, eine neue Perspektive zu gewinnen oder Konzepte besser zu verstehen. An dieser Stelle kommt die Whiteboard-Software ins Spiel!

Wandeln Sie Formen in Ihrem ClickUp Whiteboard in Aufgaben um, um sofort Ihre nächsten Schritte in Gang zu setzen

Während Ihrer Retrospektiven können Sie Ihr Whiteboard in Echtzeit aktualisieren - egal, ob Sie sich persönlich oder online treffen. Auf diese Weise bleibt die Diskussion während des gesamten nächsten Sprints frisch und alle nächsten Schritte sind klar dokumentiert, wenn Ihr Meeting zu Ende ist.

Aber anstatt mit einem neuen Whiteboard oder Dokument zu beginnen, sollten Sie mit einer Vorlage beginnen!

Sprint über die Ziellinie mit Vorlagen für die Retrospektive

Agile Teams sind auf Effizienz angewiesen, um sich mit jeder Iteration zu verbessern - und mit einer Vorlage für eine Sprint-Retrospektive zu beginnen, ist Produktivität vom Feinsten!

Ganz gleich, welches Format Ihr Team bevorzugt, es gibt die perfekte Vorlage für eine Sprint-Retrospektive! Aber anstatt sich für eine Vorlage zu entscheiden, bei der Sie zwischen Dokumenten-Editoren, digitalen whiteboard-Software oder Pivottabellen, wählen Sie eine Lösung, die das alles unterstützt ClickUp !

Wählen Sie aus über 15 einzigartigen Ansichten in ClickUp, um jeden Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist die einzige Plattform zur Steigerung der Produktivität mit über 15 einzigartigen Ansichten zur Entwicklung und Visualisierung beliebiger Workflows. Mit hunderten von anpassbaren Features und mehr als 1.000 Integrationen mit ClickUp können Sie Ihre gesamte Arbeit über verschiedene Apps hinweg in einem einzigen Hub für die Zusammenarbeit zusammenfassen. Dies macht nicht nur Ihre Sprint-Retrospektiven jede Woche wertvoller, sondern ist auch perfekt für agile Teams, die ihre Prozesse kontinuierlich optimieren möchten.

Mit Dashboards , kollaborativ ClickUp Whiteboards , Dokumente und eine umfangreiche Vorlagen-Bibliothek clickUp gibt Teams die Möglichkeit, so zu arbeiten, wie sie es möchten, ohne dabei ihr Budget zu sprengen.

Holen Sie das Beste aus Ihren Sprint-Retrospektiven heraus - mit zahlreichen Funktionen, unbegrenzten Aufgaben, unbegrenzten Mitgliedern und mehr ClickUp's Free Forever-Plan . Steigern Sie Ihre Produktivität mit noch fortschrittlicheren Features in kostenpflichtigen Plänen ab nur $5!

Sind Sie bereit, Ihre Retros auf die nächste Stufe zu heben? Melden Sie sich für ClickUp an noch heute! 🏆