10 Beispiele für Sprint-Retrospektiven für agile Teams

Schnelles Einchecken, bevor wir ins Beispiele für Sprint-Retrospektiven : Wie bewerten Sie auf einer Skala von eins bis 10 die Beteiligung Ihres Teams an Ihren aktuellen Retrospektiven?

Eins bedeutet "Fast jeder bittet darum, die Retrospektive zu verschieben" und 10 bedeutet "Es ist ein sicherer Space für das ehrliche Feedback des Teams und wir sind danach besser informiert, um die richtigen Schritte zur Verbesserung zu unternehmen".

Wenn Sie irgendwo zwischen sieben und neun liegen, haben Sie mehr Möglichkeiten, Ihre Rückblicke frisch zu halten und den kreativen Output zu verdoppeln. Alles, was unter einer Sechs liegt, sollten Sie schnellstmöglich nutzen, um kleine Erfolge zu erzielen und erste Ergebnisse zu sehen!

Wir haben 10 Beispiele für Retrospektiven zusammengestellt, mit denen Sie experimentieren können, um herauszufinden, welches Format für Ihr Team am besten geeignet ist - plus praktische Tipps von agil leiter, um die Zeit Ihres Teams zu maximieren!

Was ist eine Sprint-Retrospektive?

Eine Sprint-Retrospektive ist eines der fünf Schlüssel-Ereignisse von Agile (früher Agile Zeremonien ) in Scrum, bei denen das Team reflektiert, was im vorangegangenen Sprint gut gelaufen ist und was für den nächsten Sprint verbessert werden könnte.

Eine Sprint-Retrospektive ist ein Meeting, das typischerweise am Ende eines agilen Entwicklungszyklus abgehalten wird, um zu überprüfen, was gut gelaufen ist, was verbessert werden kann und welche anderen Probleme angegangen werden müssen, um als Team effektiver zu werden.

Die Retrospektive wird oft mit einem anderen agilen Ereignis, dem Sprint Review, verwechselt, aber sie haben unterschiedliche Zwecke:

Die Sprint Review bringt den Scrum Master, den Eigentümer des Produkts, das Entwicklungsteam und die Stakeholder zusammen, um die Ergebnisse oder Features des aktuellen Sprints zu besprechen und Feedback zu geben

bringt den Scrum Master, den Eigentümer des Produkts, das Entwicklungsteam und die Stakeholder zusammen, um die Ergebnisse oder Features des aktuellen Sprints zu besprechen und Feedback zu geben Die Sprint Retrospektive findet statt, nachdem ein Sprint abgeschlossen wurde, um freizugeben, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat und was verbessert werden könnte, damit das Team die richtigen Anpassungen für zukünftige Sprint vornehmen kann

Erfahren Sie mehr über die Sprint Review Meeting !

Pro-Tipp: Wenn Sie Meetings introvertierter gestalten möchten, verwenden Sie eine Plattform zur Steigerung der Produktivität wie ClickUp um Ihrem Team privat Zeit zu geben, zuerst über sich selbst nachzudenken und dann ihre Gedanken hinzuzufügen, um sie bei der nächsten Retro zu diskutieren.

Tabelle: Sprint Retrospektive Vergleich

TL;DR: Unterschiedlich retrospektive Formate konzentrieren sich auf unterschiedliche Ergebnisse. Hier ist eine kurze Übersicht über die Beispiele für Sprint-Retrospektiven, die wir behandeln werden:

beispiele für Sprint-Retrospektiven mit Beschreibung des Schwerpunkts und des besten Anwendungsfalls | Beispiele für Sprint-Retrospektiven | Schwerpunkt | Beste Verwendung... | | ---------------------------- | ----------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Mad Sad Glad | Emotional Journey | Verständnis der Stressoren und der allgemeinen Teamdynamik | | DAKI | Detaillierte Verbesserungsvorschläge | Aufzeichnung von Erkenntnissen und Zuweisung von Elementen für Maßnahmen | | Mountain Climber | Tiefgreifende Reflexion über den Erfolg des Einzelnen und des Teams | Zur Reflexion nach einem schwierigen oder langen Sprint-Projekt | | Dot Voting | Priorisierung | Um die Top-of-Mind-Diskussionspunkte nach einem Sprint zu beschleunigen | | Seestern | Gute und schlechte Erfahrungen mit aktuellen Prozessen | Zur Förderung eines offenen Dialogs | | Sailboat | Visionen-Brainstorming | Um individuelle und Team-Ziele abzustimmen | | Feedback Grid | Festlegen von Diskussionsthemen | Anpassen des Formats für jede Situation | | Kudo Cards | Peer-to-Peer-Anerkennung | Einen gemeinsamen Space einrichten, um einander öffentlich zu feiern | | Each One Meets All | Schnelles 1:1-Feedback | Zur Erleichterung einer aktivitätsbasierten Nachbereitung für Onboarding oder allgemeine Teambildung | | Winning Streak | Lernen für wiederholten Erfolg | Hervorheben von Prozessen, Tools oder Personen, die das Abschließen von Aufgaben und das Einhalten von Terminen erleichtert haben |

10 Beispiele für Sprint-Retrospektiven

Die Beispiele sind sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Agile Teams geeignet. Wir erläutern die Anwendung der einzelnen Modelle am Beispiel eines Remote-Teams, das ein digitales Collaboration-Tool zur Durchführung der Scrum-Retrospektive verwendet.

Wir möchten Sie ermutigen, einige Formate auszuprobieren, um herauszufinden, was am besten zur DNA und Meeting-Kultur Ihres Teams passt. Los geht's!

1. Verrückt Traurig Freudig

Die Mad Sad Glad Sprint Retrospektive erforscht die Prozessblocker, Stressoren und die allgemeine Moral des Teams in der Art und Weise, wie sie im vorangegangenen Sprint individuell und gemeinsam gearbeitet haben.

Scrum Master und agile Leiter sind dafür verantwortlich, Hindernisse zu beseitigen, um die Produktivität zu steigern. Diese Arten von Fragen geben Aufschluss über interne oder externe Quellen, die das Team beeinflussen.

Wie können Prozesse angepasst werden, um eine reibungslose Erfahrung zu ermöglichen?

Fühlen Sie sich nach Planungsmeetings mehr oder weniger bereit, mit der Arbeit zu beginnen?

Fühlt sich jemand von einem oder mehreren Schritten im Workflow überfordert?

Welche monotonen Aufgaben bremsen Sie aus?

Wie Sie Mad Sad Glad verwenden

Trennen Sie Ihr digitales Board in drei Spalten und beschreiben Sie diese mit "froh", "traurig" und "wütend" Fügen Sie ein paar farbigeklebezettel platzhalter, um ein Element für die jeweilige Spalte darzustellen (Froh=Grün, Traurig=Blau, Verrückt=Orange) Bitten Sie jedes Mitglied des Teams, mindestens ein Element in jeder Spalte beizusteuern, das sich auf die emotionale Reise des vorherigen Sprints bezieht Leiten Sie die Diskussion, indem Sie mit einer bestimmten Spalte oder einem dringenden Element beginnen

Sprint-Retrospektiven können für das Team anstrengend sein. Das liegt daran, dass es in der Regel viele Schlüssel und Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Manchen Leuten kommt es so vor, als würden sie immer zu kurz kommen. Wir chatten gerne "inoffiziell", d. h. jeder kann kostenlos alles sagen, was er möchte, und es wird nicht aufgezeichnet. Luciano Viterale , Mitbegründer von Ticker-Nerd

Verfolgen Sie vergangene und aktuelle Notizen und Zusammenfassungen zur Sprint Retrospektive in einem ClickUp Dokument Diese Vorlage herunterladen

2. DAKI

Die DAKI (Drop, Add, Keep, Improve) Sprint Retrospektive ist ein leistungsfähiges Modell für Agile Teams um in ihren Rückblicken detaillierte Ergebnisse zu erhalten. Die Mitglieder des Teams konzentrieren sich zu sehr auf die Prozesse, Agile tools und Ressourcen, so dass es am besten ist, nachdem sie mehrere Sprint durchlaufen haben.

Verwerfen : Dinge, die aus früheren Sprint komplett entfernt werden sollen, weil sie die Arbeit und Produktivität des Teams beeinträchtigen oder ablenken

: Dinge, die aus früheren Sprint komplett entfernt werden sollen, weil sie die Arbeit und Produktivität des Teams beeinträchtigen oder ablenken Hinzufügen : Dinge, die hinzugefügt oder ersetzt werden sollen, um die Bedürfnisse der Mitglieder des Teams zu erfüllen

: Dinge, die hinzugefügt oder ersetzt werden sollen, um die Bedürfnisse der Mitglieder des Teams zu erfüllen Beibehalten: Dinge, die für den Prozess und die Lieferung für kommende Sprint unerlässlich geworden sind

Dinge, die für den Prozess und die Lieferung für kommende Sprint unerlässlich geworden sind Verbessern: Dinge, an denen kleine (oder große!) Änderungen vorgenommen werden sollten, um eine kontinuierliche Verbesserung und den allgemeinen Erfolg zu gewährleisten

Wie man DAKI benutzt

Trennen Sie Ihr digitales Board in vier Spalten und beschreiben Sie diese in der Reihenfolge: Verwerfen, Hinzufügen, Behalten und Verbessern Spezifizieren Sie die Spalten mit einem Thema, wenn Sie das Feedback auf einen bestimmten Prozess, ein bestimmtes Tool oder einen bestimmten Workflow konzentrieren möchten Bitten Sie Ihr Team, zu jeder Spalte mindestens ein Element hinzuzufügen David Hoodspith , Agile Coach bei The Road to Agile, sagt es am besten:

"Wenn man alle zwei Wochen einen Sprint durchführt, muss man 26 Retros pro Jahr erstellen. Ich investiere die Zeit, um sicherzustellen, dass sie alle unterschiedlich sind. Das bedeutet, dass ich das Format ändere, sie von jemand anderem durchführen lasse oder einen Hot-Dog-Anzug trage. Ihre Retros sollten so einzigartig sein wie eine Schneeflocke!

Bei einem Meeting zur Sprint-Retrospektive war die Zeit nicht mein Verbündeter. Ich war nicht in der Lage, mich richtig vorzubereiten, also musste ich ein früheres Format wiederverwenden. Als ich an dem Spielzeug meiner Tochter vorbeiging, sah ich das Halloween-Hotdog-Kostüm meiner Ältesten. Ich habe es sofort angezogen und bin die Retrospektive durchgegangen. An diesem Tag entdeckte ich, dass jede Abwandlung oder Veränderung der Retrospektive Engagement und vor allem Freude auslösen kann!"

Daten und Status des Projektfortschritts in ClickUp erfassen

3. Bergsteiger

Aufruf an alle abenteuerlustigen Mitglieder des Teams! Die Bergsteiger Bergsteiger Sprint Retrospektive konzentriert sich auf die individuelle Reflexion nach einem schwierigen oder großen Sprint.

Scrum Master und agile Leiter haben die Aufgabe, Hindernisse zu beseitigen, um die Produktivität zu steigern. Im Wesentlichen bitten Sie jedes Mitglied des Teams, seine wahre Kapazität zum Abschließen von Aufgaben zu visualisieren und zu überlegen, wie Sie ihm helfen können, sein Ziel zu erreichen.

Wie man Mountain Climber verwendet

Seien Sie so kreativ wie Sie wollen mit diesem Retro! Hier sind ein paar empfohlene Aufforderungen:

Pfad : Hat unserSprint-Planung sie auf den richtigen Weg gebracht? Gab es Zeiten, in denen Aufgaben oder Anfragen Sie vom Weg abgebracht haben?

: Hat unserSprint-Planung sie auf den richtigen Weg gebracht? Gab es Zeiten, in denen Aufgaben oder Anfragen Sie vom Weg abgebracht haben? Wetter : Was hat Sie gebremst oder vorangebracht, um den Sprint abzuschließen?

: Was hat Sie gebremst oder vorangebracht, um den Sprint abzuschließen? Seilschaften : Wie haben Sie die Unterstützung durch das gesamte Team empfunden?

: Wie haben Sie die Unterstützung durch das gesamte Team empfunden? Bugs/Boulders : Mit welchen kleinen/großen Hindernissen sind Sie konfrontiert worden?

: Mit welchen kleinen/großen Hindernissen sind Sie konfrontiert worden? Erste-Hilfe-Kasten: Was brauchen Sie für künftige Sprint, damit Sie Ihre Aufgaben rechtzeitig abschließen können?

4. Punktabstimmung

Die Dot Voting Sprint-Retrospektive konzentriert sich auf die Priorisierung von Elementen, so dass die Dauer des Meetings für die Retrospektive auf die Themen verwendet wird, die allen auf der Seele liegen und die eher früher als später angegangen werden sollten.

Wenn Sie gerade erst mit Meetings zur Sprint-Retrospektive beginnen, ist dies eines der besten Meetings zur Retrospektive. Teams, die neu einführen Agiles Projektmanagement oder Scrum einschneidende Verhaltens- und Prozessänderungen vornehmen, um die Ziele Geschwindigkeit und Flexibilität zu erreichen.

über Digital.ai

Verwendung von Dot Voting

Zusätzliche Zeit ist eine Ressource, nach der sich alle Entwicklungsteams sehnen. Um die Zeit und Aufmerksamkeit aller Beteiligten optimal zu nutzen, beginnen Sie den Abstimmungsprozess, indem Sie Elemente hinzufügen, die Sie von Mitgliedern des Teams gesammelt haben. Gehen Sie dabei so spezifisch wie möglich vor, damit Sie am Ende der Retro-Abstimmung umsetzbare Ergebnisse vorweisen können.

5. Seestern

Die Starfish Sprint-Retrospektive ist ähnlich aufgebaut wie die DAKI-Retrospektive und ist in fünf Kategorien unterteilt, die mit Feedback zu aktuellen Praktiken beginnen und mit neuen Ideen zur Prozessverbesserung enden. Retrospektive Ideen wie Starfish neigen dazu, einer bestimmten Reihenfolge zu folgen, um sicherzustellen, dass die Unterhaltung vorankommt und das Team für zukünftige Sprint begeistert ist.

beispiele für eine Starfish-Sprint-Retrospektive | Kategorie | Antwortbeispiel | | ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Zu erledigen | Dienstags virtuellen Raum für schnelle Fragen mit dem Product Owner öffnen | | Weniger von | Unterbrechungen während der letzten Etappe des Tages über Slack für Status-Updates | | Mehr von | Wissen und Meinungen über unsere tools und Systeme austauschen, um intelligenter zu arbeiten | | Zu erledigen | Code besser zu hinterlassen, als man ihn vorgefunden hat /href/ https://clickup.com/blog/technical-debt/reduce tech debt/%href/ | | Zu erledigen | Unterhaltungen per E-Mail oder Slack und nicht in der Aufgabe |

Wie man Starfish verwendet Ruben Gamez , Gründer und CEO von

SignWell gibt ihre Erfahrungen im Team frei:

"Unsere Sprint-Retrospektiven beinhalten immer ein 5-Sterne Board: Fortsetzen, Reduzieren, Erhöhen, Stop und Start. Wir machen getrennt und dann gemeinsam ein Brainstorming zu Ideen, die zu jedem Punkt des Sterns gehören. Das ist eine gute Möglichkeit, über das Gute, das Schlechte und das Hässliche nachzudenken, während wir herausfinden, wie wir am besten vorankommen können."

Ruben fährt fort: "Sobald wir diese Ideen effektiv in die richtige Kategorie und das richtige Thema einordnen, entwickeln wir einen Plan für das nächste Mal."

Probieren Sie das aus *stop start continue templates* !

6. Segelboot

Die Sailboat Sprint Retrospektive konzentriert sich auf die Ziele und die Vision, wo die Scrum-Team will, wie es dorthin gelangen will und welche Herausforderungen es erwartet.

Es handelt sich um ein visuelles Modell mit einer Zeichnung/Fotografie eines Segelboots auf dem Weg dorthin. Die Zahlen stehen für Folgendes:

Segelboot : Alle Mitglieder des Scrum Teams

: Alle Mitglieder des Scrum Teams Insel : Die kollektive Vision/Ziele

: Die kollektive Vision/Ziele Wind : Prozesse, tools und Personen, die dem Scrum Team helfen, seine Vision zu erreichen

: Prozesse, tools und Personen, die dem Scrum Team helfen, seine Vision zu erreichen Felsen : Risiken und Hindernisse auf dem Weg dorthin

: Risiken und Hindernisse auf dem Weg dorthin Anker: Prozesse, tools und Menschen, die das Scrum Team ausbremsen

Wie man Sailboat verwendet

Zeichnen oder verwenden Sie ein Foto eines Segelboots mit einem Anker im Anhang, das auf eine Insel zusteuert. Umgeben Sie das Boot mit dem Wind (eine Reihe von gebogenen Linien) und großen Felsen Bitten Sie jedes Mitglied des Scrum-Teams um ein Brainstorming für eine offene Diskussion und eine Aufzeichnung

7. Feedback-Raster

Die Feedback Grid Sprint-Retrospektive klingt so, wie der Name es vermuten lässt: Ein offenes Raster, das in vier Quadranten unterteilt ist. Wenn Sie es einfach halten wollen, verwenden Sie die Standardbeschreibungen Likes, Criticisms, Questions und Ideas. Wenn es jedoch vier Themen gibt, zu denen Sie Feedback über den letzten Sprint geben möchten, wäre dies effektiver als der Standard.

So verwenden Sie das Feedback-Raster

Ein leeres Feedback-Raster kann sich heimlich in eine entmutigende Aufgabe verwandeln. Hier ein paar Tipps, wie Sie kleine Diskussionsgruppen nutzen können, um den Wert der Zeit, des Feedbacks und der Ideen Ihres Teams zu maximieren:

Bevor Sie ein ernsthaftes Meeting zur Sprint-Retrospektive einberufen, sollten Sie Ihr Team ermutigen, zunächst kleine Diskussionsgruppen zu bilden, in denen sie die Punkte aufschlüsseln und ihre Vorschläge einbringen. Auf diese Weise können sie sich in dem Meeting einen Überblick verschaffen und haben ausreichend Zeit, um erste Ideen zu entwickeln. Beachten Sie, dass Ihr Team während des Meetings nicht abschalten wird, weil es sich darauf freut, seine Ideen zu präsentieren, und sich stärker an der Diskussion über die Themen der anderen Mitglieder beteiligen wird. Max Hauer , Gründer und CEO bei Goflow

Laden Sie Ihr Scrum Team ein, an folgenden Projekten mitzuarbeiten Einem Sprint Plan ClickUp Dokument Diese Vorlage herunterladen

8. Kudo Karten

Brauchst du eine solide Lobeshymne für dein Team, um alle in Stimmung zu bringen? (Ich sehe dich nicht an, Glücklich Traurig Verrückt Retrospektive!)

Die Kudo Cards Sprint-Retrospektive würdigt die Zusammenarbeit, Kommunikation und Leistung der Mitglieder des Teams während des gesamten Sprint-Zyklus. Sie ist ein positives Erlebnis für das Team, insbesondere für Hybrid- oder virtuelle Teams .

Wie man Kudo-Karten verwendet

Erstellen Sie eine unendliche digitale Leinwand und ermutigen Sie jeden, einem Mitglied des Teams ein schnelles und aussagekräftiges Lob zukommen zu lassen.

Pro-Tipp: Wenn Meetings schwer zu planen sind, weil Ihr Team über mehrere Zeitzonen verteilt ist, erstellen Sie eine ClickUp Board-Ansicht für jedes Mitglied des Teams, das zu einem günstigen Zeitpunkt vorbeikommen und jemanden auf einer Kudo-Karte erwähnen kann.

ClickUp's Leitfaden für das Kudo Board besten Teamwork-Zitate !

9. Jeder trifft auf alle

Bei der Jeder-trifft-jeden Sprint-Retrospektive stehen zwei Themen im Mittelpunkt: das Kennenlernen aller Teammitglieder und das Freigeben von direktem Feedback. Das Besondere daran? Sie ähnelt dem Speed-Dating, bei dem eine Gruppe von zwei Personen 1:1 miteinander spricht.

So nutzen Sie Each One Meets All

Dies ist in einer Einstellung im Büro leichter zu bewerkstelligen. Aber für Remote-Teams kann es etwas umständlich und zeitraubend sein, wenn die Technik nicht mehr funktioniert oder man in virtuellen Räumen herumfummeln muss, um zum nächsten 1:1 zu kommen. Wenn Ihr Team keinen Wert in diesem Format sieht, kann dieses Retro-Format leicht zum Zeitfresser werden. Auf der anderen Seite ist es ein lustiger und kreativer Ansatz für den Aufbau von Beziehungen im Team!

Pro-Tipp: Stärken Sie Ihre kurzen Sprint mit ClickUp's Design Sprint Vorlage ! Die Tage 1-5 sind nach Phasen gegliedert und mit benutzerdefinierten Feldern für eine einfache Nachverfolgung der Aufgaben versehen.

Erleichterung der kontinuierlichen Verbesserung und der Abstimmung im Team in ClickUp Diese Vorlage herunterladen

10. Glückssträhne

Die Winning Streak Sprint-Retrospektive ist perfekt für Situationen, in denen fast oder alle Teile des Sprints reibungslos verlaufen sind.

Wir neigen dazu, uns an die meisten Dinge zu erinnern, die fehlgeschlagen sind oder nicht unseren Erwartungen entsprochen haben. Die Durchführung dieser Übung in einem Meeting zur Sprint-Retrospektive hilft uns dabei, das zu erfassen, was wir wiederholen wollen, um weiterhin erfolgreich zu sein.

Wie man Winning Streak verwendet

Bitten Sie Ihr Team, den vergangenen Sprint-Zyklus von Anfang bis Ende zu reflektieren, solange er noch frisch im Gedächtnis ist. Heben Sie alle Prozesse, Tools oder Personen hervor, die das Abschließen von Aufgaben und das Einhalten von Terminen erleichtert haben. Vielleicht möchten Sie Ihr Team bitten SOP zur Verfügung, um einige dieser Erkenntnisse zu dokumentieren, um aktuellen und zukünftigen Mitgliedern von Scrum Teams zu helfen!

FAQs zur Sprint-Retrospektive

Welche Vorteile hat es, eine Sprint-Retrospektive zu erledigen?

Der Hauptvorteil einer Sprint-Retrospektive besteht darin, dass sie das Team zu kontinuierlichem Lernen und zu Verbesserungen anregt. Durch die regelmäßige Reflexion jeder Iteration und die Erörterung verbesserungswürdiger Bereiche können Teams Schwachstellen oder Probleme erkennen, bevor sie zu größeren Problemen werden, und sicherstellen, dass das gesamte Team auf der gleichen Seite steht, was zukünftige Pläne für die Entwicklung von Code und das Abschließen von Produkten angeht. Außerdem haben die Mitglieder des Teams die Möglichkeit, ihre Ideen und Gefühle zu äußern, ohne befürchten zu müssen, beurteilt oder kritisiert zu werden.

Was gehört in eine Sprint-Retrospektive?

Bei der Durchführung einer Sprint-Retrospektive ist es wichtig, alle Aspekte des Entwicklungsprozesses zu berücksichtigen, damit Sie Verbesserungsmöglichkeiten sowohl für die individuelle Leistung als auch für den gesamten Workflow finden können. Hier einige Themen, die Sie besprechen sollten: die Geschwindigkeit des Fortschritts, die Dynamik des Teams, die Verantwortlichkeiten der einzelnen Mitglieder, die Kommunikation zwischen den Mitgliedern, die Problemlösungsstrategien, die in diesem Sprint-Zyklus erreichten/nicht erreichten Ziele und alle Verbesserungen, die in Zukunft vorgenommen werden müssen.

Wie oft sollten Sie eine Sprint-Retrospektive zu erledigen?

Die Häufigkeit von Sprint-Retrospektiven hängt von den Bedürfnissen Ihres Teams ab, aber es wird allgemein empfohlen, sie alle zwei Wochen oder Jeder Sprint-Iteration . So hat das Team genügend Zeit, seine Fortschritte sinnvoll zu reflektieren und zu diskutieren, ohne zu viel Zeit zwischen den Meetings verstreichen zu lassen.

Verbinden Sie Sprint-Retrospektiven mit Ihrer gesamten Arbeit in ClickUp

Traditionelle Strukturen sind oft kontraproduktiv für Wachstum und Ziele. Mit ClickUp haben Sie die Tools, um regelmäßige Sprint-Retrospektiven als immerwährende Ressource einzurichten. Dieses Niveau an zugänglichem Wissen wird die Art und Weise, wie Ihr Team kommuniziert und Leistungen erbringt, für die nächste Iteration und darüber hinaus verändern.

Wir hoffen, dass Sie von einer oder drei Ideen für Sprint-Retrospektiven begeistert sind.

