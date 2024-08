105 inspirierende Zitate zur Teamarbeit, um Ihr Team zu motivieren

Wenn man jemanden fragt, was er an seinem Job liebt, wird er wahrscheinlich sagen, dass es die Menschen sind.

Die Menschen, die die langen Nächte und die Erschöpfungszustände weniger quälend machen. Die Menschen, die dafür sorgen, dass sie sich nach einer kleinen Unterhaltung sofort besser fühlen. Die Menschen, die sich nicht scheuen, sie zur Rede zu stellen, wenn sie merken, dass etwas nicht stimmt.

Wir haben eine Liste unserer bevorzugten Zitate zur Teamarbeit zusammengestellt und ein paar Ratschläge für effektive Teamarbeit.

Neben Ihrem bevorzugten Morgengetränk erhalten Sie die Energie, die Sie zum Führen und ihr Team zu motivieren ! ☕️⚡️

Teamwork Zitate über gemeinsame Arbeit

Warum ist es wichtig, im Team zu arbeiten? Zunächst einmal hat die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz um in den letzten 20 Jahren um mindestens 50 % zugenommen und der Zustand der Welt ist heute weit verbreitet.

Ich gehe davon aus, dass der Erfolg Ihres Teams nicht von einigen wenigen Leistungsträgern abhängt, sondern davon, dass jedes Mitglied des Teams einen Teil des Prozesses übernimmt und die Dinge zu erledigen hat! Ganz gleich, ob jemand lieber hinter den Kulissen oder als Entscheidungsträger agiert, jeder verfügt über einzigartige Fähigkeiten und Erfahrungen, die sich in verschiedenen Situationen als nützlich erweisen werden.

Diese motivierenden Zitate bringen auf den Punkt, was es für ein Team bedeutet, sich selbstlos für eine einzige Vision einzusetzen. 🧑‍💼✨

1. "Zu sagen, dass mein Schicksal nicht mit deinem Schicksal verbunden ist, ist so, als würde man sagen: "Dein Ende des Bootes sinkt."

-Hugh Downs Amerikanischer Radio- und Fernsehmoderator

2. "Individuelles Engagement für den Aufwand einer Gruppe - das ist es, was eine Teamarbeit, die Arbeit eines Unternehmens, die Arbeit einer Gesellschaft, die Arbeit einer Zivilisation ausmacht."

-Vince Lombardi amerikanischer Footballtrainer und Manager in der National Football League (NFL)_

3. "Teamwork ist das Geheimnis, das gewöhnliche Menschen dazu bringt, ungewöhnliche Ergebnisse zu erzielen."

-Ifeanyi Enoch Onuoha nigerianischer Verfasser und Erzieher

4. "Keiner von uns ist so klug wie wir alle."

-Ken Blanchard amerikanischer Verfasser, Redner und Berater im Geschäft

5. "Talent gewinnt Spiele, aber Teamwork und Intelligenz gewinnen Meisterschaften."

-Michael Jordan uS-amerikanischer Vorsitzender des Basketball-Teams Charlotte Hornets und ehemaliger Basketballspieler

6. "Eine Gruppe wird zu Teamkollegen, wenn jedes Mitglied von sich und seinem Beitrag überzeugt ist, um die Fähigkeiten der anderen zu loben."

-Norman Shidle Amerikanischer Autor

7. "In der Teamarbeit ist Schweigen nicht Gold. Es ist tödlich."

-Mark Sanborn amerikanischer Verfasser, Redner und Unternehmer

8. "Ich mag die Herausforderung, die Spieler dazu zu bringen, ein bestimmtes Niveau zu erreichen, aber das ist der einfache Teil. Die größte Herausforderung besteht darin, sie dazu zu bringen, an das zu glauben, was wir erledigen. Sie müssen verstehen, dass es in Ordnung ist, gute und schlechte Tage zu haben."

Dawn Staley amerikanische Basketballspielerin, Trainerin und olympische Goldmedaillengewinnerin

"Jedes Mal, wenn wir bei der Arbeit mit einer anderen Person interagieren, müssen wir eine Entscheidung treffen: Versuchen wir, so viel Wert wie möglich für uns zu beanspruchen, oder tragen wir Wert bei, ohne uns Gedanken darüber zu machen, was wir im Gegenzug erhalten?"

Adam Grant Organisationspsychologe und Autor

Foto-Guthaben: adamgrant.net 👉 Auf ClickUp's LevelUp 2021 Konferenz gab Adam Grant frei, was geschah, nachdem er einer Handvoll CEOs ein Remote Friday-Experiment vorstellte. Spoiler-Alarm: Ein globales Experiment, dem niemand zugestimmt hat, hat alles verändert.

10. "Es braucht zwei Feuersteine, um ein Feuer zu machen."

-Louisa May Alcott Amerikanische Schriftstellerin und Dichterin

11. "Die Stärke des Teams ist jedes einzelne Mitglied. Die Stärke eines jeden Mitglieds ist das Team."

-Phil Jackson Amerikanischer Basketballspieler, Trainer und Manager

12. "Einzeln sind wir ein Tropfen. Zusammen sind wir ein Ozean."

-Ryunosuke Satoro Japanischer Schriftsteller

13. "Interdependente Menschen kombinieren ihren eigenen Aufwand mit dem Aufwand anderer, um ihren größten Erfolg zu erzielen."

-Stephen Covey amerikanischer Verfasser und Pädagoge

14. "Egal wie brillant dein Verstand oder deine Strategie ist, wenn du ein Solospiel spielst, wirst du immer gegen ein Team verlieren."

-Reid Hoffman amerikanischer Unternehmer und Autor

15. "Zweifeln Sie nie daran, dass eine kleine Gruppe nachdenklicher, engagierter Bürger die Welt verändern kann; in der Tat ist das das Einzige, was jemals geschehen ist."

-Margaret Mead Amerikanische Kulturanthropologin

16. "Teamarbeit teilt die Aufgabe und vervielfacht den Erfolg."

-Unbekannt

17. "Denken Sie daran: Teamarbeit beginnt mit dem Aufbau von Vertrauen. Und der einzige Weg, das zu erledigen, ist, unser Bedürfnis nach Unverletzlichkeit zu überwinden."

-Patrick Lencioni amerikanischer Autor

18. "Egal, wie hoch man in einer Organisation aufsteigt, egal, wie gut man wahrgenommen wird, dass man seine Arbeit erledigt, ist man nie fertig."

-Abigail Johnson amerikanische Vorsitzende und CEO von Fidelity Investments

19. "Lernen ohne die Möglichkeit, das Gelernte freizugeben, ist ein bisschen so, als würden wir für uns selbst kochen; wir erledigen es, aber wir werden es wahrscheinlich nicht so gut machen."

-Mike Schmoker autor, Pädagoge und ehemaliger American-Football-Trainer

Zitate über Führung und Teamarbeit

Das nicht ganz so geheime Geheimnis für Erfolg und Wachstum eines Unternehmens? Eine starke Führung und produktive Mitarbeiter.

Wenn Führungskräfte die Unternehmenskultur und -werte verkörpern, beeinflussen sie ihre Teams positiv, was sich in ihrer Arbeit niederschlägt und zu Ergebnissen führt. Der CEO von ClickUp Zeb Evans sagt: "Das ultimative Ziel ist es, eine Kultur zu schaffen, in der die Mitarbeiter auf den Unternehmensauftrag ausgerichtet sind und Produktivität und Zusammenarbeit im Mittelpunkt stehen."

Hier finden Sie Zitate zur Teamarbeit, die Sie dazu inspirieren, Ihren Teams mehr Möglichkeiten zum Erfolg zu eröffnen! ☀️🌱

20. "Ich bin auf viele der Dinge, die wir nicht getan haben, genauso stolz wie auf die, die wir erledigt haben. Innovation bedeutet, zu tausend Dingen Nein zu sagen."

-Steve Jobs amerikanischer Mitbegründer von Apple Inc

21. "Die wichtigsten Worte, die mir im Leben geholfen haben, wenn etwas richtig oder falsch gelaufen ist, sind 'Verantwortung übernehmen'."

-Billie Jean King ehemalige amerikanische Tennisspielerin und Nummer 1 der Welt

22. "Wenn Sie einen Platz an dieser Tabelle haben, haben Sie ihn sich verdient, weil Sie das menschliche Verhalten verstehen. Sie verstehen, was Ihre Mitarbeiter brauchen, was ihre Defizite sind sind, und Sie stellen sie dar. Aber das geschieht nicht nur, weil Sie sagen, dass es so ist."

-Celia Swanson amerikanerin, ehemalige EVP bei Walmart Inc

23. "Ich kann nicht verstehen, warum die Leute Angst vor neuen Ideen haben. Ich habe Angst vor den alten Ideen."

-John Cage Amerikanischer Komponist und Musiktheoretiker

"Normalerweise gibt es bei Startups ein gewisses Maß an Flexibilität bei der Art und Weise, wie die Dinge erledigt werden. Die Leute übernehmen verschiedene Aufgaben, sie tragen verschiedene Hüte, was ein Grund für den Erfolg von Start-ups ist. Und man nimmt nicht all diese Magie heraus und führt einfach überall eine Menge Strenge ein, um die Dinge effizient zu machen."

Vrushali Patil Leiterin der Plattform bei Front

Foto-Guthaben: LevelUp von ClickUp 👉 Du willst nicht verpassen, wie Vrushali Patil ihre top-Tipps für die Skalierung technischer Teams ! Sie geht auf die Einstellung und Planung von Mitarbeitern ein und erklärt, wie man die technischen Schulden .

25. "Mir wurde klar, dass ich, wenn ich bereit bin, einen Schritt nach vorne zu machen und im Rampenlicht zu stehen, auch alle anderen um mich herum viel stärker machen kann."

-Alaina Percival amerikanische CEO von Women Who Code

26. "Was auch immer du zu erledigen gedenkst und was auch immer deiner Meinung nach zwischen dir und deinem Ziel steht, hör auf, dich zu entschuldigen. Sie können alles zu erledigen."

-Katia Beauchamp amerikanische Mitbegründerin und CEO von Birchbox

27. "Gute Führungskräfte organisieren und richten ihre Mitarbeiter auf das aus, was das Team zu erledigen hat. Großartige Führungskräfte motivieren und inspirieren ihre Mitarbeiter mit dem Grund, warum sie es zu erledigen haben. Das ist der Zweck. Und das ist der Schlüssel, um etwas wirklich Transformatives zu erreichen."

-Marillyn Hewson amerikanerin, ehemalige Vorsitzende, Präsidentin und Vorstandsvorsitzende von Lockheed Martin

28. "Letztendlich erkennt man eine große Führungspersönlichkeit nur an der Wirkung, die sie auf andere hat."

-Jim Stovall amerikanischer Schriftsteller

29. "Man verwaltet Dinge, man führt Menschen."

-Grace Murray Hopper _Amerikanischer Informatiker und Konteradmiral der United States Navy

30. walt Disney sagte seiner Mannschaft beim Bau von Disney World: "Baue zuerst das Schloss", denn er wusste, dass diese Vision während des gesamten Projekts als Motivation dienen würde. Wenn Menschen im Leben nicht erreichen, was sie wollen, liegt das oft daran, dass ihre Vision nicht stark genug ist."

-Gail Blanke amerikanischer Präsident und CEO von Lifedesigns

31. "Das Einzige, was schlimmer ist, als etwas zu beginnen und zu scheitern, ist, nichts zu beginnen."

-Seth Godin amerikanischer Unternehmer, Verfasser und Redner

32. "Es gibt vier Zutaten für wahre Führung: Köpfchen, Seele, Herz und gute Nerven."

-Klaus Schwab deutscher Gründer und Vorstandsvorsitzender des Weltwirtschaftsforums

33. "Ob Sie nun für sich selbst oder für andere arbeiten, es wird Momente geben, in denen Sie sich unglücklich oder festgefahren fühlen. Du kannst nicht alles um dich herum kontrollieren, aber erinnere dich in diesen Momenten daran, dass du mächtig bist und dass selbst kleine, strategische Schritte große Veränderungen zum Besseren bewirken können."

-Trae Bodge amerikanischer Lifestyle-Journalist und TV-Kommentator

34. "Ich sage immer: 'Erledige jeden Job, den du machst, als würdest du ihn für den Rest deines Lebens machen, und zeige, dass du die Eigentümerschaft dafür hast.'"

-Mary Barra amerikanischer CEO von General Motors

35. "Wenn Menschen finanziell investiert sind, wollen sie eine Rendite. Wenn Menschen emotional investiert sind, wollen sie einen Beitrag leisten."

-Simon Sinek britisch-amerikanischer Verfasser und inspirierender Redner

36. "Menschen waren mein Tagesjob - das Geschäft war mein Nachtjob. Wir müssen sein, wer wir sind. Wir müssen nach unseren Werten leben. Es ist mir egal, wo wir sind - Dubai, Tokio usw. - es macht keinen Unterschied."

-Howard Behar uS-amerikanischer ehemaliger Präsident von Starbucks

"Ich habe gelernt, bis an die Grenzen zu gehen, wenn es darum geht, Fragen zu stellen oder Wünsche zu äußern. Und wenn man hört 'Das ist nicht möglich', dann zu fragen 'Was ist möglich', anstatt einfach danke zu sagen und zu gehen. Aber auch, kreativ über Problemlösungen nachzudenken."

Emily Weiss Gründerin von Glossier

Bildnachweis: Glossier via Forbes 38. "Die Schaffung einer Burnout-Kultur ist das Gegenteil der Schaffung einer Kultur der nachhaltigen Kreativität."

-Arianna Huffington griechisch-amerikanische Gründerin der Huffington Post und Gründerin und CEO von Thrive Global

39. "Inklusivität bedeutet nicht nur, dass wir dabei sein dürfen, sondern dass wir wertgeschätzt werden. Ich habe immer gesagt: Intelligente Teams werden Erstaunliches zu erledigen haben, aber wirklich vielfältige Teams werden Unmögliches zu erledigen haben.

-**Claudia Brind-Woody amerikanische IBM-Führungskraft

40. "Wenn Ihr Handeln eine Legacy schafft, die andere dazu inspiriert, mehr zu träumen, mehr zu lernen, mehr zu erledigen und mehr zu werden, dann sind Sie eine ausgezeichnete Führungskraft."

-Dolly Parton amerikanische Singer-Songwriterin, Schauspielerin, Philanthropin und Geschäftsfrau

41. "Was auch immer jemand sagt oder zu erledigt, nehmen Sie eine positive Absicht an. Sie werden erstaunt sein, wie sich Ihre gesamte Herangehensweise an eine Person oder ein Problem völlig verändert."

-Indra Nooyi indisch-amerikanischer ehemaliger CEO von PepsiCo_

42. "Ein Business muss involvieren, es muss Spaß machen und es muss deinen kreativen Instinkt trainieren."

-Richard Branson britischer Gründer der Virgin Group

43. "Warum gibt es ein Produkt nicht? Warum wird eine Aufgabe nicht effizienter erledigt? Warum erledigen Sie, was Sie tun? Ganz gleich, ob Sie gerade erst ins Berufsleben einsteigen oder ein neues Geschäft gründen, es kann überwältigend sein - voller Ineffizienzen und voller Menschen mit unzähligen unterschiedlichen Meinungen (an Ratschlägen wird es Ihnen nie mangeln), daher ist es wichtig, von Anfang an Ihren Weg zu finden - Ihren wahren Nordstern - und mit ihm verbunden zu bleiben, während Sie sich weiterentwickeln und Ihre Karriere steuern."

-Sara Cullen amerikanische CEO und Gründerin von Daily Gem

44. "Strategie ist kein Einzelsport, selbst wenn man der CEO ist."

-Max McKeown englischer Schriftsteller und Berater

45. "Wenn wir versucht hätten, uns eine gute Idee auszudenken, wären wir nicht in der Lage gewesen, uns eine gute Idee auszudenken. Man muss einfach die Lösung für ein Problem in seinem eigenen Leben finden."

-Brian Chesky amerikanischer Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von Airbnb

46. "Legen Sie fest, welche Verhaltensweisen und Überzeugungen Sie als Unternehmen wertschätzen, und sorgen Sie dafür, dass sich jeder daran hält. Diese Verhaltensweisen und Überzeugungen sollten so grundlegend für Ihr Unternehmen sein, dass Sie sie nicht einmal als Kultur betrachten."

-Brittany Forsyth amerikanische Vizepräsidentin von Human Relations bei Shopify

47. Wenn Sie das, was Sie erledigen, nicht als Prozess beschreiben können, wissen Sie nicht, was Sie tun."

-W. Edwards Deming Amerikanischer Ingenieur, Statistiker und Professor

48. "Die Fähigkeit einer Organisation, zu lernen und dieses Lernen schnell in die Tat umzusetzen, ist der ultimative Wettbewerbsvorteil."

-Jack Welch amerikanischer ehemaliger CEO von General Electric

Teamwork Zitate über Beharrlichkeit

Wir alle haben diese Tage, an denen wir am liebsten auf eine griechische Insel fliehen und mit unseren besten Freunden die Sommerhymne "Dancing Queen" singen würden. Aber wenn das kein realistischer Plan ist, was kann man sonst zu erledigen, um motiviert zu bleiben?

Es mag naheliegend erscheinen, die Welt abzuschalten und allein zu sein, aber das wird die kritische Stimme in Ihrem Kopf nicht zum Schweigen bringen. Sprechen Sie stattdessen mit einem Mitglied Ihres Teams oder halten Sie sich in einer öffentlichen Einstellung auf, um einen Glücksschub zu bekommen. Wenn Sie dann Ihre Energie kontrollieren und sich auf positive Gedanken konzentrieren, werden Sie den unermüdlichen Drang verspüren, Ihre Ziele zu verfolgen!

Hier ist, was einige wirklich engagierte Sieger über Beharrlichkeit zu sagen haben:

49. "Übung ist nicht das, was man zu erledigen hat, wenn man gut ist. Es ist das, was du zu erledigst, das dich gut macht."

-Malcolm Gladwell kanadischer Journalist, Verfasser und Redner

50. "Nichts ist unmöglich, das Wort selbst sagt 'Ich bin möglich'!"

-Audrey Hepburn britische Menschenfreundin und Schauspielerin

51. "Ich habe immer etwas erledigt, zu dem ich noch nicht bereit war. Ich glaube, so wächst man. Wenn es diesen Moment gibt, in dem man sagt: 'Wow, ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich zu erledigen habe', und man sich durch diese Momente hindurchkämpft, dann ist das der Moment, in dem man den Durchbruch schafft."

-Marissa Mayer amerikanischer ehemaliger CEO von Yahoo

52. "Sie können und sollten Ihre eigenen Limits setzen und diese klar artikulieren. Das erfordert Mut, aber es ist auch befreiend und ermächtigend und verschafft einem oft neuen Respekt."

-Rosalind Brewer amerikanischer CEO von Walgreens Boots Alliance

"Glücklich sein bedeutet, dass ich nichts zu erledigen habe. Glück bedeutet, dass mir etwas geschenkt wurde. Glücklich zu sein bedeutet, dass ich etwas bekommen habe, das ich mir nicht verdient habe, für das ich nicht hart gearbeitet habe. Mögen Sie, lieber Leser, niemals Glück haben. Ich bin nicht glücklich. Wissen Sie, was ich bin? Ich bin klug, ich bin talentiert, ich nutze die Chancen, die sich mir bieten, und ich arbeite sehr, sehr hart. Nennen Sie mich nicht glücklich. Nennen Sie mich einen harten Kerl."

Shonda Rhimes Verfasser von Year of Yes: How to Dance It Out, Stand In The Sun and Be Your Own Person

Bildnachweis: James White via Shondaland 54. "Der Mensch kann keine neuen Ozeane entdecken, wenn er nicht den Mut hat, die Küste aus den Augen zu verlieren."

-Andre Gide französischer Verfasser und Nobelpreisträger für Literatur

55. "Harte Dinge werden uns in den Weg gelegt, nicht um uns aufzuhalten, sondern um unseren Mut und unsere Stärke herauszufordern."

-Unbekannt

56. "Wenn du deinen Unglauben beiseite schiebst, die Ärmel hochkrempelst, ein paar Risiken eingehst und dich voll reinhängst, wachst du vielleicht eines Tages auf und stellst fest, dass du die Art von Leben lebst, auf die du früher neidisch warst."

-Jen Sincero amerikanische Autorin und Erfolgscoach

57. "Wer nicht jeden Tag eine Angst besiegt, hat das Geheimnis des Lebens nicht gelernt."

-Ralph Waldo Emerson Amerikanischer Philosoph und Dichter

58. "Wenn das, was Sie zu erledigen haben, Sie nicht zu Ihren persönlichen Zielen bringt, dann bringt es Sie von Ihren persönlichen Zielen weg."

-Brian Tracy kanadischer Motivationsredner

59. "Tanzen Sie nicht um die Person herum, die Sie sein wollen. Tauche tief und vollständig in sie ein."

-Gabrielle Bernstein amerikanische Autorin und Motivationsrednerin

60. "Beurteile deinen Erfolg danach, was du aufgeben musstest, um ihn zu bekommen."

-Dalai Lama das höchste spirituelle Oberhaupt von Tibet

61. "Lassen Sie sich nicht von dem einschüchtern, was Sie nicht wissen. Das kann deine größte Stärke sein und dafür sorgen, dass du die Dinge anders erledigst als alle anderen."

-Sara Blakely* amerikanische Gründerin und CEO von Spanx

"Selten werden einem Chancen auf perfekte Weise präsentiert. In einer netten kleinen Box mit einer gelben Schleife oben drauf. 'Hier, mach es auf, es ist perfekt. Du wirst es lieben.' Chancen - die guten - sind chaotisch, verwirrend und schwer zu erkennen. Sie sind riskant. Sie fordern dich heraus."

Susan Wojcicki vorstandsvorsitzende von Youtube

Foto-Guthaben: Britannica 63. "Geben Sie einfach nicht auf, das zu erledigen, was Sie wirklich tun wollen. Wo es Liebe und Inspiration gibt, kann man meiner Meinung nach nichts falsch machen."

-Ella Fitzgerald amerikanische Jazzsängerin

64. "Erfolg hat oft derjenige, der nicht weiß, dass ein Scheitern unvermeidlich ist."

-Coco Chanel französische Modedesignerin und Geschäftsfrau

65. "Wenn du etwas wirklich zu erledigen willst, wirst du einen Weg finden. Wenn du es nicht willst, findest du eine Ausrede."

-Jim Rohn amerikanischer Unternehmer und Autor

66. "Echte Veränderung, dauerhafte Veränderung, geschieht Schritt für Schritt."

-Ruth Bader Ginsburg Amerikanischer ehemaliger stellvertretender Richter des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten

"Ich hatte in jedem Moment meines Lebens absolute Angst - und ich habe mich nie davon abhalten lassen, etwas zu erledigen, was ich tun wollte."

Georgia O'Keeffe Künstlerische Pionierin der amerikanischen Modernismus-Bewegung

Foto-Guthaben: Georgia O'Keeffe Museum 68. "Die Leute reden über Selbstvertrauen, ohne jemals harte Arbeit zu erwähnen. Das ist ein Irrtum."

-Mindy Kaling amerikanische Drehbuchautorin, Produzentin und Autorin

69. "Menschen, die die Widrigkeiten überwinden, sind ein wirklich wichtiger Teil der Menschheit, und ich glaube nicht, dass wir das so sehr feiern, wie wir sollten."

-Taika Waititi neuseeländischer Filmemacher und Schauspieler

70. "Du magst viele Niederlagen erleben, aber du darfst nicht besiegt werden. Es kann sogar notwendig sein, sich den Niederlagen zu stellen, damit du weißt, wer du bist, woran du dich erheben kannst und wie du trotzdem daraus hervorgehen kannst."

-Maya Angelou amerikanische Dichterin, Memoirenschreiberin und Bürgerrechtsaktivistin

71. "Erfolg ist die Summe der kleinen Aufwände - tagein, tagaus wiederholt."

-Robert Collier Amerikanischer Selbsthilfe-Autor

72. "Du gibst einfach nie auf. Man erledigt eine Aufgabe nach besten Kräften und darüber hinaus."

-Debbie Reynolds amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Geschäftsfrau

73. "Beharrlichkeit ist, 19 Mal zu scheitern und beim 20. Mal erfolgreich zu sein."

Dame Julie Andrews DBE englische Schauspielerin, Sängerin und Autorin

74. "Definiere Erfolg nach deinen eigenen Bedingungen, erreiche ihn nach deinen eigenen Regeln und baue dir ein Leben auf, auf das du stolz bist."

-Anne Sweeney amerikanerin, ehemalige Co-Vorsitzende von Disney Media Networks

"Lassen Sie sich von niemandem Ihre Fantasie, Ihre Kreativität oder Ihre Neugier rauben. Es ist dein Platz in der Welt, es ist dein Leben. Mach weiter und erledige alles, was du kannst, und mach es zu dem Leben, das du leben willst."

Mae Jemison amerikanische Ingenieurin, Ärztin und ehemalige NASA-Astronautin Foto-Guthaben: womenshistory.org 76. "Um im Leben erfolgreich zu sein, braucht man drei Dinge: einen Wunschknochen, ein Rückgrat und einen lustigen Knochen."

-Reba McEntire amerikanische Sängerin, Schauspielerin und Geschäftsfrau

77. "Du magst die einzige Person sein, die noch an dich glaubt, aber das ist genug. Es braucht nur einen Stern, um ein Universum der Dunkelheit zu durchdringen. Gib niemals auf."

-Richelle E. Goodrich amerikanische Autorin

Zitate zur Teamarbeit beim Neuanfang

Persönliches Wachstum ist nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch für Teams wichtig!

In Situationen, die zu enttäuschenden oder peinlichen Ergebnissen führen, müssen wir uns bewusst darum bemühen, die Stimmung zu ändern und herauszufinden, wie es weitergeht. Umgekehrt kann das Team, wenn sich die Führungskräfte in einem positiven Ton auf Lösungen konzentrieren, damit beginnen, Änderungen vorzunehmen, um in Zukunft bessere Leistungen zu erzielen.

Was können wir also sagen, um uns gegenseitig zu helfen, nach einem Misserfolg wieder aufzustehen und neu anzufangen?

78. "Es ist besser, in der Originalität zu scheitern, als in der Nachahmung erfolgreich zu sein."

*Herman Melville Amerikanischer Romanautor

79. "Wenn man in der Vergangenheit lebt, ist das Depression, und wenn man in der Zukunft lebt, ist das Angst. Man hat also keine andere Wahl, als in der Gegenwart zu leben."

-Sarah Silverman amerikanische Komödiantin, Schauspielerin und Autorin

"Ich möchte in der Arena sein. Ich möchte mit meinem Leben mutig sein. Und wenn wir die Entscheidung treffen, etwas Großes zu wagen, nehmen wir in Kauf, dass wir in den Hintern getreten werden. Wir können uns für den Mut entscheiden oder für die Bequemlichkeit, aber wir können nicht beides haben. Nicht zur gleichen Zeit."

Brené Brown Forscherin und Autorin

Foto-Guthaben: brenebrown.com 81. "Ein Mensch, der nicht mit Rückschlägen umgehen kann, wird auch nicht mit Siegen umgehen können."

-Orrin Woodward amerikanischer Autor

82. "Jeder Fehler lehrt dich etwas Neues über dich selbst. Es gibt kein Scheitern, denk daran, außer dass man es nicht mehr versucht.

-Chris Bradford britischer Verfasser und Kampfsportler

83. "Ich bin immer mit Hunger und gerade genug Angst an die Dinge herangegangen. Viel Selbstvertrauen, wissen Sie, aber gerade genug Angst, um besonders hart zu arbeiten. Lähmende Angst bringt nichts, aber die Art von Angst, die dich nervös genug macht, um wirklich aufmerksam und konzentriert zu sein? Ich mag diese Art von Angst."

-Queen Latifah amerikanische Rapperin, Schauspielerin und Sängerin

"Was lieben Sie so sehr zu erledigen, dass die Worte Misserfolg und Erfolg im Grunde irrelevant werden?"

Elizabeth Gilbert autorin von "Big Magic: Kreatives Leben jenseits der Angst"

Bildnachweis: Timothy Greenfield-Sanders via Cosmopolitan 85. "Unsere Gemeinsamkeiten bringen uns auf eine gemeinsame Basis; unsere Unterschiede erlauben es uns, voneinander fasziniert zu sein."

-Tom Robbins amerikanischer Romanautor

86. "In der realen Welt sind die klügsten Menschen diejenigen, die Fehler machen und daraus lernen. In der Schule machen die klügsten Leute keine Fehler."

-Robert Kiyosaki amerikanischer Geschäftsmann und Autor

87. "Scheitern ist ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs. Jedes Mal, wenn du scheiterst und wieder aufstehst, übst du dich in Ausdauer, was der Schlüssel zum Leben ist. Deine Stärke liegt in deiner Fähigkeit, dich zu erholen."

-Michelle Obama amerikanische Anwältin, Verfasserin und ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten

88. "Unser Leben ist eine Geschichte, die wir schreiben, in der wir Regie führen und in der wir die Hauptrolle spielen. Einige Kapitel sind glücklich, andere bringen Lektionen zum Lernen, aber wir haben immer die Macht, die Helden unserer eigenen Abenteuer zu sein."

-Joelle Speranza amerikanische Autorin

Teamwork Zitate über Vertrauen

"Bist du sicher, dass du weißt, wovon du redest?" Das ist die kritische innere Stimme in unserem Kopf, die versucht, unser Selbstvertrauen in den unpassendsten Momenten zu erschüttern - bei einem wichtigen Projekt unterhaltung oder ein Meeting unter vier Augen mit unserem Vorgesetzten. Wenn wir uns von unserer kritischen inneren Stimme sagen lassen, dass wir nicht klug oder fähig genug sind, werden wir unserem Urteilsvermögen nicht trauen und keine guten Entscheidungen treffen.

Ein täglicher Schub an Selbstvertrauen könnte vom Hören eines Podcasts kommen (wie der Wenn es geklickt hat-Podcast ), nehmen Sie an einigen Schulungen teil oder sprechen Sie mit einem Mitglied des Teams, das Ihnen Mut macht. In der Zwischenzeit finden Sie hier inspirierende Zitate zum Thema Vertrauen im Team, die Sie sich zu Gemüte führen können:

89. "Bleiben Sie ängstlich, aber erledigen Sie es trotzdem. Was wichtig ist, ist die Handlung. Du brauchst nicht zu warten, um selbstbewusst zu sein. Erledige es einfach, und irgendwann wird das Selbstvertrauen folgen."

-Carrie Fisher amerikanische Schauspielerin und Autorin

"Die Möglichkeit zu haben, von anderen zu lernen, ist ein Privileg, für das ich sehr dankbar bin. Ich liebe es, alles aufzusaugen, was meine Trainer/Mentoren mir sagen. Wenn ich heute einen Ratschlag für Sie habe, dann lautet er: Lassen Sie sich coachen."

Bethany Hamilton professionelle Surferin und Autorin

Foto-Guthaben: bethanyhamilton.com 91. "Das Herz der menschlichen Exzellenz beginnt oft zu schlagen, wenn man eine Beschäftigung entdeckt, die einen absorbiert, die einen befreit, die einen herausfordert oder die einem ein Gefühl von Sinn, Freude oder Leidenschaft gibt."

-Terry Orlick, Ph. D. amerikanischer Verfasser und Motivationsredner

92. "Warten Sie nicht, bis alles perfekt ist. Es wird nie perfekt sein. Es wird immer Herausforderungen, Hindernisse und nicht ganz perfekte Bedingungen geben. Aber was soll's? Fangen Sie jetzt an. Mit jedem Schritt, den Sie tun, werden Sie stärker und stärker, geschickter, selbstbewusster und erfolgreicher."

-Mark Victor Hansen amerikanischer Motivationsredner, Trainer und Autor

93. "Was Sie zu erledigen haben, macht einen Unterschied, und Sie müssen entscheiden, welche Art von Unterschied Sie machen wollen."

-Dame Jane Goodall DBE englische Primatenforscherin und Anthropologin

94. "Mit formaler Bildung kann man seinen Lebensunterhalt verdienen; mit Selbsterziehung kann man ein Vermögen machen."

-Jim Rohn amerikanischer Unternehmer, Verfasser und Motivationsredner

"Gewinnen ist großartig, sicher, aber wenn Sie wirklich etwas im Leben zu erledigen haben, liegt das Geheimnis darin, zu lernen, wie man verliert. Niemand bleibt die ganze Zeit ungeschlagen. Wenn du dich nach einer vernichtenden Niederlage wieder aufraffen kannst, um erneut zu gewinnen, wirst du eines Tages ein Champion sein."

Wilma Rudolph weltrekordhalterin und Olympiasiegerin in der Leichtathletik

Foto-Guthaben: visitclarksvilletn.com 96. "Zu wenig Selbstvertrauen, und man ist unfähig zu handeln. Zu viel Selbstvertrauen und man ist unfähig zu hören."

-John Maeda amerikanischer Manager, Designer und Technologe

Zitate zur Teamarbeit über feierwürdige Momente

Kennen Sie das Gefühl des Triumphs, wenn Ihr Team die letzte Aufgabe im Projekt abgehakt hat? Alle sind im Meeting-Raum versammelt, um zu feiern, und Sie staunen über das Talent, den Humor und die Teamarbeit, die nötig waren, um die Ziellinie zu überqueren? Sie denken stolz: "Wir haben es schon wieder erledigt." 🤩

Die Realität für die meisten Teams ist, dass nicht genug Zeit bleibt, um innezuhalten, zusammenzukommen und als Gruppe zu feiern. es gibt immer ein neues Projekt zu starten. Aber wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, den Aufwand unseres Teams anzuerkennen und aus der alltäglichen Routine herauszukommen, verpassen wir Gelegenheiten, die Moral zu steigern und das Team wieder aufzuladen. Hier sind also motivierende Zitate von weiteren brillanten Denkern über feierwürdige Momente:

97. "Ich habe festgestellt, dass kleine Erfolge, kleine Projekte, kleine Unterschiede oft große Unterschiede machen."

Rosabeth Moss Kanter, Ph.D. Professorin für Business an der Harvard Business School

98. "Feiern Sie Ihre Erfolge. Finden Sie etwas Humor in Ihren Misserfolgen."

-Sam Walton amerikanischer Gründer von Walmart und Sam's Club

99. "Versuchen Sie nicht, den Fortschritt zu überstürzen. Denken Sie daran, ein Schritt nach vorn, egal wie klein, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Glauben Sie weiter daran."

-Kara Goucher amerikanische Langstreckenläuferin

100. "Der große Sieg, der heute so einfach erscheint, war das Ergebnis einer Reihe von kleinen Siegen, die unbemerkt blieben."

Paulo Coelho brasilianischer Lyriker und Romancier

101. "Ich muss das Leben feiern, denn ich bin in einer guten Position, ich arbeite hart und bin glücklich mit dem, was ich bin und mit dem, was ich beruflich erledige, und manchmal konzentriere und überfordere ich mich so sehr mit den Kämpfen und damit, besser zu werden, dass ich es einfach verlangsamen und das Leben und das Training genießen muss."

-Dustin Poirier amerikanischer professioneller Mixed Martial Artist und Philanthrop

"Kleine Dinge, die beim Zu erledigen unbedeutend erscheinen, aber im Laufe der Zeit sehr große Ergebnisse bringen. Man könnte sie "kleine Tugenden" oder "Erfolgsgewohnheiten" nennen Ich nenne sie einfache tägliche Disziplinen. Einfache, produktive Handlungen, die im Laufe der Zeit konsequent wiederholt werden. Das ist, kurz gesagt, der kleine Vorsprung"

Jeff Olson Verfasser von The Slight Edge

Foto-Guthaben: Unternehmer

Teamwork Zitate über Produktivität

103. "Allein können wir so wenig erledigen; gemeinsam können wir so viel erledigen."

-Helen Keller Autorin und Aktivistin

104. "Teamwork macht den Traum zur Arbeit."

-Bang Gae Musiker

105. "Du wirst nie die Person sein, die du sein kannst, wenn Druck, Spannung und Disziplin aus deinem Leben genommen werden."

-James G. Bilkey Verfasser

Wenn Sie auf der Suche nach der nächsten Buchclublektüre für Ihren Arbeitsplatz sind, laufen Sie jetzt zu Barnes & Noble und holen Sie sich Jeff Olsons The Slight Edge! unseres CEO's ist dies ein bevorzugtes Buch, das in den ersten Monaten eines neuen ClickUp-Mitarbeiters besprochen wird.

Ich fühle mich in der Regel unwohl, wenn ich Zoom Meeting-Räume zu früh betrete. So sehr, dass ich darauf achte, eine Minute vor der geplanten Meeting-Zeit einzutreten. An diesem Morgen war es anders, denn ich war erst sieben Wochen in meiner ClickUp-Karriere, und ich wollte nicht, dass alle Augen auf meinen kleinen Platz der Schande gerichtet waren. Vier der acht Leute in meiner Onboarding-Kohorte empfanden das Gleiche, und so haben wir vor dem Chat über The Slight Edge gechattet. Was mir bei dieser Unterhaltung am meisten auffiel, war, wie freudig alle darüber sprachen ClickUp's Grundwerte, Ziele und Menschen . Wir gaben frei, wie wichtig es für unser und ClickUps Wachstum ist, jeden Tag kleine, konsequente Schritte zu machen.

Unsere Ansichten über die Arbeitsplatzkultur sind nicht weit von dem entfernt, was andere Arbeitssuchende und derzeitige Mitarbeiter in einem Unternehmen suchen. Wenn Sie auf der Suche nach Tipps sind, die über motivierende Zitate hinausgehen, um ein Team aufzubauen, ist dies genau das Richtige für Sie! 🤝

Bonus: Filme für Teamarbeit

Top 5 Ratschläge zum Aufbau effektiver Teamarbeit

Bieten Sie ein System der gegenseitigen Anerkennung an

Es ist eine Lernerfahrung für alle Beteiligten, wenn sich Stimmen zusammenfinden, um Probleme kreativ zu lösen. Man baut auf den Stärken und Schwächen der anderen auf und hilft sich gegenseitig, schneller zu wachsen und zu lernen. Ob Sie bei einem Verkaufsgespräch helfen oder bei einer neuen Initiative als Ideengeber fungieren, jeder Umstand, bei dem sich jemand Mühe gibt, ist ein Beispiel für Teamarbeit und sollte gewürdigt werden!

🌱 So fangen Sie an

Wenn Sie auf dem Markt für ein ausgezeichnetes Peer-to-Peer-Anerkennungssystem sind, verwenden wir eine Software namens Karma das mit unseren Slack-Konten integriert ist. Wenn ein Mitglied unseres Teams einen unserer zentralen Werte demonstriert, senden wir ihm Karma-Punkte, die in Belohnungen für Werbegeschenke oder Abonnements umgewandelt werden, um unsere Produktivität am Arbeitsplatz und im Privatleben zu steigern!

Ich mag Karma, weil es keinen 10-stufigen Überprüfungsprozess gibt, um einem Mitglied des Teams ein schnelles und aussagekräftiges Lob zu geben. Stattdessen kann ich Karma-Punkte sofort verschicken, wenn mir jemand bei einer Aufgabe geholfen oder mir etwas Neues beigebracht hat, z. B. Cache. (Das ist der Bereich, in dem der Browser heruntergeladene Elemente auf der Festplatte speichert, was den Besuch von Websites verlangsamt und die Menge an heißem Kamillentee erhöht, die ich brauche, um ruhig zu bleiben.)

Bonus - es ist auch ein Schub an guter Stimmung, wenn ich über andere Mitglieder der ClickUp-Crew lese, die mit Karma für ihre harte Arbeit belohnt werden. ⭐️

Kollektives Wissen freigeben

Haben Sie schon einmal gezögert, Ihren Teammitgliedern Ihr Wissen freizugeben? Wenn Sie sich weigern, Fakten und Meinungen, die Sie im Laufe Ihrer Karriere erworben haben, freizugeben, könnte sich das so anfühlen, als ob Sie sich selbst für einen Betrug oder eine Ersetzung verantwortlich machen würden. Aber wussten Sie, dass das Zurückhalten von Informationen bei der Arbeit tatsächlich der Produktivität des Teams schadet und unternehmen Geld kostet ? Unsere Teammitglieder müssten sich an uns wenden, um unser Fachwissen zu nutzen, was ineffizient ist und Zeit vergeudet. Ganz zu schweigen davon, dass, wenn jemand in Urlaub geht oder das Unternehmen verlässt, das Wissen mit ihm geht. 📭

🌱 So fangen Sie an

Mitarbeiter sind nicht rund um die Uhr erreichbar, aber ClickUp Docs schon! Durch die Formalisierung von Informationen an einem Ort ist es für Ihr Team weniger wahrscheinlich, dass hilfreiches Fachwissen und Kenntnisse verloren gehen.

Jeder, der eine leitende Position innehat, sollte seinen Teil zu einer aktiven wissen freigeben und ermutigen den Rest der Organisation zur Mitgestaltung. Unabhängig davon, wo jemand arbeitet (im Büro oder per Fernzugriff), muss er Zugang zu Informationen haben, ohne an einen Speicherort gebunden zu sein oder über eine Berechtigung zu verfügen. Wir wollen nicht, dass Jamie beim Ziplining in Costa Rica mit einem großartigen Lehrer fragt, wo er das PDF der Unternehmensrichtlinien findet.

👉 Starten Sie durch mit Ihren Dokumenten mit dem Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch und machen Sie es zu Ihrem eigenen!

Gute Laune mit Zoom Haustieren, 90er-Jahre-Playlists und guten Nachrichten

Es ist nicht ungewöhnlich, dass man sich vom Arbeitsplatz abgekoppelt fühlt, besonders für Mitglieder von Remote- oder Hybrid-Teams. Wir brauchen sozialen Support in Form von Zoom-Haustieren, empfehlenswerte Melodien, um die Stimmung in unserer Arbeitsumgebung zu verbessern, und positive Nachrichten, um unsere mentale Gesundheit zu stärken. Effektive Teams arbeiten nicht nur zusammen, sondern haben auch ein Interesse am Leben der anderen außerhalb des Büros. Glauben Sie mir, wir wollen immer über das Drama im Hundepark berichten.

🌱 So fangen Sie an

Öffnen Sie mit einem Tool wie Slack die Kommunikationswege und erstellen Sie Kanäle, die auf Zinsen basieren und in die jeder zwanglos einsteigen kann. Hier sind ein paar Ideen für den Anfang:

#whats-on-netflix

#furry-friends

#eltern-lounge

#wfh-life

#comedy-club

👉 Lesen Sie diesen Leitfaden auf die besten Slack-Integrationen !

Investieren Sie in leistungsstarke Projektmanagement-Software und Schulungen

Unabhängig von Speicherort, Größe oder Branche führen alle Geschäfte Projekte durch. Es kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, warum eine leistungsstarke Software für Projektmanagement es Teams ermöglicht, sich mehr auf ihre ergebnisse und weniger auf die administrative Arbeit. Effektive Teamarbeit hängt stark von der Kommunikation und Zusammenarbeit zur richtigen Zeit und am richtigen Ort ab.

🌱 Wie man anfängt

Ein weiterer Punkt, der bei der Auswahl einer Projektmanagement-Software zu berücksichtigen ist, ist die Schulung und Aktivierung des neuen Systems. Wenn Sie eine erfolgreiche Einführung des Projektmanagement tools wünschen, sollten Sie folgende Punkte beachten:

Erstellen Sie eine Checkliste zur Softwareeinführung mit den ehrlichen Gedanken und Rückmeldungen des Teams zu den wichtigsten Problemen, die mit der neuen Software gelöst werden sollen

mit den ehrlichen Gedanken und Rückmeldungen des Teams zu den wichtigsten Problemen, die mit der neuen Software gelöst werden sollen Finden Sie Botschafter für das Team, die schon früh in der Beschaffungsphase an Bord kommen, um den Rest des Teams nach der Einführung der Software zu testen, zu schulen und zu motivieren

für das Team, die schon früh in der Beschaffungsphase an Bord kommen, um den Rest des Teams nach der Einführung der Software zu testen, zu schulen und zu motivieren Verbinden Sie sich mit dem Softwareanbieter, um Ressourcen für Anwendungsfälle zu besprechen, die den Übergang reibungslos und einfach gestalten könnten

An alle offiziellen und inoffiziellen Onboarding-Koordinatoren und manager, die für neue Mitarbeiter mehr tun, als sie müssen verdienen Sie einen Oscar für den "Besten von der Personalabteilung genehmigten Humor und Support" 🏆

Habt Spaß, findet Freude, seid ihr selbst

"Habe Spaß, finde Freude, sei du selbst" ist eine der ClickUp's Grundwerten die das Fundament der Teamarbeit perfekt zusammenfassen.

Wenn unsere Gehirne mit Aufgaben und Terminen überlastet sind, kann es leicht sein, den Spaß am Arbeitsplatz zu vergessen. Doch Spaß und Freude an dem, was wir tun und mit wem wir zusammenarbeiten, tragen sehr zur effektiven Teamarbeit bei! Es ist ein bewusster Aufwand, eine Kultur des Vertrauens und der Begeisterung aufzubauen. 🤗

Nun, mein Freund, es war mir ein Privileg, die besten Teamwork-Zitate und Ratschläge für effektive Teamarbeit mit dir zu teilen! Wenn Sie mehr Tipps und Trends zu Arbeit und Projektmanagement erhalten möchten, melden Sie sich an für ClickUp's WriteClick Newsletter ! Auf die bisher beste Saison Ihres Teams. 🥂