10 der besten Buddy-Filme - und was sie über Teamwork lehren können

Sie kennen die Formel. Zwei Menschen mit völlig unterschiedlichem Hintergrund werden in das Leben des jeweils anderen hineingestoßen. Widerwillig verbindet sich das ungleiche Duo während ihrer lustigen gemeinsamen Eskapade - in der Regel eine Mission mit hohem Risiko und großer Tragweite.

Ob es sich um eine Entführung, eine Scheidung oder vielleicht sogar um einen versehentlichen Mord handelt, unsere Protagonisten müssen das schultern, was sich anfühlt wie das Gewicht der Welt.

Unweigerlich entsteht ein Riss.

Und die neuen Freunde finden sich im Zwiespalt wieder. Doch auf grandiose Weise wird ihre Freundschaft neu entfacht und die Bedeutung ihrer Mission bekräftigt. In letzter Minute, als die Karten gegen sie gestapelt sind, gelingt es unseren ungeschickten Protagonisten, den Feind zu überlisten oder zu überlisten und den Tag zu retten. ClickUp hat die Geschichte der Buddy-Filme untersucht und 10 mit mindestens 10.000 Stimmen auf IMDb und mindestens eine IMDb-Nutzerbewertung von 7,0 oder eine 70 Metascore . Sie sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Filme dieses Genres appellieren an unsere menschliche Natur: Sie sind witzig, rühren an unser Herz und die besten von ihnen erheben sich an die Spitze des Haufens - oft dank der unglaublichen Chemie zwischen den Hauptdarstellern, die die unverrückbare Kraft der Freundschaft demonstrieren.

Der Buddy-Film ist mindestens seit den 1930er Jahren eine feste Größe in Hollywood. In den 1970er und 1980er Jahren entwickelte sich das Genre weiter und umfasste auch die Besetzung von gemischtrassigen Duos. Und in den 1990er Jahren kamen mehr weibliche Buddy-Filme auf die große Leinwand. Dennoch haben Männer die Rollen in diesem Genre traditionell dominiert - und deshalb sind Filme mit männlichen Hauptdarstellern in dieser Liste überrepräsentiert. Achtung: Spoiler voraus.

1. Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)

Twentieth Century Fox Film Corporation/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Regisseur : George Roy Hill

: George Roy Hill IMDb-Benutzerbewertung : 8.0

: 8.0 Metascore : 66

: 66 Laufzeit: 110 Minuten

"Butch Cassidy and The Sundance Kid" zeigt Paul Newman und Robert Redford in legendären Rollen als Anführer einer kriminellen Organisation, die Banken ausraubt und ständig mit den Behörden in Konflikt gerät. Schließlich überzeugen ein Liebesinteresse und eine zunehmende Polizeipräsenz das Duo davon, die Sache in Ordnung zu bringen, und die beiden trennen sich.

Schließlich stellt sich heraus, dass ihr neuer Lebensstil nicht weniger gewalttätig ist, und die beiden kehren zu ihrem gesetzlosen Leben zurück. Newmans und Redfords Charaktere, die lose auf einer wahren Grenzgeschichte basieren, sterben an der Seite des anderen in einem Feuerwerk des Ruhmes, indem sie den Tod und die Freundschaft dem Gefängnis oder dem häuslichen Leben vorziehen.

2. Léon: Der Profi (1994)

über Gaumont

Regisseur : Luc Besson

: Luc Besson IMDb-Benutzerbewertung : 8.5

: 8.5 Metascore : 64

: 64 Laufzeit: 110 Minuten

In "Léon: The Professional" geht ein junges Mädchen, dargestellt von Natalie Portman, eine ungewöhnliche Beziehung mit einem Auftragskiller ein. Die Familie des Mädchens, die in kriminelle Aktivitäten verwickelt ist, wird von einem korrupten DEA-Agenten (Gary Oldman) ermordet.

Der Film mit Altersfreigabe ab 18 Jahren strotzt nur so vor Gewalt und zeigt eine unkonventionelle, platonische Liebe zwischen dem schrulligen Auftragskiller und einem dreisten jungen Mädchen, das ihn überzeugt hat, ihr bei der Rache am Mörder der Familie zu helfen.

3. Men in Black (1997)

über Columbia Pictures

Regisseur : Barry Sonnenfeld

: Barry Sonnenfeld IMDb-Benutzerbewertung : 7.3

: 7.3 Metascore : 71

: 71 Laufzeit: 98 Minuten

"Men In Black" setzt die Vorliebe des Buddy-Film-Genres für Verbrechensbekämpfungsduos fort - allerdings mit einer intergalaktischen Wendung. Tommy Lee Jones und Will Smith spielen die Hauptrollen als scheidender Veteran der geheimnisvollen MiB-Organisation und als Neueinsteiger.

Der griesgrämige Veteran zeigt dem übermütigen und naiven Neuling, wie man die Aliens der Welt, die getarnt unter den Menschen leben, kontrolliert.

Die beiden, die immer wieder aneinandergeraten, folgen bekannten Außerirdischen, um ihre Spuren zu beseitigen, und löschen dabei die Erinnerungen der Menschen mit ihren Neutralisatoren. Dabei stößt das Duo auf einen neuen kakerlakenartigen Außerirdischen, der das Universum zu zerstören droht.

Die abgehärteten Agenten erleben einen zärtlichen Moment, als Smiths Figur Jones' Gedächtnis löscht, bevor er sich zurückzieht - einschließlich aller Erinnerungen an seine Beziehung zu Smith.

4. Midnight Run (1988)

über Universal Pictures

Regisseur : Martin Brest

: Martin Brest IMDb-Benutzerbewertung : 7.5

: 7.5 Metascore : 78

: 78 Laufzeit: 126 Minuten

in "Midnight Run" spielt Robert DeNiro einen Kopfgeldjäger, der einen Buchhalter aufspüren soll, der einen Verbrecher um sein Geld betrogen hat. Die Buddy-Komödie stammt aus der Feder von Martin Brest, der in den 1980er Jahren den Hit "Beverly Hills Cop" inszenierte "Midnight Run" bietet eine ähnliche Mischung aus Action und Spannung.

DeNiros Figur, Jack, ist der starke Mann, der sich nicht in die Karten schauen lässt. Schließlich offenbart er seinem Auftraggeber seine bewegte Vergangenheit, während die beiden sich auf den Weg durch das Land machen. Als Jack erfährt, dass sein Arbeitgeber ihn betrogen hat, ändert sich seine Einstellung. Jacks Beziehung zu dem Buchhalter (Charles Grodin) entwickelt sich schließlich zu einer Freundschaft, die dem Zuschauer ein Beispiel dafür liefert, wie sich zwei Menschen, die sich uneins sind, gegen einen gemeinsamen Feind verbünden können.

5. The Nice Guys (2016)

über Warner Bros.

Regisseur : Shane Black

: Shane Black IMDb-Benutzerbewertung : 7.3

: 7.3 Metascore : 70

: 70 Laufzeit: 116 Minuten

"The Nice Guys" ist eine Komödie, die in den späten 1970er Jahren spielt und zwei Privatdetektive (Russell Crowe und Ryan Gosling) begleitet, die versuchen, den Fall eines entführten jungen Mädchens zu lösen. Crowe verkörpert dabei die Rolle des knallharten Vollstreckers, während Gosling den albernen Jungspund mimt.

Das stümperhafte Duo ist frustriert von den unterschiedlichen Herangehensweisen an die Detektivarbeit, bis sich der Fall zu einer viel größeren Verschwörung ausweitet, in die die Automobilindustrie verwickelt ist. Am Ende bringen die Detektive den Schuldigen hinter Gitter, entwickeln dabei Respekt für die Unterschiede des anderen und gründen schließlich ihre eigene Detektivagentur.

Der Film wurde für mehrere Preise nominiert, darunter zwei Critics' Choice Awards. Er ist einer von genau fünf Filmen, in denen Robert Downey Jr. in den 2010er Jahren mitwirkte und die keine Marvel-Filme waren. Die Rolle, in der er eine Leiche porträtiert, wird ihm nicht gutgeschrieben.

6. The Odd Couple (1968)

über Paramount Pictures

Regisseur : Gene Saks

: Gene Saks IMDb-Benutzerbewertung : 7.6

: 7.6 Metascore : 86

: 86 Laufzeit: 105 Minuten

Die Komödie "The Odd Couple" aus dem Jahr 1968 handelt von zwei geschiedenen Männern (Jack Lemmon und Walter Matthau), die versuchen, sich nach der Trennung von ihren jeweiligen Frauen als Mitbewohner gegenseitig Gesellschaft zu leisten.

Die Charaktere von Lemmon und Matthau könnten nicht unterschiedlicher sein. Felix, dargestellt von Lemmon, ist eine ordentliche, zwanghafte Persönlichkeit; Oscar, dargestellt von Matthau, ist sein sorgloses und lasches Gegenstück. Die beiden treiben sich gegenseitig an den Rand des Abgrunds, und Felix zieht schließlich aus, aber nicht bevor der Zuschauer sieht, dass sie wertvolle Lektionen aus den jeweiligen Lebensansätzen des anderen gelernt haben.

7. Rain Man (1988)

über United Artists

Regisseur : Barry Levinson

: Barry Levinson IMDb-Benutzerbewertung : 8.0

: 8.0 Metascore : 65

: 65 Laufzeit: 133 Minuten

Auf den ersten Blick ist "Rain Man" ein Road-Trip-Film, der Raymond (Dustin Hoffman), einen erwachsenen Mann auf dem Autismus-Spektrum, und seinen entfremdeten biologischen Bruder Charlie (Tom Cruise) begleitet. Im Laufe des Films entwickelt sich eine brüderliche Liebe zwischen Cruise und Hoffmans Figur, an die sich der Zuschauer erinnert.

Charlie ist ein Autohändler, der erfährt, dass sein Vater sein Vermögen Raymond vermacht hat, an den Charlie keine Erinnerung hat. Während ihrer Reise durch das Land weicht Charlies Frustration über Raymond der Liebe, und die beiden teilen zärtliche Momente - darunter einen, in dem Cruise geduldig versucht, Hoffmans Figur beizubringen, wie man mit einer Frau tanzt.

Der Film wurde 1988 bei den Academy Awards ausgezeichnet und erntete später Kritik für Hoffmans unvollkommene Darstellung von Autismus und Lob für die Aufwertung der Erfahrungen von Menschen, die auf dem Spektrum leben.

8. Rush Hour (1998)

über New Line Cinema

Regisseur : Brett Ratner

: Brett Ratner IMDb-Benutzerbewertung : 7.0

: 7.0 Metascore : 60

: 60 Laufzeit: 98 Minuten

In "Rush Hour" wird der schlechteste Detektiv des Los Angeles Police Department (Chris Tucker) vom FBI beauftragt, einen ausländischen Detektiv (Jackie Chan) zu überwachen, der sich nicht in einen hochkarätigen Entführungsfall einmischen soll.

Letztendlich überwinden Tucker und Chan die Dinge, die sie voneinander trennen - Rasse, Nationalität und Temperament -, um das Ziel zu verfolgen, die kleine Tochter eines Diplomaten vor einem Verbrechersyndikat zu retten.

Der Film ist durch die Nostalgie für die Chemie des Duos auf dem Bildschirm und die Debatten der Fans darüber, ob die rassistisch aufgeladenen Witze der Charaktere harmlose Späße oder einfach nur rassistisch waren, ein Teil der Popkultur geblieben.

9. Thelma und Louise (1991)

über Pathé Entertainment

Regisseur : Ridley Scott

: Ridley Scott IMDb-Benutzerbewertung : 7.5

: 7.5 Metascore : 88

: 88 Laufzeit: 130 Minuten

Zu den ersten Filmen des Regisseurs Ridley Scott gehört "Thelma und Louise", ein mit Stars und Frauen besetzter Road-Trip-Film, der das Genre der Buddy-Komödie revolutionierte.

In dem Film sind Thelma (Geena Davis) und Louise (Susan Sarandon) Freundinnen in sehr unterschiedlichen Lebensabschnitten, die sich auf der Flucht vor den Behörden befinden, nachdem sie einen Mann getötet haben, der versucht hat, eine von ihnen zu vergewaltigen.

Die beiden haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie es nach dem Vorfall weitergehen soll, und ziehen schließlich in einer witzigen Verbrechensserie kreuz und quer durchs Land.

In diesem Film sehen Sie Brad Pitt in einer seiner frühesten Rollen, zusammen mit Harvey Keitel. Sarandon und Davis wurden beide bei der Oscarverleihung 1991 als beste Schauspielerinnen nominiert.

10. Withnail and I (1987)

über Cineplex Odeon Films

Regisseur : Bruce Robinson

: Bruce Robinson IMDb-Benutzerbewertung : 7.6

: 7.6 Metascore : 84

: 84 Laufzeit: 107 Minuten

In "Withnail and I" sind die Kumpels ein Paar arbeitsloser Schauspieler, die regelmäßig verschiedene Drogen konsumieren. Der Film folgt ihnen auf ihrem Weg in den Urlaub, der die Beziehung der Mitbewohner auf eine harte Probe stellt.

Die namenlose Figur, die Paul McGann darstellt, erfährt, dass ihm eine Rolle angeboten wurde. Doch sein Erfolg wird von Withnail, gespielt von Richard E. Grant, nicht geteilt, und die beiden gehen getrennte Wege.

Withnail and I" ist eine düstere Komödie und ein Kultklassiker, der dem Zuschauer das Bild zweier vom Glück verfolgter Männer vermittelt, die schließlich erkennen, dass sie sich gegenseitig für selbstverständlich gehalten haben. Die Filmvorlage ist ein noch düstererer, unveröffentlichter Roman, der mit einem Selbstmord endet und den der Regisseur Robinson für die Verfilmung abänderte.

Dom DiFurio