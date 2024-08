Was ist Echtzeit-Zusammenarbeit und wie kann sie für Ihr Team von Vorteil sein?

Einige der besten Ideen entstehen, wenn man in Echtzeit zusammenarbeitet. Früher geschah dies von Angesicht zu Angesicht, doch mit der zunehmenden Beliebtheit von remote-Arbeit macht die Sache ein wenig komplizierter.

Die Welle der Arbeit von zu Hause aus wird sich in absehbarer Zeit nicht abschwächen. Ab 2022, etwa ein Viertel der US-Beschäftigten arbeitet aus der Ferne, und weitere 16 % der US-Unternehmen sind vollständig aus der Ferne tätig.

Wenn man bedenkt, dass die Gesamtzahl der Geschäfte in den USA derzeit bei etwa 30 Millionen liegt, ist das eine Menge Remote-Arbeit. 😲

Interessanterweise, mehr als die Hälfte der Remote-Mitarbeiter glauben, dass sich die Zusammenarbeit seit der jüngsten Pandemie verbessert hat. Dennoch sind einige der beliebtesten Echtzeit tools für die Zusammenarbeit die meisten Tools auf dem Markt verfehlen ihr Ziel aufgrund verwirrender Dashboards, schlechter Benutzerfreundlichkeit, unübersichtlicher Oberflächen und vielem mehr.

Was soll ein Team also zu erledigen haben?

Nun, sie besinnen sich auf ihre Wurzeln und führen traditionelle Online-Zusammenarbeitstechniken mit den bewährten Strategien der gestrigen Tage in den Spaces zusammen. So wird das erledigt.

Was ist Echtzeit-Zusammenarbeit?

Echtzeit-Zusammenarbeit bedeutet, dass Teams in der Gegenwart gemeinsam an einem Projekt arbeiten können. Dies kann mit oder ohne den Einsatz von Technologie geschehen. Dennoch, mit der Verbreitung von Remote-Arbeiten, tools für die sichere Zusammenarbeit werden eingesetzt, um die Verbindung und Synchronisierung von Teamkollegen in Projekten und im allgemeinen Geschäft aufrechtzuerhalten.

Wahrscheinlich arbeiten Sie bereits mit mindestens einem der beliebtesten tools für die Online-Zusammenarbeit -Zoom, Slack oder Google Docs. Es stellt sich also die Frage: Können diese tools zentralisiert werden, so dass alles an einem einzigen Ort geschieht? 💻

Was sind die Vorteile der Echtzeit-Zusammenarbeit?

Es gibt viele Vorteile, wenn man das Puzzle der Echtzeit-Zusammenarbeit löst, darunter:

Gesteigerte Produktivität an die Prozesse und Projekte Ihres Teams anpassen

Weisen Sie Aufgaben mehreren Mitgliedern des Teams zu, um die Sichtbarkeit und gemeinsam an Inhalten zu arbeiten * Empfangen Sieanpassbare Benachrichtigungen wenn Aufgaben vom Team in Echtzeit aktualisiert werden

Und vieles mehr. 🔥

Eines der wichtigsten Merkmale von ClickUp kollaborativen und vielseitigen features für Teams jeder Größe sind die hochvisuellen Whiteboards. Wenn Sie ClickUp bereits nutzen und lieben, dann kennen Sie bereits die wichtigsten Vorteile ClickUp Whiteboards zu bieten haben, aber hier sind ein paar unserer Favoriten. 🎨

ClickUp Whiteboards ermöglichen Zusammenarbeit in Echtzeit

Ziehen Sie Formen per Drag & Drop auf Ihre Leinwand, verbinden Sie sie mit Ihrem Workflow und geben Sie sie mit ClickUp Whiteboards für Ihr Team frei

Ihr ClickUp Whiteboard ist eine unendliche digitale Leinwand, auf der Sie und Ihr Team zusammenarbeiten können, um Ideen zu sammeln, projekte planen und in Echtzeit zusammenarbeiten. Außerdem können Mitglieder, die auf unterschiedliche Weise arbeiten, mit einbezogen werden - vor allem visuell Lernende die Ideen besser präsentieren und verstehen, wenn sie sie sehen, anstatt sie auf Papier zu lesen.

Es gibt zahlreiche dynamische Features, mit denen Sie Ideen in dem Moment erfassen können, in dem sie entstehen, und sie direkt von Ihrem Board aus in umsetzbare Aufgaben oder ganze Workflows entwickeln können. Ziehen Sie den Mauszeiger über die Leinwand, um ein Mockup zu zeichnen, ein Flow-Diagramm zu entwerfen oder ein Mindmap von Grund auf neu zu erstellen, ohne jemals die Schaltfläche "Speichern" drücken zu müssen - so können Sie jederzeit zu Ihrer Arbeit zurückkehren, ohne etwas zu verpassen.

Whiteboards sind verfügbar auf jeder ClickUp Plan und sogar Gäste können auf sie zugreifen! Sie müssen sich also keine Sorgen machen, dass sich ein Client oder Stakeholder von Ihrem kreativen Prozess ausgeschlossen fühlt, wenn Sie Ressourcen außerhalb des Unternehmens freigeben.

Immer noch nicht überzeugt? Hier finden Sie noch mehr Möglichkeiten, wie ClickUp Whiteboards die Kreativität, Produktivität und das Engagement Ihres Teams mit seinen Echtzeit-Zusammenarbeitsfunktionen steigern können. ✅

Es ist leicht zu erlernen und einfach zu benutzen

Whiteboards sind einfach zu bedienen - auch wenn Sie es zum ersten Mal tun.

Das ist ein großes Plus für vielbeschäftigte Teams, die sich Tools wünschen, die mit minimalem Aufwand funktionieren, und ein frischer Wind für Mitglieder, die in der Vergangenheit steile Lernkurven überwinden mussten!

Whiteboards sind ebenso kreativ wie kollaborativ

Umwandlung von Objekten in Aufgaben direkt aus dem ClickUp Whiteboard

Whiteboards sind einfach und effektiv - vollgepackt mit Features, die die Zusammenarbeit erleichtern.

Kommentare hinzufügen, @Mitglieder des Teams erwähnen kontext, Dateien, Medien und vieles mehr, ohne dass Ihnen der Space für neue Ideen ausgeht.

Vermeiden Sie es, mit vorgefertigten Vorlagen bei Null anzufangen

Bei der Einstellung einer Whiteboard Ansicht können Sie aus mehreren Vorlagen wählen

Wenn es um ClickUp geht, sind Sie nie allein. 💜

So aufregend und kreativ Whiteboards auch sein können, so einschüchternd kann die leere Leinwand auf manche wirken. Anstatt sich dem Gefühl des Blocks zu stellen, können Sie auf eine der vorgefertigten Vorlagen von ClickUp zurückgreifen, die für praktisch jeden Anwendungsfall geeignet sind.

Ob Sie eine Brainstorming-Sitzung aus der Ferne planen , die Planung eines agilen Projekts oder die Zusammenstellung einer Retrospektive für das Team - ClickUp hat alles, was Sie brauchen. Wählen Sie aus den neun Vorlagen, die direkt mit der Symbolleiste in Ihrem Workspace verknüpft sind, oder aus den Tausenden, die kostenlos zur Verfügung stehen ClickUp's Vorlagen-Bibliothek .

Sie wissen noch nicht, wo Sie anfangen sollen? Wir empfehlen die Einführung in Whiteboards Vorlage von ClickUp ! 💯 Diese Vorlage herunterladen

Erstellen Sie Ihr Board so schnell wie möglich mit Verknüpfungen und Tastenkürzeln

Tastenkürzel sind im Whiteboard verfügbar! Verwenden Sie diese mit Ihrem Whiteboard, um schnell Objekte wie Haftnotizen, Bilder und Formen hinzuzufügen - und sogar durch Ihren gesamten Workspace zu navigieren!

Um Ihre Liste der verfügbaren Tastenkürzel anzuzeigen, drücken Sie einfach Umschalttaste + ? und benutzerdefinieren Sie sie nach Belieben! Mit der Schaltfläche Hinzufügen können Sie zusätzliche Befehle für Bilder, Videos, Audiodateien und mehr hinzufügen.

Laden Sie Ihre Whiteboards herunter, um sie zu speichern und freizugeben

Haben wir schon erwähnt, dass ClickUp Whiteboards als Bilddateien heruntergeladen werden können?!

Das ist praktisch, um Ideen außerhalb von ClickUp freizugeben und zu präsentieren oder wenn Sie ein Backup aufbewahren möchten. Man kann nie zu gründlich sein! Amirite? 🤓

Echtzeit-Zusammenarbeit muss kein gescheitertes Experiment sein

Das Streben nach besserer Zusammenarbeit kann sich wie ein ständiger Kampf anfühlen - muss es aber nicht.

Die Absicht hinter der Entwicklung von Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit war schon immer, dass alle Beteiligten zur gleichen Zeit auf derselben Seite arbeiten. Doch das ist oft leichter gesagt als erledigt.

Glücklicherweise sind Sie auf diesem Weg nicht allein! Schauen Sie sich unsere fünf bewährten Schritte zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Team an, und wenn Sie bereit sind, die Produktivität auf ein neues Niveau zu heben, dann machen Sie einfach weiter clickUp herunterladen .

