Die 10 nützlichsten 1-on-1 Meeting-Software für Manager im Jahr 2024

Die Umstellung von persönlichen Unterhaltungen auf virtuelle Meetings kann eine Herausforderung sein. Aber es gibt eine gute Nachricht: Mit der besten Videokonferenzsoftware lassen sich diese Hürden in mehr Effizienz und Engagement umwandeln.

Erstklassige Apps für Videokonferenzsoftware sind Ihr zuverlässiger Helfer in der digitalen Welt. Sie sorgen für eine reibungslose Kommunikation, fördern sinnvolle Verbindungen und geben Managern die Möglichkeit, den Fortschritt des Teams effektiv nachzuverfolgen.

Durch die Einbindung dieser Tools werden Ihre Aufgaben überschaubarer, und Sie haben mehr Zeit, sich auf strategisches Denken und Kreativität zu konzentrieren.

Stellen Sie sich vor, Sie richten eine meeting-Agenda die Aufzeichnung von Meetings und Protokollen, die Durchführung von Leistungsbeurteilungen und die Verwaltung von funktionsübergreifende Teams und das alles mit einer einzigen Videokonferenzlösung. Das ist ziemlich beeindruckend, nicht wahr?

Und hier ist etwas noch Besseres: diese tools für die Remote-Zusammenarbeit lösen nicht nur die typischen Probleme bei der Arbeit aus der Ferne, sondern bieten auch innovative Features, mit denen traditionelle Arbeitsplätze nicht mithalten können. In der sich ständig weiterentwickelnden Welt der Arbeit ist die Nutzung dieser digitalen Lösungen nicht nur eine Vorliebe, sondern eine Notwendigkeit.

Aus diesem Grund haben wir diesen Leitfaden zusammengestellt, der die 10 besten 1-on-1-Meeting-Softwarelösungen für 2024 vorstellt. Wenn Sie also auf der Suche nach dem richtigen Tool sind, um Ihren digitalen Workspace umzugestalten, lesen Sie weiter.

Worauf sollten Sie bei der Auswahl von 1-on-1 Meeting-Software achten?

Bei der Auswahl der besten Videokonferenzsoftware sollten Sie auf einige interessante Vorteile achten.

Zunächst einmal sollte die Kommunikation einfach sein. Gelöschtes Audio und Video, schnelle Chat-Optionen und praktische Tools wie das Freigeben von Bildschirmen und Whiteboards sind ein Muss.

Außerdem sollte die Planung von Meetings keine Kopfschmerzen bereiten. Die besten Anbieter von Videokonferenzen bieten Features, mit denen Sie wiederkehrende Meetings einrichten, eine Verbindung zu Ihrem Kalender herstellen und Erinnerungen versenden können, die Sie problemlos auf dem Laufenden halten.

Und es ist wichtig, dass Ihre Videokonferenzsoftware gut mit Ihren anderen Tools zusammenarbeitet. Diese Kompatibilität trägt zu einem reibungslosen Workflow bei und erspart Ihnen die Wiederholung der gleichen Aufgaben.

Das Freigeben von Dateien sollte einfach sein, und die Videokonferenzplattform muss benutzerfreundlich sein. Je schneller sich Ihr Team damit zurechtfindet, desto besser.

Ihre Meeting-Software muss einen Schritt weiter gehen, wenn Sie ein Team von außerhalb leiten. Achten Sie auf zeitzonenfreundliche Features, mobile Erreichbarkeit und robuste Sicherheit, damit Ihr Team reibungslos zusammenarbeiten kann, ganz gleich, wo es sich befindet.

Dokumentieren Sie alles in Ihren 1-on-1 Meetings mit dieser einfachen Vorlage

Und schließlich sollten Sie sich für ein Tool für Video-Anrufe entscheiden. Die beste Software für One-on-One-Meetings bietet Extras wie Aufgabenmanagement, vorlagen für Leistungsbeurteilungen und Projektmanagement. Diese können helfen, Ihren digitalen Workspace aufzuräumen und Ihr Team noch effizienter zu machen.

Die 10 besten 1 on 1 Meeting Software im Jahr 2024

Da Sie nun wissen, worauf Sie bei Videokonferenzsoftware achten müssen, stellen wir Ihnen unsere 10 bevorzugten tools vor, damit Sie das richtige für sich finden.

Einfaches Formatieren und gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten mit dem Team ohne Überschneidungen in ClickUp

ClickUp zeichnet sich auf dem Markt durch seinen umfassenden Ansatz für Aufgaben- und Projektmanagement aus. Es ist nicht nur ein Meeting Space, sondern eine robuste Plattform, die Folgendes integriert team-Management , Nachverfolgung von Aufgaben und Leistungsüberprüfung an einem Ort.

ClickUp macht es Ihnen leicht, sofort loszulegen und mit dem ClickUp 1 auf 1s Vorlage und ein Notepad Feature für die Einstellung Ihrer ersten Agenda.

Danach können Sie in ein umfangreiches Feature-Set eintauchen, das dafür sorgt, dass sich Ihr nächstes 1 on 1 wie eine produktive Unterhaltung anfühlt und nicht wie ein Meeting, das auch eine E-Mail hätte sein können.

ClickUp beste Features

Verwenden Sie ClickUp Meetings, um Notizen zu machen, Ihre Agenda im Auge zu behalten und Aufgaben genau dort zuzuweisen, wo Sie sie brauchen - alles an einem Ort. Eine Aufzeichnung Ihrer wöchentlichen Meetings? Das ist Ihr goldenes Ticket, um einige der Superkräfte von ClickUp zu entfesseln

Unser Editor-Menü ist vollgepackt mit Optionen, mit denen Sie das Wichtigste hervorheben können. Lassen Sie sich bei der Bearbeitung Ihrer Notizen freien Lauf - hier können Sie so kreativ oder strukturiert sein, wie Sie wollen

Synchronisierung mit den beliebtesten mobilen Apps für einen nahtlosen Workflow

Sie haben einen Kommentar, der von einem Mitglied Ihres Teams bearbeitet werden muss? Ganz einfach: weisen Sie ihn zu. Es wird zu einem Element, das der Mitarbeiter unbedingt erledigen muss, bevor die Aufgabe als erledigt abgehakt werden kann

Schreiben Sie alles, was Sie erledigen möchten, in eine Checkliste und haken Sie sie nach und nach ab, während Sie sie durchgehen

Haben Sie es satt, jedes Mal eine Aufgabe einzustellen, wenn Sie Videokonferenzen planen müssen? Lehnen Sie sich zurück und überlassen Sie es den Wiederholenden Aufgaben, Ihre Agenda vorzubereiten und bereitzuhalten

In unserem Bestreben, unnötige Klicks zu vermeiden, haben wir ein neues Feature eingeführt - Slash-Befehle. Wenn Sie sich in einem Textfeld befinden, geben Sie / ein, um das Slash-Befehl-Menü zu öffnen und sofort mit der Arbeit zu beginnen

ClickUp Beschränkungen

Sind Sie neu in ClickUp? Bei so vielen Features, die es zu erforschen gilt, könnte es sich so anfühlen, als ob Sie ins kalte Wasser springen würden. Aber keine Sorge, Sie werden den Dreh schon noch rauskriegen

Achtung - einige Benutzer haben hier und da langsame Ladezeiten bemerkt. Keine Konstante, aber es lohnt sich, das zu wissen

Bei so vielen Möglichkeiten zur Optimierung und Anpassung kann es sich anfangs wie ein Irrgarten anfühlen. Aber wenn Sie sich erst einmal zurechtgefunden haben, werden Sie Ihren Workspace im Handumdrehen in Form bringen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Kolleginnen und Kollegen

über Mitstreiter Fellow ist ein tool, das entwickelt wurde, um eine gesunde und produktive Kultur von Video-Konferenz-Meetings in Ihrem Team zu kultivieren. Es legt die Macht in Ihre Hände, um die verschiedenen arten von Meetings und machen sie effektiver. Mit Fellow können Sie ganz einfach klare Einstellungen vornehmen meeting-Agenden um sicherzustellen, dass die Diskussionen auf dem richtigen Weg bleiben und die Ziele erreicht werden.

Eines der grundlegenden Features dieser App für Videokonferenzen ist die Möglichkeit der Nachverfolgung von Handlungselementen. Sie können Aufgaben zuweisen, Fristen setzen und jeden zur Verantwortung ziehen, um sicherzustellen, dass wichtige Folgemaßnahmen und Schritte nicht übersehen werden.

Aber Fellow beschränkt sich nicht nur auf die Organisation und Verwaltung von Aufgaben. Es erkennt auch die Bedeutung von Engagement und zusammenarbeit am Arbeitsplatz . Mit interaktiven Notizen und kollaborativen Features können Sie die Erkenntnisse, Entscheidungen und Diskussionen Ihrer Meeting-Teilnehmer in Echtzeit festhalten und so die aktive Teilnahme und Mitwirkung aller Mitglieder des Teams fördern.

Fellow beste Features

Automatisieren Sie Erinnerungen undelemente der Aktion vor und nach Meetings mit gestrafften Meeting Workflows

Freigeben, zusammenarbeiten und synchronisierenmeeting-Notizen zwischen Teams

Bietet vorgefertigte Vorlagen für effektive Meetings

Integriertes Feature für die Anerkennung und das Feedback von Kollegen

Limitierungen durch Fellow

Die Benutzeroberfläche kann gewöhnungsbedürftig sein

Einige Benutzer haben über eine fehlende Kalender-Integration mit bestimmten Plattformen berichtet

Die Synchronisierung von Meeting-Notizen kann manchmal verzögert werden

Preise für Mitglieder

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $6/Monat pro Benutzer

: $6/Monat pro Benutzer Business : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Fellow

G2 : 4.7/5 (1,500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

4. Google Meeting

über Google Meeting Dieser Videokonferenzdienst wurde speziell für Teams entwickelt, die bereits Google Workspace nutzen. Google Meet lässt sich nahtlos in andere Google Apps integrieren, ein großer Vorteil für diejenigen, die bereits in das Google-Ökosystem eingetaucht sind. Ob Synchronisierung mit Ihrem Google Kalender oder mühelose Verbindung mit Kollegen über Google Mail, Google Meet verbessert Ihren Workflow durch nahtlose Verbindung mit Ihren bestehenden Tools.

Sie können sich auf die stabile und robuste Videokonferenzinfrastruktur von Google verlassen, die eine konsistente Audio- und Videoqualität bietet und eine klare und unterbrechungsfreie Kommunikation mit Ihren Teammitgliedern, Clients oder Partnern ermöglicht.

Google Meet beste Features

Nahtlose Integration in den Google Kalender und Gmail

Kann Meetings mit bis zu 100 Teilnehmern veranstalten

Untertitel in Echtzeit für alle Videoanrufe und Videokonferenzen in Meetings

Teilnehmer können Bildschirmfreigabe für Präsentationen nutzen

Google Meet Limits

Die App ist nicht so flexibel und anpassbar wie andere Plattformen

Benutzer haben von gelegentlichen Problemen mit der Ton- und Videoqualität berichtet

Einige herausragende Features sind nur in der kostenpflichtigen Version verfügbar

Google Meeting Preise

free : Kostenlos

Kostenlos Starter : $6/Monat pro Benutzer

: $6/Monat pro Benutzer Standard : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Plus : $18/Monat pro Benutzer

: $18/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Google Meeting Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (900+ Bewertungen)

: 4.6/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (11.000+ Bewertungen)

5. GoTo Meeting

über GoTo Meeting GoTo Meeting ist eine der ultimativen Videokonferenzlösungen für Geschäfte, die eine online Meeting tool das sowohl benutzerfreundlich als auch effizient ist. Es ermöglicht Ihnen die nahtlose Durchführung und Verwaltung virtueller Meetings, so dass Ihr Team unabhängig von seinem Speicherort effektiv zusammenarbeiten kann.

Egal, ob Sie ein kleines Startup oder ein großes Unternehmen sind, dieses vielseitige Tool eignet sich für Geschäfte jeder Größe und macht Videokonferenzen zu einem Kinderspiel.

Mit GoTo Meeting haben Sie Zugang zu einer Reihe von fortschrittlichen Features für Videokonferenzen, die Ihre virtuellen Meetings auf ein neues Niveau heben. Sobald Sie es benutzen, werden Sie die intuitive Benutzeroberfläche und die nahtlose meeting-Management-Funktionen .

GoTo Meeting beste Features

Genießen Sie kristallklaren Ton und erfreuen Sie Ihre Augen an der HD-Videokonferenzsoftware von GoTo Meeting.

Führen Sie Videokonferenzen durch und nehmen Sie von jedem mobilen Gerät aus teil

Profitieren Sie von umfangreichen Sicherheits-Features wie der risikobasierten Authentifizierung. Standardmäßig sichert GoTo Meeting Ihre Audio- und Videodaten mit AES-128-Bit-Verschlüsselung. Sie können beruhigt sein, denn Sie wissen, dass Ihre Daten unter Verschluss sind und einen Schlüssel haben

Teilnehmer können Schlüsselpunkte während Präsentationen hervorheben

GoTo Meeting Limitierungen

Es gibt keine kostenlose Stufe

Für kleine Geschäfte kann es kostspielig sein

Gelegentlich haben mobile Benutzer über Probleme mit der Verbindung berichtet

GoTo Meeting Preise

Professionell: $14/Monat pro Organisator

$14/Monat pro Organisator Business: $19/Monat pro Organisator

$19/Monat pro Organisator Unternehmen: Preise auf Anfrage

GoTo Meeting Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (2,500+ Bewertungen)

4.2/5 (2,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (7,000+ Bewertungen)

6. Zoom

über Zoom So beliebt, dass es praktisch ein eigenes Verb ist: Zoom ist der 1.000-Pfund-Gorilla im Videokonferenzbereich. Als eine der besten Apps für Videokonferenzen eignet sich Zoom sowohl für Meetings unter vier Augen als auch für groß angelegte digitale Ereignisse. Seine ständig wachsenden Features sorgen dafür, dass seine Fans immer wieder zu ihm zurückkehren. Aber Zoom hat auch einige Schwächen, und wir zeigen Ihnen im Folgenden die guten und schlechten Seiten.

Zoom beste Features

Breakout Rooms sind ideal, um große Meetings in gemütliche Chats aufzuteilen

Benutzer können einen virtuellen Hintergrund für den Datenschutz einstellen oder ihre Kreativität unter Beweis stellen

Zeichnet Meetings auf und bietet eine automatisierte Transkription

Funktioniert sowohl mit Desktop-Apps als auch mit vielen anderen mobilen Geräten und Tools

Zoom Limitierungen

Die kostenlose Version limitiert Gruppen-Meetings auf 40 Minuten

In der Vergangenheit wurden Sicherheitsbedenken geäußert

Gelegentliche Probleme mit der Ton- und Videoqualität wurden von einigen Benutzern berichtet

Zoom Preise:

Basic : Free

: Free Pro : $14.99/Monat pro Host

: $14.99/Monat pro Host Business : $19.99/Monat pro Host

: $19.99/Monat pro Host Enterprise: $19.99/Monat pro Host

Zoom Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.5/5 (53.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (53.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30.000+ Bewertungen)

7. Gitter

über Gitter Lattice ist eine der Videokonferenzsoftwareoptionen, die wir hervorheben, die mit leistungsmanagement in seinem Kern. Es geht darum, Ihre 1:1 Meetings zu rationalisieren, den Feedback-Prozess zu vereinfachen und die Einstellung von Zielen zu einem Kinderspiel zu machen. Mit besonderem Schwerpunkt auf dem Engagement des Teams und der Gesamtleistung verwandelt es regelmäßige Meetings in konzentrierte, wachstumsorientierte Sitzungen.

Die Einstellung und Nachverfolgung von Zielen ist unkompliziert, so dass Sie leicht erkennen können, wie weit Sie gekommen sind und wo Sie hinwollen. Außerdem fördern die Feedback-Features eine Kultur, in der kontinuierliche Verbesserung ist die Norm.

Wenn es also Ihr Ziel ist, Ihr Team engagiert und motiviert zu halten und ständig zu verbessern, sollten Sie sich Lattice ansehen.

Lattice beste Features

Optimierter Leistungsbewertungsprozess

Einstellen, Nachverfolgen und Verwalten von Zielen in verschiedenen Teams

Einblicke in die Mitarbeiterzufriedenheit erhalten

Peer-to-Peer-Feedback und öffentliche Anerkennung als Feature

Lattice Limitierungen

Es handelt sich nicht um ein spezielles Meeting-Tool, daher fehlen einige Funktionen

Nicht alle Benutzer sind von der Benutzeroberfläche begeistert

Es kann für kleine Geschäfte teuer sein

Lattice Preise:

Engagement : $4/Monat pro Benutzer

: $4/Monat pro Benutzer Wachsen : $4/Monat pro Benutzer

: $4/Monat pro Benutzer Leistungsmanagement: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer OKR & Ziele: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Performance Management und OKR & Ziele Bundle: $11/Monat pro Benutzer

$11/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Lattice Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (3.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (3.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

8. Wobei

über Wobei Vergessen Sie das Herunterladen einer weiteren App oder die Mühe, sich ein weiteres Passwort zu merken. Whereby ist ein Tool für Videokonferenzen, das direkt über Ihren Browser funktioniert. Diese Einfachheit macht es zur ersten Wahl für Leute, die Wert auf Benutzerfreundlichkeit legen.

Die Einstellung eines Video Meetings mit Whereby ist so einfach wie das Freigeben eines Links; voila, Sie sind bereit für die Verbindung.

Gestalten Sie Ihren Meeting-Raum mit Hintergründen und Logos Ihrer Wahl, um Ihren virtuellen Zusammenkünften ein gewisses Zeichen zu verleihen. Wenn Sie auf der Suche nach einer unkomplizierten Möglichkeit sind, Ihr Team online zusammenzubringen, ist der benutzerfreundliche Ansatz von Whereby vielleicht genau das Richtige für Sie.

Beste Features von Whereby

Teilnehmer können Meetings mit einem einfachen Link beitreten

Personalisieren Sie Meeting-Räume mit benutzerdefinierten Logos und Hintergründen

Ihren Bildschirm oder ein bestimmtes Fenster freigeben

Aufzeichnung von Meetings zur späteren Überprüfung

Begrenzungen

Begrenzte Teilnehmerzahl beim kostenlosen Free-Plan und den Pro-Plänen

Einige Benutzer berichten über gelegentliche Video-Verzögerungen

Fehlende fortgeschrittene Features wie Breakout Rooms und Abstimmungen

Wobei die Preisgestaltung:

Explore: Ein kostenloser Plan

Ein kostenloser Plan Pro: $6.99/Monat pro Benutzer

$6.99/Monat pro Benutzer Business: $9,99/Monat für drei Benutzer

$9,99/Monat für drei Benutzer Aufbauen: 9,99 $/Monat pro Benutzer

9,99 $/Monat pro Benutzer Erweitern: Kontakt für Preise

Wobei Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.6/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

9. Skype

Über Microsoft Skype, das jetzt unter Microsoft Teams -ist ein erfahrener Anbieter im Bereich der digitalen Kommunikation, der schon lange, bevor es cool war, solide Video- und Sprachanrufe angeboten hat.

Es ist benutzerfreundlich und zuverlässig und dafür bekannt, dass es für gute Verbindungen und einen Flow in der Unterhaltung sorgt. Ganz gleich, ob Sie ein kleines Team sind, das ein unkompliziertes Tool für seine Brainstorming-Sitzungen sucht, oder ob Sie nur zwei Personen sind, die ein paar Details besprechen müssen - mit Skype bleiben die Dinge einfach und zugänglich.

Ein großer Vorteil von Skype ist sein integriertes Feature zum Chatten. Über den Chat können Sie Gedanken austauschen oder Dateien freigeben, ohne dass Sie etwas übersehen.

Alles in allem ist Skype eine klassische Wahl, die sich über die Jahre hinweg bewährt hat.

Skype beste Features

Videoanrufe für Einzelpersonen oder Gruppen

In-App-Nachrichten für eine schnelle Kommunikation

Freigeben des Bildschirms bei Meetings

Senden Sie Dateien und Dokumente über den Chat

Skype-Beschränkungen

Nicht ideal für große Meetings

Limitierte Integration mit anderen Tools

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Problemen mit der Video- und Tonqualität

Skype-Preise:

USA & Kanada: $2,99/Monat pro Benutzer

$2,99/Monat pro Benutzer Nordamerika: $7,99/Monat pro Benutzer

$7,99/Monat pro Benutzer Welt: $13,99/Monat pro Benutzer

Skype-Bewertungen und -Kritiken:

G2 : 4.3/5 (22.000+ Bewertungen)

: 4.3/5 (22.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (8.500+ Bewertungen)

10. 15Fünf

über 15Fünf Mit 15Five werden Meetings unter vier Augen zu wirkungsvollen Plattformen für den Austausch von Feedback, die Diskussion von Fortschritten und die Nachverfolgung von Zielen.

Manager erhalten ein klareres Bild von der Leistung und dem Engagement ihres Teams, was ihnen hilft, bessere Entscheidungen zu treffen und die notwendige Unterstützung zu leisten. Und das Beste daran? Das Programm ist benutzerfreundlich und intuitiv gestaltet, so dass es für alle Beteiligten eine Freude ist.

15Fünf beste Features

Erleichtert effiziente Meetings zwischen Mitarbeitern und Managern.

Nachverfolgung von Zielen und Vorgaben.

Peer-Anerkennungs-Features zur Motivation von Teams.

Berichterstellung über Leistung und Engagement.

15Fünf Limits

Da es sich nicht um ein spezielles Meeting tool handelt, können einige Features fehlen

Die Benutzeroberfläche kann für manche Benutzer kompliziert zu navigieren sein

Es ist im Vergleich zu ähnlichen Tools teurer

15Five Preise:

Engage: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Perform: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Focus: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Total Platform: 14 $/Monat pro Benutzer

14 $/Monat pro Benutzer Transform Online: $99/Monat pro Manager

$99/Monat pro Manager Transform Hybrid: $174/Monat pro Manager

$174/Monat pro Manager Transform Live: $300/Monat pro Manager

15Fünf Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.6/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

11. GlobalMeet

über GlobalMeet GlobalMeet, entwickelt von PGi, ist eine multifunktionale Plattform für hochauflösende Web- und Video-Meetings, mobile Videokonferenzen, Webinare und das Management von Ereignissen.

Sie unterstützt die nahtlose Zusammenarbeit und ermöglicht es Benutzern, Meetings von verschiedenen Geräten und Speicherorten aus zu veranstalten, ihnen beizutreten und an ihnen teilzunehmen. Mit Features für die Durchführung interaktiver Webinare und großer virtueller Ereignisse bietet sie außerdem umfangreiche Tools für die Planung und Verwaltung von Veranstaltungen.

Die umfassenden, intuitiven und zuverlässigen Dienste von GlobalMeet machen es zu einem unverzichtbaren Tool für die effektive digitale Kommunikation über geografische Grenzen hinweg.

GlobalMeet beste Features

Hochwertige Video-Aufzeichnung von Meetings

Veranstaltung virtueller Ereignisse mit Tausenden von Teilnehmern

Whiteboard, Umfragen und Video-Chat zur Verbesserung der Zusammenarbeit

Arbeitet mit Microsoft Teams und Skype for Business

GlobalMeet Beschränkungen

Im Vergleich zu anderen Videokonferenzdiensten, -systemen, -Apps und -Tools arbeitet GlobalMeet nicht gut mit den Apps von Drittanbietern zusammen. Das kann ein Nachteil für Teams sein, die für ihren Workflow auf bestimmte Software angewiesen sind

GlobalMeet ist im Vergleich zu anderen Anbietern schwerfällig

GlobalMeet fehlen einige der Features, die Benutzern anderer Apps zur Verfügung stehen

GlobalMeet Preise:

Basic: Ein kostenloser Plan

Ein kostenloser Plan Standard : $12 pro Benutzer pro Monat

: $12 pro Benutzer pro Monat Premium : $24 pro Benutzer pro Monat

: $24 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

GlobalMeet Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.2/5 (500+ Bewertungen)

: 4.2/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (50+ Bewertungen)

Verbessern Sie Ihre digitale Zusammenarbeit mit ClickUp 1 on 1 Meeting Software

Die richtige Software für 1 on 1 Meetings ist unerlässlich, um sich im digitalen Workspace zurechtzufinden. Jedes Tool hat seine Stärken, so dass Ihre Wahl von den spezifischen Anforderungen Ihres Teams und Ihres Workflows abhängt.

Ob Sie ein Team leiten, ein Meeting durchführen meeting-Protokolle ob bei der Einstellung einer Meeting-Agenda oder bei der Durchführung einer Leistungsbeurteilung - die richtige Software kann Ihnen helfen, Ihre Prozesse zu rationalisieren und Ihre Aufgaben viel leichter zu bewältigen.

Mit ClickUp können Sie funktionsübergreifende Teams verwalten, die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz fördern und verschiedene Arten von Meetings effektiv steuern.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie Ihr Team-Management und Ihre persönlichen Meetings optimieren können, lesen Sie das spezielle Feature von ClickUp - ClickUp Meetings . Machen Sie Ihren digitalen Workspace effizienter und Ihre Aufgaben überschaubarer mit ClickUp. Besuchen Sie uns hier, um zu erfahren, wie wir Ihr Meeting-Erlebnis revolutionieren können.