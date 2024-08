Die 8 besten Microsoft Teams-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

suche nach den besten _Microsoft Teams Alternativen _?

Microsoft Teams ist eine leistungsstarke Team-Messaging-Plattform, mit der Teams durch Instant Messaging, gemeinsame Nutzung von Dokumenten und Videokonferenzen in Verbindung bleiben können.

Aber ist das alles, was ein Team braucht, um erfolgreich zu sein?

nicht ganz

Microsoft Teams verfügt einfach nicht über jede Funktion, die ein Team für eine effektive Kommunikation und Zusammenarbeit benötigt.

das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Sie nach einer _Alternative zu Microsoft Teams suchen, richtig?

Nun, lassen Sie Ihr Suchteam in Ruhe! 🔦

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf acht hervorragende Microsoft Teams-Alternativen, die so viel mehr können als nur Messaging und Videokonferenzen.

Legen wir los!

Hinweis: In diesem Artikel wird zunächst erläutert, was Microsoft Teams ist und welche Nachteile es hat, damit Sie sich ein besseres Bild von diesem Tool machen können. Wenn Sie jedoch direkt zu den Alternativen übergehen möchten, klicken Sie auf _ hier .

Was ist Microsoft Teams?

Microsoft Teams ist ein Team-Chat- und Videokonferenz-Tool, mit dem Sie Dateien austauschen, Direktnachrichten senden und Gruppen-Videomeetings und Audioanrufe starten können.

Sie können auch Teammitglieder mit dem "@"-Zeichen markieren und mehrere Teams-Kanäle in der App erstellen.

Da es schwierig ist, in großen Gruppen effektiv zu kommunizieren, verfügt Microsoft Teams auch über Breakout-Räume, d. h. Untergruppen, die produktive Kommunikation und Brainstorming erleichtern sollen.

Außerdem verwandelt das Microsoft Teams Rooms System Besprechungsräume in reichhaltige, videofähige Räume für die Zusammenarbeit.

Mit dieser Funktion können Sie ganz einfach an Besprechungen teilnehmen, Inhalte freigeben und Anrufe tätigen - und das alles über ein intuitives Touchscreen-Konsolengerät.

lesen Sie alles über_ *microsoft Teams für die Projektverwaltung nutzen* _.**_

3 Gründe, warum Sie eine Microsoft Teams Alternative brauchen

Obwohl sich die oben genannten Funktionen großartig anhören, hat die Microsoft Teams-App ein paar Nachteile. Hier sind drei Gründe, warum Sie wahrscheinlich nach Microsoft Teams Alternativen suchen:

1. Eine begrenzte Anzahl von Kanälen

Diese messaging-App begrenzt Teams auf 200 öffentliche Kanäle und 30 private Kanäle. Diese Beschränkungen können für Unternehmen mit vielen Teams und Abteilungen problematisch sein.

2. Berechtigungseinstellungen sind nicht flexibel

Es ist nicht möglich, Gastbenutzer in Kanäle einzuladen, und sobald Sie jemanden zu einem Microsoft Team hinzufügen, hat er automatisch vollen Zugriff auf alles.

unbequem, oder?

3. Eingeschränkte Organisation

Die Organisation von Dateien, die in Unterhaltungen in Microsoft Teams geteilt werden, kann dazu führen, dass man sich in Teams ärgert.

Alle Dateien, die in Unterhaltungen hochgeladen werden, werden in den Dateibereich des Channels verschoben.

Wenn Sie versuchen, die Dateien zu organisieren, indem Sie sie in benannte Ordner verschieben, werden die Dateiverknüpfungen in den Unterhaltungen gebrochen..

Da möchte man am liebsten eine Auszeit von Microsoft Teams nehmen! 🙅

Die 8 besten Microsoft Teams-Alternativen

Hier sind die acht besten Microsoft Teams Alternativen:

1. ClickUp

ClickUp ist das weltweit führende Projektmanagement- und Teamkommunikationstool.

Es bietet Ihnen erweiterte zusammenarbeit im Team clickUp ist die ultimative kostenlose Alternative zu Microsoft Teams, die die Produktivität jedes Nutzers steigert.

ClickUp Hauptmerkmale

Hier sehen Sie, wie ClickUp helfen kann:

A. Chat-Ansicht

wollen Sie über alles Mögliche reden?

Verwenden Sie die Chat-Ansicht um neben der Arbeit arbeitsbezogene oder beiläufige Unterhaltungen zu führen, ohne den Überblick über Kommentare und Nachrichten zu verlieren.

Im Folgenden finden Sie einige weitere nützliche Funktionen, die Sie in die Chat-Ansicht integrieren können: Aufgaben-Links

3. Google Treffen

Google Meet (früher Google Hangouts Meet) ist ein Videokonferenz-Tool, mit dem Sie direkt von einem Kalenderereignis, einer E-Mail-Einladung oder Google Mail aus in Meetings einsteigen können. Meet ist eine der beliebtesten Alternativen zu Microsoft Teams.

Hauptmerkmale von Google Meet

Kostenlose Videokonferenzen für bis zu 100 Teilnehmer

Funktion zur gemeinsamen Bildschirmnutzung

Meeting-Gastgeber können Teilnehmer stummschalten und entfernen

Notizen in Echtzeit mit automatischen Live-Untertiteln, die von der Spracherkennungstechnologie von Google unterstützt werden

Google Meet-Profis

Sie können Ihren Bildschirm überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihre Kamera und Ihr Mikrofon funktionieren, bevor Sie das Meeting beginnen

Unterstützt von Android- und iOS-Geräten sowie Browsern wie Chrome, Firefox, Edge und Safari

Integriert mit anderen Google-Apps wie Google Chat, Google Calendar und Google Docs für eine effektive Zusammenarbeit im Team

Google Meet Nachteile

Erlaubt keine Bildschirmfreigabe in beide Richtungen (nur eine Person kann ihren Bildschirm gleichzeitig freigeben)

Es können nur bis zu 16 Teilnehmer gleichzeitig angezeigt werden

Es können keine Nachrichten an eine einzelne Person gesendet werden. Nachrichten können nur an Gruppen gesendet werden

Google Meet Preise

Dieses Tool für die Zusammenarbeit im Team ist kostenlos und kostenpflichtig ab 8 $/Nutzer pro Monat erhältlich.

Google Meet Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (5000+ Bewertungen)

4.4/5 (5000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (9000+ Bewertungen)

4. Rocket.Chat

**Rocket.Chat ist eine Open-Source-Plattform für Teamkommunikation, an deren Roadmap über 28.000 Entwickler arbeiten.

Kann die Arbeit, die diese Entwickler leisten, Ihr Team zum Erfolg führen?

Rocket.Chat Hauptmerkmale

@mentions für Einzelpersonen und Ankündigungen

Unterstützt Video- und Sprachanrufe mit Bildschirmfreigabe

Kann Direktnachrichten zwischen mehreren Nutzern verarbeiten

Sie können auf ein Engagement-Dashboard zugreifen, um zu sehen, wie die Nutzer die App verwenden

Rocket.Chat Vorteile

Die App ist sicher und fügt einen zusätzlichen Verifizierungsschritt hinzu, wenn bestimmte Aktionen ausgeführt werden

Übersetzen Sie Ihre Nachricht mit MS translate, um sowohl externe als auchinterne Kommunikationslücken* Sortieren Sie Unterhaltungen nach letzter Aktivität oder in alphabetischer Reihenfolge

Verfügbar auf Handy, Web und Desktop

Rocket.Chat Nachteile

Die Benutzeroberfläche ist im Vergleich zu anderen MS Teams-Alternativen nicht so benutzerfreundlich gestaltet

Die mobilen Apps sind nicht so funktional wie die anderer MS Teams Alternativen

Lesebestätigungen in der Desktop-App werden nicht in den mobilen Apps angezeigt

Rocket.Chat Preise

Diese Chat-App hat einen kostenlosen Plan, und kostenpflichtige Pläne beginnen bei $3/Nutzer pro Monat und Jahr.

Rocket.Chat Kundenbewertungen

G2: 3.8/5 (100+ Bewertungen)

3.8/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (mehr als 100 Bewertungen)

5. Cisco Webex Teams

Cisco Webex Teams ist eine weitere beliebte App für Videogespräche.

Einer der Nachteile dieser Team-Chat-App ist, dass sie zwar viel teurer ist als die meisten anderen Kommunikationsplattformen.

Die wichtigsten Funktionen von Cisco Webex Teams

Unterstützt Videoanrufe mit bis zu 1000 Teilnehmern

Kann verarbeitenbildschirm- und Dateifreigabe* Es gibt ein Whiteboard, auf dem die Teammitglieder gemeinsam brainstormen können

Sie können Besprechungen aufzeichnen und erhalten sofort eine Abschrift

Vorteile von Cisco Webex Teams

Sie können Meetings über den Webbrowser, die Desktop-App oder ein mobiles Gerät abhalten und daran teilnehmen

Integration mit Google- und Microsoft-Kalendern

Sie können Nachrichten in öffentlichen und persönlichen Chats senden

Nachteile von Cisco Webex Teams

Eingeschränkte Integrationen im Vergleich zu anderen MS Teams-Alternativen

Sie müssen auf einen kostenpflichtigen Plan upgraden, um Zugang zum Kundensupport via Chat und Call-ins zu erhalten

Keine Videoaufzeichnungsoptionen in der kostenlosen Version

Preise für Cisco Webex Teams

Für dieses Collaboration-Tool ist ein kostenloser Plan verfügbar, kostenpflichtige Pläne beginnen bei 14,95 $/Host pro Monat.

Cisco Webex Teams Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (500+ Bewertungen)

4.3/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (4000+ Bewertungen)

6. Brosix

Brosix ist eine Instant-Messaging-Software für Unternehmen, die verschlüsselte Echtzeit-Kommunikation über mehrere Anwendungen hinweg bietet, um die Abwicklung des Tagesgeschäfts zu optimieren.

Eines der besten Merkmale von Brosix ist seine Sicherheit. Alles geschieht über ein vollständig verschlüsseltes Teamnetzwerk, das die volle Kontrolle über die App ermöglicht. Dadurch eignet sich Brosix hervorragend als Team-Kommunikationslösung für diejenigen, die eine geschützte Kommunikation innerhalb ihrer Organisation wünschen.

Die wichtigsten Funktionen von Brosix:

Sicheres internes Kommunikationsnetzwerk mit Audio-/Videoanrufen, verschlüsselter Dateifreigabe, Bildschirmfreigabe und mehr

Monatliche Benutzeraktivitätsprotokolle, die über das Control Panel heruntergeladen werden können

Mehrere Administratoren in Ihrem Netzwerk

über 3000 Integrationen & Desktop-, Mobil- und Webanwendungen

Brosix Profis

Schnelle und sichere Peer-to-Peer Dateiübertragungstechnologie mit unbegrenzter Größe

Kontrolle darüber, wer mit wem chattet und wer Zugriff auf welche Funktionen hat

Einzigartig gebrandetes privates Team-Netzwerk

Legen Sie fest, wie lange der Verlauf Ihrer Benutzeraktivitäten gespeichert werden soll

Brosix Nachteile

Der klassische "Retro"-Stil lässt es wie ein etwas altes Tool aussehen

Die vielen Funktionen und Einstellungen machen es manchmal ein wenig kompliziert, sich zu orientieren

Keine große Auswahl an Emojis

Brosix Preise

Brosix hat ein für immer kostenloses Netzwerk für kleine Teams (bis zu 3 Benutzer) und kostenpflichtige Pläne ab $4 Benutzer pro Monat.

Brosix-Kundenbewertungen

G2 : 4.5/5 (30+ Bewertungen)

: 4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

7. Pumble

Pumble ist ein kostenloses Kollaborationstool, das es Teams ermöglicht, in Echtzeit zu kommunizieren und die Nutzung von E-Mail zu reduzieren in der täglichen Kommunikation.

Pumble ist die richtige App für Sie, wenn Sie eine kostengünstige und zuverlässige Möglichkeit suchen, mit Ihrem Team in Kontakt zu bleiben.

Pumble Hauptmerkmale

Unbegrenzte Anzahl von Nutzern und unbegrenzter Chatverlauf mit dem kostenlosen Pumble-Tarif für immer

Pumble Server, der maximale Datensicherheit und Datenschutz für Unternehmen jeder Größe bietet

Gastzugriffsfunktion, mit der Sie mit Ihren Kunden, Lieferanten und anderen Dritten kommunizieren können, indem Sie ihnen begrenzten Zugriff auf Ihre Arbeitsbereiche gewähren

Verfügbar für Mac, Windows, Linux, iOS, Android und Web

Pumble-Profis

Erstellen und nutzen Sie öffentliche und private Kanäle für die tägliche Kommunikation und Zusammenarbeit

Die Thread-Funktion verhindert eine Überlastung der Kanäle und hilft Ihnen, eine Informationsflut zu vermeiden

Großzügiger Speicherplan: 10 GB Speicherplatz pro Arbeitsbereich mit dem kostenlosen Plan und 10 GB/unbegrenzter Speicherplatz pro Benutzer mit den kostenpflichtigen Plänen

Mit der Option für Kanalberechtigungen können Sie kontrollieren, wer in den Kanälen Ihres Arbeitsbereichs Beiträge veröffentlicht

Pumble Nachteile

Die App unterstützt keine Integrationen von Drittanbietern

Wenn Sie die Pumble-Funktion für den Gastzugang nutzen möchten, müssen Sie Ihr kostenloses Abo erweitern

Sie können Ihren Benachrichtigungston nicht anpassen

Pumble-Preise

Pumble bietet einen kostenlosen Tarif für kleine und mittelständische Unternehmen und einen kostenpflichtigen Tarif ab 1,99 $ pro Nutzer und Monat, mit dem Sie Zugang zu den meisten Pumble-Funktionen erhalten.

Pumble-Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (5 Bewertungen)

4.4/5 (5 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (75+ Bewertungen)

8. Chanty

Chanty ist ein Tool für die Zusammenarbeit in Teams und eine Alternative zu MS Teams, das die Produktivität von großen und kleinen Teams steigern soll. Mit seiner nahtlosen und einfach zu bedienenden Oberfläche kann es von Fachleuten aus jeder Branche genutzt werden.

Chanty Hauptmerkmale

Audionachrichten mit Freigabe- und Datenschutzfunktionen

Durchsuchbarer Chat und unbegrenzter Nachrichtenverlauf

Aufgabenverwaltung mit Kanban-Tafel

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen

Chanty Vorteile

Starker Fokus auf die Verwaltung von Aufgaben

Günstiger Preis für die Abo-Version

Chat-Funktionen konzentrieren sich auf die Zuweisung und Erledigung von Aufgaben

Effiziente Suchfunktionen zum Auffinden der relevanten Informationen

Chanty Nachteile

Einige Funktionen sind in der kostenlosen Version eingeschränkt

Chanty Preise

Chanty hat einen kostenlosen Plan für bis zu 10 Mitglieder und einen kostenpflichtigen Plan mit $3/Nutzer/Monat mit unbegrenzten Funktionen.

Chanty Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (35 Bewertungen)

4.5/5 (35 Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (30 Bewertungen)

Microsoft Teams hat den Chat verlassen 👋

Sicher, mit Microsoft Teams können Sie unterwegs Videogespräche führen, aber bedeutet das, dass es eine gute Lösung für Teamkommunikation und Kollaborationstools ist?

Leider bietet Microsoft Teams Teams nicht alle wichtigen Funktionen, die sie benötigen.

Zum Glück gibt es ein paar Tools für die Zusammenarbeit im Team, die Microsoft Teams leicht ersetzen können.

Und obwohl wir bereits einige gute kostenlose Alternativen zu Microsoft Teams erwähnt haben, ist keine von ihnen so ausgereift wie ClickUp.

ClickUp verfügt nicht nur über alle wichtigen Funktionen der anderen Apps, sondern auch über zahlreiche weitere Funktionen für die Teamzusammenarbeit und aufgabenverwaltung funktionen wie Prioritäten für Aufgaben , Wiederkehrende Aufgaben, und leistungsstarke Gantt-Diagramme. ClickUp kostenlos erhalten und erleben Sie ein echtes Teamkommunikationswerkzeug. 😎