Kollaboration am Arbeitsplatz: 10 Vorteile und Expertenbeispiele

Zusammenarbeit ist eine der besten Methoden, um die besten Ideen Ihres Teams zu entdecken.

Ein kollaboratives Arbeitsumfeld trägt dazu bei, unterschiedliche Fähigkeiten zusammenzubringen, und ermöglicht in den meisten Fällen einen effizienten Start von Projekten. Echte zusammenarbeit im Team sorgt dafür, dass alle auf der gleichen Seite stehen, egal ob Ihre Teams im Büro sind oder aus der Ferne arbeiten .

Das Gute daran ist, dass erfolgreiche Zusammenarbeit nicht mehr auf Brainstormings im Büro und lange Vorstandssitzungen beschränkt ist. Einige der besten Ideen tauchen auf, wenn sich die Leute nicht einmal im selben Raum befinden!

Aber nur, wenn Sie kollaborative Werkzeuge um Ihren Prozess zu rationalisieren. Es ist, als hätte man ein robustes Schweizer Taschenmesser gefunden, das Ihre Teams bei der Zusammenarbeit unterstützt - egal unter welchen Umständen.

Allerdings sind Dinge wie werkzeuge für kollaboratives Projektmanagement sind nur ein Teil des Puzzles. In diesem Blog befassen wir uns mit der Frage, wie Führungskräfte Teamarbeit und Zusammenarbeit am Arbeitsplatz fördern können, mit den häufigsten Engpässen und einigen bewährten Verfahren für das gesamte Team. 💡

Was ist Zusammenarbeit am Arbeitsplatz?

Zusammenarbeit am Arbeitsplatz bedeutet, dass zwei oder mehr Mitarbeiter zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen - in der Regel durch den Austausch von Fachwissen, Fähigkeiten, Ideen und Ressourcen zum Nutzen des Unternehmens.

Ein kollaborativer Arbeitsplatz bringt innovative Lösungen hervor, die von verschiedenen Teams zusammengebracht und ausgearbeitet werden - manchmal sogar im gesamten Unternehmen. Einzelne Teammitglieder können auf eine größere Gruppe zurückgreifen, um mehr Ressourcen zu erhalten und ein Projekt effizient abzuschließen.

Vorteile der Bildung kollaborativer Teams am Arbeitsplatz

Eine Umfrage der Queens University ergab 75% der Angestellten sind der Meinung, dass Zusammenarbeit am Arbeitsplatz unerlässlich ist. Aber nur 39 % der Arbeitnehmer sind der Meinung, dass in ihrem Unternehmen nicht genug zusammengearbeitet wird.

Statistiken über die Queens University of Charlotte

Eine kollaborative Teamkultur fördert ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl unter den Kolleginnen und Kollegen. Sie kann verbessern zusammenarbeit am Arbeitsplatz, Arbeitsmoral und Arbeitszufriedenheit -und das alles bei gleichzeitiger Reduzierung von Stress. Die Vorteile der Zusammenarbeit im Team sind scheinbar endlos, aber es gibt viele Vorteile zu berücksichtigen:

1. Erfolgreiche Zusammenarbeit fördert kreative Ideen zutage Innovative und einzigartige Ideen neigen dazu, an die Oberfläche zu sprudeln, wenn sie sich im selben "Raum" befinden Es ist einfacher, Zusammenhänge zu erkennen, die man sonst übersehen hätte. Und die Teammitglieder können aktiv über Möglichkeiten sprechen und die besten Antworten für gemeinsame Projekte finden.

Zum Beispiel, wenn ein designteam Brainstorming betreibt mit den Textern in Echtzeit, erhält jede Gruppe einen Einblick in die spezifischen Rollen und Aufgaben jedes Einzelnen, um digitale Inhalte effizient zu produzieren.

Brainstorming, Planung, Strategieentwicklung und Optimierung der Kommunikation in Echtzeit für eine schnellere Projektabwicklung mit ClickUp Whiteboards

Indem sie ein besseres Verständnis für das Problem entwickeln, das sie angehen, können sie Bild- und Textmaterial auf effizientere Weise kombinieren und so das Ergebnis optimieren. Die gemeinsame Betrachtung verschiedener Ideen macht es wahrscheinlicher, neue Ideen zu entwickeln, einfallsreiche Lösungen schneller .

2. Die Zusammenarbeit der Mitarbeiter fördert die Produktivität

Wenn Mitarbeiter gemeinsam mit anderen Teammitgliedern an einem Projekt arbeiten, wird dank ihrer gemeinsamen Anstrengungen in kürzerer Zeit mehr erreicht. Je produktiver das Team ist, desto schneller schließt sich die Feedbackschleife.

Zugewiesene Kommentare stellen sicher, dass aktionspunkte gehen nicht verloren, unabhängig davon, wo sie erstellt werden

Und dank einer schnelleren Feedbackschleife können Ihre Teams neue Ideen, Arbeitsabläufe oder Prozesse in Echtzeit überarbeiten. Mit anderen Worten: Die Förderung der Zusammenarbeit am Arbeitsplatz ist eine der besten Möglichkeiten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. 🏆

3. Zusammenarbeit am Arbeitsplatz verbessert die Arbeitsmoral (auch bei Remote-Teams)

Dies ist ein wichtiger Punkt. Wenn Teammitglieder sich von ihren Kollegen unterstützt fühlen, sind sie in der Regel zufriedener und motivierter. Dies führt dazu, dass die Mitarbeiter mehr Initiative und Eigenverantwortung bei ihrer Arbeit zeigen.

Untersuchungen zeigen, dass Mitarbeiter, die zusammenarbeiten, etwa 17% zufriedener sind mit ihrer Arbeit. Wenn das Ziel darin besteht, ein produktives Arbeitsumfeld zu schaffen das auf Teamarbeit basiert das Letzte, was Sie wollen, ist, dass die Teammitglieder das Gefühl haben, dass sie sich nicht engagieren oder nicht auf dem Laufenden sind, weil sie nicht zusammenarbeiten, um Herausforderungen zu bewältigen.

Verwalten Sie Ihre E-Mails und arbeiten Sie an einem Ort und senden und empfangen Sie E-Mails überall in ClickUp

Dies kann besonders bei Remote-Teams und virtueller Zusammenarbeit schwierig sein. Aber ein zentraler Ort, an dem alle Arbeiten Ihres Teams erledigt werden können, ist entscheidend, um synchron zu bleiben.

4. Kollaboration reduziert Stress und Angst am Arbeitsplatz

Ein kollaboratives Umfeld senkt das Stressniveau durch ängste am Arbeitsplatz reduziert werden . Es gibt weniger Stress, wenn die Mitarbeiter Aufgaben aufteilen, die Arbeitslast aufteilen und den Teammitgliedern helfen, zusammenzuarbeiten, indem sie ihre spezifischen Fähigkeiten einsetzen.

Eine Studie der Harvard Business Review ergab 92% der Angestellten erleben Stress bei der Arbeit, der auf die Dynamik ihres Teams zurückzuführen ist. Ohne effektive Zusammenarbeit können Lücken in Prozessen übersehen werden und Ihr Team ausbremsen (und verärgern).

Wenn Teams jedoch ihr Wissen teilen und zusammenarbeiten, gibt es eine größere Chance für synchronisierte Arbeitsabläufe und eine bessere Teamdynamik.

5. Effektive Zusammenarbeit stärkt die Arbeitsbeziehungen

Gemeinsame Arbeit schafft Vertrauen. Wenn ein Teammitglied seinen Kolleginnen und Kollegen vertraut, entstehen bessere Arbeitsbeziehungen.

Zusammenarbeit bedeutet, aus verschiedenen Perspektiven zu arbeiten. Aber zu wissen, wer was gesagt hat, ist wichtig, um auf dieselben Ziele hinzuarbeiten.

Die Annotationsfunktion von ClickUp ermöglicht es Teams, Dateien mit Kommentaren zu versehen, um die Zusammenarbeit zu beschleunigen

Die Vorteile, die sich aus der Förderung besserer Arbeitsbeziehungen durch Zusammenarbeit ergeben, tragen auch zu niedrigeren Fluktuationsraten bei. Kollaboration und teamkommunikation am Arbeitsplatz wurden mit einer 50 %igen Verringerung der Fluktuationsrate in Verbindung gebracht.

Bonus: Teamkommunikations-Apps & Tools

6. Einheitliche Teams entstehen durch effiziente Zusammenarbeit

Aus der Ferne oder hybride Arbeit ist heutzutage die Norm. Das bedeutet, dass es wichtig ist, Wege zu finden, um Ihr Team zusammenzuhalten. Als Teamleiter müssen Sie zunächst Zusammenarbeit demonstrieren und die Initiative für die Kommunikationsfähigkeiten ergreifen, die Sie erwarten, um die Arbeit zu erledigen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie einige Mitarbeiter im Büro haben oder über den ganzen Globus verstreut arbeiten - Teamleiter müssen ihre Mitarbeiter dazu ermutigen, Silos zu vermeiden, mit anderen Teams zu kommunizieren und Lösungen für ihre Engpässe zu finden.

ClickUp's einzigartige Hierarchie gibt Ihnen die Flexibilität, Teams jeder Größe zu organisieren

Eine konsistente Zusammenarbeit entsteht, wenn das Team Vertrauen entwickelt und an einem Strang zieht. Aber sie brauchen die richtigen Collaboration-Tools, um sich mit anderen über einen digitalen Arbeitsplatz zu verbinden.

Die gemeinsame Arbeit an Projekten und wöchentliche Videokonferenzen ermöglichen es Teams und Remote-Mitarbeitern, sich auf einer tieferen Ebene zu verbinden und bessere Beziehungen aufzubauen.

Wie man eine effektive Zusammenarbeit am Arbeitsplatz fördert

Zu wissen, dass die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz positiv ist, ist eine Sache. Aber sie so zu fördern, dass sie sich durchsetzt, ist eine andere. Deshalb hier einige praktische Ideen.

Untersuchungen haben ergeben, dass Tools für die digitale Zusammenarbeit das Potenzial haben, über 100 Milliarden Dollar an Wert für Unternehmen. Warum? Weil sie die Produktivität direkt um 20 bis 30 % steigern.

Das ist eine erhebliche Steigerung!

Collaboration Detection ermöglicht es Teams, gleichzeitig in ClickUp Whiteboards zu arbeiten und zu bearbeiten

Und das ist es, was plattformen für kollaborative Projektmanager wie ClickUp sind darauf ausgelegt, dies zu erreichen. Mit ClickUp als "Betriebssystem" für die Zusammenarbeit wird die Zusammenarbeit Ihrer direkten Mitarbeiter durch nützliche Funktionen erleichtert:

Integrierte Dokumentenerstellung für gemeinsameprojekt- und Prozessdokumente* Erkennung von Kollaboration funktionen, mit denen Sie Dokumente in Echtzeit gemeinsam bearbeiten können und die sofort aktualisiert werden

ClickUp-Whiteboards fürbrainstorming-Sitzungen zur digitalen Zusammenarbeit jederzeit und von jedem Ort aus in Echtzeit

2. Veranstalten Sie teambildende Sitzungen Teambuilding-Sitzungen sind eine gute Möglichkeit, das Vertrauen zwischen den Mitarbeitern zu stärken und Barrieren zwischen ihnen abzubauen. Problemlösungsübungen oder Mannschaftssportarten fördern den Zusammenhalt im Team und ermöglichen es den Mitarbeitern, einander in einem neuen Licht zu sehen.

Teamleiter können Teamsitzungen und Teambuilding-Sitzungen aus der Ferne oder mit einem gemischten Team mithilfe von Videokonferenzen abhalten. Virtuelle Eisbrecher oder Teamquizze ermöglichen es den Mitarbeitern, sich besser kennenzulernen - auch an einem digitalen Arbeitsplatz.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Möglichkeit sind, das Eis mit Ihren neuen Mitarbeitern oder bestehenden Teams zu brechen, ist diese Whiteboard-Vorlage der perfekte Startpunkt

Brauchen Sie einen guten Startpunkt? ClickUp's Eisbrecher Whiteboard Vorlage eignet sich hervorragend für die Zusammenarbeit aus der Ferne und zur Beseitigung nervöser Spannungen am Arbeitsplatz - vor allem in virtuellen Meetings, in denen niemand reden möchte.

3. Menschen zum Brainstorming einladen

Wenn Sie mit einer Herausforderung konfrontiert sind, ist ein Brainstorming ein effektives Mittel, um den Teammitgliedern die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen und Standpunkte auszutauschen, um erfolgreich zusammenzuarbeiten.

Um das Brainstorming zu erleichtern, sollte es jedoch in dem Bewusstsein durchgeführt werden, dass Kreativität gefördert wird und alle Ideen es wert sind, gehört zu werden.

Die Teamleiter müssen einen sicheren Raum für das Brainstorming schaffen. Eine gute Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, alle ausdrücklich aufzufordern, sich aktiv zu beteiligen und ihre Fähigkeiten zum aktiven Zuhören zu üben. Ermutigen Sie Gruppendiskussionen zum Aufbau einer sicheren kollaborativen Arbeitsraum damit Ideen ohne Bewertung gehört werden.

4. Integrieren Sie die teamübergreifende Zusammenarbeit

Die teamübergreifende Zusammenarbeit ist eine weitere gute Möglichkeit, die Teamarbeit am Arbeitsplatz zu fördern. Unternehmen, die die funktionsübergreifende Teams bieten verschiedenen Abteilungen und Mitarbeitern mit unterschiedlichen Fähigkeiten die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten und voneinander zu lernen.

Dadurch wird nicht nur die Zusammenarbeit verbessert, sondern die Mitarbeiter können auch wichtige Informationen austauschen und Innovation und Produktivität fördern.

Häufige Hindernisse für die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz

Trotz der Vorteile, die die Zusammenarbeit bei der Arbeit mit sich bringt, gibt es viele Hindernisse, die Teams überwinden müssen. Viele Hindernisse sind eher auf einen Mangel an etwas zurückzuführen - seien es Werkzeuge, Soft Skills oder bestehende Arbeitsabläufe - als auf ein Zuviel an einer Sache.

Eines der häufigsten Hindernisse für die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz ist jedoch der Mangel an software für die Zusammenarbeit die Mitarbeiter entlastet und ihnen alles für eine effiziente Problemlösung an die Hand gibt.

In der Tat, eine Gartner bericht ergab, dass etwa 80 % der Arbeitnehmer, die Kollaborationstools verwenden, ihre Produktivität und Effizienz am Arbeitsplatz aufrechterhalten.

Schauen wir uns die Besonderheiten einiger gängiger Blocker an.

Unzusammenhängende Arbeitswerkzeuge: Es ist nicht ungewöhnlich, dass Teams mit einer Handvoll Anwendungen arbeiten, ohne dass es einen echten Arbeitsablauf oder Arbeitsprozess gibt. Während eine Person ein Tool für die Dokumentation verwendet, nutzt eine andere eine andere Plattform für das Aufgabenmanagement. Wenn diese beiden Tools nicht miteinander kommunizieren - oder nicht auf derselben Plattform laufen -, kommt es zu Missverständnissen, Sichtbarkeitsproblemen und Verzögerungen projektzeitpläne in die Quere kommen

Verstehen Sie auf einen Blick, wo Ihre Arbeit steht, indem Sie Ihre Aufgaben mit flexiblen Sortier-, Filter- und Gruppierungsoptionen in der Listenansicht von ClickUp organisieren

Silierte Informationen : Unzusammenhängende Arbeitsprozesse führen auch zu siloartigen Projekten und blockieren wichtige Informationen, die für die Durchführung von Projekten benötigt werden. mit unzusammenhängenden Informationen, die die Durchführung von Projekten unterstützen

: Unzusammenhängende Arbeitsprozesse führen auch zu siloartigen Projekten und blockieren wichtige Informationen, die für die Durchführung von Projekten benötigt werden. mit unzusammenhängenden Informationen, die die Durchführung von Projekten unterstützen Mangelndes Vertrauen : Mangelndes Vertrauen zwischen den Mitarbeitern blockiert die Zusammenarbeit, da die Mitarbeiter möglicherweise zögern, ihre Fähigkeiten und ihr Know-how mit anderen zu teilen

: Mangelndes Vertrauen zwischen den Mitarbeitern blockiert die Zusammenarbeit, da die Mitarbeiter möglicherweise zögern, ihre Fähigkeiten und ihr Know-how mit anderen zu teilen Mangelhafte Kommunikation : Ohne angemessene Kommunikation verstehen die Teammitglieder möglicherweise nicht, was von ihnen erwartet wird, was zu Missverständnissen und Verwirrung führt

: Ohne angemessene Kommunikation verstehen die Teammitglieder möglicherweise nicht, was von ihnen erwartet wird, was zu Missverständnissen und Verwirrung führt Unklare Ziele : Wenn die Ziele eines Projektshauptziele nicht klar sind, ist es für Teams schwierig, ihre Bemühungen zu koordinieren, um erstklassige Arbeit zu leisten.

: Wenn die Ziele eines Projektshauptziele nicht klar sind, ist es für Teams schwierig, ihre Bemühungen zu koordinieren, um erstklassige Arbeit zu leisten. Schwache Team- oder Unternehmensführung : Wenn es den Mitarbeitern an einer starken Führungskraft oder einem Unternehmen fehlt, das eine effektive Zusammenarbeit fördert, ist es nicht einfach, das Projekt auf Kurs zu halten und alle auf derselben Seite zu haben

: Wenn es den Mitarbeitern an einer starken Führungskraft oder einem Unternehmen fehlt, das eine effektive Zusammenarbeit fördert, ist es nicht einfach, das Projekt auf Kurs zu halten und alle auf derselben Seite zu haben Wettbewerb und Burnout der Mitarbeiter: Mitarbeiter, die miteinander konkurrieren, sind weniger geneigt, Ressourcen zu teilen oder sich gegenseitig zu helfen. Und wenn die Teammitglieder ihre Zuständigkeiten nicht kennen, treten sie sich möglicherweise gegenseitig auf die Füße, was zu Problemen bei der Mitarbeiterbindung und der gleichberechtigten Beteiligung führt

Mit der Workload-Ansicht in ClickUp können Sie Ihr Zeitmanagement einen Schritt weiterbringen und sehen, wie Ihre geschätzte Zeit pro Aufgabe im Vergleich zur Gesamtzeit in Ihrer Woche aussieht.

Workplace Collaboration Principles

Die Grundsätze der Zusammenarbeit am Arbeitsplatz definieren, wie mitarbeiter miteinander umgehen sollten und wie Projekte verwaltet werden sollten. Mit klaren Grundsätzen fällt es den Teams leichter, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten.

Außerdem werden durch die Förderung der Zusammenarbeit Vertrauen und Respekt gestärkt, die für die Produktivität unerlässlich sind. Einige der wichtigsten Grundsätze sind:

Respekt : Alle Teammitglieder sollten die Meinungen und die Kreativität der anderen respektieren und gleichzeitig Kritik vermeiden, die nicht konstruktiv ist. Auch wenn es sich hierbei um ein differenziertes Prinzip handelt, hilft die Festlegung von Erwartungen von Anfang an den Teams bei der Einhaltung der einzelnen Prinzipien

: Alle Teammitglieder sollten die Meinungen und die Kreativität der anderen respektieren und gleichzeitig Kritik vermeiden, die nicht konstruktiv ist. Auch wenn es sich hierbei um ein differenziertes Prinzip handelt, hilft die Festlegung von Erwartungen von Anfang an den Teams bei der Einhaltung der einzelnen Prinzipien Aufgeschlossenheit : Teammitglieder sollten neue Ideen und Perspektiven nicht ausschließen, sondern ihnen gegenüber offen sein

: Teammitglieder sollten neue Ideen und Perspektiven nicht ausschließen, sondern ihnen gegenüber offen sein Gemeinsames Ziel: Die Teammitglieder sollten sich darüber im Klaren sein, auf welches gemeinsame Ziel sie hinarbeiten und wie sie dazu beitragen. An dieser Stelle können zentralisierte Werkzeuge wieClickUp bei der Pflege und dem Zugriff auf wichtige Teaminformationen mitClickUp Docs und gemeinsamen Arbeitsbereichen.

Mit ClickUp-Beziehungen ist es einfach, Aufgaben und Dokumente aus dem Arbeitsbereich zu verknüpfen

Zusammenarbeit : Das Team muss seine Bemühungen und Ressourcen koordinieren, um den besten ROI innerhalb der Grenzen des Teams zu erzielen.

: Das Team muss seine Bemühungen und Ressourcen koordinieren, um den besten ROI innerhalb der Grenzen des Teams zu erzielen. Rechenschaftspflicht: Jeder muss die Verantwortung für sein eigenes Handeln übernehmen und für seine Rolle im Projekt zur Rechenschaft gezogen werden. Dies funktioniert gut, wenn Sie die Verantwortung für eine Aufgabe dem richtigen Teammitglied zuweisen. Erhöhen Sie die Transparenz, indem Sie Aufgaben in einem Dashboard zuweisen, damit jeder jederzeit weiß, wofür die anderen verantwortlich sind. Dies ist umso wichtiger, wenn Sie Mitarbeiter im Außendienst verwalten

Mit ClickUp können Sie teamübergreifend zusammenarbeiten

Die Schaffung einer kollaborativen Umgebung am Arbeitsplatz ist sowohl für die Mitarbeiter als auch für das Unternehmen von großem Nutzen, da sie die Kreativität, die Produktivität, die Moral und den Teamgeist steigert. Durch die Förderung einer offenen Kommunikation, positives Feedback und Anerkennung sowie ein vertrauensvolles Umfeld fördern Unternehmen ein starkes Gefühl der Teamarbeit und Zusammenarbeit.

Dies trägt nicht nur zur Verbesserung der individuellen Leistung bei, sondern führt auch zu einer besseren Gesamtleistung des Teams. Teamwork macht den Traum wahr. Aber ClickUp macht ihn wahr.

Unabhängig davon, ob Ihr Team aus der Ferne arbeitet oder nicht, brauchen Sie immer noch einen zentralen Raum für die Zusammenarbeit. Und das bedeutet, dass Ihr Team Zugang zu digitalen Tools hat, um ein Brainstorming zu starten, einen Teamkollegen zu markieren, ohne dass eine Nachricht in der E-Mail verloren geht, oder einfach, indem Sie Ihr Dateifreigabesystem an einem universell durchsuchbaren Ort verfeinern.

Mit ClickUp ist das möglich. Fangen Sie also noch heute an und erstellen Sie Ihren kostenlosen Arbeitsbereich um die Zusammenarbeit mit Ihrem Team zu beginnen.