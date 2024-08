die 10 besten Tools zur Remote-Zusammenarbeit für virtuelle Teams im Jahr 2024

Tools für die virtuelle Zusammenarbeit verändern die Art und Weise, wie Einzelpersonen und Teams zusammenarbeiten und Informationen freigeben. Von Chats und E-Mails bis hin zu gemeinsam genutzten Dokumenten und digitalen Whiteboards - mit diesen Tools können Teams unabhängig von ihrer Postleitzahl interagieren und in Verbindung bleiben! 🌐

Remote-Teams bieten die Freiheit, unabhängig zu arbeiten, und haben gleichzeitig den Vorteil, dass sie mit der Arbeit aller Mitarbeiter verbunden bleiben. Mit einem verteilten Arbeitsplatz können Teams ihre Ideen und Lösungen in Echtzeit freigeben, ohne ihre Kalender mit aufeinanderfolgenden Zoom Meetings zu verstopfen.

Doch bevor wir uns den 10 besten virtuellen Tools zuwenden, wollen wir einen Blick auf die Features werfen, die Teams benötigen, um zusammenzuarbeiten, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen!

Bei der Auswahl eines Remote-Collaboration-Tool für Arbeit , sollten Projektmanager nach einer zuverlässigen und sicheren Plattform suchen, die benutzerfreundlich ist. Teams werden Tools, die intuitiv zu bedienen sind, eher annehmen und in ihre Arbeitsabläufe integrieren.

Die Plattform sollte alle erforderlichen Features (und Integrationen) bieten, um Brainstorming und Projekte mit minimalen Unterbrechungen zu ermöglichen. Zu den Features gehören automatisierte Workflows, Chatrooms, Nachverfolgung von Aufgaben, dateifreigabe virtuelle Kalender, Dokumentenvorlagen, Dokumentenmanagementsysteme und vieles mehr. ⚡️

Erstellen von Flussdiagrammen und Diagrammen auf einem ClickUp Whiteboard

Gleichzeitig sollten die Projektleiter auch andere Faktoren wie Kosten, Skalierbarkeit, Kompatibilität, Nutzungsanforderungen und Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigen. Um eine bessere Reihenfolge bei der Teamarbeit zu erreichen und sicherzustellen, dass die Ziele der Organisation erreicht werden, ist es wichtig, alle Aspekte auf die spezifischen Bedürfnisse von Projektteams abzustimmen.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die Ihre Arbeit über verschiedene Apps hinweg in einer kollaborativen Plattform zusammenführt. Die Integrationsfähigkeit von ClickUp steigert die Effizienz Ihres Teams, von der Ideenfindung bis zum Fortschritt.

Mit über 15 einzigartigen Ansichten können Teams den Fortschritt eines Projekts aus verschiedenen Perspektiven verwalten.

Die ClickUp-eigenen Whiteboard- und Mindmap-Tools bieten teams aus der Ferne einen gemeinsamen Space für die Zusammenarbeit und Problemlösung in Echtzeit oder asynchron, hebt die Produktivität des Teams auf ein neues Niveau. Erfassen Sie detaillierte Pläne und weisen Sie umsetzbare Aufgaben von einem einfach zu verwaltenden Speicherort aus zu!

ClickUp beste Features

Hinzufügen und Verwalten von Aufgaben mit unseremMobile Apps (verfügbar für iPad, iPhone und Android)

Über 15 einzigartige Ansichten, darunter eine Workload-Ansicht zur Verteilung von Aufgaben auf das Team

Über 1.000 Integrationen um alle relevanten Daten und Informationen auf einer Plattform zusammenzuführen

Zugewiesene und mit Threads versehene Kommentare in jedemClickUp Doc, Aufgabe, oderClickUp Whiteboard* ClickUp Mindmaps für das Brainstorming von Formularfragen und Projekt-Workflows

Mehrere Ansichten zum Anpassen anAgil, Scrum , Kanban oder jeder andere Projektstil

50+Aufgaben-Automatisierung zur Rationalisierung jedes Projekt-Workflows

Erweiterte zeitschätzungen zur Vorhersage Ihrer Arbeitswoche

ClickUp Beschränkungen

So vieleleistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit kann für manche Benutzer eine Lernkurve darstellen

Noch sind nicht alle Ansichten in der mobilen App verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (6.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (6.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. Zoom

über Zoom Zoom ist ein spezielles Tool für die Zusammenarbeit per Fernzugriff für Einzelpersonen und Teams, um miteinander zu verbinden und zu kommunizieren von jedem Ort der Welt aus. Es bietet eine Vielzahl von Features, die die Zusammenarbeit erleichtern, z. B. Videokonferenzen, Dateifreigabe, Messaging und Whiteboard-Tools.

Das Tool bietet mehrere fortgeschrittene Features, wie z. B. Breakout-Räume und das Freigeben von Bildschirmen, die eine bessere Zusammenarbeit bei Projekten ermöglichen. Mit seiner benutzerfreundlichen Plattform ist Zoom ein beliebtes tool für teams aller Größen, um eine Verbindung von Angesicht zu Angesicht herzustellen !

Zoom beste Features

Online-Whiteboard-Tools für die Zusammenarbeit in virtuellen Meetings

Team Chat für die Zusammenarbeit außerhalb von Videokonferenzen

Übersetzte Untertitel und Workspace-Reservierung

Optionale Apps zur Steigerung der Produktivität im Team

Mail- und Kalender-Funktionen

Zoom Limits

Nicht als Langzeitlösung geeignetprojektmanagement tool oder eigenständige Kollaborationssoftware* Die Nummer der Meeting-Teilnehmer ist limitiert, auch bei kostenpflichtigen Plänen

Zoom Preise

Zoom bietet bezahlte Pläne für Privat- und Geschäftskunden an, je nach Branche oder benötigtem Zoom-Produkt

Zoom Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (52.500+ Bewertungen)

: 4.5/5 (52.500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (13.400+ Bewertungen)

Holen Sie sich Tipps für die Auswahl des richtigen Buches meeting-Rhythmus für Remote Teams !

3. Slack

über Slack Slack bietet eine sichere und zuverlässige Möglichkeit, mit Ihrem Team, externen Partnern und Kunden in Kontakt zu bleiben. Das direkte Nachrichtensystem ist ideal, wenn Sie ein Projekt im Auge behalten oder eine dringende Aufgabe erledigen müssen. Mit Slack können Sie verschiedene Kanäle für unterschiedliche Themen oder Aufgaben einrichten, so dass Sie relevante Unterhaltungen leicht auffinden können.

Wenn jedoch zu viel los ist, können mehrere Threads verwirrend sein und Ihre Aufmerksamkeit von sinnvollen Arbeiten ablenken. Um Slack optimal zu nutzen, verbinden Sie es mit anderen Tools für die Zusammenarbeit oder aufgabenverwaltung software. So können Sie sicherstellen, dass alle über die neuesten Aktualisierungen im Team informiert sind!

Slack beste Features

Systemrollen, um ein Mitglied des Teams als Administrator für die Verwaltung von Slack-Konten oder als Nicht-Administrator einzustufen

Channels, um zentrale, freigegebene Spaces für Instant Messaging zu erstellen

Workflow Builder zur Automatisierung von Routineaktionen für Remote-Arbeiten

Huddles und Clips mit Audio- und Videoanrufen

Slack Limits

Support für Data Loss Prevention ist ein Feature des Enterprise-Plans

Limitierte benutzerdefinierte Optionen in den individuellen Einstellungen

Slack Preise

Free Plan

Pro Plan : $7,25/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

: $7,25/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business+ Plan : $12,50/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

: $12,50/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise Grid Plan: Kontaktieren Sie Slack für Details

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (30.900+ Bewertungen)

: 4.5/5 (30.900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/ 5 (22.000+ Bewertungen)

Vergleich Slack Vs Asana* !

4. Google Workspace

über Google Workspace Google Workspace ist ein Tool für die Remote-Zusammenarbeit mit einer Bibliothek von Cloud-basierten Anwendungen, darunter Google Docs, Google Tabellen und Google Slides, mit denen Teams überall und auf jedem Gerät zusammenarbeiten können.

Während der Arbeit über Dokumente, Tabellen oder Diashows, freigeben von Wissen ist reibungslos, ohne dass wichtige Informationen oder der Kontext verloren gehen. Zusätzlich zu den Integrationsmöglichkeiten bietet Google Workspace hilfreiche Features wie Smart Canvas und Grammatikkorrekturen, die Teams dabei helfen, qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten!

Google Workspace beste Features

Einfach zu verwaltende Freigabesteuerungen mit verschiedenen Berechtigungen (Bearbeiten, Ansicht oder Kommentare hinzufügen)

Kommentieren und Bearbeiten in Echtzeit mit Mitgliedern des Teams oder externen Partnern

Unbegrenzter Revisionsverlauf zum Rückgängigmachen von Änderungen

formate .docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt oder .html

Google Workspace Limits

Die Ladezeiten hängen stark von der Internetverbindung ab, insbesondere bei großen Dateien

Vordefinierte Vorlagen und Layouts limitieren die benutzerdefinierten Anpassungen (sehen Sie sich diese anAlternativen zu Google Workspace)

Google Workspace Preise

Docs, Sheets und Slides sind mit einem Google Konto kostenlos

Google Workspace Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (40.000+ Bewertungen)

: 4.6/5 (40.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (14.000+ Bewertungen)

5. Trello

über TrelloTrello ist eine projektmanagement-Software mit einigen Tools für die Remote-Zusammenarbeit, um Teams bei der Organisation von Aufgaben und Projekten zu unterstützen. Die Oberfläche ist Kanban-basiert. Teams können Karten für jede Aufgabe oder jedes Element auf dem Board erstellen und sie zwischen den Spalten verschieben, um verschiedene Phasen des Fortschritts oder der Organisation zu demonstrieren.

Der erste Schritt wäre die Erstellung separater Boards für jede brainstorming-Sitzung oder Projekt. Legen Sie dann innerhalb jedes Boards Spalten an, um die Karten zu kategorisieren. Diese Spalten können die Namen der Mitglieder des entfernten Teams, die Ziele der Organisation oder den Status enthalten. Fügen Sie anschließend Karten unter den Spalten hinzu, um den Prozess der Zusammenarbeit zu starten!

Trello beste Features

Kanban-Boards, Kalender, Zeitleisten und Dashboards für Projekte

Automatisierung ist in jedes Trello Board integriertohne Code* Wiederholbarworkflow-Vorlagen für mehrere Projekte

Power-Ups (Plugins) zur Verknüpfung mit anderen Apps und Tools

Funktionen zur Zeiterfassung direkt auf Trello Boards

Trello Beschränkungen

Die meisten Features sind in der kostenlosen Version nicht verfügbar (sieheTrello-Alternativen)

Im Vergleich zu anderer Kollaborationssoftware fehlt es an leistungsstarken Tools für die Remote-Zusammenarbeit

Trello Preise

free Version : kostenlos

kostenlos Standard : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Premium : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Enterprise: Beginnt bei $17,50/Monat pro Benutzer

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (13.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (13.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (22,300+ Bewertungen)

6. Zapier

über Zapier Zapier ist eine Software, die Teams und Remote-Mitarbeitern dabei hilft, Dinge durch Workflow-Automatisierung schneller zu erledigen. Mit dem Tool können Sie schnell verschiedene Webdienste verbinden und Aufgaben automatisieren, wie z. B. das Senden von automatischen E-Mails, das Erstellen von Tickets für den Kundensupport oder sogar das Erstellen neuer Datensätze in Ihrem CRM.

Mit Zapier können Sie problemlos Daten zwischen verschiedenen Apps und Plattformen austauschen. Zapier bietet außerdem eine detaillierte Berichterstellung, sodass Teams den Fortschritt nachverfolgen und bei Bedarf Maßnahmen ergreifen können. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die leistungsstarken Features für die Automatisierung machen es zu einer guten Lösung für Teams jeder Größe.

Zapier beste Features

Formatierer zum Umwandeln von Daten, Währungen, Text und mehr in das gewünschte Format

Webhooks zum Empfangen von Daten von beliebigen Diensten oder zum Senden von Anfragen an URLs

Zaps mit mehreren Schritten zur Automatisierung mehrerer Aufgaben auf einmal

Fehlerregeln zur sofortigen Kurskorrektur von Workflows

Wenn/Dann-Logik für Zaps zur Durchführung verschiedener Aktionen

Zapier-Einschränkungen

Steile Lernkurve bei der Einstellung und Pflege täglicher Workflows

Limitiert auf 100 Aufgaben pro Monat im kostenlosen Plan

Preise für Zapier

Kostenlose Version

Starter : Beginnt bei $19,99/Monat für 750 Aufgaben/Monat

: Beginnt bei $19,99/Monat für 750 Aufgaben/Monat Professional : Ab $49.99/Monat für 2K Aufgaben/Monat

: Ab $49.99/Monat für 2K Aufgaben/Monat Team : Beginnt bei $399.99/Monat für 50K Aufgaben/Monat

: Beginnt bei $399.99/Monat für 50K Aufgaben/Monat Unternehmen: Beginnt bei $799.99/Monat für 100K Aufgaben/Monat

Zapier-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

7. Confluence

über Atlassian Confluence ist ein Tool für die Remote-Zusammenarbeit, das verteilten Teams hilft, die Verwaltung von Dokumenten und Aufgaben zu optimieren. Es bietet auch eine Plattform für den Austausch von Wissen und Ideen und erleichtert so die Verbindung zwischen den Mitarbeitern. Zusätzlich zu den Features für die Zusammenarbeit bietet Confluence Funktionen für die Berichterstellung, Analyse und Automatisierung im Projektmanagement.

Mit diesen Tools können Remote-Mitarbeiter Engpässe und Ineffizienzen schnell erkennen und Daten visualisieren. Dies hilft Teams, bessere Entscheidungen zu treffen und besser zusammenzuarbeiten . Confluence lässt sich auch mit anderen beliebten Anwendungen wie Slack integrieren, so dass die Benutzer unabhängig von ihrem Arbeitsort in Verbindung bleiben können.

Confluence beste Features

Personalisierter Feed zur Anzeige der zuletzt besuchten Spaces, der in Bearbeitung befindlichen Seitenentwürfe und der Aktivitäten auf der Seite

Eine hierarchische Struktur von Spaces und Seiten, um Inhalte leicht zu finden

Jira Roadmap-Integration mit Confluence zum Hinzufügen von Jira Probleme * Benachrichtigungen, um Teamkollegen oder ganze Teams für Aufgaben zu taggen

Bearbeitung in Echtzeit mit einem entfernten Team oder entfernten Mitarbeitern

Beschreibung von Seiten, um die Suche nach Inhalten zu beschleunigen

Confluence-Einschränkungen

Teams, die nicht in der Softwareentwicklung tätig sind, werden das Tool nur schwer erlernen können

Textbasierte Suchergebnisse für Dokumente könnten genauer sein (siehe dieseConfluence-Alternativen)

Confluence Preise

free : kostenlos

kostenlos Standard : $5,75 pro Benutzer (geschätzt)

: $5,75 pro Benutzer (geschätzt) Premium : $11 pro Benutzer (geschätzt)

: $11 pro Benutzer (geschätzt) Enterprise: Kontaktieren Sie Confluence für Details

Confluence Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (3.000+ Bewertungen)

: 4.1/5 (3.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (2.000+ Bewertungen)

Vergleich Einfluss_gegen_Begriff* & *Confluence Vs Jira* !

8. Todoist

über Todoist Todoist ist eine Plattform zur Verwaltung von Aufgaben für Teams, die von überall auf der Welt zusammenarbeiten und Aufgaben verwalten. Es bietet leistungsstarke Tools, um Benutzern bei der Organisation ihrer Projekte und Aufgaben zu helfen. Mit der intuitiven Benutzeroberfläche von Todoist können Benutzer ganz einfach Aufgaben erstellen und zuweisen, Fälligkeitsdaten und Beschreibungen für Aufgaben vergeben und Erinnerungen für sich selbst oder Teamkollegen einstellen.

Todoist bietet auch Dashboard-Ansichten, um den Fortschritt bei mehreren Projekten gleichzeitig zu visualisieren. Die Integration mit Slack und anderen beliebten Apps ermöglicht es Benutzern, ihre Arbeitsabläufe zu organisieren und zu straffen.

Todoist beste Features

Plattformübergreifender Support für den Zugriff auf Daten von Webbrowsern, macOS, Windows, iOS und Android

Anpassbare Beschreibungen und Filter, um verschiedene Projekte oder Kategorien von Aufgaben zu organisieren

Visuelle Listen zum Erstellen und Organisieren von Aufgaben für eine reibungslose Benutzererfahrung

Fälligkeitsdaten und Erinnerungen zur Nachverfolgung von Zielen

Tools für die Zusammenarbeit im Team, um den Fortschritt des Projekts freizugeben

Todoist Beschränkungen

Einige der wesentlichen Features werden nur im Premium Abonnement Plan angeboten

Mangel an bestimmtentime management tools wie z.B. Features zur Zeiterfassung und Zeitplanung (sehen Sie sich dieseTodoist Alternativen)

Todoist Preise

Gratis Version

Pro : $4/Monat pro Benutzer

: $4/Monat pro Benutzer Business: $6/Monat pro Benutzer

Todoist Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (700+ Bewertungen)

: 4.4/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ Bewertungen)

Bonus: Weitere Informationen über collaborative work management !

9. Monday.com

über Monday Monday.com ist eine Plattform für Projekt- und Teammanagement, die für eine effizientere Zusammenarbeit von Remote-Teams entwickelt wurde. Es ist ein flexibles Tool mit einer intuitiven Oberfläche, um Projekte zu visualisieren, Fortschritte zu verfolgen, Aufgaben zuzuweisen, Ressourcen zu verwalten, Leistungsdaten zu analysieren, Dateien freizugeben und in Echtzeit zu kommunizieren.

Monday.com stellt den Benutzern außerdem leistungsstarke Automatisierungstools zur Verfügung, um alltägliche Prozesse wie die Nachverfolgung von Aufgaben, Erinnerungen, Benachrichtigungen und vieles mehr zu automatisieren. Dieses Feature steigert die Produktivität von Teams und ermöglicht es ihnen, sich auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren, ohne sich um banale administrative Aufgaben kümmern zu müssen.

Monday beste Features

Nachverfolgung von Abhängigkeiten bei der Verwaltung von Projekten

Anpassbare Dashboards und Automatisierung

Tools für die Online-Zusammenarbeit

Workload-Verwaltung

Sicherer Speicher für Dateien

Monday Beschränkungen

Steile Lernkurve, um sich mit Funktionen und Schnittstelle vertraut zu machen (sieheMonday Alternativen)

Das Feature Spalte für die Zeiterfassung ist nur in den Plänen Pro und Enterprise verfügbar

Monday Preise

Einzelperson : Free Forever für immer

: Free Forever für immer Basis : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Standard : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Pro : $16/Monat pro Benutzer

: $16/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie Monday für Details

Monday Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (7.550+ Bewertungen)

: 4.7/5 (7.550+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3.700+ Bewertungen)

10. Chanty

über Chanty Chanty ist ein Tool für die Zusammenarbeit per Fernzugriff mit Features wie Chatten, Videoanrufe, Dateifreigabe und Aufgabenverwaltung, die Teams dabei helfen, in Verbindung zu bleiben und produktiv zu arbeiten. Sie können Ideen freigeben, Aufgaben zuweisen und schnell Feedback von anderen Mitgliedern des Teams einholen. Außerdem wird die gesamte Kommunikation sicher an einem Ort gespeichert, so dass sie jederzeit leicht zugänglich ist.

Chanty macht es auch einfach, über aktuelle Änderungen auf dem Laufenden zu bleiben. Das System der Benachrichtigungen informiert die Benutzer, wenn es neue Nachrichten oder Updates gibt, die den aktuellen Status des Projekts wiedergeben!

Chanty beste Features

4k Video und Audio mit Support für bis zu 1.000 Video-Teilnehmer

Konversationsaktionen zum Umbenennen oder Verlassen von Unterhaltungen

Sprachnachrichten für Antworten von unterwegs

@Mentions, um Mitglieder des Teams zu benachrichtigen

Kontrastreiches dunkles Thema

Chanty Beschränkungen

Ansichten von Aufgaben sind auf Kanban, Liste und Kalender limitiert

Rollen und Berechtigungen sind kostenpflichtige Features

Chanty Preise

free-Plan : Kostenlos

Kostenlos Business-Plan: $3/Monat pro Benutzer

Chanty Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (30+ Bewertungen)

: 4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

Die Collaboration tools von ClickUp bieten die ultimative Lösung für effiziente und effektive Teamarbeit, egal wo Sie sich befinden. Alle Projektdetails an einem Ort verschaffen Ihnen absolute Klarheit, so dass Sie sich nie Sorgen machen müssen, dass Sie nicht synchronisiert oder ungenau sind.

Und mit leistungsstarken tools für das Projektmanagement wie Dynamic Docs, Drag-and-Drop-Kalender und vorgefertigte Vorlagen behalten Remote-Teams immer den Überblick über ihre wichtigsten Arbeiten. ✍️

Durch den Einsatz dieser leistungsstarken Tools können Teams an entfernten Standorten effektiver zusammenarbeiten, ihre Produktivität steigern und Projekte zum Erfolg führen. Erstellen Sie noch heute ein kostenloses Konto in ClickUp !