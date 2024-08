Die 25 besten Meeting Management & Agenda Software Lösungen im Jahr 2024

In der schnelllebigen Geschäftswelt ist ein effizientes Meeting-Management mehr als nur eine Annehmlichkeit - es ist eine Notwendigkeit.

Ganz gleich, ob Sie sich mit einem externen Team abstimmen oder abteilungsübergreifende Besprechungen planen, die richtige Meeting-Management-Lösung kann den entscheidenden Unterschied ausmachen. Um Ihnen bei der Suche nach der besten Meeting-Management-Software für Ihre Anforderungen zu helfen, haben wir eine Liste der 25 besten Optionen für das Jahr 2024 zusammengestellt.

Von KI-gestützter Unterstützung bis hin zu intuitiven Planungsfunktionen - diese Tools sind darauf ausgelegt ihre Meetings zu optimieren für maximale Produktivität und Engagement.

25 beste Meeting-Management-Software-Systeme

Eine Softwarelösung für das Meeting-Management ist ein digitales Tool, mit dem Einzelpersonen und Teams Meetings planen, organisieren, durchführen und die Ergebnisse aufzeichnen können.

Hier finden Sie einige der besten heute erhältlichen Meeting-Management-Softwarelösungen:

1. ClickUp - Am besten für AI-Meeting-Management

Erzeugt genaue besprechungsnotizen mühelos mit der KI-gestützten Technologie von ClickUp

ClickUp ist eine der höchst bewerteten meeting-Management-Software und produktivitätswerkzeuge die von produktiven Teams weltweit genutzt werden. Ob Sie nun Besprechungsnotizen machen wollen, die Kadenz eines Meetings verwalten oder definieren aktionspunkte können Sie das alles mit einer einzigen Software erledigen: ClickUp! 😄

Hier erfahren Sie, warum ClickUp Ihre #1 Wahl für die beste Meeting-Management-Software sein sollte:

Verbessern Sie Ihre Meetings mit KI

KI-Tools können Meetings effizienter machen. KI-Tools für Meetings können Zeit, Energie und Geld sparen. Es lohnt sich also, die richtige Lösung für Sie zu finden. 🤩

ClickUp Brain kann verwendet werden, um Besprechungsnotizen zusammenzufassen, Aktionspunkte zu erstellen, die Sie in wenigen Augenblicken in Aufgaben umwandeln können, Besprechungsagenden zu erstellen und vieles mehr. Sofort die Umwandlung Ihrer Besprechungsnotizen in Aufgabenlisten spart Zeit , macht Ihr Team verantwortlich und hält die Produktivität des Teams hoch.

Hier sind einige der anderen ClickUp-Funktionen:

Microsoft Teams Hauptmerkmale

Videokonferenzen, um Teambesprechungen persönlicher zu gestalten

Digitales Whiteboarding für die gemeinsame Arbeit an Ideen

Bildschirmfreigabe-Funktion

Lässt sich mit anderen führenden Meeting-Management-Programmen wieClickUp #### Preise für Microsoft Teams

Microsoft Teams ist kostenlos verfügbar. Die kostenpflichtigen Pläne beginnen bei $5/Benutzer pro Monat unter dem Microsoft Büro 365 Abonnement.

MS Teams Kundenbewertungen

Capterra : 4.4/5 (5600+ Bewertungen)

: 4.4/5 (5600+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (11200+ Bewertungen)

10. Hypercontext - Am besten geeignet für die Erstellung von Tagesordnungen für Meetings

Über Hyperkontext Hypercontext ist ein Ort, an dem Sie alle Details Ihrer Besprechung festhalten können - über Datum und Uhrzeit hinaus. Sie können von Anfang an festlegen, warum Sie sich treffen, was besprochen werden muss und jeden zur Verantwortung ziehen.

Mit Hypercontext können Teams gemeinsam an Besprechungsplänen arbeiten, auf Hunderte von maßgeschneiderten Gesprächsleitfäden zugreifen, Entscheidungen dokumentieren, Ziele verfolgen und konsequent Feedback austauschen. Auf diese Weise können Sie sich die Verwaltungsarbeit sparen und sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren.

Hypercontext Hauptmerkmale

Automatischer Versand von Besprechungsnotizen nach jeder Besprechung

Gemeinsame Bearbeitung von Besprechungsplänen

Reduzieren Sie Ihre kognitive Belastung mit 100en von Gesprächsanfängen und Tagesordnungsvorlagen

Integrieren Sie sich in Ihren bestehenden Arbeitsablauf: Google Kalender, MS, Chrome, Slack, Zapier, Google Meet und mehr

Hypercontext Preise

Hypercontext hat einen kostenlosen Plan für immer. Kostenpflichtige Pläne beginnen bei 5 $/Benutzer/Monat für die ersten 5 Benutzer und 7 $/Benutzer/Monat für größere Teams.

Hypercontext-Kundenbewertungen

Capterra : 4.8/5 (15+ Bewertungen)

: 4.8/5 (15+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

11. NetSuite - Das Beste für Unternehmensressourcenplanung

Über NetSuite

NetSuite ist ein Werkzeug zur Unternehmensressourcenplanung (ERP) mit dem Sie alle wichtigen Back-End-Operationen und Finanzprozesse in der Cloud abwickeln können.

Warum ist es auf dieser Liste?

NetSuite bietet einen reibungslosen Informationsfluss zwischen entfernten Teammitgliedern und ist eine einheitliche Business Management Suite.

Mit NetSuite CRM können Sie auch alltägliche Aktivitäten von mobilen Geräten aus verwalten, z. B. Kalendererinnerungen für Teambesprechungen einstellen, Gesprächsnotizen protokollieren, Zeiterfassungsbögen einreichen usw.

Aber diese Software hat einen hohen Preis.

NetSuite Hauptmerkmale

Gemeinsame Nutzung von virtuellen Aktenschränken und Verknüpfung wichtiger Dokumente

Mobile App für Managementaufgaben

BI-Tool für Analysen und Berichte

Gantt-Diagramm zum Abrufen des Projektstatus in Echtzeit

NetSuite Preise

Netsuite kostet $499,00/Monat.

NetSuite Kundenbewertungen

Capterra : 4.1/5 (700+ Bewertungen)

: 4.1/5 (700+ Bewertungen) G2: 3.9/5 (1200+ Bewertungen)

12. Nextiva - Beste Cloud-Telefonanlage

Über Nextiva

**Nextiva ist ein Meeting-Management-System, mit dem Sie mit jedem per Telefon, Text, E-Mail oder Instant Messaging kommunizieren können.

Es ist eine großartige Online-Meeting-Management-Software mit einer cloud-Telefonanlage für Callcenter und Kundenservice zur Vereinfachung der Unternehmenskommunikation.

Bei dieser Buchungssoftware kann es jedoch zu Störungen kommen, wie z. B. Abbrüche von Anrufen, Trennung des Telefons vom Dienst und Verlust von Sprachpaketen.

Nextiva Hauptmerkmale

Unterstützt Video- und Audiokonferenzen

Verschlüsselte Bildschirm- und Dateifreigabe

Bietet Live-Streaming und Webinar-Hosting

Einfache Ticket-Verwaltung

Nextiva Preise

Nextiva's Plan beginnt bei $30.95/Benutzer pro Monat.

Nextiva Kundenbewertungen

Capterra : 4.2/5 (180+ Bewertungen)

: 4.2/5 (180+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

13. Odoo - Am besten für Diskussionen in öffentlichen Kanälen

Über Odoo

Odoo ist eine weitere leistungsstarke Software für Vorstandssitzungen, mit der Sie Diskussionen auf allen Ebenen Ihrer Organisation organisieren können.

Mit diesem Meeting-Management-Tool können Sie Diskussionen mit öffentlichen Kanälen starten, Aufgaben bearbeiten usw.

Der Nachteil von Odoo ist, dass es sich nicht gut mit anderer Software kombinieren lässt. Es in Ihre Anwendungen zu integrieren, kann eine Aufgabe für sich sein.

Die wichtigsten Funktionen von Odoo

Newsfeed, um einen Überblick über Diskussionen zu erhalten

Pop-up-Fenster zur Fortsetzung des Chats in anderen Arbeitsbereichen

Private Gruppen, um eine ausgewählte Gruppe von Personen einzuladen

Personalisierte Benachrichtigungen

Odoo Preise

Die Nutzung einer einzelnen Odoo-App ist kostenlos. Um mehr als eine App dieser Vorstandsverwaltungssoftware zu nutzen, müssen Sie $5/Benutzer pro Monat und mehr bezahlen.

Odoo-Kundenbewertungen

Capterra : 4.2/5 (400+ Bewertungen)

: 4.2/5 (400+ Bewertungen) G2: 4.2/5 (160+ Bewertungen)

14. Pipedrive - Das Beste für Vertriebsteams

Besuchen Sie Pipedrive

Pipedrive ist ein werkzeug für Online-Meetings das Ihnen hilft, die Phasen Ihrer Vertriebspipeline einzurichten und sich auf Vertriebsmaßnahmen wie Telefonanrufe, Meetings, E-Mails usw. zu konzentrieren.

Sie können Ihre verkaufsziele mit Echtzeitberichten und integrieren Sie das Tool in Ihre bevorzugten Anwendungen, um so zu arbeiten, wie Sie es wünschen.

Allerdings können Sie nicht schnell zwischen den Kontakten in einer Liste wechseln. Sie müssen jedes Mal zur Hauptseite der Liste zurückkehren.

Wenn Sie Ihre Verkäufe schneller vorantreiben möchten, sollten Sie sich vielleicht nach einem anderen Tool umsehen. 🏎️

Pipedrive Hauptmerkmale

Benutzerdefinierte Chatbot- und Webformulare

Verfolgung von Anrufen, E-Mails und Kontaktverlauf

Automatisieren sich wiederholender Verwaltungsaufgaben

Einblicke und Berichte zur Messung der Unternehmensleistung

Pipedrive-Preise

Der Preisplan beginnt bei $12,50/Benutzer pro Monat.

Pipedrive-Kundenbewertungen

Capterra : 4.5/5 (2300+ Bewertungen)

: 4.5/5 (2300+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (mehr als 1300 Bewertungen)

15. Plutio - Das Beste für die Zeiterfassung

Über Plutio

Plutio ist eine All-in-One-Meeting-Software, um Projekte zu verwalten, mit Teams zu kommunizieren, Dateien auszutauschen, etc.

Neben Konferenzen ermöglicht es auch die Zeiterfassung und verfügt über einen funktionsreichen Posteingang, um die Kommunikation zu organisieren.

Allerdings ist diese Software nicht sehr intuitiv.

Jeder, der nach einem * sucht Plutio-Alternative ?

Plutio Hauptmerkmale

Anpassbare Dashboards und Kundenportale

Wiederkehrende Aufgaben und Erinnerungen

Sofortige Zeiterfassung

Nachrichtenübermittlung in Echtzeit und integrierte E-Mails

Plutio-Preise

Der Basisplan von Plutio beginnt bei $15/Monat.

Plutio-Kundenbewertungen

Capterra : 4.6/5 (130+ Bewertungen)

: 4.6/5 (130+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

16. Scoro - Das Beste für das Arbeitsmanagement

Über Scoro

Scoro ist eine durchgängige Arbeitsmanagement-Software, um alles wie Projekte, Verkäufe und Teamproduktivität zu verfolgen.

Es lässt sich mit anderen Meeting-Management-Apps wie Slack integrieren, um die Zusammenarbeit im Team zu ermöglichen. Sie können es auch mit Ihrem Kalender synchronisieren, um Meetings zu planen.

Allerdings punktet Score nicht gerade mit der Personalisierung von Arbeitsabläufen.

Vielleicht ist es an der Zeit, ein gutes Ergebnis zu erzielen Scoro Alternative . 👀

Scoro Hauptmerkmale

Drag-and-Drop Planer (Kanban-Tafel)Gemeinsame Kalender .

Zoom Hauptmerkmale

Videokonferenzen und Messaging über jedes Gerät

Skalierbar auf bis zu 50.000 Personen in einem lebendigen Video-Webinar

Sprachbefehle für Zoom-Räume (virtuelle Konferenzen)

Zoom integriert sich in beliebte Apps s wie Slack und ClickUp

Zoom Preise

Zoom hat einen kostenlosen Plan. Der kostenpflichtige Plan beginnt bei 14,99 $/Benutzer pro Monat.

Zoom-Kundenbewertungen

Capterra : 4.6/5 (9100+ Bewertungen)

: 4.6/5 (9100+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (39100+ Bewertungen)

22. Grain - Am besten für Videoaufnahmen

Über Grain Getreide verwandelt Videobesprechungen in das wertvollste Kapital Ihres Unternehmens, indem es Teams ermöglicht, Besprechungen einfach aufzuzeichnen, gemeinsam nutzbare Highlights zu erstellen und Wissen aus allen Gesprächen zu gewinnen.

Transkribieren Sie Live- und aufgezeichnete Meetings, schneiden Sie die wichtigsten Momente heraus und teilen Sie sie mit anderen. Erstellen Sie eine gemeinsame Bibliothek, in der Ihr gesamtes Team die aufgezeichneten Meetings speichern, durchsuchen und auf die Erkenntnisse zugreifen kann - jederzeit und überall.

Unternehmen nutzen Grain als Quelle der Wahrheit, um ihre Umsätze durch besseren Verkauf zu steigern, die Stimme des Kunden zu erfassen, bessere Talente einzustellen und wertvolle Erkenntnisse für Produkt- und Forschungsteams zu gewinnen.

Hauptmerkmale von Grain

Mitschneiden und Weitergeben von Erkenntnissen aus Meetings - mit Ihren Anmerkungen, in Echtzeit.

Durchsuchen Sie die Konversationen anhand von Schlüsselwörtern.

Zeichnen Sie Ihre Meetings automatisch auf, auch wenn Sie nicht der Gastgeber sind.

Komprimieren Sie ein 60-minütiges Meeting zu einer 3-minütigen Videozusammenfassung, die sich andere ansehen können.

Erstellen Sie eine Videobibliothek, um die von Ihrem Team veröffentlichten Highlights, Geschichten und Aufzeichnungen zu organisieren und zu entdecken.

Preise für Grain

Grain bietet einen kostenlosen Basisplan, mit dem Sie bis zu 5 Stunden Videobesprechungen aufzeichnen, speichern und transkribieren können. Der kostenpflichtige Plan beginnt bei $19 pro Benutzer und Monat und bietet unbegrenzten Videospeicher, Transkription und andere Funktionen.

Grain-Kundenbewertungen

ProductHunt : 5/5 (20 Bewertungen)

: 5/5 (20 Bewertungen) G2: 4.6/5 (4 Bewertungen)

23. Fellow.app - Am besten für Besprechungsnotizen

Über Fellow.app Fellow.app ist der Ort, an dem Teams zusammenkommen, um produktive Teambesprechungen und sinnvolle 1:1-Gespräche zu führen, Entscheidungen festzuhalten und sich gegenseitig zur Verantwortung zu ziehen.

Durch die Integration in Dutzende von Apps wie Zoom, Slack und Google Calendar bis hin zu HR-Plattformen ersetzt Fellow Ihr Papier-Notizbuch durch kollaborative Meeting-Agenden und Notizen.

Sie können Aktionspunkte zuweisen und feedback anfordern die sich aus Ihren Meetings ergeben, um gute Meeting-Gewohnheiten zu entwickeln.

Fellow Hauptmerkmale

Verfolgen Sie Aktionspunkte, um Ihr Team zu organisieren und zur Verantwortung zu ziehen.

Schaffen Sie gute Meeting-Gewohnheiten durch kollaborative Tagesordnungen und Echtzeit-Notizerfassung.

Nutzen Sie die Galerie der Besprechungsvorlagen für alle Arten von Besprechungen.

Fordern Sie Echtzeit-Feedback von Ihrem Team an oder holen Sie es ein.

Preise für Fellow

Fellow ist für maximal 10 Benutzer kostenlos. Der Pro-Plan kostet $5 pro Nutzer und Monat, und es sind auch Pläne mit individuellen Preisen erhältlich.

Fellow Kundenbewertungen

Capterra : 4.9/5 (25+ Bewertungen)

: 4.9/5 (25+ Bewertungen) G2: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

24. Podcastle - Das Beste für Podcasting

Über Podcastle

Podcastle ist eine Plattform zur Erstellung von Audiodateien mit einer hervorragenden Online remote-Podcast-Interview-Funktion die es Ihnen ermöglicht, ein Meeting mit bis zu zehn Teilnehmern zu starten und jeden von ihnen lokal mit höchster Audioqualität aufzuzeichnen.

Das Beste daran ist, dass Podcastle über Mehrspur-Aufnahme und -Bearbeitung verfügt, d. h. wenn Sie sich später entscheiden, Ihre Besprechung zu bearbeiten, wird das ganz einfach sein.

Podcastle Hauptfunktionen

Hochwertige lokale Aufzeichnung für Ihre Gäste

Cloud-basierte Technologie

Mehrspurige Aufnahme und Bearbeitung

Einfache und intuitive Benutzeroberfläche

Podcastle Preise

Podcastle hat ein kostenloses Angebot. Kostenpflichtige Angebote beginnen bei 14,99 $ pro Monat.

Podcastle-Kundenbewertungen

Capterra : N/A

: N/A G2: N/A

25. nTask - Am besten für die Priorisierung von Aufgaben

über nTask

nTask ist ein Aufgabenmanagement-Tool, das Ihnen hilft, sich auf die wichtigen Aufgaben zu konzentrieren, sie zu priorisieren und mehr zu erledigen.

nTask hilft bei der Verwaltung von Besprechungen, indem es Ihnen einen Überblick über anstehende Besprechungen und Aufgaben verschafft, so dass Sie alle Ihre Verpflichtungen im Auge behalten können. Sie können auch Erinnerungen einstellen, Aufgaben an Teammitglieder zuweisen oder die Zeit mit dem Timer von nTask verfolgen, damit Ihnen nichts durch die Lappen geht.

nTask Hauptmerkmale

Planung von Besprechungen

Aufzeichnungs- und Transkriptionsfunktionen

Integrationen zur einfachen Verwaltung von Projekten und Zusammenarbeit mit Teamkollegen

nTask Preise

Premium : $3 pro Monat, jährliche Abrechnung

: $3 pro Monat, jährliche Abrechnung Business : $8 pro Monat, jährliche Abrechnung

: $8 pro Monat, jährliche Abrechnung Unternehmen: Kontaktieren Sie das Team

nTask-Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (17+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

Meeting Management Tool Grundlagen

1. Was ist Meeting Management?

**Bei der Verwaltung von Besprechungen geht es darum, produktive Diskussionen zu ermöglichen und die Zeit aller Beteiligten effizient zu verwalten, um die Teamziele zu erreichen. Dazu gehört das Management von Aktivitäten vor, während und nach der Besprechung.

Jede Organisation kann Meetings zur Planung oder Problemlösung durchführen. Ebenso können sie eine Vorstandssitzung abhalten, um wichtige Unternehmensentscheidungen zu treffen.

In größeren Organisationen ist die Verwaltung von Besprechungen komplexer.

Hier kommt das Meeting-Management für Unternehmen ins Spiel.

das Enterprise Meeting Management deckt alle Meeting-bezogenen Aktivitäten ab, wie z.B. das Festlegen einer Agenda, Terminplanung, Budgetierung, arbeitsmanagement die Verbreitung von Sitzungsprotokollen und die Berichterstattung.

Wenn Sie produktive Besprechungen durchführen möchten, sollten Sie einige grundlegende Schritte beachten.

2. Was sind die 6 Schritte für ein effektives Besprechungsmanagement?

Hier sind die sechs Schritte, die Sie vor, während und nach einer Besprechung für ein effektives Besprechungsmanagement unternehmen müssen:

A. Vor der Besprechung

Vor einer Besprechung müssen Sie eine Tagesordnung vorbereiten, die Teilnehmer festlegen und die Einladungen verschicken. So geht's:

Schritt 1: Planen Sie die Tagesordnung der Besprechung

Eine Besprechungsagenda ist eine Liste von Aktivitäten und Diskussionen, die in Ihrer Besprechung behandelt werden sollen. Sie ist der Ausgangspunkt und das wichtigste Element einer jeden Teaminteraktion.

Die Teamleiter sind in der Regel für die Planung und Aufstellung der Tagesordnung verantwortlich.

Das wirft die Frage auf: Wie erstellt man eine Besprechungsagenda?

Unabhängig davon, ob Sie ein kleines oder mittleres Unternehmen oder ein Konzern sind, hier erfahren Sie, wie Sie eine Tagesordnung für eine Besprechung erstellen können:

Bestimmen Sie das Sitzungsziel Ziel: Sie sollten ein klares und erreichbares Ziel haben, damit die Sitzung zielgerichtet verläuft. So kann z. B. die "Einführung einer Richtlinie für Heimarbeit" als Tagesordnung für Ihre HR-Sitzung dienen

Sitzungsziel Ziel: Sie sollten ein klares und erreichbares Ziel haben, damit die Sitzung zielgerichtet verläuft. So kann z. B. die "Einführung einer Richtlinie für Heimarbeit" als Tagesordnung für Ihre HR-Sitzung dienen Bitte um Beiträge: Ihr Team kann Themen vorschlagen, die besprochen werden sollen. Sie können dann auswählen, was in die Tagesordnung der Besprechung aufgenommen werden soll. Bei der Richtlinie für Heimarbeit könnte es sich um "Tage, an denen Sie von zu Hause aus arbeiten können", "Zeitpläne" usw. handeln.

Ihr Team kann Themen vorschlagen, die besprochen werden sollen. Sie können dann auswählen, was in die Tagesordnung der Besprechung aufgenommen werden soll. Bei der Richtlinie für Heimarbeit könnte es sich um "Tage, an denen Sie von zu Hause aus arbeiten können", "Zeitpläne" usw. handeln. Fragen auflisten: Sobald Sie einige Themen in der Hand haben, listen Sie die Fragen auf, die zu Diskussionen führen werden. Für die Personalabteilung könnten die Fragen zur Heimarbeit lauten: "Wer kommt für die WFH-Richtlinie in Frage?" oder "Wie werden wir die Arbeitszeit messen?"

Sobald Sie einige Themen in der Hand haben, listen Sie die Fragen auf, die zu Diskussionen führen werden. Für die Personalabteilung könnten die Fragen zur Heimarbeit lauten: "Wer kommt für die WFH-Richtlinie in Frage?" oder "Wie werden wir die Arbeitszeit messen?" Identifizieren Sie den Zweck jeder Aufgabe: Eine Besprechung umfasst mehrere Aufgaben wie den Austausch von Informationen, das Einholen von Beiträgen oder die Entscheidungsfindung. Im Beispiel der Personalabteilung könnte die erste Aufgabe darin bestehen, Informationen über eine Richtlinie zur Heimarbeit auszutauschen. Der letzte Tagesordnungspunkt ist die Entscheidung darüber, wie die Heimarbeitsrichtlinie umgesetzt werden soll

Eine Besprechung umfasst mehrere Aufgaben wie den Austausch von Informationen, das Einholen von Beiträgen oder die Entscheidungsfindung. Im Beispiel der Personalabteilung könnte die erste Aufgabe darin bestehen, Informationen über eine Richtlinie zur Heimarbeit auszutauschen. Der letzte Tagesordnungspunkt ist die Entscheidung darüber, wie die Heimarbeitsrichtlinie umgesetzt werden soll Erstellen Sie ein Zeitbudget: Schätzen Sie die Zeit, die für jedes Thema oder jeden Tagesordnungspunkt benötigt wird. Für die HR-Sitzung könnten Sie die Einführung in die Heimarbeitsrichtlinie kurz halten und mehr Zeit für die Einholung von Beiträgen vorsehen. Dies wird dazu beitragen, dass die Teamsitzung im Zeitrahmen bleibt

Schätzen Sie die Zeit, die für jedes Thema oder jeden Tagesordnungspunkt benötigt wird. Für die HR-Sitzung könnten Sie die Einführung in die Heimarbeitsrichtlinie kurz halten und mehr Zeit für die Einholung von Beiträgen vorsehen. Dies wird dazu beitragen, dass die Teamsitzung im Zeitrahmen bleibt Bestimmen Sie die Leiter der Themen: Wenn Sie eine Vorstandssitzung mit mehreren Sitzungsleitern veranstalten, bestimmen Sie die Personen für ihre jeweiligen Themen. In unserem Beispiel werden die Personalleiter die Politik vorstellen. Die Entscheidung wird jedoch von den CEOs und den COOs des Unternehmens getroffen.

Wenn Sie eine Vorstandssitzung mit mehreren Sitzungsleitern veranstalten, bestimmen Sie die Personen für ihre jeweiligen Themen. In unserem Beispiel werden die Personalleiter die Politik vorstellen. Die Entscheidung wird jedoch von den CEOs und den COOs des Unternehmens getroffen. Zeit für Rückblicke einplanen: Planen Sie in Ihrer Tagesordnung Zeit für Rückblicke auf die ausgetauschten Informationen oder getroffenen Entscheidungen ein. Dies hilft, die Sitzung zusammenzufassen und die Tagesordnung für die nächste Sitzung festzulegen.

Schritt 2: Bestimmen Sie die Sitzungsteilnehmer

Entscheiden Sie, wer an der Teambesprechung teilnehmen soll.

Idealerweise sollten Sie die Zahl der Besprechungsteilnehmer begrenzen, damit die Diskussionen nicht ausufern.

So brauchen Sie beispielsweise keine Mitarbeiter aus der IT-Abteilung für eine Besprechung über Personalpolitik. Sie können jedoch das Besprechungsprotokoll an alle weitergeben, um sie auf dem Laufenden zu halten.

Schritt 3: Definieren Sie Rollen und Verantwortlichkeiten

Legen Sie die Rollen klar fest und erwähnen Sie, ob während der Besprechung Aktualisierungen von den Teilnehmern erforderlich sind. Auf diese Weise weiß jeder Teilnehmer, was er zu tun hat.

Schritt 4: Erstellen und Versenden der Einladung zur Besprechung

Ihre Einladung sollte die Tagesordnung, die Dauer der Besprechung, das Datum, die Uhrzeit und den Ort enthalten. Planen Sie eine Besprechung an einem Datum und zu einer Uhrzeit, die für alle Teilnehmer geeignet ist.

Wenn die Besprechungsteilnehmer physisch anwesend sind, geben Sie außerdem den Konferenzraum an.

Wenn es sich um eine virtuelles Ereignis oder ein teambesprechung aus der Ferne fügen Sie den Link zum Besprechungsraum und andere relevante Details hinzu.

B. Während der Besprechung

Beauftragen Sie während der Besprechung einen Protokollführer mit der Aufzeichnung des Besprechungsprotokolls.

Schritt 5: Erstellen von Besprechungsprotokollen und deren Archivierung

Der Protokollführer sollte mit der Aufzeichnung der Besprechung beginnen, sobald die Diskussion beginnt.

Er kann entweder schriftliche Notizen machen oder eine Software zur Verwaltung von Besprechungen verwenden, um Diskussionen und Aktionspunkte zu transkribieren.

In den Sitzungsprotokollen wird auch festgehalten, wer für die einzelnen Maßnahmen zuständig ist und wann diese voraussichtlich fällig werden.

Sobald alle Teilnehmer die Besprechungsprotokolle durchgegangen sind, können Sie sie in einem gemeinsamen Ordner archivieren, so dass sie jederzeit für alle zugänglich sind.

C. Nach der Besprechung

Sobald die Diskussionen abgeschlossen und die Entscheidungen getroffen sind, müssen Sie Folgendes tun:

Schritt 6: Planen Sie Folgetreffen

Prüfen Sie, ob Sie eine Folgesitzung ansetzen müssen. Dies hängt ausschließlich von den in der Sitzung beschlossenen Aktionspunkten und deren nächsten Schritten ab.

Jetzt kennen Sie die einzelnen Schritte des Besprechungsmanagements. Großartig!

Aber die Durchführung von Besprechungen auf Unternehmensebene ist ein anderes Spiel.

3. Wie können Sie Meetings auf Unternehmensebene durchführen?

Die Planung von Besprechungen auf Unternehmensebene muss mit Besprechungsmanagement-Software kosteneffizient und produktiv gestaltet werden!

Sie kann Ihnen dabei helfen, Aktivitäten im Vorfeld von Besprechungen zu automatisieren, Zeitpläne zu verwalten, Einladungen zu versenden, Tagesordnungen zu erstellen, Besprechungsprotokolle zu erstellen und vieles mehr.

Darüber hinaus kann sie Sie beim Workflow-Management unterstützen.

Meeting-Management-Software ist auch für Unternehmen unerlässlich, da sie sich mit weltweit verstreuten Teams abstimmen müssen

Teambesprechungen mit Meeting Management Software managen

In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt ist eine effektive Verwaltung von Besprechungen wichtiger denn je.

Unabhängig davon, ob Sie ein kleines Team oder ein ganzes Unternehmen leiten, kann ein strukturierter Ansatz mit geeigneter Meeting-Management-Software Ihre Prozesse straffen, Meetings zielgerichteter gestalten und Ihr Unternehmen zu größerem Erfolg führen. Setzen Sie diese Tools und Strategien ein, um Ihre Besprechungen von zeitraubenden Verpflichtungen in leistungsfähige Katalysatoren für Unternehmenswachstum und Innovation zu verwandeln.

Testen Sie ClickUp-Besprechungen heute!