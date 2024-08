10 beste Online-Meeting-Tools für Teams im Jahr 2024 (kostenlos & kostenpflichtig)

Viele Geschäfte arbeiten heute mit hybriden oder vollständig ferngesteuerten Teams, und virtuelle Meetings sind die Norm . In gewisser Weise macht es team-Management und zusammenarbeit schwieriger - und Teams sind auf Zusammenarbeit angewiesen.

Glücklicherweise hat die Technologie Schritt gehalten, und es gibt inzwischen viele Tools für Einzelmeetings, Gruppenmeetings, Webinare und andere virtuelle Ereignisse.

Aber woher wissen Sie bei all den Tools für Videokonferenzen, welches für Ihr Geschäft am besten geeignet ist?

Lassen Sie uns definieren, was ein gutes Tool für Online Meetings ausmacht, welche Möglichkeiten Sie haben, um die Produktivität Ihres Teams zu steigern und Ihr Geschäft auf die nächste Stufe zu heben. 📈

Meeting-Plattformen haben hart daran gearbeitet, die Magie eines persönlichen Meetings in Online-Meetings wiederzuerwecken, indem sie über traditionelle Konferenzdienste hinausgehen und das Engagement fördern, während sie gleichzeitig den Workflow rationalisieren. Und viele von ihnen machen es richtig.

Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Features, auf die Sie achten sollten, wenn Sie nach Online Meeting Tools für Ihr Team suchen:

Hochwertige Software für Audio- und Videokonferenzen

Funktionen zum Freigeben von Dateien, so dass jeder während eines Video Meetings - oder zu jeder anderen Zeit - einen Beitrag leisten kann

Software für Video-Meetings, die ebenso gut für eineall Hands Meeting zu erledigen, sondern auch für eine1-on-1 Meeting* Cloud-basierte Webkonferenzen, daher ist kein Herunterladen erforderlich

Messaging-Funktion, die sowohl Live-Chats im Team als auch private Chats ermöglicht

Tools für asynchrone Kommunikation die die Zusammenarbeit über Zeitzonen hinweg unterstützen, z. B. Benachrichtigungen und Nachverfolgung von Kommentaren

Tools zur Aufzeichnung von Meetings, damit nichts verloren geht

Funktionen zum Freigeben von Bildschirmen und Diashows, so dass jeder präsentieren kann

Integrationsmöglichkeiten zur Vereinfachung des Workflows

Sicherheits-Features, die Ihre Unternehmensdaten schützen und Ihnen die Möglichkeit geben, zu entscheiden, wer auf welche Inhalte zugreifen darf

Mobiler Support, damit Ihr Team auch von unterwegs an einem Meeting teilnehmen kann

Da Sie nun wissen, wonach Sie suchen, werfen wir einen Blick auf einige der besten Videokonferenzplattformen, die es gibt.

Einige Anbieter bieten völlig kostenlose Tools für Online-Meetings an, und obwohl viele von ihnen mit einigen Limits versehen sind, eignen sie sich gut für kleine Teams und einfache Anwendungsfälle. Andere wiederum sind von Anfang an kostenpflichtig, bieten aber oft nützliche Tools für die Zusammenarbeit und erweiterte Funktionen. 💪

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform mit leistungsstarken Tools für die Zusammenarbeit in Meetings. Außerdem gibt es eine hilfreiche Meetings Vorlage von ClickUp wo Sie alle Details zu geplanten, in Bearbeitung befindlichen und abgeschlossenen Meetings sehen können. Außerdem können Sie hier Ihre Präsentationsfolien speichern und Notizen machen. ClickUp's Meeting Tracker Vorlage hilft Ihnen, bei jedem Meeting den Überblick zu behalten, so dass Sie immer vorbereitet sind und auch die Nachverfolgung von Aufgaben übernehmen können, was das Projektmanagement vereinfacht.

Machen Sie Notizen auf einem ClickUp Doc vor oder während Ihres Meetings, und von dort aus ist es schnell und einfach, unsere software zur Planung von Aufgaben um diese Notizen zu verwandeln in elemente der Aktion . 📝

Nutzen Sie das virtuelle Whiteboard, um die Kreativität Ihres Teams zu steigern und Aufgaben direkt am Whiteboard zu erstellen. Dann nutzen Sie das Video Clips Funktion um die Bildschirmaufnahme für alle freizugeben, die nicht anwesend waren.

ClickUp beste Features

DieZoom Meeting-Integration ermöglicht Ihnen den Zugang zu kostenlosen Videokonferenzen direkt von einer ClickUp Aufgabe aus

Richten Sie wiederholende Aufgaben ein, damit Sie nicht jedes Mal, wenn Sie eine Telefonkonferenz zu organisieren haben, wieder bei Null anfangen müssen

Die KI Funktion hilft Ihnen dabeimeeting-Protokolle zusammenzufassenund spart Ihnen damit Zeit und Aufwand. Sie können die Plattform auch alsmeeting minute tracking tool.

Rationalisieren Sie Ihren Workflow, indem Sie Elemente aus Ihrem Team erstellenmeeting-Notizen im Notepad, im Whiteboard oder in zugewiesenen Kommentaren, direkt im Meeting

Integrieren Sie Tools wie Slack, Google Mail, Outlook, Google Kalender und Asana, um Ihre Meetings und Projekte nahtlos plattformübergreifend zu verwalten

ClickUp Limitierungen

Da es so viele Features gibt, kann es etwas Zeit und Aufmerksamkeit erfordern, sie alle zu beherrschen

Seiten können manchmal etwas langsam geladen werden, wenn Sie ein Dokument während eines Meetings freigeben

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,400+ Bewertungen)

4.7/5 (8,400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Standuply

über Standuply Standuply ist ein Assistent für die agile Entwicklung, der dabei hilft, tägliche Standup-Meetings sowie retrospektive Meetings zu automatisieren, sobald ein Projekt abgeschlossen ist. Er ist ideal für Scrum Master und Projektmanager, die entfernte Teams verwalten, und kann in folgenden Bereichen eingesetzt werden Slack oder Teams .

Es hilft bei anderen agilen Prozessen dazu gehört auch die Unterstützung bei der Überprüfung und Priorisierung von Backlog-Elementen, die Schätzung der für Aufgaben benötigten Zeit und die Durchführung von Umfragen, um während oder nach einem Sprint Feedback einzuholen. 🗂️

Standuply beste Features

Sie können asynchrone Meetings per Text, Sprache oder Video durchführen und Sprach- oder Videonachrichten an Ihre Meeting-Berichte anhängen

Erfassen Sie die Stimmung im Team durch das Erstellen von Umfragen oder Erhebungen

StandUp erstellt einewissensdatenbank indem es Antworten auf häufig gestellte Fragen speichert, so dass die Mitglieder des Teams jederzeit auf das gespeicherte Wissen zurückgreifen können

Es funktioniert mit Tools wie Jira und Github, um agile Diagramme zu erstellen

Standuply Einschränkungen

Die Integrationen sind auf Teams oder Slack limitiert, und einige Benutzer wünschen sich mehr Optionen

Standuply Preise

30 Tage kostenlose Testversion

Starter: Free für bis zu 3 Benutzer

Free für bis zu 3 Benutzer Team: $1,50/Monat pro Benutzer

$1,50/Monat pro Benutzer Business: $3,50/Monat pro Benutzer

$3,50/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Standuply Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

4.8/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (23+ Bewertungen)

3. Google Meeting

über Google Meeting Google Meet war früher als Google Hangouts Meet bekannt und ist Teil von Google Workspace (früher bekannt als G Suite). Google Meeting software für Videokonferenzen ist einfach zu bedienen und praktisch, wenn Sie bereits Google Workspace verwenden.

Je nach Plan können Sie ein einfaches Meeting unter vier Augen einrichten oder sogar Live-Streaming-Webinare oder Videokonferenzen auf YouTube durchführen. Mit dem kostenlosen Tool für Online-Meetings von Google Meet können bis zu 100 Teilnehmer an einem Videoanruf teilnehmen, während der kostenpflichtige Premium-Plan bis zu 250 Teilnehmer unterstützt.

Google Meet umfasst die üblichen Features für Video-Chats, wie das Ein- und Ausschalten von Kamera und Mikrofon, das Heben der Hand zur Aufmerksamkeit und das Freigeben des Bildschirms - egal ob es sich um ein einzelnes Fenster oder den gesamten Desktop handelt.

Google Meet beste Features

Sie können während einer Videokonferenz Untertitel in Echtzeit anzeigen, damit alle Teilnehmer das Geschehen verfolgen können

Nehmen Sie direkt von Google Kalender oder Google Mail aus an Anrufen teil, und nutzen Sie Google Chat, um mit Ihren Mitstreitern zu kommunizieren

Ihre Daten und Interaktionen sind durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt

Mit der mobilen App können Sie Google Meet auf jedem mobilen Gerät nutzen

Der Premium Plan bietet Hintergrundgeräuschunterdrückung

Google Meet Limits

Es ist nicht die beste Videokonferenzsoftware für große Meetings, da es keine Features wie Nebenräume, Whiteboards oder Umfragen bietet

Sie können Meetings nur aufzeichnen, wenn Sie den Premium Plan nutzen

Google Meet Preise

Basic: Free

Free Business Starter: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Business Standard: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Google Meeting Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,100+ Bewertungen)

4.6/5 (1,100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (11,500+ Bewertungen)

4. Calendly

über Calendly Calendly ist eine Plattform zur Automatisierung, mit der sich Meetings schnell und einfach planen lassen. Sie ist ideal für Teams in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kundendienst sowie für Personalvermittler, Lehrer und Fachleute aus der Informationstechnologie. 🗓️

Sobald Sie Ihre Verfügbarkeit im System eingestellt haben, können Sie die Optionen auf Ihrer Website, in einer E-Mail oder einem Text anzeigen, so dass Kunden, potenzielle Kunden oder neue Mitarbeiter ganz einfach einen Termin für ein Meeting mit Ihnen buchen können. Dann können Sie sich auf Ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren: den Verkauf abschließen, die besten Mitarbeiter einstellen und einarbeiten oder Ihre Studenten oder Kunden unterstützen.

Calendly beste Features

Sie müssen keine Zeit für die Einstellung eines Meetings mit hin- und hergehenden E-Mails verschwenden

Bieten Sie verschiedene Arten von Meetings an - zum Beispiel einen Einführungsanruf oder ein gezieltes Meetingsitzung unter vier Augen-... damit Ihre Eingeladenen wählen können, was sie bevorzugen

Calendly sendet E-Mail-Erinnerungen zur Bestätigung von Meetings, so dass die Wahrscheinlichkeit eines Nichterscheinens geringer ist

Sie können Meetings gemeinsam veranstalten und dabei die Kalender aller Gastgeber berücksichtigen

Calendly-Einschränkungen

In der kostenlosen Version können Sie nur einen Kalender verbinden und eine Art von Meeting planen

Einige Benutzer empfinden die kostenpflichtigen Optionen als etwas teuer, wenn man bedenkt, dass die Funktion auf die Planung von Meetings beschränkt ist

Calendly Preise

Basic: Free

Free Essentials: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Professionell: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Teams: 16 $/Monat pro Benutzer

16 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Calendly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,800+ Bewertungen)

4.7/5 (1,800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,800+ Bewertungen)

5. Loom

über Loom Ob Sie ein kleines Geschäft oder ein großes Unternehmen sind, Loom ist ein asynchrones Video-Messaging-Tool, das es Ihnen und Ihrem Team ermöglicht, zeitraubende Meetings zu erledigen.

Stattdessen können Sie mit der Kamera und dem Mikrofon Ihres Geräts ein Video von Ihnen und Ihrem Computerbildschirm aufnehmen. Anschließend geben Sie den Link dazu für die von Ihnen ausgewählten Empfänger frei, damit diese das Video zu einem Zeitpunkt ansehen können, der ihnen passt.

Loom ist ideal für Status-Updates, Schulungen und klares, konstruktives Feedback. Interaktive Features wie Kommentare und Emojis sorgen dafür, dass Sie und Ihr Team auch ohne Meeting in Verbindung bleiben. 🙋‍♀️

Loom beste Features

Die Empfänger müssen kein eigenes Loom Konto haben - sie können das Video einfach online ansehen

Sie können Links zu Dateien und anderen Ressourcen hinzufügen, auf die Sie in Ihrem Video verweisen

Passwortschutz und E-Mail-Autorisierung helfen, den Zugriff auf Ihr Video zu kontrollieren

Sie können nachverfolgen, wer Ihr Video angesehen hat, und seine Leistung überwachen

Loom Limits

Die kostenlose Version hat ein Limit von 5 Minuten pro Video und einer Gesamtzahl von 25 Videos

Es handelt sich nicht um eine App für Live-Webkonferenzen, Sie können also nur im Voraus aufzeichnen

Loom Preise

14-tägige kostenlose Testversion

Starter: Free

Free Business: $12.50/Monat pro Benutzer

$12.50/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Loom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,300+ Bewertungen)

4.7/5 (1,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (380 Bewertungen)

6. Körner

über Getreide Grain ist ein KI-System, das automatisch Notizen und Erkenntnisse aus Meetings erfasst und es Ihnen ermöglicht, mit Ihren Teilnehmern voll und ganz präsent zu sein. Es analysiert und fasst die Unterhaltung im Meeting zusammen und liefert eine Zusammenfassung, die Sie als Aufzeichnung des Meetings speichern und dann Ausschnitte daraus für andere freigeben können.

Grain eignet sich ideal für Unterhaltungen mit Kunden, Interessenten oder potenziellen neuen Mitarbeitern sowie für Meetings mit Ihrem entfernten Team. Sie können Grain auf Zoom, Microsoft Teams oder Google Meet verwenden. Sie können die Software sogar Notizen für Sie machen lassen, wenn Sie selbst nicht an einem Meeting teilnehmen. 🙌

Beste Features von Grain

Grain extrahiert die Highlights des Meetings, sodass Sie keine Zeit damit verschwenden müssen, den Rest erneut zu lesen

Es lässt sich mit Slack, Notion, Google Drive, Asana, Salesforce und anderen integrieren, sodass Sie Clips aus dem Meeting ganz einfach auf jeder dieser Plattformen freigeben können

Sicherheit ist eine hohe Priorität, und Ihre Daten werden verschlüsselt und durch die SOC 2 Typ 1 Zertifizierung geschützt

Das Grain-Entwicklungsteam ist offen für Anregungen von Kunden und lernt von ihnen

Grenzen von Grain

Einige Benutzer haben sich darüber beschwert, dass dieKI-generierte Meeting-Zusammenfassung nicht immer ganz genau ist

Die Benutzeroberfläche ist auf einem mobilen Gerät nicht so einfach zu navigieren wie auf einem Desktop

Preise für Körner

Starter: Free für bis zu 5 Benutzer

Free für bis zu 5 Benutzer Business: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Grain

G2: 4.6/5 (260+ Bewertungen)

4.6/5 (260+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (1 Bewertung)

7. TeamViewer

über TeamViewer TeamViewer wurde in erster Linie für IT-Experten entwickelt, die sich mit Benutzern treffen, um sie per Fernzugriff zu unterstützen. Es hilft Ihnen, die von Ihnen betreuten Geräte zu überwachen und zu verwalten, und wenn ein Problem auftritt, können Benutzer Ihnen die Kontrolle über ihren Computer aus der Ferne übertragen, damit Sie das Problem finden und beheben können. 💻

Sie können TeamViewer auf jedem Gerät verwenden und mit jedem anderen Gerät verbinden. Dank der erweiterten Sicherheits-Features sind Ihre Geschäftsdaten sicher.

Mit jedem weiteren Paket können Sie die Anzahl der Benutzer und Geräte erhöhen und das Ökosystem der Geräte, für das Sie verantwortlich sind, besser überwachen.

TeamViewer beste Features

Das System kann proaktiv Warnungen senden, wenn ein Problem auftritt, das Aufmerksamkeit erfordert

Es ist kompatibel mit allen Desktop- und mobilen Plattformen, einschließlich Windows, macOS, iOS, Android, Blackberry OS und Chrome OS

Es unterstützt mehrere Monitore gleichzeitig

Ihre Daten sind durch 2FA (zweistufige Authentifizierung) und erweiterte Autorisierung geschützt

TeamViewer Beschränkungen

Die Sicherheits Features gehen manchmal zu weit und sind eher lästig als nützlich

Die Benutzeroberfläche ist nicht immer einfach zu navigieren, so dass Sie manchmal Mühe haben, das zu finden, was Sie suchen

Preise für TeamViewer

TeamViewer Remote Access Lite: $24,90/Monat pro Benutzer

$24,90/Monat pro Benutzer TeamViewer Remote Access Pro: $29,90/Monat pro Benutzer

$29,90/Monat pro Benutzer TeamViewer Remote Support Lite: $49,90/Monat pro Benutzer

$49,90/Monat pro Benutzer TeamViewer Remote Support Pro: $64,90/Monat pro Benutzer

$64,90/Monat pro Benutzer TeamViewer Tensor: Kontakt für Preise

TeamViewer Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (3,200+ Bewertungen)

4.4/5 (3,200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (11,100+ Bewertungen)

8. Skype

über Skype Skype ist eines der größten kostenlosen Tools für Online-Meetings, die heute verfügbar sind. Sie können es nutzen, um mit Ihrer Familie zu chatten, Meetings im Team abzuhalten oder Videokonferenzen für Ihr Geschäft abzuhalten.

Es bietet HD-Videoqualität und das Freigeben von Bildschirmen, damit Sie sich besser ausdrücken können, sowie Live-Untertitel und Untertitel während eines Meetings. Sie können auch Videos, Fotos oder andere Dateien, die Sie freigeben möchten, per Drag-and-Drop in das Fenster der Unterhaltung ziehen. 📚

Skype beste Features

Sie können Skype auf alle Ihre Geräte herunterladen und sich von jedem beliebigen Gerät aus anmelden

Es bietet Echtzeitübersetzung in 10 verschiedenen Sprachen für Sprache und mehr als 60 für Text

Smart Messaging und Emojis fördern die Interaktion bei Meetings

Skype unterstützt Videoaufnahmen und benachrichtigt die Teilnehmer, wenn sie aktiviert sind

Skype-Beschränkungen

Diese kostenlose Funktion für Webkonferenzen eignet sich am besten für kleine Geschäfte, da diemeeting-Software nur bis zu 100 Video-Teilnehmer gleichzeitig unterstützt

Die Skype-Tools für die Zusammenarbeit sind recht einfach und erlauben es nicht, dass mehrere Teilnehmer gleichzeitig an einem Dokument arbeiten

Skype-Preise

Gratis: Anrufe von Skype zu Skype

Anrufe von Skype zu Skype Skype-Guthaben: Ab $5 für bis zu 165 Minuten für Anrufe an ein Mobiltelefon oder einen Festnetzanschluss

Ab $5 für bis zu 165 Minuten für Anrufe an ein Mobiltelefon oder einen Festnetzanschluss Abonnement für die Vereinigten Staaten: $2,99/Monat für unbegrenzte Minuten für Anrufe an Mobiltelefone und Festnetztelefone in den USA

Skype-Bewertungen und -Kritiken

G2: 4.3/5 (22.700+ Bewertungen)

4.3/5 (22.700+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (mehr als 400 Bewertungen)

9. Otter.KI

über Otter.ki Otter.ai ist ein Transkriptionstool, das Unterhaltungen während eines Meetings automatisch aufzeichnet, die wichtigsten Punkte zusammenfasst und Ihnen die Zusammenfassung dann per E-Mail schickt. Alle freigegebenen Folien werden aufgezeichnet und der meeting-Agenda an der entsprechenden Stelle.

Die Teilnehmer des Meetings können mit dem Inhalt interagieren, indem sie wichtige Punkte markieren, Kommentare hinzufügen oder Elemente für Aktionen erstellen und zuweisen. Und mit dem neuen Feature des Live-Chats bleiben alle miteinander verbunden.

Als Bonus können Sie auch vorab aufgezeichnete Inhalte hochladen, die dann ebenfalls mit der Software bearbeitet werden können. 🪄

Otter.ai beste Features

Das System ist einfach einzustellen und zu verwenden

Es lässt sich mit Microsoft Teams, Zoom und Google Meet integrieren

Wenn Sie Otter.ai mit Ihrem Microsoft oder Google Kalender verbinden, wird es automatisch Ihren Meetings beitreten

In der kostenpflichtigen Version können Sie nach bestimmten Teilen des Meetings suchen und diese dann exportieren und wiedergeben

Otter.ai Grenzen

Die kostenlose Version erlaubt nur 300 Minuten Transkription pro Monat und 30 Minuten pro Meeting

Otter.ai kann leicht versehentlich eingeschaltet bleiben, wenn Ihr Meeting beendet ist, und es könnte möglicherweise sensible Unterhaltungen aufzeichnen

Otter.ai Preise

Basic: Free

Free Pro : $8,33/Monat pro Benutzer

$8,33/Monat pro Benutzer Business: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Otter.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (110+ Bewertungen)

4.0/5 (110+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

10. Zoom

über Zoom Zoom Meetings ist ein ideales Videokonferenz-Tool für kleine oder große Geschäfte mit entfernten Teams. Es ist schnell und einfach, Meetings einzurichten - entweder einmalig oder wiederkehrend - indem Sie einen privaten Meeting-Link erstellen und diesen für die Mitglieder des Teams freigeben. Über den Link wird ein spezieller Video Meeting-Raum geöffnet, für den ein Passwort erforderlich ist. 🔑

Sobald Sie sich im Meeting-Raum befinden, haben Sie Zugriff auf den Chat im Meeting und können auf Wunsch automatische Untertitel aktivieren. Jeder kann seine Bildschirme freigeben, auch gleichzeitig, und die HD-Video- und Audioqualität sorgt dafür, dass nichts verpasst wird.

Zoom beste Features

Aufteilung der Meeting-Teilnehmer in kleinere Diskussionsgruppen mit bis zu 50 Breakout Rooms

Sie können .doc-, .pdf- und .ppt-Dateien hochladen

Die Aufzeichnung von Anrufen ist verfügbar, und eine Benachrichtigung zeigt den Teilnehmern an, dass die Aufzeichnung in Bearbeitung ist

Limits für Zoom

Der kostenlose Plan erlaubt nur 100 Teilnehmer und hat ein zeitliches Limit von 40 Minuten für Meetings und einen begrenzten Cloud-Speicher

Für Teams mit intensiver Zusammenarbeit ist Zoom möglicherweise nicht ideal, da es im Vergleich zu anderen Online Meeting-Plattformen keine Seite-an-Seite-Zusammenarbeit ermöglicht

Zoom Preise

Basic: Free

Free Pro : $149,90/Monat pro Benutzer

$149,90/Monat pro Benutzer Business: $199.90/Monat pro Benutzer

Zoom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (53,300+ Bewertungen)

4.5/5 (53,300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (13,600+ Bewertungen)

Ganz gleich, ob Sie nach einer Software für Webkonferenzen, einem Tool für die Transkription und Zusammenfassung oder einer Plattform für die Planung von Meetings suchen, es gibt ein passendes Tool für Online Meetings. Das richtige Tool für Ihr Geschäft sollte Tools bieten für rationalisierung Ihres Workflows und unterstützen die Zusammenarbeit und sind für jeden leicht zu bedienen.

ClickUp erfüllt all diese Boxen und noch mehr. Es ist eine All-in-One-Lösung, die Ihnen hilft, Ihre Meetings, Ihre Mitarbeiter, Ihre Aufgaben und Ihr Geschäft zu verwalten - und das alles so weit wie möglich zu automatisieren.

Wählen Sie aus einem breiten Bereich anpassbarer Vorlagen, die Sie durch jeden Aspekt Ihres Geschäfts führen und Ihnen Zeit, Geld und Aufwand ersparen, so dass Sie Ihre echte Arbeit viel besser erledigen können. 🤩 Sign up for free und fangen Sie gleich an, ClickUp zu nutzen, um sich auf Ihr nächstes Meeting vorzubereiten!