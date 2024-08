Wir haben die 10 besten Wissensdatenbanken im Jahr 2024 getestet

"Wissen ist Macht"

Wir alle haben diesen Satz schon einmal gehört oder im Internet gelesen. Es ist ein Klischee, aber aus gutem Grund.

In Unternehmen werden täglich Unmengen von Daten generiert - Schulungsvideos, Unternehmensdokumente, Kundeninformationen, Artikel im Online-Helpcenter - und es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese Informationen organisiert und leicht zugänglich sind.

In der heutigen wissensbasierten Wirtschaft ist es eine wahre Stärke, wenn man weiß, wie man die Informationen, die einem zur Verfügung stehen, rationalisiert und nutzbringend einsetzt.

Dennoch lassen Unternehmen oft Geld auf dem Tisch liegen, weil sie nicht über die richtigen Tools oder Prozesse verfügen, um Wissen zu erstellen, zu verwalten und mit ihren Kunden und Mitarbeitern zu teilen.

hier kommt die Wissensdatenbank-Software ins Spiel!

Wissensdatenbank-Software ist ein Werkzeug, das Ihr gesamtes Unternehmenswissen und alle projektbezogenen Informationen in einem zentralen Knotenpunkt zur einfachen Speicherung und Verwaltung zusammenfasst.

Auf diese Weise können alle Beteiligten einfach und bequem auf alle benötigten Informationen zugreifen und sie gemeinsam nutzen.

Sowohl Ihre Mitarbeiter als auch Ihre Kunden können die wissensmanagement-System . Neue Mitarbeiter können das Repository nutzen, um mehr über Ihr Unternehmen und seine Produkte zu erfahren (interne Wissensdatenbank), während neue Kunden es nutzen können, um schnelle Lösungen für ihre Fragen zu finden, ohne den Kundensupport anrufen zu müssen (externe Wissensdatenbank).

Hier ist ein Forschungsergebnis, das Sie sicher umhauen wird:

44 % der Angestellten sind schlecht oder sehr schlecht im Wissenstransfer, so die Studie Ernst & Young .

Das ist noch nicht einmal der schlimmste Teil. Mitarbeiter verbringen 7-20% ihrer Arbeitszeit damit verbringen, bestehende Lösungen für andere zu replizieren.

Wenn diese Statistiken irgendetwas aussagen, dann ist es glasklar, dass Organisationen einen großen Bedarf an Tools haben, die ihnen helfen können ihre Zeit besser zu verwalten und die ständig wachsenden Daten zu verwalten sowie Prozessredundanzen zu beseitigen.

Eine schnelle Google-Suche nach der besten Wissensdatenbank-Software wird Dutzende, vielleicht Hunderte von Ergebnissen zutage fördern. Wie sollen Sie feststellen, welche die richtige Wissensdatenbank-Software für Ihr Team ist?

Wir sind hier, um zu helfen. Wir haben das Internet durchforstet, es auf den Kopf gestellt (im wahrsten Sinne des Wortes!) und 10 der besten Wissensdatenbank-Tools ausgewählt, die Sie im Jahr 2024 nutzen können.

Organisieren, zusammenarbeiten, schreiben, bearbeiten, Aufgaben zuweisen, kommentieren und mehr mit ClickUp Docs

Es würde Sie überraschen, wenn wir nicht die Nummer 1 der Wissensdatenbank-Software wären, oder?

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform mit allen wichtigen Funktionen, die ein Unternehmen oder ein remote-Team braucht, um seine Arbeit zu speichern, zu visualisieren und zu organisieren.

Es ist der Knotenpunkt, an dem Teams zusammenkommen, um ihre Arbeit mithilfe von Aufgaben zu planen, zu organisieren und gemeinsam zu bearbeiten, ClickUp Docs , Chat , Ziele , Whiteboards und mehr.

Also, ja, ClickUp ist nicht nur ein führendes Projektmanagement-Werkzeug ; es ist auch ein Wissensdatenbank-Tool, das sein Gewicht in Gold wert ist.

Das Beste daran ist, dass Sie es als durchsuchbare interne und externe Wissensdatenbank verwenden können, oder Sie können es nutzen, um alle Produktivitätswerkzeuge Ihres Teams zu ersetzen!

ClickUp Hauptmerkmale

Docs am gleichen Ort wie Ihre Arbeit speichern . Da jedes dieser Dokumente neben den entsprechenden Projekten gespeichert wird, sind sie für alle leicht zugänglich

. Da jedes dieser Dokumente neben den entsprechenden Projekten gespeichert wird, sind sie für alle leicht zugänglich Nutzen Sie ClickUp AI für rationalisiertes Wissensmanagement . Mit ClickUp Brain können Sie Ihre Wissensdatenbank mühelos optimieren, indem Sie Informationen automatisch kategorisieren, verschlagworten und organisieren.

. Mit ClickUp Brain können Sie Ihre Wissensdatenbank mühelos optimieren, indem Sie Informationen automatisch kategorisieren, verschlagworten und organisieren. Verknüpfen Sie alles miteinander mit der Relationships-Funktion . Verknüpfen Sie Dokumente und Aufgaben aus einem anderen Dokument heraus, damit Sie überall, wo Sie sie brauchen, auf Ressourcen verweisen können

. Verknüpfen Sie Dokumente und Aufgaben aus einem anderen Dokument heraus, damit Sie überall, wo Sie sie brauchen, auf Ressourcen verweisen können Fügen Sie verschachtelte Seiten in Dokumente ein, um den Inhalt zu organisieren . Anstatt alles in ein Dokument zu packen, teilen Sie es einfach in kleinere Unterseiten auf, die in Ihr übergeordnetes Dokument eingebettet sind

. Anstatt alles in ein Dokument zu packen, teilen Sie es einfach in kleinere Unterseiten auf, die in Ihr übergeordnetes Dokument eingebettet sind Archivieren Sie Dokumente, anstatt sie zu löschen. Archivierte Dokumente werden zwar automatisch ausgeblendet, aber dennoch gespeichert, so dass Sie sie zu einem späteren Zeitpunkt wiederfinden können

Archivierte Dokumente werden zwar automatisch ausgeblendet, aber dennoch gespeichert, so dass Sie sie zu einem späteren Zeitpunkt wiederfinden können Nutzen Sie Rich-Text-Formatierungen: Organisieren Sie große Textblöcke mit Formatierungen wie Umschaltlisten, farbigen Hintergründen und Spalten

Organisieren Sie große Textblöcke mit Formatierungen wie Umschaltlisten, farbigen Hintergründen und Spalten Anpassen der Zugriffsrechte auf ein Dokument . Erhöhen Sie die Sicherheitsmaßnahmen, indem Sie Ihre Dokumente vor unerwünschten Änderungen schützen. Aktivieren Sie einfach die Option "Diese Seite schützen" und fügen Sie Kontext für Ihr Publikum hinzu

. Erhöhen Sie die Sicherheitsmaßnahmen, indem Sie Ihre Dokumente vor unerwünschten Änderungen schützen. Aktivieren Sie einfach die Option "Diese Seite schützen" und fügen Sie Kontext für Ihr Publikum hinzu VorgefertigteKnowledge Base Templates. VerwendungClickUp's Wissensbasis-Vorlage um loszulegen.

Verwenden Sie diese Vorlage, um einen Rahmen für Ihr Team zur Organisation einer digitalen Informationsbibliothek zu schaffen

ClickUp-Profis

Flexibel und anpassbar

Benutzerfreundliche Oberfläche mit Online- undoffline-Modus* Zuweisen von Kommentaren innerhalb von Docs, um sicherzustellen, dass Teammitglieder keine Aktionspunkte verpassen

Verwalten Sie Ihre Wissensdatenbank mit unseremmobilen Apps für iOS und Android

Wenden Sie Tags an, um zu filtern und die gesuchten Dokumente noch schneller zu finden

Integriert sich in verschiedene Drittanbieter-Software wieMicrosoft Teams, Jira, Slack, Zoho, undmehr ClickUp Nachteile

Lernkurve aufgrund der Anzahl der verfügbaren Funktionen und des Umfangs der Anpassungsmöglichkeiten

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar (noch nicht!)

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7 pro Benutzer pro Monat

: $7 pro Benutzer pro Monat Business : $12 pro Benutzer pro Monat

: $12 pro Benutzer pro Monat Unternehmen : Kontakt ClickUp für individuelle Preise

: Kontakt ClickUp für individuelle Preise ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp-Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (4,800+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,100+ Bewertungen)

2. Dokument360

über Dokument360 Document360 ist eine leistungsstarke Wissensdatenbank-Software, die sich für Startups, wachsende Teams und Großunternehmen eignet.

Document360 ist einfach und intuitiv zu bedienen und bietet eine breite Palette von Funktionen, mit denen Sie eine Wissensdatenbank in einfachen Schritten erstellen können.

Wenn Sie den Preis verkraften können und keine Kundendienstlösung benötigen, ist dies eine gute Option für Ihr Team.

Document360 Hauptmerkmale

Wählen Sie zwischen einem Markdown- und einem WYSIWYG-Editor

Leistungsstarke Suchfunktion, die Begriffe mit früheren Vorfällen abgleicht, um bessere Ergebnisse zu erzielen

Mehrsprachige Unterstützung für die Bereitstellung relevanter Informationen für Ihre globalen Kunden

Konfigurieren Sie Ihre Wissensdatenbank im öffentlichen, privaten oder gemischten Modus

Anpassen der Landing Pages an Ihre Markenrichtlinien

Document360-Profis

Intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche

Integration mit leistungsstarken Tools für die Teamzusammenarbeit wie Slack, Microsoft Teams und Intercom

Funktioniert sowohl für interne als auch für externe Wissensdatenbanken

Ausgezeichnete Berichte und Analysen

Anzeige des Verlaufs mehrerer Artikelversionen oder unkomplizierter Rücksprung zu einer früheren Version

Document360 Nachteile

Ziemlich teuer

Suchfunktionen könnten verbessert werden

Document360 Preise

Startup: $119/Monat (bei monatlicher Abrechnung)

$119/Monat (bei monatlicher Abrechnung) Business: $299/Monat (bei monatlicher Abrechnung)

$299/Monat (bei monatlicher Abrechnung) Enterprise: $599/Monat (bei monatlicher Abrechnung)

Document360-Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (11+ Bewertungen)

3. Helpjuice

über Helpjuice Helpjuice ist eine kostenlose Wissensmanagement-Software, die von Tausenden von Unternehmen zur Erstellung und Organisation von Support-Artikeln verwendet wird. Sie unterstützt mehrsprachige Geschäftsanforderungen und verfügt über eine Vielzahl von Berichts- und Analyseoptionen. Es ist auch ein bisschen teurer als andere Tools auf dieser Übersicht, so dass Sie mit Helpjuice vielleicht kein sweet deal bekommen.

Helpjuice Hauptmerkmale

Erweiterte Analysefunktionen für jedes Team in Ihrer internen Wissensdatenbank

Gestalten Sie Ihre Wissensdatenbankartikel nach Belieben

Interaktive Inhalte zur Fehlerbehebung auf der Grundlage mehrerer Fragen

Erweiterte Echtzeit-Zusammenarbeit, einschließlich der Möglichkeit des Kopierens und Einfügens aus MS Word

Integrationen wie Slack, Olark und Zapier für unbegrenzte Verbindungen mit anderen Tools

Helpjuice-Profis

Leistungsstarke, Google-ähnliche Suchfunktionalität

Einfach zu bedienender Editor mit WYSIWYG- und Markdown-Optionen

Integrierbar mit einer Reihe von Tools wie Slack, Zapier und Teams

Funktionen für die Zusammenarbeit, einschließlich einer Live-Kommentarfunktion

Lokalisierung/mehrere Sprachen

Helpjuice Nachteile

Keine Option zum Importieren von Word-Dokumenten, PDFs, XLS- oder PPT-Dateien

Bietet kein Multibranding

Kein Ordnersystem oder Dateimanager für Bilder und andere Mediendateien

Helpjuice Preise

Starter: $120 (bis zu 4 Benutzer)

$120 (bis zu 4 Benutzer) Run-Up: $200 (bis zu 16 Benutzer)

$200 (bis zu 16 Benutzer) Premium Limited: $289 (bis zu 60 Benutzer)

$289 (bis zu 60 Benutzer) Premium Unlimited: $499 (unbegrenzte Nutzer)

Helpjuice-Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (9 Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (80+ Bewertungen)

über ProProfs Wissensdatenbank Eine der besten Wissensdatenbank-Software, die Sie jetzt in die Hände bekommen können, ist ProProfs Knowledge Base.

Abgesehen von der Tatsache, dass sie kostenlos ist, ist sie auch in Bezug auf die Funktionalität sehr umfangreich. Außerdem brauchen Sie keine Programmierkenntnisse, um das Tool zu nutzen. Und ja, es tut das, was echte Professoren tun: Sachen benoten!

Oh, und habe ich schon erwähnt, dass die ProProfs Knowledge Base über 40 verschiedene Vorlagen enthält, die Sie nach Belieben verwenden können?

ProProfs Knowledge Base Hauptmerkmale

Anpassbare Zugriffsrechte

Passwort- und Datenschutzkontrollen für die Sicherheit Ihrer Inhalte

Zahlreiche Integrationen für zusätzliche Funktionen

Detaillierte Einblicke, einschließlich Lesbarkeitsbewertungen für Ihre Inhalte

Unterstützt über 90 Sprachen

MS Word-ähnlicher Editor für das Schreiben und Bearbeiten von Inhalten unterwegs

Anpassungen zum Anpassen derwissensdatenbank oder Wiki an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen

Ein robustes Berichtssystem, das nützliche Einblicke in die Leistung der Artikel und die Aktivitäten der Autoren bietet

Funktioniert auf mehreren Geräten und Browsern

Kann sowohl von Anfängern als auch von Experten genutzt werden

ProProfs Knowledge Base Nachteile

Nicht die beste Wahl für Teams, die nach Co-Editing-Optionen suchen

Die meisten nützlichen Funktionen sind in der kostenlosen Version nicht verfügbar

Der volle Funktionsumfang erfordert mehr Zeit zum Erlernen

Kostenlos

Essentials: $30/Autor pro Monat (jährliche Abrechnung)

$30/Autor pro Monat (jährliche Abrechnung) Premium: $40/Autor pro Monat (jährliche Abrechnung)

$40/Autor pro Monat (jährliche Abrechnung) Unternehmen: Kontaktieren Sie ProProfs für individuelle Preise

ProProfs Knowledge Base Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (mehr als 20 Bewertungen)

5. Freshdesk

über Freshdesk Freshdesk ist ein führendes Kundensupport-Tool mit leistungsstarker Wissensmanagement-Softwarefunktionalität.

Wenn Sie ein großes Team haben, können Sie die Genehmigungsworkflows des Tools nutzen, um qualitativ hochwertige und fehlerfreie Inhalte zu erstellen.

Da Freshdesk jedoch auf den Kundensupport ausgerichtet ist, sind die Funktionen der internen Wissensdatenbank möglicherweise nicht so nützlich.

Kann dieses Tool Ihrer Wissensdatenbank also wirklich frischen Wind einhauchen?

Zeit, das herauszufinden..

Freshdesk Hauptmerkmale

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Eingebaute SEO-Funktionen

Unbegrenzter Speicherplatz, auch in der kostenlosen Version

Erstellen und Verwalten mehrerer Versionen desselben Dokuments in Ihrer Wissensdatenbank

Veröffentlichen Sie Inhalte in Form von Bildern, Videos oder jedem anderen Format

Freshdesk-Profis

KI-unterstützte Bots empfehlen die richtigen Artikel für schnelle Hilfe

Ein Community-Forum, in dem Kunden Probleme diskutieren und sofortige Lösungen erhalten können

Mehrsprachige Funktionen, damit Sie ein globales Publikum ansprechen können

Proaktives Hilfe-Widget, das automatisch FAQs und Kontaktformulare anzeigt

Freshdesk Nachteile

Erweiterte Funktionen wie Workflows und Versionierung sind nur in den Premium-Plänen verfügbar

Wird als Teil der Kundensupport-Suite angeboten, was bedeutet, dass Sie mehr bezahlen müssen, selbst wenn Sie nur eine Wissensmanagement-Lösung wünschen

Freshdesk-Preise

Kostenlos (bis zu 10 Agenten)

(bis zu 10 Agenten) Erweiterung: $15/Agent pro Monat (jährlich abgerechnet)

$15/Agent pro Monat (jährlich abgerechnet) Pro: 49 $/Agent pro Monat (jährliche Abrechnung)

49 $/Agent pro Monat (jährliche Abrechnung) Enterprise: $79/Agent pro Monat (jährliche Abrechnung)

Freshdesk-Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (2.600+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (2,500+ Bewertungen)

6. Zendesk

über Zendesk Zendesk? Freshdesk?

Hat noch jemand das Gefühl, dass Spiderman sich im Spiegel betrachtet, oder geht das nur mir so?

Davon abgesehen ist Zendesk eine beliebte Wissensmanagement-Software, die es seit 2007 gibt. Mit diesem Tool können Kunden ihre Fragen bequem lösen, indem sie auf die Datenbank mit häufig gestellten Fragen zugreifen, wann immer sie wollen.

Wie Freshdesk bietet auch Zendesk sein Wissensmanagementsystem als Teil seiner Kundensupport-Suite an.

Da es sich um einen Oldtimer handelt, ist es vielleicht nicht so schick wie andere neue Wissensdatenbank-Tools.

Dennoch gibt es ein paar klassische Funktionen, die es zu einer der besten Wissensdatenbank-Software von heute machen.

Die wichtigsten Funktionen von Zendesk

Anpassbare Themen

Saubere, benutzerfreundliche Oberfläche

Übersetzen Sie Ihre Wissensdatenbank in über 40 verschiedene Sprachen

Verwalten Sie wiederverwendbare Inhalte und aktualisieren Sie sie in verschiedenen Artikeln

Lassen Sie Agenten Ihr Help Center mit Teamveröffentlichungsoptionen auf dem neuesten Stand halten

Vollständigintegration mit der Zendesk-Suite von Tools, wie zum Beispiellive-Chat und Helpdesk (siehe auchServiceNow-Alternativen)

Zendesk Vorteile

KI-gestützte Vorschläge, um zu prüfen, was gut funktioniert und was nicht

Sie können die Anpassungen vor der endgültigen Veröffentlichung in der Vorschau anzeigen

Ein integrierter Chatbot namens Answer Bot hilft bei der Suche nach den richtigen Antworten in einem Live-Chat

Zendesk Nachteile

Sie können nur ein Help Center im Basispaket erstellen

Es wird keine eigenständige Wissensmanagement-Lösung angeboten

Preise für Zendesk

Team: $49/Agent pro Monat (jährliche Abrechnung)

$49/Agent pro Monat (jährliche Abrechnung) Growth: 79 $/Mitarbeiter pro Monat (jährliche Abrechnung)

79 $/Mitarbeiter pro Monat (jährliche Abrechnung) Professional: 99 $/Mitarbeiter pro Monat (jährliche Abrechnung)

99 $/Mitarbeiter pro Monat (jährliche Abrechnung) Enterprise: $150/Agent pro Monat (jährliche Abrechnung)

Zendesk-Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (5.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (3,100+ Bewertungen)

7. Hubspot

über HubSpot Hubspot ist ein weiteres hervorragendes Tool für ein Wissensdatenbank-System. Das Schöne an diesem Tool ist, dass Sie damit eine solide Bibliothek mit Informationen und Help-Center-Artikeln erstellen können, die auf den am häufigsten gestellten Fragen Ihrer Kunden basieren.

Da es für erweiterte Suchvorgänge optimiert ist, hilft Hubspot Ihnen und Ihren Support-Mitarbeitern, schnell und effizient die richtige Antwort zu finden.

Hubspot Hauptfunktionen

Integriertes Reporting-Dashboard zur Messung der Wirkung Ihrer Seiten

Mehrere Branding- und Anpassungsoptionen

CRM-Tool, das automatisch markiert, welche Support-Artikel von Kunden angesehen oder geöffnet wurden

Hubspot-Profis

Leistungsstarke Hubspot-Integrationen

Skalierbar für wachsende Unternehmen

Intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche

Hubspot Nachteile

Die Anpassungsfähigkeit ist nicht so flexibel wie bei anderen Optionen auf dieser Liste

Benutzer haben in letzter Zeit von Fehlern und/oder Abstürzen berichtet

Ziemlich teuer, wenn man bedenkt, dass der Funktionsumfang begrenzt ist

Hubspot Preise

Starter: $45 pro Monat (2 bezahlte Benutzer inbegriffen)

$45 pro Monat (2 bezahlte Benutzer inbegriffen) Professional: 450 $ pro Monat (5 bezahlte Nutzer inbegriffen)

450 $ pro Monat (5 bezahlte Nutzer inbegriffen) Enterprise: $1200 pro Monat (10 bezahlte Nutzer inbegriffen)

Hubspot-Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (1.400+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

8. Zoho Desk

über Zoho-Schreibtisch Zoho Desk ist im Wesentlichen eine Helpdesk-Lösung, die auch Selbstbedienungsfunktionen bietet. Als eine der besten Wissensdatenbank-Software auf dem Markt können Sie mit diesem Tool jedes Element Ihres Helpcenters mithilfe von HTML und CSS nach Ihrem Geschmack gestalten.

das Beste daran?

Zoho Desk unterstützt Foren und Communities und bietet Ihren Kunden eine zentrale Plattform, um Ideen auszutauschen und Fragen zu stellen.

Zoho Desk Hauptmerkmale

Produktivitätssteigerungen für Supportmitarbeiter

Unternehmensweite Zusammenarbeit

Verwendung von Metatiteln und Schlüsselwörtern für die Suchmaschinenoptimierung

Erlauben Sie Benutzern, Tickets aus dem Wissensdatenbank-System heraus einzureichen

Kontrollieren Sie den Benutzerzugriff auf Ihr Help Center und sorgen Sie für erstklassige Sicherheit

Richten Sie eine benutzerdefinierte Domain für Ihr Help Center ein

Automatische Vorschläge für relevante Artikel und schnellere Lösung von Tickets durch die Mitarbeiter.

Zoho Desk Vorteile

Lässt sich gut mit Jira, Slack, G-Suite und vielen anderen integrieren

Vorgefertigte Vorlagen und Layouts ermöglichen Ihnen eine einfache Anpassung Ihres Help Centers

Der KI-gestützte Assistent ist in der Lage, Gefühle zu erkennen, um Agenten mit einfachen und angemessenen Antworten zu helfenticket-Verwaltung Zoho Desk Nachteile

Begrenzter Speicherplatz pro Benutzer, selbst im Premium-Tarif

Es ist nicht ideal für große Teams

Zoho Desk Preise

Kostenlos (für bis zu 3 Agenten)

(für bis zu 3 Agenten) Standard: $14/Agent pro Monat (jährliche Abrechnung)

$14/Agent pro Monat (jährliche Abrechnung) Professional: $23/Agent pro Monat (jährliche Abrechnung)

$23/Agent pro Monat (jährliche Abrechnung) Enterprise: $40/Agent pro Monat (jährliche Abrechnung)

Zoho Desk Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (4.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (1,700+ Bewertungen)

9. Zusammenfluss

über Atlassian Besteht als Teil der Atlassian Suite von SaaS (Software as a Service), Confluence ist eine sehr beliebte durchsuchbare Wissensmanagement-Plattform.

Sie bietet einen Remote-freundlichen Teamarbeitsbereich, in dem Ihre Mitarbeiter Informationen verwalten, an Projekten zusammenarbeiten und mit ihren Kollegen in Verbindung bleiben können. Teams können aus den vielen verfügbaren Vorlagen auswählen und sofort mit der Erstellung interner Wissensdatenbanken beginnen!

Um Confluence optimal nutzen zu können, müssen Sie jedoch andere Suite-Tools verwenden, und das kann ein bisschen zu viel verlangt sein.

Confluence Hauptmerkmale

Erweitertes Suchsystem

Erweiterte Rollen und Berechtigungen

Senden von Echtzeit-Benachrichtigungen, um Teams auf dem Laufenden zu halten

Dokumentenkategorisierung, um verwandte Dokumente für einen einfachen Zugriff zusammenzufassen

Best-Practice-Vorlagen für den einfachen Start von Wissensmanagement-Prozessen

Confluence-Profis

Lässt sich gut mit den übrigen Tools der Atlassian-Suite integrieren, z. B. Jira und Trello

Kostenloser Plan für bis zu 10 Benutzer

Confluence Nachteile

Einige Benutzer berichten von Problemen bei der Datenmigration und -sicherung

Obwohl die Navigation flexibel ist, ist sie nicht immer intuitiv

Eine große Anzahl von Optionen kann für neue Benutzer überwältigend sein

Confluence-Preise

Kostenlos (für bis zu 10 Benutzer)

(für bis zu 10 Benutzer) Standard: $5.5/Benutzer pro Monat

$5.5/Benutzer pro Monat Premium: $10.50/Benutzer pro Monat

Confluence-Kundenbewertungen

G2: 4.1/5 (3,400+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (2,300+ Bewertungen)

10. HappyFox

über HappyFox HappyFox ist eine benutzerfreundliche Wissensdatenbank-Software, die als eine einzige Plattform für alle Ihre Omnichannel-Kundenanfragen dient. Sie können E-Mail-, Telefon-, Chat-, Social-Media- und Web-Anfragen ganz einfach in Tickets umwandeln und sie an einem einzigen Ort organisieren.

HappyFox ist bekannt für seine mehrsprachigen Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Kunden aus aller Welt zu unterstützen. Benutzer können einfach Support-Basisartikel in mehreren Sprachen erstellen und rund um die Uhr Hilfe anbieten.

HappyFox Hauptmerkmale

Erstellen und verwalten Sie jede Art von Inhalten mit dem integrierten Content Management System

Automatische Benachrichtigungen für alle Teammitglieder

Nutzen Sie KI-gestützte Chatbots, um Support-Tickets abzuwehren

Bessere Organisation von Tickets mit vordefinierten Ticket-Kategorien

Erstellen Sie vorgefertigte Antworten, um Kunden mit einem einzigen Klick zu antworten

HappyFox-Profis

Auto-generierte Suchvorschläge

Vollständig optimiert für mobile Geräte (iOS und Android)

HappyFox Nachteile

Telefonische Unterstützung ist nur mit dem Enterprise Plus-Tarif verfügbar

Bei den Basispaketen fehlt sogar die E-Mail-Unterstützung

HappyFox Preise

Mighty: 26 $/Agent pro Monat

26 $/Agent pro Monat Fantastic: 39 $/Mitarbeiter pro Monat

39 $/Mitarbeiter pro Monat Enterprise: 52 $/Agent pro Monat

52 $/Agent pro Monat Enterprise Plus: 64 $/Mitarbeiter pro Monat

HappyFox Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (3 Bewertungen)

Capterra: N/A

Bei der Auswahl der besten Wissensdatenbank-Software müssen Sie kompromisslos sein, wenn es um die von Ihnen gewünschten Funktionen geht.

Ein solides Tool verfügt über alle Funktionen eines Standard-Wissensdatenbank-Tools. Aber damit es in Ihre Top-3-Liste aufgenommen wird, muss es noch mehr bieten.

Der Verzicht auf archaisches Design, das Hinzufügen neuer Funktionen in regelmäßigen Abständen und das Festhalten an unseren Werten haben es ClickUp ermöglicht, sich in einem hart umkämpften Markt zu behaupten.

Ein echter Anwärter auf Platz 1 auf Ihrer Liste muss zum Beispiel Folgendes bieten:

Einen einfachen Online-Editor für müheloses Schreiben, Bearbeiten und Gestalten

Zugangskontrollsystem und Funktionen zur Rollenverwaltung

Durchsuchbare interne und externe Wissensdatenbanken

Ein einfaches, sehr intuitives Design

Ein robustes Berichtssystem

Eine praktische mobile App

Integrationen von Drittanbietern

Angemessene Preisgestaltung

Sicherheit der Daten

verlangen wir zu viel von einem Wissensdatenbank-Tool?

geben Sie Ihrem Spürsinn nach und entscheiden Sie sich für das Tool Nr. 1 auf dieser Liste. Danken Sie uns später!_

Arten von Wissensmanagement-Software

Interne Wissensdatenbanken sind Repositories mit Unternehmensinformationen, auf die nur Mitarbeiter Zugriff haben. Sie werden für das Onboarding von Mitarbeitern, für Schulungen und als Nachschlagewerk verwendet.

Externe Wissensdatenbanken sind Datenbanken mit Unternehmensinformationen, die für Kunden oder Klienten zugänglich sind. Durch die Bereitstellung einer externen Wissensdatenbank können Unternehmen die Kosten für den Kundendienst senken und die Kundenzufriedenheit verbessern, indem sie ihren Kunden die Möglichkeit geben, ihre Probleme selbst zu lösen.

Öffentliche Wissensdatenbanken sind frei zugängliche Wissensdatenbank-Systeme, für die keine Anmeldedaten erforderlich sind. Sie sind eine hervorragende Ressource für Personen, die nach Informationen zu einem bestimmten Thema suchen, aber nicht unbedingt Kunden oder Mitarbeiter des Unternehmens sind.

Ihre Wissensdatenbank sollte die Schulungszeiten verkürzen, Ihre servicedesk und speichern Sie Unternehmensinformationen sicher für die spätere Verwendung.

Eine Wissensdatenbank-Software kann Ihnen zwar beim Aufbau Ihres Traum-Repositorys helfen, aber es bringt nichts, sich ein Tool zuzulegen, das den Prozess weiter verkompliziert.

Deshalb brauchen Sie ClickUp.

Mit detaillierten Organisationsfunktionen, Dokumentenformatierungsfunktionen auf höchstem Niveau und fortschrittlichen Optionen für den Wissensaustausch bietet ClickUp alles, was Sie für eine Wissensdatenbanklösung benötigen. ClickUp kostenlos erhalten noch heute, um alle Ihre Ziele im Bereich Wissensmanagement zu erreichen!