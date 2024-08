10 beste Software für Telefonkonferenzen im Jahr 2024 (Bewertungen & Preisgestaltung)

Wer könnte die Anfänge der Pandemie vergessen, als wir noch versuchten, herauszufinden, wie man Apps für Videokonferenzen nutzt? Die Welt hat sich seitdem stark verändert, aber Einzelpersonen, Geschäfte und Planer von Ereignissen verlassen sich immer noch auf Video- und Audiokonferenzen, um in Verbindung zu bleiben. 🤝

Aber vielleicht reicht Ihr derzeitiges Tool für Videokonferenzen einfach nicht mehr aus, um diese zu erledigen. Vielleicht wollen Sie aber auch einfach nur die Notbremse ziehen und brauchen eine Lösung, die mehr auf Sicherheit ausgerichtet ist. Glücklicherweise gibt es auf dem Markt eine Vielzahl von Optionen, aus denen Sie wählen können. Es kommt nur darauf an, das beste Webkonferenz-Tool für Ihre Bedürfnisse auszuwählen.

Worauf sollten Sie also bei Tools für Telefonkonferenzen achten? In diesem Leitfaden finden Sie eine kurze Checkliste mit den wichtigsten Features sowie unsere 10 bevorzugten Konferenzgesprächsdienste für 2024.

Worauf sollten Sie bei Konferenzanrufsoftware achten?

Ganz gleich, ob Sie eine mobilfreundliche Telefonkonferenzlösung mit hervorragender Audioqualität oder eine robuste Lösung für Online-Ereignis-Konferenzen suchen, es gibt eine Vielzahl von Tools für die Zusammenarbeit. Unabhängig von Ihrem speziellen Anwendungsfall empfehlen wir Ihnen, sich für eine Software zu entscheiden, die mindestens diese Features für Audiokonferenzen bietet:

Video- und Audioqualität: Eine hohe Audio- und Bildqualität ist nicht verhandelbar. Denn was nützt ein virtuelles Meeting, wenn Sie jemanden nicht sehen oder hören können? Achten Sie auf eine Software, die HD-Video- und klare Audiokonferenzen bietet, damit Ihre Meetings so nah wie möglich an den persönlichen Gesprächen sind

Eine hohe Audio- und Bildqualität ist nicht verhandelbar. Denn was nützt ein virtuelles Meeting, wenn Sie jemanden nicht sehen oder hören können? Achten Sie auf eine Software, die HD-Video- und klare Audiokonferenzen bietet, damit Ihre Meetings so nah wie möglich an den persönlichen Gesprächen sind Benutzerfreundlichkeit: Die beste Software für Telefonkonferenzen sollte sehr intuitiv und einfach zu bedienen sein. Ihre Lösung sollte über ein unkompliziertes Setup und eine einfache Benutzeroberfläche verfügen. Alle Mitglieder des Teams sollten in der Lage sein, sie zu nutzen, unabhängig davon, wie technisch versiert sie sind

Die beste Software für Telefonkonferenzen sollte sehr intuitiv und einfach zu bedienen sein. Ihre Lösung sollte über ein unkompliziertes Setup und eine einfache Benutzeroberfläche verfügen. Alle Mitglieder des Teams sollten in der Lage sein, sie zu nutzen, unabhängig davon, wie technisch versiert sie sind Gerätekompatibilität: Kompatibilität ist bei Konferenzanrufdiensten unerlässlich. Da sich Ihr Team wahrscheinlich über einen Desktop oder eine mobile App anmeldet, sollte die Lösung mit einer Vielzahl von Betriebssystemen kompatibel sein. Suchen Sie nach Software, die sowohl eine Desktop-Version als auch eine Android- und iOS-App umfasst

Kompatibilität ist bei Konferenzanrufdiensten unerlässlich. Da sich Ihr Team wahrscheinlich über einen Desktop oder eine mobile App anmeldet, sollte die Lösung mit einer Vielzahl von Betriebssystemen kompatibel sein. Suchen Sie nach Software, die sowohl eine Desktop-Version als auch eine Android- und iOS-App umfasst Features für die Zusammenarbeit: Das Ziel einer Telefonkonferenz ist es, sich mit anderen Personen zu treffen. Entscheiden Sie sich für team communication tools wie Bildschirmfreigabe, Whiteboard-Brainstorming-Sitzungen, Echtzeit-Messaging und Dateifreigabe. Wenn Sie mit dieser Software Konferenzen und Ereignisse veranstalten möchten, achten Sie auf Features wie Breakout-Räume und Umfragen, um das Engagement zu steigern

Das Ziel einer Telefonkonferenz ist es, sich mit anderen Personen zu treffen. Entscheiden Sie sich für team communication tools wie Bildschirmfreigabe, Whiteboard-Brainstorming-Sitzungen, Echtzeit-Messaging und Dateifreigabe. Wenn Sie mit dieser Software Konferenzen und Ereignisse veranstalten möchten, achten Sie auf Features wie Breakout-Räume und Umfragen, um das Engagement zu steigern Integrationen: Die besten Konferenzlösungen verfügen über Integrationen für die Tools, die Sie bereits verwenden, wie ClickUp (ahem), Slack, Google Kalender und Salesforce

Die besten Konferenzlösungen verfügen über Integrationen für die Tools, die Sie bereits verwenden, wie ClickUp (ahem), Slack, Google Kalender und Salesforce Sicherheit: Erinnern Sie sich noch an die Tage des "Zoom-Bombardements"? Wir vermissen den Trend nicht, aber er hat den Wert der Sicherheit gezeigt. Wenn Sie mit sensiblen Informationen arbeiten, wählen Sie eine Konferenzanrufsoftware mit End-to-End-Verschlüsselung und sicheren Konferenzleitungen

## Die 10 besten Softwarelösungen für Telefonkonferenzen, die Sie im Jahr 2024 nutzen sollten

Ihre Anrufer erwarten eine kristallklare Audio- und Videoqualität. Wählen Sie aus diesen 10 geprüften Tools für Telefonkonferenzen die beste Option für Ihr Unternehmen.

1. Zoom

Das Beste für Video-Konferenzen am Arbeitsplatz

über

Zoom

Vergrößern

war das Aushängeschild der Pandemie-Kommunikation, daher steht es außer Frage, dass es unsere Nummer eins verdient. Was als Video-Chat-Tool begann, hat sich zu viel mehr entwickelt, mit Features für Whiteboards, Team-Chats, Video-Call-Aufnahme und sogar einem VoIP-Telefonsystem. ☎️

#### Zoom Beste Features

Testen Sie das Zoom AI Companion tool unter meeting-Analysen zu erstellen , Zusammenfassungen und mehr

Halten Sie mit Zoom Events Veranstaltungen oder Webinare mit nur einer Sitzung ab

Erstellen Sie Ihr eigenes Contact Center, abgeschlossen mit virtuellen KI-Agenten

Erstellen Sie Cloud-basierte Zoom Workspaces für hybride Arbeit

#### Zoom Einschränkungen

Einige sagen, Zoom sei ein bisschen teuer

Andere Zoom-Kunden sagen, sie wünschen sich mehr Integrationen und eine bessere Dokumentation

#### Zoom Preise

Basic: Free

Free Pro: $149.90/Jahr pro Benutzer

$149.90/Jahr pro Benutzer Business: $219,90/Jahr pro Benutzer

$219,90/Jahr pro Benutzer Business Plus: 269,90 $/Jahr pro Benutzer

269,90 $/Jahr pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

#### Zoom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (53,000+ Bewertungen)

4.5/5 (53,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (13,00+ Bewertungen)

2. GoTo Meeting

Das Beste für Enterprise Teams mit unterschiedlichen Kommunikationsbedürfnissen

über

GoTo Meeting

GoTo Meeting ist Teil der größeren GoTo-Produktsuite, die Lösungen für Telefonanrufe, Online-Ereignisse, digitale Schulungen und sogar IT-Fernzugriff umfasst. GoTo Meeting ist ein Tool für Telefonkonferenzen mit Sicherheits-Features auf Unternehmensebene und eignet sich daher besonders für größere Unternehmen.

#### GoTo Meeting Beste Features

Erstellen Sie ein GoTo-Administrator-Konto, um alle GoTo-Eigenschaften zu verwalten

GoTo Meeting verfügt über integrierte Hintergrundgeräuschunterdrückung und Audio für VoIP

Freigeben Ihres Bildschirms, Führen eines Chats während der Sitzung und Erstellen separater Meeting-Räume

GoTo Meeting verfügt über Sicherheits-Features wie Single Sign-On, Verschlüsselung und Meeting-Sperren

#### GoTo Meeting Einschränkungen

Mehrere Benutzer wünschen sich eine bessere Integration mit Office 365

Einige Kunden sagen, dass GoTo Connect über alle Features von GoTo Meeting verfügt, so dass diese Lösung möglicherweise ein wenig überflüssig ist

#### GoTo Meeting Preise

Professional: $12/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$12/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business: $16/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$16/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

#### GoTo Meeting Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (13,000+ Bewertungen)

4.2/5 (13,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (11,500+ Bewertungen)

3. Google Meeting

Das Beste für Teams, integriert in Google Suite

über

Google

Befinden sich alle Ihre Daten in der Google Cloud? Wenn ja, ist Google Meeting ein absolutes Muss. Diese Konferenzsoftware lässt sich mit allen Google-Eigenschaften und vielen Apps von Drittanbietern integrieren, um bessere Meetings mit weniger Aufwand durchzuführen.

#### Google Meet - die besten Features

Planen Sie Videoanrufe und Telefonanrufe in Echtzeit oder zeichnen Sie Videonachrichten auf

Google Meet ist von jedem Gerät aus zugänglich und funktioniert auch ohne eine auf Desktop-Geräten installierte Software

Alle Videoanrufe haben eine Videoqualität von bis zu 4K und die Option, stilisierte Hintergründe und Studiobeleuchtung hinzuzufügen

Zusammenarbeit an Google Docs, Slides, Tabellen und mehr in Meet

#### Google Meet Einschränkungen

Google Meet limitiert die Anzahl der Teilnehmer, die an einem Meeting teilnehmen können

Es ist möglicherweise nicht sinnvoll, Meet zu verwenden, wenn Sie keine anderen Google-Lösungen nutzen

#### Google Meet Preise

Business Starter: $6/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$6/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business Standard: $12/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$12/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business Plus: $18/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$18/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: Preise auf Anfrage

#### Google Meet Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,700+ Bewertungen)

4.6/5 (1,700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (11,600+ Bewertungen)

4. Microsoft Teams

Am besten für Teams, die in Microsoft Software integriert sind

über

Microsoft

Microsoft Teams ist eine äußerst beliebte Lösung für Chats und Videokonferenzen, insbesondere für sicherheitsbewusste Unternehmen. Sie verfügt über eine Reihe von Features, darunter Instant Messaging, Bildschirmfreigabe, digitales Hot Desking und virtuelle Ereignisse.

#### Die besten Features von Teams

Microsoft bietet virtuelles Meeting geräte, wie Freisprecheinrichtungen, für physische Konferenzräume

Teams unterstützt virtuelle Konferenzen und Webinare für bis zu 1.000 Personen und Übertragungen für 10.000 Personen

Bearbeiten Sie Excel-Tabellen, Word-Dokumente und andere Microsoft-Eigenschaften in einem Teams Video-Chat in Echtzeit

Nutzen Sie die Teams Online Scheduling App, um schnell Folgemeetings zu planen

#### Teams Limits

Teams ist so sicher, dass es schwierig sein kann, mit externen Stakeholdern zusammenzuarbeiten

Einige Benutzer sagen, dass der Planer für Folgemeetings nicht immer funktioniert

#### Teams Preise

Microsoft Teams Essentials: $4/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$4/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Microsoft 365 Business Basic: $6/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$6/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Microsoft 365 Business Standard: $10,62/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

#### Bewertungen und Rezensionen von Teams

G2: 4.3/5 (14,500+ Bewertungen)

4.3/5 (14,500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (9,300+ Bewertungen)

5. FreeConferenceCall.com

Beste Budget-freundliche Lösung für Konferenzanrufe

über

FreeConferenceCall.com

Sind Sie auf der Suche nach einem kostenlosen Tool für Konferenzgespräche? Free steht in seinem Namen, und so ist es kein Wunder, dass FreeConferenceCall.com eine beliebte Lösung in diesem Space ist. Es funktioniert nach dem "Pay what you can"-Modell, d.h. Sie haben die Möglichkeit, zu zahlen, wenn Sie die Plattform unterstützen möchten. FreeConferenceCall.com bietet grundlegende Features wie Audiokonferenzen, Aufzeichnungen, Bildschirmfreigabe und Videokonferenzen. Es mag nicht viel Schnickschnack haben, aber für kleine Geschäfte ist diese einfache Lösung wahrscheinlich gut genug.

#### FreeConferenceCall.com Beste Features

Gastgeber für bis zu 1.000 Teilnehmer in einem Meeting

Verwenden Sie Zeichnungstools, um mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenzuarbeiten

Nehmen Sie Präsentationen auf und geben Sie sie als Live-Übertragung frei

Chatten Sie mit der gesamten Gruppe oder mit einzelnen Mitgliedern der Gruppe

#### FreeConferenceCall.com Einschränkungen

Die Schnittstelle ist etwas veraltet

Da man zahlen muss, was man kann, ist es nicht wirklich ein kostenloser Telefonkonferenzdienst

Mehrere Benutzer berichten, dass die Plattform gelegentlich Anrufe unterbricht

#### FreeConferenceCall.com Preise

Bezahlen Sie, was Sie können

Vorgeschlagener Betrag: $4/Monat

$4/Monat Durchschnittlicher Betrag: $8,21/Monat

$8,21/Monat Marktpreis: $15/Monat

#### FreeConferenceCall.com Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: 4.6/5 (370+ Bewertungen)

6. Wählscheibe

Das Beste für KI-gestützte Transkription und Remote-Zusammenarbeit

über

Wähltastatur

Dialpad hat sich als KI-gestützter Konferenzdienst neu positioniert und hebt sich damit deutlich von seinen Mitbewerbern ab. Genießen Sie Live-KI-Transkriptionen, Videokonferenzen mit nur einem Klick und

zusammenarbeit in Echtzeit

ohne Dialpad zu verlassen. 🧑‍💻

#### Dialpad beste Features

Personalisieren Sie Ihren Dialpad-Hintergrund, die Wartemusik und die URLs von Meetings

Integrierbar mit Microsoft 365, Google Kalender, Salesforce und mehr

Dialpad verfügt über Add-Ons für die Verwaltung vontagesordnungen und Ressourcen* Fügen Sie allen Meetings ein zeitliches Limit hinzu, damit sie nicht zu lange dauern

#### Dialpad Limits

Einige Anrufe können abgehackt sein

Einige Kunden berichten, dass Dialpad-Anrufe entweder nicht durchkommen oder in regelmäßigen Abständen abgebrochen werden

#### Dialpad Preise

Standard: $15/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$15/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Pro: $25/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$25/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: Kontakt für Preise

#### Dialpad Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2.000+ Bewertungen)

4.4/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (500+ Bewertungen)

7. RingCentral

über

RingCentral

RingCentral ist vor allem als Contact Center-Lösung bekannt, aber auch für Videokonferenzen und Telefonate beliebt.

Veranstalten Sie digitale Ereignisse

und Webinare, generieren Sie Umsatzinformationen aus Ihren Verkaufsgesprächen und faxen Sie Dokumente sicher über die Cloud.

#### RingCentral Beste Features

RingSense for Sales analysiert Verkaufsgespräche und schlägt Verbesserungsmöglichkeiten vor

Das KI-Tool von RingCentral erstellt automatisch Abschriften, Zusammenfassungen und mehr

Nutzen Sie RingCentral Enhanced Business SMS, um sowohl mit Ihren Mitarbeitern als auch mit Ihren Kunden in Kontakt zu bleiben

Warum ein Faxgerät kaufen? Mit RingCentral können Sie Dokumente über die Cloud faxen

#### RingCentral Einschränkungen

Die Integrationen sind nicht immer stabil

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Qualität von RingCentral hinter Anbietern wie Zoom und Microsoft Teams zurückbleibt

#### RingCentral Preise

Core: $20/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$20/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Erweitert: $25/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$25/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Ultra: $35/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

#### RingCentral Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (350 Bewertungen)

4.1/5 (350 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1,100+ Bewertungen)

8. Nextiva

Das Beste für umfassende Business-Kommunikation mit CRM-Integration

über

Nextiva

Die Konferenzanrufsoftware von Nextiva unterstützt sowohl interne als auch externe Unterhaltungen. Sie verfügt über Sprach-, Video- und Messaging-Tools sowie über Analysefunktionen, Kundenumfragen und Automatisierung von Arbeitsabläufen.

#### Nextiva beste Features

Benötigt Ihr physisches Büro eine Telefonanlage? Installieren Sie es schnell mit Nextiva

Nextiva ist ein kommunikations-Hub für die Verwaltung Ihrer Reputation, Ihrer sozialen Medien und Ihres Customer Care Centers

Setzen Sie die Kommunikation auf Autopilot mit Drag-and-Drop-Workflow-Sequenzen

Nutzen Sie Call Pop, um eine schnelle Ansicht der Kundenhistorie zu erhalten

#### Nextiva-Einschränkungen

Mehrere Benutzer erwähnen Probleme mit der Fehlerbehebung und dem Kundensupport

Andere sagen, dass die Version der App häufig abstürzt

#### Nextiva Preise

Essential: $20.74/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$20.74/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Professional: $24,09/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$24,09/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: $30,79/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

#### Nextiva Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (2,800+ Bewertungen)

4.5/5 (2,800+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (510+ Bewertungen)

9. ClickMeeting

Das Beste für Online Planer von Ereignissen und umsatzsteigernden Meetings

über

ClickMeeting

ClickMeeting ist eine andere Art von Konferenzdienst, der sich auf umsatzsteigernde Meetings konzentriert. Wenn Sie ein Ereignis planen, sollten Sie diese Plattform unbedingt ausprobieren. Erstellen

marketing-Demos

, Online-Trainings-Sitzungen oder riesige virtuelle Ereignisse, die nicht das Budget sprengen.

#### Beste Features von ClickMeeting

Nutzen Sie das Feature "Automatisierte Webinare", um den Druck einer Live-Präsentation abzubauen

Bieten Sie On-Demand-Webinare und Video-Inhalte als Tools zur Lead-Generierung an

Einfache Abwicklung der Zahlung für monetarisierte Webinare

Richten Sie einen benutzerdefinierten Warteraum ein und meeting-Agenda

#### KlickMeeting Einschränkungen

ClickMeeting ist nicht so anpassbar wie andere Konferenzsoftware

Einige Benutzer berichten, dass die Videoqualität nicht immer die beste ist

#### ClickMeeting Preise

Gratis Testversion

Live: $26/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer, jährliche Abrechnung

$26/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer, jährliche Abrechnung Automatisiert: $42/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer, jährliche Abrechnung

$42/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer, jährliche Abrechnung Benutzerdefinierter Plan: Kontakt für Preisgestaltung

#### ClickMeeting Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (220+ Bewertungen)

4.1/5 (220+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (130+ Bewertungen)

10. Riesige Konferenz

Das Beste für professionell gemanagte Video Chats und Live Streams

über

Groß angelegte Konferenz

Vast Conference ist eine Cloud-basierte Lösung für professionelle Anrufe, Live-Streams und Video-Chats. Wenn Sie für Ihr Publikum ein Erlebnis der Spitzenklasse schaffen wollen, sollten Sie die professionellen Operatoren von Vast Conference engagieren. Sie kümmern sich um alle technischen Details und begrüßen alle Teilnehmer, sodass Sie sich kostenlos auf das eigentliche Gespräch konzentrieren können.

#### Beste Features von Vast Conference

Übertragen Sie live oder vorab aufgezeichnete Videos an Hunderte von Personen

Lokaler Zugang und Einwahl in über 70 Ländern

Verbindung zu Video Meetings innerhalb Ihres Browsers - kein Herunterladen spezieller Software notwendig

Vast Conference lässt sich in Outlook-, Google- und Microsoft 365-Kalender integrieren

#### Einschränkungen für Vast Conference

Es gibt nicht viele Bewertungen

Einige Benutzer sagen, dass die Zeitzonen ein wenig verwirrend sind

#### Vast Conference Preise

Pay As You Go: 2 Cents pro Minute, pro Benutzer

2 Cents pro Minute, pro Benutzer Essentials: $13,19/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$13,19/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Standard: $17,59/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$17,59/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Professional: 35,19 €/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

#### Viele Bewertungen und Rezensionen von Konferenzen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.5/5 (5+ Bewertungen)

Mit den 10 Konferenzanrufdiensten auf dieser Liste bleibt Ihr Team immer und überall in Verbindung. Dennoch kann diese Software nicht alle Aspekte der Zusammenarbeit im Team abdecken. Wenn Sie mit Dokumenten und Team-Chats hantieren müssen,

ereignis-Projekte

und Daten, mit ClickUp 🌟

#

ClickUp

Mit Clip by ClickUp können Sie Bildschirmaufnahmen freigeben, um Ihre Botschaft präzise zu übermitteln, ohne dass eine E-Mail-Kette oder ein persönliches Meeting erforderlich ist

ClickUp könnte der Favorit des Universums sein

projektmanagement App

aber es ist auch eine solide Ergänzung zu jeder Telefonkonferenzsoftware. Wir integrieren uns in eine beeindruckende Nummer von Lösungen, so dass die Chancen gut stehen, dass Sie ClickUp in Ihre Video- oder Audiokonferenzlösung integrieren können.

Die meisten Videokonferenzlösungen ermöglichen Aufzeichnungen und Abschriften, aber Sie müssen sich durch Hunderte von Stunden an Videos und Kopien wühlen, um das zu finden, was Sie suchen. Aus diesem Grund vertrauen Teams auf

ClickUp, um ihre Meetings zu rationalisieren

. Machen Sie Notizen in Echtzeit in einer gemeinsamen Agenda, fügen Sie Ihren Dokumenten ein umfangreiches Format hinzu und taggen Sie Mitglieder des Teams.

Übrigens: Sie müssen Dokumente nicht von Grund auf neu erstellen. Wählen Sie aus Hunderten von

ClickUp-Vorlagen

um in kürzester Zeit auf Touren zu kommen. Wir empfehlen die

ClickUp-Konferenzmanagement-Vorlage

für vielbeschäftigte Planer von Ereignissen, aber die

ClickUp Meeting Protokolle Vorlage

ist ebenfalls ein Klassiker für die Erstellung von Notizen.

ClickUp unterstützt mehrere Kommunikationsmethoden, so dass Sie nicht für jede Kleinigkeit ein Meeting ansetzen müssen. Free up your calendar with

ClickUp Clips

, unser Tool zur Bildschirmaufzeichnung. Niemand hat Zeit, eine riesige E-Mail zu lesen, also erklären Sie alles in einem schnellen Video, während Sie Ihren Bildschirm freigeben.

Um mehr aus Clips herauszuholen, verwenden Sie

ClickUp Gehirn

um jeden Clip, den Sie aufnehmen, automatisch zu transkribieren. Zusätzlich zur Transkription können Sie mit dem Feature ASK KI jede beliebige Frage stellen, die Sie haben. Brain durchsucht dann alle von Ihnen erstellten Clip-Transkripte, um schnell Antworten zu finden, die in Videos versteckt sind.

Wir machen es auch zu einem Kinderspiel, mit Ihrem Team in Echtzeit in Kontakt zu bleiben

ClickUp Chat

. Behalten Sie die gesamte Kommunikation im Team in einem tool und sehen Sie alle Mitteilungen zu einer Aufgabe, einem Projekt oder einem Datenpunkt in einer Ansicht. Sie müssen auch nicht mehr zwischen verschiedenen Lösungen hin- und herwechseln, wenn Sie zur Arbeit bereit sind. Markieren Sie einfach ein Mitglied des Teams und ClickUp weist ihm eine Aufgabe zu.

#### Beste Features von ClickUp

Minimieren Sie unnötige Meetings mit dem ClickUp Clip Bildschirmrekorder

ClickUp Chat unterstützt ansprechende Nachrichten mit umfangreichen Formaten und verknüpfbaren Links

Führen Sie straffere Meetings durch, indem Sie alles, einschließlich Ihrer nächsten Schritte, in ClickUp dokumentieren

Benötigen Sie ein formatiertes Dokument? Es gibt eine ClickUp Vorlage dafür

#### ClickUp Beschränkungen

Bestimmte fortgeschrittene Features, wie der KI-Schreibassistent, sind nur in den kostenpflichtigen ClickUp Plänen verfügbar

Die Plattform hat eine Menge Features, so dass es eine Sekunde dauern kann, bis man sich mit allem vertraut gemacht hat, was ClickUp zu bieten hat

#### ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

#### ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,200+ Bewertungen)

4.7/5 (9,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,900+ Bewertungen)

ClickUp: Echte einheitliche Kommunikation für das 21. Jahrhundert

Eine eigene Nummer und Software für Telefonkonferenzen ist ein Muss für moderne Geschäfte und Teams. Ganz gleich, ob Sie ein Eventplaner in einem kleinen Geschäft sind oder eine sichere Option für Online-Meetings benötigen, mit diesen Conferencing-Tools bleibt Ihr Team auf der gleichen Seite.

Alle diese Anbieter haben zwar ihre Vorteile, können aber nicht alles zu erledigen. Aber wissen Sie, was alles erledigen kann? ClickUp.

Bringen Sie Ihre Kommunikation, Dokumente, Vorlagen und Bildschirmaufnahmen auf eine einzige Plattform.

Erstellen Sie jetzt Ihren kostenlosen ClickUp-Workspace

-keine Kreditkarte erforderlich.