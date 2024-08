10 beste KI-Tools für Meetings & Meeting-Assistenten im Jahr 2024

Den meisten von uns sind Meetings nicht fremd. Ganz gleich, ob Sie sie organisieren, an ihnen teilnehmen oder Notizen machen sollen - oft müssen Sie sich auf viel mehr konzentrieren als auf die Sitzung selbst.

Die zunehmende Verbreitung von Tools für künstliche Intelligenz (KI) in Meetings bedeutet, dass wir einen Teil der Verwaltungsarbeit abnehmen und aktiver teilnehmen können. 🙋

Möchten Sie ein KI-Tool für Notizen, das die wichtigsten Punkte extrahiert und übersichtliche Zusammenfassungen erstellt? Oder brauchen Sie vielleicht ein Tool, das Sie bei der Planung und der Erstellung von Notizen für Ihre nächste Videokonferenz unterstützt? Was auch immer die Situation erfordert, es gibt ein KI-Meeting-Tool dafür.

Lassen Sie uns einen Blick auf einige der besten KI-Tools für Meetings werfen, einschließlich der wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteile, Preise und mehr, um Ihnen zu helfen, den besten KI-Meeting-Assistenten zu finden.

KI-Tools für Meetings sollten das gesamte Meeting oder die entscheidungsprozess vereinfachen - sei es durch die automatische Erstellung von Besprechungszusammenfassungen oder die Transkription Ihrer Besprechung in Echtzeit. Die besten KI-Besprechungsassistenten sparen Zeit, Energie und Geld - es lohnt sich also, den richtigen Assistenten für Sie zu finden. 🤩

Wenn Sie KI-Tools für Besprechungen vergleichen, sollten Sie sich diese Fragen stellen:

Funktionen: Bietet das Tool die Funktionen, die Sie unbedingt benötigen?

Jedes Team hat etwas andere Bedürfnisse, also denken Sie an Ihre individuellen Ziele. Vielleicht möchten Sie zeit sparen beim Verfassen von Besprechungsprotokollen oder benötigen eine schnellere Methode zur Erstellung von Besprechungszusammenfassungen. Überlegen Sie, was Sie brauchen, und verwenden Sie die obige Liste, um eine Auswahlliste mit den richtigen Optionen zu erstellen.

Bei so viel Lärm um AI-Tools die Suche nach dem besten Tool für Besprechungen kann entmutigend sein. Deshalb haben wir uns die Arbeit für Sie gemacht. Hier ist unsere Liste der besten KI-Tools für Meetings, die Ihren Prozess von Anfang bis Ende rationalisieren.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, mit denen Sie Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anpassen können

Mit der Ankunft von ClickUp AI clickUp AI, die beliebte Projektmanagement-Plattform, ist jetzt auch einer der besten KI-Meeting-Assistenten, die es derzeit gibt. Dieser KI-gestützte Assistent ist dank Hunderten von handgefertigten KI-Tools auf Ihre Arbeit zugeschnitten. ⚒️

Verwenden Sie ClickUp AI, um Ihre Meetings zusammenzufassen und dann eine Liste von aktionspunkte die Sie im Handumdrehen in Aufgaben umwandeln können. Sofort die Umwandlung Ihrer Besprechungsnotizen in Aufgabenlisten spart Zeit , hält Ihr Team in der Verantwortung und sorgt für ein hohes Produktivitätsniveau.

Zusammenfassen von Besprechungsnotizen in Sekunden mit ClickUp AI

Natürlich erledigen Sie mit ClickUp alle Ihre Aufgaben an einem Ort. Über ClickUp AI hinaus erhalten Sie Zugang zu einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen, die Ihren Arbeitsablauf rationalisieren, darunter diese Agenda-Vorlage von ClickUp . Verwalten Sie alle Ihre To-Do-Listen und Aktionspunkte mit ClickUp-Aufgaben . Erstellen und teilen Sie Dokumente mit Teammitgliedern und erstellen Sie gemeinsame Besprechungsagenden mit ClickUp Docs .

ClickUp beste Eigenschaften:

Sofortige, hochwertige Meeting-Zusammenfassung mit den wichtigsten Momenten und Entscheidungen

Aktionspunkte aus Meetings, Dokumenten und Aufgaben herausziehen, um eine Aufgabenliste zu erstellen

Erstellen und teilen Siemeeting-Agenden mit ClickUp Docs

Verwenden Sie integrierte Vorlagen, um Zeit bei der Erstellung neuer Tagesordnungen und Besprechungsnotizen zu sparen

Demnächst verfügbar: Erstellung von Aufgaben und Unteraufgaben mit Metadaten Smart Fill zur Zeitersparnis

Demnächst verfügbar: Zusammenfassungen Ihrer Projektbesprechungen und Standups

ClickUp Einschränkungen:

Noch nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar

ClickUp AI ist nur in kostenpflichtigen Paketen verfügbar

ClickUp Preise:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,500+ Bewertungen)

4.7/5 (8,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Airgram

Über Airgram Airgram ist ein KI-Meeting-Assistent, der sich um die Details kümmert, damit Sie sich mehr auf das Meeting selbst konzentrieren können. Das Tool zeichnet Besprechungen auf, transkribiert sie und fasst sie zusammen, sodass Sie Besprechungen und Sprachkonversationen problemlos mit anderen teilen können. 🔗

Airgram beste Eigenschaften:

Verwenden Sie die KI von Airgram, um Audio- und Videoaufnahmen in Texttranskriptionen zu verwandeln

Laden Sie Airgram ein, geplante Meetings automatisch aufzuzeichnen

Organisieren Sie Ihre Besprechungsnotizen an einem Ort

Teilen Sie Meeting-Ausschnitte und Links mit internen und externen Kontakten

Airgram Einschränkungen:

Einige Nutzer berichten, dass die KI Schwierigkeiten hat, zwischen Sprechern zu unterscheiden

Transkriptionen sind derzeit nur auf Englisch verfügbar

Airgram Preise:

Gratistarif

Plus: $18/Monat pro Nutzer

Airgram Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

4.6/5 (60+ Bewertungen) Capterra: n/a

3. Otter

Über Otter Otter ist ein KI-gestütztes Tool, das sich um Echtzeit-Transkription und Sprachnotizen für Meetings kümmert. Dieses KI-Tool für Meetings umfasst kollaborative Notizen und Transkriptionen, eine Live-Zusammenfassung während des Meetings und die Möglichkeit, den Teilnehmern Aktionspunkte zuzuweisen. 💬

Otter beste Eigenschaften:

Hinzufügen von Hervorhebungen und Kommentaren zu Besprechungstranskriptionen und deren Umwandlung in Aktionspunkte

Laden Sie Otter zu geplanten Online-Meetings ein und nehmen Sie Notizen auf, auch wenn Sie nicht dabei sein können

Erhalten Sie mit Otter AI Chat sofortige Antworten von der KI und Ihrem Team, ohne das Meeting zu verlassen

Senden Sie automatisch eine Zusammenfassung an die Besprechungsteilnehmer

Einschränkungen von Otter:

Es gibt keine Aufforderung, die Aufzeichnung zu beenden, so dass es leicht passieren kann, dass Otter Ihr Gespräch versehentlich aufzeichnet

Nutzer berichten, dass Sie die Audiodatei nicht nachträglich bearbeiten können, um sensible Informationen vor der Weitergabe zu entfernen

Otter-Preise:

Kostenloser Plan

Pro : $10/Monat pro Nutzer

$10/Monat pro Nutzer Business: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Otter Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4/5 (100+ Bewertungen)

4/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

4. Fathom

Über Fathom Fathom ist eine freie KI-Tool für die Erstellung von Notizen das Sie zu Videokonferenzen einladen können, um Besprechungen aufzuzeichnen, zu transkribieren und zusammenzufassen. Mit dem Tool haben Sie nach der Besprechung sofortigen Zugriff auf die Gesprächsaufzeichnung, die Transkriptionen und alle Ihre Highlight-Clips. 📹

Fathom beste Eigenschaften:

Automatisches Zusammenfassen Ihrer Besprechungen

Synchronisieren Sie Gesprächsnotizen mit Ihrem CRM-System

Kopieren Sie Zusammenfassungen und Notizen plattformübergreifend und ohne Formatierungsprobleme

Verwendung in 7 Sprachen, einschließlich Englisch, Spanisch und Französisch

Einschränkungen von Fathom:

Einige Nutzer berichten, dass die KI in diesemapp für Notizen schwierigkeiten hat, in großen Meetings zwischen den Stimmen zu unterscheiden

Es gibt keine "Light Mode"-Version, was für manche Nutzer mit Astigmatismus eine Herausforderung darstellen könnte

Fathom Preise:

Kostenlos

Fathom Bewertungen und Rezensionen:

G2: 5/5 (1.000+ Bewertungen)

5/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (8 Rezensionen)

5. Glühwürmchen.ai

Über Glühwürmchen Fireflies.ai ist ein KI-Meeting-Assistent, der Ihre Meeting-Notizen automatisiert. Verwenden Sie es, um Besprechungen zu transkribieren, zusammenzufassen und eine Bibliothek früherer Besprechungen zu erstellen, die Sie durchsuchen und wieder besuchen können. 📚

Fireflies.ai beste Eigenschaften:

Transkribieren von Gesprächen aus Videoanruf-Apps, Audiodateien und Dialern

Nutzen Sie die KI-gestützte Suche, um vergangene Unterhaltungen zu filtern

Analysieren Sie die Gesprächszeit der Sprecher, verstehen Sie die Stimmung und verfolgen Sie Ihre eigenen Themen, wie z. B. die Erwähnung von Mitbewerbern

Teilen Sie Besprechungsnotizen mit anderen überkollaborations-Apps wie Slack

Fireflies.ai Einschränkungen:

Einige Nutzer fanden die Anzahl der Vorschläge für Aktionspunkte überwältigend für die Länge oder Tiefe ihrer Meetings

Fireflies.ai funktioniert nur in internen Meetings, daher kann man es nicht als Assistent für Notizen in externen Gesprächen verwenden

Fireflies.ai Preise:

Gratisplan

Pro: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Business: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Fireflies.ai Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

4.5/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (5 Bewertungen)

6. Versammlung

Über Versammlung Sembly ist ein KI-Tool für Besprechungen, das Besprechungsnotizen aufnimmt, Besprechungen zusammenfasst und Ihnen dank einer integrierten Chat-Funktion nützliche Einblicke gewährt. Nehmen Sie Ihre Besprechungsnotizen auf und synchronisieren Sie sie mit aufgabenverwaltung werkzeuge, damit Sie effektiver arbeiten können. ✍️

Die besten Eigenschaften von Sembly:

Finden Sie frühere Besprechungen mit der Suchfunktion

Fügen Sie mit Zeitstempeln versehene Notizen und Lesezeichen hinzu, um wichtige Punkte und Erkenntnisse hervorzuheben

Nutzen Sie Semblian, den integrierten Chat, um Antworten zu erhalten und eine Folge-E-Mail auf der Grundlage Ihres Anrufs oder Ihrer Besprechung zu erstellen

Senden Sie Sembly an Besprechungen, an denen Sie nicht teilnehmen können, und lesen Sie die Gesprächsnotizen, wenn Sie können

Sembly Einschränkungen:

Einige Benutzer haben Schwierigkeiten, Sembly in letzter Minute zu Gesprächen hinzuzufügen

Sembly ist derzeit nur auf Englisch verfügbar

Sembly-Preise:

Kostenloser Plan

Professional: $10/Monat für einen Benutzer

$10/Monat für einen Benutzer Team: $20/Monat für bis zu 40 Benutzer

$20/Monat für bis zu 40 Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Sembly Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

4.3/5 (10+ Bewertungen) Capterra: n/a

7. Avoma

Über Avoma Avoma ist ein durchgängiger KI-Besprechungsassistent und ein Tool zur Umsatzermittlung, das den gesamten Besprechungsprozess rationalisiert. Das Tool bietet Vorlagen für die Tagesordnung, kollaborative Notizen, automatische Aufzeichnung, Live-Transkription und KI-generierte Notizen. 🙌

Avoma beste Eigenschaften:

Verwenden Sie integrierte Tagesordnungsvorlagen und senden Sie diese an Ihre Teilnehmer, damit diese ihre Beiträge einbringen können

Durchsuchen Sie Transkriptionen und Aufzeichnungen und kehren Sie zu mit Lesezeichen versehenen Abschnitten zurück

Generieren Sie KI-gesteuerte Besprechungsnotizen wie Menschen

Hinzufügen von Notizen, Kommentaren und Erwähnungen in Ihren Gesprächs- oder Besprechungsnotizen

Avoma Einschränkungen:

Einige Nutzer finden, dass beim Anhören von Transkriptionen mit höherer Geschwindigkeit Wörter herausgeschnitten werden

Es kann mehrere Minuten dauern, bis Avoma einem Last-Minute-Meeting beitritt

Avoma Preise:

Gratisplan

Starter: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Plus: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Business: $79/Monat pro Benutzer

$79/Monat pro Benutzer Enterprise: $149/Monat pro Benutzer

Avoma Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (900+ Bewertungen)

4.6/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (5 Bewertungen)

8. Supernormal

Über Supernormal Supernormal ist ein KI-Tool für Besprechungen, das automatisch Notizen macht, sie verbessert und so formatiert, dass sie sofort verwendet werden können. Speichern Sie Ihre Besprechungsnotizen an einem Ort, synchronisieren Sie sie mit Tools von Drittanbietern, und teilen Sie sie sofort mit den Teilnehmern der Besprechung. 🖋️

Supernormal beste Eigenschaften:

Automatisches Erfassen der wichtigsten Details mit KI-Notizen

Passen Sie Ihre eigenen Vorlagen an Ihren Schreib- und Aufzeichnungsstil an

Erstellen Sie eine durchsuchbare Bibliothek mit früheren Anrufen, Gesprächen und Besprechungen

Erstellen Sie eine Liste von Aufgaben, die Sie abhaken können

Supernormale Einschränkungen:

Einige Nutzer fanden, dass die KI-Software nicht klar zwischen verschiedenen Stimmen unterscheiden konnte

Die Preise basieren auf der Anzahl der Minuten, die Sie pro Monat aufnehmen, und nicht auf einer festen monatlichen Gebühr pro Nutzer

Supernormale Preise:

Gratisplan

Pro: Ab $24/Monat für 1.000 Minuten pro Monat

Supernormal Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

4.4/5 (10+ Bewertungen) Capterra: n/a

9. Erneut ansehen

Über Erneut ansehen Die KI-Funktionalität von Rewatch ermöglicht es Ihnen, Videokonferenzen automatisch aufzuzeichnen, zu teilen und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten. Sie können die Details von Besprechungsaufzeichnungen abrufen, wichtige Momente mit Zeitstempel erneut ansehen und auf Ihre Aufzeichnungen in einem zentralen Videohub zugreifen. 🌻

Rewatch beste Funktionen:

Virtuelle Meetings automatisch aufzeichnen und transkribieren

Speichern Sie alle Ihre Videoanrufe und Bildschirmaufzeichnungen an einem Ort

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, indem Sie Ideen austauschen, Feedback besprechen und Fragen stellen

Unterstützung in mehr als 30 Sprachen

Rewatch Einschränkungen:

Einige Nutzer wünschen sich, dass es einfacher wäre, Unterhaltungen auf der Grundlage des Sprechers zu finden oder herauszufiltern

Während Sie in der mobilen App Videos herunterladen können, ist dies in der Webversion nicht möglich

Preise für Rewatch:

Kostenloser Plan

Team: $19/Monat pro Nutzer

$19/Monat pro Nutzer Benutzerdefiniert: Kontakt für Preisgestaltung

Rewatch Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

4.6/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

Jamie:

Über jamie jamie ist ein neues KI-Tool für Besprechungen, das sich auf die Erstellung von Besprechungszusammenfassungen konzentriert. Wenn Sie diesen KI-Meeting-Assistenten zu Ihrem Anruf einladen, hört er sich die Audioaufzeichnung an und fasst alles Besprochene zusammen.

jamie besten Eigenschaften:

Erfassen Sie in wenigen Augenblicken eine KI-gestützte Meeting-Zusammenfassung

Verwenden Sie es mit jeder Meeting-Software

Wählen Sie, ob Sie eine einfache oder ausführliche Zusammenfassung wünschen

jamie Einschränkungen:

jamie erstellt nur Zusammenfassungen von Meetings, daher benötigen Sie ein anderes Tool für Aufzeichnungen, Clips oder vollständige Transkriptionen

Da es sich um ein neues Tool handelt, nimmt jamie derzeit neue Benutzer von einer Warteliste auf

jamie Preise:

Ab €24/Monat (ca. $26/Monat)

jamie Bewertungen und Rezensionen:

G2: k.A

k.A Kapitelra: k.A

