Die stets aktuelle Liste der 50 besten KI-Tools im Jahr 2024

Der alltägliche Einsatz von KI-Software zur Steigerung der Produktivität ist, gelinde gesagt, ein heißes Thema. Aber ähnlich wie beim neuesten viralen TikTok-Tanz - jeder macht es, auch wenn er es noch nicht zugeben will.

Jetzt geht es nicht mehr um die Frage, ob man KI-Software einsetzt, sondern welche Software.

Neue KI-Apps kommen schneller auf den Markt, als Sie sich vorstellen können, aber nicht jedes Tool bietet dieselben Vorteile, die Sie vielleicht gerade brauchen. Anstatt sich durch seitenlange Ergebnisse Ihrer typischen Suchmaschine zu wühlen, nutzen Sie diese stets aktuelle Liste von KI-Software für maximale Effizienz.

Wir stellen Ihnen 50 der besten Tools für künstliche Intelligenz für jeden Anwendungsfall vor, z. B. für das Schreiben von Inhalten, Zusammenfassungen, Codierung, Bilderzeugung, Kundenservice, Personalbeschaffung, Notizen und vieles mehr. Vergleichen Sie die wichtigsten Funktionen, Einschränkungen und Preise, um die für Sie beste Lösung zu finden. ⚡️

Tools mit künstlicher Intelligenz verwenden maschinelles Lernen, um Antworten zu generieren oder grundlegende Aufgaben auf der Grundlage der von Ihnen eingegebenen Kriterien auszuführen. Diese Antworten können u. a. das Zusammenfassen oder Erstellen langer oder kurzer Inhalte, die Bearbeitung oder Gestaltung von Bildern, Videos und deren Bearbeitung, die Transkription von Audiodaten, die Überprüfung von Codezeilen und vieles mehr umfassen.

Entgegen allem, was A Space Odyssey: 2001 Sie glauben ließ, ergänzt die KI unsere Fähigkeiten und Stärken, kann sie aber nicht vollständig ersetzen (sorry, Dave). Wahrscheinlich haben Sie diese Technologie sogar schon genutzt, ohne es zu merken.

Übersetzungs-Apps, Kartierungssoftware, Streaming-Dienste, e-Mail-Marketing-Tools , E-Commerce-Websites und Social-Media-Plattformen nutzen bereits eine Form der KI, um unsere Erfahrungen mit kuratierten Feeds, Anzeigen und Vorschlägen zu bereichern.

Doch mit den jüngsten Aktualisierungen von OpenAI kann jeder die API nutzen, um ein Tool für die spezifischsten und nischenorientierten Anwendungsfälle zu erstellen. Für wachsende Unternehmen und Fachleute in jedem Bereich kann dies von großem Nutzen sein, insbesondere wenn es darum geht, unternehmensweite produktivitätshacks .

Vorteile des Einsatzes von maschinellem Lernen und KI-Software zur Produktivitätssteigerung Projektmanagement und KI gehen Hand in Hand. Wenn Ihnen automatisierte Arbeitsabläufe oder Grammatik- und Syntaxkorrekturen nicht fremd sind, dann ist der Einsatz von KI-Software ein natürlicher nächster Schritt. Hier sind einige der unzähligen Möglichkeiten, wie KI Ihre tägliche Arbeit erheblich verbessern kann:

Verwendung von ClickUp AI zur Erstellung von Blog-Beiträgen in ClickUp Docs mit rollenbasierten Eingabeaufforderungen zum Hinzufügen von Details und anderen wichtigen Aspekten

Kreative Inhaltserstellung : Von mehreren Designvarianten bis zu animierten Videos, einWerkzeug zur Erstellung von KI-Inhalten generiert jede Art von Medien, einschließlich nahezu sofortiger Prototypen und Produktmodelle. KI-Tools für die Texterstellung können bei der Suche nach Inspiration, der Überwindung von Schreibblockaden und dem Erreichen eines substanziellen Ausgangspunkts für jedes kreative Projekt hilfreich sein.

: Von mehreren Designvarianten bis zu animierten Videos, einWerkzeug zur Erstellung von KI-Inhalten generiert jede Art von Medien, einschließlich nahezu sofortiger Prototypen und Produktmodelle. KI-Tools für die Texterstellung können bei der Suche nach Inspiration, der Überwindung von Schreibblockaden und dem Erreichen eines substanziellen Ausgangspunkts für jedes kreative Projekt hilfreich sein. Fehlererkennung und -korrektur : Diese Tools sind so konzipiert, dass sie Ihre Texte, Audio- oder Videodateien nicht nur auf Tippfehler überprüfen, sondern auch betrügerische Aktivitäten in Finanzberichten, schädliche Inhalte in Audio- oder Videodateien oder Engpässe in Ihrem täglichen Arbeitsablauf erkennen.

: Diese Tools sind so konzipiert, dass sie Ihre Texte, Audio- oder Videodateien nicht nur auf Tippfehler überprüfen, sondern auch betrügerische Aktivitäten in Finanzberichten, schädliche Inhalte in Audio- oder Videodateien oder Engpässe in Ihrem täglichen Arbeitsablauf erkennen. Datenanalyse und Vorhersagen : Bei Arbeiten, die korrigiert werden müssen, kann Software mit künstlicher Intelligenz Daten untersuchen und recherchieren, um eine breite Palette von Trends vorherzusagen. Durch Kreuzvalidierung anderer Quellen, Mustererkennung und regelbasierte Systeme können diese Tools potenzielle Markttrends, Kundenverhalten, Gerätewartung und vieles mehr erkennen, um schneller fundierte Entscheidungen zu treffen.

: Bei Arbeiten, die korrigiert werden müssen, kann Software mit künstlicher Intelligenz Daten untersuchen und recherchieren, um eine breite Palette von Trends vorherzusagen. Durch Kreuzvalidierung anderer Quellen, Mustererkennung und regelbasierte Systeme können diese Tools potenzielle Markttrends, Kundenverhalten, Gerätewartung und vieles mehr erkennen, um schneller fundierte Entscheidungen zu treffen. Einfache Kommunikation: Die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) in der KI erleichtert die klare Kommunikation zwischen allen Beteiligten mit Dokumentenzusammenfassungen und sprachbasierter Aufgabenautomatisierung in verschiedenen Sprachen oder in Ihrer spezifischen Markenstimme.

Die wichtigste Erkenntnis hierbei ist, dass KI Ihre Geschäftsprozesse ergänzt, nicht ersetzt.

Tools für künstliche Intelligenz sind nur so leistungsfähig wie die Person, die sie einsetzt. Daher ist es wichtig, dass Sie sich gründlich informieren, bevor Sie sie in Ihr Team oder Ihren Workflow einführen. Wir helfen Ihnen dabei, indem wir Ihnen alles Wissenswerte über die 50 besten Tools und Softwarelösungen für die Produktivität vorstellen.

Damit Sie sich in unserer Liste leicht zurechtfinden, haben wir die Tools nach diesen Kategorien gruppiert:

Beste KI-Tools für das Schreiben und die Erstellung von Inhalten

Beste KI-Tools für die CodierungBeste KI-Tools für Meetings die nach Anwendungsfällen kategorisiert sind und Links und Produktbeschreibungen enthalten!_

Die folgenden KI-Tools sind so flexibel, dass sie von jedem verwendet werden können, sind aber eher auf Autoren, Vermarkter und Designer zugeschnitten, um ansprechende und informative Inhalte zu erstellen. Vom Stellen einfacher Fragen bis zum Verfassen von Kampagnen-E-Mails, AI-Tools zum Schreiben von Texten haben alle Eigenschaften eines persönlichen Ghostwriters.

Stellen Sie ClickUp Brain allgemeine Fragen, spezifische Fragen zu Ihrem Arbeitsbereich oder zur Verwendung von ClickUp Brain

ClickUp ist die einzige produktivitätssoftware leistungsstark genug, um Ihre gesamte Arbeit über verschiedene Anwendungen hinweg in einem zentralen Arbeitszentrum zusammenzuführen. Mit Hunderten von flexiblen projektmanagement-Funktionen mit einer umfangreichen Vorlagenbibliothek und einer Reihe von Integrationen ist ClickUp seit langem das ideale Ziel für Teams, die jeden Zentimeter ihrer Arbeit rationalisieren und verwalten wollen.

Jetzt geht ClickUp noch einen Schritt weiter mit der Einführung von ClickUp Gehirn : Eine Sammlung von konversations-, kontext- und rollenbasierten KI-Funktionen, die überall in ClickUp verfügbar sind.

Nutzen Sie AI Knowledge Manager, AI Project Manager und AI Writer for Work, um mehr Zeit zu sparen und kontextbezogene Erkenntnisse über Ihren Arbeitsbereich zu gewinnen. Egal, ob Sie organisatorische Unterstützung oder einen ersten Entwurf benötigen, ClickUp Brain hilft Ihnen, schneller an jeder Aufgabe zu arbeiten!

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verfeinern

ClickUp Brain ist die einzige rollenbasierte KI-Lösung mit forschungsgestützten Prompts die Ihnen helfen, Ihre besten Ergebnisse schneller zu erreichen. Und diese Leistung wird lebendig in ClickUp-Dokumente . Wählen Sie einfach Ihre Rolle und Ihren Anwendungsfall, und ClickUp Brain übernimmt den Rest!

ClickUp beste Eigenschaften

Über 100 rollenbasierte, KI-gestützte Prompts sind in ClickUp AI integriert, um jedes Mal auf Anhieb zielführende Ergebnisse zu erzielen

Automatische persönliche und Team StandUps, um Zeit für manuelle Updates zu sparen und Meetings zu reduzieren

Wiederholungsaufforderung funktionalität zur Feinabstimmung Ihrer Ergebnisse mit Gesprächsfeedback und Aufforderungen, es "lustiger" zu machen oder kreativer zu klingen

AAktion übersetzen zur Überbrückung von Sprachbarrieren und zur nahezu perfekten Übersetzung Ihres Textes in 12 Sprachen

Themen-Zusammenfassungen zum schnellen Erfassen der wichtigsten Punkte längerer Kommentarunterhaltungen in Docs und Aufgaben

Mehr als15 anpassbare Projektansichten, einschließlichGantt, Liste,AI-Kalender, Zeitleiste, undKanban-ähnliche Board-Ansicht um Ihre Arbeit aus jedem Blickwinkel zu verwalten

Benutzerdefiniert und vordefiniertAutomatisierungen mit natürlicher Sprachverarbeitung

Whiteboards , Dokumente,Mind Maps, undChat direkt in die Plattform integriert

Über 1.000 Integrationen mit anderen führenden Arbeitstools

Eine ständig wachsendeVorlagen-Bibliothek mit vorgefertigten und anpassbaren Ressourcen, um jeden Prozess in ClickUp in Gang zu setzen

ClickUp Einschränkungen

ClickUp verfügt über Hunderte von leistungsstarken Funktionen, deren Beherrschung eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen kann. Glücklicherweise bietet ClickUpwebinare, Support und Hilfe-Dokumente um Ihnen den Einstieg in die Anwendung zu erleichtern

Es sind noch nicht alle Ansichten über die mobile App verfügbar

ClickUp-Preise

ClickUp bietet eine kostenlose Testversion an, um jedem die Möglichkeit zu geben, ClickUp AI auszuprobieren, unabhängig davon, ob Sie ein neuer Nutzer sind oder den kostenlosen Forever-Plan nutzen. Wenn Sie bereit sind, sich zu binden, können Sie ClickUp AI für nur $5 pro Mitglied und Monat zu jedem bezahlten Arbeitsbereich hinzufügen. ⚡️

Zusätzlich zu diesem Vorteil bietet ClickUp auch eine Handvoll von funktionsreiche Preispläne :

Freier Forever-Plan : Unbegrenzte Anzahl kostenloser Mitglieder, keine Kreditkarte erforderlich

: Unbegrenzte Anzahl kostenloser Mitglieder, keine Kreditkarte erforderlich Unbegrenzter Plan : $7 pro Mitglied, pro Monat

: $7 pro Mitglied, pro Monat Business Plan : $12 pro Mitglied, pro Monat

: $12 pro Mitglied, pro Monat Unternehmensplan: Kontaktieren Sie ClickUp für individuelle Preisoptionen *ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

2. ChatGPT

über ChatGPT Seien wir ehrlich - wir wissen, dass Sie wissen ChatGPT .

Egal, ob Sie ihn aus Neugier um einen Witz gebeten haben oder ob Sie ihn benutzt haben, um die Rede Ihres Freundes für das Probeessen zu schreiben (huch), ChatGPT ist einer der zugänglichsten und am einfachsten zu bedienenden Chatbots im Internet.

Dieses Schreibwerkzeug nutzt künstliche Intelligenz, um praktisch alles zu erstellen. Sie können Konversationen führen, komplexe Themen erklären, bei der Recherche helfen und Inhalte jeglicher Art erstellen - sogar Code generieren. Die Benutzeroberfläche ist einfach nach dem Motto "Was Sie sehen, ist das, was Sie bekommen", aber unter der Oberfläche gibt es eine Menge, was ChatGPT so vielseitig und nützlich macht.

ChatGPT beste Eigenschaften

Eine intuitive und minimalistische Benutzeroberfläche, die von jedem Benutzer schnell gemeistert werden kann

Natürliche Sprache und Prompt-Engineering-Funktionen für ein zweiseitiges Gesprächsgefühl

ChatGPT unterstützt über 50 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch und Japanisch

Es verfügt über eine umfangreiche Wissensbasis, die mehrere Branchen und Themen abdeckt

ChatGPT Einschränkungen

Die Antworten sind nicht immer ganz korrekt und oft generisch oder formelhaft ChatGPT fehlt es an Kreativität und Aufmerksamkeit für Details, die Menschen von Natur aus haben

Die kostenlose Version kann manchmal fehlerhaft sein und aufgrund von Netzwerkproblemen abstürzen oder verzögern

Es kann gezwungen werden, falsche Antworten zu akzeptieren, was die Gültigkeit der zukünftigen Antworten beeinträchtigen kann

ChatGPT Preise

Kostenlos

Plus: $20 pro Monat

3. Jaspis

über Jasper Wenn Sie sich von Ihrem KI-Schreibprogramm kohärentere und ansprechendere Antworten wünschen, Jaspis könnte Ihre beste Wahl sein. Jasper ist auf die Erstellung langer Inhalte wie Blogartikel, Skripte, Gliederungen und mehr spezialisiert.

Jasper beste Eigenschaften

Erstellen Sie schnell detaillierte Gliederungen in Ihrer eigenen Sprache und lassen Sie Jasper den Rest ausfüllen

Leicht zu navigierende Benutzeroberfläche

Sie können Ihre Antworten auf jede Art von Tonfall abstimmen, einschließlich professionellem, akademischem oder technischem Schreiben

Generieren Sie Ideen schnell und in Ihrer eigenen Stimme mit der Chat-Funktion

Einschränkungen von Jasper

Lange Texte können schwierig sein, und selbst die Inhalte von Jasper müssen noch einmal durchgelesen werden, um sie zu überarbeiten, zu präzisieren und den richtigen Ton zu treffen

Eine begrenzte kostenlose Testversion kann es schwierig machen, den Wert des Tools für Ihr technisches Paket zu bestimmen, bevor Sie sich für einen kostenpflichtigen Plan entscheiden

Preise für Jasper

Creator: 49 $ pro Monat für einen Benutzer, jährliche Abrechnung

49 $ pro Monat für einen Benutzer, jährliche Abrechnung Teams: 125 $ pro Monat für drei Benutzer, jährliche Abrechnung

125 $ pro Monat für drei Benutzer, jährliche Abrechnung Unternehmen: Kontakt für Preise

4. GrammarlyGO

über GrammarlyGO GrammarlyGo ist Grammarly's KI-gestütztes Tool zur Erstellung von Inhalten für das Brainstorming von Ideen, das Erstellen von Gliederungen, das Entwerfen von Texten und sogar für die Wiederbelebung Ihrer alten Arbeiten.

Wie bei den meisten anderen KI-Schreibprogrammen können Sie auch bei GrammarlyGo Ihre eigenen Kriterien eingeben, um Inhalte zu erstellen. Das Besondere an diesem Tool ist jedoch die integrierte Vorschlagsfunktion, mit der Sie Ihre Arbeit weiter modifizieren können. In gewisser Weise können Sie GrammarlyGo auffordern, und es kann Ihnen antworten. 😅

GrammarlyGO beste Eigenschaften

Erstellen Sie Inhalte in Sekundenschnelle, indem Sie Ihre eigenen Eingabeaufforderungen oder einen der Vorschläge von Grammarly verwenden

Legen Sie den Grad der Formalität und den Tonfall fest, um Ihre Inhalte mit Ihrer schriftlichen Ausdrucksweise in Einklang zu bringen

Eingebauter Plagiatsdetektor für korrekte Zuschreibung und Originalität

Es kann mit anderen Arbeitstools verwendet werden, einschließlich Microsoft Word und anderen browserbasierten Anwendungen wie Google Docs, ClickUp Docs, LinkedIn und anderen

GrammarlyGO Einschränkungen

GrammarlyGO unterstützt derzeit nur die englische Sprache

Sie sind auf eine festgelegte Anzahl von Aufforderungen pro Monat beschränkt, die auf Ihrem Preisplan basiert

Da es nur allgemeine Schreibhilfe bietet, ist dieses Tool für hochspezialisierte oder technische Bereiche möglicherweise nicht die zuverlässigste Option

Preise für GrammarlyGO

Kostenlos

Premium: $12 pro Monat für die individuelle Nutzung

$12 pro Monat für die individuelle Nutzung Business: $15 pro Mitglied, pro Monat für Teams

5. Kopieren.ai

über Kopieren.aiCopy.ai ist ein KI-gestütztes Schreibwerkzeug für die Erstellung praktisch aller Arten von Inhalten. Sein fortschrittliches KI-Sprachmodell ermöglicht kreativere und einzigartigere Inhalte als die seiner Konkurrenten und macht es zu einem idealen Tool für alles, von Social-Media-Posts bis hin zu Produktbeschreibungen.

Copy.ai beste Eigenschaften

Technologie für maschinelles Lernen zur Erstellung fehlerfreier, kreativer Inhalte

AI Copywriter ist dafür bekannt, dass er im Vergleich zu anderen Tools mit künstlicher Intelligenz eine größere Bandbreite an Inhalten erstellt

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und einfach zu bedienen und sorgt für eine reibungslose Benutzererfahrung

Es kann KI-generierte Vorschläge liefern, wenn Sie unter einer Schreibblockade leiden

Copy.ai Einschränkungen

Der Service von Copy.ai schwankt oft zwischen GPT-3 und GPT-4

Es bietet nicht die beste Unterstützung für den Kundenservice

Copy.ai Preise

Kostenlos: Bis zu 2.000 Wörter pro Monat

Bis zu 2.000 Wörter pro Monat Pro: $49 pro Monat, mit unbegrenzten Wörtern (begrenzt auf 1 Benutzer)

$49 pro Monat, mit unbegrenzten Wörtern (begrenzt auf 1 Benutzer) Unternehmen: Kontaktieren Sie Copy.ai für Preise

6. Wordtune

über Wordtune Wenn Sie einen KI-Schreibassistenten ohne viel Schnickschnack suchen, sollten Sie Wordtune ausprobieren. Dieses Tool verfolgt einen lockeren und einfachen Ansatz für seine Benutzeroberfläche, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Zeit sparen und das Budget einhalten, während Sie den perfekten Inhalt erstellen.

Wordtune beste Eigenschaften

Wordtune lässt sich in gängige Arbeitstools wie Microsoft Word, iOS und Google Chrome integrieren, um das Bearbeiten und Schreiben noch schneller zu machen

Die Synonymfunktion hilft Ihnen, neue Wege zu finden, um verschiedene Wörter und Phrasen auszudrücken

Mit der YouTube-Zusammenfassungsfunktion können Sie Videoinhalte ganz einfach in schriftliche Blogs umwandeln

Wordtune Einschränkungen

Wordtune verfügt nicht über erweiterte Funktionen, einschließlich zusätzlicher Spracheinstellungsfunktionen und Vorlagen

Die Umformulierungsfunktion verändert manchmal die Bedeutung des ursprünglichen Textes

Wordtune Preise

Kostenlos : $0 bei 10 Wiederholungen pro Tag

: $0 bei 10 Wiederholungen pro Tag Premium : $9,99 pro Monat mit unbegrenzter Inhaltserstellung für einen Benutzer

: $9,99 pro Monat mit unbegrenzter Inhaltserstellung für einen Benutzer Premium für Teams: Individuelle Preise für Teams, die Inhalte erstellen

7. Writesonic

über Writesonic Vermarkter - dieses Tool wurde speziell für Sie entwickelt. 🗣️ Writesonic ist auf die Erstellung von Blogs, Anzeigen, E-Mails und Webseiten spezialisiert, die von Anfang an für die Suche optimiert sind. Dieses Tool läuft auf dem GPT-4-Modell von OpenAI und bietet auch einen Chatbot namens Chatsonic, der speziell die Lücken von ChatGPT füllt. ☕️

Writesonic beste Eigenschaften

Die kostenpflichtigen Tarife von Writesonic verwenden die aktualisierte GPT-4-Technologie

Mit der Twitter- und LinkedIn-Integration können Sie Inhalte auf verschiedenen Social-Media-Plattformen wiederverwenden

Erweiterte Funktionen, einschließlich Sprachsteuerung und Plagiatserkennung

Einschränkungen von Writesonic

Die kostenlose Testversion ist auf einen Benutzer und eine begrenzte Anzahl von Wörtern beschränkt

Writesonic arbeitet mit einem Kreditsystem, das eine gewisse strategische Planung im Voraus erfordert, um sicherzustellen, dass Sie alle benötigten Inhalte erhalten

Writesonic Preise

Kostenlose Testversion : Für Ihre ersten 10.000 Wörter

: Für Ihre ersten 10.000 Wörter Pro: Beginnt bei $12,67 pro Monat

Beginnt bei $12,67 pro Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

8. Rytr

über Rytr Lassen Sie sich nicht vom Comic Sans Branding täuschen Rytr erstellt in Sekundenschnelle ansprechende, SEO-optimierte Inhalte mit Hilfe seiner robusten Machine-Learning-Funktionen. Sie können diese leistungsstarke KI-Schreibwerkzeug um Ihre akademischen und beruflichen Texte vor einem wichtigen Abgabetermin auf Fehler zu überprüfen oder neue Entwürfe jeglicher Art zu erstellen.

Rytr beste Eigenschaften

Verschiedene Schreibmodi zur Erstellung von Blogs, Beiträgen für soziale Medien, Produktbeschreibungen und mehr

Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und leicht zu erlernen, so dass Sie sich so schnell wie möglich auf die Erstellung von Inhalten konzentrieren können

Es unterstützt mehrere Sprachen, um Ihre Inhalte leichter zugänglich zu machen

Funktionen zur Grammatik- und Rechtschreibprüfung, um Fehler zu erkennen, bevor Ihr Inhalt online geht

Einschränkungen von Rytr

Inhalte von Rytr müssen manchmal zusätzlich bearbeitet werden, um ungünstige Formulierungen auszugleichen

Wortzahlbegrenzungen bei jedem Preisplan, sogar bei der "unbegrenzten" Option

Rytr Preise

Kostenloser Plan

Sparplan : $9 pro Monat oder $90 pro Jahr

: $9 pro Monat oder $90 pro Jahr Unbegrenzter Plan: $29 pro Monat oder $290 pro Jahr

9. GitHub Copilot

über Github Kopilot GitHub Copilot ist ein KI-Paar-Programmierer, der Ihre natürliche Sprache in Code mit automatischen Vervollständigungsvorschlägen in Dutzenden von Sprachen umwandelt, und zwar direkt in Ihrem Editor. Dieses Tool basiert auf OpenAI Codex - einer anderen KI-Codierungssoftware - und erstellt daher vollständigeren Code als Codex und unterstützt mehr Programmiersprachen.

GitHub Copilot beste Eigenschaften

Mehrere Programmiersprachen, darunter Python, JavaScript, TypeScript, Go und C++

KI-Paarprogrammierung zur Generierung relevanter Lösungen mithilfe von Technologien für maschinelles Lernen und gesprochenen Aufforderungen

Zahlreiche Integrationen mit Tools wie Visual Studio Code, JetBrains IDEs und Neovim

Einschränkungen von GitHub Copilot

Copilot benötigt möglicherweise etwas Zeit, um Ihre Prozesse zu lernen

Die Echtzeit-KI-Funktion erstellt Code in einem langsameren Tempo als andere ähnliche Tools

GitHub bietet eine gewisse Unterstützung bei der Fehlersuche, aber es fehlt an tiefgreifender Unterstützung

Preise für GitHub Copilot

Einzelperson : $10 pro Monat

: $10 pro Monat Unternehmen: $19 pro Benutzer, pro Monat

10. aiXcoder

über aiXcoder aiXcoder ist ein KI-gestütztes Tool zur Bewältigung aller Arten von Programmieraufgaben. Es unterstützt die Autovervollständigung und schlägt relevante Codeschnipsel vor, um Entwicklern dabei zu helfen, ihre Produktivität zu steigern und gleichzeitig ihr umfangreiches integriertes Programmierwissen zu nutzen. aiXcoder bietet Echtzeit-Empfehlungen, indem es den Kontext und die Syntax Ihrer Anfragen misst, und lässt sich in andere beliebte Code-Editoren integrieren, um die Funktionalität zu erweitern.

aiXcoder beste Eigenschaften

Intelligente Vollzeilen- und Mehrzeilen-Codevervollständigung, die Ihren nächsten Schritt vorhersagen kann

Adaptive Codesuche auf GitHub zum Auffinden bestimmter Codezeilen und zur Vermeidung von Mehrfachentwicklungen

Mehrere Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen, um den Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten

aiXcoder unterstützt mehrere gängige Programmiersprachen, darunter Java, Python, C#, C/C++, JavaScript, TypeScript und Go

aiXcoder Einschränkungen

Begrenzte kostenlose Version

Gelegentliche kontextbezogene Sprachprobleme können zu ungenauen Vorschlägen führen

aiXcoder hängt stark von Ihrer Internetverbindung ab, um richtig zu funktionieren, was den Offline-Modus unzuverlässig machen kann

aiXcoder Preise

Kostenlos

Kontaktieren Sie aiXcoder für alle anderen Preisinformationen

11. TabNine

über TabNine TabNine nutzt künstliche Intelligenz, um intelligente Codevervollständigungen für Entwickler zu erstellen, während sie Code schreiben. Es analysiert Ihre natürlichsprachlichen Kommentare, um relevante Vorschläge zu generieren, so dass Sie Ihre Effizienz mit deutlich weniger manuellen Eingaben steigern können. TabNine ist mit verschiedenen Code-Editoren kompatibel, was es zu einem wertvollen Werkzeug für Entwickler in verschiedenen Programmiersprachen und Umgebungen macht.

TabNine beste Eigenschaften

Automatisches Vervollständigen und Vorschlagen von Codezeilen

Wandelt natürliche Sprache in Code-Blöcke um

Kann lokal an Ihre Wissensbasis angepasst werden, ohne Ihren Code zu beeinträchtigen

Kombiniert universelles Wissen, beste Praktiken und Ihren eigenen Codierungsstil für maximale Produktivität

TabNine-Einschränkungen

Dem kostenlosen Plan fehlt es an wertvollen Funktionen, wie z.B. der Vervollständigung von Code in natürlicher Sprache und in ganzen Zeilen, dem Lernen von Mustern und dem Support

Steile Lernkurve bei der Beherrschung der TabNine-Benutzeroberfläche und Schwierigkeiten bei der Anpassung Ihrer Arbeit ohne fundierte Kenntnisse der Plattform

TabNine Preise

Starter : Kostenlos

: Kostenlos Pro : $12 pro Monat, pro Benutzer

: $12 pro Monat, pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie TabNine für individuelle Preise

12. Figstack

über Figstack Figstack bietet eine Reihe von Werkzeugen der künstlichen Intelligenz, die Entwicklern helfen, Code effizienter zu verstehen und zu dokumentieren. Die Palette der Funktionen zielt darauf ab, die Programmierung mit einem Interpreter für natürliche Sprache zu erleichtern, der Code in fast jeder Programmiersprache verstehen kann. Figstack kann auch Dokumentationen erstellen und Fragen zum Code beantworten, um den Benutzern beim Lesen und Erstellen von Code zu helfen, ohne dass sie sich dabei überfordert fühlen.

Figstack beste Eigenschaften

Die Funktion Explain Code von Figstack kann jede Programmiersprache verstehen und Code zwischen Sprachen sofort übersetzen

Sie bietet Unterstützung bei der Codefunktionalität, damit die Benutzer das Tool effizienter nutzen können

Es kann Code-Dokumentation auf der Stelle generieren, was Entwicklern viel Zeit spart

Figstack Einschränkungen

Die Unterstützung von Figstack ist nicht so konsistent oder zuverlässig, wenn der Code unklar ist oder eine angemessene Dokumentation fehlt

Sie spiegelt nicht immer Echtzeit-Updates wider, um neue Versionen oder Änderungen in den Daten zu berücksichtigen, für die sie trainiert wurde

Figstack-Preise

Kostenlose Testversion

Kontaktieren Sie Figstack für alle weiteren Preisinformationen

13. Cody von Sourcegraph

über Cody von Sourcegraph Was haben das Tool für künstliche Intelligenz von Sourcegraph und Ihr 10-jähriger Cousin gemeinsam? Sie heißen beide Cody. 🤓

Sourcegraph ist an sich ein Produktivitätswerkzeug für die Codesuche, das Entwicklern hilft, Code zu korrigieren, zu navigieren und zu automatisieren, auch über mehrere Repositories hinweg. Die KI-Funktion Cody ergänzt diese Funktionalität, indem sie Ihre gesamte Codebasis liest, Fragen beantwortet und Code für Sie schreibt.

Cody beste Eigenschaften

Inline-Chat zum schnellen Korrigieren und Optimieren Ihres Codes in Konversationssprache

Vorgefertigte Arbeitsabläufe, um Ihre Arbeit mit Cody zu beschleunigen. Wählen Sie, ob Sie den Code im Detail erklärt haben möchten, verbesserte Variablennamen, Übersetzungen, Änderungszusammenfassungen oder generierte Notizen

Autovervollständigung in Echtzeit, um Code in Sekundenschnelle zu schreiben

Einschränkungen von Cody

Codys UX ist nicht die benutzerfreundlichste

Cody Preise

Die Cody-App ist für alle Sourcegraph-Nutzer mit einem kostenpflichtigen Plan kostenlos:

Business Plan : $99 aktiver Benutzer, pro Monat

: $99 aktiver Benutzer, pro Monat Unternehmen: Kontakt für individuelle Preise

14. SpellBox

über Rechtschreibkasten SpellBox hilft Entwicklern, die Qualität in den Vordergrund zu stellen, indem es ihnen die schwere Arbeit der Codeerstellung, Problemlösung und Fehlersuche abnimmt. Mithilfe einfacher Eingabeaufforderungen gibt SpellBox genau den Code aus, nach dem Sie suchen, und findet Lösungen in Sekundenschnelle, sodass Sie keine kritischen Stunden mit der Suche nach Antworten im Internet verlieren.

SpellBox beste Eigenschaften

Code-Erklärungsfunktionen, um ein tieferes Verständnis des Codes zu erlangen, mit dem Sie arbeiten

Lesezeichen zum Speichern und Wiederauffinden von Codeschnipseln im Handumdrehen

Auch als VS-Code-Erweiterung verfügbar für eine integrierte Erfahrung in Ihren anderen Top-Coding-Editoren

Code-Generierung aus gesprochenen Aufforderungen

SpellBox-Einschränkungen

Eingeschränkte Programmiersprachen - SpellBox bietet möglicherweise keine Funktionalität für weniger verbreitete Sprachen

Gelegentliche falsch-positive und -negative Ergebnisse

Einige Schwierigkeiten mit dem kontextuellen Verständnis für die genauesten Vorschläge

SpellBox Preise

Frühbucherpreise : $40 für jede Jahreslizenz

: $40 für jede Jahreslizenz Standardmäßig: $65 für eine Jahreslizenz

15. AskCodi

über AskCodi Von den Entwicklern von AskJarvis kommt das entwicklerfreundliche Gegenstück AskCodi. Diese Assistenzsoftware bietet eine Suite von drei Produkten: Codi Projects, Codi Chat und Codi Workbook, die Ressource für alles, was mit Code zu tun hat. Mit AskCodi können Entwickler schriftliche Anfragen in Sprachen wie Englisch, Deutsch, Polnisch und Spanisch verwenden, um Code-Antworten in VB Script, Python, Java, C, HTML und vielen anderen zu erzeugen.

AskCodi beste Eigenschaften

Interaktiver Dialog mit der KI-Technologie von Codi, um Unterstützung und Vorschläge zu erhalten und Aufgaben zu erledigen

Einfaches Generieren, Testen, Erklären und Dokumentieren von Code

Sie können Ihren Code nach Sprache und Programmiersprache organisieren

Unterstützt mehr als 50 Programmiersprachen und Frameworks

Auch als Erweiterung für mehrere IDEs verfügbar

AskCodi Einschränkungen

Die Funktionalität von AskCodi mit seinen Integrationen variiert. Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass es vollständig mit Ihrem Tech-Stack kompatibel ist

Es kann zusätzliche Zeit erfordern, die Funktionen von AskCodi zu erlernen und vollständig zu verstehen, um das Tool effektiv zu nutzen

Preise für AskCodi

Kostenlos

Premium: 9,99 $ pro Monat

16. BlackBox

über BlackBox Entwickler verlassen sich auf BlackBox, um Code zu schreiben, die besten Snippets zu finden und Produkte schneller zu entwickeln. Anstatt Ihre Programmierumgebung zu verlassen, um nach einer Lösung oder bestimmten Funktionen zu suchen, können Sie BlackBox in einfachen Worten fragen, und es wird die Antwort in Code einfügen.

BlackBox beste Eigenschaften

BlackBox funktioniert mit jeder IDE, jedem Webbrowser und jeder Datenbank und ist in über 20 Programmiersprachen verfügbar

Dieses Tool wurde so entwickelt, dass es auch bei einer sehr niedrigen Verbindungsgeschwindigkeit funktioniert

Zugriff auf Ihre Arbeit über den Browser oder die Desktop-App von BlackBox

Durchsucht über 100 Millionen Code-Repositories für präzisere Ergebnisse

BlackBox Einschränkungen

Es kann an Transparenz mangeln, wenn es darum geht zu verstehen, wie BlackBox zu seinen Schlussfolgerungen kommt, was es schwierig macht, seine Genauigkeit zu überprüfen

Einige Benutzer fanden, dass BlackBox anfällig für Verzerrungen ist und mussten das Modell neu trainieren, um unfaire Ergebnisse zu vermeiden

BlackBox Preise

Kostenlose Testversion

Guter Plan für Entwickler : $0,99 pro Monat

: $0,99 pro Monat Großartiger Plan für Entwickler : $1.99 pro Monat

: $1.99 pro Monat Legendary Developer Plan: $7,99 pro Monat für bis zu 20 Benutzer

Haben Sie sich schon einmal von einem langen Meeting abgemeldet, sind in die Küche gegangen, um Wasser zu holen, und haben dann festgestellt, dass Sie die nächsten Schritte bereits vergessen haben? Dann brauchen Sie ein KI-Tool für Meetings in Ihrer Hosentasche.

Die besten KI-gestützten Tools für Meetings können gesprochene Gespräche in Echtzeit transkribieren, automatisch Aufgaben generieren, sobald sie in der Diskussion erwähnt werden, erweiterte Analysen bereitstellen und vieles mehr. Diese Technologie ist wie ein persönlicher Administrator in Ihrer Tasche und macht jedes Meeting effektiver und umsetzbarer. 🫱🏼‍🫲🏾

17. Spinat

über Spinat.io Spinach wurde mit Blick auf Entwicklerteams entwickelt und bietet ein Maß an Funktionalität, bei dem andere Blattgemüse in ihren Stiefeln zittern würden! 🥬

Wie Ihr persönlicher AI Scrum Master kann Spinach Ihre täglichen Standups durchführen, Besprechungszusammenfassungen erstellen und mit einem Mausklick Ticketvorschläge machen. Dieses agile Meeting-Tool basiert auf der GPT-4-Technologie und lässt sich für effizientere Prozesse mit einer Reihe anderer Arbeitswerkzeuge (einschließlich ClickUp) integrieren. Anstelle von Meeting-Aufzeichnungen oder -Abschriften erstellt Spinach organisierte Zusammenfassungen, um Blockaden zu dokumentieren und Ihr Team zum Handeln zu ermutigen.

Spinach beste Eigenschaften

Mehrere Integrationen zur Unterstützung Ihrer Sprint-Planung, täglichen Standups, Sprint-Retrospektiven und Backlog-Grooming-Meetings

Verarbeitet alle schriftlichen Aktualisierungen und Highlights, die in jeder Besprechung gemacht werden, einschließlich Protokolle, Notizen, Aktionspunkte und wichtige Entscheidungen

Schlägt Bug- oder Feature-Tickets direkt in Slack vor

Versorgt die Teilnehmer mit Kontext aus den richtigen Meetings und erstellt Ihre Agenda für Sie

Spinach Einschränkungen

Es fehlen mehrere klassische KI-Meeting-Funktionen, die andere Tools haben, um Diskussionen auf zusätzliche Weise zu dokumentieren

Preise für Spinach

Kostenlos

Pro: $99 pro Monat

18. Versammlung

über Baugruppe Sembly generiert mehr als nur typische Besprechungsnotizen; es generiert umsetzbare Erkenntnisse. Dieses KI-Tool hat alles, was die meisten gängigen Meeting-Apps mit maschinellem Lernen auch haben, aber was Sembly von seinen Mitbewerbern abhebt, sind seine Aufgaben-, Projekt- und Aktivitätenfunktionen, mit denen Sie Ihre Mitschriften mit Ihrer To-Do-Liste abgleichen können.

Sembly beste Eigenschaften

Automatisierte Wiedervorlagen mit der Möglichkeit, Besprechungsergebnisse an andere Aufgabenmanagement-Tools zu übertragen

Sembly kann für Sie an einer Besprechung "teilnehmen" und Notizen aus dem Gespräch bereitstellen, falls Sie doppelt gebucht sind

Mit dem integrierten Chatbot können Sie Transkriptionen, Zusammenfassungen oder E-Mails auf der Grundlage der in einem Meeting angesprochenen Themen erstellen

Es kann bemerkenswerte Daten wie KPIs und Umsätze, die in Ihren Besprechungen erwähnt wurden, verfolgen

Einschränkungen von Sembly

Obwohl Sembly einige Funktionen für das Aufgaben- und Projektmanagement bietet, eignet sich seine Funktionalität nicht für komplexe Prozesse oder Arbeitsabläufe

Preise für Sembly

Persönlich : Kostenlos

: Kostenlos Professionell : $10 pro Monat

: $10 pro Monat Team : $20 pro Benutzer, pro Monat

: $20 pro Benutzer, pro Monat Unternehmen: Für mehr als 40 Benutzer, kontaktieren Sie Sembly für Preise

19. Glühwürmchen

über Glühwürmchen.ai Fireflies ist eine KI-Assistenzsoftware für Meetings, die Notizen macht und Stimmen in Echtzeit transkribiert. Egal, ob Sie mitten in einem Brainstorming sind oder Dateien von einem Kundeninterview hochladen, Fireflies kann Ihre Gespräche sofort schriftlich festhalten.

Unabhängig von Akzent, Dialekt, Branche oder Sprache kann dieser Meeting-Assistent selbst die kleinsten Unterschiede in der Sprache erkennen und auf Anhieb präzise Transkriptionen erstellen.

Fireflies beste Eigenschaften

Integrationen zur Verbindung von Fireflies mit anderen Meeting-Plattformen wie Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Skype und anderen

Rich-Text-Editing-Funktionen zum Korrigieren, Kommentieren, Kommentieren und Formatieren von Transkripten nach Bedarf

Intelligente Zusammenfassungen, um die wichtigsten Punkte, nächsten Schritte, Fragen und Diskussionshöhepunkte Ihres Meetings zu erfassen

Such- und Organisationsfunktionen zum Isolieren von Wörtern, Sätzen und Themen in Ihren Mitschriften

Sprachtranskription für die Erstellung von Notizen und Besprechungsprotokollen

Bequeme Freigabeoptionen per E-Mail, Link oder QR-Code

Fireflies Einschränkungen

Die KI hat manchmal Probleme, ungewöhnliche, unklare oder technische Wörter und Sätze korrekt zu transkribieren

Sie erfasst nicht immer nonverbale Kommunikationshinweise wie Tonfall, Tonhöhe und Lautstärke

Potenzielle Datenschutzbedenken hinsichtlich der Sicherheitsmaßnahmen

Preise für Fireflies

Kostenloser Plan : Ermöglicht bis zu 800 Minuten Speicherplatz pro Platz und Zugang zu unbegrenzten Gesprächen

: Ermöglicht bis zu 800 Minuten Speicherplatz pro Platz und Zugang zu unbegrenzten Gesprächen Pro-Tarif : $10 pro Benutzer, pro Monat bei jährlicher Abrechnung

: $10 pro Benutzer, pro Monat bei jährlicher Abrechnung Business-Tarif : $19 pro Benutzer, pro Monat bei jährlicher Abrechnung

: $19 pro Benutzer, pro Monat bei jährlicher Abrechnung Unternehmensplan: Kontakt für ein individuelles Angebot

20. Krisp

über Krisp Scheint der Hund von jemand anderem nur zu bellen, wenn Sie mitten in einer Präsentation sind? Wenn Ihnen dieses Szenario nur allzu bekannt vorkommt - Krisp hat die Lösung für Sie. Krisp ist ein Bot-freier KI-Meeting-Assistent, der vor allem für seine bidirektionale Stummschaltung bekannt ist, mit der Hintergrundgeräusche während Ihrer Online-Konferenz in Echtzeit entfernt werden.

Wie andere KI-Tools für Besprechungen kann Krisp auch Tonfall, Sprecher und Sprachänderungen während des Gesprächs erkennen und so bessere Besprechungstranskriptionen und Zusammenfassungen erstellen.

Die besten Funktionen von Krisp

Hintergrundgeräusch-, Stimm- und Echounterdrückung für eine schärfere und professionellere Tonausgabe

Gesprächseinblicke zur Messung der Ausgewogenheit, Einbeziehung und des Engagements Ihrer Meetings

Bot-freie Meeting-Transkriptionen, die mit fast jeder Voice-App funktionieren, keine Plugins erforderlich

Vorgefertigte Meeting-Vorlagen zur Erstellung von Gesprächspunkten, Aktionspunkten und mehr

Krisp Einschränkungen

Die Geräuschunterdrückung kann dazu führen, dass Sie Ihre Umgebung weniger gut wahrnehmen. Dies kann zwar für eine bessere Audioqualität während Ihrer Besprechungen sorgen, aber auch ein Sicherheitsrisiko darstellen

Krisp Preise

Kostenlos

Pro : $8 pro Benutzer, pro Monat

: $8 pro Benutzer, pro Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie Krisp für individuelle Preise

21. tl;dv

über tl;dv Tl;dv, kurz für "too long, didn't view", ist ein GPT-gestütztes Tool, mit dem Sie Ihre Besprechungen in wenigen Minuten nachholen können. Mit Funktionen zum Transkribieren und Zusammenfassen Ihrer Anrufe können Recruiting-, Vertriebs- und Customer Success-Teams mit tl;dv in Verbindung mit beliebter Meeting-Software wie Google Meet oder Zoom eine beträchtliche Menge an Zeit sparen.

tl;dv beste Eigenschaften

Automatische Transkription Ihrer Meetings in über 30 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Japanisch und mehr

Intuitive Bearbeitungswerkzeuge für mundgerechte Clips von Investoren oder Kunden, um die besten Momente Ihres Meetings hervorzuheben

Suchen Sie nach Themen, die während der Besprechungen in Ihrem Unternehmen besprochen wurden, für den Fall, dass Sie OOO waren oder verschlafen haben

tl;dv lässt sich in gängige CRMs und Kollaborationsplattformen integrieren, um Ihre Meetings mit Ihren Arbeitsabläufen in Einklang zu bringen

tl;dv Einschränkungen

Derzeit werden die Aufnahme- und Transkriptionsfunktionen von tl;dv nur von Google Meet und Zoom unterstützt. Wenn Sie also Microsoft Teams verwenden, haben Sie kein Glück

Es gibt eine dreistündige Aufzeichnungsminute pro Meeting. Wenn Sie dieses Limit erreichen, müssen Sie das Meeting beenden und neu beginnen, um die Aufnahme fortzusetzen

Einige der Integrationen sind wertvoller als andere; vergewissern Sie sich, dass Ihr technisches System vollständig mit tl;dv kompatibel ist, bevor Sie sich ganz darauf einlassen

tl;dv Preise

Kostenlos

Pro : $20 pro Benutzer, pro Monat

: $20 pro Benutzer, pro Monat Unternehmen: Kontakt für individuelle Preise

22. Otter.ai

über OtterOtter.ai hilft Ihnen bei der Durchführung Ihrer Meetings effizienter zu gestalten, so dass Sie jederzeit in der Diskussion präsent bleiben können. Dieses KI-Transkriptionstool zeichnet Ihre wichtigsten Gesprächspunkte im Verlauf des Meetings in Echtzeit auf und sendet Ihnen sogar eine E-Mail mit den wichtigsten Erkenntnissen, wenn das Gespräch beendet ist. Nach der Besprechung können Sie Otter auch verwenden, um Audio- oder Videodateien in einfachen Text umzuwandeln, damit Sie jederzeit darauf zurückgreifen können.

Otter.ai beste Eigenschaften

Otter-Transkriptionen synchronisieren sich mit Ihren Aufnahmen und werden bei der Wiedergabe im Tempo des Sprechers hervorgehoben

Die Transkription enthält klare Zeitstempel und Kennzeichnungen für die verschiedenen Sprecher

Sie können die Abspielgeschwindigkeit verlangsamen oder beschleunigen und sogar unnötige Pausen überspringen

OtterPilot nimmt automatisch an Google Meet-Meetings teil, zeichnet sie auf und transkribiert sie für Sie

Markieren und kommentieren Sie Ihre Transkripte, um mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten oder Aktionspunkte zuzuweisen

Zahlreiche Exportoptionen, einschließlich .mp3, .txt, .pdf, docx und .srt

Otter.ai Einschränkungen

Otter.ai unterstützt nur die englische Sprache der USA und Großbritanniens

Mit der kostenlosen Version sind nur drei Transkriptionen über den Upload von Audiodateien möglich

Die Audioerkennung erkennt nicht immer jedes Wort oder jeden Sprecherwechsel

Ihre Transkription muss von Ihnen bearbeitet und angepasst werden, um 100 % genau zu sein

Otter.ai Preise

Kostenlos

Pro: $16.99 pro Monat für die individuelle Nutzung

$16.99 pro Monat für die individuelle Nutzung Business: $30 pro Benutzer, pro Monat für Teams

$30 pro Benutzer, pro Monat für Teams Unternehmen: Kontakt für Preise

23. Fathom

über Fathom Fathom ist ein Tool mit künstlicher Intelligenz für Einzelpersonen und Teams zur Automatisierung der mit virtuellen Telefonkonferenzen verbundenen Arbeit. Egal, ob Sie Zoom, Microsoft Teams oder Google Meet verwenden, Fathom kann Ihre wichtigsten Erkenntnisse sofort hervorheben, transkribieren, zusammenfassen und formatieren.

Außerdem bietet es eine Reihe von Funktionen, die auf Ihr Team zugeschnitten sind! Fathom fungiert als durchsuchbares Repository für Anrufe, um Themen zu isolieren, und kann die wichtigsten Punkte Ihrer Meetings in "Playlists" bündeln, um Schulungsprozesse zu beschleunigen.

Die besten Funktionen von Fathom

Automatische Erstellung und Synchronisierung Ihrer Gesprächsnotizen mit verschiedenen CRM-Programmen

Erstellen Sie eine "Wiedergabeliste" Ihrer Meeting-Highlights, um nur die interessantesten Clips zu teilen

Großzügiger kostenloser Plan für Einzelpersonen, die zum ersten Mal mit den üblichen KI-Meeting-Assistentenfunktionen experimentieren möchten

Teamorientierte Funktionen für eine effizientere und optimierte Vertriebserfahrung für alle Beteiligten

Fathom Einschränkungen

Begrenzte Sprachkompatibilität im Vergleich zu anderen ähnlichen Tools

Einige Benutzer finden die Schnittstelle anfangs überwältigend

Fathom Preise

Kostenlos : Für die individuelle Nutzung

: Für die individuelle Nutzung Kontaktieren Sie Fathom für weitere Preisinformationen

Software zur Bilderzeugung kann extrem hilfreich sein KI-Tools für Start-ups und kleine Unternehmen die möglicherweise nicht über das nötige Marketingbudget verfügen, um hochwertige kreative Inhalte zu produzieren. Sie sind auch hervorragende Ressourcen für Designer, auf die sie sich bei ihren eigenen kreativen Prozessen stützen können, um erste Skizzen zu erstellen, neue künstlerische Stile zu erkunden und Inspiration zu finden.

Wenn Sie Datenvisualisierungen erstellen, Fotos bearbeiten oder den künstlerischen Stil Ihrer Marke festigen möchten, sind Sie mit diesen KI-Tools zur Bilderstellung bestens bedient.

24. Midjourney

über Midjourney Midjourney ist ein KI-gesteuerter Bildgenerator, der es dem Einzelnen ermöglicht, seine Kreativität zu entfalten und ein breites Spektrum an künstlerischen Stilen zu nutzen. Beschreiben Sie einfach Ihre Vision, und Midjournys Discord-Bot wird sie umsetzen. Mit der Fähigkeit, Textaufforderungen in Grafiken umzuwandeln, können Einzelpersonen und Teams die generative KI nutzen, um alles von detaillierten Web-Designs bis hin zu Social-Media-Kampagnen zu erstellen.

Midjourney beste Eigenschaften

Einfach zu bedienende und ansprechende UI

Die Qualität der Webgrafiken dieser App wurde deutlich verbessert

Midjourney hat eine starke Gemeinschaft hinter sich, da es innerhalb von Discord existiert

Midjourney Einschränkungen

Das Prompting-Tool kann Bilder hochskalieren, aber dabei kann das Originaldesign verloren gehen

Wenn Sie neu in Discord sind, kann Midjourney ein wenig verwirrend sein

Preise für Midjourney

Kostenlose Testversion

Basistarif: $10 pro Monat

$10 pro Monat Standardtarif: $30 pro Monat

$30 pro Monat Pro Plan: $60 pro Monat

25. DALL-E 2

über DALL-E 2 Entwickelt von OpenAI, DALL-E 2 ist ein beliebtes Werkzeug zur Bilderzeugung zur Erstellung realistischer und kreativer Bilder auf der Grundlage Ihrer Textvorgaben. Mit Funktionen wie Outpainting kann DALL-E eine größere Bandbreite an Bildern in verschiedenen Medienformaten unterstützen, darunter realistische Kunststile, Ölgemälde und Illustrationen.

DALL-E 2 beste Eigenschaften

DALL-E 2 kann surreale Bilder erstellenKI-generierte Kunst die interessant anzuschauen ist

Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich und macht es einfach, ein Meisterwerk zu erstellen

Sie können die verschiedenen Medien von DALL-E 2 mischen und kombinieren, um einzigartige und stilisierte Bilder zu kreieren

DALL-E 2 Einschränkungen

Die Qualität ist nicht in jedem künstlerischen Stil einheitlich. Einige Bilder werden pixeliger oder verschwommener als andere sein

Komplexere KI-Kunstkonzepte erfordern längere Bearbeitungszeiten

DALL-E 2 Preise

Dieses Tool zur Erzeugung von KI-Bildern funktioniert nach einem Credit-Preismodell. Jede Texteingabe kostet etwa einen Credit, und Sie können derzeit Credits in Blöcken von 115 Credits kaufen.

Frei

115 Credits: $15

26. NachtCafe

Über NachtCafe NightCafe "gamifiziert" den typischen Ansatz der Bilderzeugung durch freundschaftliche Herausforderungen zwischen seinen regelmäßigen Nutzern, um eine stärkere Gemeinschaft aufzubauen. Sie können auch auf verschiedene KI-Algorithmen von NightCafe zugreifen, um mit ähnlichen Tools zu experimentieren, einschließlich DALL-E 2 und Stable Diffusion, ohne die App zu verlassen.

NightCafe beste Eigenschaften

NightCafe ermöglicht es Ihnen, Ihren eigenen künstlerischen Stil zu wählen

Sie können auf andere Algorithmen des maschinellen Lernens zugreifen

Tägliche Kunstherausforderungen zur Förderung einer engen Gemeinschaft von Nutzern

NightCafe Einschränkungen

Weniger Zugang zu Kundendienst und Supportoptionen

Einige Filter sind bei der Erstellung von Kunst viel empfindlicher als andere

NightCafe Preise

Kostenlos: 5 Credits pro Tag plus Boni für die Teilnahme an Community-Events

5 Credits pro Tag plus Boni für die Teilnahme an Community-Events AI-Anfänger: $5.99 für 100 Credits pro Monat

$5.99 für 100 Credits pro Monat AI Hobbyist: $9.99 für 200 Credits pro Monat

$9.99 für 200 Credits pro Monat AI-Enthusiast: $19.99 für 500 Credits pro Monat

$19.99 für 500 Credits pro Monat AI-Künstler: $49.99 für 1400 Credits pro Monat

Benutzer haben auch die Möglichkeit, zusätzliche Credits außerhalb ihres Abonnements zu kaufen, beginnend bei 7,99 $ pro 100 Credits.

27. BlueWillow

über BlueWillow Die KI-Grafikfunktionen von BlueWillow ermöglichen die Erstellung von Markenlogos, Marketingmaterialien und Grafiken im Handumdrehen. Dieses Tool ist mit einem verifizierten Discord-Konto zugänglich und erstellt vier Bilder für jede eingegebene Textbeschreibung. Je detaillierter die Beschreibung ist, desto besser sind die Ergebnisse!

BlueWillow beste Eigenschaften

Eine starke Discord-Community mit über 300 Millionen Nutzern

Sie können die Qualität der BlueWillow-Ausgabe verbessern oder Ihre Ergebnisse für weitere vier Bilder neu mischen, wenn die App das Ziel verfehlt

Speichern Sie Ihre BlueWillow-Bilder direkt auf Ihrem Computer

Verschiedene künstlerische Stile zur Erstellung von Grafiken oder fotorealistischen Bildern

BlueWillow Einschränkungen

Sie müssen ein Discord-Konto haben, um BlueWillow zu nutzen

Dieses Tool eignet sich besser für individuelle Kunstanfragen als für professionelles Branding oder laufende Kampagnen

Preise für BlueWillow

Kostenlos

Willower : $5 pro Monat

: $5 pro Monat Blauer Engel : $10 pro Monat

: $10 pro Monat Sapphire: $20 pro Monat

28. Bria

über Bria Bria nutzt künstliche Intelligenz, um individuelle und ethische visuelle Inhalte in großem Umfang und mit Leichtigkeit zu erstellen. Es wurde für professionelle Teams, Unternehmen, Künstler und Entwickler entwickelt, die visuell ansprechende Marketingtexte, Social-Media-Assets, Werbeinhalte oder jedes andere kreative Projekt unter der Sonne benötigen.

Richtig eingesetzt, kann Bria den Prozess der Inhaltserstellung rationalisieren, so dass Teams Zeit und Mühe sparen können, ohne an Qualität einzubüßen.

Bria beste Eigenschaften

Fördert die ethische KI-Entwicklung, so dass Künstler die volle Kontrolle über ihre Kunst behalten können

Hintergrundgenerator und Objekt-Regenerator, um Ihre Inhalte bis ins kleinste Detail zu gestalten

Möglichkeit zur Anpassung von Gesichtsausdrücken, Aussehen und Personen, die in Ihrem Inhalt vorkommen

Offener Zugang für gemeinnützige Organisationen und Akademiker

Bria Einschränkungen

Es kann anfangs etwas schwierig sein, die Benutzeroberfläche von Bria zu erlernen

Es ist möglicherweise nicht mit Ihren aktuellen Betriebssystemen oder technischen Systemen kompatibel, um eine vollständig optimierte Erfahrung zu bieten

Bezahlte Pläne können ziemlich teuer sein

Bria Preise

Starter : Kostenlos

: Kostenlos Basic : $99 pro Monat

: $99 pro Monat Pro : $290 pro Monat

: $290 pro Monat Ultimate: Kontakt für Preise

29. Stockimg

über Stockimg.ai Stockimg nutzt künstliche Intelligenz, um in Sekundenschnelle professionelle und hochwertige Bilder zu erzeugen. Von Stockbildern bis hin zu Buchumschlägen, Postern und mehr kann Stockimg kreative Markenlösungen für eine Vielzahl von Anwendungsfällen bieten. Durch die Angabe von Beschreibungen oder Texteingaben können Nutzer leicht auf maßgeschneiderte Bilder zugreifen, die ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.

Die besten Eigenschaften von Stockimg

Erstellen Sie Ihr eigenes Design oder wählen Sie aus einer Galerie von KI-gefertigten Stockbildern zur schnellen Verwendung

Stockimg wurde entwickelt, um Stockbilder, Buchcover, Poster, Tapeten, Logos, Illustrationen, Icons und sogar Web- oder mobile UI zu erstellen

Eine saubere und intuitive UI, die leicht zu erlernen ist

Stockimg Einschränkungen

Es gibt nicht viele Möglichkeiten, die KI-generierte Ausgabe anzupassen

Stockimg hat manchmal Probleme, Bilder zu verstehen, die Text erfordern (z. B. Buchumschläge, Grafiken und Plakate), und erzeugt dann Kauderwelsch-Text

Preise für Stockimg

Kostenloser Plan

Starter Plan : $19 pro Monat

: $19 pro Monat Premium Plan : $29 pro Monat

: $29 pro Monat Unternehmensplan: Kontaktieren Sie Stockimg für Informationen

Wie eine Mischung aus KI-Bilderzeugung und Schreibassistentensoftware bieten KI-Tools für Video die Funktionalität, um Ihre Aufnahmen zu erstellen, zu analysieren und zu verbessern.

30. Fliki

über Fliki Fliki wandelt Text in Audiodateien und Videos um, um den kreativen Prozess hinter Videos, Podcasts oder Hörbüchern zu vereinfachen. Fliki kann auf der Grundlage von Blogartikeln, Skripten oder beliebigen anderen Texten KI-generierte Kommentare erstellen und bietet über 1.000 Stimmen in 75 Sprachen. Fliki ist benutzerfreundlich gestaltet, sodass die Erstellung von Audioinhalten und neuen Videos auch ohne umfassende technische Kenntnisse möglich ist.

Fliki beste Eigenschaften

Text-zu-Sprache- und Text-zu-Video-Konvertierung zur Erstellung von Stimmen in einer Vielzahl von Tönen, Sprachen und Dialekten für Präzision

Fliki kann auch eine Vielzahl von Sprachen in seinen Anfragen erkennen, um ein globales Publikum anzusprechen

Umfangreiche Bild- und Videobibliothek, um vorgefertigte Inhalte ohne rechtliche Probleme zu nutzen

Einschränkungen von Fliki

Um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können, muss man sich für einen der höchsten Preispläne entscheiden, aber auch dann gibt es Einschränkungen bei den Funktionen und der Qualität

Die Qualität der von Fliki erstellten KI-Voiceover ist uneinheitlich und kann nicht so natürlich und einnehmend sein wie die einer echten Person

Preise für Fliki

Kostenlos

Basic (nur Audio): $6 pro Monat

(nur Audio): $6 pro Monat Standard : $21 pro Monat

: $21 pro Monat Premium: $66 pro Monat

31. Lumen5

über Lumen5 Lumen5 ist ein hilfreiches Tool zur Videoerstellung, das mithilfe von künstlicher Intelligenz ansprechende Videos für Bildungszwecke, Nachrichten, Unterhaltung oder andere Marketingzwecke erstellt oder umgestaltet. Die Videobearbeitung ist keine leichte Aufgabe, aber für kleine Unternehmen, die nicht das Budget haben, um in professionelle Editoren zu investieren, die den kreativen Prozess leiten, ist Lumen5 ein echter Lebensretter. Dieses Tool eignet sich perfekt für Teams, die keine fortgeschrittenen Kenntnisse in der Videoproduktion haben, aber ihren Inhalten den letzten Schliff geben müssen, bevor sie online gehen.

Lumen5 beste Eigenschaften

Unabhängig von Ihrer Erfahrung mit dem Tool oder Ihrem Kenntnisstand können Sie mit Lumen5 in wenigen Minuten Videos erstellen

Native Medienbibliothek mit lizenzfreien Fotos, Musik und Clips zur Aufwertung Ihres Videos

Ihr endgültiges Video hat eine Auflösung von bis zu 1080p

Zahlreiche anpassbare Videovorlagen und eine Drag-and-Drop-Schnittstelle für maximale Effizienz

Automatisch generierte und anpassbare Untertitel oder Hinzufügen von Kommentaren zu Videos für die gemeinsame Bearbeitung

Lumen5 Einschränkungen

Der kostenlose Tarif hat einige wesentliche Nachteile: Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Vorlagen, die maximale Auflösung beträgt nur 720p und das fertige Video wird mit einem Wasserzeichen versehen

Einige Videos brauchen etwas länger, um erstellt zu werden

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für komplexere Konzepte

Lumen5 Preise

Kostenlos

Basic: $29 pro Monat

$29 pro Monat Starter: $79 pro Monat

$79 pro Monat Professional: $199 pro Monat

$199 pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

32. Synthesia

über Synthesia Synthesia ist ein leistungsstarkes browserbasiertes KI-Tool, das einfachen Text innerhalb von Minuten in ansprechende Videos umwandelt. Mit dieser intuitiven App zur Erstellung von Inhalten können Sie ganz einfach professionelle Videos für folgende Anwendungsfälle produzieren wie Verkaufsförderung und Marketing, komplett mit Erzählungen und einem von der KI generierten menschlichen Avatar.

Außerdem unterstützt es 120 lokalisierte Sprachen für eine globale Reichweite und fördert die Zusammenarbeit im Team durch Feedback bei der Videoproduktion.

Synthesia beste Eigenschaften

Textbasierte Inhaltserstellung zur Umwandlung Ihrer Skripte in hochwertige Videos, die von lebensechten KI-Avataren präsentiert werden

Voiceover und Untertitel in mehr als 120 Sprachen

Praktische Funktionen zur Bildschirmaufzeichnung

Anpassungsmöglichkeiten, um Ihr Video an Ihr Markenlogo, Ihre Schriftart, Ihre Farben und vieles mehr anzupassen

Einschränkungen von Synthesia

Die Bearbeitung von Videos und Untertiteln kann bei dialoglastigen Szenen zeitaufwändig sein

Die Anzahl der Szenen, die Sie zu jedem Video hinzufügen können, ist durch die Höhe Ihres Preisplans begrenzt

Synthesia Preise

Personal : Für Einzelpersonen, zu 30 $ pro Monat

: Für Einzelpersonen, zu 30 $ pro Monat Unternehmen: Individueller Plan für Teams. Der Preis richtet sich nach der Anzahl der Plätze

33. DeepBrain AI

über DeepBrain AI-Studios DeepBrain AI ist auf Lösungen für die Videoerstellung spezialisiert und wird am häufigsten für seine konversationellen KI-Avatare verwendet. Anstatt Moderatoren oder Schauspieler zu engagieren, um Ihre Schulungsvideos zu moderieren, können Sie DeepBrain nutzen, um einen lebensechten Avatar an Ihre Markenidentität und Richtlinien anzupassen.

DeepBrain AI beste Eigenschaften

Text-to-Speech-Funktionen zur Umwandlung von Skripten in Voiceover und automatische Untertitel

Möglichkeit, Videos und Avatare aus einer Textbeschreibung zu erstellen

Intuitive Benutzeroberfläche und mehrere Videovorlagen für ein einfaches Plug-and-Play-Gefühl bei der Verwendung der App

Unterstützt über 80 Sprachen und 100 AI-Avatare

DeepBrain AI Einschränkungen

Kann sehr teuer sein, besonders wenn Sie diese Art von Video für mehrere Initiativen benötigen

DeepBrain AI Preise

Starter : Beginnt bei $30 für 10 Minuten pro Monat, bis zu $180 für 60 Minuten pro Monat

: Beginnt bei $30 für 10 Minuten pro Monat, bis zu $180 für 60 Minuten pro Monat Pro : Beginnt bei 225 $ für 90 Minuten pro Monat, bis zu 600 $ für 240 Minuten pro Monat

: Beginnt bei 225 $ für 90 Minuten pro Monat, bis zu 600 $ für 240 Minuten pro Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie DeepBrain für Preise

34. Startbahn

über Startbahn Runway bietet eine Reihe von KI-"Zauberwerkzeugen" zur Erstellung von Videos, Bildern, 3D-Animationen und Audioverbesserungen zu einem Bruchteil der Kosten von Projekten, die von Menschen durchgeführt werden. Ganz gleich, ob Sie ein bestehendes Bild umwandeln, unerwünschte Objekte entfernen oder den Stil Ihrer Videos ändern möchten, Runway hat eine Lösung für Sie.

Runway beste Eigenschaften

Text-zu-Video- und Video-zu-Video-Eingabeaufforderungen zur Erstellung oder Verbesserung verschiedener Medientypen

Entwickelt für große Unternehmen und Entertainer gleichermaßen

Sie können Ihr eigenes KI-Modell trainieren, um es an Ihren Markenstil und Ihre Themenrichtlinien anzupassen

Runway Einschränkungen

Cloud-basierte Software interpretiert Texteingaben nicht immer präzise oder kohärent

Startbahn-Preise

Basis : Kostenlos

: Kostenlos Standard : $12 pro Benutzer, pro Monat

: $12 pro Benutzer, pro Monat Pro : $28 pro Benutzer, pro Monat

: $28 pro Benutzer, pro Monat Unbegrenzt : $76 pro Benutzer, pro Monat

: $76 pro Benutzer, pro Monat Unternehmen: Kontakt für Preisdetails

35. Pictory

über Abbildung Pictory AI ist eine KI-gesteuerte Videoerstellungssoftware, die den Prozess der Umwandlung schriftlicher Inhalte in ansprechende Videos vereinfacht und ermöglicht. Sie nutzt Funktionen und Ressourcen wie Stock Footage, Musik und Voiceover, um lange Blogbeiträge oder schriftliche Inhalte mit nur wenigen Klicks in visuell ansprechende Videos zu verwandeln.

Pictory beste Eigenschaften

Erstellen, speichern und teilen Sie Ihre von KI erstellten Markeninhalte

Automatische Bild- und Videoauswahl, um Medien zu finden, die zu Ihren Textvorgaben passen

Zugang zu über drei Millionen lizenzfreien Bildern

Schnelle Anpassung von Pictorys Output an Ihre Wünsche

Fassen Sie lange Videos zusammen oder fassen Sie die Highlights in Sekundenschnelle zusammen

Pictory Einschränkungen

Einige der Voiceover-Optionen klingen eher roboterhaft als andere

Pictory AI-Videos kann es an Originalität mangeln

Pictory verarbeitet hauptsächlich Englisch und hat möglicherweise Schwierigkeiten, andere Sprachen angemessen zu verstehen

Pictory Preise

Kostenlose Testversion

Standard : $19 pro Monat

: $19 pro Monat Premium : $34 pro Monat

: $34 pro Monat Teams: $99 pro Monat

Kundensupport- und Vertriebsteams können viel Nutzen aus einer Kombination von Tools für künstliche Intelligenz in ihren Arbeitsabläufen ziehen. Vielleicht kennen Sie bereits Chatbots und virtuelle Assistenten zur Beantwortung häufig gestellter Fragen und grundlegender Kundenanfragen, aber es gibt noch eine Reihe weiterer Apps zur Optimierung von Prozessen hinter den Kulissen für die wichtigen kundenorientierten Funktionen Ihres Unternehmens.

36. SecondBrain (ehemals MagicChat)

über SecondBrain.fyi SecondBrain, früher unter dem Namen MagicChat bekannt, hilft Ihnen, ChatGPT-ähnliche Bots mit umfassenden Kenntnissen über Ihr Unternehmen oder Produkt zu erstellen, um Ihre Vertriebs- und Kundendienstbemühungen zu unterstützen. Mithilfe verschiedener Inhalte, Webseiten, Dateien und Dokumente können Sie Ihrem Bot beibringen, wie er Benutzern, die Ihre Website besuchen und Fragen zu Ihren Dienstleistungen haben, in Echtzeit helfen kann.

SecondBrain beste Eigenschaften

Trainieren Sie Ihren Chatbot mit verschiedenen Lernressourcen und binden Sie ihn mit einem einfachen Chat-Widget in Ihre Website ein

Ihr Chatbot kann mit Quellen trainiert werden, die in über 90 Sprachen geschrieben sind

Ermöglicht schnelle und präzise Antworten auf die unmittelbaren Fragen Ihrer Kunden

Sie können mehrere Bots gleichzeitig erstellen, abhängig von Ihrem Preisplan

SecondBrain Einschränkungen

Der kostenlose Tarif beschränkt Sie auf die Erstellung eines Chatbots

Die Qualität der Antworten Ihres Bots hängt vollständig von der Menge der Daten ab, die ihm zum Lernen zur Verfügung stehen

SecondBrain Preise

Starter: $0

$0 Hobby: $19 pro Monat

$19 pro Monat Power: $49 pro Monat

$49 pro Monat Profi: $99 pro Monat

37. Chatfuel AI

über Chatfuel Die Chatbot-Software Chatfuel hat eine eigene KI-Funktion eingeführt, um den Prozess der Erstellung von Bots für verschiedene Messaging-Plattformen zu vereinfachen. Ohne umfangreiche Programmierkenntnisse können Sie ganz einfach sachkundige Bots erstellen, die mithilfe von KI-generierten Antworten und natürlicher Sprache mit Ihren Kunden kommunizieren. Ziemlich cool, oder?

Chatfuel AI beste Eigenschaften

Erstellt mit der GPT-4-Technologie von OpenAI für eine genauere Ausgabe

Funktioniert auf den meisten gängigen Messaging-Plattformen, einschließlich Facebook Messenger, Instagram, Telegram und der Website Ihres Unternehmens

Einfache Einrichtung, damit Sie das Tool schnell nutzen können

Chatfuel AI-Einschränkungen

Es gibt einige Einschränkungen in Bezug auf die Unternehmensbeschreibungen und das Wissen, das Sie zum Trainieren von Chatfuel AI verwenden können

Die Anzahl der KI-Nachrichten, die Ihr Bot pro Monat versendet, wird durch Ihren Preisplan bestimmt

Chatfuel AI Preise

Start : 29 $ pro Monat

: 29 $ pro Monat Erwachsen : $79 pro Monat

: $79 pro Monat Pro : $149 pro Monat

: $149 pro Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

38. Zweite Natur

über Zweite Natur Second Nature AI ist eine SaaS-Lösung, die Software für Vertriebsschulungen anbietet, bei der KI zur Nachahmung der Sprachmuster echter Kunden eingesetzt wird. Sie bietet immersive Vertriebssimulationen in natürlicher Sprache, die es Vertriebsmitarbeitern ermöglichen, ihre Fähigkeiten zu verbessern und bessere Gespräche mit Kunden zu führen.

Second Nature beste Eigenschaften

Speichert Vertriebsschulungsberichte und Analysen, um den Erfolg Ihrer Simulationen zu messen

KI-basierte Bewertung und Vertriebszertifizierungen, um die Trainingserfahrung spielerisch zu gestalten

Verschiedene Arten von Trainingssituationen, um reale Szenarien oder die wichtigsten Szenarien für Ihr Unternehmen zu simulieren

Second Nature Einschränkungen

Einige Nutzer finden, dass es einige Zeit dauern kann, sich an das Robotertraining zu gewöhnen

Eingeschränkte Sprachkompatibilität für Nicht-Englischsprachige

Second Nature Preise

Kontaktieren Sie Second Nature für alle Preisinformationen

39. Kustomer

über Kustomer Kustomer ist eine Kundenservice-Plattform mit einer integrierten KI-Funktion zur Optimierung des Kundensupports. Durch die Automatisierung von FAQs und Chatbot-Antworten rationalisiert Kustomer Ihre Kundeninteraktionen und ermöglicht es Unternehmen, einen 24/7-Service anzubieten. Mit prädiktiver Analytik kann Kustomer Wartezeiten vorhersehen, den Tonfall erkennen und personalisierte Empfehlungen geben, um das gesamte Kundenerlebnis zu verbessern.

Kustomer beste Eigenschaften

Einsatz von benutzerdefinierten Bots in Chats, sozialen Plattformen und Messaging-Apps zur Automatisierung sich wiederholender Serviceanfragen

Verwendung selbstlernender KI-Modelle zur Empfehlung der besten Antworten auf der Grundlage historischer Daten

Erkennung von Absicht und Tonfall, um anhand des Textes festzustellen, wie sich der Kunde fühlt

Erkennen Sie die Sprache des Kunden und leiten Sie ihn an einen muttersprachlichen Agenten oder eine übersetzte Nachricht weiter

Einschränkungen von Kustomer

Kustomer richtet sich an Großunternehmen und Enterprise; für kleinere und mittlere Unternehmen kann es zu teuer sein

Kustomer Preise

Enterprise : $89 pro Benutzer, pro Monat

: $89 pro Benutzer, pro Monat Ultimate: $139 pro Benutzer, pro Monat

Die KI-Funktion von Kustomer wird als Add-on zu den kostenpflichtigen Tarifen ab $15 pro Monat angeboten.

40. AutoResponder

über AutoResponder AutoResponder stellt eine Verbindung zu den wichtigsten Messaging-Anwendungen her, um automatische Chat-Antworten an Ihre Kunden zu senden. Sie können ChatGPT, GPT-4 oder Dialogflow AI verwenden, um Nachrichten von Ihrem Webserver zu verarbeiten, und so viele benutzerdefinierte Regeln und Nachrichten erstellen, wie Sie möchten. Sogar Anfragen von außerhalb des Büros. 👋🏻

AutoResponder beste Eigenschaften

Ideal für Unternehmen mit einem globalen Kundenstamm, der hauptsächlich über mobile Messaging-Tools wie WhatsApp kommuniziert

Erstellt automatische Antworten für die wichtigsten Apps, einschließlich Facebook Messenger, Telegram, Instagram, WhatsApp und mehr

AutoResponder Einschränkungen

Nicht so effektiv für größere Unternehmen mit verschiedenen Möglichkeiten, mit Kunden in Kontakt zu treten

Es ist kein Weg, um mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten oder sinnvolle Verbindungen herzustellen

Preise für AutoResponder

AutoResponder kann kostenlos heruntergeladen werden.

41. MagicForm

über MagicForm MagicForm ist eine KI-basierte Konversationsplattform, die das Kundenengagement und die Konversionsrate erhöht, indem sie personalisierte, menschenähnliche Antworten auf Kundenanfragen generiert.

MagicForm beste Eigenschaften

MagicForm lernt sofort alles, was es über Ihr Unternehmen wissen muss, um Kunden selbstständig zu unterstützen

Das Recherchetool nutzt maschinelles Lernen, damit MagicForm sich mit zunehmender Nutzung verbessert

Versteht und "spricht" in über 30 Sprachen

Automatisierte Nachfassaktionen, 24/7-Antworten und personalisierte Fragen zur Verbesserung des Kundenerlebnisses

MagicForm Einschränkungen

Begrenzter kostenloser Plan mit nur 50 Konversationen pro Monat

Teure kostenpflichtige Pläne - nicht ideal für kleinere Unternehmen

MagicForm Preise

Starter : Kostenlos

: Kostenlos Pro : $99 pro Monat

: $99 pro Monat Enterprise: $249 pro Monat

42. Conversica

über Conversica Conversica ist ein KI-Kundenservice-Tool, das "Revenue Digital Assistants" einsetzt, um schwierige Konversationen zu führen. Dieses zweiseitige Konversationstool zielt darauf ab, den Umsatz zu steigern, indem es Sie mit mehr Leads verbindet und jeden Kontakt verfolgt.

Die besten Eigenschaften von Conversica

Conversica wurde entwickelt, um Beziehungen zu neuen Kunden aufzubauen, indem sorgfältig ausgearbeitete Personas die Konversation steuern

Es zielt darauf ab, die Mitarbeiterbindung zu verbessern, indem es die Top-of-the-Funnel-Gespräche abwickelt, so dass sich Ihr Team auf die Geschäfte weiter unten in der Pipeline konzentrieren kann

Qualifiziert Ihre MQLs, bevor Sie sie an den Vertrieb weitergeben

Ergänzt Ihre Prozesse zur Nachfragegenerierung, um Ihre Leads frühzeitig mit einer personalisierten Ansprache anzusprechen

Einschränkungen von Conversica

Dieses Tool ist sehr umfangreich, so dass seine Benutzeroberfläche anfangs etwas schwierig zu bedienen ist

Preise für Conversica

Kontaktieren Sie Conversica für alle Preisinformationen

43. Candide

über Candide Candide, ehemals Looti AI, erweitert Ihr CRM um Funktionen zum Auffinden der idealen Zielgruppen und Kandidaten für Ihr Unternehmen mit seiner innovativen Software zur Lead-Generierung.

Candide beste Eigenschaften

Candide clustert und analysiert Ihre Daten, um Ihre Zielgruppe zu identifizieren

Mehrere Filter helfen Ihnen, die perfekten Bewerber schneller zu finden

Bereinigen Sie Ihr CRM in Sekundenschnelle von unqualifizierten Leads

Integrierte Datenbereinigung für einen reibungslosen Betrieb Ihrer App

Einschränkungen von Candide

Candide richtet sich eher an Firmenkunden als an Einzelpersonen oder kleine Unternehmen

Die neueren Funktionen konzentrieren sich mehr auf allgemeine virtuelle Unterstützung als auf CRM-Support

Dieses Tool befindet sich noch in der Beta- und Testphase

Candide Preise

Basis : Nur kostenlose Testversion

: Nur kostenlose Testversion Effizient: $8 pro Monat

44. WARMER.ai

über Warmer.ai WARMER ist ein automatischer E-Mail-Schreiber, der künstliche Intelligenz nutzt, um personalisierte, verkaufsorientierte E-Mails zu erstellen. Mit einfachen Eingabeaufforderungen, um mehr über Ihr Ziel und Ihre Zielgruppe zu erfahren, ist WARMER so konzipiert, dass er schneller als je zuvor mehr Antworten erhält.

WARMER.ai beste Eigenschaften

Einfache Benutzeroberfläche zum schnellen Erlernen der Plattform

WARMER analysiert LinkedIn, Webseiten und CSVs, um mehr über Ihre Interessenten zu erfahren und personalisierte E-Mails zu schreiben

Es kann Listen mit mehreren Personen verarbeiten und trotzdem eine qualitativ hochwertige Nachricht liefern

WARMER.ai Einschränkungen

Die kostenpflichtigen Tarife sind kostspielig

WARMER.ai Preise

Kontaktieren Sie WARMER.ai für alle Preisdetails

HR- und Recruiting-Teams sind in fast jeder Abteilung des Unternehmens vertreten. Während sie sicherlich von vielen der bereits in dieser Liste erwähnten Tools profitieren können, gibt es auch eine Menge KI-Tools, die speziell für diese Teams entwickelt wurden.

45. Paradox

über Paradox Paradox.ai ist eine KI-Software für das Recruiting und die Personalabteilung zur Automatisierung von Aufgaben im Einstellungsprozess, wie z. B. das Screening von Kandidaten, die Planung von Vorstellungsgesprächen und das Onboarding. Mit seinem konversationellen KI-Assistenten Olivia hilft Paradox.ai Unternehmen, die besten Kandidaten zu finden, die Konversionsrate zu verbessern und Antworten auf häufige Fragen zu geben. Es bietet Funktionen wie die Integration mobiler Apps, automatisiertes Screening und Erfahrungsmanagement, um die Effizienz von HR und Recruiting zu steigern.

Die besten Funktionen von Paradox

Zwei-Wege-Texting und 24/7-Chat, um mit den Kandidaten zu ihren Bedingungen in Kontakt zu treten

Automatisiertes Bewerberscreening, um Sie mit den besten potenziellen Teammitgliedern zu verbinden

Event- und Terminmanagement für einen reibungslosen Ablauf von Vorstellungsgesprächen und Onboarding

Mobile-First-Bewertungen zur Reduzierung der kurzfristigen Mitarbeiterfluktuation

Paradoxe Einschränkungen

Einige hin- und hergehende Genehmigungen zwischen dem Unternehmen und Paradox beim Testen potenzieller Mitarbeiter

Paradox bietet eine Reihe von Integrationen an, die jedoch nicht so wertvoll oder reibungslos sind wie die eigene Plattform

Paradox-Preise

Kontaktieren Sie Paradox für alle Preisinformationen

46. Textio

über Textio Textio ist ein KI-Talentakquisetool, das sich auf die Erstellung von Stellenbeschreibungen und Leistungsbewertungen konzentriert, um Voreingenommenheit im Einstellungsprozess zu beseitigen und eine vielfältigere Belegschaft aufzubauen.

Die besten Eigenschaften von Textio

Automatische Vorschläge zur Optimierung von Stellenanzeigen, E-Mails, Social-Media-Kampagnen und mehr auf der Grundlage datengestützter Erkenntnisse

Funktionen, die Managern helfen, faires und umsetzbares Feedback zu schreiben

Detaillierte Berichte über die Qualität des Leistungsfeedbacks, aufgeschlüsselt nach demografischen Gruppen und Teams

Integrationen mit gängigen HR-Tools für kontinuierliche Anleitung innerhalb anderer Plattformen

Einschränkungen von Textio

Nicht alle Integrationen sind gleich leistungsfähig - vergewissern Sie sich, dass Ihre aktuelle Technologie mit Textio kompatibel ist, bevor Sie ein weiteres Tool in Ihre Prozesse integrieren

Besser für mittelgroße Unternehmen als für kleine Unternehmen oder Einzelanwender

Textio Preise

Kontaktieren Sie Textio für alle Preisinformationen

47. HiredScore

über HiredScore HiredScore ist ein Talent-Orchestrierungstool, das KI, tiefgreifende Integrationen und Automatisierung nutzt, um Ihren Recruiting-Teams umsetzbare Empfehlungen zu geben. HiredScore nutzt Ihre historischen Teamdaten und das Wissen um Ihre aktuelle Situation, um Ihre Ziele automatisch mit den aktuellen Prioritäten abzugleichen. Die Vorschläge erstrecken sich über den gesamten Einstellungsprozess und unterstützen die Produktivität der Mitarbeiter, die interne Mitarbeiterbindung, die Vielfalt und Integration, die Talentfindung und vieles mehr.

HiredScore beste Eigenschaften

Screening-Ergänzung zur Identifizierung von Spitzenkandidaten und zur Verringerung von Voreingenommenheit im Einstellungsprozess

Durchsucht bisherige ATS-, CRM-, Mitarbeiter-, VMS- und externe Datenbanken, um faire Vorschläge für jede Rolle zu machen

HiredScore Einschränkungen

Nicht so effektiv in anderen Sprachen als Englisch

Kann langsam sein beim Laden

HiredScore Preise

Kontaktieren Sie HiredScore für alle Preisinformationen

48. Juicebox (PeopleGPT)

über Juicebox PeopleGPT von Juicebox ist eine KI-gestützte Suchmaschine für Aufgaben der Talentakquise wie Rekrutierung, Kundenfindung, Recherche und mehr. PeopleGPT nutzt das GPT-4-KI-Modell, um LinkedIn-Profile zu verstehen und zu durchsuchen, um Ihre besten Kandidaten zu identifizieren.

PeopleGPT beste Eigenschaften

PeopleGPT erstellt Ihre eigene Strategie für die Kandidatensuche mit Ressourcen wie einer Liste ähnlicher Unternehmen, aus denen Sie Kandidaten auswählen können, Standorten von Kandidaten, relevanten Jobtiteln und mehr

Sie können die Parameter, die zur Generierung Ihrer Antworten verwendet wurden, genauer betrachten und direkt anpassen

Erreichen Sie Kandidaten per E-Mail direkt von PeopleGPTs Plattform aus mit automatisch generierten und personalisierten Nachrichten

Einschränkungen von PeopleGPT

Die Funktionen von PeopleGPT unterstützen Talent Acquisition Teams bei der Kandidatensuche, können aber nicht den Einstellungsprozess unterstützen

Preise für PeopleGPT

Kontaktieren Sie PeopleGPT für alle Preisinformationen

49. Locken Sie

über Anziehen.ai Nach einem ähnlichen Prinzip wie PeopleGPT ist Attract eine KI-gestützte Plattform für die Talentsuche und -bindung, die die Fähigkeiten Ihres HR-Teams bei der Gewinnung und Verwaltung von Talenten erweitern soll.

Attract beste Eigenschaften

Tools zur Verwaltung Ihrer Arbeitsabläufe bei der Talentsuche, um Ihre Arbeitgebermarke zu stärken und einprägsamere Erfahrungen für Kandidaten zu schaffen

Automatisierte Vorschläge für die Gewinnung, Entwicklung und Bindung Ihrer Talente

Nutzt künstliche Intelligenz, um Ihre Stellenanzeigen zu optimieren und Lebensläufe zu prüfen

Einschränkungen bei Attract

Attract ist besser für größere Unternehmen geeignet als für kleine Unternehmen oder Einzelpersonen

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche schwierig zu navigieren

Attract Preise

Kontaktieren Sie Attract für alle Preisinformationen

50. Effy

über Effy Effy ist ein leistungsmanagement software zur Förderung von Wachstum und Entwicklung in Unternehmen. Sie nutzt KI-Technologie, um 360-Grad-Feedback, Einzelgespräche, Bewertungen und Entwicklungspläne mit gebrauchsfertigen Vorlagen für eine optimierte Benutzererfahrung zu erleichtern.

Die besten Eigenschaften von Effy

KI-generierte Analysen und Einblicke für ein besseres Verständnis Ihrer Leistungsbewertungen

Mehr als 20 vorgefertigte Fragebogenvorlagen für Feedback

Sie können Ihre Beurteilungsprozesse direkt von Slack oder Microsoft Teams aus durchführen

Einschränkungen von Effy

Teure kostenpflichtige Pläne machen Effy für kleinere Unternehmen unzugänglich

Einige Analyse- und Berichtsfunktionen können nur über Integrationen genutzt werden

Effy-Preise

Kostenlos

Pro : $540 für ein Jahr Zugang

: $540 für ein Jahr Zugang Unternehmen: Kontaktieren Sie Effy für Preise

Mit einer Investition in eines dieser KI-Tools können Sie nichts falsch machen.

Allerdings kann es leicht passieren, dass Sie Ihre Prozesse (und Ihren Geldbeutel) mit zu vielen Apps überfordern, um Ihren Alltag positiv zu beeinflussen.

Egal, wie viele KI-Tools Sie in Ihren Arbeitsablauf einführen, sie werden niemals die Unterstützung und die Beiträge von Ihnen oder einem anderen Teammitglied ersetzen. Unser Rat? Investieren Sie Ihr Budget und Ihre Zeit lieber in die eine App, die Ihre Produktivität garantiert in die Höhe treibt - ClickUp -, anstatt Ihren Tech-Stack mit jedem Top-Tool aufzuladen.

ClickUp ist die einzige einzigartig rollenbasierte KI-Lösung mit regelmäßig optimierten und forschungsgestützten Prompts, die direkt in die Plattform integriert sind. ClickUp Brain ist die ultimative Ressource für jedes Team, da es die Möglichkeit bietet, Kommentarthemen von überall in Ihrem Arbeitsbereich zusammenzufassen, Inhalte auf Ihren spezifischen Anwendungsfall zuzuschneiden und Text in mehr als 10 Sprachen zu übersetzen.

