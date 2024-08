10 beste AI-Tools für Google Sheets zur Optimierung Ihrer Tabellenkalkulationen

Mit immer mehr Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI), die täglich auf den Markt kommen, werden die Möglichkeiten der KI-Tools zu erledigen, sind grenzenlos.

Von der Automatisierung von Routineaufgaben und der Optimierung von Lieferketten bis hin zur Erkennung von Cybersecurity-Bedrohungen in Echtzeit und der Durchführung von Marktanalysen - KI Anwendungsfälle sind ebenso vielfältig wie umfangreich.

Eine der beliebtesten Anwendungen von KI ist die Erweiterung der Fähigkeiten bestehender Tools. Instanz, Google Tabellen ist ein Kraftpaket von aufgabenverwaltung und Produktivität, und mit KI können Sie seine Features noch weiter ausbauen.

Wenn Sie auf der Suche nach einem KI-Tool sind, um in Verbindung mit Google Tabellen zur Steigerung der Produktivität lesen Sie weiter. In diesem Blogbeitrag werden die besten KI-Tools für Google Tabellen vorgestellt, mit denen Sie Ihre Tabellenkalkulation optimieren und schneller erledigen können.

Nicht alle KI-Tools sind gleich. Hier erfahren Sie, wie Sie die Tools finden, die für Ihre Google Tabellen am besten geeignet sind.

Einfache Integration: Sie sollten in der Lage sein, das KI-Tool in Google Tabellen ohne besondere Einstellungen einzurichten. Mit anderen Worten: Sie sollten in der Lage sein, es ohne einen technischen Assistenten in Betrieb zu nehmen

Sie sollten in der Lage sein, das KI-Tool in Google Tabellen ohne besondere Einstellungen einzurichten. Mit anderen Worten: Sie sollten in der Lage sein, es ohne einen technischen Assistenten in Betrieb zu nehmen Benutzerfreundlichkeit: Sie sollten in der Lage sein, schnell herauszufinden, wie das tool funktioniert und wie Sie es dazu bringen können, das zu erledigen, was Sie brauchen

Sie sollten in der Lage sein, schnell herauszufinden, wie das tool funktioniert und wie Sie es dazu bringen können, das zu erledigen, was Sie brauchen Funktionalität: Das Tool für KI in Google Tabellen sollte so konzipiert sein, dass es genau das erledigt, was Sie benötigen, sei es NLP für die Extraktion, Verarbeitung und Analyse von Dummy-Daten, Automatisierung von Aufgaben oder prädiktive Analysen

Das Tool für KI in Google Tabellen sollte so konzipiert sein, dass es genau das erledigt, was Sie benötigen, sei es NLP für die Extraktion, Verarbeitung und Analyse von Dummy-Daten, Automatisierung von Aufgaben oder prädiktive Analysen Anpassung: Ein gutes KI-Tool ermöglicht Ihnen die Anpassung an Ihre Bedürfnisse, z. B. die Integration mit anderen Tools und Plattformen

Ein gutes KI-Tool ermöglicht Ihnen die Anpassung an Ihre Bedürfnisse, z. B. die Integration mit anderen Tools und Plattformen Skalierbarkeit: Das KI-Tool sollte in der Lage sein, zusätzliche Kapazitäten zu bewältigen, wenn Ihre Projekte an Größe oder Komplexität zunehmen

Das KI-Tool sollte in der Lage sein, zusätzliche Kapazitäten zu bewältigen, wenn Ihre Projekte an Größe oder Komplexität zunehmen Sicherheit: Wählen Sie ein generatives KI-Tool, das die Gesetze zum Datenschutz und zur Sicherheit einhält und über robuste Verschlüsselungsmaßnahmen zum Schutz vor Verstößen verfügt

Wählen Sie ein generatives KI-Tool, das die Gesetze zum Datenschutz und zur Sicherheit einhält und über robuste Verschlüsselungsmaßnahmen zum Schutz vor Verstößen verfügt Updates: Mit regelmäßigen Updates sollte die KI in Google Tabellen in der Lage sein, Probleme mit der Leistung zu lösen und mit dem technischen Fortschritt Schritt zu halten

Die Wahl der besten Option für Ihr Geschäft ist eine schwierige Aufgabe. Sofern Sie nicht nach einer kostenlosen Lösung suchen, ist der Kauf von tabellenkalkulationssoftware ist eine Investition, die gerechtfertigt werden muss.

Die KI-Tools für Tabellenkalkulationen sollen Ihnen helfen, den Zeit- und Arbeitsaufwand für Tabellenkalkulationen zu optimieren. Keine Sorge - wir haben unsere Hausaufgaben erledigt. Sehen Sie sich unsere Liste mit den 10 besten KI-Optionen für Google Tabellen an:

1. ClickUp - Das Beste für Projektmanagement-Integration ClickUp ist eine ganzheitliche Plattform für das Projektmanagement. Eines der

KI Anwendungsfälle ist die Optimierung von Google Tabellen in einer gut organisierten und kollaborativen Weise.

Nutzen Sie die Features von ClickUp zur Verwaltung von Aufgaben mit den Tabellenkalkulationsfunktionen von Google Tabellen. Erstellen Sie leistungsstarke Automatisierungen wie die automatische Aktualisierung von Tabellenkalkulationen mit neuen ClickUp Aufgaben synchronisierung von Status und Nachverfolgung von Zeiterfassungen in Arbeitsblättern. ClickUp Gehirn kann Vorlagen generieren, bestimmte Tabellenkalkulationsformeln abschließen und sogar Tabellenkalkulationsdaten in einem bestimmten, strukturierten Format zusammenfassen, was die Analyse von Trends und das Treffen fundierter Entscheidungen erleichtert. Dies vereinfacht komplexe Prozesse und macht manuelle Aufgaben überflüssig, so dass Sie sich auf strategische Initiativen konzentrieren können.

Für diejenigen, die nach einer plattforminternen Lösung suchen, ClickUp's Tabelle Ansicht ermöglicht Ihnen die einfache Verwaltung von Datenbanken, Beständen und verschiedenen Informationssätzen.

Ziehen und Ablegen von Aufgaben auf der ClickUp Tabelle Ansicht für einfache Organisation

Benutzerdefiniert ClickUp's bearbeitbare Tabellenkalkulationsvorlage für verschiedene Zwecke, von der Erstellung einfacher Tabellenkalkulationen und Buchhaltung bis hin zu umfassenden Ressourcen- und tagesplanung .

Speichern, organisieren und analysieren Sie Ihre Ressourcenplanung und Tagesplanung mit dieser bearbeitbaren Tabellenvorlage von ClickUp

Organisieren, visualisieren und verwalten Sie Ihre Daten mühelos mit dieser leistungsstarken Vorlage.

Mit manuellen Einträgen aufhören : Automatisieren Sie den Datenimport nachzeit sparen und vermeiden Sie Fehler

: Automatisieren Sie den Datenimport nachzeit sparen und vermeiden Sie Fehler Zahlen knacken wie ein Profi : Erstellen Sie benutzerdefinierte Formeln und Gleichungen für einfache Berechnungen

: Erstellen Sie benutzerdefinierte Formeln und Gleichungen für einfache Berechnungen Nachverfolgung des Fortschritts auf einen Blick: Intuitive visuelle Darstellungen, die Ihnen den Überblick über Projekte und Investitionen ermöglichen

Nutzen Sie endlich das Potenzial von ClickUp + Zapier-Integration um nahtlos mit Google Tabellen zu arbeiten. Automatisieren Sie Aufgaben, optimieren Sie die Datenverwaltung und steigern Sie die Produktivität wie nie zuvor.

ClickUp beste Features

Erstellen Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Status, um den Überblick zu behalten, z. B. "Geliefert", "Bestellt" und "Zu erledigen" in Ihremtabellenkalkulation für das Projektmanagement* Erstellen Sie Zeilen in Google Tabellen unter Verwendung der Zapier-Integration; senden Sie Auslöser, wenn Aufgaben, Listen oder Ordner hinzugefügt oder geändert werden

Erstellen Sie Tabellen mit umfangreichen Daten und Einblicken für alles, von Restaurants bis zu Wettbewerbern, mitClickUp Gehirn

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Erkenntnisse aus komplexen Tabellen, Meeting-Notizen und Blog-Beiträgen zu gewinnen

Kategorisieren und fügen Sie Attribute hinzu, um Einträge in Tabellenkalkulationen mit unterschiedlichen Feldnamen zu verwalten, abhängig von Ihrer Verwendung

Schließen Sie spezifische Tabellenkalkulationsformeln ab und fassen Sie Daten in Ihren Google Tabellen mit ClickUp Brain zusammen

Verbessern Sie die Nachverfolgung von Zellen/Werten mit Tags, Achtung vor Abhängigkeiten und Zeiterfassung

Erstellen Sie schnell Dokumente mit benutzerdefinierten Formeln und Formaten

Standardisierung von Prozessen mit der generativen KI von ClickUp, die vollständig mit Google Drive integriert ist

ClickUp Limits

Nicht alle ClickUp Features sind derzeit in der mobilen App verfügbar

ClickUp Brain ist nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

ClickUp Preise

ClickUp bietet vier verschiedene Pläne an:

Free Forever

Unlimited: $7 pro Monat und Benutzer

$7 pro Monat und Benutzer Business: $12 pro Monat und Benutzer

$12 pro Monat und Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,300+ Bewertungen)

4.7/5 (9,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4000+ Bewertungen)

über Ajelix Wenn Sie nach einem SaaS-Produkt mit KI-Modellen zum Schreiben von Formeln, Übersetzen von Tabellenkalkulationen, Generieren von Vorlagen und Erstellen von Berichten mit Hilfe von KI, dann ist Ajelix genau das Richtige für Sie.

Ajelix ist eine KI-Lösung für Datenanalysten, Google Tabellen und Excel-Benutzer, um produktivität zu verbessern . Mithilfe fortschrittlicher Modelle der künstlichen Intelligenz und der Verarbeitung natürlicher Sprache versteht Ajelix, was die Benutzer erreichen wollen.

Verwenden Sie zum Beispiel den Excel-Formelgenerator, um die Formel zur Berechnung der Eingabewerte zu beschreiben, und Ajelix generiert die korrekte Excel-Syntax.

Der KI-gestützte Bot von Ajelix generiert Antworten zu Excel, kann Beispiele liefern und Konzepte erklären. Mit diesem leistungsstarken Formel-Generator entfällt die manuelle Arbeit der Suche nach Formeln für bestimmte Aufgaben. Ajelix lässt sich mit Excel und Google Tabellen integrieren.

Ajelix beste Features

Generieren von Google Tabellen Formeln auf der Basis von Texteingaben, die es auch Anfängern erleichtern, komplexe Berechnungen durchzuführen

Erstellen Sie visuell ansprechende Berichterstellungen in weniger als einer Minute mit der ChatGPT-Datenanalyse-Integration

Optimieren Sie Ihren Code für eine bessere Lesbarkeit und debuggen Sie ihn 10x schneller

Erstellen Sietabellenkalkulationsvorlagen aus Ihren Schlüsselwörtern mit KI

Ajelix-Einschränkungen

Monatliche Limits für Anfragen im kostenlosen Plan können Benutzer mit komplexen Arbeitsanforderungen einschränken

Abhängig von Updates und ML/Modellen kann es gelegentlich zu Ungenauigkeiten kommen, die vom Benutzer überprüft werden müssen

Ajelix Preise

Free

Standard: $9,99 pro Monat

$9,99 pro Monat Geschäft: $19.95

Ajelix Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

über SheetAI App SheetAI.app vereinfacht Ihre Arbeit mit Google Tabellen durch KI-gesteuerte Funktionen, die sich wiederholende Aufgaben wie die Bearbeitung von Texten automatisieren. Es wandelt auch Eingabewerte in Datenanalyse und Visualisierung für Pivottabellen um, um komplexe Daten in einem vereinfachten Format darzustellen.

Darüber hinaus können Sie Variationen von ChatGPT-3-Aufforderungen direkt in Ihren Tabellenkalkulationen ausführen. Ob Sie nun ein Business-Analyst oder ein Finanzexperte sind, Sie werden die intuitive Benutzeroberfläche und die automatisierten Datenanalysefunktionen zu schätzen wissen, mit denen Sie durchschnittliche Aufgaben in der Tabellenkalkulation effizient erledigen können.

SheetAI.app beste Features

Erstellen Sie Taglines, wenden Sie Tag-Matching an und übersetzen Sie eingegebenen Text, indem Sie relevante Details aus der Datenbank des Benutzers mithilfe von KI abrufen

Nutzung von DALL-E aus der Tabellenkalkulation heraus, um KI-gestützte Bilder von Grund auf mit Eingabeaufforderungen zu generieren

Erhalten Sie Einblicke und Empfehlungen auf der Grundlage von Datenmustern und -trends, indem Sie SheetAI.app als effiziente Seitenleiste verwenden

Support von Datenergänzungen über Text und URLs

SheetAI.app Limitierungen

Limitierte Kompatibilität mit erweiterten Funktionen und Formeln der Tabellenkalkulation über bestimmte Apps oder Plattformen

Kann keine anderen Tabellenkalkulationsaufgaben durchführen, die menschliches Urteilsvermögen oder Kreativität erfordern, wie z. B. das Schreiben von Berichten auf der Grundlage von Daten aus der Pivottabelle

Preise für SheetAI.app

Free

Formula Genie: $2/Monat

$2/Monat Unlimited: $6/Monat

SheetAI.app Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

4. XLMiner Analysis ToolPak - Das Beste für fortgeschrittene statistische Analysen

über Google Workspace-Marktplatz XLMiner Analysis ToolPak ist verfügbar als Google Tabellen Add-On und bietet den Benutzern ein fortschrittliches Datenanalyse-Toolkit, das Funktionen wie Fourier-Analyse, Clustering, Zeitreihenvorhersage und mehr umfasst.

Durch die Integration der Funktionen von XLMiner Analysis ToolPak können Sie Ihre Arbeitsabläufe vereinfachen und komplexe Aufgaben der Datenanalyse direkt in Ihren Tabellenkalkulationen durchführen. Es ist ideal für Geschäfte mit fortgeschrittenen Datenanalyseaufgaben, wie z.B. Finanzprognosen und Marktforschung.

XLMiner beste Features

Importieren Sie Daten, führen Sie Analysen durch und visualisieren Sie die Ergebnisse - alles auf derselben Plattform

Wählen Sie die Art der Analyse, die Sie durchführen möchten, nahtlos aus

Effizientes Arbeiten mit großen Datensätzen, da XLMiner seit über 20 Jahren Bestandteil von Microsoft Office ist

Machen Sie fortgeschrittene Datenanalysen auch für diejenigen zugänglich, die keine fundierten Kenntnisse in folgenden Bereichen habenKI-Statistik* Schließen Sie es an und nutzen Sie die Daten aus den ausgewählten Google Tabellen

XLMiner Beschränkungen

Die Plattform ist anfällig für eine Zeitverzögerung, die den Flow der Arbeit unterbrechen und die Benutzer frustrieren könnte

Es fehlen fortschrittliche Features, benutzerdefinierte Anpassungen und Analysemethoden, wie sie andere spezialisierte Statistiksoftware der neueren Generation bietet, die auf GPT-Formeln basiert

XLMiner Preise

Starter: $9.95 pro Benutzer pro Monat

XLMiner Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. MonkeyLearn - Das Beste für Tagging in Google Tabellen

über MonkeyLearn Möchten Sie manuelle und sich wiederholende Aufgaben bei der Verarbeitung von Zeilen mit Text in Google Tabellen eliminieren? Der API-Schlüssel von MonkeyLearn, der auf Wissen über maschinelles Lernen aufbaut, automatisiert die Textanalyse für Sie.

Er hilft bei der Festlegung konsistenter Tag-Kriterien und gewährleistet so eine fehlerfreie Datenanalyse mit einem oder mehreren Tags in einem bestimmten Format und schnellere Einblicke in die Tabellenkalkulation. Dieses Tool eignet sich perfekt für kleine bis mittelgroße Unternehmen, Marketing- und Vertriebsteams sowie Anbieter von Kundendienstleistungen.

MonkeyLearn beste Features

Schnellerer Einblick in die Daten durch automatisierte Analyse

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte mit Google Tabellen oder Ihren eigenen BI-Tools

Kombinieren und filtern Sie nach mehreren Dateneingaben, einschließlich Daten und benutzerdefinierten Feldern

Schneller Einstieg mit vorgefertigten Modellen wie Stichwort-Extraktion oder Sentiment-Analyse

MonkeyLearn-Einschränkungen

Limitierter Support für die Integration von Google Tabellen

Limitierte Informationen zur Verwendung des Tools, was für erstmalige Benutzer problematisch sein kann

Preise für MonkeyLearn

Basic: Free

Free MonkeyLearn API: $299 pro Monat mit 10k Abfragen pro Monat

$299 pro Monat mit 10k Abfragen pro Monat MonkeyLearn Studio: Benutzerdefinierte Preise

MonkeyLearn Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. FormasHQ - Das Beste für Textanalyse und Stimmungserkennung

über FormelnHQ FormulasHQ ist ein KI-Tool, das den Umgang der Benutzer mit Google Tabellen und Excel verändern soll. Zu seinen weiteren Anwendungen gehören die Erstellung benutzerdefinierter Formeln auf der Grundlage von Eingaben in natürlicher Sprache, das Schreiben von Apps Script- oder VBA-Codes und die Erstellung von Regex-Mustern für die Textmanipulation.

Es ermöglicht Benutzern, komplexe Formeln zu erstellen oder sich wiederholende Aufgaben in Google Tabellen zu automatisieren, ohne Programmierkenntnisse zu benötigen.

FormasHQ beste Features

Vereinfachen Sie komplexe Textmuster mit dem Tool für reguläre Ausdrücke, das einen robusten Musterabgleich und eine Datenextraktion ermöglicht

Sicherstellung der Zugänglichkeit und Effektivität in verschiedenen Sprachen, einschließlich Englisch, Hindi, Spanisch, Französisch und Türkisch

Sofortige Unterstützung bei der Ideenfindung durch integrierte ChatGPT-Eingabeaufforderungen

Automatisierung von Aufgaben und Erweiterung der Funktionen von Google Tabellen mit der VBA-Integration

Beschränkungen von FormulasHQ

Die Wirksamkeit von KI-generierten Formeln und Code-Skripten hängt stark davon ab, wie Sie das gewünschte Ergebnis beschreiben

Bestimmte erweiterte Features, insbesondere solche, die VBA oder Apps Script beinhalten, sind möglicherweise nicht mit allen Versionen von Google Tabellen vollständig kompatibel

FormulasHQ Preise

Basic: Free

Free Pro-Jahresabonnement: 4,33 $ pro Monat

4,33 $ pro Monat Formel Pro: $5.99 pro Monat

FormulasHQ Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

7. Koeffizient - Am besten für die Formel-Erstellung

über Koeffizient Coefficient ist ein Datenmanagement-Tool, mit dem Sie große Datenmengen automatisch in Google Tabellen importieren und analysieren können. Es generiert schnell aufschlussreiche Visualisierungen und automatisiert sich wiederholende Aufgaben mit vorgefertigten Google Tabellen Dashboard vorlagen.

Das KI-Tool mit einer dynamischen Tabellenkalkulationsschnittstelle für Google Tabellen ist derzeit für Salesforce, HubSpot, Snowflake, MySQL und PostgreSQL verfügbar und eignet sich damit perfekt für mittlere bis große Geschäfte, die große Datenmengen verarbeiten.

Koeffizient beste Features

Vorgefertigte Google Tabellen Vorlagen sofort starten

Automatisierung von Tabellenkalkulationen und Datenprozessen zur Erstellung von Live-Berichten und Dashboards

Verbinden Sie jede Datenquelle oder jedes Business-System mit Google Tabellen und rufen Sie Daten mit einem einzigen Klick ab

Massenexport von Daten aus Google Tabellen in Ihre Quellsysteme dank der 2-Wege-Synchronisierung

Auslösen von Slack- und E-Mail-Benachrichtigungen, um Benutzer über Änderungen oder wichtige Erkenntnisse zu informieren, z. B. über Änderungen von Zellwerten oder Bedingungen

Koeffizientenbegrenzungen

Abhängig von Textanweisungen

Hängt stark von Verlaufsdaten ab

Erfordert die Kenntnis der GPTX()-Funktionen

Koeffiziente Preisbildung

Basic: Free

Free Starter: $59 pro Monat

$59 pro Monat Pro: $119 pro Monat

$119 pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Koeffizient Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. Excel Formula Bot - Das Beste für die Erstellung von Skripten & Regex

über Formel Bot Excel Formula Bot ist ein KI-Tool für Google Tabellen und Excel, das Aufgaben unterstützt, die über die üblichen Tabellenkalkulationsformeln hinausgehen, z. B. Skripte, grundlegende Aufgaben, Regex, Tabellenkalkulation und SQL.

Dieser KI-Chatbot ist ein neuer Marktteilnehmer und stellt für Benutzer von Google Tabellen eine große Neuerung dar. Als GPT-Copilot-Registerkarte macht Excel Formula Bot die Erstellung komplexer Formeln leichter zugänglich, indem er einfache englische Anweisungen in Formeln umwandelt.

Excel Formula Bot beste Features

Generieren von SQL-Abfragen aus Tabellen der Benutzerdatenbank und Textanweisungen

Erstellen von VBA und Apps Script Codes zur Automatisierung von Aufgaben in Google Tabellen

Erstellen Sie Tabellen für jede Situation, wie z. B. Zeiterfassungen und Ausgaben

Verwenden Sie KI, um Google Tabellen zu analysieren, Tabellen oder Diagramme zu erstellen, Antworten auf Abfragen zu geben und bestimmte Aktionen in Tabellenkalkulationen auszuführen, wie z. B. die Anwendung eines strukturierten Formats für eine bestimmte Aufgabe

Excel Formula Bot Einschränkungen

Ist möglicherweise nicht in der Lage, einzigartige und komplexe Szenarien zu bewältigen, die kreative oder unkonventionelle Formeln erfordern

Erzeugt möglicherweise nicht immer genaue oder optimale Formeln, insbesondere bei spezifischen Problemen

Excel Formula Bot Preise

Free Plan: $0 pro Monat

$0 pro Monat Pro Plan: $9 pro Monat

Excel Formula Bot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (89 Bewertungen)

4.5/5 (89 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Simple ML for Sheets - Das Beste für die Integration von maschinellem Lernen

über Einfacher ML für Tabellenblätter Simple ML for Sheets ist ein Add-On für Google Tabellen, mit dem Sie die gängigsten Aufgaben des maschinellen Lernens (ML) lösen können, wie z. B. die Durchführung von Regressionsanalysen, die Vorhersage zukünftiger Werte und das Aufspüren von Anomalien in einem beliebigen Datensatz in der Tabellenkalkulation.

Das Beste daran ist, dass jeder, der mit Google Tabellen vertraut ist, von kleinen Eigentümern und Wissenschaftlern bis hin zu Business-Analysten und Studenten, mit Simple ML for Sheets automatisch wertvolle Vorhersagen machen kann.

Simple ML for Sheets beste Features

Führen Sie es in Ihrem Browser aus, damit Ihre Daten dort bleiben, wo Sie gerade arbeiten - sicher in Ihren Google Tabellen

Wenden Sie ML mit der einfachen, intuitiven Schnittstelle auf Ihre Daten an

Aktualisieren Sie die Tabelle automatisch auf Ihrem Google Drive, damit Sie sie leichter für Ihr Team freigeben können

Simple ML for Sheets Einschränkungen

Es gibt eine Lernkurve für Benutzer, die zum ersten Mal damit arbeiten

Preise für Simple ML for Sheets

Kostenloses Google Tabellen tool

Simple ML for Sheets Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

über PromptLoop PromptLoop hilft bei der Erstellung von Tabellenkalkulationsmodellen zur Umwandlung, Extraktion oder Zusammenfassung von Text mit KI-Tools. Es funktioniert wie die Funktion SUM oder VLOOKUP, um Text und Antworten in einem bestimmten Format zu generieren.

Darüber hinaus können Sie auf deren Daten auf verschiedene Weise aufbauen, z. B. für die Generierung von Schlüsselwörtern, die Analyse von Verkaufslisten, eCommerce-Listen und e-Mail-Kontaktaufnahme mit GPT-Formeln.

PromptLoop beste Features

Transformieren, Extrahieren oder Zusammenfassen von Textdaten in Tabellenkalkulationen

Erstellen und trainieren Sie Ihr benutzerdefiniertes KI-Modell mit Ihren Daten

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows und Lösungen mit Funktionen zur Texterstellung, Zusammenfassung und Websuche

Extrahieren und klassifizieren Sie Daten von Websites und fügen Sie benutzerdefinierte Kategorien zu Datensätzen hinzu - mit einer Plattform, die Sie in Google Tabellen verwenden können

Integrieren Sie bestehende PromptLoop-Modelle mit Texterstellung, Zusammenfassung und benutzerdefinierten Endpunkten, um den aktuellen Workflow zu verbessern

PromptLoop-Einschränkungen

Neigt dazu, sich zu verzögern oder aufzuhängen

Liefert möglicherweise keine effektiven Ergebnisse für komplexe oder unorganisierte Datensätze

PromptLoop Preise

Free: $0 pro Monat

$0 pro Monat Einzelperson: $90 pro Monat

$90 pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

PromptLoop Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Steigern Sie Ihre Produktivität in Tabellenkalkulationen mit KI

Die richtige KI in Google Tabellen liegt an der Schnittstelle zwischen dem, was Sie damit erledigen wollen, wie weit Sie es ausbauen wollen und wie viel Zeit und Geld Sie bereit sind, dafür zu investieren.

Es gibt viele KI-Tools, also prüfen Sie genau, wie sie zu Ihren Google Tabellen-Projekten passen - Sie werden sicher etwas finden, das perfekt zu Ihnen passt.

ClickUp ist das ultimative projektmanagement tool das Sie bei der Analyse von Daten durch fortgeschrittene und einsteigerfreundliche Features der Tabellenkalkulation unterstützt.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Google Tabellen Alternative empfehlen wir ClickUp auszuprobieren. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an um loszulegen.