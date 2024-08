Wie man ein Google Sheets Dashboard erstellt (mit 5+ Vorlagen)

Möchten Sie die Daten Ihres Teams in einem visuellen Dashboard darstellen?

Mit Google Sheets-Dashboards können Sie den Fortschritt und den Status eines Projekts leicht verfolgen. Sie können schnell den Fortschritt zwischen verschiedenen Aufgaben vergleichen , setzen Sie Prioritäten für die wichtigsten Aufgaben, und sehen Sie, welche Aufgaben im Rückstand sind, damit Sie Maßnahmen ergreifen können.

Und mit automatischen Aktualisierungen aus Quellen wie Google Analytics, Salesforce und Github ist es ganz einfach, den Überblick zu behalten, wenn etwas passiert.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Dashboard in Google Sheets erstellen, stellen Ihnen vorgefertigte Vorlagen zur Verfügung und gehen auf eine noch bessere Alternative für Ihre Dashboard-Anforderungen ein!

Was ist ein Google Sheets Dashboard?

Ein Google Sheets Dashboard ist eine großartige Möglichkeit, Daten aus verschiedenen Quellen zu visualisieren und zu verfolgen.

Mit einem Klick auf eine Schaltfläche können Sie Informationen aus verschiedenen Tabellenkalkulationen abrufen und schnell Diagramme, Tabellen und Grafiken erstellen, um Einblicke in Ihr Projekt oder Ihr Unternehmen zu erhalten. Sie können auch automatische Warnmeldungen einrichten, um über Datenänderungen auf dem Laufenden zu bleiben. So können Sie Trends erkennen und bei Bedarf Korrekturmaßnahmen ergreifen.

Wie erstellt man ein Dashboard in Google Sheets?

Verwenden Sie diese Anleitung für Google Sheets-Dashboards, um die Daten Ihres Teams zu speichern:

Sie müssen die Datenquelle für Ihre Dashboard-Datenbank festlegen.

Wenn Sie eine Google-Formular um Daten zu sammeln, wird automatisch ein Arbeitsblatt mit den Ergebnissen erstellt. Alternativ können Sie die Daten auch als CSV-Datei von Ihrem Analysetool herunterladen.

Es gibt jedoch nur sehr wenige Möglichkeiten, die Datenerstellung in Google Sheets zu automatisieren.

Sie müssen also höchstwahrscheinlich eine Datenbank manuell erstellen.

In diesem Artikel werden wir die "monatlichen Marketingausgaben" als Beispieldatenbank verwenden. Wir haben eine Spalte für "Budget" hinzugefügt, um einen Ausgabentrend aufzuzeigen.

Sie haben mit sehr komplexen Datensätzen wie Google Analytics-Daten zur Leistung Ihrer Kampagne zu tun?

Nutzen Sie diese GSheet-Funktionen, um eine schnelle Datenanalyse durchzuführen:

Bedingte Formatierung : Formatieren Sie Ihre Zellen mit 'IF'-Bedingungen

: Formatieren Sie Ihre Zellen mit 'IF'-Bedingungen Vlookup : Vertikales Nachschlagen von Daten

: Vertikales Nachschlagen von Daten Hlookup : Daten horizontal durchsuchen

: Daten horizontal durchsuchen Pivot-Tabelle e: Daten einfach sortieren und isolieren

2. Ein Diagramm generieren

Markieren Sie nun alle Daten in der Tabelle, gehen Sie auf Einfügen und wählen Sie Diagramm.

Sie können das standardmäßige Liniendiagramm im Diagrammeditor auf der rechten Seite in ein Torten- oder Balkendiagramm oder etwas anderes ändern.

Hier können Sie auch andere Details des Diagramms oder der Grafik bearbeiten, z. B. die Titel für die Achsen, die Höhe des Diagramms und das Farbthema.

3. Formatieren Sie das Diagramm für bessere Lesbarkeit und Benutzerfreundlichkeit

Es ist an der Zeit, Ihr gewöhnliches Diagramm in ein vollwertiges Dashboard zu verwandeln!

Schließen Sie den Diagrammeditor und wählen Sie den Diagrammbereich aus.

Ziehen Sie ihn dann neben die Rohdatentabelle und verschieben Sie ihn.

Klicken Sie nun auf das "Drei-Punkte-Symbol" in der oberen rechten Ecke des Diagrammbereichs.

Daraufhin werden zwei Optionen angezeigt:

Veröffentlichen

In eigenes Blatt verschieben

Wenn Sie "Veröffentlichen" wählen, erstellt Google Sheets einen Link, den Sie für andere Nutzer freigeben können. Aktualisieren Sie die Berechtigungen, um bestimmte Nutzer in diesem Stadium zuzulassen oder einzuschränken.

diagramm in Google Sheets im Web veröffentlichen

Aber wir wollen nicht lügen: Das veröffentlichte Diagramm ist ein wenig langsam.

Versuchen Sie, Ihre Rohdaten zu bearbeiten und sehen Sie, wie lange es dauert, den Diagrammbereich zu aktualisieren. 🙄

Mit der Option In eigenes Blatt verschieben werden die Daten dagegen schnell aktualisiert.

Allerdings müssen Sie ständig zwischen den Registerkarten hin- und herwechseln, um die Rohdaten zu bearbeiten und sie im Diagramm anzuzeigen.

Wenn Sie die obigen Schritte wiederholen, können Sie mehrere Diagramme erstellen und sie auf eine eigene Registerkarte verschieben.

Solche datenvisualisierung können Sie verschiedene Metriken gleichzeitig vergleichen.

Das ist ein Dashboard, auf das Google Sheets stolz sein kann!

Dynamische Google Sheets Dashboard-Vorlagen

1. Google Sheets PPC Dashboard-Vorlage von Power My Analytics

Über Power My AnalyticsDiese Vorlage herunterladen

2. Google Sheets Facebook Ads Dashboard Vorlage von Power My Analytics

Über Power My AnalyticsDiese Vorlage herunterladen

3. Google Sheets Amazon MWS Dashboard von Power My Analytics

Über Power My AnalyticsDiese Vorlage herunterladen

Beschränkungen beim Erstellen eines Dashboards in Google Sheets

Begrenzte Automatisierungsmöglichkeiten

Begrenzte Integrationen

Kein universelles Projektmanagement-Tool

Große Datensätze können zu Leistungsproblemen führen

Nicht geeignet für komplexe Datenanalysen

Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Datenschutz

Die beste Google Sheets Dashboard Alternative: ClickUp

Treffen Sie Die interaktiven Dashboards von ClickUp!

ClickUp Dashboards

Um Ihr Dashboard zu erstellen, aktivieren Sie die Dashboards ClickApp für Ihr Arbeitsbereich .

Fügen Sie dann einen hinzu, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

Klicken Sie auf das Dashboard-Symbol, das Sie in Ihrer Seitenleiste finden

Klicken Sie auf "+", um ein Dashboard hinzuzufügen

Klicken Sie auf "+ Widgets hinzufügen", um Ihre Daten hinzuzufügen

Ihr benutzerdefiniertes Dashboard ist voll von Widgets .

Ein Widget in ClickUp sammelt Daten über Ihre erledigten Aufgaben, ausgegebenen Budgets oder alles andere, was Sie von Ihrem Arbeitsbereich benötigen. Anschließend generieren sie automatisch hilfreiche, dynamische Diagramme zu diesen Schlüsselkennzahlen.

Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit komplexen Diagrammen in Google Sheets!

Hier sind die Arten von Widgets, die Sie Ihrem dynamischen Dashboard hinzufügen können:

Status-Widgets : Verfolgen Sie den Status Ihrer Aufgaben und Ihre Arbeitsbelastung

Tabellen-Widgets : Berichte über abgeschlossene Aufgaben, bearbeitete Aufgaben und überfällige Aufgaben erhalten

Widgets einbetten : Zugriff auf andere Anwendungen und Websites direkt von Ihrem Dashboard aus

Widgets zur Zeiterfassung : Anzeige von Zeitberichten, wie z.B. abrechenbare Berichte, Stundenzettel, erfasste Zeit, etc.

Prioritäts-Widgets : Zugriff auf Aufgaben basierend auf ihrerPriorität ebenen

Benutzerdefinierte Widgets : Ein benutzerdefiniertes Diagramm aus beliebigen Daten im Arbeitsbereich erstellen

Das ist eine ziemlich erschöpfende Liste, aber auch der Himmel ist keine Grenze für ClickUps Exzellenz!

ClickUp's Dashboards sind unerlässlich für den Aufbau von Business Intelligence für Agil und Scrum projekte. Und warten Sie nur, bis Sie unsere vorgefertigte Aufgabe verwenden vorlagen in Ihren agilen und scrum-Projekte !

Überprüfen Sie diese Sprint Widgets auf Ihrem ClickUp Dashboard:

Verbrennungsdiagramme : sehen Sie den Umfang der geleisteten Arbeit gegenüber der verbleibenden Arbeit

Burndown-Diagramme : Anzeige der abgeschlossenen Arbeit im Vergleich zu den Zielen

Geschwindigkeitsdiagramme : Erkennen Sie die Geschwindigkeit der Arbeitserledigung

Kumulative Flussdiagramme : den Fortschritt der Aufgabe im Laufe der Zeit sehen

Genau wie die Sterne am Himmel ist auch die Liste der ClickUp's Funktionen sind endlos.

Hier ein kleiner Einblick in unsere Favoriten:

ClickUp Dashboards sind so konzipiert, dass sie alle Ihre wichtigsten Kennzahlen an einem Ort zusammenfassen. Sehen Sie sich diese fallstudie von der Wake Forest University um zu sehen, wie sie die Berichterstattung und den Abgleich mit ClickUp Dashboards verbessert haben:

Die Wake Forest University nutzt ClickUp Dashboards zur Überwachung wichtiger Kennzahlen

Wake Forest nutzt ClickUp Dashboards, um als geschlossenes Team zusammenzuarbeiten

Was auch immer Sie messen wollen, ClickUp Dashboards sind der perfekte Weg, um einen Echtzeit-Überblick über die Leistung Ihres Teams zu erhalten.

Verwerfen Sie Google Sheets Dashboards und testen Sie ClickUp noch heute!

Reicht Google Sheets für eine schnelle Datenvisualisierung aus? Wahrscheinlich schon.

Aber für alle Ihre Projektmanagement-Anforderungen? Eindeutig nicht.

Als langjährige Entdecker in der Welt des Projektmanagements sollten wir das wissen. Deshalb ist ClickUp in der Lage, jede Herausforderung anzunehmen und jede Hürde zu nehmen, die sich Ihrer Produktivität in den Weg stellt. ClickUp Dashboards helfen Ihnen, die wichtigsten Daten zu verstehen, damit Sie jedes Projekt planen, anpassen und bewältigen können. Werden Sie noch heute kostenlos Mitglied bei ClickUp !