die 10 besten Vorlagen für Vergleichsdiagramme in Excel, Sheets, & ClickUp

Unternehmen stehen täglich vor Hunderten von Entscheidungen, die ihre finanzielle Zukunft beeinflussen können. Von der Wahl des richtigen Werkzeugs bis hin zu den zu entwickelnden Funktionen - die Zahl der Entscheidungen, die sie treffen müssen, ist nahezu endlos.

Aber wie stellt man sicher, dass diese Entscheidungen die richtigen sind? Hier kommen die Vorlagen für Vergleichstabellen ins Spiel.

Vergleichsdiagramme sind eine hervorragende Möglichkeit, verschiedene Produkte, Dienstleistungen und Funktionen Seite an Seite zu vergleichen. Mit der richtigen Vorlage für ein Vergleichsdiagramm können Sie schnell und einfach verschiedene Optionen vergleichen und die beste Lösung für Sie und Ihr Unternehmen finden.

In diesem Artikel werden 10 der besten heute verfügbaren Vorlagen für Vergleichstabellen vorgestellt. Von der ClickUp-Vergleichsmatrixvorlage bis hin zum Google Sheets-Tabellenblatt "Agenturvergleich" ist für fast jede Situation etwas dabei, das sich eignet.

Wenn Sie also schneller klügere Entscheidungen treffen wollen, lesen Sie weiter, um mehr über diese erstaunlichen Tools zu erfahren!

Was ist eine Vorlage für eine Vergleichstabelle?

Eine Vorlage für ein Vergleichsdiagramm ist ein Werkzeug, das Unternehmen verwenden können, um eine Reihe ähnlicher Dinge zu vergleichen. Ein Unternehmen kann diese Vorlagen zum Beispiel verwenden, um verschiedene Software-Optionen zu vergleichen, Funktionsvergleiche anzustellen oder auch um zu sehen, wie verschiedene Wettbewerber im Vergleich zueinander abschneiden.

Das Ziel dieser Vorlagen ist es nicht, Entscheidungen für Sie zu treffen (dafür brauchen Sie immer noch Ihr eigenes Fachwissen). Vielmehr sollen sie Ihnen helfen, die einzelnen Optionen so darzustellen, dass die Unterschiede und Gemeinsamkeiten deutlicher hervortreten.

Was macht eine gute Vorlage für einen Vergleichstabellenersteller aus?

Es gibt nicht die eine perfekte vergleichsvorlage die es für Unternehmen gibt. Jede hat ihre eigene vor- und Nachteile die es Ihnen ermöglichen, verschiedene Aspekte Ihres Unternehmens besser zu vergleichen.

Es gibt jedoch einige Merkmale, auf die Sie bei der Suche nach der richtigen Vorlage achten sollten. Jede Vorlage, die Sie wählen, sollte sein:

Einfach zu bearbeiten : Die Vorlage muss einfach zu aktualisieren sein, wenn sich Ihre Vergleiche ändern.

: Die Vorlage muss einfach zu aktualisieren sein, wenn sich Ihre Vergleiche ändern. optisch ansprechend : Wenn Sie sicherstellen, dass die Daten auf visuelle Weise dargestellt werden, können Sie Ihre Optionen schneller verstehen.

: Wenn Sie sicherstellen, dass die Daten auf visuelle Weise dargestellt werden, können Sie Ihre Optionen schneller verstehen. Detailliert: In jeder Zeile oder Spalte müssen genügend Informationen enthalten sein, um jeden Artikel genau vergleichen zu können, ohne an anderer Stelle suchen zu müssen.

Wenn Ihre Vorlage alle diese Kriterien erfüllt, haben Sie einen guten Start bei der Suche nach der richtigen Wahl für Sie.

Die 10 besten Vorlagen für Vergleichstabellen

Die richtige Vorlage für ein Vergleichsdiagramm ist ein unschätzbares Werkzeug für jedes Unternehmen. In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen 10 der besten Vorlagen für Vergleichstabellen vor, die Sie für Ihre tägliche Arbeit verwenden sollten.

1. ClickUp Vergleichsdiagramm Vorlage

ClickUp-Vergleichsdiagramm-Vorlage

Die ClickUp-Vergleichsmatrix-Vorlage ist eine unserer leistungsstärksten und beliebtesten Vergleichsvorlagen auf ClickUp. Anstatt sich zu sehr auf die Eingrenzung zu konzentrieren, funktioniert diese Vorlage so gut, weil sie in fast jeder Situation angewendet werden kann.

Die Vorlage bleibt flexibel, weil sie standardmäßig mit acht benutzerdefinierten Feldern ausgestattet ist, mit denen Sie mehrere Optionen problemlos vergleichen können. Diese Felder umfassen:

Kundenbetreuung

Standort

Speisekarte

Ambiente

Website

Annäherung

Preis

Kontakt Nummer

Und wenn Sie das Gefühl haben, dass eines oder mehrere dieser Felder für Sie nicht geeignet sind, können Sie sie jederzeit durch etwas Passenderes ersetzen.

Sobald Sie die Vorlage nach Ihren Wünschen gestaltet haben, geben Sie einfach die Daten ein, und Sie sehen eine Gegenüberstellung Ihrer Optionen in Form eines Diagramms oder einer Liste. Sie können sogar Bilder einfügen, um zu verdeutlichen, was die einzelnen Optionen sind und warum sie für Sie am besten geeignet sind.

Wenn Sie auf der Suche nach einer großartigen Allround-Vergleichsvorlage sind, laden Sie diese Option noch heute herunter.

2. ClickUp Software Vergleich Chart Vorlage

ClickUp Software-Vergleichsdiagramm-Vorlage

Um erfolgreich zu sein, muss jedes moderne Unternehmen über die bestmögliche technische Ausstattung verfügen. Es ist jedoch keine leichte Aufgabe zu entscheiden, welche Software Ihrem Unternehmen helfen wird projektleitung oder welche Data-Warehousing-Option für Sie die richtige ist.

Anstatt einfach auf Ihr Bauchgefühl zu hören, können Sie die ClickUp Software Vergleichsvorlage um Ihnen zu helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.

Mit dieser speziellen Vorlage können Sie ähnliche Produkte vergleichen, indem Sie deren Funktionen, Grundkosten, Kundenbewertungen und mehr auflisten. Das macht es Ihnen leichter zu verstehen, welche Option perfekt für Ihre Bedürfnisse geeignet ist. Egal, ob Sie etwas brauchen, das Ihnen bei der Planung Ihrer nächsten produkt-Roadmap oder ausführen auf einer projektbudget, sie haben die richtige Software, die Sie unterstützt.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die richtigen Tools für Ihr Unternehmen auszuwählen, ist diese Vorlage die perfekte Option für Ihr Arsenal.

3. ClickUp Software Vergleich Board Vorlage

ClickUp Software-Vergleichsboard-Vorlage

Ähnlich wie der obige Eintrag, ist die ClickUp Software Vergleich Board Vorlage soll Ihnen helfen, die richtige Software für Ihr Unternehmen auszuwählen.

Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Angeboten besteht darin, dass dieses in einer Tafelansicht orientiert ist, während das andere in einer Listenansicht dargestellt wird. Das bedeutet, dass Sie bei der Eingabe Ihrer Daten die zu vergleichenden Elemente in einem einzigen Fenster sehen können, anstatt eine Seite herunterzublättern.

Dieses Format eignet sich besonders gut für Bilder. Sie können sich dies zunutze machen, indem Sie Screenshots der Benutzeroberfläche jeder Software hochladen, damit Sie bei Ihrer Entscheidung auch immaterielle Aspekte wie die Benutzerfreundlichkeit berücksichtigen können.

Diese Vorlage für ein Produktvergleichsdiagramm ist außerdem vollständig anpassbar, sodass Sie alle benötigten Felder hinzufügen oder entfernen können. Und wenn Sie Ihre Meinung ändern und eine Listenansicht besser gefällt, können Sie jederzeit eine neue Ansicht hinzufügen, ohne die Daten erneut eingeben zu müssen.

4. ClickUp Software preisvergleichsblatt Vorlage

ClickUp Software Preisvergleichsblatt Vorlage

Wenn es um den Kauf von Software geht, spielt kaum etwas eine größere Rolle als der Preis. Und bei all den verwirrenden Stufen und Preisoptionen kann es schwierig sein, herauszufinden, welches Tool Ihnen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Nun, keine Sorge mehr. Die ClickUp-Vorlage für den Preisvergleich ist dazu da, die Preisoptionen zu entmystifizieren, damit Sie das Beste für Ihr Geld bekommen.

In dieser Vorlage können Sie die folgenden Punkte vergleichen:

Grundpreise

Kosten für die Installation

Kosten für Supportleistungen

Kosten für Plug-Ins

Mögliche Anpassungen

Preise insgesamt

Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass Sie wissen, wofür Sie tatsächlich bezahlen.

Mit dieser Vorlage für den Preisvergleich kann ein Unternehmen mehrere Softwareoptionen vergleichen, um die beste Wahl zu treffen. Tool A könnte zum Beispiel einen höheren Grundpreis haben als Tool B, aber nach allen Extras kostet es Sie nach einem Jahr Betrieb weniger.

Das hätten Sie jedoch nie erfahren, wenn Sie nicht die Möglichkeit gehabt hätten, alle Kosten aufzuschlüsseln und zu sehen, wie sie sich im Vergleich zu anderen Optionen darstellen.

Sind Sie bereit, endlich herauszufinden, was Software Sie tatsächlich kostet? Laden Sie unsere Vorlage für den Software-Preisvergleich herunter, um es herauszufinden.

Sehen Sie sich das an *Anforderungserfassungsvorlagen* !

5. ClickUp Vergleichende Marktanalyse

ClickUp Vergleichende Marktanalyse

Eine vergleichende Marktanalyse (CMA) hilft bei der Entscheidung über den Preis eines Hauses oder einer anderen Immobilie. Dabei werden Faktoren wie ähnliche Häuser in der Nähe, Besonderheiten des Hauses und die Marktlage berücksichtigt, um einen angemessenen Preis zu ermitteln.

Wenn Sie eine professionell aussehende CMA erstellen müssen, ClickUp's Vorlage für eine vergleichende Marktanalyse macht diesen Prozess sehr viel einfacher.

Diese Vorlage ist für den externen Gebrauch bestimmt. Wenn Sie also eine vergleichende Marktanalyse für einen Kunden erstellen müssen, brauchen Sie nur die Details auszufüllen, wo Sie dazu aufgefordert werden.

Unsere Vorlage besteht aus vier grundlegenden Abschnitten:

Marktübersicht : Die aktuellen Marktbedingungen für Immobilienpreise in diesem Gebiet.

: Die aktuellen Marktbedingungen für Immobilienpreise in diesem Gebiet. Umfang : Was Sie in diesem Dokument zu analysieren beabsichtigen.

: Was Sie in diesem Dokument zu analysieren beabsichtigen. Zusammenfassung der Analyse : Hier geben Sie Daten über das Haus ein, wie Größe, Preis und Ausstattung.

: Hier geben Sie Daten über das Haus ein, wie Größe, Preis und Ausstattung. Ergebnisse und Empfehlungen: Ihre fachlichen Empfehlungen und Meinungen auf der Grundlage der von Ihnen durchgeführten Analyse.

Die meisten Menschen benötigen nicht sehr oft eine CMA. Wenn Sie jedoch in einer Branche tätig sind, in der dies erforderlich ist, ist diese Vorlage ideal, um Zeit und Energie zu sparen.

6. ClickUp Hauptbuch Vorlage

ClickUp-Hauptbuchvorlage

A hauptbuch-Vorlage ist ein Instrument, mit dem Unternehmen den Überblick über ihre Finanzen behalten können. Die Vorlage hilft dabei, zu zählen, wie viel Geld im Unternehmen ein- und ausgeht, was das Unternehmen besitzt und schuldet, sowie andere wichtige Finanzinformationen.

Es ist wie ein Scheckbuch für das Unternehmen, um sicherzustellen, dass alles stimmt.

Nicht nur die ClickUp Hauptbuch-Vorlage hilft Ihnen, den Überblick über Ihre Finanzdaten zu behalten, aber Sie können es auch nutzen, um Informationen zu vergleichen und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen.

Wenn Sie zum Beispiel Ihren aktuellen Finanzstatus mit dem des Vormonats vergleichen möchten, können Sie diese Informationen schnell aufrufen, um zu sehen, wo Geld kommt und geht. Sie können diese Vorlage auch verwenden, um nach Diskrepanzen zu suchen und mögliche Probleme zu erkennen, bevor sie zu groß werden.

Da all diese Informationen an einem Ort zusammengefasst sind, lassen sich grundlegende Finanzaufgaben wie Steuern, Gehaltsabrechnungen und vieles mehr leichter erledigen.

Es ist an der Zeit, die Kontrolle über Ihre Unternehmensfinanzen zu übernehmen. Fangen Sie noch heute damit an, mit unserer Vorlage für das Hauptbuch.

7. ClickUp Wettbewerbsanalyse Vorlage

ClickUp Vorlage für Wettbewerbsanalyse

Ganz gleich, ob Sie in ein neues Geschäftsfeld einsteigen oder Ihr bestehendes Geschäftsfeld im Auge behalten wollen, es ist immer von Vorteil zu wissen, was die Konkurrenz macht.

Die beste Möglichkeit, Wettbewerber zu vergleichen, ist mit ClickUp's Wettbewerbsanalyse Vorlage .

Mit dieser Whiteboard-Vorlage können Sie die Konkurrenz mit Hilfe eines einzigartigen Quadrantensystems schnell einschätzen. Stellen Sie jeden Quadranten so ein, dass er bestimmte Metriken wie Marktpräsenz oder aktive Abonnenten bewertet, und stellen Sie dann Ihre Konkurrenten gegeneinander auf.

Mit diesem visuellen Quadrantensystem können Sie nicht nur leicht erkennen, wer wo im Feld liegt, sondern auch neue Wettbewerber hinzufügen, sobald sie auftauchen. Außerdem ist es einfach zu aktualisieren, wenn sich die Wettbewerber ändern und weiterentwickeln.

Lassen Sie sich also nicht von Ihren Konkurrenten auf dem falschen Fuß erwischen. Nutzen Sie unsere Vorlage zur Wettbewerbsanalyse, um zu verstehen, mit wem Sie es zu tun haben, und um einen Vorteil zu finden, der es Ihnen ermöglicht, sie zu besiegen.

8. ClickUp Kosten-Nutzen-Analyse Vorlage

ClickUp Kosten-Nutzen-Analyse-Vorlage

Jede Entscheidung, die Sie als Unternehmen treffen, hat ihre Vor- und Nachteile. Eine Kosten-Nutzen-Analyse ist eine Möglichkeit, potenzielle Investitionen zu bewerten und das Risiko gegen den Nutzen abzuwägen.

Die Durchführung einer kosten-Nutzen-Analyse ist wichtig, denn sie hilft Ihnen zu entscheiden, ob es sich lohnt, etwas zu tun. Sie betrachtet die Kosten einer Maßnahme und vergleicht sie mit den möglichen positiven Ergebnissen. Auf diese Weise können Sie entscheiden, was projekt plant für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist.

Die ClickUp Kosten-Nutzen-Analyse Vorlage wurde entwickelt, um diesen Prozess so kollaborativ wie möglich zu gestalten.

Unsere Whiteboard-Vorlage hilft Ihnen bei der Erstellung einer Kosten-Nutzen-Vergleichstabelle, die mit vier Quadranten formatiert ist:

Hohe Kosten

Niedrige Kosten

Hoher Nutzen

Niedriger Nutzen

Anhand dieser Tabelle kann Ihr Team ein Brainstorming durchführen und die Ideen kategorisieren.

Ihr Unternehmen möchte zum Beispiel die Liste der Funktionen erweitern, aber Ihr Produktteam hat nur eine begrenzte Bandbreite. Anstatt sich darauf zu verlassen, dass eine Person entscheidet, was am besten wäre, könnten Sie diese Whiteboard-Vorlage verwenden und ein Brainstorming mit Ihrem Produktteam durchführen. Jedes Teammitglied könnte Ideen vorschlagen, die dann von der gesamten Gruppe auf der Vorlage für die Kosten-Nutzen-Analyse dargestellt werden, um festzustellen, welche Ideen das meiste Potenzial für eine Weiterentwicklung haben.

Eine Kosten-Nutzen-Analyse sollte jedes Unternehmen durchführen, aber sie ist bei weitem nicht der einzige Weg, um die richtige Entscheidung zu treffen. Sehen Sie sich unsere Leitfäden an SWOT-Analyse und vorlagen für Gap-Analysen für noch mehr Möglichkeiten, Probleme zu bewerten und Lösungen zu finden.

9. Google Sheets Vergleichsblatt Vorlage

über Planet Argon

Wenn Sie mit Google Sheets vertraut sind, können Sie Googles

Tabellenkalkulation Agenturvergleich

wird Ihnen auf Anhieb bekannt vorkommen.

Mit dieser Vorlage, die mit dem beliebten Tabellenkalkulationsprogramm von Google erstellt wurde, können Sie ganz einfach verschiedene Agenturen und die von ihnen angebotenen Dienstleistungen vergleichen. Sie brauchen nur die einzelnen Spalten und Zeilen auszufüllen, und schon erhalten Sie eine Gegenüberstellung Ihrer Optionen.

Diese Vorlage eignet sich für Teams, die derzeit einen Auftrag für die Erstellung von Inhalten oder die Webentwicklung vergeben möchten. Mit ein wenig Arbeit könnte sie auch für andere Anwendungsfälle angepasst werden.

Im Gegensatz zu einigen anderen Vorlagen enthält diese Vorlage nicht mehrere Ansichten. Sie ist aber dennoch eine gute Option, wenn Sie nur einen Standard-Tabellenvergleich in einem vertrauten Format wie Sheets benötigen.

Google Sheets ist ein großartiges Tool, aber es ist vielleicht nicht für jeden geeignet. Werfen Sie einen Blick auf diese Google Sheets-Alternativen um zu sehen, ob es etwas anderes gibt, das besser zu Ihnen passt.

10. Excel-Vergleichsdiagramm-Vorlagen

Über Microsoft

Schließlich gibt es eine ganze Reihe von großartigen Vergleichsvorlagen für Microsoft Excel.

Excel ist nach wie vor eine der beliebtesten Softwareprogramme auf dem Markt, und das aus gutem Grund. Die Vorlagenbibliothek von Excel enthält alle möglichen vorformatierten Tabellen, mit denen Sie schnell alles vergleichen können, von der Wahl der Schule bis zum persönlichen Budget.

Ein Nachteil der Excel-Vorlagen ist, dass die meisten von ihnen in eine bestimmte Schublade passen. Wenn Sie eine Vorlage für einen Vergleich des Hochzeitsbudgets suchen, können sie Ihnen helfen. Aber eine dieser Vorlagen an Ihre Bedürfnisse anzupassen, könnte mehr Arbeit bedeuten, als es wert ist.

Wenn Sie unbedingt Excel für Ihren Vergleich verwenden möchten, ist es vielleicht besser, eine eigene Vorlage zu erstellen.

Sie sind sich nicht sicher, ob Excel wirklich die richtige Plattform für Sie ist? Sehen Sie sich unsere Liste der besten Excel-Alternativen um zu sehen, ob es andere Optionen gibt, die Ihnen besser gefallen.

Die besten kostenlosen Vorlagen für Vergleichsberichte für Ihr Unternehmen

Ganz gleich, welche Art von Geschäft Sie betreiben, die richtige Vergleichsvorlage kann ihren Entscheidungsprozess unterstützen und sparen Sie Zeit. Deshalb hat ClickUp tausende von Vorlagen zur Auswahl, so dass Unternehmen aller Größenordnungen das für sie passende Tool finden können.

Ganz gleich, ob Sie Software vergleichen oder eine Kosten-Nutzen-Analyse durchführen möchten, es gibt eine Vorlage, die Ihnen bei der Erledigung Ihrer Aufgaben hilft. Wenn Sie in diesem Artikel etwas gesehen haben, das Ihrem Unternehmen helfen kann, zögern Sie nicht, es zu verwenden. Anmeldung für ClickUp ist völlig kostenlos, so dass Sie sofort damit beginnen können, die dringendsten Probleme Ihres Unternehmens zu lösen.