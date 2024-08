5 echte Projektmanagement-Beispiele für Ihr Team

Ganz gleich, ob es sich um ein privates oder geschäftliches Projekt handelt, ob es einfach oder komplex ist, das Geheimnis für die erfolgreiche Durchführung von Projekten liegt in der richtigen Wahl der strategie und Ausführungsplan .

Sie können dies tun (und es gut tun), wenn Sie mit der richtigen Einstellung, den richtigen Projektmanagementansätzen und den richtigen Werkzeugen an die Sache herangehen.

In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Bausteine des Projektmanagements, einschließlich der wichtigsten Erfolgsfaktoren und Phasen, sowie darüber, wie projektleitung werkzeuge sie zusammenhalten können. Dann zeigen wir Ihnen anhand von fünf echten Projektmanagement-Beispielen, wie das Ganze in der Praxis funktioniert! 👌

Die 4 Phasen des Projektmanagement-Lebenszyklus

Projekte von Anfang bis Ende zu managen, kann mit langen und komplexe Prozesse . Um die Arbeit für alle Beteiligten zu erleichtern, wurde das Konzept der projektlebenszyklus wurde eingeführt.

über ClickUp

Der Projektlebenszyklus oder Projektmanagementprozess besteht aus vier Phasen: Initiieren, Planen, Ausführen und Abschließen. Es ist ein strukturierter Weg, den Ihre Projekte durchlaufen, um sie von der Konzeption bis zum Abschluss zu bringen und sicherzustellen, dass projektziele in jeder Phase erreicht werden.

Schauen wir uns an, wofür der Projektleiter in jeder Phase verantwortlich ist:

1. Die Einleitungsphase

Alle Beteiligten an Bord holen. Der Projektmanager definiert das Ziel der Organisation, des Kunden oder des Auftraggebers, bestimmt die wichtigsten Interessengruppen, das Projektteam und die arbeitsumfang des Projekts und bestimmt messbare Ziele für das Team.

2. Die Planungsphase

Strategische Vorbereitung und Planung des Projekts. Der Projektleiter ist verantwortlich für die Erstellung eines detaillierten Projektplan und den Zeitplan des Projekts, der die wichtigsten meilensteine des Projekts und beschreibt, welche Aufgaben oder zu erbringende Leistungen die die einzelnen Meilensteine bilden. Dies ist wichtig, denn der Projektplan liefert eine Strategie und projekt-Checkliste um die richtige Verwaltung von Ressourcen, Budget und Zeitplan während des Projektlebenszyklus zu unterstützen.

3. Die Ausführungsphase

Jetzt geht's los. In dieser Phase besteht die Hauptaufgabe des Projektleiters darin, die Arbeit des Teams zu überwachen und sicherzustellen, dass jeder versteht, was von ihm erwartet wird, welche Aufgaben zu erledigen sind und wie und wann diese Aufgaben erledigt werden müssen, um sicherzustellen, dass alles innerhalb des Projektzeitplans erledigt wird.

4. Die Abschlussphase

Es ist Zeit, das Projekt abzuschließen. Der Projektleiter muss feststellen, dass sein Team alle geforderten Ergebnisse erzielt hat, und dann das Endprodukt den Beteiligten zur Abzeichnung und zum offiziellen Abschluss des Projekts vorlegen.

📌 Das Wichtigste zum Mitnehmen:

Indem Sie den Projektlebenszyklus befolgen, stellen Sie sicher, dass Sie:

Erfassen der Erwartungen des Kunden

Festlegen Ihrerprojekt einrichten mit einem Plan zum Erfolg

Ausführung von Projektaufgaben undbewältigung von Problemen und Projektrisiken die auftreten

Abschluss Ihres Projekts zur Erfassunggelernte Lektionen und die nächsten Projekte zu verbessern

Schlüsselfaktoren für erfolgreiches Projektmanagement

Die entscheidenden Faktoren für ein erfolgreiches Projektmanagement können von Projekt zu Projekt variieren, aber es gibt einige Faktoren, die unabhängig von der Art des Projekts oder der Branche, in der Sie tätig sind, konstant bleiben sollten:

✅ Festlegen SMARTe Ziele ✅ Verstehen Sie die projektumfang und verhindern, dass der Umfang schleichend wächst

✅ Identifizieren Sie Projektrisiken und erstellen Sie einen Risikomanagementplan

✅ Klar definierte Rollen und Verantwortlichkeiten

✅ Effektive Kommunikation im Team

✅ Aufrechterhaltung eines hohen Maßes an Projektsichtbarkeit

Wie Projektmanagement-Software den Teams Flexibilität verleiht

Bei so vielen Faktoren, die den Projekterfolg beeinflussen können, ist der Einsatz von projektmanagementsoftware kann dazu beitragen, dass alles und jeder auf dem richtigen Weg bleibt und nicht in eine Sackgasse gerät.

Eine gute projektmanagement-App kann Ihnen einen großen Teil der Last des Projektmanagements abnehmen, indem sie den Teams die Werkzeuge an die Hand gibt, die sie benötigen, um sich einen Überblick über ihre Arbeit zu verschaffen, Geschäftsprozesse zu rationalisieren, effiziente Arbeitsabläufe zu schaffen, effektiver zu kommunizieren und die Zusammenarbeit nahtlos und angenehmer zu gestalten. ClickUp hilft Projektmanagern und Teams bei der Planung, Verwaltung und Verfolgung von Projekten sowie bei der Zusammenarbeit untereinander - alles an einem Ort. Die vollständig anpassbare Plattform bietet Teams die Flexibilität und die fortschrittlichen Tools, die sie benötigen, um den effizientesten Arbeitsablauf zu erstellen, der ihren Projektanforderungen und -präferenzen am besten entspricht.

Und da die Plattform vollständig anpassbar ist, sind die Teams in ClickUp bestens gerüstet, um jede Art von Projekt zu bearbeiten und jede Art von projektmanagement-Methodik einschließlich der gängigsten Ansätze wie Wasserfall, Agile (Scrum und Kanban), Lean, Six Sigma und andere.

Projektaktualisierungen überwachen , verwalten Sie Risiken und arbeiten Sie mit dem Team zusammen - alles von Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich aus

Zu den wichtigsten ClickUp-Funktionen für effektives Projektmanagement gehören:

Anpassbare Ansichten : Betrachten Sie Ihre Projekte auf Ihre Weise; wählen Sie aus über 15 Ansichten, einschließlich Gantt-Diagramm, Zeitleiste und Workload-Ansicht

: Betrachten Sie Ihre Projekte auf Ihre Weise; wählen Sie aus über 15 Ansichten, einschließlich Gantt-Diagramm, Zeitleiste und Workload-Ansicht Benutzerdefinierte Automatisierung : Sparen Sie Zeit, halten Sie Ihre Prozesse konsistent und rationalisieren Sie Ihren Arbeitsablauf

: Sparen Sie Zeit, halten Sie Ihre Prozesse konsistent und rationalisieren Sie Ihren Arbeitsablauf Benutzerdefinierte Aufgabenstatus : Fügen Sie Ihren Aufgaben verschiedene Stadien hinzu und weisen Sie diese zu, um die Projekttransparenz zu verbessern

: Fügen Sie Ihren Aufgaben verschiedene Stadien hinzu und weisen Sie diese zu, um die Projekttransparenz zu verbessern Benutzerdefinierte Felder : Fügen Sie mehr Kontext zu Ihren Aufgaben hinzu und zeigen Sie wichtige Informationen an

: Fügen Sie mehr Kontext zu Ihren Aufgaben hinzu und zeigen Sie wichtige Informationen an Ziele : Bleiben Sie auf Kurs, um Ihre SMART-Ziele mit klaren Zeitplänen, messbaren Zielen und automatischer Fortschrittsverfolgung zu erreichen

: Bleiben Sie auf Kurs, um Ihre SMART-Ziele mit klaren Zeitplänen, messbaren Zielen und automatischer Fortschrittsverfolgung zu erreichen Projekt-Meilensteine : Legen Sie mühelos Meilensteine fest, um wichtige Termine im Auge zu behalten und den Fortschritt Ihres Teams anhand wichtiger Kontrollpunkte zu verfolgen

: Legen Sie mühelos Meilensteine fest, um wichtige Termine im Auge zu behalten und den Fortschritt Ihres Teams anhand wichtiger Kontrollpunkte zu verfolgen Abhängigkeiten : Fügen Sie "blockierende" oder "wartende" Abhängigkeiten zwischen Aufgaben hinzu, um eine klare Arbeitsreihenfolge festzulegen, damit Ihr Team immer weiß, woran es zuerst arbeiten muss

: Fügen Sie "blockierende" oder "wartende" Abhängigkeiten zwischen Aufgaben hinzu, um eine klare Arbeitsreihenfolge festzulegen, damit Ihr Team immer weiß, woran es zuerst arbeiten muss Aufgaben-Checkliste : Erstellen Sie für jede Aufgabe eine To-Do-Liste, um sicherzustellen, dass alle Schritte abgeschlossen sind, bevor die Aufgabe weitergeführt wird

: Erstellen Sie für jede Aufgabe eine To-Do-Liste, um sicherzustellen, dass alle Schritte abgeschlossen sind, bevor die Aufgabe weitergeführt wird Übersichtstafeln : Erstellen Sie ein Missionskontrollzentrum für jedes Projekt, Teammitglied und mehr, um sicherzustellen, dass jederprojektbeteiligten über die Informationen verfügt, die er benötigt, um alle Projektrisiken zu kontrollieren und die Projektabwicklung innerhalb des Zeitplans zu halten

: Erstellen Sie ein Missionskontrollzentrum für jedes Projekt, Teammitglied und mehr, um sicherzustellen, dass jederprojektbeteiligten über die Informationen verfügt, die er benötigt, um alle Projektrisiken zu kontrollieren und die Projektabwicklung innerhalb des Zeitplans zu halten Globale Zeiterfassung : Erfassen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit, legen Sie Schätzungen fest, fügen Sie Notizen hinzu und sehen Sie sich Berichte über Ihre Zeit von überall aus an

: Erfassen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit, legen Sie Schätzungen fest, fügen Sie Notizen hinzu und sehen Sie sich Berichte über Ihre Zeit von überall aus an Zugeordnete Kommentare : Erstellen und Zuweisen vonaktionspunkte direkt innerhalb eines Kommentars

: Erstellen und Zuweisen vonaktionspunkte direkt innerhalb eines Kommentars Mobile Anwendung : Mit der ClickUp-Mobil-App haben Sie Ihre Projekte immer und überall dabei

Integration : Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 Ihrer bevorzugten Arbeitswerkzeuge, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren Die vollständige Liste der ClickUp-Funktionen anzeigen werfen wir nun einen Blick auf einige Beispiele aus der Praxis des Projektmanagements und erfahren wir, wie andere Branchenexperten mit der richtigen Methodik und den richtigen Werkzeugen erfolgreich Projekte durchgeführt haben!

5 Projektmanagement-Beispiele und Tipps für eine erfolgreiche Projektabwicklung

1. Beispiel für ein Marketingprojekt: Schaffung eines funktionsübergreifenden Arbeitsablaufs Jakub Grajcar ist Marketing Manager bei STX Next und leitet ein Team von Content- und Social-Media-Spezialisten. Er steht an der Spitze der Lead-Generierungs- und Markenerkennungsstrategie der Marketingabteilung und arbeitet mit mehreren Abteilungen zusammen, um Projekte umzusetzen. Ein typischer Tag für das Team beinhaltet die Ausführung von mehr als fünf Inhaltslieferungen, wobei Jakub oft mehr als 10 verschiedene Projekte auf einmal überprüft.

Das Problem?

Die Arbeit mit unserem Produktdesign Abteilung war ein chaotischer Prozess. Unsere Teams hatten Probleme mit der Kommunikation, weil wir das Projekt nicht im Blick hatten - wir hatten oft keine klaren Informationen darüber, ob Aufgaben noch in der Prüfung waren oder mehr Arbeit benötigten. Wir brauchten unbedingt ein System, mit dem ich und der Leiter des Produktdesigns einen Überblick über den gesamten Prozess erhalten und alle laufenden und anstehenden Aufgaben im Griff haben konnten.

Jakub Grajcar, Marketingleiter bei STX Next

Das Ziel? Die globale Zusammenarbeit zu verbessern zwischen Abteilungen und Content-Marketing-Prozesse, beschleunigen die Projektabwicklung und -übergabe und sorgen dafür, dass sich die Teams über Ziele, Projektzeitpläne usw. abstimmen, indem sie eine funktionsübergreifenden Arbeitsablauf und Standardisierung von Prozessen in ClickUp.

Hier erfahren Sie, wie Jakub und sein Team diese Initiative umgesetzt haben:

Einführungsphase

Identifizieren Sie das Projekt: Erstellen Sie Vorlagen für Marketing-Sprints und Team-Dashboards

Erstellen Sie Vorlagen für Marketing-Sprints und Team-Dashboards Definieren Sie das gewünschte Ergebnis: Verwalten Sie mehrere Projekte, rationalisieren Sie die Kontaktaufnahme mit Partnern und beschleunigen Sie den Prozess der Inhaltsproduktion

Planungsphase

Projektmanagement-Methodik: Agil

Ausführungsphase

Aufgaben-Checkliste:

Einrichten einerHierarchie in ClickUp Legen Sie für jede Abteilung Ordner an und erstellen Sie innerhalb jedes Ordners Listen Erstellen Sie innerhalb jeder Liste Aufgaben und Unteraufgaben, um die Arbeit noch weiter zu unterteilen Speichern Sie aufgaben als Vorlage die so oft wie nötig wiederverwendet werden kann

Benutzerdefinierte Aufgabenstatus einrichten, um jeder Projektphase einen bestimmten Namen zu geben

Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldern zu jeder Liste, um wichtige Informationen anzuzeigen und leicht zugänglich zu machen

Hinzufügen einer benutzerdefinierten Automatisierung, um automatisch eine Aktion auszulösen und das Projekt zum nächsten Schritt zu schieben

Speichern Sie den Ordner als Vorlage, damit er für den nächsten Sprint wiederverwendet werden kann und die Prozesse konsistent bleiben

Erstellung eines benutzerdefinierten Dashboards mit Echtzeitberichten zur Anzeige von Schlüsseldaten und zur Verbesserung der Aufgabentransparenz

Abschlussphase

Am Ende des Projekts testeten Jakub und die Teams von STX Next die neue Vorlage für die Marketing-Sprints und das Dashboard, um sicherzustellen, dass der Prozess für alle Projektbeteiligten reibungslos verlief und alle benutzerdefinierten Automatisierungen in ClickUp richtig eingerichtet waren.

📌 Verwenden Sie dies Marketing Sprint Folder Vorlage um die Projektplanung zu unterstützen, Projektaktivitäten sichtbar und organisiert zu halten und Ihre Prozesse zu rationalisieren. Mit den voreingestellten Board- und Listenansichten, den Funktionen zur Aufgabenschätzung und der anpassbaren Automatisierung können Sie sofort loslegen! Laden Sie Jakubs Marketing-Sprints-Ordner-Vorlage herunter

2. Beispiel für ein SEO-Projekt: Skalierung der Inhaltsproduktion Adele Payant adele Payant, die SEO-Spezialistin von ClickUp, ist für die Recherche von Möglichkeiten und die Erstellung von Inhaltsvorgaben für die Autoren verantwortlich, die als Leitfaden für die Erstellung von Artikeln für die Blog-Seite dienen. Und um überzeugende Content Briefs zu schreiben, muss sie eine Keyword-Recherche durchführen,

wettbewerbsanalyse und andere wichtige damit zusammenhängende Aufgaben, und stellen Sie sicher, dass die inhaltlichen Vorgaben detailliert und für die Autoren leicht nachvollziehbar sind.

*Das Problem?

Die größte Herausforderung in unserem SEO-Blog-Workflow bestand darin, die Produktion von Inhalten zu skalieren, ohne die Qualität der einzelnen Blogs zu beeinträchtigen.

Adele Payant, SEO-Spezialistin bei ClickUp

**Das Ziel?

Ein klares und wiederholbares System zu schaffen, das unserem SEO-Team dabei hilft, die Anzahl der Aufträge zu erhöhen, ohne die Qualität der Aufträge zu beeinträchtigen und unnötige Hin- und Her-Kommunikation zu reduzieren.

Hier sehen Sie, wie Adele dieses Projekt umgesetzt hat:

Anfangsphase

Identifizieren Sie das Projekt : Erstellen einer detaillierten und strukturierten SEO-Inhaltsvorlage

: Erstellen einer detaillierten und strukturierten SEO-Inhaltsvorlage Definieren Sie das gewünschte Ergebnis: Schaffen Sie einen strukturierten und konsistenten Workflow für die Recherche und Erstellung von Content Briefs und beschleunigen Sie den Genehmigungsprozess

Planungsphase

Projektmanagement-Methodik: Agil

Ausführungsphase

Aufgaben-Checkliste:

Kontaktaufnahme mit dem Autorenteam, um Feedback über den aktuellen Prozess zu erhalten

Erstellen Sie eineSEO-Blog checkliste inClickUp-Docs Starten Sie ein neues Dokument und verwenden Sie die umfangreichen Bearbeitungswerkzeuge, um Ihre Seite zu strukturieren Fügen Sie Überschriften hinzu, um die Abschnitte in Ihrem Dokument klar zu definieren Binden Sie Links zu Beispielartikeln und anderen Schlüsseldaten aus der Keyword-Recherche ein Fügen Sie verschachtelte Seiten hinzu, um Notizen zu erfassen, die der zugewiesene Autor vor dem Verfassen des Artikels überprüfen kann Speichern Sie das Dokument als Vorlage



Abschlussphase

Um sicherzustellen, dass das Content-Blog-Briefing den Anforderungen entspricht, haben der Senior SEO Manager, der Senior SEO Specialist und die Senior Content Manager das Dokument überprüft und die Vorlage den Content-Autoren vorgelegt, um sie auf Lesbarkeit zu prüfen und Feedback einzuholen. Das Projekt ist offiziell abgeschlossen, nachdem alle Beteiligten es genehmigt haben.

📌 Verwenden Sie dies SEO Content Brief Vorlage um Ihre Ziele klar zu formulieren und sie an Ihre Autoren weiterzugeben, um die Bereitstellung von Inhalten zu verbessern. ClickUp's SEO Content Brief Vorlage herunterladen weitere Tipps zum SEO-Projektmanagement finden Sie im Artikel von ClickUp's Senior SEO Manager: Tipps zur Optimierung Ihres Workflows ._

3. Projekt zur Kundenbefähigung: Lancierung eines neuen Programms Robin Wisner , ClickUps LMS-Administrator, ist für eine neue Initiative verantwortlich, die ClickUp-Kunden eine unterhaltsame und interaktive Möglichkeit bietet, den Umgang mit ClickUp zu erlernen und die Funktionen der Plattform optimal zu nutzen.

Das Customer Enablement Team, dem Robin angehört, hat folgende Initiative gestartet ClickUp-Universität (CUU) im November 2021. Das neue Programm erhielt eine überwältigend positive Resonanz von den ClickUp-Nutzern und gab dem Team schließlich grünes Licht für die Einführung einer weiteren Option, um die Nutzererfahrung weiter zu verbessern.

Zu diesem Zweck leitete sie die Initiative zur Einführung von CUU-Zertifikaten - ein Programm, das die Produktkenntnisse der ClickUp-Benutzer anerkennen und sie für das Absolvieren der Kursprüfungen belohnen sollte.

Das Problem?

Die größte Herausforderung bei einem Projekt dieser Größenordnung war die Verwaltung von so vielen Teams mit konkurrierenden Prioritäten .

Robin Wisner, LMS-Administrator, Kundenbefähigung bei ClickUp

**Das Ziel?

Auf arbeit effektiv delegieren und das neue Zertifizierungsprogramm pünktlich zu starten, um einen messbaren Prozess für Kunden zu schaffen, mit dem sie ihre Erfahrungen als ClickUp-Nutzer erfolgreich einbringen und verbessern können.

Hier erfahren Sie, wie Robin und die Mitglieder des Projektteams das geschafft haben:

Einführungsphase

Identifizieren Sie das Projekt : Einführung und Förderung des neuen Zertifizierungsprogramms

: Einführung und Förderung des neuen Zertifizierungsprogramms Bestimmen Sie das gewünschte Ergebnis: Arbeiten Sie mit verschiedenen Teams zusammen, um das neue Zertifizierungsprogramm zu entwickeln und einzuführen.

Planungsphase

Projektmanagement-Methodik: Wasserfall

Ausführungsphase

Aufgaben-Checkliste:

Festlegung der Ziele für jede Zertifizierungsstufe und jeden Kurs in ClickUp Docs

Entwickeln Sie eine Beta-Testgruppe und eine SOP für das Testen in ClickUp Docs

Skizzieren Sie die Diagrammtaxonomie und die Customer Journey in ClickUp Whiteboards

ClickUp-Aufgaben erstellen für die Entwicklung von Inhalten und weisen Sie diese den vorgesehenen Teammitgliedern zu

Verwenden Sie dieClickUp-Formular um eine Designanfrage für die Zertifikate einzureichen

Einreichen einer Anfrage zur Erstellung eines neuenhilfe-Center-Übersichtsartikel Arbeiten Sie mit dem Dev Ops-Team zusammen, um Code undwebsite-Design verwalten Durchführung von Tests mit der Beta-Testgruppe und Sammlung von Feedback

Erstellen von internen und externen Werbematerialien

Anfrage für Marketing-Werbematerialien einreichen

Abschlussphase

Um dieses Projekt abzuschließen und zu beenden, muss dieprojektbeteiligten die kreativen Entwürfe und testeten die Leistung und Benutzerfreundlichkeit der Website. Die Genehmigung wurde erteilt, sobaldprojektanforderungen erfüllt sind.

📌 Verwenden Sie diese Feedback-Formular-Vorlage um Ihre Feedbacksammlung anzupassen, alle Ihre Rückmeldungen an einem Ort anzuzeigen und Ihre Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. ClickUp's Feedback-Formular-Vorlage herunterladen Bonus: Projektmanagement-Software für Freiberufler

verwaltet Fundraising-Kampagnen , die Beziehungen zu Ehemaligen, die Markenidentität und die Veröffentlichungen innerhalb der Wake-Forest-Gemeinschaft.

**Das Problem?

Da die Teams auf getrennten Plattformen arbeiteten, entstanden Arbeitssilos, die zu Doppelarbeit und schlechter Teamkommunikation führten. Außerdem fehlte uns der Einblick in unsere Daten, was unsere Fähigkeit beeinträchtigte, fundierte Geschäftsentscheidungen für das Unternehmen zu treffen.

Morey Graham, Direktor für Alumni und Spenderdienste (ADS) an der Wake Forest University

**Das Ziel?

Eine neue projektmanagement-Tool das für alle Abteilungen benutzerfreundlich ist, und ein Business-Dashboard zu erstellen, das Daten in Echtzeit anzeigt und aktualisiert, um die Projekttransparenz im gesamten Unternehmen zu verbessern.

Hier sehen Sie, wie Morey und die ADS-Abteilung dieses Projekt umgesetzt haben:

Einführungsphase

Identifizieren Sie das Projekt : Erstellen einer genauen und zuverlässigenprojekt-Dashboard für Führungskräfte und Teammitglieder

: Erstellen einer genauen und zuverlässigenprojekt-Dashboard für Führungskräfte und Teammitglieder Definieren Sie das gewünschte Ergebnis: Verbessern Sie die Datenberichterstattung und die Aufgabentransparenz in allen Abteilungen, und richten Sie die Teamziele aus

Planungsphase

Projektmanagement-Methodik: Agil

Ausführungsphase

Aufgaben-Checkliste

Arbeitsmittel konsolidieren und integrieren Sie Anwendungen, um den Prozess der Datenberichterstattung zu optimieren

Setzen Sie eineall-Hands-Meeting mit der Abteilung, um Feedback über den aktuellen Prozess zu sammeln und die Besprechungsnotizen in einem Doc oderNotizblock Richten Sie Ihren Arbeitsbereich ein und richten Sie für jede Abteilung einen eigenen Bereich ein Erstellen Sie für jede Abteilung einen Bereich, um die Arbeit nach Abteilungen zu organisieren Erstellen Sie in jedem Bereich einen Ordner für jedes Projekt Erstellen Sie innerhalb jedes Ordners eine Liste für jedes Teammitglied

Passen Sie Ihre Projektansichten an und fügen Sie Schlüsselinformationen zu jeder Aufgabe hinzu Erstellen Sie benutzerdefinierte Status für jede Phase des Projekts Richten Sie Tags für Aufgaben ein und fügen Sie diese hinzu, um verwandte Aufgaben zu kategorisieren und miteinander zu verknüpfen

Legen Sie Ziele fest und dokumentieren Sie Ziele für jede Aufgabe inClickUp-Ziele Erstellen Sie ein individuelles Dashboard für das gesamte Unternehmen, jede Abteilung und jedes Projekt Definieren Sie Ihre Dashboard-Zielgruppe und Ihre Datenstory Wählen Sie die richtigen KPIs zur Unterstützung der Datenstory Wählen Sie das Widget, das Ihren Berichtsanforderungen entspricht



Abschlussphase

Stellen Sie das Projekt dem Abteilungsleiter und den wichtigsten Stakeholdern zur Überprüfung und Genehmigung vor, um das Projekt abzuschließen.

erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards in ClickUp, um einen Überblick über alle Ihre Initiativen zu erhalten, KPIs, Projektstatus und Fortschritte hervorzuheben, damit alle Beteiligten jederzeit auf dem richtigen Weg sind und sich abstimmen können. Probieren Sie die Dashboard-Funktion von ClickUp aus

5. Beispiel für ein Produkteinführungsprojekt: Einführung einer neuen Produktfunktion

Um die Liste der ClickUp-Funktionen für das Projektmanagement weiter auszubauen, startete das Unternehmen eine große Initiative zur Entwicklung und erfolgreichen Einführung eines neuen Produktfeatures, ClickUp-Whiteboards . Angeführt wird das Projekt vom Produktmanager der ClickUp-Gruppe, Zach Blodgett .

Die Vision des Unternehmens war es, ein leistungsstarkes und dennoch benutzerfreundliches Tool für die digitale Zusammenarbeit zu schaffen, mit dem Projektmanager, Führungskräfte und Teammitglieder ihre Brainstorming-, Planungs- und Ausführungsprozesse optimieren können.

Das Problem?

Die größte Herausforderung war die Größe des Teams und eine schnell näher rückende Deadline. Die Deadline war unverrückbar und wir hatten eine Menge Stakeholder aus den Bereichen GTM, Vertrieb, Preisgestaltung und Verpackung, Wachstum, Support, CSMs und EPD. Wir mussten sicherstellen, dass sie wussten, was herauskommt, was als Nächstes anstand und wie man über Whiteboards spricht.

Zach Blodgett, Gruppenproduktmanager, Arbeitsmanagement bei ClickUp

**Das Ziel?

Die Verwendung eines Projektmanagement-Tools, um Aufgaben zu verwalten, mit Stakeholdern auf der ganzen Welt zu kommunizieren und Risiken und Engpässe zu minimieren, um die neue und mit Spannung erwartete Produktfunktion innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens zu liefern.

Hier erfahren Sie, wie Zach und das Unternehmen ein erfolgreiches Projekt auf den Weg gebracht haben:

Einführungsphase

Identifizieren Sie das Projekt : Rollout einer neuen Funktion

: Rollout einer neuen Funktion Definieren Sie das gewünschte Ergebnis: Erfolgreiche Bereitstellung einer ansprechenden und funktionalen neuen Funktion und Erstellung von GTM-Kampagnen für den Einführungstag

Planungsphase

Projektmanagement-Methodik: Lean

Ausführungsphase

Aufgaben-Checkliste:

Delegieren Sie Aufgaben an die jeweiligen Teammitglieder innerhalb des Produkt- und Entwicklungsteams

Verwenden Sie dieClickUp-Github-Integration um eine Vorschau der in die Aufgaben eingefügten Zweige anzuzeigen

ErstellenVideos ausschneiden zur Meldung von Fehlern in der Entwicklung und zur einfachen Weitergabe komplexer Probleme an andere Teams

Verbindung mit dem Kreativteam, um Werbevideos und Anzeigen zu drehen

Verbinden Sie sich mit dem gesamten Unternehmen, um Beta-Tests durchzuführen und Feedback zu sammeln

Durchführung von Tests mit dem Sicherheitsteam

Zusammenarbeit mit dem Vertrieb bei der Festlegung des Preismodells

Zusammenarbeit mit demProduktmarketing GTM-Team zur Erstellung einesmarketing-Kampagne plan für die Markteinführung

Legen Sie wichtige Meilensteine und einen Zeitplan für die Betaversion fest

Abschlussphase

Der CEO, der Sr. VP of Engineering und andere wichtige Projektbeteiligte überprüften die Produktfunktion und genehmigten das endgültige Produkt vor dem Starttag.

Hier ist das endgültige Aussehen - sehen Sie es sich an!

erstellen Sie einen schrittweisen Ansatz, wie Ihr Unternehmen ein Produkt auf den Markt bringen wird, und verwenden Sie diesen Go to Market Strategie-Vorlage damit Sie schneller liefern können! Download ClickUp's Go to Market Strategie Vorlage

Jedes Projekt mit Zuversicht angehen, indem man ClickUp benutzt

Erfolgreiches Projektmanagement beginnt damit, dass man sich über das Ziel des Projekts im Klaren ist, die Schlüsselelemente eines intelligenten Projektplans kennt und eine reibungslose und umsetzbare Strategie entwickelt, um dieses Ziel zu erreichen - siehe die obigen Projektmanagement-Beispiele als Ideengeber.

Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass Sie eine geeignete Methodik einsetzen, die Sie durch den gesamten Prozess führt, und den Projektlebenszyklus nutzen, um auf Kurs zu bleiben.

Und um Ihr Leben als Projektmanager so einfach wie möglich zu gestalten, sollten Sie ein Projektmanagement-Tool verwenden wie ClickUp hilft Ihnen dabei, alles in Ordnung zu halten und Ihre gesamte Arbeit an einem zentralen Ort zu bündeln. Damit können Sie den Projektfortschritt verfolgen, Projektrisiken und Ressourcen effektiv verwalten, mit Ihrer gesamten Organisation zusammenarbeiten und vieles mehr.

Mit der umfangreichen Liste anpassbarer und funktionaler Funktionen sind Sie bestens gerüstet, um jede Art von Projektmanagement-Ansatz zu bewältigen, mehrere komplexe Projekte gleichzeitig zu verwalten, einen optimierten Arbeitsablauf einzurichten, Ihre Remote- und Hybrid-Teams zu unterstützen und hochwertige Projekte stets pünktlich zu liefern.

(Stichwort "Das war einfach" 😉 ) ClickUp heute kostenlos testen