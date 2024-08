Das Phoenix-Projekt - Zusammenfassung: Wie solide DevOps-Prinzipien Unternehmensprojekte verändern können

Auch die besten Unternehmen können scheitern - es kommt darauf an, wie sie sich davon erholen.

Das Buch The Phoenix Project beschreibt den Weg eines fiktiven Unternehmens, das mit Verzögerungen, ungeplanter Arbeit und weniger Ressourcen zu kämpfen hat. Es zeigt auch die Rückkehr zur Rentabilität dank eines neu gestalteten IT-Betriebs.

Das Unternehmen nutzt die besten DevOps-Prinzipien, um optimale Wege zur Planung, Ausführung und Verbesserung der Prozesse innerhalb der IT-Abteilung zu finden. All dies gipfelt in der bemerkenswerten Wiederauferstehung des Unternehmens im Stile des mythischen Phönix. 🔥

Auch wenn Sie das Buch lesen sollten, um alle seine Vorzüge zu erfassen, wird diese Zusammenfassung des Phönixprojekts einige der bemerkenswertesten Lektionen hervorheben. Wir gehen auf die Handlung, die wichtigsten Erkenntnisse, herausragende Zitate und Tipps für die Anwendung der Konzepte des Buches im echten Leben ein.

Buchzusammenfassung: Das Projekt Phoenix auf einen Blick

Über: Amazon Das Phoenix Projekt: A Novel about IT, DevOps, and Helping Your Business Win wurde von Gene Kim, Kevin Behr und George Spafford geschrieben. Dieses 432 Seiten umfassende Buch wurde erstmals 2013 veröffentlicht und ist in etwa 7-10 Stunden zu lesen.

Was uns an The Phoenix Project so gut gefällt, ist die Tatsache, dass es anhand nachvollziehbarer Zeichen und Business-Szenarien die häufigsten Probleme im IT-Betrieb und in der IT-Bereitstellung definiert und den Leser gleichzeitig zu funktionierenden Lösungen führt. Das Buch ist auch ein Muss, wenn Sie die Beziehung zwischen dem Betrieb von Fertigungsanlagen und der IT entschlüsseln wollen. 🍀

Plot

Dieses Buch über Business und Informationstechnologie beruft sich auf eine fachkundige Romanisierung, um die bewährten Konzepte von DevOps auf leicht verständliche Weise zu präsentieren.

Der Protagonist der Geschichte ist Bill Palmer, ein neu ernannter Vizepräsident für Informationstechnologie, der für das Automobilzulieferunternehmen Parts Unlimited arbeitet. Selbst als erfahrener IT-Direktor hat Bill eine schwierige Aufgabe vor sich - er muss verhindern, dass das Unternehmen untergeht.

was ist also schief gelaufen?

Zunächst einmal wird das gesamte Unternehmen von Problemen geplagt - von Ausfällen bei der Gehaltsabrechnung über Verzögerungen bei der Terminplanung bis hin zu Budgetüberschreitungen. Viele dieser Misserfolge stehen im Zusammenhang mit der fehlgeleiteten IT-Abteilung des Unternehmens und insbesondere mit der Unfähigkeit des Teams, eine wichtige Softwareentwicklungsinitiative, das titelgebende Phoenix-Projekt, abzuschließen.

Die Probleme hatten sich auf andere Funktionen des Geschäfts ausgeweitet, und Bill muss nach Rückschlägen wie Sicherheitsverletzungen und Verstößen gegen staatliche Vorschriften die Dinge wieder in Ordnung bringen. Und wenn er scheitert und das Unternehmen weiter Marktanteile verliert, plant der CEO von Parts Unlimited, den IT-Betrieb auszulagern. Ja, es steht also viel auf dem Spiel. 🌋

Zeichen

Während seines Aufwands, die IT-Abteilung und damit das gesamte Unternehmen zu erneuern, arbeitet Bill mit mehreren Abteilungs- und Technikleitern zusammen. Einige zentrale Rollen sind:

Brent Geller: Leitender Ingenieur

Leitender Ingenieur Steve Masters: Vorstandsvorsitzender (CEO)

Vorstandsvorsitzender (CEO) John Pesche: Leiter der Abteilung für Informationssicherheit (CISO)

Leiter der Abteilung für Informationssicherheit (CISO) Wes Davis: Direktor für den Betrieb der verteilten Technologie

Direktor für den Betrieb der verteilten Technologie Sarah Moulton: Senior-Vizepräsidentin für Einzelhandelsgeschäfte

Senior-Vizepräsidentin für Einzelhandelsgeschäfte Chris Allers: Vizepräsident für Anwendungsentwicklung

Vizepräsident für Anwendungsentwicklung Kirsten Fingle: Die besonnene Leiterin des Project Management Office (PMO)

Die besonnene Leiterin des Project Management Office (PMO) Dr. Erik Reid: Potenzielles Mitglied des Boards und Experte für IT-Verfahrenstechnik

Unter den oben aufgelisteten Zeichen sticht Erik als eine der einflussreichsten Figuren der Erzählung hervor. Während Bill Palmer und seine Mitarbeiter versuchen, das, was kaputt ist, zu reparieren, führt Erik sie durch den Prozess und führt sie in die entscheidenden Konzepte von DevOps und

IT-Governance

. Wenn Sie in der Softwareentwicklung oder im IT-Betrieb gearbeitet haben, werden Ihnen die Interaktionen zwischen den Zeichen wahrscheinlich ziemlich vertraut vorkommen.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Projekt Phoenix

Die Herausforderungen, die in diesem Buch dargestellt werden, sind ziemlich alltäglich, wenn man sich ansieht, womit die meisten Softwareentwickler und IT-Fachleute heute zu tun haben. Da es sich bei den drei Verfassern von The Phoenix Project um prominente Vordenker in der IT-Branche handelt, sind sie in der Lage, wirksame Strategien zur Bewältigung dieser Herausforderungen aufzuzeigen, die Ihrem Geschäft auf lange Sicht zum Erfolg verhelfen. 🧑‍💻

Lassen Sie uns fünf der wichtigsten Lektionen und Erkenntnisse aus diesem Buch diskutieren.

1. Identifizieren Sie die vier Arten von (IT-)Arbeit

Erik erklärt, dass es einfacher ist, die Arbeit in der IT zu planen und zu überwachen, wenn man sie in vier Bereiche unterteilt:

Business Projekte: Zu dieser Art von Arbeit gehören neue Projektinitiativen und Prozesse, die einen großen Teil Ihrer Funktionen im Geschäft in Anspruch nehmen. Sie werden einzeln vom Project Management Office im Rahmen eines programm-Governance-Rahmen Interne Projekte: Dazu gehören regelmäßige Aufgaben, wie Systemwartung, Upgrades und Sicherheitspatches, die Unternehmen wie Parts Unlimited am Laufen halten Änderungen: Hierbei handelt es sich um Routineaufgaben, ähnlich wie bei internen Projekten, aber mit kleineren Änderungen wie fehlerbehebungen und Aktualisierungen von Versionen. Normalerweise müssen Sie ein Ticket-System einrichten, um nachverfolgung von Problemen, Änderungen und Lösungen Ungeplante Arbeit: Während die anderen Kategorien von Arbeit im Voraus vereinbart werden, ist dies bei dieser Kategorie nicht der Fall. Dabei kann es sich um alles Mögliche handeln, von Wiederherstellungsaufgaben nach einem Systemausfall bis zu zusätzlicher Arbeit, weil ein Mitglied des Teams Probleme nicht rechtzeitig mitgeteilt hat. Dies führt zu Terminkonflikten und prozessineffizienzen die sich zu immer größeren Problemen auswachsen. Um ungeplante Arbeiten zu vermeiden, vereinbaren Bill und sein Team eine Überprüfung kapazität des Teams bevor sie Arbeiten an Änderungsanträgen genehmigen

Dieses mehrstufige, auf Arbeit basierende Überwachungssystem stellt sicher, dass es einen angemessenen Accountability Flow gibt, auf den sich das Team verlassen kann.

2. Limit der in Bearbeitung befindlichen Arbeit (IB)

Dem Buch zufolge sollten Sie so wenig laufende Aufgaben wie möglich auf einmal haben.

Bill stellt fest, dass Sie bei einer Aufsplitterung Ihrer Aufmerksamkeit auf mehrere Aufgaben überfordert sind und aufgrund der Streuung Fehler begehen können. Je mehr Fehler Sie machen, desto mehr Aufwand und Unternehmensressourcen investieren Sie in die Lösung. Da die ursprüngliche Arbeit nicht fruchtbar war, wird sie als Verschwendung von Ressourcen betrachtet, die für neue Aufgaben hätten eingesetzt werden können.

Das Buch empfiehlt, Ihre Strategien mit agilen oder schlanken Methoden abzustimmen, um sicherzustellen, dass Ihre geplanten Aufgaben ressourcenoptimiert sind.

Bonuslektüre: Erweitern Sie Ihr Wissen mit unseren Leitfäden für:

Agiles Projektmanagement

Schlankes Projektmanagement

3. Einsatz von Kanban Boards

Bill Palmer und sein Team konnten den Aufbau von IB für Parts Unlimited u. a. mit folgenden Mitteln bewältigen

Kanban-Boards

. Kanban, was auf Japanisch "Schreibtafel" bedeutet, ermöglicht es dem Team, die Arbeit zu visualisieren. Das Board ist in Spalten unterteilt, die die Phasen des Workflows darstellen, in der Regel von links nach rechts. Jede Aufgabe wird durch eine Karte dargestellt.

Im Buch baut Bills Team ein Kanban Board mit den Tags Ready, Doing (für IB Aufgaben) und Done. Jede Karte hat einen Mitarbeiter und wird auf der linken Seite des Boards platziert. Sie wird nach rechts verschoben, wenn die Arbeit Fortschritte macht. Mit einem solchen System wird die gesamte Arbeit überwacht, organisiert und nach Prioritäten geordnet, um

produktivität zu maximieren

und ermöglicht eine vollständige Sichtbarkeit der Aufgaben des Teams und minimiert ungeplante Arbeiten.

Pro-Tipp: Verwenden Sie die

Board-Ansicht in ClickUp

um skalierbare und informative Kanban-Boards zu erstellen. Erstellen Sie mehrstufige Workflows mit wenigen Klicks und greifen Sie auf Status, Mitarbeiter und Prioritäten in einer Ansicht zu. Sie können Aufgaben ganz einfach per Drag & Drop zwischen den Spalten verschieben und sogar die integrierte Symbolleiste verwenden, um Statusaktualisierungen in großen Mengen vorzunehmen. 💪

Überwachen Sie Aufgaben und Projekte auf einen Blick und sortieren und filtern Sie Aufgaben mühelos per Drag-and-Drop in einer vollständig anpassbaren Ansicht des Kanban Boards

4. Verwalten Sie Änderungen mit der Theory of Constraints

Erik informiert Bill darüber, wie die Theory of Constraints in großen Organisationen funktioniert. In den meisten Geschäften gibt es Engpässe oder Beschränkungen im IT- und Betriebsablauf, die zu Störungen und ungeplanter Arbeit führen können. Erik erklärt, dass man für einen stabilen, vorhersehbaren und sicheren IT-Service seine personellen und sonstigen Ressourcen so planen muss, dass sie diese Engpässe ausgleichen und einen ununterbrochenen Workflow ermöglichen.

Im Fall von Parts Unlimited traf die Auswirkung der vielen Einschränkungen Brent, den leitenden Betriebsingenieur und ein IT-Wunderkind. Brent steckte bis zum Hals in ungeplanten Arbeiten, in der Regel Kleinigkeiten und Reparaturen, unter denen wichtige geplante Aufgaben zu leiden hatten.

Um dieses Problem zu lösen, bildete Bill eine Gruppe, die sich anstelle von Brent um Eskalationen kümmern sollte. Außerdem sollte Brent, der seine Methoden bisher für sich behalten hatte, nun die Gruppe schulen, um sein Wissen weiterzugeben. Dies ermöglichte dem Team

eine Karte des Prozesses zu erstellen

für künftige Referenzen und setzte Brents Zeit frei (oder, wie Bill sagt, "befreite Brent von der Brandbekämpfung"), so dass er sein Fachwissen in Aufgaben mit höherem Wert investieren konnte.

Bonus: Probieren Sie die

ClickUp Processes Karte Whiteboard Vorlage

zur Visualisierung von Engpässen und zum Aufbau eines sicheren abteilungsübergreifenden Workflows, der sich an der Theory of Constraints orientiert.

Diese Vorlage herunterladen

5. Optimieren Sie die Bereitstellungspipeline

Das Phoenix Projekt war terminabhängig, so dass nur wenig Zeit zum Testen und Bereitstellen der Anwendung zur Verfügung stand.

Im Laufe des Buches wurde Bills Team jedoch effizienter und brachte mehr Versionen heraus als im vorherigen Quartal. Dies war zum Teil auf den neuen Ansatz zurückzuführen, der darin bestand, kleinere Teile der Arbeit in kürzeren Abständen zu liefern, die IB und die Pufferzeit zu reduzieren, ohne unverschämte Verknüpfungen einzugehen.

6. Nutzen Sie Das Drei-Wege-Modell, um DevOps voranzutreiben

Eriks Coaching dreht sich um das Drei-Wege-Modell, das die Grundlage für viele DevOps-Konzepte bildet. Das Modell bietet Richtlinien für Unternehmen, die durch kontinuierliche, effiziente und qualitativ hochwertige Arbeit einen konsistenten Produktwert und Kundensupport bieten.

Der erste Weg: Optimierung

Wenn wir den Erfolg eines Unternehmens beurteilen, bewerten wir das Ergebnis, nicht den Prozess. Der Erste Weg untersucht, wie sich der Prozess auf das Ergebnis und die Lieferzeiten auswirkt. Um Ihre Rentabilität zu maximieren, sollten Sie

ihren Wertstrom optimieren

, d. h. den Flow der Arbeit, der mit der Softwareentwicklung beginnt und mit der Auslieferung an den Kunden endet.

Dem Buch zufolge ist es wichtig, bei der Erstellung eines Optimierungsplans das Gesamtbild zu berücksichtigen. Was sind die wichtigsten

business-Ziele

? Bei der Einhaltung von Vorschriften und Sicherheitsstandards sollten Sie keine Kompromisse eingehen?

Es ist auch wichtig, mit den technologischen Fortschritten Schritt zu halten. Ein Beispiel dafür ist die Erforschung neuer Software wie

KI DevOps

,

planungsfreundliche Gantt Diagrammersteller

und

Tools für das IT-Betriebsmanagement

können Planung und Produktion erheblich beschleunigen.

Der zweite Weg: Verwendung einer Rückkopplungsschleife zur Vermeidung von Nacharbeit

Der Zweite Weg befasst sich mit dem internen Flow von Informationen. Mit schnellen und konstanten Feedbackschleifen können Unternehmen lernen, Qualitätsprobleme an der Quelle zu erkennen und sie umgehend zu beheben, um sicherzustellen, dass sie die Produktionslinie nicht weiter beeinträchtigen. Probleme, die in späteren Phasen festgestellt werden, sind schwieriger zu beheben und führen zu erheblichen Verzögerungen. ⚠️

Der dritte Weg: Kontinuierliche Verbesserung und Unterstützung des Service

Der Dritte Weg spricht von kontinuierlicher Verbesserung, die als Ergebnis der folgenden Punkte auftritt:

Lernen durch Hinterfragen der bisherigen Erfahrungen Wiederholtes Üben einer Fähigkeit Erik zufolge ist es besser, jeden Tag fünf Minuten zu üben als einmal pro Woche drei Stunden. Selbst die Wiederholung von Fehlern trägt dazu bei, die Widerstandsfähigkeit und das Vertrauen zu stärken, etwas Neues zu versuchen Risiken eingehen und mit verschiedenen Methoden experimentieren, DevOps tools und anderen Strategien zur Unterstützung des Kundensupports können Sie ein noch nie dagewesenes Maß an Effizienz und Qualität erreichen

The Phoenix Project Quotes That We Love

The Phoenix Project ist ein sehr zitierfähiges Buch, aber diese fünf Auszüge haben uns am meisten beeindruckt:

Es gibt kein Limit für das, was erreicht werden kann, wenn sich niemand darum kümmert, wer den Ruhm erntet

Dieses Zitat weist darauf hin, dass wir bemerkenswerte Ergebnisse erzielen können, wenn wir die persönlichen Vorteile zurückstellen und uns auf die Zusammenarbeit konzentrieren. Ohne den Druck, der Beste sein zu müssen, können Kreativität und Wissen des Teams zum Vorschein kommen. ⛅

Ein Prozess ist nur so schnell wie sein langsamster Engpass

Unter dem Gesichtspunkt der Zwänge kann eine unzureichende Leistung in einer Phase den gesamten Prozess behindern, selbst wenn die übrigen Phasen gut laufen.

Es spielt keine Rolle, wie viel wir planen. Es kommt darauf an, wie gut wir den Plan verfeinern, wenn neue Informationen auftauchen

Unser Aufwand für die Planung wird vergeblich sein, wenn wir uns nicht an die laufenden Herausforderungen anpassen, die unvermeidlich sind. Das Gleiche gilt für positive Entwicklungen. Sie bieten uns die Möglichkeit, noch bessere Ergebnisse zu erzielen.

Es gibt kein Geheimnis, das es Ihnen erlaubt, die harte Arbeit zu überspringen

Manchmal sieht Effizienz so aus, dass man Verknüpfungen findet und Schritte auslässt, die nicht notwendig sind. Die eigentliche Arbeit und die Entschlossenheit dürfen jedoch nicht auf der Strecke bleiben, wenn Sie erfolgreich sein wollen.

Eine ruhige See hat noch nie einen geschickten Seemann gemacht

Fehler und Herausforderungen können zwar frustrierend sein und Sie ausbremsen, aber sie stärken Ihre Widerstandsfähigkeit und tragen zum persönlichen und beruflichen Wachstum bei. 🌱

Die Erkenntnisse des Phoenix Projekts mit ClickUp anwenden

Die DevOps-Lektionen in diesem Buch bilden das Formular für den Betrieb eines jeden IT-Teams. Die Millionen-Dollar-Frage lautet jedoch: _Wie erledigen wir diese Lehren in der Praxis?

Die Antwort liegt in der Verwendung von ClickUp -a projektmanagement hub mit maßgeschneiderten Lösungen für Software Teams. Ob Sie The Three Ways of DevOps implementieren oder ein IB-Monitoring-System einrichten wollen, ClickUp ist hochflexibel und kann so konfiguriert werden, dass es jeden Workflow unterstützt.

ClickUp bietet zahlreiche features, die speziell für die Softwareentwicklung entwickelt wurden und Operations Teams entwickelt wurden. Außerdem lässt es sich mit vielen Ihrer bevorzugten Tools wie GitHub, Gitlab und Bitbucket integrieren, sodass Sie Aufgaben von einer zentralen Plattform aus planen, gemeinsam bearbeiten und produktiv ausführen können.

Planen, dokumentieren und liefern Sie Ihre Software schneller - erstellen Sie Ihr eigenes Phoenix Projekt mit ClickUp

Mit ClickUp können die Prinzipien von The Phoenix Project ganz einfach Teil Ihrer täglichen Routine werden - lassen Sie uns herausfinden, wie.

Auf seinem Weg, Parts Unlimited wieder auf Kurs zu bringen, setzt Bill Palmer die besten DevOps-Praktiken zur Planung und Verwaltung von Aufgaben ein. Doch mit ClickUp ist jede Aufgabe der Termin- und Workflow-Planung ein Kinderspiel.

Verwenden Sie ClickUp Aufgaben benutzerdefinierte Workflows für alle Ihre Projekte - Nachverfolgung von Mitarbeitern, Unteraufgaben, Aufgabenkommentaren, Abhängigkeiten und Beschreibungen von Prioritäten, alles von einem Ort aus. Die Plattform bietet mehrere Visualisierungsoptionen durch Ansichten. Ein Beispiel:

Gantt-Diagramm-Ansicht : Erstellen Sie komplizierte Roadmaps für Ziele und limitieren Sie IB, indem Sie einen Echtzeit-Überblick über Abhängigkeiten, Meilensteine und Einschränkungen erhalten. Sie können auch auf vorgefertigte Vorlagen für Gantt Diagramme zugreifen, um Zeitleisten für Projekte schneller zu erstellen

Erstellen Sie komplizierte Roadmaps für Ziele und limitieren Sie IB, indem Sie einen Echtzeit-Überblick über Abhängigkeiten, Meilensteine und Einschränkungen erhalten. Sie können auch auf vorgefertigte Vorlagen für Gantt Diagramme zugreifen, um Zeitleisten für Projekte schneller zu erstellen Kalender-Ansicht : Ein Drag-and-Drop-Planer für datumsgesteuerte Projekte

Ein Drag-and-Drop-Planer für datumsgesteuerte Projekte Workload-Ansicht : Zur Beurteilung der Kapazität eines Teams und zur Umverteilung des kreativen oder rückständigen Workloads zwischen unter- und überlasteten Mitgliedern des Teams

Zur Beurteilung der Kapazität eines Teams und zur Umverteilung des kreativen oder rückständigen Workloads zwischen unter- und überlasteten Mitgliedern des Teams Formular-Ansicht : Sammeln Sie Bug- und Feature-Anfragen mit nativen ClickUp Formularen und wandeln Sie sie schnell in tatsächliche Aufgaben mit Tags und Beschreibungen der Prioritäten um

Für noch mehr Effizienz automatisieren Sie sich wiederholende und administrative Aufgaben mit

ClickUp Automatisierungen

und reduzieren die Arbeit Ihres Teams.

2. Schaffen Sie Situationsbewusstsein, indem Sie Sprints und andere IT-Vorgänge überwachen

Mit der ClickUp Listenansicht für Sprints erhalten Sie einen schnellen Einblick in die Sprints Ihrer Teams

Nach der Einstellung von Workflows können Sie alle Vorgänge in ClickUp genau überwachen - von Sprints und Deployment-Aufgaben bis hin zu Rohmaterialien und Anfragen. Mit

Sprint in ClickUp

können Sie:

Ansichten von Sprints kopieren, um schnell loszulegen

Einstellungen für Termine und ihre Punktstruktur benutzerdefiniert gestalten

Synchronisierung der Arbeit Ihres Teams mit Git Repositories

Übertragen Sie unvollständige Aufgaben automatisch in den nächsten Sprint

Die Plattform verfügt über Burnup-, Burndown- und kumulative Flow-Diagramme, mit denen Sie die Fortschritte bei der Erreichung von Zielen nachverfolgen und Beschränkungen und Verbesserungsmöglichkeiten schneller erkennen können.

ClickUp vereinfacht

freigabe-Management

mit seiner integrierten Git-Pipeline, den Checklisten für den Produktivstart und den Release Trains. Sie können auch folgende Einstellungen vornehmen

Dashboard-Karten

in Ihrem Workspace, um auf Live-Metriken des Teams wie die durchschnittliche Dauer der Bereitstellung und die Nachverfolgung der Zeit zuzugreifen.

3. Gewinnen Sie mit kontinuierlicher Zusammenarbeit und Feedback

Arbeiten Sie gemeinsam an Ideen und erstellen Sie beeindruckende Dokumente oder Wikis mit verschachtelten Seiten und benutzerdefinierten Formatierungsoptionen für Roadmaps, Wissensdatenbanken und mehr

Im Buch erklärt Erik, wie wichtig es ist, mit Teams über Entwicklungen, die sich auf die Wartezeit oder das Lieferdatum auswirken, transparent zu sein. Glücklicherweise bietet ClickUp eine ganze Reihe von Tools für Kommunikation und Zusammenarbeit, die Sie dabei unterstützen. Einige der herausragenden Features sind:

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Nutzen Sie die zahlreichen vorgefertigten Vorlagen der Plattform für verschiedene Geschäftsziele. Optionen wie die

ClickUp Ultimate Software-Entwicklungsvorlage

,

ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen

und

ClickUp Vorlage für Notizen zur Veröffentlichung

sind Grundnahrungsmittel für jede IT-Abteilung.

Profitieren Sie von den Vorteilen von DevOps und erzielen Sie Ihren nächsten Business-Gewinn mit ClickUp

The Phoenix Project lehrt uns, dass es möglich ist, Effizienz, Produktqualität und Kundenzufriedenheit gleichzeitig zu erreichen. Durch die Anwendung der Prinzipien aus dem Buch mit einer top bewerteten Arbeitsmanagementlösung wie ClickUp kann Ihr Geschäft nicht nur erfolgreich gesteuert werden

freigabepläne

sondern auch die Interessengruppen zufriedenstellen. Testen Sie ClickUp kostenlos und entdecken Sie, wie es Ihre IT-Abläufe optimieren und die Produktivität Ihres Teams steigern kann. ⬆️