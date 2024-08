10 kostenlose Vorlagen für Produktmarketing zur Planung von Kampagnen

Die Entwicklung des richtigen produktvermarktungsstrategien braucht ein Dorf - und die richtige Vorlage für das Produktmarketing!

Vorlagen für das Produktmarketing gibt es in allen Formen und Größen und helfen produkt Teams in jeder Phase des Produktmanagements sparen Zeit, verbessern die Zusammenarbeit im Team und verringern die Fehleranfälligkeit, indem sie sicherstellen, dass alle wichtigen Elemente berücksichtigt werden.

Während Sie bei der Umsetzung Ihrer Strategien wahrscheinlich eine Kombination aus Produktmarketingvorlagen verwenden werden, kann die Suche nach der perfekten Vorlage für Ihr Team und Ihr Produkt, gelinde gesagt, überwältigend sein. 😳

Bei so vielen Optionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, ist es wichtig, dass Sie genau wissen, was Sie von Ihrer Vorlage für das Produktmarketing erwarten, bevor Sie auf "Herunterladen" drücken. Und wir sind hier, um zu helfen 🙂

Lesen Sie, was die Vorteile einer Produktmarketing-Vorlage sind, welche Schlüssel-Features es gibt und welche 10 kostenlosen Beispiele Sie mit ClickUp nutzen können - der Produktivitätsplattform, die jeder Produktvermarkter braucht!

Was ist eine Vorlage für das Produktmarketing?

Produktmarketing ist der Prozess und die Strategie, die hinter der Förderung und dem Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung stehen - und es ist keine kleine Leistung. Effektives Produktmarketing erfordert ein tiefes Verständnis für das Produkt selbst, aber auch für das Einzelziel und die Probleme Ihrer Kunden, produktfahrplan und eine überzeugende Erzählung zur Verkaufsförderung.

Außerdem ist eine enge Zusammenarbeit mit anderen Teams, einschließlich Vertrieb und Produktentwicklung, erforderlich, damit alle Abteilungen ihre kurz- und langfristigen Ziele im Auge behalten. Hochwertige Vorlagen für das Produktmarketing können von jedem dieser Teams verwendet werden und helfen beim Abschließen und Organisieren von Schlüsselaktivitäten wie Marktforschung, Analyse, Preisstrategie, Positionierung und Messaging, vertriebsbefähigung , Kundenfeedback und mehr. 🤓

Visualisieren Sie Ihre Aufgaben mit über 15 Ansichten in ClickUp, darunter Liste, Board und Kalender

Grundsätzlich handelt es sich bei Vorlagen für das Produktmarketing um vorgefertigte und anpassbare Ressourcen, die Vermarkter bei der Planung und Umsetzung ihrer gesamten Produktmarketingstrategie unterstützen. Das Format und die Struktur von Vorlagen für das Produktmarketing können jedoch sehr unterschiedlich sein! Von Tabellenkalkulationen über Slide Decks bis hin zu vorgefertigten Dokumenten können Vorlagen für das Produktmarketing praktisch jedes Formular annehmen.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass Sie, sobald Sie die Vorlagen für das Produktmarketing gefunden haben, die für Ihr Team am besten geeignet sind, nicht bei jeder neuen Produkteinführung wieder von vorne anfangen müssen. Vorlagen helfen dabei, einen standardisierten Ansatz zur Verbesserung Ihrer produktmanagement-Fähigkeiten und Zukunft verwaltung von Marketingkampagnen . Wenn es also an der Zeit ist, eine neue Kampagne zu starten, haben Sie einen zuverlässigen Ausgangspunkt für Ihren Marketingaufwand.

Wählen Sie eine von ClickUp's vorgespeicherten Vorlagen im Vorlagen-Center oder erstellen Sie Ihre eigene Vorlage, um sie auf zukünftige Projekte anzuwenden

Möchten Sie weitere Informationen zum Produktmanagement erhalten? Beginnen Sie mit einer gründlichen vorlage für das Produktmanagement für die Spitze arbeitsmanagement tools! Die Vorlagen für das Produktmarketing sorgen nicht nur für Konsistenz und Zeitersparnis, sondern optimieren auch Ihre bestehenden marketing-Planungsprozesse und optimieren Ihre Ressourcen - und das ist in jedem Fall ein Gewinn für alle Beteiligten!

Wesentliche Elemente der besten Vorlagen für Produktmarketingpläne

Um alle Vorteile einer effektiven Vorlage für das Produktmarketing zu nutzen, sollten Sie auf eine Reihe von Schlüsselfaktoren achten:

Leichte Bedienbarkeit

Flexibilität und benutzerdefinierte Gestaltung

Detailorientiert und umfassend

Relevanz für Ihr Produkt, Best Practices und aktuelle Markttrends

Äußerst anschaulich

Wandeln Sie Formen in Aufgaben auf Ihrem ClickUp Whiteboard um und setzen Sie Ihr Flussdiagramm sofort in die Tat um

Es ist auch wichtig, den Zweck zu berücksichtigen, für den Sie Ihre Vorlage für das Produktmarketing benötigen, sowie ihre Kompatibilität mit Ihren bevorzugten produktmanagement tool und die Zugänglichkeit der Vorlage, damit andere Mitglieder und Beteiligte sie bei Bedarf ansehen oder bearbeiten können. Bei den vorrangig zu berücksichtigenden Features für das Produktmanagement sollten Sie auf Folgendes achten:

10 kostenlose Vorlagen für Produktmarketing zum Planen von Kampagnen

ClickUp ist die einzige produktivität tool das leistungsstark genug ist, um Ihre gesamte Arbeit über verschiedene Apps hinweg auf einer gemeinsamen Plattform zusammenzufassen - eine große Zeitersparnis für jedes Produktmarketing-Team!

Wenden Sie eine (oder alle) dieser 10 Produktmarketing-Vorlagen auf Ihren ClickUp-Workspace an, um die Produktmarketing-Strategie Ihrer Träume zu entwickeln, angefangen bei einer detaillierten Roadmap bis hin zu Ihrer nächsten Markteinführung!

1. Produkt-Roadmap-Vorlage von ClickUp

Verschaffen Sie sich mit der ClickUp Vorlage für die Produkt-Roadmap eine Ansicht auf Makroebene über die Vision, die Richtung und die Commitments der Features und Initiativen für Ihr Produkt

Die Produkt-Roadmap-Vorlage von ClickUp bietet eine übersichtliche Aufschlüsselung Ihrer Marketing-Vision, -Strategie und -Anforderungen auf einer kollaboratives digitales Whiteboard -das ideale Hilfsmittel für die Präsentation vor Interessengruppen. Angriff auf Ihr produktfahrplan ist ein Ungetüm von einer Aufgabe und dieser Vorlage Ordner bekommt das mit:

10 benutzerdefinierte Status

15Benutzerdefinierte Felder* Vier Aufgaben-Tags

Sieben Ansichten für den Workflow

Zwei Automatisierungen

Und mehr. 🤩

Und diese Vorlage hilft Ihnen nicht nur dabei, Ihre Produkt-Roadmap zu erledigen, sondern auch dabei, sie umzusetzen! Mit einer vorgefertigten Liste, die Sie bei der wöchentlichen Umsetzung Ihrer Roadmap unterstützt, und einem formatierten ClickUp Dokument um detaillierte Notizen zu verfassen.

Obwohl es sich um eine fortgeschrittene Vorlage handelt, gibt es zahlreiche Ressourcen, die Sie bei der Integration in Ihre Arbeitsabläufe unterstützen, darunter ein ausführlicher Vorlagenleitfaden und Hilfe-Dokumente .

2. Produkt Marketing Plan Vorlage von ClickUp

Produkt Marketing Plan Vorlage von ClickUp

Sie haben Ihre Produkt-Roadmap, was kommt als nächstes? Ein toller Plan für das Produktmarketing, um neue Initiativen zu planen und Ihre Aufgaben zu priorisieren! Die Produkt Marketing Plan Vorlage von ClickUp soll Ihnen helfen, genau das zu erledigen. Mit sechs benutzerdefinierten Status und benutzerdefinierten Feldern sowie fünf Ansichten für den Workflow ist diese Vorlage etwas weniger dicht als die erste, aber diese einsteigerfreundliche Ressource hat es immer noch in sich!

Visualisieren Sie Ihre Ziele und wichtigsten Ergebnisse in einer dynamischen Liste, die gefiltert, sortiert und mit Hilfe von vorgefertigten Status und Feldern in jeder Aufgabe leicht aktualisiert werden kann. Verfolgen Sie dann Ihren Fortschritt in einer detaillierten Kanban Board mit ClickUp's Board-Ansicht.

Außerdem führt Sie das Dokument "Erste Schritte" durch die Einführung dieser Vorlage in Ihrem Team. Mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie die Informationen zu Ihrem Produkt eingeben, neue Aufgaben erstellen und diese Vorlage optimal nutzen können.

Anleitung_ marketing planung software kann Ihrem Team helfen!

3. Produkt Features Matrix Vorlage von ClickUp

Produkt Features Matrix Vorlage von ClickUp

In jede Produktmarketing-Kampagne fließen viele Recherchen und kritische Überlegungen ein - einschließlich der Entscheidung, in welches Produkt Sie zuerst Ihre Zeit investieren sollten. Die Matrix-Vorlage für Produkt-Features von ClickUp vergleicht verschiedene Features mit unterschiedlichen Produkten, um Ihnen zu helfen, die strategischsten Entscheidungen für Ihr nächstes Projekt zu treffen.

Diese Vorlage für die Liste verwendet fünf vorgefertigte Ansichten mit anpassbaren Aufgaben, um Ihre Projektinformationen einfach hinzuzufügen. Sehen Sie sich alle Ihre Projekte in einer übersichtlich formatierten Liste an und vertiefen Sie sich dann in die Details Ihrer produktmarketing-Software und Hardware-Features, indem Sie sie in der Tabellen-Ansicht von ClickUp in einem intuitiven Arbeitsblatt anordnen. Von dort aus können Sie den Fortschritt jedes Features mit Hilfe des Kanban Boards, das in dieser Vorlage enthalten ist, auf einer hohen Ebene verwalten.

4. Digitale Produkt Checkliste Vorlage von ClickUp

Digitale Produkt Checkliste Vorlage von ClickUp

Selbst mit einem leistungsstarken Produktmanagementsystem, das Ihre Aufgaben, Daten, Fortschritte und Unterhaltungen über das Projekt verwaltet, müssen Sie sicherstellen, dass Sie Ihre Arbeit doppelt überprüfen und nichts unversucht lassen. Stellen Sie also sicher, dass Sie eine abschließende Checkliste zur Hand haben! Die Vorlage für die Checkliste für digitale Produkte von ClickUp ist einfach zu benutzen und für alle leicht zugänglich, deckt aber dennoch jede Komponente der Umsetzung eines digitalen Projekts von Anfang bis Ende ab. Diese ClickUp Doc Vorlage ist in Abschnitte für Produktdetails, Checklisten für die Verpackung, Pläne für den Verkauf und andere Produktmarketing-Aufwände vorformatiert. Und da ClickUp Docs von Natur aus kollaborativ sind, kostenlos verwendet werden können und mit jeder Aufgabe verknüpft werden können, können Stakeholder, andere Mitglieder des Produktteams und Clients Ihre Checkliste in Echtzeit ansehen oder aktualisieren, während das Projekt fortschreitet.

5. Produkt Brief Vorlage von ClickUp

Product Brief Vorlage von ClickUp

Wenn Ihnen die vorherige Vorlage für die Checkliste gefallen hat, dann werden Sie die zusätzlichen Details und Seiten in dieser Vorlage lieben Product Brief Vorlage von ClickUp . Dieses achtseitige ClickUp Dokument umfasst Ihr gesamtes Briefing, einen vorgefertigten Two-Pager, Ihren Release Plan, Versionsintegrationen, Anhänge und mehr.

Diese Vorlage wurde entwickelt, um Ihr Projekt so effizient wie möglich durch die Entwicklung zu bringen und hilft Ihnen dabei funktionsübergreifende Teams bei der Zusammenarbeit am Produkt spezifikationen, Feedback und Aufgaben in einem übersichtlichen Dokument. Außerdem können Sie Ihre Schlüssel-Ziele und -Lösungen mit der Live-Bearbeitung in ClickUp Docs entwickeln und organisieren, sodass das Team ohne Überschneidungen nebeneinander arbeiten kann.

Und sobald Sie Ihre benutzerdefinierten Bearbeitungen an diesem Dokument vorgenommen haben, können Sie das bearbeitete Dokument einfach als neue Vorlage für zukünftige Projekte speichern.

6. Neue Produktentwicklung Vorlage von ClickUp

Vorlage für neue Produktentwicklung von ClickUp

Sobald Sie mit der Zusammenarbeit an der obigen Produktbriefvorlage fertig sind, ist es an der Zeit, Ihre Pläne mit Hilfe der Vorlage für neue Produktentwicklung von ClickUp . Diese vorbereitete Liste ist anfängerfreundlich, übersichtlich und leicht zu befolgen. Mit vier benutzerdefinierten Status zur Überwachung des Fortschritts, sechs benutzerdefinierten Feldern und fünf Workflow-Ansichten kann der Produktmarketing-Manager leicht den Überblick über wichtige Meilensteine, Leistungen und natürlich das Team behalten.

Fassen Sie Ihr gesamtes Projekt in einer intuitiven Liste zusammen und schlüsseln Sie dann Ihren Projektplan auf elemente der Aktion unter Verwendung der Zeitleiste von ClickUp und der Kanban-ähnlichen Board-Ansicht.

7. Checkliste für die Produkteinführung Vorlage von ClickUp

Checkliste zur Produkteinführung Vorlage von ClickUp

Die Checkliste für die Produkteinführung Vorlage von ClickUp ist ein umfassendes Hilfsmittel für Produktmarketing-Teams, um sicherzustellen, dass alle Schlüssel zur Produkteinführung (oder zum Relaunch) berücksichtigt werden. Die Vorlage enthält Abschnitte für die Vorbereitung vor der Markteinführung, für die Aktivitäten am Tag der Markteinführung und für die Nachbereitung nach der Markteinführung, damit in der Hektik des Markteinführungsprozesses keine Elemente übersehen werden.

Mit ihrem benutzerfreundlichen Design und den anpassbaren Features lässt sich die Vorlage für die Checkliste zur Produkteinführung an die Bedürfnisse der einzelnen Produkte anpassen und ermöglicht Teams die Nachverfolgung des Fortschritts, die Zuweisung von Aufgaben und die Zusammenarbeit an Projekten in Echtzeit oder asynchron.

8. Produktstrategie Vorlage von ClickUp

Produktstrategie Vorlage von ClickUp

Die Produktstrategie-Vorlage von ClickUp ist nützlich für Produktteams, die ihre Produktmarketingstrategie auf der Grundlage von Markttrends und Kundenbedürfnissen definieren und priorisieren wollen. Die vorlage für die Produktstrategie wendet einen ganzen Ordner auf Ihre Plattform an und enthält separate Listen, um Features, Zeitleisten für Projekte und das Team zu organisieren.

Innerhalb jeder Liste finden Sie vorgefertigte Ansichten, um die spezifischen Aufgaben innerhalb dieser Kategorie zu verwalten, einschließlich der ClickUp-Tabellenansicht, um alle Features zu überblicken, eine Zeitleiste, um Ihren Zeitplan zu visualisieren, und mehrere vorgefertigte Kanban-Boards.

9. Vorlage für Produktanforderungen von ClickUp

Vorlage für Produktanforderungen von ClickUp

Und wenn Sie mehr als nur einen Ordner suchen, um Ihr Produkt auf den Weg zu bringen, ist die Vorlage für Produktanforderungen von ClickUp ist definitiv für Sie. Diese Vorlage fügt Ihrer ClickUp-Plattform einen separaten Space hinzu und wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit zwischen Stakeholdern und dem Produktteam zu verbessern und die anforderungen an das Projekt , treffen Sie strategische Entscheidungen und bauen Sie auf Ihren Plänen für die Veröffentlichung auf.

Diese Vorlage enthält außerdem 17 benutzerdefinierte Status, um Sichtbarkeit für alle Arten von Fortschritten bei Aufgaben zu schaffen, sowie sieben ClickApps wie Zeiterfassung, Prioritäten, Tags und Warnungen vor Abhängigkeiten, damit Ihre Prozesse so reibungslos wie möglich funktionieren.

10. Vorlage zur Produktpreisgestaltung von ClickUp

Vorlage zur Produktpreisgestaltung von ClickUp

Die Vorlage für die Produktpreisgestaltung von ClickUp ist ideal für Produktmarketing Teams, die eine Preisstrategie entwickeln, die sowohl wettbewerbsfähig als auch profitabel ist. Diese vorlage für Preislisten hilft Ihnen bei der Analyse möglicher Kosten, bei der Festlegung von Preiszielen und bei der Ermittlung von Preisoptionen, die mit dem Wert des Produkts übereinstimmen. Diese Vorlage enthält zwei benutzerdefinierte Status und drei Ansichten für den Workflow, aber erst durch die benutzerdefinierten Felder wird sie richtig lebendig.

Fügen Sie Felder wie Produktkategorie, Stückpreis, Marke, Standardstückpreis, Mindestbestellmenge und mehr hinzu, um aus jeder Ansicht und jeder Aufgabe schnell auf wichtige Informationen zugreifen zu können.

Machen Sie das Beste aus Ihrer Produktmarketing-Vorlage

Es gibt eine Vorlage für Produktmarketing für alles. Und die 10 Beispiele oben beweisen es!

Diese vorgefertigten Vorlagen sollen Ihnen einen strategischen Rahmen für die Organisation Ihrer Ideen, das Sammeln von Erkenntnissen, die Durchführung von Recherchen, die Rationalisierung Ihrer Produktivität und vieles mehr bieten. Außerdem wurden diese Vorlagen von ClickUp und für ClickUp erstellt, so dass sie praktisch garantiert Ihre Erfahrungen mit der leistungsstarken Plattform verbessern.

Greifen Sie auf alle in diesem Artikel aufgelisteten Vorlagen zu, sowie auf Hunderte von produktivität Features , über 1.000 Integrationen und mehr, wenn Sie sich heute für ClickUp anmelden .