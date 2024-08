10 kostenlose Vorlagen für Preislisten und Preisblätter in Word, Google Docs und ClickUp

Auf dem heutigen wettbewerbsorientierten Markt ist es wichtiger denn je, eine professionell aussehende Liste zu haben.

Vorlagen für Preislisten bieten eine rationelle Möglichkeit, Preislisten zu organisieren, und helfen in einigen Fällen sogar bei der Verwaltung von Bestandslisten und Ausgaben.

Gefällt Ihnen der Gedanke, durch effizientere Prozesse viel Zeit (und, seien wir ehrlich, auch Geld) zu sparen? Prozess-Mapping kann Ihnen helfen, diese Effizienz auf andere Bereiche Ihres Unternehmens auszudehnen!

Eine gut gestaltete Vorlage für eine Preisliste kann Unternehmen Zeit sparen und ihre Gewinne steigern, ganz gleich, in welcher Branche sie tätig sind.

In diesem Artikel nehmen wir acht Vorlagen für Preislisten unter die Lupe. Sie werden vielleicht überrascht sein, welche komplexen Features und Funktionen diese kostenlosen Vorlagen bieten.

Was ist eine Vorlage für eine Preisliste?

Eine Vorlage für eine Preisliste ist ein vorgefertigtes Dokument oder eine Tabellenkalkulation, die Sie bearbeiten können, um eine Liste der von Ihnen verkauften Produkte oder Dienstleistungen mit den entsprechenden Preisen zu erstellen. So behalten Sie den Überblick über Ihre Preisinformationen.

Vorlagen für Preislisten enthalten in der Regel Spalten für:

Produkt- oder Dienstleistungsnamen

Preise

Beschreibungen

Andere relevante Informationen

Mit Hilfe von Filtern und Ansichten können Sie Ihre Vorlagen so organisieren, dass Sie die benötigten Informationen leicht finden.

Was macht eine gute Vorlage für eine Preisliste aus?

Gute Listen sind Vorlagen, die übersichtlich, umfassend, anpassbar, visuell ansprechend, zugänglich und leicht zu aktualisieren sind.

Achten Sie bei der Auswahl einer Vorlage auf die folgenden Punkte:

Klarheit : Die Vorlage sollte ein klares und logisches Layout haben, das Ihnen die Bearbeitung und das schnelle Auffinden von Informationen erleichtert

: Die Vorlage sollte ein klares und logisches Layout haben, das Ihnen die Bearbeitung und das schnelle Auffinden von Informationen erleichtert Umfangreich : Die Vorlage sollte alle notwendigen Informationen enthalten, wie z. B. Produktdetails, Preisstufen, Stückpreise, Rabatte und alle relevanten Bedingungen

: Die Vorlage sollte alle notwendigen Informationen enthalten, wie z. B. Produktdetails, Preisstufen, Stückpreise, Rabatte und alle relevanten Bedingungen Anpassbarkeit : Die Vorlage sollte flexibel sein, damit Sie sie bearbeiten und an Ihre speziellen Anforderungen benutzerdefiniert anpassen können

: Die Vorlage sollte flexibel sein, damit Sie sie bearbeiten und an Ihre speziellen Anforderungen benutzerdefiniert anpassen können Benutzerfreundlich: Die Benutzeroberfläche sollte intuitiv und einfach zu bedienen sein

Die Benutzeroberfläche sollte intuitiv und einfach zu bedienen sein Einfach zu aktualisieren: Die Vorlage sollte einfach zu aktualisieren und zu pflegen sein, damit die Benutzer schnell Bearbeitungen und Aktualisierungen vornehmen können

Gemeinsames Erkennen und Bearbeiten, Hinzufügen von Kommentaren und Einbetten von Links in ClickUp Docs

Wenn diese Faktoren berücksichtigt werden, können Geschäfte eine Vorlage finden, die leicht zu aktualisieren ist und den Clients einen schnellen Zugriff auf die Preisinformationen ermöglicht.

10 Vorlagen für Preislisten, die 2024 verwendet werden sollten

Hier finden Sie acht kostenlose Vorlagen für Preislisten, die großen und kleinen Geschäften bei der Erstellung und Verwaltung von Preislisten helfen.

1. ClickUp Vorlage für Preislisten

ClickUp Preislisten-Vorlage

Die ClickUp Preis Liste Vorlage für produktbasierte Anbieter und Dienstleister bietet alles, was Sie brauchen, in einem einzigen, leicht zu bedienenden Entwurf. Und es ist kostenlos!

Es umfasst zwei Status (aktiv und inaktiv), sechs benutzerdefinierte Felder und vier Ansichten, mit denen Sie Daten und Ansichten an Ihre Prioritäten anpassen können.

Außerdem erhalten Sie sechs benutzerdefinierte Felder, um einzigartige Daten zu erfassen:

Beschreibung: Erfassen Sie eine detaillierte Beschreibung des Produkts oder der Dienstleistung Angebot: Geben Sie die Art des Angebots an, z. B. ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Abonnement Investitionsart: Geben Sie die Art der Investition an, z. B. eine einmalige Gebühr oder ein wiederkehrendes Abonnement Anlagebetrag: Legen Sie die Höhe der Investition fest Kategorie: Ordnen Sie Ihre Produkte oder Dienstleistungen Kategorien zu ID: Legen Sie eine eindeutige Kennung für jedes Produkt oder jede Dienstleistung fest

Vier Ansichten bieten Ihnen eine Vielzahl von Optionen für den schnellen Zugriff und die Bearbeitung Ihrer Daten:

Liste der Produkte: Eine Liste aller Produkte mit Beschreibungen, Preisen und Details

Eine Liste aller Produkte mit Beschreibungen, Preisen und Details Liste der Dienstleistungen: Eine Liste aller Dienstleistungen und deren Beschreibungen, Preise und Details

Eine Liste aller Dienstleistungen und deren Beschreibungen, Preise und Details Ansicht des Boards: EineKanban Board ihrer Produkte mit verschiedenen Spalten für jede Phase des Verkaufsprozesses

EineKanban Board ihrer Produkte mit verschiedenen Spalten für jede Phase des Verkaufsprozesses Verwendung dieser Vorlage: Eine Liste aller Personen, die diese Vorlage derzeit verwenden

Die kostenlose, bearbeitbare Vorlage für Preislisten bietet alles, was Sie für die Erfassung und Darstellung komplexer Preisangaben benötigen. Laden Sie diese Vorlage für eine Preisliste noch heute herunter, passen Sie sie an und beherrschen Sie Ihr Preisuniversum wie ein Zauberer!

2. ClickUp Produkt Preisgestaltung Vorlage

ClickUp Vorlage zur Produktpreisgestaltung

Verabschieden Sie sich von schlaflosen Nächten, die durch eine unorganisierte Liste verursacht werden. 😪

Die ClickUp Vorlage für die Produktpreisgestaltung erledigt mehr als nur die Erstellung fesselnder Preislisten. Es hilft Ihnen auch, Preise zu aktualisieren und all Ihre Produktinformationen an einem einzigen Ort zu organisieren - egal, ob Sie sie für Ihre Kunden oder Ihre Geschäfte benötigen.

Durch den sofortigen Zugriff auf Einkaufspreise und Produktdetails können Sie sich die mühsame Suche (und die Befragung von Kollegen) sparen und sich an die Arbeit machen. 🤓

Sobald Sie die Vorlage für die Produktpreisgestaltung eingerichtet haben, können Sie Folgendes hinzufügen vorlagen für Verkaufsberichte um Ihnen das Gesamtbild zu verdeutlichen.

Die Vorlage für die Produktpreisgestaltung bietet folgende Features:

Listenansichten: Sehen Sie alle Ihre vorgestellten Produkte auf einen Blick, filtern und sortieren Sie nach verschiedenen Kriterien, und passen Sie die Ansichten an, um einen einfachen Zugriff auf die benötigten Details zu erhalten

Sehen Sie alle Ihre vorgestellten Produkte auf einen Blick, filtern und sortieren Sie nach verschiedenen Kriterien, und passen Sie die Ansichten an, um einen einfachen Zugriff auf die benötigten Details zu erhalten Benutzerdefinierte Felder: Passen Sie die Nachverfolgung mit Informationen wie SKU, Stückpreisen, Marke, Produkttyp, Produktkategorie, Größe, Menge und Farbe an

Passen Sie die Nachverfolgung mit Informationen wie SKU, Stückpreisen, Marke, Produkttyp, Produktkategorie, Größe, Menge und Farbe an Anleitung für den Einstieg: Machen Sie das Beste aus Ihrer Vorlage, indem Sie das Setup der Vorlage nachvollziehen

Möchten Sie eine Ansicht Ihrer Produkte aus der Vogelperspektive? Die Liste Produkte nach Kategorie bietet Ihnen einen gruppierten Überblick. Wenn Sie sich für Markenmanagement interessieren, hilft Ihnen die Tabelle Produkte nach Marken weiter.

Wie die zuvor erwähnte Vorlage zeigt auch die Vorlage für die Produktpreisliste eine Preisliste, allerdings mit der intuitiven Ansicht von ClickUp.

Die Vorlage für die Produktpreisliste hilft Ihnen dabei, reibungslosere Abläufe und intelligentere Workflows zu erstellen. Sie werden sparen Sie Zeit und steigern Sie Ihre Effizienz auf einmal! Sie können Ihre Systeme noch einen Schritt weiter verbessern, indem Sie ein CRM-Workflow zur Ergänzung Ihrer Arbeitsabläufe.

3. ClickUp Buchhaltung Preisvorlage

ClickUp Buchhaltung Preisvorlage

Suchen Sie nach einer effizienten, aber einfachen Möglichkeit zur Nachverfolgung und Verwaltung der Preise für Ihre Buchhaltungsfirma? Die ClickUp Buchhaltung Preisvorlage kann Ihnen helfen, Ihr Ziel zu erreichen! 🥳

Diese Vorlage hilft Ihnen bei der Nachverfolgung von Dienstleistungen, Preisen und Abrechnungszeitplänen mit Features wie:

Listenansichten: Enthält drei Listenansichten, Komponenten, monatlich und vierteljährlich, so dass Sie Dienstleistungen nach verschiedenen Kriterien filtern und sortieren können

Enthält drei Listenansichten, Komponenten, monatlich und vierteljährlich, so dass Sie Dienstleistungen nach verschiedenen Kriterien filtern und sortieren können Benutzerdefinierte Felder: Nachverfolgung einzigartiger Informationen wie Einheitspreis, Einheit, Gesamtpreis, Leistungsklassifizierung, Abrechnungsplan und Menge

Nachverfolgung einzigartiger Informationen wie Einheitspreis, Einheit, Gesamtpreis, Leistungsklassifizierung, Abrechnungsplan und Menge Tabellenansichten: Monatliche, vierteljährliche und jährliche Ansichten zeigen Ihre Leistungsverbindlichkeiten pro Monat, Quartal bzw. Jahr

Wenn Ihr buchhaltung wenn ein Unternehmen nach einer Möglichkeit sucht, die Preise für seine Dienstleistungen zu organisieren, ist die Vorlage für Buchhaltungspreise eine hervorragende Lösung. Sie ist einfach zu verwenden, vielseitig und zeitsparend. Buchhaltung für den Sieg! 📣

4. ClickUp Kommission Preisblatt Vorlage

ClickUp Kommission Preisblatt Vorlage

Die Provisionsblatt Vorlage von ClickUp wurde entwickelt, um die Provisionen automatisch zu berechnen, unabhängig von der Struktur, die Ihr Unternehmen eingerichtet hat.

Diese Vorlage bietet mehrere Möglichkeiten, die Aufgaben in Ihrem Bericht zu sortieren. Überprüfen Sie die Provisionen nach Verkaufsteam, nach Status oder nach Funktion. Mit diesem Provisionsblatt haben Sie immer einen Überblick über den Cashflow in Ihrem Geschäft.

5. Word Business Preisliste Vorlage

Mit der Word Business Preisliste Vorlage können Sie schnell eine professionell aussehende Liste für Ihre Marke erstellen

Mit der kostenlosen Vorlage für Business-Preislisten von Template.net kann fast jede Art von Unternehmen schnell eine Preisliste erstellen und ausdrucken, die mit einem breiten Bereich von Programmen kompatibel ist, darunter:

Google Docs

Google Tabellen

Excel

Word

Apple Zahlen

Apple Pages

Einige der Features sind:

Tabelle mit Spalten für Produktname, Beschreibung, Preis und Menge

Kopfzeile mit Ihrem Logo und Kontaktinformationen

Fußzeile mit der Adresse Ihrer Website und Links zu sozialen Medien

Möglichkeit, benutzerdefinierte Felder für zusätzliche Informationen hinzuzufügen

Die kostenlose Word Business Preisliste Vorlage hilft Ihnen, Ihre Kunden mit leicht verständlichen Preisinformationen zu versorgen, damit Ihre Marke einen guten Eindruck macht. Bonuspunkte gibt es für die benutzerfreundliche, anpassbare Oberfläche und die druckbaren Optionen für die Liste.

Diese Vorlage ist eine gute Wahl, wenn Sie nach einer kostenlosen Vorlage für eine Preisliste suchen, die einfach zu bearbeiten und mit vielen Programmen kompatibel ist.

6. Word Reinigung Dienstleistungen Preisliste Vorlage

die Word-Vorlage für die Preisliste für Reinigungsdienste ist eine hilfreiche Ressource für Geschäfte, die Reinigungsdienste anbieten

Die kostenlose Vorlage für die Preisliste für Reinigungsdienste von Template Lab ist ein großartiges Tool, das Ihnen hilft, professionell aussehende Listen für Ihr Geschäft zu erstellen.

Bearbeiten Sie sie einfach in Word oder Excel und fügen Sie Ihre Dienstleistungen, Preise und Geschäftsinformationen ein.

Versenden Sie sie dann digital oder drucken Sie sie aus und verteilen Sie sie, um für Ihr Geschäft zu werben! 🧹

Die kostenlose Vorlage für die Preisgestaltung enthält viele Optionen und eine Handvoll nützlicher Features:

Tabelle mit Spalten für Dienstleistungsname, Beschreibung, Preis und Menge

Kopfzeile mit Business-Logo und Kontaktinformationen

Fußzeile mit der Website-Adresse und Links zu sozialen Medien

Möglichkeit, benutzerdefinierte Felder für zusätzliche Informationen hinzuzufügen

Farbenfrohe Grafiken, die Preislisten zum Vergnügen machen

Sauberer und leicht zu lesender Textbereich

Die Vorlage für die Preisliste für Reinigungsdienste kann dazu beitragen, den Umsatz zu steigern, indem sie Ihren Kunden leicht verständliche Informationen zu Dienstleistungen und Preisen bietet.

Außerdem können Sie damit einen guten ersten Eindruck bei potenziellen Kunden hinterlassen, indem Sie Ihre Dienstleistungen auf professionelle Weise präsentieren. Wenn Sie eine ansprechende Vorlage für eine Preisliste für ein Geschäft benötigen, ist die Vorlage für die Preisliste für Reinigungsdienste genau das Richtige für Sie!

Bonus: Faktenblattvorlagen !

7. Word Restaurant Menü Preisliste Vorlage

erstellen Sie eine attraktive Speisekarte mit der Word-Menüpreisliste für Restaurants

Aufruf an alle Eigentümer von Restaurants und Speisekarten!

Sie müssen Ihre Speisekarte aktualisieren? Schauen Sie sich die kostenlose Word Restaurant Menu Price List Vorlage von Template.net an. Was ist die geheime Zutat für eine köstliche Speisekarte, die Ihre Kunden begeistern und Ihr Geschäft ankurbeln wird?

Es geht vor allem um das lustige Design, die einfache Bearbeitung und die Möglichkeit, Ihre Speisekarte online zu stellen oder sie für die Verwendung in Ihrem Restaurant auszudrucken. Diese kostenlose, ausdruckbare Preisliste bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, auf der Ihre leckeren Gerichte mit den jeweiligen Preisen aufgelistet sind.

Professionelle Listen wie diese Vorlage bieten ein erstklassiges Layout, damit Ihre Speisekarte so gut aussieht, wie Ihr Essen schmeckt. Aber das ist noch nicht alles. Die Vorlage für die Preisliste für Restaurants wird mit einem anpassbaren Cover geliefert, das einfach nur süß ist. 🥧

In der wettbewerbsorientierten Welt der Restaurants ist Effizienz der Schlüssel.

Von den schönen Listen in dieser Übersicht spart Ihnen diese mit ihrem einfachen Design für die Bearbeitung in Word, Google Docs, Apple Pages oder Publisher wertvolle Zeit und Aufwand. Mit nur wenigen Klicks haben Sie eine professionell aussehende Speisekarte, mit der Sie Ihre hungrigen Gäste beeindrucken können.

Haben Sie Schwierigkeiten, Ihre Konkurrenten zu schlagen? Erwägen Sie die Einbindung einer vorlage für eine Wettbewerbsanalyse in Ihren Prozess integrieren. Wenn Zeitersparnis für Sie eine vorrangige Aufgabe ist, sollten Sie die workflow-Automatisierung kann einige Ihrer anderen Aufgaben beschleunigen.

Mit dieser kostenlosen, benutzerdefinierten Vorlage für eine Preisliste für Feinschmecker, die Sie auch ausdrucken können, können Sie Ihr kulinarisches Angebot aufwerten, Ihre Kunden anlocken und Ihr Restaurant oder Geschäft zum Stadtgespräch machen. Guten Appetit! 😋

8. Google Docs Lebensmittel Preisliste Vorlage

Erstellen Sie eine schöne, benutzerdefinierte Speisekarte für Ihr Restaurant mit der kostenlosen Google Docs Vorlage für eine Preisliste für Lebensmittel

Sind Sie hungrig nach Erfolg in der Lebensmittelbranche? Wir haben eine weitere kostenlose und fantastische Vorlage für Lebensmittelpreise für Sie! Die Google Docs Vorlage für die Liste der Lebensmittelpreise von Template.net ist ein kulinarischer Schatz, der Ihre köstlichen Gerichte und verlockenden Leckereien ins rechte Licht rückt. 🍲🥞

Verabschieden Sie sich von den Tagen der Verwirrung und unorganisierten Preisgestaltung! Mit dieser Vorlage können Sie im Handumdrehen eine optisch ansprechende Liste mit Preisen für Ihre Speisen erstellen.

Sie können die Vorlage in vielen Programmen bearbeiten, auch in Google Docs. Laden Sie sie herunter, um Ihre Vorlage für die Preisliste anzupassen:

Google Docs

Illustrator

Word

Apple Pages

PSD

Verlag

Was macht diese Vorlage so besonders? Schauen wir uns die tollen Features an. Zunächst einmal macht das intuitive Layout die Bearbeitung zu einem Kinderspiel.

Mit der kostenlosen Vorlage für eine Preisliste für Lebensmittel können Sie auch Ihr eigenes Branding und Bild hinzufügen und bearbeiten. In der schnelllebigen Welt der Lebensmittel regiert die Effizienz. Diese kostenlose Vorlage für Preislisten vereinfacht die Erstellung Ihrer Speisekarte und spart Ihnen Zeit und Energie.

Mit nur wenigen Klicks erhalten Sie eine professionell gestaltete Speisekarte, die Sie mit Stolz Ihren Kunden freigeben können.

9. Google Docs Service Preisliste Vorlage

Mit dieser Google Docs Vorlage für eine Preisliste für Dienstleistungen können Sie schnell und einfach einen schönen Preisleitfaden für Ihr Geschäft erstellen

Ist es an der Zeit, eine besser aussehende Liste für Ihr Geschäft mit Dienstleistungen zu erstellen?

Mit der kostenlosen Vorlage für die Preisliste für Google Docs von GDoc ist dies schnell erledigt.

Mit der supereinfachen (schließlich handelt es sich um Google Docs!) Listenvorlage können Sie Ihre eigenen Bilder, Ihr Branding, Ihre Dienstleistungen und Preisinformationen hinzufügen, um Ihre Preislistenvorlage vollständig zu benutzerdefinieren und zu bearbeiten.

Die Vorlage besticht durch ein ansprechendes Design mit drei Servicepaket-Optionen: Standard, Premium und Gold, mit verschiedenfarbigen Rahmen

Sie werden von den zahlreichen Bereichen begeistert sein, mit denen Sie die kostenlose Vorlage an Ihren Stil anpassen können. Das hochgradig anpassbare Design ermöglicht es Ihnen:

Hinzufügen Ihres Firmennamens und Logos

Kontaktinformationen anzeigen

Ihre Dienstleistungen und Preisangaben eingeben

Schriftarten, Farben und Größen nach Ihren Wünschen bearbeiten

Die Vorlage für eine Preisliste für Google Docs hilft Ihnen, ein professionell aussehendes Preisblatt zu erstellen, mit dem Sie Ihr Geschäft bei neuen oder wiederkehrenden Kunden bewerben können.

10. Google Docs Agentur Preisblatt Vorlage von Template.net

Verwenden Sie diese Google Docs Preisblatt-Vorlage, um die Ausgaben und Leistungen Ihrer Werbeagentur nachzuverfolgen.

Diese Google Docs Vorlage für das Preisblatt einer Werbeagentur ist ein echter Knaller für Werbefachleute. Diese kostenlose, bearbeitbare Vorlage für Preislisten wurde speziell für die besonderen Bedürfnisse von Werbeagenturen entwickelt.

Diese Vorlage bietet eine übersichtliche Struktur für die Auflistung der Dienstleistungen Ihrer Agentur, von kreativer und gestalterischer Arbeit bis hin zu digitalem Marketing und PR. Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Preise übersichtlich darstellen, so dass potenzielle Kunden leichter verstehen können, was sie für ihre Investition bekommen.

Die Echtzeit-Bearbeitbarkeit von Google Docs stellt sicher, dass Sie Ihre Preisinformationen umgehend anpassen können, wenn sich die Marktdynamik ändert. Außerdem können mehrere Mitglieder Ihres Teams die Liste aktualisieren, überprüfen und genehmigen, sodass die Konsistenz in Ihrer Agentur gewährleistet ist.

Die Vorlage für das Preisblatt einer Werbeagentur in Google Docs ist ein wertvolles tool für Agenturen, die ihre Preisstrategie auf effiziente Weise verwalten möchten.

Steigern Sie Ihre Gewinne mit kostenlosen, bearbeitbaren Vorlagen für Preislisten

In der heutigen wettbewerbsintensiven Geschäftswelt ist eine Vorlage für eine Preisliste, die sich gut für Ihr Geschäft eignet, ein Lebensretter. Vielleicht sollten Sie auch Folgendes in Betracht ziehen ressourcenmanagement oder produktentwicklung software zur Klärung und Anleitung bei der Erreichung größerer Ziele.

Das hört sich nach viel an, aber wenn man es genau nimmt, beschleunigen Software und Vorlagen Ihre Prozesse.

Vor allem Automatisierungstools können sich wiederholende Aufgaben beschleunigen und Ihnen helfen, sie effizienter auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter beispiele für die Automatisierung von Business-Prozessen um Ideen für die Verbesserung Ihrer Systeme zu erhalten.

Vorlagen helfen Ihnen bei der Nachverfolgung von Beständen, der Erfassung von Verkäufen, der Werbung und dem Verkauf Ihrer Dienstleistungen sowie der Information der Verbraucher über Ihre Listen. Unabhängig von der Größe Ihres Geschäfts können Sie mit einer aktuellen Liste Ihre Gewinne steigern.

In diesem umfassenden Leitfaden haben wir eine Fülle von Vorlagen für viele Arten von Geschäften entdeckt. Ganz gleich, ob Sie ein innovatives SaaS-Unternehmen oder eines der vielen kleinen Geschäfte betreiben, die die Städte am Laufen halten - es gibt eine Vorlage für eine Preisliste, die genau auf Sie zugeschnitten ist.

Wozu also die Verzögerung? Nutzen Sie die Gelegenheit und laden Sie die Vorlage Ihrer Wahl noch heute herunter!