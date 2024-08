15 Produktmanagement-KPIs und Metriken, die bis 2024 verfolgt werden sollten

Suche nach etwas Produktmanagement KPIs und Metriken?

KPIs und Metriken für das Produktmanagement helfen den Produktmanagern, ihre Leistung zu überwachen, um sicherzustellen, dass sich das Unternehmen verbessert und auf ein erfolgreiche Produktstrategie .

aber was **_sind Produktmanagement-KPIs und Metriken, und wie können sie Ihnen helfen?

und was noch wichtiger ist: Welche Metriken sollten Sie verfolgen?

In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über Produktmanagement-KPIs wissen müssen, und wir werfen einen Blick auf die fünfzehn besten Metriken für das Produktmanagement, die Sie heute nachverfolgen sollten. Außerdem gehen wir darauf ein, wie Sie die Metriken des Produktmanagements im Jahr 2023 am besten nachverfolgen können.

Legen wir los!

Was ist der Unterschied zwischen KPIs und Produktmetriken?

KPI steht für Schlüssel Leistungsindikator.

KPIs bestimmen, ob Ihr Geschäft seine zentralen Einzelziele und Zielvorgaben erreicht.

Was ist mit Metriken?

Metriken können auch als Leistungsindikator dienen, mit dessen Hilfe Sie feststellen können, ob Ihr Geschäft seine Ziele erreicht.

kannst du sie nicht unterscheiden?

Hier ist der Unterschied zwischen den beiden:

Im Gegensatz zu KPIs befassen sich Metriken mit einer größeren Bereich der Ziele des Business und nicht nur der Schlüsselziele.

Das meinen wir damit:

Wenn eine Metrik ein Einzelziel eines Schlüssels business-Objekt , ist es ein KPI

eines Schlüssels business-Objekt ist es ein KPI Wenn eine Metrik irgendein Ziel des Geschäfts abdeckt, das kein Kernziel ist, wird sie einfach Metrik genannt

Hier ist ein Beispiel für einen KPI:

Erhöhung der Neukunden _Testversuche um 23 % im Jahr 2021, was einer Steigerung von 18 Testversuchen pro Woche auf 21 Testversuche pro Woche entspricht

Hier ist ein Beispiel für eine Metrik:

Organischer eingehender Website-Verkehr

Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass das erste Beispiel spezifisch ist und ein gewünschtes Ergebnis hat. Das zweite Beispiel trägt ebenfalls zu Ihrer Gesamtstrategie bei, ist aber nicht so klar definiert oder mit einem bestimmten Ergebnis verbunden.

Erinnern Sie sich,* jeder KPI ist eine Metrik , aber nicht jede Metrik ist ein KPI

Aber wir sind noch nicht erledigt..

Es gibt zwei Typen von Metriken:

Eine umsetzbare Metrik ist spezifisch und hat wiederholbare Aktionen, die zu Ergebnissen führen

ist spezifisch und hat wiederholbare Aktionen, die zu Ergebnissen führen Vanity-Metriken lassen Ihr Produkt gut aussehen, geben aber keinen Aufschluss darüber, wie Sie dorthin gelangt sind und was Sie als Nächstes erledigen sollten (die Zahl der Instagram-Likes)

15 Schlüssel-KPIs und Metriken für das Produktmanagement, die Sie nachverfolgen müssen

Um Ihnen zu helfen, alle Ihre ziele als Produktmanager haben wir eine Liste zusammengestellt mit produktmanagement metriken, die Sie nachverfolgen müssen:

Kunden-KPIs

Bei den Kunden-KPIs dreht sich alles um Ihre Kunden.

Mit diesen Metriken können Sie nachverfolgen, wie zufrieden Ihre Kunden sind und wie viel Wert sie für Ihr Unternehmen haben.

1. Kundenzufriedenheit

Wenn Sie herausfinden wollen, ob Ihre Kunden zufrieden sind, dann ist die Kundenzufriedenheit die richtige Metrik für Sie. Sie können dies herausfinden, indem Sie Umfragen verschicken, die auf bestimmte Bereiche abzielen, die Sie für verbesserungswürdig halten.

Anhand der Antworten erfahren Sie, welche Kunden unzufrieden sind und von Ihren Produktmanagement-Teams besonders betreut werden müssen.

Hier ist eine einfache Methode zur Berechnung:

Kundenzufriedenheit = die Zahl der positiven Antworten ÷ die Zahl der Gesamtantworten x 100

Wenn Sie die Kundenzufriedenheits-Score (CSAT) bewerten Kunden ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 5 für "sehr zufrieden" und 1 für "sehr unzufrieden" steht Wenn das Produkt die Kundenerwartungen erfüllt, erhalten Sie eine höhere Punktzahl.

Der zusammengesetzte Kundenzufriedenheits-Score wird berechnet, indem die Punktzahl addiert und durch die Nummer der Befragten geteilt wird.

Wenn Sie jedoch den CSAT als Prozentsatz der "zufriedenen" Kunden darstellen möchten, teilen Sie die Gesamtzahl der 4er und 5er (die "zufriedenen" und "sehr zufriedenen" Befragten) durch die Gesamtzahl der Befragten.

Anders als der Net Promoter Score bewertet der Customer Satisfaction Score die Zufriedenheit mit einem bestimmten Feature und nicht mit dem Unternehmen als Ganzes.

2. Bindungsrate Kundenbindungsrate ist eine wichtige Metrik, die jeder Manager für Kundenerfolg überwachen muss.

Warum?

Die Kundenbindungsrate misst, wie viele Kunden über einen bestimmten Zeitraum bei Ihrem Produkt geblieben sind. Sie können Ihre Berechnungen zum Beispiel auf die Nummer der jährlichen Erweiterungen der Mitgliedschaft oder der Produktkäufe stützen.

Während sich die Bindungsrate auf treue Kunden konzentriert, befasst sich die Abwanderungsrate mit denjenigen, die möglicherweise zu einem Konkurrenzprodukt gewechselt sind.

Hier können Sie beide Werte berechnen:

Bindungsrate = Kunden am Ende des bestimmten Zeitraums - Neukunden ÷ Kunden am Anfang des bestimmten Zeitraums x 100

Abwanderungsrate: Kundenabwanderung Rate = verlorene Kunden ÷ Gesamtkunden

3. Konversionsrate

Die Konversionsrate ist eine Metrik für Vertrieb und Marketing, richtig?

Nicht unbedingt.

Kennen Sie diese Apps, die Ihnen eine kostenlose Testversion für ein paar Tage anbieten?

Wenn die Testversion vorbei ist, entscheiden Sie sich vielleicht dafür, die App zurückzulassen oder für sie zu bezahlen, weil sie Ihr Leben verändert hat.

Das ist es, was Ihre Konversionsrate messen könnte.

Es kann nachverfolgt werden, wie lange es dauert, bis kostenlose Testversionen oder Benutzer von Beispielen in zahlende Kunden umgewandelt werden.

Auf diese Weise können Sie vorhersagen, wie viele zahlende Kunden Sie aus einer bestimmten Nummer kostenloser Testversionen erhalten werden.

Hier sehen Sie, wie Sie es berechnen können:

Conversion rate = die Nummer der zahlenden Kunden ÷ die Nummer der Testversion-Benutzer

4. Wert der Kundenlebensdauer

Dieser KPI berechnet, wie viel Umsatz Ihr Unternehmen langfristig von Ihren Kunden erwarten kann.

Manchmal kann er auch die durchschnittlichen Einnahmen eines Benutzers umfassen, bevor er sich entschließt, sein Abonnement zu kündigen.

Um den Customer Lifetime Value zu bestimmen, müssen Sie ermitteln, wie lange ein Kunde Ihr Produkt nutzt und wie hoch der durchschnittliche Umsatz ist, den der Benutzer erzielt.

So können Sie ihn berechnen:

Kunden Lebensdauerwert = durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer x durchschnittliche Kundenlebensdauer

5. Kosten der Kundengewinnung

Dies ist eine der wichtigsten Metriken für SaaS, auf die ein Produktmanager achten muss.

warum?

Hier werden alle Kosten betrachtet, die Ihrem SaaS-Unternehmen bei dem Versuch entstanden sind, einen neuen Kunden in einem bestimmten Zeitraum zu gewinnen.

über welche Art von Kosten reden wir hier?_

Dazu können gehören:

Gehälter

Marketing kampagnen

Ausgaben für Verkaufsteams

Kosten für Werbung

es braucht einige, um einige zu bekommen, richtig?

Hier ist, wie Sie es berechnen können:

Kundenakquisitionskosten = Vertriebs- und Marketingausgaben in einem Zeitraum ÷ Gesamtzahl der in einem Zeitraum akquirierten Kunden

Sie können diese Marketing-Metrik verwenden, um zu bestimmen, wie viel Sie für die Kundenakquise ausgeben sollten. Sie können die Kundenakquisitionskosten auch verwenden, um zu entscheiden, ob es an der Zeit ist, die Kundenakquisitionskanäle zu wechseln oder Ihr Unternehmen zu überdenken produktmarketing-Strategie und Preismodell.

Benutzer Engagement KPIs

Metriken zur Benutzerbindung messen, ob die Benutzer einen Wert in Ihrem Produkt sehen.

Das Engagement kann anhand von Logins, Downloads und der Verweildauer der Benutzer auf Ihrer Website gemessen werden.

6. Täglich aktive Benutzer und monatliche Anzahl aktiver Benutzer

Die Anzahl der täglich und monatlich aktiven Benutzer ist eine wichtige Metrik für die Produktnutzung.

warum?

Sie zeigt Ihnen, ob Ihr Produkt ansprechend genug ist.

Bei der Definition aktiver Benutzer müssen Sie eine Dauer und eine Interaktion wählen. Wenn ein Benutzer diese Interaktion innerhalb des angegebenen Zeitraums ausführt, ist er aktiv. Ist dies nicht der Fall, können Sie sie als inaktive Benutzer betrachten.

Die Zählung der täglich aktiven Benutzer und der monatlich aktiven Benutzer ermöglicht die Nachverfolgung der einzelnen Benutzer, die Ihr digitales Produkt täglich oder monatlich besuchen. 📱

Werfen wir einen Blick auf beide:

Täglich aktive Benutzer : die Nummer der aktiven Benutzer pro Tag

die Nummer der aktiven Benutzer pro Tag Monatlich aktive Benutzer: die Nummer der aktiven Benutzer pro Monat

Vergleichen Sie Ihre aktiven Benutzer (täglich/monatlich) mit der Gesamtzahl Ihrer Benutzer, um eine genaue Ansicht darüber zu erhalten, wie ansprechend Ihr Produkt ist!

So können Sie es berechnen:

Täglich aktive Benutzer / Monatlich aktive Benutzer = die Nummer der täglich/monatlich aktiven Benutzer ÷ Gesamtzahl der täglich/ monatlich aktiven Benutzer

7. Dauer der Sitzung

Mit diesem KPI wird nachverfolgt, wie lange sich die Benutzer mit digitalen Produkten wie Spielen, Apps und Online-Shopping-Seiten beschäftigen.

ein Beispiel: Die Dauer der Sitzung, in der wir uns diesen kleinen Kerl ansehen, ist ewig.🥺

Diese Metrik ist wichtig, denn sie zeigt den Wert des Inhalts Ihres Produkts. Letztendlich beeinflusst sie die Kundenbindungsrate und die Kundentreue.

Wenn Sie zum Beispiel eine Website haben, kann die Dauer der Sitzung nicht durch Keyword-Stuffing oder Clickbait-Schlagzeilen verbessert werden.

Sie kann nur durch die Einbindung von mehr Videos, Links und die Verbesserung des allgemeinen Erscheinungsbildes Ihrer Website verbessert werden.

schließlich ist Zeit Geld, nicht wahr?

So können Sie es berechnen:

Sitzungsdauer = (nehmen Sie den Durchschnitt der Antwort): die Gesamtzeit, die die Benutzer mit Ihrem Produkt verbringen ÷ die Nummer der Benutzer

Hinweis: Sie können auch Google Analytics _verwenden, um diese Zahl zu berechnen

8. Nummer der Benutzeraktionen pro Sitzung

Mit diesem KPI wird nachverfolgt, was die Benutzer zu erledigen haben, wenn sie sich auf Ihrer Website und in Ihrer App befinden. Dazu gehören alle Aktionen, die sie durchführen, und die Features, die sie nutzen.

Dies ist ein aussagekräftiger KPI, der Sie bei Ihrer Strategie zur Einführung von Features unterstützen kann.

erinnern Sie sich, als wir über die Kundenzufriedenheit sprachen?

Fragen zu den bevorzugten Features und Vorschlägen für Features geben Ihnen auch Aufschluss darüber, welche Features Ihre Benutzer gerne in Ihrer Website hätten produkt-Roadmap so dass Sie ihnen sagen können..

Produktqualitäts-KPIs

Metriken zur Produktqualität bilden die Grundlage für die Festlegung von Zielen für Ihr Produktentwicklungsteam. Produktmanager sollten auf diese Metriken und KPIs achten, um den Erfolg des Produkts zu gewährleisten.

Die Nachverfolgung von Produktqualitäts-KPIs führt zu einer kontinuierlichen Verbesserung, zur Reduzierung von Tests und Fehlern sowie zu weniger Problemen mit Kunden.

9. Tests und Geschwindigkeits-KPI

Das Testen ist das Herzstück von Produktveröffentlichungen. Produktmanager können eine Reihe von KPIs nachverfolgen, z. B. die Nummer der erfolgreich abgeschlossenen Tests und den Prozentsatz der automatisierten Tests.

Durch die Arbeit mit dem QA und Prüfung team kann das Produktteam die Features und Systeme des Produktinkrements validieren und Ziele für eine kontinuierliche Verbesserung festlegen.

Eine Metrik ist der Velocity KPI, der die Gesamtzahl der durchgeführten Tests verfolgt.

Hier erfahren Sie, wie Sie den Velocity KPI berechnen:

Velocity KPI = automatisierte Tests + manuelle Tests

10. Defekte und Entdeckungseffektivität

Als Produktmanager können Sie sich auf verschiedene Weise auf Tests und Fehler konzentrieren. Zum Beispiel können Sie die Nummer der fehlgeschlagenen Tests nachverfolgen, was der KPI für die Fehlerrate ist. Innerhalb der weit gefassten Kategorie der Fehler können Sie auch aktive Fehler, abgelehnte Fehler oder schwere Fehler nachverfolgen.

Es ist auch wichtig, zu verfolgen, wie gut Ihr Team Fehler identifiziert und aufdeckt. Die Effektivität der Fehlerentdeckung (DDE) ist eine Metrik, die den Prozentsatz der von Ihrem Team gefundenen Fehler im Vergleich zu den Gesamtfehlern des Produkts misst.

Wenn die DDE im Laufe der Zeit ansteigt, ist das eine gute Nachricht, da es darauf hindeutet, dass das Team mehr Bugs und Defekte vor der Freigabe des Produkts abfängt.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Defect Detection Effectiveness berechnen können:

DDE = die Zahl der vom Team identifizierten Fehler ÷ die Summe aller Fehler (vom Team und den Benutzern identifiziert) X 100

11. Support-Ticket-Eskalationen

Dieser wichtige Satz von Metriken für das Produktmanagement hilft Ihnen, den Puls der Produktqualität nach der Freigabe zu halten. Tickets werden in der Regel in Situationen eskaliert, in denen der erste Support ein Problem nicht lösen konnte.

Chats und Anrufe von Kunden, Twitter-Posts und Blog-Kommentare können in diese Nummer einfließen, sind aber viel schwieriger zu verfolgen.

Wenn die Eskalationsrate hoch ist, sollten Sie als Produktmanager untersuchen, ob es ein anhaltendes Problem mit Ihrem aktuellen Feature oder Produkt gibt.

Sie können die Nachverfolgung der Support-Eskalationsrate mit dieser Formel verfolgen:

Support-Eskalationsrate = Anzahl der Tickets, die von der ersten Stufe eskaliert wurden ÷ Gesamtzahl der Support-Tickets.

Business Performance KPIs

Business Performance Metriken messen die Rentabilität Ihres Geschäfts.

Einfach ausgedrückt, geht es dabei hauptsächlich um Geld.

12. Monatlich wiederkehrende Einnahmen

Monatlich wiederkehrende Umsätze sind eine Metrik, die von SaaS-Unternehmen häufig zur Nachverfolgung der Rentabilität ihres Unternehmens verwendet wird. 💸

Sie berechnet den Geldbetrag, den Ihr Produkt auf monatlicher Basis einbringt, also den Umsatz, den Ihr SaaS Geschäft jeden Monat erwarten kann.

So können Sie es berechnen:

Monatlich wiederkehrender Umsatz = durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer auf monatlicher Basis x die Gesamtzahl der Benutzer in einem bestimmten Monat

13. Prozentualer Anteil der Einnahmen aus neuen Produkten

Dies ist ein KPI für die Produktentwicklung, der die Gesamteinnahmen aus dem Verkauf neuer Produkte nachverfolgt.

Auf diese Weise können Sie sehen, wie gut Ihre neuen Produkte zur Gesamtleistung des Geschäfts beitragen.

Wenn Ihr neues Produkt nicht viel beiträgt, können Sie versuchen ein Produkt auf den Markt zu bringen aktualisieren 🚀 oder mehr Marktforschung betreiben.

Hier ist, wie Sie es berechnen können:

Prozentsatz des Umsatzes aus neuen Produkten = Gesamt Umsatz ÷ Umsatz aus den neuen Produkten

14. Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer

Der durchschnittliche Umsatz pro Benutzer ist ein KPI, der häufig von SaaS-Geschäften verwendet wird. Er verfolgt, wie viel Geld ein Unternehmen von einem einzelnen Benutzer zu erwarten hat.

Diese Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob Sie die richtige Zielgruppe ansprechen und ob Sie den richtigen Preis für Ihr Produkt gewählt haben.

Hier erfahren Sie, wie Sie ihn berechnen können:

Durchschnitt Umsatz pro Benutzer = Gesamt Umsatz im Zeitraum generiert ÷ Anzahl der Benutzer im gleichen Zeitraum

15. Net Promoter Score Netto-Promoter-Punktzahl ist ein KPI, der die Zahl der bestehenden Kunden misst, die Ihr Produkt wahrscheinlich weiterempfehlen werden. 👍

Außerdem wird die Nummer der Kunden nachverfolgt, die sich nur nicht für Ihr Produkt interessieren 🙅 (Detractors).

Zu erledigen ist dies ganz einfach, indem Sie Ihre Kunden bitten, Ihr Produkt auf einer Skala von 0-10 zu bewerten.

Sie können sie als Promotoren betrachten, wenn sie Ihr Produkt auf einer Skala von 7-10 bewerten, und als Detraktoren, wenn sie es auf einer Skala von 0-6 bewerten.

Zu erledigen ist damit Ihr produkt Team kann den Grund für die mangelnde Loyalität Ihrer Kunden herausfinden und das Produkterlebnis für alle Ihre Kunden verbessern.

Hier erfahren Sie, wie Sie es berechnen können:

Net Promoter Score = % der Promotoren - % der Detraktoren

Nachverfolgung von Produktmanagement-KPIs

Gut, jetzt wissen Sie, welche Produktmanagement-KPIs Sie nachverfolgen sollten.

Um Ihre Leistung zu verbessern und eigentlich erfolgreich zu sein, brauchen Sie ein tool, das Ihnen bei der Nachverfolgung und Messung dieser KPIs hilft.

1. Ziele

Ohne die Einstellung von Zielen können Sie Ihre Leistung nicht verbessern und Ihre Produktvision nicht erreichen, oder?

nun, Sie könnten

Aber wir bezweifeln, dass sich dadurch Türen zu neuen Möglichkeiten öffnen werden. ClickUp Ziele kann in kleinere Einzelziele aufgeteilt werden.

Einzelziele sind Ihre Ziele, und wenn Sie sie abgeschlossen haben, haben Sie Ihr Ziel erreicht. Der Fortschritt Ihres Einzelziels wird auch automatisch in ClickUp aktualisiert.

zu erledigen: Wie hilft Ihnen das bei der Verwaltung von KPIs im Produktmanagement?

Sie können die Metriken für die Nachverfolgung dieser Ziele benutzerdefiniert festlegen, z. B:

Nummern: numerische Zahlen wie Abwanderungsrate oder Absprungrate

numerische Zahlen wie Abwanderungsrate oder Absprungrate True or false: um zu überprüfen, ob etwas erledigt wurde oder nicht, zum Beispiel,bestandsverwaltung *Währung: für Produktmetriken wie monatlich wiederkehrender Umsatz oder Bruttomarge

um zu überprüfen, ob etwas erledigt wurde oder nicht, zum Beispiel,bestandsverwaltung *Währung: für Produktmetriken wie monatlich wiederkehrender Umsatz oder Bruttomarge Aufgaben: zur Nachverfolgung der Leistung auf der Grundlage der abgeschlossenen Aufgaben des Produkts

2. Dashboards ClickUp Dashboards geben Ihnen einen umfassenden Überblick über alle Vorgänge in Ihrem Workspace.

Die perfekte Lösung für alle Produktverantwortlichen, die ihr Portfolio im Blick haben müssen.

Anders als Google Tabellen oder Excel Dashboards jedes KPI Dashboard enthält eine Vielzahl benutzerdefinierter Widgets, mit denen Sie Ihre Metriken so anzeigen können, wie Sie es wünschen.

Hier finden Sie eine Liste mit einigen der Widgets, die Sie Ihrem KPI Dashboard hinzufügen können:

Balkendiagramm 📊

Liniendiagramm 📉

Kreisdiagramm 🥧

Batterie-Tabelle🔋

Berechnungen📝

3. Team Berichte

Sie können Ihren Dashboards auch Team-Berichte als Widgets hinzufügen.

Hier sind einige der Tabellen-Widgets, die Sie erhalten:

Completed Report: Sie sehen die Nummer der Aufgaben, die jedes Mitglied des Teams abgeschlossen hat

Sie sehen die Nummer der Aufgaben, die jedes Mitglied des Teams abgeschlossen hat Arbeiten: Sie sehen, wie viele Aufgaben jedes Mitglied an einem bestimmten Tag, in einer bestimmten Woche oder in einem bestimmten Monat bearbeitet hat

Sie sehen, wie viele Aufgaben jedes Mitglied an einem bestimmten Tag, in einer bestimmten Woche oder in einem bestimmten Monat bearbeitet hat Workspace-Punkte: Gamifizieren Sie Ihre Aufgaben, damit Sie die besten Mitarbeiter in Ihrem Team identifizieren können

Gamifizieren Sie Ihre Aufgaben, damit Sie die besten Mitarbeiter in Ihrem Team identifizieren können Wer ist im Rückstand: Bestimmen Sie, welche Mitglieder Ihres Teams ein wenig mehr Motivation brauchen, indem Sie die Zahl der nicht erledigten Benachrichtigungen und überfälligen Aufgaben sehen

Zeit für die Umsetzung Ihrer Produktstrategie 🎯

Produktmanagement-KPIs helfen Ihnen, Ihre Produktstrategie mit Leichtigkeit zu verwalten.

Sie sind die zentralen Metriken für den Erfolg, die jedes Unternehmen braucht, um seine Ziele auszuführen.

Aber einfach nur ein paar KPIs auszuwählen, reicht nicht aus. 💇

Man muss sie auch nachverfolgen!

Zum Glück können Sie mit ClickUp Ihre KPIs und mehr verfolgen

Richtig, ClickUp hat alles, was Sie brauchen, um Ihre Produktmanagement-KPIs zu verwalten und verfügt über Features für die Produktidee und -ausführung.

Ob Aufgaben-Automatisierungen oder Vorlagen für Projekte clickUp hat alles, was Sie brauchen! Holen Sie sich ClickUp heute kostenlos damit Ihre Kunden Ihr Produkt auch so empfinden können: