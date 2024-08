Wir haben die 15 besten Sales Enablement Tools für Vertriebsteams im Jahr 2024 getestet

Während sich Vertriebsteams darauf vorbereiten, im Jahr 2024 neue Höhen zu erklimmen, ist eines sicher: Veraltete Ansätze reichen auf dem sich ständig verändernden Markt nicht mehr aus. Der Schlüssel zu unvergleichlichem Erfolg liegt in der Nutzung branchenführender Tools für den Vertrieb, die Ihr Team zu Höchstleistungen befähigen.

Vorbei sind die Zeiten der schwerfälligen manueller Prozesse und verpasste Chancen. Mit diesen 15 Top-Tools und Apps für die Vertriebsunterstützung können Ihre Vertriebsmitarbeiter das am besten geeignete auswählen und so erfolgreich wie nie zuvor sein. Von optimierten workflows bis hin zu datengesteuerten Erkenntnissen, können Sie das volle Potenzial Ihrer Teams ausschöpfen.

Was ist Sales Enablement Software?

Sales Enablement Software ist ein leistungsstarkes Tool, das die Effizienz und Effektivität des Vertriebsprozesses eines Unternehmens verbessert. Sie überbrückt die Lücke zwischen Marketing und Vertrieb, indem sie eine zentrale Plattform bereitstellt, die alle relevanten Inhalte, Daten und Tools enthält, die für eine erfolgreiche Vertriebsarbeit erforderlich sind.

Worauf sollten Sie bei einer Software zur Vertriebsunterstützung achten?

Suchen Sie nach dem richtigen Sales Enablement Tool, um Ihre Prozesse zu vereinfachen und Ihren Zyklus zu verkürzen? Diese Faktoren helfen Ihren Vertriebsmitarbeitern, die beste Option für Ihr Unternehmen von anderen Sales Intelligence Tools auf dem Markt zu unterscheiden.

Benutzerfreundliche Oberfläche : Eine benutzerfreundliche und intuitive Oberfläche ist entscheidend für eine schnelle Akzeptanz durch Ihre Vertriebsmitarbeiter. Sie stellt sicher, dass das Sales Enablement Tool einfach zu navigieren und zu verstehen ist, was die Lernkurve reduziert und die Gesamteffizienz verbessert

: Eine benutzerfreundliche und intuitive Oberfläche ist entscheidend für eine schnelle Akzeptanz durch Ihre Vertriebsmitarbeiter. Sie stellt sicher, dass das Sales Enablement Tool einfach zu navigieren und zu verstehen ist, was die Lernkurve reduziert und die Gesamteffizienz verbessert Nahtlose Integration in die vorhandene Technologie: Suchen Sie nach Tools für die Vertriebsunterstützung, die sich nahtlos in die vorhandene Technologie integrieren lassen, z. BCRM-Systeme und Kommunikationsplattformen. Die Integration strafft Workflows, gewährleistet Datenkonsistenz und spart Zeit, da die Vertriebsmitarbeiter keine manuellen Datenübertragungen zwischen Anwendungen vornehmen müssen

Suchen Sie nach Tools für die Vertriebsunterstützung, die sich nahtlos in die vorhandene Technologie integrieren lassen, z. BCRM-Systeme und Kommunikationsplattformen. Die Integration strafft Workflows, gewährleistet Datenkonsistenz und spart Zeit, da die Vertriebsmitarbeiter keine manuellen Datenübertragungen zwischen Anwendungen vornehmen müssen Content-Management und -Organisation: Priorisieren Sie Sales Enablement Tools, die das Content-Management und die Organisation erleichtern und Ihren Vertriebsmitarbeitern einen einfachen Zugriff auf relevante Vertriebsmaterialien ermöglichen. Ein effizientes Inhaltsmanagement sorgt dafür, dass Ihr Team schnell die richtigen Inhalte findetressourcen zur Unterstützung ihres Aufwands finden, was zu einer besseren Interaktion mit den Kunden führt

Priorisieren Sie Sales Enablement Tools, die das Content-Management und die Organisation erleichtern und Ihren Vertriebsmitarbeitern einen einfachen Zugriff auf relevante Vertriebsmaterialien ermöglichen. Ein effizientes Inhaltsmanagement sorgt dafür, dass Ihr Team schnell die richtigen Inhalte findetressourcen zur Unterstützung ihres Aufwands finden, was zu einer besseren Interaktion mit den Kunden führt Anpassungs- und Personalisierungsoptionen: Wählen Sie Tools für die Vertriebsunterstützung, die eine benutzerdefinierte Anpassung und Personalisierung ermöglichen, um den spezifischen Anforderungen und Workflows Ihres Teams gerecht zu werden. Jedes Vertriebsteam arbeitet anders, und die Flexibilität, die App an Ihre Prozesse anpassen zu können, maximiert ihre Effektivität

Wählen Sie Tools für die Vertriebsunterstützung, die eine benutzerdefinierte Anpassung und Personalisierung ermöglichen, um den spezifischen Anforderungen und Workflows Ihres Teams gerecht zu werden. Jedes Vertriebsteam arbeitet anders, und die Flexibilität, die App an Ihre Prozesse anpassen zu können, maximiert ihre Effektivität Analyse- und Berichterstattungsfunktionen für den Vertrieb: Suchen Sie nach Tools für die Vertriebsunterstützung, die robuste Analyse- und Berichterstattungsfunktionen für Ihre Vertriebsmitarbeiter bieten. Mit diesen Tools können Sie die Leistung Ihres Teams nachverfolgen, erfolgreiche Strategien ermitteln und verbesserungswürdige Bereiche ausfindig machen. Datengestützte Erkenntnisse ermöglichen eine bessere Entscheidungsfindung und tragen zur Steigerung der allgemeinen Produktivität des Vertriebs bei

Suchen Sie nach Tools für die Vertriebsunterstützung, die robuste Analyse- und Berichterstattungsfunktionen für Ihre Vertriebsmitarbeiter bieten. Mit diesen Tools können Sie die Leistung Ihres Teams nachverfolgen, erfolgreiche Strategien ermitteln und verbesserungswürdige Bereiche ausfindig machen. Datengestützte Erkenntnisse ermöglichen eine bessere Entscheidungsfindung und tragen zur Steigerung der allgemeinen Produktivität des Vertriebs bei Sicherheitsmaßnahmen: Entscheiden Sie sich für Sales Enablement Tools, bei denen die Sicherheit im Vordergrund steht, um sensible Vertriebsdaten und Client-Informationen zu schützen. Apps zur Vertriebsunterstützung können geschützte Informationen, Kundendaten und vertrauliche Vertriebsstrategien enthalten. Starke Sicherheitsmaßnahmen verhindern unbefugten Zugriff und potenzielle Datenverletzungen und gewährleisten die Sicherheit Ihres Geschäfts und Ihrer Kunden

Eine benutzerfreundliche und integrierte App mit effektivem Inhaltsmanagement, benutzerdefinierten Optionen, zuverlässigen Analysen und erstklassiger Sicherheit steigert die Produktivität Ihres Teams, verbessert die Vertriebsleistung und führt letztendlich zu außergewöhnlichen Ergebnissen für Ihr Geschäft.

1. ClickUp #### Beste Sales Enablement App mit kostenlosen Features

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp hat sich als bahnbrechend erwiesen und bietet eine umfassende Reihe von Features, die verkaufs-Workflows rationalisieren zu optimieren, die Zusammenarbeit im Team zu verbessern und die Produktivität in nie dagewesene Höhen zu treiben. Die intuitive Benutzeroberfläche und die anpassbaren Optionen erfüllen die individuellen Bedürfnisse jedes Vertriebsprofis und machen es zu einem Tool, das sich wirklich an die Anforderungen jedes Teams anpassen kann.

Mit ClickUp können Vertriebsleiter auf einfache Weise Aufgaben zuweisen, den Fortschritt überwachen und wertvolle Erkenntnisse über die Leistung ihres Teams gewinnen. Es zentralisiert die Kommunikation und stellt sicher, dass alle Mitglieder des Teams auf der gleichen Seite stehen, so dass sie Geschäfte schneller und effizienter abschließen können. Verabschieden Sie sich von umständlichen Tabellenkalkulationen, verworrenen E-Mail-Ketten und verpassten Chancen - ClickUp kümmert sich um alles!

Was ClickUp jedoch von seinen Mitbewerbern abhebt, ist sein ständiges Bekenntnis zur Innovation. Das ClickUp Team aktualisiert und verfeinert die Plattform kontinuierlich, um der Zeit immer einen Schritt voraus zu sein und sich an die sich entwickelnden Bedürfnisse der Vertriebsmitarbeiter weltweit anzupassen. Von der ersten Einführung bis zum aktuellen Status hat sich ClickUp seinen Ruf als zuverlässiger und innovativer Verbündeter für Vertriebsmitarbeiter auf der ganzen Welt verdient.

ClickUp beste Features

ClickUp's CRM ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Interaktionen und Beziehungen an einem Ort zu verwalten. Es lässt sich auch nahtlos mit anderen CRM-Tools integrieren

ClickUp'svorlage für einen Leitfaden zur Verkaufsstrategie hilft Vertriebsteams, ihre Vertriebsstrategie zu dokumentieren, um den Umsatz zu steigern und zu rationalisierenvertriebsaktivitäten* ClickUp dient als Hub für alle Anforderungen des Projektmanagements, von der Echtzeitkommunikation,zusammenarbeit, dem Freigeben von Dokumenten und mehr

ClickUp verfügt über ein Zeitmanagement-Feature, um die Effizienz langfristig zu verbessern und genaue Zeitrahmen für verschiedene Aufgaben der Vertriebsunterstützung zuzuweisen

Mit ClickUp haben Sie Zugang zu Dutzenden vonverkaufsvorlagen undCRM-Vorlagen die Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen, und Sie sind in der Lagezeit sparen mit nur einem einzigen Sales Enablement Tool. Testen Sie ClickUp's Sales Pipeline Template, um loszulegen!

Verwalten Sie jede Phase Ihres Verkaufsprozesses mit der ClickUp Sales Pipeline Vorlage

ClickUp Limitierungen

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar

So viele leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit können für manche Benutzer eine Lernkurve darstellen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise verfügbar

Benutzerdefinierte Preise verfügbar ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (6,700+ Bewertungen)

4.7/5 (6,700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,600+ Bewertungen)

2. Ehrgeiz

Bestes Produktivitäts-Tool für die Verkaufsförderung

über Ehrgeiz Ambition ist eine Vertriebsmanagement-Plattform, die darauf zugeschnitten ist, die Effizienz und Produktivität von Vertriebsteams zu steigern. Sie wurde entwickelt, um Transparenz und Verantwortlichkeit in den Vertriebsprozess zu bringen und bietet einen breiten Bereich an Features, die sich auf die Nachverfolgung, Analyse und Motivation der Leistung konzentrieren.

Mit Ambition können Vertriebsleiter benutzerdefinierte Ziele und Benchmarks für ihre Teammitglieder einstellen und den Fortschritt über dynamische Dashboards visualisieren. Die Gamification-Features der Plattform sorgen für ein wettbewerbsorientiertes und spannendes Element, das die einzelnen Vertriebsmitarbeiter dazu anspornt, ihre Einzelziele zu erreichen und zu übertreffen.

Durch die Integration mit verschiedenen CRM-Tools gewährleistet Ambition die Nachverfolgung von Daten in Echtzeit und bietet verwertbare Erkenntnisse zur Steuerung des Vertriebs. Die Analysekomponente hilft auch bei der Identifizierung von Trends und verbesserungswürdigen Bereichen und fördert eine Kultur des kontinuierlichen Lernens und Wachstums.

Insgesamt ist Ambition ein umfassendes Tool für Vertriebsorganisationen unterschiedlicher Größe, die einen engagierten, motivierten und erfolgreichen Vertrieb aufbauen wollen.

Ambition beste Features

Zugang zu KPI-Monitoren, Buchungsstatistiken und Anrufprotokollen für eine einfache Messung des Fortschritts

Echtzeit-Anreize für Vertriebsmitarbeiter

Automatisierte Coaching-Abläufe

In-App-Kommunikation

Ehrgeizige Limits

Gelegentliche Zeitverzögerung zwischen dem Auslösen einer Aktion und ihrer Anzeige in der App

Zu viele Filter

Schwerfällige Salesforce-Integration im Vergleich zu anderen Sales Enablement Tools

Ehrgeizige Preise

Kontaktieren Sie Ambition für Preise

Ambition Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

4.6/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (15+ Bewertungen)

3. EngageBay

Bestes All-in-One-Tool zur Verkaufsförderung

über EngageBay EngageBay ist ein All-in-One-Tool für Vertriebsförderung, Marketing und CRM. Es ist ein praktikables Sales Enablement Tool für Startups, die nach Funktionen und Erschwinglichkeit in einer Software suchen. Mit EngageBay können kleine bis mittelgroße Geschäfte ihre idealen Kunden gewinnen, ansprechen und binden.

Von E-Mail-Kampagnen bis hin zu Social-Media-Posts ermöglicht die Plattform den Benutzern, verschiedene Marketingaktivitäten zu planen und zu verwalten. EngageBay bietet ein umfassendes Set an Tools zur Verwaltung des Vertriebs und zur Förderung des Wachstums. Es wurde entwickelt, um einen klaren Überblick über Verkaufspipelines zu geben und Kundeninteraktionen zu verfolgen.

Die CRM-Komponente von EngageBay zentralisiert alle Kundeninformationen und erleichtert die Kommunikation und die Pflege von Beziehungen.

EngageBay beste Features

Erschwingliche Preispläne

Reaktionsschneller Kundensupport

Dashboard für Aufgaben, das auch als Projekt-Tracker verwendet werden kann

Einfache Website-Einrichtung

Vollständig funktionierendes CRM

EngageBay Beschränkungen

Zusätzliche Kosten für Add-On Features

Feature zur Synchronisierung von E-Mails ist in Plänen unter Pro nicht verfügbar

Einige Features sind in der mobilen Version eingeschränkt

Wenige Vorlagenoptionen für Inhalte zur Verkaufsförderung

Preise für EngageBay

Free: $0

$0 Basis: $12.74/Benutzer/Monat

$12.74/Benutzer/Monat Wachstum: $42.49/Benutzer/Monat

$42.49/Benutzer/Monat Pro: $84.99/Benutzer/Monat

EngageBay Kunden-Bewertungen

G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

Überprüfen Sie diese verkaufs-Apps !

4. Fision

Bestes Tool zur Verwaltung von Vertriebsinhalten

über Fision Fision bietet einen kohärenten Ansatz für Sales Enablement und Marketing Automatisierung und konzentriert sich auf die Verbesserung der Markenkonsistenz und die Beschleunigung des Verkaufsprozesses.

Die Plattform erleichtert die Erstellung, Verteilung und Nachverfolgung benutzerdefinierter digitaler Vertriebsinhalte und gewährleistet die Abstimmung zwischen Marketing- und Vertriebsteams.

Mit einer umfangreichen Bibliothek von vorab genehmigten Marken-Assets und Vorlagen hilft Fision dabei, ein einheitliches Erscheinungsbild und eine einheitliche Botschaft in der gesamten Kommunikation zu gewährleisten.

Die Automatisierungsfunktionen ermöglichen gezielte Kampagnen, die auf verschiedene Kundensegmente und Phasen des Kaufprozesses zugeschnitten sind.

Die Integration mit bestehenden CRM-Systemen bietet Echtzeit-Einblicke in die Kundenbindung und die Wirksamkeit der Inhalte.

Analytische Tools innerhalb von Fision unterstützen die laufende Optimierung, indem sie aufzeigen, was bei der Zielgruppe ankommt und Verbesserungsmöglichkeiten vorschlagen. Das übergeordnete Ziel der Plattform ist es, die Lücke zwischen Marketing- und Vertriebsteams zu schließen und einen optimierten Ansatz zur Ansprache potenzieller Kunden zu schaffen.

Fision beste Features

Reaktionsschnelles Support-Team

Anpassbare Plattform für die Vertriebsunterstützung

Zugang zu Kampagnen-Analysen

Digital Asset Management-Lösungen

Fision Einschränkungen

Auf der Fision-Website sind keine Preispläne öffentlich aufgelistet

Fision Preise

Kontaktieren Sie Fision für Preise

Fision Kundenbewertungen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

5. Wähltastatur

Das Beste für Cloud-Kommunikation

über Wähltastatur Dialpad ist auf Cloud-Kommunikation spezialisiert und bietet eine Plattform für den Vertrieb, die Sprache, Video, Messaging und Meetings geräteübergreifend vereinheitlicht. Sie ist so konzipiert, dass sie sich an die Arbeitsweise moderner Vertriebs- und Marketingteams anpasst und Flexibilität und Zugänglichkeit bietet, egal ob im Büro oder bei der Arbeit aus der Ferne.

Das KI-gesteuerte Voice Intelligence Feature von Dialpad transkribiert Anrufe in Echtzeit und bietet Einblicke und Analysen, die Unternehmen helfen, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Mit Integrationen für gängige Tools zur Produktivität und Zusammenarbeit soll die Kommunikation in Unternehmen jeder Größe optimiert werden.

Auch die Sicherheit hat Priorität: Verschlüsselung auf Enterprise-Niveau und Compliance-Standards sind vorhanden. Die Vielseitigkeit und die benutzerfreundliche Oberfläche von Dialpad machen es zu einer beliebten Wahl für Unternehmen, die ihre Kommunikationsinfrastruktur verbessern wollen.

Dialpad beste Features

Reaktionsschneller Kundensupport

Nahtlose Integration mit Microsoft Teams und G Suite

Leichte Navigation

Intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche

Dialpad-Einschränkungen

Keine kostenlose Version

Dialpad Preise

Geschäftskommunikation Standard: $15/Monat pro Benutzer Pro: $25/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise bei Dialpad erfragen

KI Meetings Free : $0/Monat pro Benutzer Business : $15/Monat pro Benutzer

KI-Kontaktzentrum Pro : Preise bei Dialpad erfragen Enterprise : Kontaktieren Sie Dialpad für Preise

KI-Verkaufszentrum Pro : Preise bei Dialpad erfragen Unternehmen : Preise bei Dialpad erfragen



Dialpad Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (190+ Bewertungen)

4.3/5 (190+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (490+ Bewertungen)

6. Showpad

Bestes Vertriebs-Content-Management-System

über Showpad Showpad ist eine Plattform, die Vertriebsinhalte, Bereitschaft und Engagement in einem einzigen, leistungsstarken Tool vereint.

Showpad schließt die Lücke zwischen Sales Enablement Tools und Marketing und bietet Features, die es Teams ermöglichen, vertriebsfördernde Inhalte effektiver freizugeben und mit Kunden auf eine persönlichere Weise in Kontakt zu treten.

Mit Einblicken und Analysen liefert Showpad wertvolles Feedback zur Leistung der Inhalte und hilft Unternehmen zu verstehen, welche Materialien für die Vertriebsunterstützung bei ihrer Zielgruppe auf Resonanz stoßen. Innerhalb der Plattform sind auch Schulungs- und Coaching-Module verfügbar, um sicherzustellen, dass die Vertriebsteams gut vorbereitet und auf die Ziele des Unternehmens ausgerichtet sind.

Die Integration mit verschiedenen CRM- und Content-Management-Systemen für die Vertriebsunterstützung macht die Plattform noch komfortabler und ermöglicht einen einheitlicheren Workflow für die Vertriebsunterstützung.

Durch die Verbesserung der Zusammenarbeit und die Bereitstellung der Tools, die für einen dynamischeren und fundierteren Vertriebsprozess erforderlich sind, zielt Showpad darauf ab, die Effizienz und den Erfolg von Vertriebsteams in verschiedenen Branchen zu steigern.

Showpad beste Features

Showpad 'SharedSpaces' fürzusammenarbeit in Echtzeit an Inhalten zur Verkaufsförderung

Einfache Navigation in den Inhalten

Gute Integration mit anderen wichtigen Tools zur Verbesserung des Workflows

Automatisiertes Onboarding und Coaching

Zugang zu datengestützten Einblicken in Ihre Vertriebsunterstützungsmaterialien

Showpad-Einschränkungen

Das Auffinden von Tags kann etwas schwierig sein

Limitierte Designs für Ihre Inhalte zur Vertriebsunterstützung

Showpad-Preise

Essential: Kontaktieren Sie Showpad für Preise

Kontaktieren Sie Showpad für Preise Plus: Kontaktieren Sie Showpad für die Preisgestaltung

Kontaktieren Sie Showpad für die Preisgestaltung Ultimativ: Kontaktieren Sie Showpad für die Preisgestaltung

Showpad Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (1600+ Bewertungen)

4.6/5 (1600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (50+ Bewertungen)

7. Lückentext

Das Beste für das Management von Beziehungen im Vertrieb

über Lückentext Cloze ist eine Plattform zur Rationalisierung des Beziehungsmanagements und fungiert als persönlicher Assistent für Ihre beruflichen Verbindungen. Es verfolgt automatisch Ihre Interaktionen über verschiedene Kanäle wie E-Mail, Telefonanrufe und soziale Medien und fasst alle Informationen zur Verkaufsförderung in einer einheitlichen Ansicht zusammen.

Zu erledigen Zu erledigen hilft Cloze den Benutzern, ihre Beziehungen zu Clients, Kunden und Kollegen ohne den üblichen manuellen Aufwand zu verwalten. Cloze bietet intelligente Erinnerungen und verwertbare Erkenntnisse, die sicherstellen, dass Sie den Überblick über wichtige Termine, Nachfassaktionen und andere wichtige Aufgaben behalten.

Die Analysefunktionen von Cloze und tools für die Berichterstellung bieten einen detaillierten Überblick über Ihre Beziehungen und Interaktionen und ermöglichen so eine bessere Entscheidungsfindung und Priorisierung.

Cloze beste Features

Erinnerungen zur Nachverfolgung, damit Sie nicht vergessen, Inhalte zur Verkaufsförderung genau zum richtigen Zeitpunkt zu versenden

Möglichkeit, Meetings zu protokollieren

E-Mail- und Nachrichten-Nachverfolgung

Mobile App Feature und Integration mit Mac

Integration mit Evernote und Dropbox

Cloze Beschränkungen

Zu starker Fokus auf Google-Integrationen bei gleichzeitiger Vernachlässigung anderer wichtiger Tools wie Asana und Trello

Der Preis kann für kleine Teams etwas hoch sein

Der Workflow ist im Vergleich zu anderer Sales Enablement Software ein wenig klobig

Preise für Cloze

Cloze Pro: $17/Monat pro Benutzer

$17/Monat pro Benutzer Business Silber: $21/Monat pro Benutzer

$21/Monat pro Benutzer Business Gold: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Business Platin: $42/Monat pro Benutzer

Cloze Kundenbewertungen

G2: 3.75 (30+ Bewertungen)

3.75 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (10+ Bewertungen)

8. Einsätze

Beste Plattform für Vertriebsengagement

über Aufsuchen Outreach ist eine führende Plattform für den Vertrieb, die mehr bietet als nur die Kommunikation mit potenziellen Kunden. Mit einzigartigen Sales Enablement-Features wie Sequenzplanung, A/B-Tests von Nachrichten und integrierten Tools für die Zusammenarbeit ermöglicht sie Ihrem Vertriebsteam die Entwicklung personalisierter und effektiverer Engagement-Strategien.

Die umsetzbaren Analysen der Plattform bieten ein tiefes Verständnis des Verhaltens potenzieller Kunden und der Vertriebsleistung und ermöglichen eine ständige Verfeinerung und Verbesserung der Vertriebstaktiken.

Darüber hinaus ermöglicht Outreach die Integration mit anderer Software für die Vertriebsunterstützung, einschließlich CRM-Systemen und Plattformen für die Marketing-Automatisierung, und schafft so einen einheitlichen und optimierten Vertriebsprozess. Spezialisierte Schulungs- und Support-Services, die von der Plattform angeboten werden, unterstützen die Vertriebsmitarbeiter bei der Erreichung ihrer Ziele und machen Outreach zu einer vielseitigen Lösung für Unternehmen, die ihr Vertriebstraining verbessern möchten.

Outreach beste Features

Mehrere Zeitzonen-Optionen für das Management der Beziehungen zu potenziellen Kunden auf der ganzen Welt

Intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche

Gute Verbindung mit anderen Lösungen

Möglichkeit zur Erstellung von Drip-Kampagnen und zur Automatisierung von Sequenzen für Vertriebsinhalte

Einfaches Erstellen von E-Mail-Zeitplänen

Outreach-Einschränkungen

Es kann etwas schwierig sein, das System zu durchsuchen

Die Lernkurve ist im Vergleich zu anderen Vertriebsunterstützungsprogrammen hoch

Das Feature für Pop-up-Erinnerungen hinkt gelegentlich hinterher

Die Erstellung von Massen-E-Mails ist nicht so einfach wie erhofft

Preise für Outreach

Standard: Kontaktieren Sie Outreach für Preise

Kontaktieren Sie Outreach für Preise Professionell: Kontaktieren Sie Outreach für die Preisgestaltung

Outreach Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (3100+ Bewertungen)

4.3/5 (3100+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (280 Bewertungen)

9. Salesloft

Das Beste für die Automatisierung von Verkaufsprozessen

über Salesloft Salesloft konzentriert sich auf die Automatisierung von Workflows und ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern, personalisierte Interaktionssequenzen zu erstellen, wodurch wertvolle Zeit gespart und Konsistenz gewährleistet wird.

Die Nachverfolgung von E-Mails in Echtzeit und die Analysefunktionen von Salesloft bieten den Vertriebsmitarbeitern Einblicke in die Kundeninteraktion und die Reaktionsfähigkeit, sodass die Vertriebsteams ihre Vorgehensweise bei Bedarf anpassen können.

Integrationen mit wichtigen CRM-Systemen und anderen Business-Tools sorgen für einen nahtlosen Flow von Informationen in den verschiedenen Phasen des Zyklus.

Darüber hinaus bietet die Plattform Coaching- und Entwicklungsfeatures, die das berufliche Wachstum von Vertriebsleitern unterstützen.

Mit seinem Schwerpunkt auf der Verbesserung Ihrer Vertriebsstrategie und -effektivität durch eine Kombination aus Automatisierung, Analyse und Vertriebstraining ist Salesloft ein wertvolles Hilfsmittel für moderne Vertriebsleiter.

Salesloft beste Features

Zugriff auf voreingestelltevorlagen für Angebote und CRM

Calendly-Link-Integrationen für Meetings mit Interessenten

Einfache Erstellung von Drip-Kampagnen

E-Mail-Vorlage importieren

Nachverfolgung von Anrufen und E-Mails

Nahtlose Integration mit anderen Apps

Salesloft-Einschränkungen

Der Telefonwähler hängt sich manchmal auf

Die SalesForce-Integration ist nicht die sauberste

Einige Benutzer berichten über Probleme mit der Browser-Erweiterung

Preise von Salesloft

Essentials: Preise bei Salesloft erfragen

Preise bei Salesloft erfragen Erweitert: Kontaktieren Sie Salesloft für die Preisgestaltung

Kontaktieren Sie Salesloft für die Preisgestaltung Premier: Kontaktieren Sie Salesloft für Preise

Salesloft Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (3600+ Bewertungen)

4.5/5 (3600+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

10. Highspot

Beste Software für die Schulung von Vertriebsmitarbeitern

über Hochpunkt Highspot bietet ein Array von Features, die Ihr Team in die Lage versetzen, effektiver mit Kunden in Verbindung zu treten. Es umfasst Content Management, Vertriebsschulungen, Coaching und Tools für das Management von Kundenbeziehungen, um eine einheitliche Plattform für den Verkaufserfolg zu schaffen.

Das Feature zur Content-Optimierung von Highspot stellt sicher, dass die Vertriebsmitarbeiter Zugang zu den relevantesten und wirkungsvollsten Inhalten für die Vertriebsunterstützung haben, wodurch die Interaktion mit potenziellen Kunden noch interessanter wird.

Die KI-gesteuerte Suche und die Empfehlungen vereinfachen die Suche nach Inhalten weiter und stellen sicher, dass immer die richtigen Inhalte für den Vertrieb zur Verfügung stehen.

Highspot bietet außerdem detaillierte Analysen zur Nutzung von Inhalten und zur Kundenbindung und ermöglicht so eine kontinuierliche Verfeinerung Ihrer Strategie zur Vertriebsunterstützung.

Mit interaktiven Schulungsmodulen und Echtzeit-Support ist die Highspot-Plattform darauf ausgelegt, Ihr Vertriebsteam mit den Tools auszustatten, die es braucht, um im heutigen wettbewerbsintensiven Marktumfeld zu bestehen.

Highspot beste Features

Bildschirmfreigabe

Importieren von Inhalten

Erstellung eines benutzerdefinierten Berichts über die Interaktion mit potenziellen Kunden

Zugang zu einer aktualisierten Ressourcenbibliothek

KI-gesteuerte Empfehlungen

Interne Zusammenarbeit

Highspot Limitierungen

Es kann einige Zeit dauern, bis man sich eingearbeitet hat

Highspot-Preise

Kontaktieren Sie Highspot für Preise

Highspot Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (1000+ Bewertungen)

4.7/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

11. Gong

Das Beste für die Produktivität im Vertrieb

über Gong Gong ist ein Sales Enablement Tool, das die Effektivität und Produktivität des Vertriebs verbessern soll. Es nutzt die Analyse von Unterhaltungen, um Einblicke in die Leistung von Verkaufsgesprächen und Meetings zu geben und zu verstehen, was bei Kundeninteraktionen funktioniert und was nicht.

Gong beste Features

Gong bietet die Erfassung, Transkription und Analyse von Verkaufsgesprächen und Meetings in Echtzeit, um Einblicke zu gewinnen und Vertriebsteams effektiv zu coachen.

Gong lässt sich in gängige CRM-Systeme integrieren.

Die Plattform bietet ein Feature zur Nachverfolgung von Geschäftsabschlüssen, das Vertriebsteams dabei hilft, zu verstehen, wo sie im Zyklus des Verkaufs stehen.

Gong Beschränkungen

Es fehlt die Integration mit einigen gängigen Vertriebstools.

Einige Benutzer haben berichtet, dass die Transkriptionen nicht zu 100 % korrekt sind.

Gong Preise

Kontakt für Preise

Gong Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (5,300+ Bewertungen)

4.7/5 (5,300+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (520+ Bewertungen)

12. LeadLoft

Das Beste für die Lead-Generierung

über LeadLoft LeadLoft ist ein umfassendes Sales Enablement Tool, das Geschäften hilft, ihren Lead-Generierungsprozess zu beschleunigen. Es bietet eine integrierte Plattform für Teams, um Leads zu entdecken und zu pflegen, vom ersten Kontakt bis zum Abschluss eines Geschäfts.

LeadLoft beste Features

LeadLoft stellt eine Datenbank mit Millionen von Unternehmen zur Verfügung, die über spezifische Filter eingegrenzt werden können.

Benutzer können personalisierte und automatisierte Mailings verschickene-Mail-Reichweite kampagnen an potenzielle Kunden.

Die Software lässt sich auch in Ihr bestehendes CRM integrieren, um detaillierte Analysen zu den Erfolgen Ihrer Outreach-Kampagnen zu erstellen.

LeadLoft Beschränkungen

Einige Benutzer haben berichtet, dass die Plattform eine Lernkurve erfordert, um alle Features und Möglichkeiten zu verstehen.

Die Plattform bietet keinen telefonischen Support, was einige Benutzer vielleicht bevorzugen.

LeadLoft Preise

All-Access: $100/Monat (beinhaltet 2 Benutzer - weitere Benutzer kosten $100/Monat pro Benutzer)

$100/Monat (beinhaltet 2 Benutzer - weitere Benutzer kosten $100/Monat pro Benutzer) Managed Service: Preise auf Anfrage

LeadLoft Kundenbewertungen

G2: 5/5 (10+ Bewertungen)

5/5 (10+ Bewertungen) Capterra: k.A

13. Glühwürmchen.KI

Bestes AI Sales Enablement Tool

über Glühwürmchen.ki Fireflies.ai ist ein KI-basiertes Sales Enablement Tool, das Meetings automatisch aufzeichnet, transkribiert und Aktionen extrahiert. Es ist ein hervorragendes Tool für Vertriebsteams, die sich auf das Meeting selbst konzentrieren möchten, anstatt Notizen zu machen oder Entscheidungen und Elemente manuell aufzuzeichnen.

Fireflies.ai beste Features

Die Diskussionen und Entscheidungen aus Meetings werden automatisch transkribiert und die wichtigsten Erkenntnisse werden hervorgehoben

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit und Vertraulichkeit

Es unterstützt die Integration mit den meisten gängigen Tools für Videokonferenzen, wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams

Die KI der Plattform kann so konfiguriert werden, dass sie automatisch an Meetings teilnimmt, Notizen macht und während des Meetings stumm bleibt

Fireflies.ai Grenzen

Einige Benutzerrezensionen weisen darauf hin, dass die KI-Transkription verbessert werden kann und manchmal eine manuelle Korrektur erfordert

Limitierte Berichterstellung im Vergleich zu anderen Sales Enablement Tools auf dem Markt

Preise für Fireflies.ai

Free

Pro: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Business: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Fireflies.ai Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (70+ Bewertungen)

4.5/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (5 Bewertungen)

14. Dropbox Zeichen

Das Beste für die Verwaltung von Verträgen

über Dropbox-Unterschrift Dropbox Sign bietet eine einfache Möglichkeit zum Versenden, Unterzeichnen und Verwalten von Verträgen, Vereinbarungen und anderen rechtsverbindlichen Dokumenten. Dieses Sales Enablement Tool vereinfacht den Signaturprozess für Sie und Ihre Kunden und macht es einfach, auch große Mengen an Verträgen zu bearbeiten.

Dropbox Sign beste Features

Benutzerfreundliche Oberfläche zum Erstellen und Senden von zu unterzeichnenden Dokumenten

Benutzerfreundliche Tools für die Verwaltung und Nachverfolgung des Status von Dokumenten

Nahtlose Integration mit anderen Dropbox-Tools und -Anwendungen sowie Support für verschiedene Dateiformate, darunter PDF, Word und Excel

Administrative Kontrollen sorgen für ein höheres Maß an Sicherheit, und die Plattform bleibt mit den wichtigsten Branchenvorschriften und -standards konform

Dropbox Sign Einschränkungen

Einige Benutzer haben über Einschränkungen bei den benutzerdefinierten Funktionen berichtet

Es ist keine kostenlose Testversion verfügbar, was kleinere Geschäfte davon abhalten kann, das Produkt auszuprobieren

Dropbox Sign Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Essentials : $15/Monat

: $15/Monat Dropbox + eSign : $24.99/Monat

: $24.99/Monat Standard : Beginnend bei $25/Monat

: Beginnend bei $25/Monat Premium: Kontakt für Preisgestaltung

Dropbox Sign Kundenbewertungen

G2 : 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,300+ Bewertungen)

15.SalesRabbit

Das Beste für Tür-zu-Tür Verkaufsteams

über SalesRabbit SalesRabbit ist eine Vertriebssoftware, die vor allem Teams im Feld und im Außendienst hilft, ihre Produktivität zu steigern. Es bietet Tools zur Nachverfolgung der Lead-Generierung, zur Verwaltung und Zuweisung von Gebieten und zur Analyse der Vertriebsleistung.

SalesRabbit beste Features

Die Plattform bietet ein rationalisiertes Lead-Management-System.

Bietet Features zur Zuweisung von Vertriebsgebieten und zur Nachverfolgung der Speicherorte von Vertriebsteams in Echtzeit.

Bietet eine effektive Leistungsanalyse für Vertriebsteams, die Einblicke zur Verbesserung der Vertriebsstrategien bietet.

SalesRabbit Einschränkungen

Einige Benutzer haben berichtet, dass die mobile App manchmal langsam ist und nicht reagiert.

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten mit anderer Vertriebssoftware könnten sich für einige Benutzer als Stolpersteine erweisen.

SalesRabbit Preise

Lite : Free Forever

: Free Forever Team : $25/Monat

: $25/Monat Pro : $35/Monat

: $35/Monat Enterprise: Kontakt für Preise

SalesRabbit Kundenbewertungen

G2 : 4.5/5 (300+ Bewertungen)

: 4.5/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

Rationalisierter Verkaufsprozess

Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und die Organisation wichtiger Vertriebsmaterialien reduzieren Sales Enablement Tools die Zeit, die Vertriebsmitarbeiter mit administrativen Aufgaben verbringen, erheblich und ermöglichen es ihnen, sich mehr auf den Verkauf zu konzentrieren.

Verbesserte Abstimmung von Vertrieb und Marketing

Diese Tools helfen dabei, die Kluft zwischen Vertriebs- und Marketingteams zu überbrücken, indem sie sicherstellen, dass alle Beteiligten auf dieselben aktualisierten Materialien und Daten zugreifen können, und fördern so einen einheitlichen Ansatz bei der Ansprache von Interessenten und Kunden.

Verbessertes Training und Onboarding

Mit umfassenden Features wie Schulungsmodulen und Leistungsnachverfolgung beschleunigt die Sales Enablement Software die onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter und fördert die kontinuierliche Weiterentwicklung erfahrener Vertriebsprofis.

Ausgestattet mit Analyse- und Berichterstattungsfunktionen bieten Vertriebsplattformen wertvolle Einblicke in das Käuferverhalten und die Vertriebsleistung, so dass Teams ihre Strategien verfeinern und die Ergebnisse verbessern können.

Erhöhte Gewinnraten

Indem Vertriebsmitarbeiter zur richtigen Zeit mit den richtigen Tools und Informationen ausgestattet werden, kann die Sales Enablement Software die Effektivität von Verkaufsgesprächen erheblich verbessern, was die Wahrscheinlichkeit von Geschäftsabschlüssen erhöht.

Durch die Implementierung dieser hochgradig anpassbaren Sales Enablement Tools eröffnen sich für Sie eine Welt voller Möglichkeiten vertriebsteams effektiv zu managen und katapultieren Ihre Zahlen in neue Höhen.

ClickUp ist der unangefochtene Champion unter den Sales Enablement Tools, und sein Einfluss auf Ihr Team wird unbestreitbar sein. Starten Sie einen kostenlosen ClickUp-Workspace und erleben Sie die Zukunft der Sales Enablement Tools aus erster Hand!