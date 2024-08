12 kostenlose CRM-Vorlagen: Excel, Google Sheets, & ClickUp

Wir alle kennen den Satz "Der Kunde hat immer Recht", und ob Sie ihn nun beherzigen oder nicht, es lässt sich nicht leugnen, dass Kunden zumindest für den Erfolg Ihres Unternehmens sehr wichtig sind.

Und das Geheimnis für zufriedene Kunden? Die Pflege gesunder Beziehungen zu allen, die Ihr Produkt unterstützen. Das ist der erste Schritt, um Ihre Liste lebenslanger Kunden zu erweitern, die letztendlich Ihrem Produkt eine neue Bedeutung verleihen, Ihre Arbeit erfüllen und hoffentlich zu Fürsprechern Ihres Unternehmens werden.📈

Zufriedene Kunden sind die ultimative Quelle echter und kostenloser organischer Werbung, was einer der vielen Gründe ist, warum Kundenbeziehungsmanagement (CRM) ist für jedes Unternehmen von großer Bedeutung.

Richtiges CRM stellt sicher, dass kein Kunde durch die Maschen fällt, und zeigt, dass Sie die Menschen schätzen, die Ihr Produkt kaufen (und Ihr Unternehmen über Wasser halten). Aus diesem Grund sind flexible und benutzerfreundliche CRM-Vorlagen ein so wertvolles Instrument.

CRM-Nutzung hat über alle Branchen hinweg von Jahr zu Jahr boomt . In der Tat, GetBase berichtet, dass über 90 % der Unternehmen mit mehr als 12 Mitarbeitern - und sogar 50 % der Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern - in ein CRM-System investieren.

Der Aufbau und die Pflege gesunder Beziehungen ist eine ernste Angelegenheit, und die Suche nach der perfekten CRM-Vorlage ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Sie alle Voraussetzungen für den Kundenerfolg erfüllen. Im Folgenden erläutern wir die Vorteile der Verwendung von CRM-Vorlagen neben projektmanagementsoftware , einschließlich kostenloser CRM-Vorlagen für ClickUp, Google Sheets und Excel.

Was sind die Vorteile der Verwendung von CRM-Vorlagen?

Sie können CRM für praktisch alles verwenden.

Sie planen einen Umzug? Auch dafür gibt es eine CRM-Vorlage. Brauchen Sie eine bessere Möglichkeit, Ihre Immobilienkunden zu kontaktieren? Auch dafür gibt es eine CRM-Vorlage!

CRM ist eine organisierte Methode, um sicherzustellen, dass Sie mit Ihren Kunden oder Leads in Kontakt bleiben und diese pflegen. Ein Leben mit Haftnotizen oder täglichen Erinnerungen ist nicht der richtige Weg, um langfristige Kundenbeziehungen zu pflegen, und CRM-Software ist ein hervorragendes Mittel, um sicherzustellen, dass jeder in Ihrer Kontaktliste die Aufmerksamkeit erhält, die er braucht, wenn er sie braucht.

Alle Unternehmen haben leicht unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man die Produktivität mit CRM maximieren kann. Daher gibt es online unzählige vorgefertigte CRM-Vorlagen, die jede Nische abdecken.

Vorgefertigte und anpassbare Vorlagen sind ein hervorragender Ausgangspunkt für Leute, die bei ihrer ersten Anwendung ein paar Tipps brauchen CRM-Software erfahrung oder erfahrene Experten, die einfach nur den Ball schneller ins Rollen bringen wollen. ⏰

Sie können Ihnen auch dabei helfen, Ihre Leads auf eine Art und Weise zu organisieren, an die Sie vorher einfach nicht gedacht haben!

Betrachten Sie Vorlagen nicht als Trainingsräder, sondern als Ihren persönlichen Assistenten. Sie sind Werkzeuge, die Ihre Arbeitsqualität verbessern, unabhängig von Ihrem Kenntnisstand.

Aber die Sache ist die: Vorlagen sind dazu da, von Ihnen angepasst zu werden! Investieren Sie Ihre Zeit in eine flexible Vorlage, die auf Ihren Prozess zugeschnitten ist.

12 CRM-Vorlagen in Excel, Google Sheets und ClickUp

Obwohl ein CRM für praktisch jedes Unternehmen nützlich ist, sind nicht alle CRM-Vorlagen gleich aufgebaut.

Zum Glück haben wir uns die Arbeit gemacht, Ihnen 10 unserer bevorzugten kostenlosen CRM-Vorlagen zu präsentieren - ausgestattet mit den Funktionen, Must-haves und Ressourcen, die Sie für alle Ihre CRM-Anforderungen benötigen, egal in welcher Branche Sie tätig sind.

Achtung, fertig, los geht's! 🚦

1. CRM Vorlage von ClickUp

Verwalten Sie Ihre Leads, Kundenbeziehungen und Verkäufe an einem Ort mit dieser ClickUp CRM-Vorlage

Wenn Sie an CRM denken, denken Sie wahrscheinlich auch an Vertrieb, und diese Vorlage versteht das wirklich.

Diese anfängerfreundliche CRM-Vorlage von ClickUp ist perfekt für alle, die ihre Kundenbeziehungen schneller verwalten wollen. Mit sieben Status, die Transparenz in Ihren Aufgabenfortschritt bringen, und fünf funktionalen Möglichkeiten, Ihre Arbeit zu visualisieren, wird dieser Ordner Ihnen helfen, Ihre Konten sinnvoll zu organisieren.

Finden Sie Ihre Kundeninformationen organisiert in einer Kalenderansicht, einem ClickUp-Doc oder einer Listenansicht mit Drag-and-Drop-Funktion. Mit dieser Vorlage werden Ihre Kontodetails und abgeschlossenen Geschäfte in separaten Listen angezeigt, damit keine Verwirrung darüber entsteht, wo sich Ihre Kunden in der Pipeline befinden. Sie fügt außerdem eine Sales Playbook Doc um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Verkaufsziele, Kontomodule, Zeitmanagement, Kontaktaufnahme und vieles mehr im Auge zu behalten und zu verantworten.

Betrachten Sie diese Vorlage als einen Leitfaden, der sicherstellt, dass kein Detail vergessen wird. Ihr CRM-System ist dazu da, Ihr Umsatzpotenzial zu maximieren. Diese Vorlage herunterladen

2. Einfache CRM-Vorlage von ClickUp

Verbessern Sie Ihre CRM-Strategien mit der einfachen CRM-Vorlage von ClickUp

Während der vorherige Ordner Ihre Kontoinformationen organisierte, ist dieser Einfache CRM-Vorlage von ClickUp geht tiefer in die Kontaktverwaltung ein. Passen Sie Ihre Kontaktstatus an und fügen Sie zusätzliche Felder für mehr Informationen auf einen Blick hinzu.

Dies ist eine einsteigerfreundliche Vorlage, aber sie bietet zusätzliche Status, Ansichten und benutzerdefinierte Felder, um Ihre Lead-Organisation zu optimieren.

Die Dropdown-Felder in Liste und Tabellenansicht zeigt Ihnen die Prioritätsstufe, das Stadium, den geschätzten Wert, die Telefonnummern und vieles mehr für jeden Kunden - alles auf einem einzigen Bildschirm. So können Sie Ihre vielversprechendsten Leads sofort verstehen und priorisieren und sparen die Zeit, die Sie sonst mit dem Öffnen von Aufgaben oder neuen Registerkarten verbracht hätten, um die gleichen Informationen zu erhalten. Diese Vorlage herunterladen

3. Provisionsverfolgung CRM Vorlage von ClickUp

Provisionsverfolgung war noch nie so einfach wie mit dieser Vorlage von ClickUp

CRM, Vertrieb und Provisionen gehören zusammen wie Erdnussbutter, Marmelade und Sie - und diese Vorlage macht die Nachverfolgung Ihrer Provisionen so einfach wie nie.

Die Vorlage für Provisionsverfolgung ist eine großartige Möglichkeit, Ihr Account-Management in ClickUp auf die nächste Stufe zu heben. Es ist etwas fortgeschrittener als die vorherigen CRM-Vorlagen, kommt aber mit allen Ressourcen, die Sie benötigen, um das Beste daraus zu machen, einschließlich einer detaillierten Hilfe-Doku! Das Hauptziel dieser Vorlage ist es, Ihnen dabei zu helfen, Zeit bei der Verfolgung Ihrer Provisionen zu sparen, indem diese automatisch für Sie berechnet werden.

Benutzerdefinierte Status wie Neuer Lead, Preis, Verhandlung, Kauf, Vereinbarung, Gesendet und Bezahlt helfen Ihnen, den Fortschritt Ihres Kontos auf einen Blick zu erfassen, aber der wahre Wert dieser Vorlage liegt in den benutzerdefinierten Feldern.

Verwenden Sie die Dropdown-Felder für benutzerdefinierte Felder, um den Provisionsprozentsatz pro Konto mit einem Feld Istwert, einem Feld Provision Prozentsatz und einem automatisch berechneten Feld namens Provision Verdient zu bestimmen.

Außerdem sorgen benutzerdefinierte Felder für die Verknüpfung von Websites, Rechnungen und Checklisten dafür, dass alle Ihre Systeme miteinander verbunden und organisiert sind.

Diese Vorlage ist etwas gewöhnungsbedürftig, spart Ihnen aber jede Woche eine Menge Zeit, die Sie Ihrem Team widmen können! Downoald diese Vorlage

4. Sales Pipeline CRM Vorlage von ClickUp

Verfolgen Sie Ihre Vertriebspipeline vom Lead zum Kunden mit dieser Vorlage von ClickUp

Die Sales Pipeline Vorlage von ClickUp zeigt, wie weit man mit CRM gehen kann. Von potenziellen Leads bis hin zu neuen Kunden - diese Vorlage schafft einen Knotenpunkt für alles und jeden, der mit Ihrer Pipeline zu tun hat.

Dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn Sie beginnen, mit mehr Kunden zu jonglieren oder genau wissen müssen, wo und wann Kunden den Trichter durchlaufen. Diese flexible Vorlage ordnet alle Ressourcen übersichtlich in einem leicht zu navigierenden Epizentrum an.

Wenden Sie diese Vorlage auf Ihren Arbeitsbereich an, und Sie haben in Sekundenschnelle Zugriff auf ein benutzerdefiniertes Feld, vier Ansichten, sieben ClickApps und mehr als 30 detaillierte Aufgabenstatus, darunter Zur Erneuerung anstehend, Demo, Onboarding, Gekündigt und mehr. Plus: Automatisierungen! Erleben Sie die Leistungsfähigkeit von ClickUp in Aktion mit Automatisierungen, die Aufgabenzuordnungen und Listen ändern, wenn sich der Status ändert.

Betrachten Sie diese Vorlage als eine Einführung in die Möglichkeiten einer CRM-Software, die Sie durch Funktionen und Ansichten, die Ihre Geschäfte vorantreiben, im Vertrieb weiterbringt. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Agency Client Health Tracker von Zenpilot

Bleiben Sie den Kundenbedürfnissen voraus und steigern Sie die Kundenzufriedenheit mit dieser anpassbaren Vorlage von ZenPilot und ClickUp

Wie jede Agentur weiß, kann die Verwaltung von Kundenbeziehungen ein komplexer und kontinuierlicher Prozess sein. Genau hier setzt die ClickUp Agency Client Health Tracker von Zenpilot Template kommt herein. Diese anpassbare Vorlage arbeitet mit einem CRM-Tool wie ClickUp zusammen, um Unternehmen zu helfen, den Überblick über ihre Kunden zu behalten und einen besseren Service zu bieten.

Durch die Verwendung des ClickUp Agency Client Health Tracker zusammen mit den CRM-Funktionen von ClickUp können Agenturen eine Reihe von wichtigen Datenpunkten verfolgen, einschließlich Kundenzufriedenheit, Touchpoints und Feedback.

Diese Informationen sind entscheidend für die Aufrechterhaltung starker Kundenbeziehungen und die Gewährleistung, dass Ihre Kunden mit den von Ihnen angebotenen Dienstleistungen zufrieden sind. Da alle diese Daten an einem Ort gespeichert sind, ist es einfach, mit wichtigen Informationen Schritt zu halten und sicherzustellen, dass nichts durch die Maschen fällt. Diese Vorlage herunterladen

6. Google Sheets CRM-Vorlage

halten Sie die Dinge einfach und transparent mit dieser Google Sheets CRM-Vorlage von Schließen Wenn Sie derzeit ein Team von Vertriebsmitarbeitern leiten oder für die Suche nach neuen Verkaufschancen zuständig sind, hilft Ihnen diese SalesTable Spreadsheet CRM-Vorlage von Close dabei, einen Überblick über wichtige Vertriebsstatistiken wie die Anzahl der offenen, geschlossenen und gewonnenen Opportunities zu erhalten.

Diese Vorlage lässt sich einfach direkt in Google Sheets und bietet ein visuelles Dashboard, um den Fortschritt in Richtung Ihrer wichtigsten Verkaufsziele zu zeigen. Sie können nicht nur die laufenden Leads sehen, sondern auch den Wert neuer Opportunities in Ihrer Pipeline zuweisen, verfolgen und bestimmen. Diese Vorlage herunterladen

7. Real Estate CRM Vorlage von ClickUp

Verfolgen Sie Kontakte, Immobilien, Zahlungen, Notizen, Verträge und mehr mit dieser ClickUp-Vorlage

Wenn Sie in den letzten Jahren versucht haben, ein Haus zu kaufen oder einfach nur täglich Zillow durchstöbern (schuldig), dann wissen Sie, wie wild die immobilienbranche sein kann.

In der Immobilienbranche gibt es selbst bei einem einzigen Geschäft so viel zu jonglieren, dass CRM absolut notwendig ist, um sicherzustellen, dass sich jeder potenzielle Kunde in der jeweiligen Phase des Prozesses wohlfühlt und Vertrauen hat. Außerdem hat ein solides immobilien-CRM-Tool mit Automatisierungsfunktion ist ein Muss für Makler, die ständig unterwegs sind.

Die Immobilien CRM Vorlage von ClickUp ist eine wertvolle Ressource für Makler und Agenturen, die schnell fundierte Entscheidungen treffen, mit hochwertigen Kunden in Kontakt bleiben und ihre laufenden Geschäfte organisieren müssen.

Sie wissen, wen Sie kontaktiert haben, wer interessiert ist, verhandelt und mit 15 immobilienspezifisch aufgabenstatus und haben mit sechs Ansichtstypen alle Ressourcen jederzeit zur Hand. Fügen Sie Besichtigungstermine zu Ihrem Kalender hinzu, führen Sie eine laufende Liste von Immobilien und vieles mehr - egal, ob Sie Käufer oder Verkäufer sind, diese Vorlage hilft Ihnen, Ordnung in Ihre Immobilien zu bringen. Diese Vorlage herunterladen

8. Jobsuche CRM Vorlage von ClickUp

Optimieren Sie Ihre Jobsuche und behalten Sie den Überblick über Ihre Bewerbungen mit dieser CRM-Vorlage von ClickUp

Erinnern Sie sich, als wir sagten, dass ein CRM für praktisch alles verwendet werden kann? Hier ist ein Beispiel dafür!

Die Suche nach einem Job ist eine Aufgabe für sich. Die Job Search Template von ClickUp wird Ihnen helfen, sich im Wirbelwind der Jobsuche zurechtzufinden, damit Sie sich auf die Angebote konzentrieren können, die am besten zu Ihnen passen!

Behalten Sie den Überblick über verschickte Bewerbungen, potenzielle Chancen, Unternehmensrecherchen, Bewertungen, Vergünstigungen und ressourcen für Vorstellungsgespräche in einer übersichtlichen Liste, die nach Tags, Ansichten oder Status sortiert werden kann! Und wenn der Personalverantwortliche Sie nach Ihrer Liebe zum Detail fragt, wird er von der Mühe, die Sie in diese Vorlage für die Stellensuche gesteckt haben, absolut begeistert sein. Diese Vorlage herunterladen

9. Excel CRM Vorlage

behalten Sie den Überblick über Ihre Verkaufschancen mit dieser CRM-Excel-Vorlage von Salesflare Es gibt keine Möglichkeit, einen ganzen Beitrag über CRM zu verfassen, ohne auf eine Excel-Vorlage zu verweisen!

Die Sales Funnel Template von Salesflare enthält vier Blätter für den Anfang:

Checkliste

Verkaufstrichter

Einstellungen & Anweisungen

Einblicke

Sobald Sie Ihre kundendaten können Sie ihre Kalkulationstabelle anpassen in der Tabelle "Einstellungen & Anweisungen" und legen Sie benutzerdefinierte Stufen fest - ähnlich wie bei ClickUp - um die Verkaufsstufen in Ihrer Pipeline anzuzeigen. In Ihrem Verkaufstrichterblatt können Sie Firmen- und Kontaktnamen, E-Mail-Informationen, Verkaufsstufen, Gesamtwert, Wahrscheinlichkeit, Fortschritt bis zum Abschluss, erwartete Einnahmen und mehr speichern. Sie können sogar Erinnerungen für das Team einrichten, um Geschäfte im Trichter voranzubringen, und beobachten, wie Ihre Insights-Seite automatisch aktualisiert wird. Laden Sie diese Excel-CRM-Vorlage herunter

10. Wohnungssuche CRM Vorlage von ClickUp

Organisieren Sie anstehende Wohnungsbesichtigungen und Ausstattungen, um Ihren Weg zur perfekten Wohnung mit dieser ClickUp-Vorlage zu beschleunigen

Die Immobiliensuche mag ein anstrengender Prozess sein, aber die Wohnungssuche ist auch kein Spaß!

Verwenden Sie diese CRM-Vorlage für die Wohnungssuche in ClickUp um Ihre potenziellen neuen Wohnungen zu organisieren, die Standorte auf einer Karte anzuzeigen, Ihre Besichtigungen in einem Kalender zu planen und Ihre Fragen festzuhalten.

Die Verträge, die Sie abschließen müssen, um sich eine Wohnung zu sichern, sind vielleicht nicht so langwierig wie beim Kauf eines Hauses, aber es ist immer noch der Ort, an dem Sie für das nächste Jahr leben werden - mindestens. Damit Sie die (Miet-)Wohnung Ihrer Träume auch wirklich finden, gibt es fünf sehr anschauliche Möglichkeiten, Ihre Wohnungsinformationen zu strukturieren und sechs Status, mit denen Sie die Treffer Ihrer Suche in diesem detaillierten Ordner in ClickUp ordnen können. Diese Vorlage herunterladen

11. Kundenservice-Management CRM Vorlage von ClickUp

ClickUp's Customer Service Management CRM Template wird die neue BFF eines jeden Support-Mitarbeiters

SaaS-Unternehmen nutzen CRM um Beziehungen zu knüpfen, und ein erstklassiger Kundenservice ist ein wichtiger Schritt, um dies zu erreichen! Aber ein hervorragender Kundenservice erfordert auch eine hervorragende Organisation, und dies vorlage für Kundenservice-Management von ClickUp wurde entwickelt, um jedes Ticket, jeden Chat und jedes Problem zu bewältigen, das Sie ihm vorlegen können!

Der Wert eines leistungsstarken und gründlichen CRM-Systems ist ordentlich in einem Ordner verpackt, der in Sekundenschnelle auf Ihren Arbeitsbereich angewendet werden kann. Greifen Sie auf sechs hilfreiche Aufgabenstatus, fünf benutzerdefinierte Felder, sieben Ansichten und Automatisierungen zu, um Ihre Geschäfte auf dem gesamten Weg durch die Pipeline zu überwachen.

Bonus: CRM Bausoftware Organisieren Sie Kunden und Rückmeldungen als Liste und zeigen Sie jedes Ticket in Ihrer CRM-Arbeitsablauf oder ziehen Sie sie per Drag & Drop auf eine Kanban-Tafel, um sie in verschiedene Status zu verschieben. Verwenden Sie die Formularansicht von ClickUp, um eine vorgefertigte Umfrage für Kundendienstanfragen zu versenden, die sofort in eine Aufgabe umgewandelt wird, und fügen Sie dann wichtige Details zu Ihrer Ticketaufgabe mit benutzerdefinierten Feldern hinzu.

Kundenservice ist keine leichte Aufgabe, aber diese Vorlage minimiert das Durcheinander, damit Sie sich auf Ihre Kunden konzentrieren können.

Sehen Sie sich diese Vorlagen an *CRM-Software für Dienstleistungsunternehmen* ! Diese Vorlage herunterladen

12. CRM Whiteboard Vorlage von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen

Diese CRM Whiteboard-Vorlage von ClickUp ermöglicht Ihrem Team die Zusammenarbeit bei der Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline, der Verfolgung von Leads, Geschäften, Konten und Kontakten. Ein CRM in der Whiteboard-Ansicht ist eine großartige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass das gesamte Team über Leads, Teamerfolge und potenzielle Neukunden informiert ist.

Verwenden Sie diese CRM-Whiteboard-Vorlage, um die Zusammenarbeit und die Transparenz in Ihrem Vertriebsteam zu verbessern. Diese Vorlage herunterladen

CRM-Vorlage FAQs

Wie passe ich eine CRM-Vorlage an die Bedürfnisse meines Unternehmens an?

Die Anpassung einer CRM-Vorlage an Ihre geschäftlichen Anforderungen ist ein unkomplizierter Prozess. Sie müssen entscheiden, welche Funktionen Sie in der Vorlage benötigen und welche Datenfelder erforderlich sind. Sobald Sie die wesentlichen Elemente Ihrer Vorlage identifiziert haben, können Sie sie anpassen, indem Sie Farben, Schriftarten, Bilder und mehr verändern.

Was sind die Einschränkungen bei der Verwendung einer Excel-CRM-Vorlage?

Excel ist ein leistungsfähiges Werkzeug, aber es hat seine Grenzen, wenn es als CRM verwendet wird. Excel-CRM-Vorlagen können nur begrenzte Datenmengen speichern und verfügen nicht über die Funktionen auf Unternehmensebene, die üblicherweise in dedizierter CRM-Software wie ClickUp zu finden sind. Die Verwendung von Excel als CRM ist auch oft weniger zeitsparend, da Excel keine Automatisierungswerkzeuge oder Integrationen mit anderen Systemen bietet, was bedeutet, dass Sie bei Bedarf Daten manuell zwischen verschiedenen Systemen importieren und exportieren müssen.

Kann ich eine CRM-Vorlage anstelle einer speziellen CRM-Software verwenden?

Ja! CRM-Vorlagen sind eine hervorragende Möglichkeit, alle Funktionen eines vollständigen CRM-Systems zu nutzen, ohne in ein umfassendes System investieren zu müssen. Mit CRM-Vorlagen können Sie schnell und einfach eine maßgeschneiderte Version des CRM erstellen, die Ihren speziellen Anforderungen entspricht. Sie können eine Vorlage auch als Ausgangspunkt verwenden und sie bei Bedarf mit zusätzlichen Funktionen oder Integrationen weiter anpassen. Letztendlich ist die Verwendung einer Vorlage ein effizienter und kostengünstiger Weg, um die Vorteile einer CRM-Lösung auf Unternehmensebene zu nutzen, ohne den Aufwand, der mit einer individuellen Entwicklung verbunden ist.

Und sobald Sie bereit sind für eine CRM-Software zu verwenden, hat ClickUp für Sie gesorgt !

Wenn Sie CRM-Vorlagen lieben, lassen Sie mich hören Sie sCRM!

CRM sollte Ihre erste Wahl sein, wenn es darum geht, Kundendaten insgesamt besser zu verwalten, abteilungsübergreifend abzustimmen und Ihre Ergebnisse zu verbessern. Und mit dynamischer CRM-Software spart Ihnen eine Menge Zeit für den Einstieg. 💨

CRM-Vorlagen können für fast alles verwendet werden. Es ist also wichtig, dass Ihre Vorlage anpassbar ist, damit sie für endlose Anwendungsfälle geeignet ist! Alle 10 dieser Vorlagen sind für Ihren CRM-Prozess von großem Nutzen, aber es kommt ganz auf Ihre persönlichen Vorlieben und Ihre Unternehmensprozesse an.

ClickUp ist so konzipiert, dass es von Teams jeder Größe und in allen Branchen eingesetzt werden kann. Es ist vollgepackt mit funktionalen Werkzeugen, mit denen Sie Ihr CRM von Grund auf neu aufbauen können, oder Sie wählen einfach eines unserer vorlagenbibliothek . Und das Beste daran? Es ist kostenlos! 💸

Greifen Sie auf tonnenweise CRM-Vorlagen plus 100 MB Speicherplatz, unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder, über 1.000 Integrationen, kollaborative Docs und vieles mehr zu - kostenlos und für immer in ClickUp! 🦄