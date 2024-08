die 10 besten Kundendatenbank-Software-Systeme im Jahr 2024

Ein starker Kundenstamm ist die Grundlage eines jeden erfolgreichen Unternehmens. Loyale Kunden generieren direkte Verkäufe und organische Empfehlungen - beides bringt Ihrem Unternehmen Gewinn - und macht die Arbeit für alle in Ihrem Unternehmen einfacher und erfüllender.

Wie schaffen wir also treue Kunden? Indem wir Beziehungen zu ihnen aufbauen. Und dafür brauchen wir Kundendaten.

Als Rohdaten sind Kundendaten nicht viel wert. Aber wenn man sie verwalten kann... Ah, dann passiert die Magie.🤩

Für kleine Unternehmen und große Konzerne - und alles dazwischen - ist die Verwaltung von Kundendatenbanken die Grundlage des Kundenbeziehungsmanagements.

Und genau deshalb brauchen Sie eine Kundendatenbank-Software.

Kundendatenbank-Software sammelt und speichert alle Ihre Kundeninformationen. Dazu gehören Name, Kontaktinformationen wie E-Mail-Adresse und Telefonnummer, Kontodaten und Kaufhistorie.

Die gesammelten Daten fließen in ein Customer Relationship Management System ( CRM-System ), mit dem Sie die Kundenkommunikation, das Marketing und die Kundenbindung automatisieren können.

Außerdem kann jeder in Ihrem Unternehmen, vom Vertriebsteam über das Projektteam bis hin zum Kundensupport, in Echtzeit genau sehen, wo sich jeder Kunde in der Vertriebskette befindet.

Customer Relationship Management-Software macht Geschäftsprozesse wie Kontaktmanagement, Lead-Generierung, Vertrieb, E-Mail-Marketing und Kundensupport wesentlich effizienter und kostengünstiger. Außerdem verbessert sie das Kundenerlebnis und fördert starke, langfristige Beziehungen zu Ihren Kunden, damit diese immer wiederkommen.

Jetzt können wir eintauchen!

Seien wir ehrlich, es gibt keinen Mangel an CRM-Software gibt es viele. Die Kunst besteht darin zu wissen, welche für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist. Jede Plattform zur Verwaltung von Kundendaten hat spezifische Funktionen und Einschränkungen und eignet sich für unterschiedliche Anwendungsfälle.

Aber keine Angst. Wir helfen Ihnen, eine gute Wahl für Ihr Unternehmen zu treffen - mit unseren 10 besten Kundendatenbank-Softwarelösungen.

Erstellen Sie Ihr ideales system zur Verwaltung von Kontakten , Kunden und Geschäfte zu verwalten und gleichzeitig Verknüpfungen zwischen Aufgaben und Dokumenten hinzuzufügen, um Ihre Arbeit zu rationalisieren

ClickUp ist eine Produktivitätsplattform, die Ihnen hilft, all Ihre Kontodetails, Verkaufsprozesse, Arbeitsabläufe und Kundeninteraktionen in einem gemeinsamen Bereich zu organisieren. Ideal als projektmanagementsoftware und CRM-Plattform für Start-ups, kleine Unternehmen und große Organisationen, sogar die kostenlose Version erlaubt eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern.

ClickUp beste Eigenschaften

Pipeline-Management : Sparen Sie Zeit durch die Zuweisung und Automatisierung von Aufgaben für jede Phase Ihres Verkaufstrichters

Sparen Sie Zeit durch die Zuweisung und Automatisierung von Aufgaben für jede Phase Ihres Verkaufstrichters Aufgabenmanagement : Priorisieren Sie Aufgaben für Ihr Team und erstellen Sie Abhängigkeiten zwischen ihnen

Priorisieren Sie Aufgaben für Ihr Team und erstellen Sie Abhängigkeiten zwischen ihnen Anpassbares Dashboard: Erstellen Sie Ihr eigenes ClickUp-Projekt-Dashboard nach Ihren genauen Anforderungen, damit Sie Ihre Analysen auf einen Blick sehen können

Erstellen Sie Ihr eigenes ClickUp-Projekt-Dashboard nach Ihren genauen Anforderungen, damit Sie Ihre Analysen auf einen Blick sehen können Versible CRM-Datenbank: Erstellen Sie Ihr eigenes ClickUp CRM mitClickUp's CRM-Vorlagen *Andere CRM-Optionen: Wenn Sie es vorziehen, kein traditionelles Vertriebs-CRM-System einzurichten, versuchen Sie einCRM-Alternative Helpful* Datenbankvorlagen : Es gibt eineClickUp-Vorlage auch für alle anderen Geschäftsprozesse

Erstellen Sie Ihr eigenes ClickUp CRM mitClickUp's CRM-Vorlagen *Andere CRM-Optionen: Wenn Sie es vorziehen, kein traditionelles Vertriebs-CRM-System einzurichten, versuchen Sie einCRM-Alternative Datenbankvorlagen : Es gibt eineClickUp-Vorlage auch für alle anderen Geschäftsprozesse Mehrere Ansichten: Sehen Sie Ihre Daten in verschiedenen Layouts, zum Beispiel als Liste, Tabelle oder Kanban Board

Sehen Sie Ihre Daten in verschiedenen Layouts, zum Beispiel als Liste, Tabelle oder Kanban Board E-Mail-Verwaltung : Senden und empfangen Sie E-Mails aus ClickUp-Aufgaben heraus

Senden und empfangen Sie E-Mails aus ClickUp-Aufgaben heraus API-Fähigkeit: Integration mit Tools wie Outlook, Google Apps, Dropbox, Slack und Zoom

Starten Sie das Beziehungsmanagement mit der vorgefertigten CRM-Vorlage

ClickUp Einschränkungen

Wenn Sie von einem Mobiltelefon aus arbeiten, können Sie möglicherweise nicht alle ClickUp-Ansichten sehen ... noch nicht

Es gibt so viele CRM-Tools in ClickUp, dass es einige Zeit dauern kann, bis man sie alle kennengelernt hat

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,000+ Bewertungen)

4.7/5 (6,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

über AirtableAirtable ist eine Kombination aus einer Tabellenkalkulation und einer Kundendienstdatenbank auf Steroiden, mit einigen Projektmanagement-Funktionen in den höherpreisigen Versionen. Mit Airtable können Sie u. a. Konten in Ihrer Vertriebspipeline bis hin zum Onboarding von Kunden verwalten und Marketingkampagnen auf der Grundlage von Erkenntnissen aus Ihren Daten durchführen.

Airtable beste Eigenschaften

Einfache Zusammenarbeit: Gemeinsame Nutzung von Daten in anderen Airtables und Teams

Gemeinsame Nutzung von Daten in anderen Airtables und Teams Mehrere Ansichten: Sehen Sie Ihre Daten in verschiedenen Formaten, z. B. als Formular, Gitter, Kalender oder Galerie

Projektmanagement : Verwenden Sie Kalender und Gantt-Diagramme, um kundenbezogene Aufgaben zu planen und zu terminieren

Verwenden Sie Kalender und Gantt-Diagramme, um kundenbezogene Aufgaben zu planen und zu terminieren Hilfreiche Vorlagen : Wählen Sie aus einer Bibliothek mit verschiedenen Anwendungsfällen

Wählen Sie aus einer Bibliothek mit verschiedenen Anwendungsfällen Benutzerdefinierte Berichte : Erstellen Sie Ihre eigenen Projektfortschrittsberichte per Drag-and-Drop

Erstellen Sie Ihre eigenen Projektfortschrittsberichte per Drag-and-Drop API Fähigkeit: Integration mit sozialen Medien und anderen Tools, wie Twitter, Facebook, Slack und Google Workspace

Integration mit sozialen Medien und anderen Tools, wie Twitter, Facebook, Slack und Google Workspace Automatisierung Fähigkeit: Erstellen Sie Ihre eigene Automatisierung für Projekte

Einschränkungen von Airtable

Gantt-Diagramme zur Zeit- und Aufgabenerfassung sind nur in den Pro- und Enterprise-Tarifen verfügbar

Die mobile App bietet eine eingeschränkte Version mit weniger Funktionen

Da Airtable recht komplex ist, kann es einige Mühe kosten, sich zurechtzufinden

Airtable Preise

Gratisplan

Plus: $10/Monat pro Platz

$10/Monat pro Platz Pro: $20/Monat pro Platz

$20/Monat pro Platz Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Airtable Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (2,000+ Bewertungen)

4.8/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

3. Zendesk - Am besten für Vertriebsteams

über Zendesk VerkaufenZendesk Verkaufen ist eine CRM-Lösung, die Teil der umfassenderen Zendesk-Toolsuite ist. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem Vertriebsmanagement durch die Pipeline mit Workflow-Automatisierung und Zusammenarbeit zwischen Teams.

Beste Funktionen von Zendesk Sell

Robuste Mobil-App : Verwalten Sie Ihre Pipeline von unterwegs aus

Verwalten Sie Ihre Pipeline von unterwegs aus Zusammenarbeit: Geben Sie allen Ihren Teams die gleiche Ansicht der Kundendateneine nahtlose Customer Journey zu schaffen *Automatisierung: Der Verkaufsprozess wird durch Auslöser für jede Stufe des Trichters automatisiert, z. B. um E-Mail-Nachfassaktionen an potenzielle Kunden zu senden

Geben Sie allen Ihren Teams die gleiche Ansicht der Kundendateneine nahtlose Customer Journey zu schaffen *Automatisierung: Der Verkaufsprozess wird durch Auslöser für jede Stufe des Trichters automatisiert, z. B. um E-Mail-Nachfassaktionen an potenzielle Kunden zu senden Erweitertes Reporting: Drilldown in Ihre Berichte und Analysen, um Einblicke für genaue Prognosen zu erhalten

Drilldown in Ihre Berichte und Analysen, um Einblicke für genaue Prognosen zu erhalten Nahtlose Integration: Integration mit dem Rest von Zendesk sowie mit Apps wie Trello, Jira und Google Play Reviews

Einschränkungen von Zendesk Sell

Zendesk Sell wurde von Zendesk übernommen und nicht selbst entwickelt, und die Integration mit Zendesk Support ist noch nicht so stabil und umfassend wie sie sein könnte

Einige Benutzer haben berichtet, dass das Support-Team ihnen bei ihren Problemen nicht helfen konnte

Preise für Zendesk Sell

Kostenlose 14-tägige Testversion

Team: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Growth: 49 $/Monat pro Benutzer

49 $/Monat pro Benutzer Professional: 99 $/Monat pro Benutzer

99 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Ab $150/Monat pro Benutzer

Zendesk Sell Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (400+ Bewertungen)

4.2/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (100+ Bewertungen)

4. HubSpot CRM - Am besten für Startups

über HubSpot HubSpot CRM ist Teil der größeren HubSpot Sales Hub-Plattform. Es richtet sich in erster Linie an Startup-Unternehmen und verfügt über begrenzte Funktionen, ist aber kostenlos. Es konzentriert sich auch auf die Verwaltung Ihrer Pipeline und bietet Vertriebs-Tools, die Sie dabei unterstützen.

Beste Funktionen von HubSpot CRM

Zentrale Kundendaten: Alle Ihre Teams sehen die gleichen Kundeninformationen

Alle Ihre Teams sehen die gleichen Kundeninformationen Pipeline-Management : Planen Sie Ihren Vertriebsprozess und sehen Sie Lead-Scores

: Planen Sie Ihren Vertriebsprozess und sehen Sie Lead-Scores Kundenansprache und -verfolgung: Anrufe protokollieren und E-Mail-Kontakte direkt aus der Kundendatenbank-Software

Anrufe protokollieren und E-Mail-Kontakte direkt aus der Kundendatenbank-Software Inhaltsverwaltung: Erstellen Sie Landing Pages und versenden und verfolgen Sie einfach Verkaufsinhalte

Erstellen Sie Landing Pages und versenden und verfolgen Sie einfach Verkaufsinhalte Integration: Integration mit Anwendungen wie Slack, Jira und Microsoft Dynamic

HubSpot CRM Einschränkungen

Die kostenlose Option erlaubt nur fünf E-Mail-Vorlagen und fünf Dokumente pro Benutzer und Monat, sowie 15 Minuten Anrufzeit und 200 Benachrichtigungen

Für den Zugriff auf Analysen und Sales Playbooks benötigen Sie einen kostenpflichtigen Plan

Preise für HubSpot CRM

Kostenlose 14-tägige Testversion

HubSpot Vertriebs-CRM : Kostenlos mit eingeschränkten Funktionen

Kostenlos mit eingeschränkten Funktionen Starter CRM Suite: Beginnt bei $18/Monat

Beginnt bei $18/Monat Professional CRM Suite: Beginnt bei $450/Monat

Beginnt bei $450/Monat Enterprise CRM Suite: Beginnt bei $1.200/Monat

HubSpot CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10.000+ Bewertungen)

4.4/5 (10.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

über Zoho Zoho CRM ist ein etabliertes Unternehmen, das sowohl kleinen als auch großen Unternehmen Full-Service-Lösungen anbietet.

Zoho CRM beste Eigenschaften

Hilfreiche Dashboards: Legen Sie langfristige Leistungsindikatoren fest und überwachen Sie die Leistung des Vertriebsteams, um kontinuierliche Kundenbeziehungen zu fördern

Legen Sie langfristige Leistungsindikatoren fest und überwachen Sie die Leistung des Vertriebsteams, um kontinuierliche Kundenbeziehungen zu fördern Workflow Anpassung: Erstellen Sie automatisierte Workflows, die zu Ihrem Unternehmen passen

Erstellen Sie automatisierte Workflows, die zu Ihrem Unternehmen passen Lead- und Kontaktmanagement : Automatisieren Sie Follow-up-E-Mails und antworten Sie aus Tools wie Outlook, Gmail und Yahoo innerhalb der Kundendatenbank-Software

Automatisieren Sie Follow-up-E-Mails und antworten Sie aus Tools wie Outlook, Gmail und Yahoo innerhalb der Kundendatenbank-Software KI-Unterstützung: Zia, der KI-Assistent, hilft Ihnen, die gesuchten Daten zu finden

Zia, der KI-Assistent, hilft Ihnen, die gesuchten Daten zu finden Integrationen: Erlaubt sowohl native als auch API-Integrationen

Einschränkungen von Zoho CRM

Die kostenlose Version erlaubt Ihnen nur 100.000 Datensätze in Ihrer Datenbank

Einige Benutzer hatten Probleme, technischen Support zu erhalten, wenn sie auf Probleme gestoßen sind

Preise für Zoho CRM

Kostenlose 15-tägige Testversion

Standard: $14/Monat pro Benutzer

$14/Monat pro Benutzer Professional: $23/Monat pro Benutzer

$23/Monat pro Benutzer Enterprise: $40/Monat pro Benutzer

$40/Monat pro Benutzer Ultimate: $52/Monat pro Benutzer

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (2.000+ Bewertungen)

4/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6,000+ Bewertungen)

6. Pipedrive - Bestes eigenständiges CRM

über Pipedrive Pipedrive ist ein eigenständiges CRM-Tool. Es lässt sich in andere Anwendungen integrieren, ist aber in erster Linie dazu gedacht, Vertriebsteams dabei zu unterstützen, mit Kunden in Kontakt zu treten und Geschäfte abzuschließen.

Pipedrive beste Eigenschaften

Zielsetzung: Setzen Sie Ziele für Einzelpersonen und Teams

Setzen Sie Ziele für Einzelpersonen und Teams Visuelles Dashboard: Behalten Sie die Fortschritte Ihres Teams mithilfe von Berichten und einer visuellen Darstellung Ihrer Pipeline im Auge

Behalten Sie die Fortschritte Ihres Teams mithilfe von Berichten und einer visuellen Darstellung Ihrer Pipeline im Auge Lead Segmentierung **Sortieren Sie Leads, damit Sie die Kommunikation personalisieren können

**Sortieren Sie Leads, damit Sie die Kommunikation personalisieren können Aufgabenmanagement : Sehen Sie Ihre Aufgaben in einer Liste oder in einer Kalenderansicht und setzen Sie Erinnerungen für sie

Sehen Sie Ihre Aufgaben in einer Liste oder in einer Kalenderansicht und setzen Sie Erinnerungen für sie E-Mail-Integration: Verwenden Sie vorgefertigte E-Mail-Vorlagen oder erstellen Sie Ihre eigenen und versenden Sie diese direkt aus der Kundendatenbank-Software

Pipedrive Einschränkungen

Die Reaktionszeit des Supports kann manchmal langsam sein

Einige Benutzer finden die Technologie veraltet und nicht ganz stabil

Pipedrive Preise

Kostenlose 14-tägige Testversion

Essential: 14,90 $/Monat pro Benutzer

14,90 $/Monat pro Benutzer Erweitert: $24,90/Monat pro Benutzer

$24,90/Monat pro Benutzer Professional: 49,90 $/Monat pro Benutzer

49,90 $/Monat pro Benutzer Enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,000+ Bewertungen)

4.2/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

7. Salesforce - Das Beste für Vertriebsteams in Unternehmen

über VertriebsorganisationSalesforce's kundendatenbank-Software heißt Salesforce Sales Cloud. Sie wurde entwickelt, um jede Phase Ihrer Vertriebskette zu verwalten und zu überwachen und ist ideal für Unternehmensumgebungen.

Salesforce Sales Cloud beste Eigenschaften

Datenmanagement: Verwalten Sie Ihre Leads und Kontakte in Ihrem Unternehmen

Verwalten Sie Ihre Leads und Kontakte in Ihrem Unternehmen Umfassende Anpassungsmöglichkeiten: Richten Sie alles von Ihrem Startbildschirm bis hin zu automatisierten Workflows so ein, dass es zu Ihrem Unternehmen passt

Richten Sie alles von Ihrem Startbildschirm bis hin zu automatisierten Workflows so ein, dass es zu Ihrem Unternehmen passt Detaillierte Berichterstattung: Einblicke in Vertriebsberichte und Ihr Dashboard

Einblicke in Vertriebsberichte und Ihr Dashboard Umfassende Integrationen: E-Mail-Integration sowie Integration mit vielen verschiedenen Back-Office-Anwendungen

Salesforce Sales Cloud Einschränkungen

Bei so vielen Funktionen kann es einige Zeit dauern, das System zu verstehen und einzurichten, damit es für Sie funktioniert

Einige Benutzer haben sich darüber beschwert, dass der Kundensupport nicht auf der Höhe der Zeit ist

Preise für Salesforce Sales Cloud

Kostenlose 30-Tage-Testversion

Essentials: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Professional: $75/Monat pro Benutzer

$75/Monat pro Benutzer Enterprise: $150/Monat pro Benutzer

$150/Monat pro Benutzer Unbegrenzt: 300 $/Monat pro Benutzer

Salesforce Sales Cloud Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (16.000+ Bewertungen)

4.3/5 (16.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (17,000+ Bewertungen)

8. Monday.com - Bestes kollaboratives CRM

über Montag.com Bekannt für seinen transparenten und kooperativen Ansatz, Monday.com's Sales CRM hilft kleinen und mittleren Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Vertriebspipeline. Die Funktionalität ist recht einfach und ideal, wenn Sie nicht nach einer umfassenden Marketing-Plattform suchen.

Montag Sales CRM beste Eigenschaften

Pipeline-Management : Verwenden Sie benutzerdefinierte Formulare, um Leads auf Ihrer Website und Landing Pages zu erfassen und sie dann durch Ihre Pipeline zu leiten

Verwenden Sie benutzerdefinierte Formulare, um Leads auf Ihrer Website und Landing Pages zu erfassen und sie dann durch Ihre Pipeline zu leiten Marketingfunktionen: Marketingaufgaben planen, ausführen und verfolgen

Marketingaufgaben planen, ausführen und verfolgen Zusammenarbeit: Einfache Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Teams

Einfache Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Teams Benutzerfreundlichkeit **Das Design ist intuitiv, auch für Erstnutzer

Monday Sales CRM Einschränkungen

Sie können keine Informationen aus dem CRM exportieren

Die Integration des Ladeninventars ist nicht immer klar

Monday Sales CRM Preise:

Kostenlose 14-tägige Testversion

Basic: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Standard: $14/Monat pro Benutzer

$14/Monat pro Benutzer Pro: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Monday Sales CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

4.7/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

9. Freshworks - Am besten für kleine bis mittlere Unternehmen

über Freshworks Das CRM von Freshworks heißt Freshsales. Es ist ein sauberes, sofort einsatzbereites System, das kleinen und mittleren Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Pipelines helfen soll.

Freshsales beste Eigenschaften

Teamübergreifende Zusammenarbeit: Vertrieb, Marketing und Kundenbetreuung haben Zugriff auf dieselben Informationen

Vertrieb, Marketing und Kundenbetreuung haben Zugriff auf dieselben Informationen Kontaktbewertung: Identifizierung von Leads mit hohem Interesse für das Follow-up

Identifizierung von Leads mit hohem Interesse für das Follow-up Verhaltensorientierte Segmentierung **Automatische Befüllung Ihrer Kontakte mit deren Social Media-Informationen

**Automatische Befüllung Ihrer Kontakte mit deren Social Media-Informationen Engagement-Tracking: Engagieren Sie sich mit Kunden innerhalb von Geschäften und verfolgen Sie Kundengespräche für zukünftige Referenzen

Engagieren Sie sich mit Kunden innerhalb von Geschäften und verfolgen Sie Kundengespräche für zukünftige Referenzen KI-Unterstützung: Freddy, der KI-Assistent, analysiert Verkaufsdaten und hebt gefährdete Kontakte hervor

Freshsales Einschränkungen

Freshsales ist nicht sehr anpassbar, so dass Sie in Ihren Möglichkeiten eingeschränkt sind

Der Support reagiert manchmal langsam und kann nicht immer bei der Behebung von Problemen helfen

Freshsales Preise

Kostenlose 21-Tage-Testversion

Growth: Kostenlos für bis zu drei Benutzer, dann $15/Monat pro Benutzer

Kostenlos für bis zu drei Benutzer, dann $15/Monat pro Benutzer Pro: 39$/Monat pro Benutzer

39$/Monat pro Benutzer Enterprise: $69/Monat pro Benutzer

Freshsales Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,000+ Bewertungen)

4.6/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

10. Keap - Das Beste für die Zusammenarbeit von Vertrieb und Marketing

über Keap Keap hilft Vertriebs- und Marketingabteilungen bei der Zusammenarbeit, um die Effizienz zu steigern und mehr Geschäfte abzuschließen. Die Einstiegsversion ist für neue Unternehmen und Solopreneure gedacht, und das Angebot für Unternehmen - früher als Infusionsoft bekannt - heißt jetzt Keap Max Classic.

Keap beste Eigenschaften

Lead-Generierung : Einbetten benutzerdefinierter Formulare zum Sammeln von Leads auf Ihrer Homepage und Ihren Landing Pages

Einbetten benutzerdefinierter Formulare zum Sammeln von Leads auf Ihrer Homepage und Ihren Landing Pages Anpassbare Workflows : Verwenden Sie ein einfaches Drag-and-Drop-System, um Ihre Workflows und visuellen Pipelines zu erstellen

Verwenden Sie ein einfaches Drag-and-Drop-System, um Ihre Workflows und visuellen Pipelines zu erstellen Automatisierung : Automatisieren Sie Ihr Marketing, einschließlich E-Mails, um sich wiederholende Aufgaben zu reduzieren

Automatisieren Sie Ihr Marketing, einschließlich E-Mails, um sich wiederholende Aufgaben zu reduzieren Kundenengagement: Versenden Sie SMS und E-Mails aus Vorlagen, führen Sie Telefonanrufe durch und planen Sie Termine aus den Kundenkontaktdatensätzen heraus

Versenden Sie SMS und E-Mails aus Vorlagen, führen Sie Telefonanrufe durch und planen Sie Termine aus den Kundenkontaktdatensätzen heraus Berichterstellung: Richten Sie monatliche, wöchentliche und sogar tägliche Berichte ein, um Ihre Fortschritte zu verfolgen

Einschränkungen von Keap

Einige Funktionen, wie Rechnungen und Berichte, können nicht an Ihre Bedürfnisse angepasst werden

Neue Benutzer brauchen einige Zeit, um sich in der Software zurechtzufinden

Preise für Keap

Kostenlose 14-tägige Testversion

Classic: $149 pro Monat für bis zu zwei Benutzer

$149 pro Monat für bis zu zwei Benutzer Max: $199 pro Monat für bis zu drei Benutzer

$199 pro Monat für bis zu drei Benutzer Max Classic: Kontakt für Preise

Keap Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,000+ Bewertungen)

4.2/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1,000+ Bewertungen)

Wenn Sie auf dem Markt für eine Kundendatenbank-Software für Ihr Unternehmen sind, gibt es ein paar Dinge zu beachten.

Benutzerfreundlichkeit : Die Benutzeroberfläche sollte benutzerfreundlich sein und es Ihnen leicht ermöglichen, potenzielle Kunden für die Nachverfolgung zu identifizieren und die Kontaktaufnahme zu automatisieren

Die Benutzeroberfläche sollte benutzerfreundlich sein und es Ihnen leicht ermöglichen, potenzielle Kunden für die Nachverfolgung zu identifizieren und die Kontaktaufnahme zu automatisieren Eine Kundenansicht: Jeder in Ihrem Unternehmen sollte dieselbe Ansicht der Kundendaten sehen können, um einen nahtlosen Kundenservice zu bieten

Jeder in Ihrem Unternehmen sollte dieselbe Ansicht der Kundendaten sehen können, um einen nahtlosen Kundenservice zu bieten Automatisierung von Arbeitsabläufen: Die Aufgabenverwaltung in Vertrieb und Marketing sollte einfach, flexibel und so weit wie möglich automatisiert sein, mit der Möglichkeit, Prioritäten zu setzen und Abhängigkeiten zu schaffen

Die Aufgabenverwaltung in Vertrieb und Marketing sollte einfach, flexibel und so weit wie möglich automatisiert sein, mit der Möglichkeit, Prioritäten zu setzen und Abhängigkeiten zu schaffen Marketing-Automatisierung: Die Marketing-Tools sollten es Ihnen ermöglichen, eine Marketing-Kampagne einzurichten und diese dann nahtlos und ohne weitere Eingriffe Ihrerseits durchzuführen

Die Marketing-Tools sollten es Ihnen ermöglichen, eine Marketing-Kampagne einzurichten und diese dann nahtlos und ohne weitere Eingriffe Ihrerseits durchzuführen Aufschlussreiche Berichte: Sie sollten Zugang zu Berichten und Dashboards haben, die Metriken nachverfolgen, hilfreiche Analysen bereitstellen und Ihnen Umsatzprognosen ermöglichen

Die Verwaltung Ihrer Kontakte und Ihrer Vertriebspipeline trägt dazu bei, den Umsatz zu steigern, aber es ist wichtig, die richtige Verwaltungssoftware zu finden. Sie suchen ein System, das benutzerfreundlich und anpassbar ist und mit dem Sie Ihren Vertrieb und Ihr Marketing automatisieren können. Außerdem muss es Ihnen detaillierte Berichte und Analysen liefern, die Ihnen helfen, die besten Entscheidungen für Ihr Unternehmen zu treffen.

Wir hoffen, dass unsere Liste der besten kostenpflichtigen und kostenlosen Kundendatenbank-Software Ihnen bei Ihrer Entscheidung geholfen hat - oder Ihnen zumindest einige Punkte zum Nachdenken gegeben hat.

Mit ClickUp erhalten Sie alle CRM-Funktionen, nach denen Sie suchen, und noch viel mehr. Sparen Sie Zeit, erhöhen Sie Ihre Produktivität und steigern Sie Ihren Umsatz mit Ihrem perfekten ClickUp CRM. Starten Sie mit ClickUp noch heute kostenlos. Dann sehen Sie zu, wie die Verkäufe einfliegen.