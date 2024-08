Top 10 Kontaktmanagement-Software für professionelle Dienstleistungen 2024

Sind Sie auf der Suche nach dem perfekten Tool, um Ihre beruflichen Kontaktdaten übersichtlich zu halten?

Kontaktmanagement-Software hilft Agenturen und professionellen Geschäften bei der Verwaltung von Kontaktdaten, der Speicherung von Kontaktdatensätzen, der Nachverfolgung von Interaktionen mit Kontakten und damit verbundene Aufgaben zu automatisieren .

In diesem Artikel erklären wir genau, was Kontaktmanagement-Software ist, und stellen Ihnen die 10 besten Kontaktmanager-Softwarelösungen für professionelle Geschäfte im Jahr 2024 vor.

Diese Kontaktmanagement-Lösungen bieten eine Vielzahl von Features, die Ihnen helfen können, die Beziehungen zu Ihren Kunden zu verbessern, die Abläufe zu optimieren und den Umsatz zu steigern. 🥳

Was ist Kontaktmanagement-Software?

Kontaktverwaltungssoftware ist ein Tool, das Geschäften dabei hilft, Kontaktdatensätze oder Informationen zu Kunden, Interessenten und anderen wichtigen Personen zu speichern, zu organisieren und nachzuverfolgen.

Die beste Kontaktverwaltungssoftware kann zum Speichern von grundlegenden Kontaktinformationen wie Namen, Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen verwendet werden. Sie können damit auch detailliertere Kunden- und Unternehmensinformationen speichern, z. B. Titel, Unternehmenszugehörigkeit und Kaufhistorie.

Darüber hinaus funktionieren Kontaktmanagement-Tools in der gleichen Art und Weise wie CRM-Software . Zusammen mit den Kontaktdatensätzen können Teams diese Informationen im Verkaufsprozess nutzen und alle Kommunikationsverläufe, Interaktionen und Aktualisierungen protokollieren.

Was ist der Unterschied zwischen Kontaktmanagement-Software und CRM?

Sowohl Kontaktverwaltungssoftware als auch CRM-Systeme (Customer Relationship Management) eignen sich hervorragend für die Nachverfolgung Ihrer Kunden und Klienten. Aber was ist der Unterschied zwischen diesen beiden client management tools ?

Bei der Kontaktverwaltungssoftware geht es um die Speicherung und Organisation grundlegender Kontaktdaten, d. h. Ihrer Kontaktdetails und -infos wie Namen, Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Es ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Kontakte an einem Ort aufzubewahren und es einfach zu machen, die benötigten Informationen zu finden.

Verwalten von Kundendaten, persönlichen Aufgaben und Kommunikation in ClickUp von jedem Gerät aus

Ein Vertriebs-CRM-System geht noch einen Schritt weiter, indem es Kundendaten nachverfolgt und analysiert. Sie können Ihnen bei der Nachverfolgung von Verkaufschancen, Interaktionen mit dem Kundenservice und allen anderen Aspekten Ihres Verkaufstrichters helfen.

CRM-Systeme automatisieren auch Aufgaben wie das Versenden von Follow-up-E-Mails und die Planung von Terminen. So kann sich Ihr Vertriebsteam auf wichtigere Dinge konzentrieren, z. B. auf den Abschluss von Geschäften im vertriebspipeline und bietet einen hervorragenden Kundenservice.

Worauf sollte man bei einer Kontaktmanagement-Software achten?

Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Features, auf die professionelle Dienstleistungsunternehmen bei der besten Business-, Kontaktmanagement- und Client-Management-Software achten sollten:

Robuste Kontaktdatenbank , in der alle Ihre Kontakte gespeichert werden können und die Ihre Interessenten- und Kundendaten im Verkaufstrichter sowie andere wichtige Kontaktinformationen an einem Ort organisiert

, in der alle Ihre Kontakte gespeichert werden können und die Ihre Interessenten- und Kundendaten im Verkaufstrichter sowie andere wichtige Kontaktinformationen an einem Ort organisiert Nachverfolgung von Interaktionen , um alle Ihre Interaktionen mit Kontakten zu verfolgen, einschließlich E-Mails, Telefonanrufe und Meetings

, um alle Ihre Interaktionen mit Kontakten zu verfolgen, einschließlich E-Mails, Telefonanrufe und Meetings Automatisierung von Aufgaben zur Automatisierung grundlegender Aufgaben wie der Planung von Terminen und dem Versand von E-Mails zur Nachverfolgung - idealerweise über Tools für das Projektmanagement

zur Automatisierung grundlegender Aufgaben wie der Planung von Terminen und dem Versand von E-Mails zur Nachverfolgung - idealerweise über Tools für das Projektmanagement Umfassende Berichterstellung, die Einblicke in Ihre Kontaktdaten und Interaktionen bietet, um Ihre Fortschritte zu verfolgen und Bereiche mit Verbesserungspotenzial in Ihrem Vertriebsprozess zu ermitteln

Die beste Kontaktverwaltungssoftware ist diejenige, die Ihrer Agentur oder Ihrem Geschäft hilft, bessere Beziehungen zu Ihren Kunden zu pflegen, den Umsatz zu steigern und die Gesamteffizienz Ihrer Geschäftsdaten zu verbessern.

Sie suchen nach den besten Kontakt- und lead-Management-Software sie möchten die Berichterstellung in Ihrer Digitalagentur rationalisieren? Hier finden Sie unsere Auswahl der besten CRM- und Kontaktmanagement-Software für Agenturen, Geschäfte und Vertriebsteams.

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verbessern ClickUp CRM ist ein leistungsfähiges tool, das Ihnen hilft, eine Liste von Kontakten zu verwalten, Ihre Vertriebspipeline zu verfolgen und mehr Geschäfte abzuschließen.

Verwenden Sie ClickUp Aufgaben, um sicherzustellen, dass Ihr Team nach Verkaufsgesprächen nachfasst. Die ClickUp AI schreibassistent kann Ihnen helfen, E-Mails zu schreiben, die die Beziehung zu Ihren Kunden aufrechterhalten.

Um die Nachverfolgung all dieser Informationen zu vereinfachen, können Sie eine der Vorlagen von ClickUp verwenden, wie zum Beispiel die Kontaktmanagement-Vorlage von ClickUp , die ClickUp Vorlage für die Kontoführung , oder die ClickUp CRM Vorlage .

Verwaltung von Geschäften

Aufgaben und Notizen

Benutzerdefinierte Felder

KI-Assistent

ClickUp CRM ist auch mit ClickUp Docs integriert, so dass Sie problemlos Dokumente zu Ihren Kontakten und Geschäften erstellen und speichern können. Sie können all diese Informationen nachverfolgen mit ClickUp Projekt Dashboards .

Wenn Sie auf der Suche nach einer leistungsstarken und einfach zu bedienenden CRM-Lösung sind, sind ClickUp CRM und CRM-Vorlagen sind eine gute Option.

ClickUp beste Features

Skalierbar, um Wachstum zu ermöglichen

Bietet eine Vielzahl von Plänen für unterschiedliche Budgets

Mehr als 1.000 Integrationen verfügbar

Wählen Sie aus mehr als 1.000 Vorlagen

Verwalten Sie Ihre Kontakte und Ihre Vertriebspipeline

Integriert mit ClickUp Docs, so dass Sie einfach Dokumente zu Ihren Kontakten und Geschäften erstellen und speichern können

ClickUp Limits

Komplexes Programm, das Schulung und Geduld zum Erlernen erfordert

Mobile App bietet nicht so viele Features wie die Desktop-Version (wird aber bald kommen!)

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp AI: $5 zusätzlich zu jedem bezahlten Plan

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.566+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.566+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,796+ Bewertungen)

2. Vcita

über Vcita Vcita ist eine Cloud-basierte Kontaktmanagement- und CRM-Software für Anbieter von kleinen Geschäften. Es hilft die Verwaltung von Beziehungen zu Clients , Termine und Rechnungen. Außerdem können Sie Aufgaben automatisieren und so Ihre Zeit für die Betreuung von Clients besser nutzen.

Vcita kann Dinge wie die Planung von Terminen, den Versand von Rechnungen und die Nachverfolgung von Zahlungen automatisieren.

Das CRM macht auch client Onboarding so dass sie über ein Self-Service-Portal Termine buchen, ihre Kontoinformationen einsehen und Rechnungen bezahlen können.

Vcita beste Features

Sehr freundliches und hilfsbereites Kundenservice-Team

Erschwingliche Preise, die für kleine Geschäfte geeignet sind

Die Hauptplattform zur Kontaktverwaltung bietet ein sauberes, freundliches Design

Vcita Beschränkungen

Häufige technische Probleme und Pannen, die die Funktionen und die Zugänglichkeit beeinträchtigen

Limitierte E-Mail-Integrationen können für manche Benutzer einschränkend sein

Vcita Preise

Essentials : $24/Monat für einen Benutzer

: $24/Monat für einen Benutzer Business : $49/Monat ein Benutzer

: $49/Monat ein Benutzer Platin: $83/Monat für einen Benutzer

Vcita Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (63+ Bewertungen)

: 4.5/5 (63+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (249+ Bewertungen)

3. Einsätze

über Aufsuchen Outreach hilft Businesses bei der Automatisierung und Personalisierung ihrer Kundenansprache.

Diese Plattform für die Kontaktpflege und das Kontaktmanagement-Tool lässt sich mit einer Reihe von Tools integrieren besten B2B-CRM-Lösungen wie z. B. Salesforce, HubSpot CRM und Zoho CRM. Outreach-Benutzer können ihre Kontaktdaten aus ihrer Kontaktmanagement-Software in Outreach importieren.

Sobald die Daten aus der Kontaktverwaltungslösung importiert sind, kann Outreach zur Automatisierung und Personalisierung der Kontaktaufnahme mit diesen Kontakten verwendet werden.

Während Outreach eine gute Wahl für Vertriebsteams und Kundendienstteams sein kann, ist es kein spezielles Kontaktverwaltungssystem für Agenturen oder Dienstleistungsunternehmen.

Outreach beste Features

Versendet automatisierte E-Mails an potenzielle Kunden

Organisiert und strafft den Prozess der Vertriebsbefähigung

Sequenzen, Vorlagen und Snippets sind sehr benutzerfreundlich

Outreach-Einschränkungen

Kompliziertes Setup und schwierig für Schulungsteams, so die Meinung einiger Rezensenten

Einige Features, wie z. B. die Personalisierung, funktionierten nach Ansicht der Rezensenten nicht reibungslos

Im Vergleich zu anderen Kontaktverwaltungssystemen kann es bei einmaligen Sequenzen schwierig sein

Preise für Outreach

Kontakt für Preise

Outreach Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (3.233+ Bewertungen)

: 4.3/5 (3.233+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (289+ Bewertungen)

4. Nextiva

über Nextiva Nextiva ist wie ein One-Stop-Shop für all Ihre Kommunikationsbedürfnisse im Business.

Die Kontaktmanagementlösung bietet VoIP-Telefonservice, Videokonferenzen, Messaging, SMS, Chat, Umfragen und tools für die Zusammenarbeit die Ihnen helfen, engere Verbindungen mit Ihren Clients aufzubauen.

Nextiva verfügt über eine Handvoll weiterer Kontaktmanagement-Tools und Features, mit denen Sie Kontaktinformationen speichern und verwalten, Interaktionen nachverfolgen und benutzerdefinierte Berichte erstellen können.

Wenn Sie jedoch auf der Suche nach einer speziellen Kontaktverwaltungssoftware oder einem CRM sind, gibt es eine Reihe anderer Optionen, die einen größeren Bereich an Features für die Kontaktverwaltung bieten.

Nextiva beste Features

Ausgezeichnete Zusatzoptionen, die den Service verbessern

Einfache Bedienung mit hilfreichem Kundensupport

Hervorragende Audioqualität bei Telefongesprächen

Nextiva Beschränkungen

Der Service kann manchmal durch unterbrochene Anrufe und Verbindungsabbrüche beeinträchtigt sein

Der Dienst ist anfällig für technische Probleme mit der Kontaktverwaltungssoftware

Es ist schwierig, technische Probleme zu lösen, selbst mit Unterstützung des Supports

Preise von Nextiva

Business Communication Essential: 26 $/Monat pro Benutzer

26 $/Monat pro Benutzer Business Communication Professional: $31/Monat pro Benutzer

$31/Monat pro Benutzer Business Communication Enterprise: $41/Monat pro Benutzer

$41/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Nextiva Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (2.496+ Bewertungen)

: 4.4/5 (2.496+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (229+ Bewertungen)

5. ActiveCampaign

über ActiveCampaign ActiveCampaign CRM & Automatisierung des Vertriebs steigert den Umsatz, indem es die Art und Weise verbessert, wie Sie Leads erreichen, überprüfen und einbinden.

Die Kontaktverwaltungssoftware ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Kundenkontakte und -informationen zu verfolgen und sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Sie können automatisch persönliche E-Mails an jeden neuen Lead senden, Terminnachverfolgungen erstellen oder einen Salesforce-Kontakt beim Besuch einer Seite anlegen.

ActiveCampaign ist eine gute Wahl für B2C-Geschäfte, um Kundendaten mit Pipelines und Automatisierungen für optimale Effizienz zu kombinieren.

ActiveCampaign beste Features

Zahlreiche benutzerdefinierte Optionen für die Kontaktmanagement-Software

Umfangreiche Funktionen für die Geschäftsentwicklung

Robuste Automatisierungsoptionen, mit denen mehrere Szenarien eingerichtet werden können

ActiveCampaign Beschränkungen

Einige Benutzer empfinden die Schnittstelle als nicht benutzerfreundlich

Erfordert eine steile Lernkurve und es gibt viel zu merken

Integration mit mehreren E-Mail-Adressen für Personen mit mehr als einem Unternehmen

Keine kostenlose Version

ActiveCampaign Preise

Plus : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Professionell : 49 $/Monat pro Benutzer

: 49 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

ActiveCampaign Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (1.500+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1.500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2.254+ Bewertungen)

6. Zendesk Verkaufen

über Zendesk Verkaufen Zendesk Sell ist eine CRM-Lösung für Vertriebsmitarbeiter, mit der sich Kundendaten verwalten, Interaktionen nachverfolgen und Aufgaben automatisieren lassen.

Die Plattform für Kundenbeziehungen bietet eine Vielzahl von Kontakt- und customer Journey Management Features wie eine Kontaktdatenbank, Nachverfolgung von Interaktionen und Automatisierung von Aufgaben.

Wenn Sie Ihr Kontaktmanagement verbessern möchten mit einer kundendatenbank-Software oder CRM, könnte Zendesk Sell eine gute Option sein!

Beste Features von Zendesk Sell

Im Vergleich zu anderen Kontaktverwaltungssoftware-Optionen auf dieser Liste sind die Preise für das, was sie bieten, erschwinglich

Hervorragend geeignet für ein Vertriebsteam oderclient-Kommunikation die übersichtliche Kontaktdaten benötigen

Intuitives System, das leicht zu bedienen ist

Zendesk Sell Einschränkungen

Einige Benutzer berichten über Schwierigkeiten bei der Integration von E-Mail- und Telefon-App

Limitierte benutzerdefinierte Ansichten mit schwierigen Filtermöglichkeiten

Limitierte Möglichkeiten zur Berichterstellung für Administratoren

Preise für Zendesk Sell

Verkaufen Team: $19/Monat für 5 Agenten

$19/Monat für 5 Agenten Sell Growth: $55/Monat für 5 Agenten

$55/Monat für 5 Agenten Sell Professional: $115/Monat pro Agent

Zendesk Sell Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (477+ Bewertungen)

: 4.2/5 (477+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (150+ Bewertungen)

7. HubSpot

über HubSpot HubSpot ist ein leistungsstarkes CRM, das Unternehmen jeder Größe bei der Verwaltung und Einbindung von Kunden unterstützt.

Es bietet auch eine kostenlose Kontaktverwaltungssoftware, die es Ihnen ermöglicht, Kontaktdetails zu speichern. Sie können ganz einfach Kontakte und Kontaktdatensätze erstellen, damit verbundene Vertriebsaktivitäten protokollieren und die Kommunikationshistorie des Clients ansehen.

Mit HubSpot CRM können Sie alle Ihre Kundenkontaktinformationen an einem Ort speichern, Interaktionen mit Kunden nachverfolgen, Aufgaben automatisieren und Berichte erstellen.

HubSpot beste Features

Nahtlose Integration von Customer Relationship Management und Vertriebsautomatisierung

Benutzerfreundliche Plattform mit einer umfangreichen Schulungsbibliothek, einem Blog und hilfreichen Ressourcen

Großartige Automatisierungen mit einfach zu erstellenden Workflows

HubSpot Limitierungen

Einige Benutzer beschweren sich über die Integrationsmöglichkeiten und Funktionen der Management-Software

Kann teuer werden, wenn Sie mehr Features und Upgrades benötigen

Einige Tools sind in ihren benutzerdefinierten Anpassungen limitiert

HubSpot Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Starter : $20/Monat

: $20/Monat Professionell : $1.600/Monat

: $1.600/Monat Enterprise: Kontakt für Preise

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (10.624+ Bewertungen)

: 4.4/5 (10.624+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3.788+ Bewertungen)

8. Pipedrive

über Pipedrive PipeDrive bietet eine visuelle Vertriebs-Pipeline, die es einfach macht, zu sehen, wo sich jedes Geschäft im Vertriebsprozess gerade befindet. Es enthält auch Features für die Verwaltung von Aufgaben, die Einstellung von Erinnerungen und die Erstellung von Berichten.

Die visuelle Pipeline von PipeDrive macht es einfach zu sehen, wo sich jedes Geschäft im Prozess befindet, so dass Sie Aufgaben verwalten, Erinnerungen einstellen und Ihren Fortschritt verfolgen können.

PipeDrive erstellt auch Berichte, die Ihnen helfen, Ihre Vertriebsleistung nachzuverfolgen und Trends zu erkennen.

Insgesamt ist PipeDrive eine leistungsstarke Vertriebs-CRM-Software, die Unternehmen aller Größen dabei helfen kann, mehr Geschäfte abzuschließen.

Pipedrive beste Features

Hervorragender Wert für den Preis

Die Plattform ist schnell und einfach zu bedienen

Hervorragender visueller Ansatz für die Verwaltung von Pipelines

Pipedrive-Einschränkungen

Limitierte erweiterte benutzerdefinierte Optionen

Schnittstelle und Leistung der mobilen App müssen verbessert werden

Mehrere Rezensenten bemängeln, dass das Erscheinungsbild ein Update benötigt

Pipedrive Preise

Erweitert : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Geschäft : $28/Monat pro Benutzer

: $28/Monat pro Benutzer Profi : $50/Monat pro Benutzer

: $50/Monat pro Benutzer Power : $65/Monat pro Benutzer

: $65/Monat pro Benutzer Enterprise: $99/Monat pro Benutzer

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (1.662+ Bewertungen)

: 4.2/5 (1.662+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2.866+ Bewertungen)

9. Freshworks

über Freshworks Cloud-basiert und KI-gesteuertes CRM software Freshworks hilft Geschäften, Kundeninteraktionen effizienter zu verwalten.

Freshworks bietet außerdem eine Reihe von Produkten, die Unternehmen jeder Größe dabei helfen, ihren Kundenservice, IT-Support und ihre HR-Prozesse zu verbessern.

Das CRM bietet eine Vielzahl von Features zur Erstellung eines Kontaktmanagementsystems, einschließlich einer Kontaktdatenbank, Nachverfolgung von Interaktionen und Automatisierung von Aufgaben.

Freshworks ist eine beliebte Wahl für Geschäfte jeder Größe, da es einen großen Bereich an Features bietet, einfach zu bedienen und erschwinglich ist. Es wurde auch von einer Reihe von Organisationen anerkannt, darunter Gartner, Forrester und Capterra.

Freshworks beste Features

Features zur Automatisierung tragen zur Verbesserung der Effizienz und zur rechtzeitigen Reaktion auf Kunden bei

Integrierbar mit anderen gängigen Tools und Plattformen

Intuitive und leicht zu navigierende Benutzeroberfläche für eine nahtlose Einarbeitung

Freshworks Beschränkungen

Gelegentlich langsame Reaktion des Teams des Kundendienstes

Die mobile Version ist hinsichtlich ihrer Funktionen verbesserungsbedürftig

Limitierte benutzerdefinierte Anpassung bei Verwendung einer Kombination von Freshworks-Apps

Freshworks-Preise

Wachstum : $29/Monat pro Agent

: $29/Monat pro Agent Pro : $69/Monat pro Agent

: $69/Monat pro Agent Enterprise: $109/Monat pro Vermittler

Freshworks Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (7.310+ Bewertungen)

: 4.5/5 (7.310+ Bewertungen) Capterra: N/A

10. Kupfer

über Kupfer Copper ist eine einfach zu bedienende CRM-Plattform für Geschäfte, die Google Workspace nutzen.

Das Kontaktmanagement-Tool ist so konzipiert, dass es einfach zu bedienen ist, auch wenn Sie mit CRM-Software nicht vertraut sind.

Copper lässt sich in Google Mail, Google Kalender, Google Kontakte und Google Drive integrieren, sodass Sie Ihre Kontakte, Geschäfte und Aktivitäten problemlos nachverfolgen können.

Copper beste Features

Einfach zu bedienen und mit allen Google Workspace tools integrierbar

Automatisierung von Aufgaben wie dem Versenden von E-Mails zur Nachverfolgung und der Planung von Terminen

Erledigt einen guten Job, um starke Verbindungen mit Clients aufzubauen

Copper Einschränkungen

Aufgrund der vielen Features kann die Benutzung anfangs etwas überwältigend sein

Limitierte Optionen für die Berichterstellung

Doppelte Business-Kontakte werden nicht immer erkannt

Kupferpreise

Basic : $29/Monat pro Benutzer

: $29/Monat pro Benutzer Profi : $59/Monat pro Benutzer

: $59/Monat pro Benutzer Business : $99/Monat pro Benutzer

: $99/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Copper Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (1.111+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1.111+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (574+ Bewertungen)

Auswahl der besten Kontaktmanagement-Software für Ihr Business

Welche Kontaktmanagement-Software die beste für Ihr Business ist, hängt von Ihren spezifischen Bedürfnissen und Anforderungen ab.

Wir haben uns die 10 besten Kontaktmanagement-Softwareoptionen angesehen, die einen breiten Bereich an Features und Funktionen bieten, um Ihre Beziehungen zu Kunden zu verbessern. Jetzt sind Sie an der Reihe. Testen Sie die Software, indem Sie sich für eine kostenlose Testversion anmelden, um herauszufinden, was für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist.

Wenn es um die grundlegenden Anforderungen an die Kontaktverwaltung geht, benötigen Teams in Vertrieb und Marketing oft mehr als nur ein Kontaktverwaltungssystem. Für die Verfolgung von Leads, die Automatisierung der Kontaktverwaltung und des E-Mail-Marketings, den Support eines Verkaufstrichters, die Automatisierung von Arbeitsabläufen sowie die einfache Verwaltung von Daten und die Nachverfolgung von Kontakten ist ein CRM sehr hilfreich.

Möchten Sie Ihre Beziehungen noch weiter ausbauen? Ziehen Sie andere Business tools in Betracht, wie z.B software zur Kundenbindung , vorlagen für Verkaufsberichte , OKR-Software und vorlagen für Fortschrittsberichte zur Ergänzung Ihrer CRM-Software oder Kontaktmanagement-Tools!

ClickUp ist die beste Kontaktmanagement-Software-Option für professionelle Dienstleistungen und Agenturen, die mit ihrem Wachstum wachsen wollen. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos und sehen Sie, wie es Ihnen helfen kann, Ihr Kontakt- und Projektmanagement zu verbessern!