die 10 besten AI CRM Software Tools im Jahr 2024

Sie haben wahrscheinlich nie damit gerechnet, dass Ihre Beziehungen von Robotern geführt werden. 🤖

Aber wenn Sie Ihre CRM-Prozesse (Customer Relationship Management) um KI erweitern, können Sie die Reaktionszeiten verkürzen und die Kundenzufriedenheit verbessern - denn, wie wir alle wissen, ist Timing alles.

Es ist ein bisschen so, wie wenn Ihr Partner Sie fragt, ob er gut aussieht, und Sie sagen "ja", aber Sie machen zuerst eine Pause. Das wird Sie teuer zu stehen kommen. 🤦

Wenn Sie zu lange warten, bevor Sie einen Hinweis weiterverfolgen, kann Sie das ebenfalls teuer zu stehen kommen. Aber mit KI-Tools für das Management von Kundenbeziehungen können Ihre Support- und Vertriebsteams jede Kundeninteraktion im Auge behalten und keinen wichtigen Kontaktpunkt verpassen. Und das ist noch nicht alles, was KI für Sie erledigen kann.

Von Echtzeit-Einblicken und aktuellen Kundendaten bis hin zu rechtzeitigen Erinnerungen und workflow-Automatisierungen künstliche Intelligenz ist eine der intelligentesten Entscheidungen, die Sie für Ihr Unternehmen treffen können CRM-Prozess . Wir geben die besten KI-CRM-Tools frei, damit Ihr Team intelligenter und nicht härter arbeiten kann.

Wenn Sie möchten, dass Ihr Team von den Vorteilen der KI profitiert, sollten Sie Tools wählen, die in Ihr CRM-System integriert und für den Vertriebs- und Kundensupport konzipiert sind. Hier sind die wichtigsten Features, auf die Sie achten sollten, um sicherzustellen, dass Ihr KI-Tool für Ihr Team effektiv ist.

Natürliche Sprachverarbeitung: Ihre Vertriebsmitarbeiter sollten Ihr KI tool bitten können, eine Frage zu beantworten oder eine Aufgabe in einfachem Englisch auszuführen. Die KI sollte dann in einfachem Englisch antworten, so dass alles klar, einfach zu bedienen und leicht zu verstehen ist - keine technischen Kenntnisse erforderlich

Hier sind unsere 10 besten KI-CRM-Programme. Alle diese Programme können Aufgaben abschließen, die speziell das Management von Kundenbeziehungen betreffen. Sie erleichtern das Verständnis des Kundenverhaltens, die Verbindung mit potenziellen Kunden und die Verbesserung der Verkaufs- und Kundenbindungsraten.

1. ClickUp - Gut für die Automatisierung von CRM-Aufgaben

Nutzen Sie die CRM-Suite von ClickUp, um Daten, Aufgaben und Kommunikation zu verwalten und Ihren logistischen Workflow zu optimieren

Wenn Sie die Produktivität Ihrer Teams erhöhen wollen, müssen Sie ihnen folgende Möglichkeiten bieten ClickUp .

Diese All-in-One-Produktivitätsplattform verfügt über alle wichtigen Features, die Vertriebs- und Marketingteams benötigen, um ihren Prozess zur Verwaltung von Kundenbeziehungen zu optimieren, CRM-Aufgaben zu automatisieren und ihren Fortschritt bei jedem Schritt zu verfolgen.

Mit den benutzerdefinierten Ansichten von ClickUp, wie z. B. der Kalender-, Listen-, Tabellen- oder Kanban-ähnlichen Board-Ansicht, können Sie Ihre Vertriebspipeline auf über 15 verschiedene Arten visualisieren. Und mit ClickUp Dashboards können Sie auf Ihre wichtigsten und aktuellsten Vertriebsdaten in Echtzeit zugreifen.

Außerdem wird Ihre CRM-Lösung noch leistungsfähiger, wenn Sie sie kombinieren mit ClickUp Gehirn -das einzige rollenbasierte Machine-Learning-Tool, das genau auf die Bedürfnisse Ihrer Teams zugeschnitten ist. Wie Ihr persönlicher Vertriebsassistent kann ClickUp Brain Ihnen helfen, E-Mails, Skripte und Antworten zu generieren, um bedeutungsvolle Beziehungen zu fördern und eine dauerhafte Kundenbindung aufzubauen.

ClickUp beste Features

Eine anpassbareCRM-Vorlage hilft Ihnen, Ihr CRM in wenigen Minuten einzustellen

Rollenbasierte KI führt Aufgaben aus, die auf die verschiedenen Zuständigkeiten Ihrer Teammitglieder zugeschnitten sind, unabhängig davon, ob es sich um Ihr Kundensupport-Team, Ihr Vertriebsteam oder Ihr Marketing-Team handelt

Hunderte von Vorlagen für KI-Aufforderungen helfen Ihren Mitgliedern im Team, die KI sofort zu nutzen und neue Anwendungsfälle für KI zu entdecken, die ihre Produktivität steigern können

KI-Features für den Vertrieb helfen Ihnen bei der Erstellung eines Gebietsplans, beim Verfassen einer E-Mail zur Kundenakquise oder beim Erstellen einerelevator Pitch* KI-Features zur Rationalisierung Ihres Workflows fassen Kundeninteraktionen zusammen, identifizieren Elemente, weisen sie einem Mitarbeiter zu und beschleunigen die Entscheidungsfindung für alle Ihre Aufgaben

KI-Features für den Kundensupport können Kundenantworten verfassen oder auf Grammatik, Genauigkeit oder Tonfall hin bearbeiten

Bauen Sie stärkere Beziehungen zu Ihren Clients mit der CRM-Vorlage von ClickUp auf, indem Sie das Engagement und die Loyalitätswerte nachverfolgen

ClickUp Limitierungen

Da ClickUp so viele Features bietet, kann es für neue Benutzer eine Lernkurve geben

Nicht alle Features der ClickUp Web App sind auch in der mobilen App verfügbar

ClickUp Preise

Registrieren Sie sich für eine kostenlose Testversion von ClickUp Gehirn . Wenn Sie möchten, können Sie KI Features zu jedem bezahlten ClickUp Plan für zusätzliche $5 pro Monat hinzufügen.

Free Forever

Unlimited: $7 pro Benutzer und Monat

$7 pro Benutzer und Monat Business: $12 pro Benutzer pro Monat

$12 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,810+ Bewertungen)

4.7/5 (8,810+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,810+ Bewertungen)

2. HubSpot CRM - Gut für kombinierte Sales & Marketing Features

über HubSpot HubSpot ist ein beliebtes SaaS-CRM programm. Es verbindet Ihre Teams aus Marketing, Inhalt, Kundendienst und Vertrieb unter einem Dach, damit niemand im Regen stehen gelassen wird. ☔️

Zusätzlich zu allen Standard-CRM-Features, wie der Nachverfolgung von Kundeninteraktionen, Kontaktinformationen, nächsten Schritten und Fortschritten in Ihrer Vertriebspipeline, bietet HubSpot KI.

Diese KI-Tools helfen Ihnen bei der Automatisierung sich wiederholender Geschäftsprozesse und geben Ihrem Team den nötigen Freiraum, um sich auf den Aufbau sinnvoller Kundenbeziehungen zu konzentrieren. Sie können Ihren Mitgliedern im Team auch dabei helfen, Inhalte zu erstellen, z. B. E-Mails, und Kundendaten in Echtzeit zu analysieren.

HubSpot beste Features

Generative KI hilft Ihrem Team beim Verfassen von E-Mails, Beschriftungen für soziale Medien und vielem mehr für bessere Kundeninteraktionen

ChatSpot, der Chatbot von HubSpot, kann Fragen von Teammitgliedern beantworten, potenzielle Kunden recherchieren und Erkenntnisse in Echtzeit liefern

Prädiktive Verkaufsprognosen können zeigen, wie viel Umsatz Sie erwarten können und ob Sie auf dem richtigen Weg sind, Ihre Verkaufsziele zu erreichen

Zusammenfassungen von Unterhaltungen können schnell aktualisiert werdenkundenprofile mit ihren letzten Interaktionen

HubSpot Beschränkungen

Die mobile App hat weniger Features als die Web App

Einige Benutzer berichten, dass Vorlagen schwer zu bearbeiten sind undihr CRM benutzerdefiniert gestalten an die eigene Marke anzupassen

HubSpot Preise

Kostenlose tools

Starter: $18 pro Monat

$18 pro Monat Professionell: 450 $ pro Monat

HubSpot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10,750+ Bewertungen)

4.4/5 (10,750+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (430+ Bewertungen)

3. Langlebig - Gut für KI-gestützte Rechnungsstellung

über Dauerhaft Durable ist eine KI-gestützte Plattform für kleine Geschäfte und bietet einen Website-Builder, ein CRM, ein Tool für die Rechnungsstellung und einen virtuellen Assistenten. Es hilft Ihnen, Ihr Geschäft im Handumdrehen zu starten und zu führen.

Integrieren Sie ein Formular zur Lead-Bewertung in Ihre Durable-Website, und die integrierten KI-Features organisieren automatisch Kontakte in Ihrem CRM, reagieren auf Leads, generieren personalisierte Kommunikation und versenden Bewertungsanfragen.

Mit dieser KI ist es so, als hätten Sie eine ganze Mannschaft, die Ihnen hilft, selbst wenn Sie allein unterwegs sind. 🧑‍✈️

Dauerhaft beste Features

Der KI-Assistent hilft Ihnen beim Schreiben, Recherchieren oder Abschließen von Verwaltungsaufgaben

Ein Formular zur Lead-Generierung fügt interessierte Kunden automatisch zu Ihrem CRM hinzu

Die Synchronisierung per E-Mail ermöglicht es Ihnen, KI-generierte E-Mail-Nachfassaktionen an potenzielle Kunden zu senden

Automatisierte Bewertungsanfragen fordern Kunden auf, Google-Bewertungen zu hinterlassen, um Ihr Geschäft zu fördern

Dauerhafte Limits

Dieses tool bietet limitierte Design Features, daher ist es keine gute Wahl, wenn Sie eine erweiterte Website oder benutzerdefinierte Seiten erstellen möchten

Sie können den Code nicht auf Ihre Website exportieren. Wenn Sie also die Plattform wechseln möchten, müssen Sie Ihre Website von Grund auf neu erstellen

Dauerhafte Preisgestaltung

Starter: $12 pro Monat

$12 pro Monat Geschäft: $ 20 pro Monat

Nachhaltige Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

4. Zoho Zia - Gut für Lead Management

über Zoho Zia Zia ist ein KI-Tool, das in das Zoho CRM integriert ist. Zusätzlich zu den Features des CRM, wie Kontakt-, Geschäfts- und Lead-Management, hilft Zia Ihrem Team, seinen Workload zu bewältigen.

Wenn Sie sich für Zia anmelden, ist das so, als ob Sie einen Assistenten für alle Mitglieder Ihres Teams einstellen würden. Sie können diesen Chatbot um Hilfe bei der Erfassung von Kundendaten, beim Schreiben von E-Mails und Dokumenten oder bei der Erstellung von Verkaufszahlen bitten.

Zia ist eine großartige Option für E-Commerce-Unternehmen, da Sie den Bot auf Ihrer Website einbinden können, um Kundenfragen zu beantworten. Er gibt auch Produktempfehlungen auf der Grundlage des Kundenverhaltens, damit Ihre Kunden länger bleiben und mehr einkaufen. 🛍️

Zoho Zia beste Features

Nutzen Sie Zia, um Muster in den Aktivitäten Ihres Teams zu erkennen und Automatisierungen vorzuschlagen

Automatische Recherche zum Ausfüllen von Kundentiteln, Kontaktinformationen und mehr

Verbessern Sie das Kundenerlebnis durch automatisiertes Cross-Selling und Empfehlungen für Produkte oder Dienstleistungen, die den Kunden interessieren könnten

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, weniger Zeit mit der Dateneingabe zu verbringen, indem sie stattdessen mit Zia über ihre Kundeninteraktionen chatten

Zoho Zia Limitierungen

Benutzerdefinierte Anpassungen erfordern ein höheres Maß an technischem Know-how und Programmierkenntnissen als bei vielen anderen Plattformen

Mehrere Benutzer berichten, dass die Integrationen von Zoho mit anderen Plattformen nur begrenzte Funktionen bieten

Preise für Zoho Zia

Standard: $14 pro Benutzer pro Monat

$14 pro Benutzer pro Monat Professionell: $23 pro Benutzer pro Monat

$23 pro Benutzer pro Monat Enterprise: 40 $ pro Benutzer und Monat

40 $ pro Benutzer und Monat Ultimativ: 52 $ pro Benutzer pro Monat

Zoho Zia Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (2.480+ Bewertungen)

4/5 (2.480+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6,385+ Bewertungen)

5. C3.ai

über C3.ai Bei den meisten Optionen auf dieser Liste handelt es sich in erster Linie um CRM-Software und in zweiter Linie um KI-Tools. Aber C3.ai hat seine gesamte CRM-Plattform auf künstlicher Intelligenz aufgebaut.

C3.ai ist ein Unternehmen, das auf KI setzt und einen beeindruckenden Return on Investment verspricht. Sie sagen, dass ihr KI-gestütztes CRM die Produktivität Ihrer Mitarbeiter um 30 % steigern und die Abwanderungsrate um 60 % senken kann.

Natürlich ist es immer am besten, wenn ihren eigenen ROI nachverfolgen zu erledigen, aber C3.ai bietet beeindruckende Einblicke, um Ihr Team zu stärken. Dazu gehören Verkaufsprognosen, externe Datenforschung, Pipeline-Analysen und Einblicke in Beziehungen.

C3.ai beste Features

Prognostizieren Sie Ihren Vertriebsumsatz unternehmensweit oder aufgeschlüsselt nach Gebieten, Produkten, Konten und mehr

Erhalten Sie Warnungen über aufkommende Risiken und Faktoren, die sich auf Ihre Verkaufschancen auswirken

Visualisieren Sie die wichtigsten Bereiche Ihrer Vertriebspipelines mit automatischen Analysen

Überwachen Sie den Zustand Ihrer Beziehungen, damit Sie Ihre Kunden zum richtigen Zeitpunkt ansprechen und das Engagement verbessern können

C3.ai Beschränkungen

Benutzer haben gelegentliche Verzögerungen bei der Reaktionszeit des Programms festgestellt

Exportierte Berichte enthalten manchmal Fehler

C3.ai Preise

Kontakt für Preise

C3.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1+ Bewertungen)

4.5/5 (1+ Bewertungen) Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

6. Zendesk Sell - Gut für den Kundenservice

über Zendesk Verkaufen Zendesk macht CRM-Software für Unternehmen im Dienstleistungssektor und Verkaufsteams. Diese Plattform versteht den Prozess des Verkaufs von Dienstleistungen. Wenn Sie also ein Tool suchen, das auf Ihre Branche zugeschnitten ist, könnte dieses Tool die perfekte Lösung sein. 👔

Die Tools von Zendesk erleichtern Ihren Kunden die Verbindung mit Ihnen und Ihrem Team die Verbindung mit weiteren Kunden. Dank der KI von Zendesk können Sie Ihre Mitarbeiter mit Automatisierungen von der Arbeit befreien. Und wenn Mitarbeiter mit Kunden arbeiten, kann die KI Vorschläge zur Lösung von Kundenproblemen machen.

Die KI von Zendesk basiert auf dem OpenAI-Modell für die Verarbeitung natürlicher Sprache (GPT) und ist daher einfach zu bedienen - stellen Sie ihr einfach Fragen, wie Sie es mit jedem anderen Mitarbeiter tun würden. Sie können Integrationen mit Zapier oder ChatGPT hinzufügen, um die KI-Funktionen Ihres CRMs noch weiter zu erweitern.

Beste Features von Zendesk Sell

Verfolgen Sie alle Ihre Kundeninteraktionen, damit Sie ein personalisiertes Erlebnis bieten können

Analysieren Sie Ihren Prozess und verfolgen Sie Ihre Fortschritte in Richtungvertriebsziele mit integrierten Features zur Berichterstellung

Unterstützen Sie Ihr Kundensupport-Team mit Zendesk KI, die Antworten vorschlägt und das Kundenverhalten analysiert, um Absichtsdaten zu liefern

Integrieren Sie Ihr CRM mit Zapier, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, und mit ChatGPT, um einen KI-Chatbot-Assistenten hinzuzufügen

Zendesk Sell Einschränkungen

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Benutzeroberfläche veraltet aussieht und weniger intuitiv ist als bei anderen CRM-Systemen

Mehrere Benutzer berichten, dass das Support-Team von Zendesk Sell manchmal nur langsam reagiert

Preise für Zendesk Sell

Verkaufen Team: $19 pro Benutzer pro Monat

$19 pro Benutzer pro Monat Verkaufen Wachstum/Suite Team: 55 $ pro Benutzer pro Monat

55 $ pro Benutzer pro Monat Suite Growth: 89 $ pro Benutzer pro Monat

89 $ pro Benutzer pro Monat Verkaufen Professional/Suite Professional: $115 pro Benutzer pro Monat

Zendesk Sell Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (475+ Bewertungen)

4.2/5 (475+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (150+ Bewertungen)

7. Pipedrive - Gut für Vertriebsteams & Anfänger

über Pipedrive Pipedrive wurde von Vertriebsmitarbeitern für Vertriebsmitarbeiter entwickelt. Es verfügt über ein benutzerfreundliches Layout mit allen Erinnerungen, die Sie für die Nachverfolgung von Geschäftsabschlüssen benötigen, um keine Nachfassaktion zu verpassen. Auf diese Weise erhält jeder Lead die Aufmerksamkeit, die er verdient.

Sie können Ihre Vertriebs-Pipelines so einstellen, dass sie mit Ihren kundenreise damit Sie sehen können, wo sich Ihre Leads befinden, vom ersten Kontakt bis zum endgültigen Verkauf. Pipedrive zeichnet sich durch sein visuelles Layout aus, sodass Sie auf einen Blick erkennen können, was Sie als Nächstes zu erledigen haben. Wir lieben es, das zu sehen. 👀

Dies ist eine gute CRM für Mac oder Microsoft-Benutzer, mit mobilen Apps für iOS und Android.

Pipedrive beste Features

Das einfache Setup erfordert nur die Eingabe der Phasen Ihres Verkaufstrichters, um loszulegen

Das Kanban Board Layout ermöglicht es Ihnen, Ihre Vertriebs-Pipelines zu visualisieren und zu sehen, wo sich jedes Geschäft im Prozess befindet

KI-Technologie identifiziert Verkaufschancen in Ihrer Pipeline und ermöglicht Ihnen die Automatisierung sich wiederholender Geschäftsprozesse

Features zur Kundensegmentierung unterstützen Sie bei der Bereitstellung personalisierter Kommunikation auf der Grundlage von demografischen Daten, Zinsen oder Bedürfnissen Ihrer Kunden

Berichterstellung und Umsatzprognosen verfolgen Ihre Fortschritte auf dem Weg zu Ihren Vertriebszielen

Pipedrive-Einschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass die Oberfläche der mobilen App weniger intuitiv ist als die der Web-App und dass es gelegentlich Probleme mit der Leistung auf dem Handy gibt

Während Pipedrive viele grundlegende Anpassungsoptionen bietet, sind die erweiterten Anpassungsmöglichkeiten begrenzt, was es schwierig machen kann, das CRM an einen individuellen Vertriebsprozess anzupassen

Preise für Pipedrive

Grundlegend: 14,90 $ pro Benutzer pro Monat

14,90 $ pro Benutzer pro Monat Erweitert: 27,90 $ pro Benutzer pro Monat

27,90 $ pro Benutzer pro Monat Professionell: 49,90 $ pro Benutzer pro Monat

49,90 $ pro Benutzer pro Monat Power: 64,90 $ pro Benutzer pro Monat

64,90 $ pro Benutzer pro Monat Enterprise: 99,00 $ pro Benutzer und Monat

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,660+ Bewertungen)

4.2/5 (1,660+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,870+ Bewertungen)

8. Freshworks - Gut für Multichannel-Marketing

über Freshworks Freshworks ist eine Suite von Tools für den Kundenservice. Und ähnlich wie bei einer schicken Hotelsuite bietet dieses Programm eine Menge Extras. Aber statt einer Whirlpool-Badewanne und kostenlosem Champagner enthält die Freshworks-Suite Features für IT, Marketing, Kundenservice und Vertrieb. 🥂

Es gibt Tools für die Erstellung und Nachverfolgung von Multichannel-Marketingkampagnen, ein ticketing-System zur schnellen Bereitstellung von personalisiertem Kundensupport und ein CRM zur Nachverfolgung Ihres Vertriebsprozesses. Außerdem gibt es Freddy, einen KI-gesteuerten Bot, der mit Kunden chatten kann, um Kundensupport zu leisten oder Leads von Ihrer Website an Ihr Vertriebsteam weiterzuleiten.

Freshworks beste Features

Mit der All-in-One-Software bleiben Ihre Teams auf der gleichen Seite

Freddy AI Self Service, der integrierte Chatbot für den Kundensupport, beantwortet Kundenfragen und unterstützt Sie auf Ihrer Website

Freddy AI Copilot beantwortet Fragen von Teammitgliedern und hilft ihnen, sich wiederholende Aufgaben durch natürliche Sprachverarbeitung zu automatisieren; keine Programmierkenntnisse erforderlich

Freddy AI Insights bietet Echtzeitvisualisierung von Kundendaten Freshworks Beschränkungen

Benutzer sind der Meinung, dass das Setup und die benutzerdefinierte Anpassung ohne die Hilfe eines Entwicklers in Ihrem Team schwierig sein kann

Mehrere Benutzer berichten von häufigen Störungen und Fehlerseiten

Preise von Freshworks

Free

Growth: $19 pro Benutzer pro Monat

$19 pro Benutzer pro Monat Pro: 49 $ pro Benutzer pro Monat

49 $ pro Benutzer pro Monat Enterprise: 79 $ pro Benutzer pro Monat

Freshworks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (7,325+ Bewertungen)

4.5/5 (7,325+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (595+ Bewertungen)

9. Salesforce Sales Cloud - Gut für Teams in Unternehmen

über Salesforce Sales Cloud Die Salesforce CRM oder Sales Cloud, ist für die Automatisierung ausgelegt. Sie können automatische Aktualisierungen und Kontaktaufnahmen auslösen, je nachdem, wo sich potenzielle Kunden im Verkaufstrichter befinden.

Während Automatisierungstools dazu beitragen, sich wiederholende Aufgaben zu rationalisieren, stammt der Großteil der KI-Funktionen von Salesforce von Einstein, einem liebenswerten virtuellen Assistenten. Der Einstein von Salesforce hat sogar verrückte Haare wie sein Namensvetter, der Wissenschaftler.

Einstein kann potenzielle Kunden recherchieren, Verkaufsanrufe analysieren, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, und mithilfe von prädiktiven Analysen datenbasierte Verkaufsprognosen erstellen.

Beste Features von Salesforce Sales Cloud

Generative KI-Technologie unterstützt Vertriebsteams beim Schreiben von E-Mails und der Transkription von Verkaufsgesprächen

Einblicke in Unterhaltungen können Kundeneinwände erkennen und Vertriebsmitarbeitern Vorschläge für die nächsten Schritte geben

Der KI-gestützte Rechercheassistent liefert Informationen über potenzielle Kunden und qualifizierte Leads direkt von Ihrer Website aus

KI-Vorhersagen helfen den Vertriebsmitarbeitern, die wichtigsten Geschäfte zu priorisieren und den Umsatz zu prognostizieren

Salesforce Sales Cloud Limitierungen

Das Erlernen dieses Programms kann für Benutzer, die zum ersten Mal damit arbeiten, schwierig sein, und Ihr Team muss möglicherweise während des Einführungsprozesses geschult werden

Die Speicherung großer Datenmengen in Ihrer Salesforce CRM Cloud kann zu zusätzlichen Kosten führen

Preise für Salesforce Sales Cloud

Starter: $25 pro Benutzer pro Monat

$25 pro Benutzer pro Monat Professional: 80 US-Dollar pro Benutzer und Monat

80 US-Dollar pro Benutzer und Monat Enterprise: $165 pro Benutzer pro Monat

$165 pro Benutzer pro Monat Unlimited: $330 pro Benutzer pro Monat

$330 pro Benutzer pro Monat Unlimited+: 500 $ pro Benutzer pro Monat

Salesforce Sales Cloud Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (18,240+ Bewertungen)

4.3/5 (18,240+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (17,825+ Bewertungen)

10. itransition - Gut für die Konfiguration von Salesforce CRMs

über itransition Wenn Sie auf der Suche nach einer maßgeschneiderten Erfahrung sind, hilft Ihnen itransition bei der Optimierung Ihrer CRM-Strategie und finden die richtige Kombination von Features für Ihr Unternehmen. Sie richten benutzerdefinierte Workflows für Sie ein, migrieren Ihre Daten, testen Ihre Plattform, schulen Ihr Team und warten die Software, sodass Sie keinen Finger rühren müssen. 👆

Mit 10 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von CRM-Lösungen kann itransition Ihnen eine benutzerdefinierte Lösung erstellen oder Ihre aktuelle CRM-Plattform so optimieren, dass sie zu Ihrer Branche und Ihren Prozessen passt - denn ein CRM für ein Fertigungsunternehmen unterscheidet sich von einem CRM für eine Marketing-Agentur . Sie sind auf die Konfiguration von Salesforce CRMs spezialisiert und wenn Sie sich für diese Lösung entscheiden, haben Sie Zugang zu den KI-Tools von Salesforce.

itransition beste features

Durch benutzerdefinierte Konfiguration erhalten Sie genau die CRM-Features, die Sie benötigen

Dank des mitgelieferten Setups müssen Sie sich nicht um den Import von Daten oder das Testen des Systems kümmern

Schulungen stellen sicher, dass Ihr Team mit dem CRM und seinen KI-Tools umgehen kann

Laufende Unterstützung hält Ihr CRM auf dem neuesten Stand und hilft den Benutzern bei der Behebung von Problemen, wenn diese auftreten

itransition Beschränkungen

Die Standardprogramme haben nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten und können im Laufe der Zeit aufgrund der laufenden Lizenzgebühren teurer werden

Die benutzerdefinierte Option hat hohe Vorlaufkosten und erfordert ein Team von Entwicklern

itransition Preise

Kontakt für Preise

itransition Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

Verwalten von Kundenbeziehungen mit KI

Die Echtzeit-Einsichten, die Sie mit KI-Tools für CRM erhalten können, sind nicht künstlich. Diese Plattformen helfen Vertriebsmitarbeitern dabei, festzulegen, wann und wie sie mit Kunden in Kontakt treten sollen. So haben Ihre Mitglieder mehr Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist: sinnvolle Kundenkontakte zu schaffen.

Mit den CRM- und KI-Features von ClickUp können Sie Ihre Kundendienst- und Vertriebsprozesse mit Automatisierungen, Einblicken, Erinnerungen und Nachfassaufgaben optimieren. Und kennen Sie die Rollenspiele, die Sie in Vertriebsschulungen zu erledigen haben? ClickUp AI eignet sich hervorragend für Rollenspiele. 🎭

Es ist die allererste rollenbasierte KI, die so programmiert ist, dass Ihre Teammitglieder sie sofort für Aufgaben nutzen können, die mit ihrem Job zusammenhängen. Kostenlos ausprobieren und sehen Sie, wie viel produktiver Sie sein können.