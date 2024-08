10 Elevator Pitch-Vorlagen für Arbeitssuchende und Studenten

Ein gut ausgearbeiteter Elevator Pitch ist Ihr goldener Schlüssel, wenn Sie die Aufmerksamkeit vielbeschäftigter Entscheidungsträger auf sich ziehen wollen. Ganz gleich, ob Sie Unternehmer sind, einen Job suchen oder einfach nur Ihre Ideen eloquent präsentieren wollen, die Beherrschung des Elevator Pitch ist ein Muss für Ihren Erfolg.

Obwohl es eine Herausforderung sein kann, eine mundgerechte Botschaft zu formulieren, macht eine von Experten erstellte Vorlage für ein Elevator Pitch den Prozess zu einem Kinderspiel. Sie ermöglicht es Ihnen, selbstbewusst ihre Botschaft zu vermitteln und ergreifen Sie große Chancen, wenn sie sich bieten.

Entdecken Sie, was einen guten Pitch ausmacht, und entdecken Sie 10 Elevator-Pitch-Vorlagen, die Sie 2024 verwenden können, um einen bleibenden und überzeugenden Eindruck zu hinterlassen. 🌻

Was ist eine Elevator Pitch Vorlage?

Eine Elevator-Pitch-Vorlage ist ein strukturierter Rahmen, der Ihnen dabei hilft, Ihre Ideen oder Ziele in einer prägnanten und wirkungsvollen Erzählung zusammenzufassen. Ihr Zweck ist es, diese Aufzugsrede so einfach zu gestalten, dass Sie sie in der Zeitspanne einer Aufzugsfahrt - daher der Name - von 30 Sekunden bis zwei Minuten halten können.

Die Vorlage ist wie eine Landkarte, die Ihnen hilft, die wesentlichen Elemente Ihrer Informationen zu lokalisieren und zu extrahieren, um sicherzustellen, dass Sie die großen Ideen erfassen und einen positiven Eindruck hinterlassen.

Die Verwendung einer Elevator-Pitch-Vorlage strafft Ihre Kommunikation und eliminiert unnötige Details. Ihre Botschaft wird klar und wirkungsvoll, ganz gleich, ob Sie Kontakte knüpfen, sich an potenzielle Kunden wenden oder sich um eine neue Stelle bemühen.

Eine gut strukturierte Vorlage für ein Elevator Pitch ist ein Werkzeug, das Ihnen hilft, in kurzer Zeit einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Was macht eine gute Elevator-Pitch-Vorlage aus?

Eine gute Vorlage für ein Elevator Pitch sollte Bereiche für die folgenden Punkte enthalten:

Ein fesselnder Anfang: Ein starker Anfang wird die Aufmerksamkeit des Zuhörers fesseln und seine Neugierde wecken

Ein starker Anfang wird die Aufmerksamkeit des Zuhörers fesseln und seine Neugierde wecken Ein Problem-Lösungs-Rahmen: Der Pitch sollte ein Problem oder eine Herausforderung für den Zuhörer aufzeigen und wie Sie dieses lösen können

Der Pitch sollte ein Problem oder eine Herausforderung für den Zuhörer aufzeigen und wie Sie dieses lösen können A Wertversprechen : Dies sollte den Nutzen und den Wert hervorheben, den Ihre Lösung für das Problem bringen kann

Wertversprechen : Dies sollte den Nutzen und den Wert hervorheben, den Ihre Lösung für das Problem bringen kann Aufforderung zum Handeln: Die Vorlage sollte mit einer klaren und spezifischen Aufforderung zum Handeln enden, die den Zuhörer zu weiterem Engagement anregt

Elevator Pitches sollten auch an das jeweilige Publikum angepasst werden können. Sie würden dem Sicherheitschef eines großen Unternehmens nicht denselben Elevator Pitch geben wie einem hochrangigen Investmentclub. Eine gute Vorlage ist flexibel und bietet Ihnen eine einprägsame Präsentation, die Sie bei Bedarf an Ihr Publikum und die jeweilige Situation anpassen können.

10 Elevator-Pitch-Vorlagen für das Jahr 2024

Verwandeln Sie Interaktionen in Gelegenheiten mit diesen 10 Elevator-Pitch-Vorlagen, die so konzipiert sind, dass Sie Ihre Leidenschaft, Ihren Zweck und Ihren Wert in jeder Situation vermitteln können.

1. ClickUp Elevator Pitch Vorlage

Bereiten Sie sich mit dieser einfachen Elevator-Pitch-Vorlage auf jedes Networking-Event vor

ClickUp wird oft als eine Projektmanagement- und zielverfolgungs-App aber sie kann noch viel mehr, dank ihrer robusten Bibliothek mit kostenlosen Vorlagen.

Dazu gehört, dass sie Ihnen hilft, Ihre Einführungen mit der ClickUp Elevator Pitch Vorlage die ClickUp Elevator Pitch Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre Wirkung in wenigen Augenblicken zu maximieren. Diese Vorlage eignet sich hervorragend als "catch-all" Pitch-Vorlage, egal ob Sie einen Pitch für ein Vorstellungsgespräch, ein Startup-Meeting oder projektplan mit dieser Vorlage erhalten Sie eine strukturierte Vorlage für die Erstellung des perfekten Pitches.

Das Tolle an dieser Vorlage ist, dass sie sich nahtlos integrieren lässt in ClickUps KI-Schreibassistent . ClickUps KI schreibwerkzeuge sind sehr einfach zu benutzen und eignen sich perfekt, um Beispiele für Elevator Pitches zu verfassen und Ihre Botschaft prägnanter zu gestalten.

Verwenden Sie sie, um ein Beispiel für ein Elevator Pitch zu erstellen, ein Elevator Pitch für verschiedene Situationen zu schreiben oder sogar das endgültige Pitch zu korrigieren, um ein ausgefeiltes und professionelles Endprodukt zu erhalten. Es kann Ihnen sogar helfen ihr Verkaufsgespräch zu skizzieren .

2. ClickUp Verkaufsgesprächsvorlage

Beispiele für Elevator Pitches, um zu testen, was in einem ClickUp Doc funktioniert

Die ClickUp-Verkaufspitch-Vorlage ist ein Toolkit, mit dem Sie überzeugende, selbstbewusste Verkaufsargumente erstellen und vortragen können, die bei Ihrem Publikum Anklang finden. Es bietet einen strukturierten Ansatz, um Kundenbedürfnisse zu verstehen und hilft Ihnen, kreativ darüber nachzudenken, wie Ihre Produkte oder Dienstleistungen diese Bedürfnisse erfüllen. Es kann Ihnen helfen, Ihre Kundenpräsentationen zu optimieren und effektiver mit ihnen zu kommunizieren.

Die Vorlage bietet anpassbare Status, Felder und Ansichten, um Ihre Recherche, Ihr Brainstorming, Ihre Planung und Ihren Schreibansatz zu organisieren. Und wenn Sie einmal nicht weiterkommen, bietet die Plattform KI-Schreibwerkzeuge kann Ihnen beim Schreiben eines Elevator-Pitch-Musters helfen. Nutzen Sie diese Vorlage zusammen mit anderen vorlagen für Kommunikationspläne um eine Botschaft zu verfassen, die Ihnen helfen kann, das Geschäft abzuschließen und Ihre Verkaufszahlen zu maximieren.

3. ClickUp Vertriebsplan Vorlage

Organisieren Sie ein Elevator-Pitch-Beispiel nach Branche oder Kategorie in einer ClickUp Board-Ansicht

Einen effektiven Elevator Pitch zu schreiben, ohne vorher einen guten Verkaufsplan zu erstellen, ist eine Herausforderung. Die Vervollständigung des ClickUp Verkaufsplan-Vorlage kann ein wesentlicher erster Schritt für ein Unternehmen sein, das seine Verkaufsstrategie plant. Diese Vorlage kann Ihnen dabei helfen, einen umfassenden Vertriebsplan zu erstellen, einschließlich verkaufsziele um Ihre Ergebnisse voranzutreiben und Ihnen einen besseren Rahmen für den Aufbau Ihres Elevator Pitch zu geben. Sie können damit beginnen, SMART-Ziele zu setzen und projektziele und entwickeln Sie dann Strategien, mit denen Sie diese Ziele schneller erreichen können.

Speichern Sie Ihre Vertriebsinformationen an einem zentralen Ort (oder integrieren Sie sie in andere Vertriebs-Apps), um sie dem gesamten Team zur Verfügung zu stellen. Wenn es dann an der Zeit ist, Ihre Präsentation zu schreiben, sind alle auf derselben Seite, und Sie können gemeinsam an der perfekten Präsentation arbeiten.

Sieh dir das an_ Verkaufsplanvorlagen !

4. ClickUp Sales Strategy Guide Vorlage

Optimieren Sie Ihre Strategie mit der Vorlage für den Sales Strategy Guide

Die ClickUp Sales Strategy Guide Vorlage ist ein umfassendes Hilfsmittel, das Ihnen bei der Erstellung und Umsetzung erfolgreicher Verkaufspläne hilft. Die Vorlage lässt sich in alle fortschrittlichen Funktionen von ClickUp integrieren und ermöglicht es Ihnen, Ihren Zielmarkt zu definieren, strategische Vertriebsprozesse zu entwickeln, erreichbare Ziele zu setzen und den Fortschritt für eine kontinuierliche Optimierung zu überwachen.

Wenn Sie Ihre Vertriebsstrategie anpassen, um potenzielle Kunden anzusprechen, wird diese Vorlage zu einer Roadmap für den Erfolg. Ganz gleich, ob Sie Ihre Botschaft für die Vorstandsetage verfeinern oder eine eindrucksvolle Kundenpräsentation erstellen müssen, die Vorlage für die Vertriebsstrategie gibt Ihnen die Werkzeuge an die Hand, mit denen Sie die Aufmerksamkeit Ihres Publikums auf sich ziehen und Ihre Botschaft auf dessen Bedürfnisse abstimmen können.

5. ClickUp Job-Vorschlag Vorlage

Speichern Sie Ihre wichtigen Informationen für Ihre nächste Jobsuche oder Networking-Veranstaltungen in einem ClickUp Doc

Sie wollen einen potenziellen Arbeitgeber beeindrucken? Ein Stellenangebot ist wie ein Elevator Pitch Ihres Lebenslaufs. Es ist Ihre Chance, Ihre Qualifikationen zu präsentieren und zu zeigen, wie Sie das Unternehmen positiv beeinflussen können.

Ein überzeugendes Stellenangebot zu verfassen, kann eine Herausforderung sein, aber die ClickUp-Vorlage für ein Stellenangebot kann Ihnen dabei helfen, Ihre Fähigkeiten und Ihren Wert zu artikulieren und eine Botschaft zu verfassen, die die Aufmerksamkeit eines potenziellen Arbeitgebers auf sich zieht.

Verwenden Sie die Vorlage, um Ihre Leistungen, Qualifikationen und den Zeitplan für die Stelle in einer prägnanten und organisierten Art und Weise zu umreißen. Die Vorlage ermöglicht es Ihnen, das Ausmaß Ihres Wertes zu veranschaulichen und zu zeigen, wie Sie helfen können die Ziele eines Projekts abzustimmen mit den Zielen der Stakeholder. Am Ende haben Sie ein Stellenangebot, mit dem Sie sich als Spitzenkandidat profilieren können.

Diese Vorlage lässt sich in das ClickUp-Ökosystem integrieren, einschließlich seiner erweiterten Funktionen. Sie verfügen über benutzerdefinierte Status, Felder und Ansichten, mit denen Sie Informationen über sich und Ihren Traumjob erfassen können. Verbessern Sie Ihre Bewerbungsstrategie und ebnen Sie den Weg zu Ihrem Traumjob mit einem kreativen, prägnanten und aussagekräftigen Angebot.

Nutzen Sie diese Vorlage und andere kostenlose Ressourcen auf der ClickUp-Plattform, um Ihre lebensplanung drehscheibe!

6. ClickUp Geschäftsvorschlag Vorlage

Elevator-Pitch-Beispiele in einer ClickUp-Liste verfolgen

Haben Sie eine Geschäftsidee? Dann brauchen Sie wahrscheinlich Investoren, die Ihnen helfen, diese Idee in die Tat umzusetzen. Ein Elevator Pitch kann Ihnen dabei helfen, potenziellen Investoren Ihr Konzept selbstbewusst vorzustellen, indem Sie das Wertversprechen Ihres Unternehmens auf eine Weise vermitteln, die sie dazu anregt, mehr zu erfahren. Dieser Elevator Pitch kommt direkt von den Seiten Ihres Geschäftsvorschlags.

Der Erfolg eines Geschäftsvorschlags hängt von seinen Details ab. Dies ist der Punkt, an dem die ClickUp Business Proposal Vorlage glänzt mit einer Reihe von Werkzeugen, die Ihnen dabei helfen, überzeugende Angebote mit einer fesselnden Erzählung zu erstellen. Sie können Meilensteine aufzeigen, Zeitpläne erstellen und Ihre Eignung für den Markt hervorheben. Egal, ob Sie als Freiberufler Dienstleistungen anbieten oder als Unternehmen ein neues Projekt vorstellen, diese Vorlage bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um Ihre Ziele und Vorzüge zu vermitteln.

7. ClickUp Projektvorschlag Whiteboard Vorlage

Brainstorming von Ideen für einen erfolgreichen Elevator Pitch auf einem ClickUp Whiteboard

Sie müssen eine Idee für Ihr nächstes Projekt vorschlagen? Die ClickUp Projektvorschlag Whiteboard-Vorlage kann Ihnen helfen, grünes Licht zu bekommen. Diese kostenlose Vorlage dient als Whiteboard, das Ihnen hilft, Ideen zu organisieren, Schlüsselpunkte zu identifizieren und projektziele . Es wird zu einem zentralen Knotenpunkt, der die Zusammenarbeit mit Ihren Stakeholdern mühelos macht.

Beginnen Sie mit der Vorlage, indem Sie den Zweck und den Umfang Ihres Projekts festlegen. Die Vorlage ermöglicht es Ihnen dann, Budgets, Rollen und Ziele zuzuweisen. Sie können alle Informationen überprüfen und anpassen, ohne sich Gedanken über die Versionskontrolle machen zu müssen, da alles in Echtzeit für das gesamte Team aktualisiert wird.

Sobald Sie Ihren Vorschlag haben, ist es viel einfacher, den Elevator Pitch für Ihr Projekt zu schreiben. Nutzen Sie die KI-Funktionen von ClickUp, um Ihre Projektziele zusammenzufassen und zu skizzieren, wie Ihr Projekt für Ihre Stakeholder von Nutzen sein wird. Mit nur wenigen Klicks haben Sie alles, was Sie für Ihr Projektmeeting brauchen.

8. ClickUp Karrieremesse Projekt Charta Vorlage

Mit dieser einfach zu verwendenden Vorlage wird Ihre nächste Karrieremesse zu einem vollen Erfolg

Sie sind auf dem Weg zu einer Karrieremesse, um Ihre nächste große Chance zu finden? Es gibt keinen besseren Ort, um einen Elevator Pitch zu halten. Auf diesen Veranstaltungen treffen Personalverantwortliche auf Hunderte, wenn nicht Tausende von qualifizierten Bewerbern. Aber mit dem richtigen Elevator Pitch können Sie aus der Menge der Bewerber herausstechen, die sie einstellen möchten.

Damit Ihr Auftritt auf einer Karrieremesse ein Erfolg wird, müssen Sie ihn gut planen. Die ClickUp-Karrieremesse-Projektcharta-Vorlage ist der perfekte Startpunkt. Mit dieser kostenlosen Vorlage können Sie sich klare Ziele für Ihre Zeit auf der Karrieremesse setzen, wichtige Termine notieren und wichtige Personen, mit denen Sie sich treffen und sprechen wollen, verfolgen.

Sie eignet sich auch hervorragend für die Veranstalter der Karrieremesse. Die Vorlage bietet Platz, um den Aufbau Ihres Standes zu planen, Checklisten für Materialien zu erstellen und Teammitgliedern Aufgaben zuzuweisen.

Sie können eine Liste aller Bewerber erstellen, die Sie getroffen haben, und eine Rangfolge erstellen, um zu bestimmen, mit welchen Bewerbern Sie sich nach der Messe treffen möchten. Sie können auch einen Elevator Pitch für Ihr Unternehmen oder die Stelle verfassen. Sie werden den überschwemmten Bewerbern viele Informationen vermitteln wollen. Heben Sie Ihr Unternehmen hervor und holen Sie sich die besten Talente des Tages mit einer gut ausgearbeiteten Präsentation ins Haus. Schließlich ist ein Vorstellungsgespräch eine zweiseitige Angelegenheit!

9. Elevator Pitch Powerpoint Präsentation Folien

über SlideTeam

Müssen Sie Ihr Elevator Pitch in ein Slide Deck übersetzen? Diese Elevator-Pitch-Präsentationsvorlage von SlideTeam ist der perfekte Startpunkt.

Diese bearbeitbare Vorlage mit 59 Folien hilft Ihnen dabei, Ihr Thema klar und visuell ansprechend darzustellen. Bearbeiten Sie die Folien, um Ihre Agenda, Problemlösungen, Marketingpläne und vieles mehr zu präsentieren. Wenn Sie mit potenziellen Investoren oder Arbeitgebern sprechen müssen, haben Sie eine Folienvorlage parat, mit der Sie ihnen schnell die wichtigsten Informationen vermitteln können, so dass sie begierig sind, mehr zu erfahren.

10. Business Pitch Powerpoint Präsentation Folien

über SlideTeam

Sind Sie bereit, Ihr eigenes Unternehmen zu gründen? Mit den Business Pitch Powerpoint Presentation Slides von SlideTeam können Sie einen persönlichen Elevator Pitch für potenzielle Investoren erstellen, der ihnen alle nötigen Informationen liefert und sie dazu bringt, mehr zu wollen.

Die anpassbaren Folien bieten Ihnen einen Ausgangspunkt, um die Wachstumsstrategie Ihres Unternehmens, Umsatzmodelle, Marketingpläne und vieles mehr zu erläutern. Die Folien sind flexibel genug, um sie für längere Präsentationen und 30-sekündige Elevator Pitches über Ihr Unternehmen zu verwenden. Es ist ein großartiges visuelles Gerüst, mit dem Sie beginnen können, wie Sie mit Investoren über Ihre nächste große Idee sprechen werden.

Perfekt bleiben mit ClickUp

Die Ausarbeitung eines überzeugenden Elevator Pitch ist entscheidend, um Türen zu neuen Möglichkeiten zu öffnen. Es erfordert die Verdichtung einer großen Idee zu einer fesselnden Momentaufnahme, die bei den Zuhörern ankommt. ✨

Beginnen Sie damit, ein Problem zu identifizieren, und erklären Sie den Zuhörern dann, wie Sie dieses Problem auf einzigartige Weise lösen werden. Indem Sie Ihr Pitch an Ihr Publikum anpassen, können Sie Interesse an Ihrer Geschäftsidee wecken oder projektplan oder sogar ein Stellenangebot zu erhalten.

ClickUp bietet eine Reihe von Elevator-Pitch-Vorlagen, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ganz gleich, ob Sie ein Projekt, eine Verkaufsstrategie, ein Stellenangebot oder ein neues Geschäftsvorhaben vorstellen, Sie können diese Vorlagen mit den KI-gestützten Funktionen von ClickUp anpassen, um Ihre Botschaft zu verdeutlichen. Registrieren Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto und erstellen Sie einen tollen Elevator Pitch!