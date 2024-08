10 kostenlose Lebensplanungsvorlagen für die persönliche Lebensplanung

Es gibt zwei Arten von Menschen: diejenigen, die gerne mit dem Strom schwimmen, und diejenigen, die lieber einen Plan haben.

Zu welcher Kategorie gehören Sie? ⚖️

Wenn Sie zur zweiten Kategorie gehören, werden Sie begeistert sein, was ein lebensplan vorlage für Sie tun kann. Und wenn es die erste ist, eine lebensplanung vorlage könnte Ihre Meinung - und Ihr Leben - verändern.

Eine Vorlage für die persönliche Lebensplanung gibt Ihnen Richtung und Motivation, hilft Ihnen prioritäten zu setzen und sagt Ihnen, worauf Sie sich in jedem Moment auf dem Weg zu Ihrem idealen Leben konzentrieren sollten. 🙌

Klingt das gut?

Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie eine Lebensplanungsvorlage Ihnen dabei hilft, Ihre Ziele zu erreichen, mehr Sinn, Zweck und Freude in Ihrem Leben zu schaffen und einfach mehr zu erreichen. 🤩

Was ist eine Lebensplanungsvorlage?

Eine Lebensplanungsvorlage hilft Ihnen dabei, Lebensziele (oder kurzfristige Ziele) zu setzen, Ihre Aktionsschritte zu planen und dann zu bewerten, wie Sie sich im Vergleich zu diesem Plan verhalten.

Verwenden Sie diese Art von Vorlage, um Folgendes zu erreichen berufliche Ziele veränderungen in Ihrem Privatleben vorzunehmen oder die verschiedenen Bereiche Ihres Lebens im Gleichgewicht zu halten.

Sie können es auch auf jeden beliebigen Zeitrahmen anwenden.

Vielleicht haben Sie zum Beispiel einen langfristigen 10-Jahres-Plan für Ihr Traumleben, der eine erfolgreiche Karriere, eine glückliche Familie und ein perfektes Zuhause beinhaltet.

Oder Sie haben ein kurzfristiges Ziel, z. B. das Sparen für den Kauf eines Hauses oder die Verbesserung Ihrer Gesundheit und Ihres Wohlbefindens im nächsten Jahr. Vielleicht möchten Sie in den nächsten drei Monaten umziehen oder den Umsatz in Ihrem Unternehmen steigern.

Einfache Anzeige und Verfolgung von Zeitschätzungen in ClickUp-Aufgaben für ein besseres Ressourcenmanagement

Oder vielleicht brauchen Sie einfach eine aufgabenverwaltung oder zeitmanagement-Tool um Ihnen zu helfen, jeden Tag produktiver zu sein. Was auch immer Sie anstreben, ein Zielplaner hilft Ihnen, bessere Entscheidungen zu treffen, indem Sie Ihre Entscheidungen mit Ihren Zielen abwägen.

Und mit einer klaren Vision, auf die Sie sich konzentrieren können, selbst-Disziplin wird natürlicher. Im Grunde genommen ist eine Lebensplanungsvorlage Projektmanagement für Ihr Leben, leicht gemacht. 🙌

Was macht eine gute Lebensplanungsvorlage aus?

Egal, ob es sich um einen Plan für Ihr Leben oder einen Plan für Ihren Tag handelt, eine persönliche Lebensplanungsvorlage bringt Sie von Ihrem Startpunkt - genau jetzt - zu Ihrem Ziel. ✨

Um dies effektiv zu tun, sollte Ihnen eine Vorlage für die Lebensplanung helfen:

SMARTe Ziele setzen im Einklang mit Ihren Grundwerten - Ziele, die spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden sind (d. h. mit einer bestimmten Frist)

Legen Sie einen Fahrplan fest, der klare Etappenziele und kleinere Aufgaben enthält, die Sie auf dem Weg dorthin bewältigen müssen

Identifizieren Sie alle Ressourcen, die Sie möglicherweise benötigen - z. B. Geld, Fähigkeiten oder hilfreiche Menschen -, damit Sie bei Bedarf darauf zugreifen können

Effektivverwalten Sie Ihre Aufgaben jeden Tag nach Ihren höchsten Prioritäten

Antizipieren Sie proaktiv Hindernisse - seien sie physisch oder in Form von einschränkenden Überzeugungen - understellen Sie einen Plan um sie zu überwinden

Verfolgen Sie Ihre Fortschritte anhand Ihres Aktionsplans auf dem Weg zu Ihren Zielen

Verfolge deine Ziele bis hin zu den wichtigsten KPIs und erhalte automatisch detaillierte Einblicke in deinen Fortschritt

10 Lebensplanungsvorlagen für das Jahr 2024

Jetzt, da Sie wissen, wie eine Lebensplanungsvorlage Ihnen dabei hilft, Ziele zu setzen und zu erreichen, wird es Sie freuen zu erfahren, dass es viele verschiedene Arten von kostenlosen Lebensplanungsvorlagen online gibt. Selbst wenn Ihr Budget begrenzt ist, ist der Preis kein Problem.

Um zu entscheiden, welche Vorlage für Sie am besten geeignet ist, sollten Sie Ihr Ziel und den Zeitrahmen berücksichtigen, in dem Sie arbeiten. Streben Sie ein langfristiges Ziel an, z. B. ein Leben, das mit Ihrem Vision Board übereinstimmt?

Vielleicht brauchen Sie einen Jahresplan vorlage zur Verwendung als Geschäftsplan oder um Ihr persönliches Wachstum zu beschleunigen. Vielleicht wollen Sie aber auch viel mehr auf die Mikroebene gehen und Ihre tägliche Produktivität oder Ihren Lebensplan verwalten. 🛠️

Ganz gleich, welche Ziele Sie anstreben, wir haben eine kostenlose Vorlage für Ihre Lebensplanung für Sie. Schauen wir uns einige Optionen an.

1. ClickUp Lebensplan-Vorlage

ClickUp Lebensplan-Vorlage

Die ClickUp Lebensplan Vorlage ist für Menschen mit großen Ambitionen. Sie könnten dieses persönliche Projekt ganz einfach "Mein Lebensplan" nennen 🤩

Der Prozess beginnt mit der Identifizierung Ihrer Lebensvision und Ihrer Werte. Diese beiden miteinander in Einklang zu bringen, hilft Ihnen, motiviert zu bleiben und stellt sicher, dass Sie auf die für Sie richtigen Ziele hinarbeiten.

Danach unterteilen Sie Ihren Plan in spezifische SMART-Ziele, nehmen eine Selbsteinschätzung vor, um zu sehen, wo Sie in Bezug auf diese Ziele gerade stehen, und setzen Ihre Prioritäten.

Mit dieser kostenlosen Vorlage für die Lebensplanung können Sie auch den Bereich Ihres Lebens für jedes Ziel angeben, z. B. Beziehungen, Wellness oder geistige Gesundheit, und einen Partner bestimmen, der Ihnen hilft, motiviert und auf Kurs zu bleiben.

Sobald Sie alles eingerichtet haben, können Sie Ihren Fortschritt mithilfe farbiger Statusmarkierungen verfolgen, die Ihnen anzeigen, ob eine Aufgabe abgeschlossen, in Bearbeitung oder noch zu erledigen ist.

Und je nachdem, was Sie bevorzugen, können Sie sich Ihren Plan in der Listenansicht oder als Life Board ansehen. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Kostenlose Planungsvorlage für das Lebensende

ClickUp Kostenlose Planungsvorlage für das Lebensende

Niemand denkt gerne daran, dieses Leben hinter sich zu lassen, aber die Wahrheit ist, dass der Tod und (natürlich) die Steuern unvermeidlich sind. Anstatt Ihr Leben im Chaos zu hinterlassen und Ihre Angehörigen zu zwingen, nach Ihnen aufzuräumen, während sie noch trauern, organisieren Sie sich mit der ClickUp Kostenlose Vorlage für die Lebensende-Planung . Es ist nie zu früh, mit dieser Art von Planung zu beginnen.

Organisieren Sie ähnliche Aufgaben in Kategorien, z. B. Medizinische Dokumente, Finanzielles/Rechtliches, Informationen zum Nachlass oder Bestattungsartikel. Zu jeder Aufgabe können Sie Unteraufgaben auflisten, Dokumente anhängen und weitere Ressourcen angeben, die Ihre Angehörigen benötigen könnten. 📚

Während Sie alles einrichten, können Sie mithilfe der Statussymbole ganz einfach überprüfen, ob eine Aufgabe noch zu erledigen, in Bearbeitung, zu überarbeiten oder genehmigt ist. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Tagesplaner Vorlage

ClickUp-Tagesplaner-Vorlage

Wenn Sie ein Fan sind von tagesplanungs-Apps werden Sie diese kostenlose Vorlage für die Lebensplanung lieben.

Bringen Sie Ihren Tag in Schwung, reduzieren Sie Ihren Stresspegel und steigern Sie Ihre Produktivität mit der ClickUp Daily Planner Vorlage .

Beginnen Sie mit der Auflistung Ihrer Ziele für den Tag und unterteilen Sie diese dann gegebenenfalls in kleinere Aufgaben. Ordnen Sie diese Aufgaben dann in Kategorien wie "Arbeit" oder "Persönlich" und laden Sie andere ein, ebenfalls daran mitzuarbeiten.

Ordnen Sie Ihre Aufgaben nach Prioritäten, damit Sie wissen, was zuerst erledigt werden muss, und weisen Sie jeder Aufgabe ein Zeitfenster am Tag zu. Seien Sie bei Ihren Zeiteinschätzungen realistisch und lassen Sie etwas Pufferzeit - oft dauern die Dinge länger als erwartet, und unerwartete Aufgaben können Ihre Pläne durchkreuzen. 👀

Behalten Sie bei der Abarbeitung Ihrer Aufgaben den Überblick über Ihre Fortschritte, indem Sie sie als offen oder abgeschlossen markieren. Das verschafft Ihnen Erfolgserlebnisse und gibt Ihnen den nötigen Schwung, um weiterzumachen. Überprüfen Sie am Ende des Tages, wie Ihr Plan funktioniert hat, und entscheiden Sie, welche Änderungen Sie für den nächsten Tag vornehmen müssen. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Täglicher Aktionsplan Vorlage

ClickUp Vorlage für den täglichen Aktionsplan

Die Vorlage wurde entwickelt, um Sie bei der Zusammenarbeit mit Ihrem Team bei der Planung von Veranstaltungen und Programmen zu unterstützen ClickUp-Vorlage für den täglichen Aktionsplan eignet sich auch gut als Vorlage für die Lebensplanung. Sie unterteilt Ihre größeren Ziele in tägliche Aktionsschritte, die Sie ausführen müssen, um sicherzustellen, dass Sie die persönlichen Fristen einhalten, die Sie sich selbst gesetzt haben.

Kategorisieren Sie jede Aufgabe nach Typ - z. B. ob es sich um ein Ziel oder einen Aktionsschritt auf dem Weg zu einem Ziel handelt - und nach Komplexitätsgrad, und messen Sie den Fortschritt für diese Aufgabe in der Zielfortschrittsleiste. Statussymbole kennzeichnen Aufgaben, die noch auf der To-Do-Liste stehen, und solche, die in Bearbeitung oder abgeschlossen sind. Sehen Sie auf einen Blick, welche Aufgaben erledigt sind, welche an diesem Tag fällig sind und welche überfällig sind.

Treten Sie dann einen Schritt zurück und betrachten Sie die gesamte Zeitleiste, um Ihre Fortschritte auf dem Weg zu Ihrem persönlichen Ziel zu verfolgen. ✨ Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Persönlicher Entwicklungsplan Vorlage

ClickUp Vorlage für den persönlichen Entwicklungsplan

Es überrascht nicht, dass die ClickUp Vorlage für einen persönlichen Entwicklungsplan wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Er organisiert Ihre Fortschritte bei der Verwirklichung von Zielen, die sich auf Sie selbst beziehen, wie die Verbesserung Ihrer Beziehungen oder Ihrer Selbstfürsorge. Er hilft auch bei berufsbezogenen Zielen, wie dem Erlernen einer nützlichen neuen Fähigkeit oder sogar einer zweiten Sprache.

Diese kostenlose Vorlage für die Lebensplanung hilft Ihnen dabei, Ihre Ziele zu ermitteln und genau einzuschätzen, wo Sie im Moment stehen. Anschließend können Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammenstellen, um Ihr Ziel zu erreichen.

Verwenden Sie diese Vorlage, um Aufgaben pro Quartal festzulegen und diese in Ihrem Kalender einzutragen, sowie um Ressourcen einzuplanen, die Sie möglicherweise benötigen, wie z. B. Arbeitsbücher, Online-Tutorials oder persönliches Coaching. Es ermutigt Sie auch dazu, mögliche Hindernisse zu berücksichtigen und einen Partner zu finden, der Sie bei diesem Prozess unterstützt.

Verfolgen Sie Ihre Fortschritte und protokollieren Sie alle Erkenntnisse, die Sie bei der Bearbeitung Ihrer Aufgaben gewinnen. Und vergessen Sie natürlich nicht, Ihre Erfolge und Errungenschaften zu würdigen und zu feiern, indem Sie sie nach und nach hervorheben! 🙌 Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Persönlicher Gewohnheits-Tracker Vorlage

ClickUp Persönlicher Gewohnheits-Tracker Vorlage

Versuchen Sie, eine alte Gewohnheit zu ändern, die Ihnen nicht gut tut, oder eine neue, gesunde Gewohnheit einzuführen, die Ihnen hilft, in Ihrem Leben voranzukommen? Wenn ja, dann ist die ClickUp Persönlicher Gewohnheits-Tracker Vorlage ist für Sie.

Wie immer beginnen Sie damit, herauszufinden, was Sie erreichen wollen, z. B. mehr Sport zu treiben oder für eine bevorstehende Prüfung zu lernen. Dann erstellen Sie Ihre Aufgaben: Legen Sie genau fest, was Sie tun müssen, um Ihr Ziel zu erreichen, und setzen Sie einen Zeitplan dafür fest.

Sie könnten zum Beispiel beschließen, montags, mittwochs und freitags in der Mittagspause spazieren zu gehen oder jeden Wochentag nach dem Abendessen 30 Minuten lang zu lernen. ⏲️

Kreuzen Sie Ihre Aufgaben nach und nach an, um Ihre Fortschritte im Vergleich zum Fortschrittsbalken des Monats zu verfolgen. Beurteilen Sie außerdem jede Woche, wie Sie vorankommen, und nehmen Sie Anpassungen an Ihrem wochenziele nach Bedarf. Greifen Sie auf diese Vorlage unten zu oder sehen Sie sich unsere anderen vorlagen zur Verfolgung von Gewohnheiten ! Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Persönliche Produktivität Vorlage

ClickUp Persönliche Produktivitätsvorlage

Die ClickUp Persönliche Produktivitätsvorlage kann sowohl zum Erreichen persönlicher Ziele als auch zur Verbesserung Ihrer Produktivität verwendet werden. Vielleicht möchten Sie sich gesünder ernähren oder als Freiberufler täglich mehr Kundenaufträge erledigen.

Diese einfache, kostenlose Vorlage für die Lebensplanung hilft Ihnen dabei, Ihre Ziele festzulegen, Prioritäten zu setzen, Aufgaben zu verteilen und alle Abhängigkeiten zu markieren, die die Dinge verlangsamen könnten.

Wenn Sie beispielsweise versuchen, sich gesünder zu ernähren, können Sie sich jeden Samstagmorgen - vor dem wöchentlichen Einkauf - 30 Minuten Zeit nehmen, um Ihre Mahlzeiten für die folgende Woche zu planen, damit Sie die benötigten Zutaten zur Hand haben. Anschließend können Sie nachverfolgen, ob Sie Ihre Mahlzeiten geplant, die Zutaten eingekauft und schließlich die gesunde Mahlzeit zubereitet haben.

Und wenn Sie Freiberufler sind, können Sie sich Zeit nehmen, um die Aufgaben nach Prioritäten zu ordnen, und dann ein Arbeitsblatt erstellen, das Ihnen hilft, die Aufgaben in der richtigen Reihenfolge abzuarbeiten. Sammeln Sie dann Ihre Ressourcen, lassen Sie Ablenkungen wie soziale Medien beiseite und beobachten Sie, wie Sie vorankommen. 👀 Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Persönlicher Produktivitätsbericht Vorlage

ClickUp Persönlicher Produktivitätsbericht Vorlage

Entwickelt, um die Leistung Ihres Teams zu verbessern, indem Sie die Produktivität jedes einzelnen Teammitglieds messen, ist die ClickUp Vorlage für den persönlichen Produktivitätsbericht funktioniert auch für Ihre eigenen Produktivitätsziele.

Protokollieren Sie jede Aufgabe und kategorisieren Sie sie nach einem Aufgabentyp, z. B. ob es sich um Deep Work, Coworking Time, eine wiederkehrende Aufgabe oder Pausenzeit handelt. Verfolgen Sie dann vorlaufzeit und den Fortschritt dieser Aufgabe anhand von Statusfeldern.

Wählen Sie zwischen der Kalenderansicht oder der Listenansicht, um alle Aufgaben auf einen Blick zu sehen, damit Sie nichts verpassen. Diese Vorlage herunterladen

9. ClickUp Getting Things Done Framework Vorlage

ClickUp Getting Things Done Framework-Vorlage

Wenn Sie Ihr Leben mit To-Do-Listen-Anwendungen , dann wird die ClickUp Getting Things Done Framework Vorlage ist für Sie.

Organisieren Sie sich, indem Sie alle Ihre Aufgaben, Meetings und zufälligen Gedanken in dieser persönlichen Lebensplanungsvorlage festhalten. Kategorisieren Sie alles so, wie Sie es für richtig halten. Vielleicht erstellen Sie Kategorien für Ideen, Kalendereinträge, längerfristige Projekte oder Dinge, die sofort erledigt werden müssen.

Sie können auch angeben, ob eine Idee umsetzbar ist oder nur als Referenz dient, und wenn sie umsetzbar ist, schätzen Sie den Aufwand, den eine Aufgabe erfordert. Führen Sie dann alle Abhängigkeiten für diese Aufgabe und URLs auf, auf die Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgabe beziehen möchten.

Zu den praktischen Statusfeldern gehören die Optionen "Irgendwann/Vielleicht" und "Papierkorb" sowie die üblichen Felder "Zu erledigen", "In Bearbeitung" und "Erledigt", damit Sie nie eine Idee verlieren - es sei denn, Sie wollen es. 💡 Diese Vorlage herunterladen

10. ClickUp Tägliche To-Do-Liste Vorlage

ClickUp Vorlage für die tägliche Aufgabenliste

Die ClickUp-Vorlage für die tägliche To-Do-Liste hilft Ihnen, den Überblick über alle Ihre Aufgaben zu behalten, und unterstützt Sie dabei, jeden Tag mehr zu tun, was auch zu Ihrem langfristigen Erfolg beiträgt. Es reduziert die Überforderung und hilft Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren - ganz zu schweigen von dem befriedigenden Gefühl der Erfüllung, das sich einstellt, wenn Sie die erledigten Aufgaben abhaken. 🤩

Beginnen Sie mit einem Brainstorming aller Aufgaben, die Sie erledigen müssen, und bedenken Sie dabei, dass Sie einige von ihnen möglicherweise in kleinere, besser zu bewältigende Teile aufteilen müssen. Dann kategorisieren und priorisieren Sie sie. Schätzen Sie, wie lange jede Aufgabe dauern sollte, und setzen Sie eine Frist.

So sehen Sie sofort, wo Sie anfangen müssen, und können Ihren Fortschritt verfolgen, indem Sie die einzelnen Punkte abhaken. Sie können auch Benachrichtigungen über anstehende Termine einrichten und ganz einfach mit anderen zusammenarbeiten, indem Sie sie zu Ihrem Arbeitsbereich einladen. Diese Vorlage herunterladen

Das Leben besser managen mit kostenlosen Vorlagen für die Lebensplanung

Schon das Abarbeiten der täglichen Aufgabenliste kann sich wie eine lästige Pflicht anfühlen, ganz zu schweigen vom Erreichen langfristiger Ziele. Zum Glück gibt es Hilfe. 👋

Eine Vorlage für die persönliche Lebensplanung hilft Ihnen dabei, Ihre langfristigen Ziele und kurzfristigen Projekte zu durchdenken, Ihre Aufgaben zu planen und nach Prioritäten zu ordnen und sich bei der Abarbeitung der Aufgaben zu konzentrieren.

Um die richtige Vorlage für Ihre Bedürfnisse zu finden, suchen Sie nicht weiter als ClickUp . Unser umfangreiches Angebot an Vorlagen hilft Ihnen, Ihre persönlichen und geschäftlichen Ziele zu erreichen - und alles andere zu tun, was Sie brauchen. Es ist ein One-Stop-Shop, der Ihnen alle Werkzeuge bietet, die Sie brauchen, um Ihr bestes Leben zu leben. ✨