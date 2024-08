10 kostenlose Vorlagen für Geschäftspläne in Word, Excel und ClickUp

Die Umsetzung Ihrer Vision in einen klaren und kohärenten Geschäftsplan kann verwirrend und schwierig sein.

Stundenlanges Brainstorming und der Anblick eines leeren Blattes können mehr Fragen als Antworten aufwerfen. Haben Sie alles bedacht? Was sollte wo hingehören? Wie können Sie jeden Abschnitt gründlich, aber kurz halten?

Wenn diese Fragen Sie nachts wach halten und Ihren Fortschritt verlangsamen, sind Sie nicht allein. Deshalb haben wir die 10 besten Businessplan-Vorlagen in Word, Excel und ClickUp zusammengestellt - für Antworten, Klarheit und einen strukturierten Rahmen, mit dem Sie arbeiten können. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass Sie alle relevanten Informationen erfassen, ohne Zeit zu verlieren.

Und das Beste daran? Die Geschäftsplanung wird ein bisschen weniger "igitt!" und viel mehr "aha!" 🤩

Was ist eine Geschäftsplanvorlage?

Eine Vorlage für einen Geschäftsplan ist ein strukturierter Rahmen für Unternehmer und Führungskräfte, die einen Geschäftsplan erstellen möchten. Sie enthält vorgefertigte Abschnitte und Überschriften, die Schlüsselelemente abdecken wie zusammenfassung geschäftsübersicht, Zielkunden, einzigartiges Wertangebot, Marketingpläne und Finanzberichte.

Was macht eine gute Businessplan-Vorlage aus?

Eine gute Vorlage für einen Geschäftsplan hilft bei der gründlichen Planung, klaren Dokumentation und praktischen Umsetzung. Worauf Sie achten sollten, erfahren Sie hier:

Umfassende Struktur: Eine gute Vorlage enthält alle relevanten Abschnitte, um eine Geschäftsstrategie zu skizzieren, z. B. eine Zusammenfassung, Marktforschung und -analyse sowie Finanzprognosen

Eine gute Vorlage enthält alle relevanten Abschnitte, um eine Geschäftsstrategie zu skizzieren, z. B. eine Zusammenfassung, Marktforschung und -analyse sowie Finanzprognosen Klarheit und Anleitung: Eine gute Vorlage ist einfach zu befolgen. Sie enthält kurze Anweisungen oder Aufforderungen für jeden Abschnitt, die Sie dazu anregen, sich eingehend mit Ihrem Unternehmen zu befassen und sicherstellen, dass Sie keine wichtigen Details auslassen

Eine gute Vorlage ist einfach zu befolgen. Sie enthält kurze Anweisungen oder Aufforderungen für jeden Abschnitt, die Sie dazu anregen, sich eingehend mit Ihrem Unternehmen zu befassen und sicherstellen, dass Sie keine wichtigen Details auslassen Sauberes Design: Ästhetik ist wichtig. Wählen Sie eine Vorlage, die nicht nur funktional, sondern auch professionell gestaltet ist. So können Sie sicherstellen, dass Ihr Plan für Interessengruppen, Partner und potenzielle Investoren vorzeigbar ist

Ästhetik ist wichtig. Wählen Sie eine Vorlage, die nicht nur funktional, sondern auch professionell gestaltet ist. So können Sie sicherstellen, dass Ihr Plan für Interessengruppen, Partner und potenzielle Investoren vorzeigbar ist Flexibilität: Ihre Vorlage sollte sich problemlos an Änderungen anpassen lassen, z. B. an das Hinzufügen oder Entfernen von Abschnitten, das Ändern von Inhalt und Stil sowie das Neuanordnen von Teilen 🛠️

Während eine Vorlage die Struktur vorgibt, sind es die Informationen, mit denen Sie sie füttern, die sie zum Leben erwecken. Diese Hinweise helfen Ihnen bei der Auswahl einer Vorlage, die auf Ihre geschäftlichen Anforderungen abgestimmt ist und Ihre Vision klar zum Ausdruck bringt.

10 Businessplan-Vorlagen für das Jahr 2024

Die Vorbereitung auf den geschäftlichen Erfolg im Jahr 2024 (und darüber hinaus) erfordert einen umfassenden und organisierten Geschäftsplan. Wir haben die besten Vorlagen ausgewählt, die Ihnen helfen, Ihr Team zu führen, Investoren zu gewinnen und die Finanzierung zu sichern. Schauen wir sie uns an.

1. ClickUp Business Plan Vorlage

ClickUp-Businessplan-Vorlage

Wenn Sie ein traditionelles Businessplan-Dokument ersetzen wollen, dann

ClickUp's Business Plan Vorlage

ist für Sie!

Diese einseitige Businessplan-Vorlage, entworfen in

ClickUp Docs

ist übersichtlich in die folgenden Abschnitte gegliedert:

Unternehmensbeschreibung: Überblick, Mission, Vision und Team

Überblick, Mission, Vision und Team Marktanalyse: Problem, Lösung, Zielmarkt, Konkurrenz und Wettbewerbsvorteil

Problem, Lösung, Zielmarkt, Konkurrenz und Wettbewerbsvorteil Verkaufs- und Marketingstrategie: Produkte/Dienstleistungen und Marketingkanäle

Marketingstrategie: Produkte/Dienstleistungen und Marketingkanäle Betriebsplan: Standort und Einrichtungen, Ausrüstung und Werkzeuge, Arbeitskräfte und Finanzprognosen

Standort und Einrichtungen, Ausrüstung und Werkzeuge, Arbeitskräfte und Finanzprognosen Meilensteine und Metriken: Ziele und KPIs

Passen Sie die Vorlage mit Ihrem Firmenlogo und Ihren Kontaktdaten an, und navigieren Sie mithilfe des ausklappbaren Inhaltsverzeichnisses einfach zu den einzelnen Abschnitten. Die kleinen Hinweise unter den einzelnen Abschnitten zeigen Ihnen, was Sie einfügen sollten - mit Vorschlägen, wie Sie die Daten präsentieren können (z. B. Aufzählungen, Bilder, Diagramme und Tabellen).

Sie können das Dokument per URL mit anderen teilen und in Echtzeit zusammenarbeiten. Und wenn der Geschäftsplan fertig ist, können Sie ihn ausdrucken oder als PDF, HTML oder Markdown exportieren.

Aber das ist noch nicht alles. Diese Vorlage ist ausgestattet mit grundlegenden und

unternehmens-Projektmanagement

funktionen zur Rationalisierung der

erstellung von Geschäftsplänen

. Die Ansicht "Themenliste" enthält eine Liste aller verschiedenen Abschnitte und Unterabschnitte der Vorlage und ermöglicht es Ihnen, diese einem Teammitglied zuzuweisen, ein Fälligkeitsdatum festzulegen und relevante Dokumente und Referenzen anzuhängen.

Wechseln Sie von der Listen- zur Board-Ansicht, um den Status der Aufgaben zu verfolgen und zu aktualisieren: Zu erledigen, In Bearbeitung, Muss überarbeitet werden und Abgeschlossen.

Diese Vorlage ist ein umfassendes Toolkit zur Dokumentation der verschiedenen Abschnitte Ihres Geschäftsplans und zur Rationalisierung des Erstellungsprozesses, um sicherzustellen, dass er rechtzeitig fertiggestellt wird. 🗓️ Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Vertriebsplan Vorlage

ClickUp-Verkaufsplan-Vorlage

Wenn Sie nach einem Werkzeug suchen, um Ihren Verkaufsplan in Gang zu bringen oder zu aktualisieren, ClickUp's Verkaufsplan-Vorlage hat für Sie gesorgt. Diese vertriebsplan-Vorlage enthält eine projektzusammenfassung liste mit Aufgaben, die Ihnen bei der Ausarbeitung einer umfassenden und wirksamen Verkaufsstrategie helfen. Einige dieser Aufgaben sind:

Festlegung von Verkaufszielen und -vorgaben

Entwurf einer Positionierungserklärung

Durchführung einer Wettbewerbsanalyse

Entwurf einer idealen Kundenpersona

Erstellen einer Strategie zur Lead-Generierung

Weisen Sie jede Aufgabe einer bestimmten Person oder einem Team zu, prioritätsstufen festlegen und fügen Sie Fälligkeitsdaten hinzu. Geben Sie an, zu welchem Abschnitt des Vertriebsplans die einzelnen Aufgaben gehören (z. B. Zusammenfassung, Umsatzziele, Teamstruktur usw.), welche Art von Aufgaben (z. B. Dokument, Aufgabe oder Besprechung) und welchen Genehmigungsstatus sie haben (z. B. "ausstehend", "muss überarbeitet werden" und "genehmigt").

Und im ClickUp-Stil können Sie zu mehreren Ansichten wechseln: Listefür eine Liste aller Aufgaben, Brettfür visuelles Aufgabenmanagement, Zeitleistefür einen Überblick über die Aufgabendauer und Ganttfür einen Überblick über die Abhängigkeiten von Aufgaben.

Diese einfache Vorlage für einen Geschäftsplan eignet sich für jede Art von Unternehmen, das eine erfolgreiche Verkaufsstrategie entwickeln und gleichzeitig die Rollen des Teams klären und die Aufgaben organisieren möchte. ✨ Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Geschäftsentwicklung Aktionsplan Vorlage

ClickUp Business Development Aktionsplan Vorlage

Sie denken darüber nach, die Reichweite und den Betrieb Ihres Unternehmens zu vergrößern, wissen aber nicht, wo oder wie Sie anfangen sollen? Sie brauchen eine klare Vision, messbare Ziele und einen umsetzbaren Plan, hinter dem sich alle Mitglieder Ihres Teams versammeln können.

Zum Glück, ClickUp's Business Development Action Plan Vorlage ist konzipiert für automatisierungen zu nutzen, um diesen Prozess zu vereinfachen so dass jeder Schritt zum Wachstum Ihres Unternehmens klar, nachvollziehbar und umsetzbar ist.

Beginnen Sie mit einer Bewertung Ihrer aktuellen Situation und legen Sie Ihr Hauptwachstumsziel fest. Wollen Sie Ihren Umsatz steigern, neue Märkte erschließen oder neue Produkte oder Dienstleistungen einführen? Mit ClickUp-Whiteboards oder Docs, brainstorming und Zusammenarbeit mit Ihrem Team über diese Entscheidung.

Setzen und verfolgen Sie Ihre kurz- und langfristigen Wachstumsziele mit ClickUp's Ziele , unterteilen Sie sie in kleinere Ziele und weisen Sie diese Ziele den Teammitgliedern zu, komplett mit Fälligkeitsdaten. Fügen Sie diese Ziele zu einem neuen ClickUp Dashboard um Fortschritte in Echtzeit zu verfolgen und kleine Erfolge zu feiern. 🎉

Ganz gleich, ob Sie ein Startup oder ein kleines Unternehmen sind, das den nächsten großen Meilenstein erreichen möchte, oder ein etabliertes Unternehmen, das neue Wege erkundet - mit dieser Vorlage bleibt Ihr Team bei jedem Schritt auf dem Laufenden, engagiert und informiert. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Business-Fahrplan Vorlage

ClickUp Business-Roadmap-Vorlage

ClickUp's Business Roadmap Vorlage ist Ihre erste Anlaufstelle, um die wichtigsten Strategien und Initiativen in Bereichen wie Umsatzwachstum, Markenbekanntheit, Engagement in der Community und Kundenzufriedenheit zu planen.

Verwenden Sie die Listenansicht, um die Aufgaben unter jeder Initiative aufzuführen. Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie erfassen, unter welche Geschäftskategorie (z. B. Produkt, Betrieb, Vertrieb und Marketing usw.) die Aufgaben fallen und für welches Quartal sie vorgesehen sind. Sie können auch auf relevante Dokumente und Ressourcen verweisen und Aufgaben nach Aufwand und Auswirkungen bewerten, um sicherzustellen, dass die wichtigsten Aufgaben die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen. 👀

Je nach Schwerpunkt bietet diese Vorlage verschiedene Ansichten, die genau das zeigen, was Sie brauchen. Mit der Ansicht Alle Initiativen pro Quartal können Sie sich beispielsweise auf die anstehenden Aufgaben konzentrieren, die innerhalb eines bestimmten Quartals erledigt werden müssen. Dies gewährleistet eine rechtzeitige Ausführung und hilft bei der effektiven Ausrichtung der Ressourcen auf kurze Sicht.

Diese Vorlage ist ideal für Führungskräfte und Managementteams, die mehrere kurz- und langfristige Initiativen und Geschäftsstrategien koordinieren müssen. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Geschäftskontinuitätsplan Vorlage

ClickUp Geschäftskontinuitätsplan-Vorlage

Stellen Sie mit Hilfe dieser detaillierten Vorlage einen reibungslosen Geschäftsbetrieb mit einem proaktiven Kontinuitätsplan sicher

Im Geschäftsleben können jederzeit unerwartete Bedrohungen für den Betrieb auftreten. Ob wirtschaftliche Turbulenzen, eine globale Gesundheitskrise oder Unterbrechungen der Lieferkette - jedes Unternehmen muss darauf vorbereitet sein. ClickUp's Business Continuity Plan Vorlage können Sie sich proaktiv auf diese unvorhergesehenen Herausforderungen vorbereiten.

Die Vorlage gliedert die Aufgaben in drei Hauptkategorien:

Prioritäten: Aufgaben, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern

Aufgaben, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern Kontinuitätsabdeckung: Aufgaben, die trotz Herausforderungen fortgeführt werden müssen

Aufgaben, die trotz Herausforderungen fortgeführt werden müssen Leitprinzipien: Ressourcen und Protokolle zur Gewährleistung eines reibungslosen Betriebs

Die Boardview macht es einfach, alle Aufgaben unter jeder dieser Kategorien zu visualisieren. Und die Prioritätenliste sortiert die Aufgaben nach den überfälligen, den anstehenden und den später fälligen.

In Zeiten der Unsicherheit ist es die beste Strategie, vorbereitet zu sein. Diese Vorlage hilft Ihrem Unternehmen, in schwierigen Situationen nicht nur zu überleben, sondern zu gedeihen und Ihre Kunden, Mitarbeiter und Investoren zufrieden zu stellen. 🤝 Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Schlanker Businessplan Vorlage

ClickUp Lean Business Plan Vorlage

Möchten Sie Ihren Geschäftsplan auf "schlanke" Art und Weise umsetzen? Verwenden Sie ClickUp's Lean Business Plan Vorlage . Sie wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, die Ressourcennutzung zu optimieren und unnötige Schritte einzusparen - damit Sie mit weniger Aufwand bessere Ergebnisse erzielen.

In der Listenansicht der Planungsübersicht listen Sie alle Aufgaben auf, die erledigt werden müssen. Fügen Sie spezifische Details hinzu, z. B. wer jede Aufgabe erledigt, wann sie fällig ist und welcher Teil der Aufgabe erledigt werden muss Geschäftsmodell Canvas (BMC), unter den es fällt. Die AnsichtNach Priorität sortiert diese Liste nach Prioritäten wie Dringend, Hoch, Normal und Niedrig. Auf diese Weise lassen sich die wichtigsten Aufgaben leicht erkennen und als erstes in Angriff nehmen.

Darüber hinaus gibt Ihnen die Boardview einen Überblick über den Verlauf der Aufgaben von Anfang bis Ende. Und die BMC-Ansicht ordnet diese Aufgaben auf der Grundlage der verschiedenen BMC-Komponenten neu an.

Jede Aufgabe kann weiter in Teilaufgaben und mehrere Checklisten unterteilt werden, um sicherzustellen, dass alle damit verbundenen Aktionen ausgeführt werden. ✔️

Diese Vorlage ist eine unschätzbare Ressource für Startups und große Unternehmen, die prozesseffizienz zu maximieren und Ergebnisse auf rationelle und kostengünstige Weise. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Aktionsplan für kleine Unternehmen Vorlage

ClickUp-Vorlage für einen Aktionsplan für kleine Unternehmen

Die Small Business Action Plan Vorlage von ClickUp ist maßgeschneidert für kleine Unternehmen, die ihre Geschäftsideen und Ziele in umsetzbare Schritte und schließlich in die Realität umsetzen wollen.

Sie bietet einen einfachen und organisierten Rahmen für die Erstellung, Zuweisung, Priorisierung und Verfolgung von Aufgaben. So wird sichergestellt, dass Ziele nicht nur gesetzt, sondern auch erreicht werden. Mithilfe des integrierten Dashboards und der Zielsetzungsfunktionen können Sie den Fortschritt der Aufgaben überwachen und sehen, wie sie Sie dem Erreichen Ihrer Ziele näher bringen.

Dank der robusten Kommunikationsfunktionen von ClickUp, wie Chat, Kommentare und @mentions, ist es einfach, alle Teammitglieder auf den gleichen Stand zu bringen und Fragen oder Bedenken schnell zu klären.

Nutzen Sie diese Vorlage für einen Aktionsplan, um Ihre Geschäftsziele zu erreichen, indem Sie Ihre internen Prozesse rationalisieren und die Bemühungen Ihres Teams aufeinander abstimmen. Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Strategic Business Roadmap Vorlage

ClickUp Strategic Business Roadmap Vorlage

Für größere Unternehmen und skalierende Betriebe kann es eine Herausforderung sein, verschiedene Abteilungen dazu zu bringen, gemeinsam auf ein großes Ziel hinzuarbeiten. Die ClickUp-Vorlage für einen strategischen Unternehmensfahrplan macht es einfacher, indem es Ihnen einen klaren Plan vorgibt, dem Sie folgen können.

Diese Vorlage ist in einem Ordner verpackt und in verschiedene Listen für jede Abteilung in Ihrem Unternehmen aufgeteilt, z. B. Vertrieb, Produkt, Marketing und Enablement. Auf diese Weise kann sich jedes Team auf seine Aufgaben konzentrieren und gleichzeitig einen gemeinsamen Beitrag zum großen Ziel leisten.

Für die Teammitglieder stehen mehrere Ansichtsoptionen zur Verfügung. Dazu gehören:

Fortschrittsanzeige: Visualisieren Sie Aufgaben, die auf dem richtigen Weg sind, solche, die gefährdet sind, und solche, die zurückliegen

Visualisieren Sie Aufgaben, die auf dem richtigen Weg sind, solche, die gefährdet sind, und solche, die zurückliegen Gantt-Ansicht: Verschaffen Sie sich einen Überblick überprojektzeitlinien und Abhängigkeiten

Verschaffen Sie sich einen Überblick überprojektzeitlinien und Abhängigkeiten Teamansicht: Sehen Sie, woran jedes Teammitglied arbeitet, damit Sie die Arbeitsbelastung für maximale Produktivität ausgleichen können

Auch wenn sich diese Vorlage zunächst überwältigend anfühlen mag, bietet der Leitfaden für die ersten Schritte eine schrittweise Aufschlüsselung, um Ihnen die Navigation zu erleichtern. Und wie alle ClickUp-Vorlagen können Sie sie leicht an Ihre geschäftlichen Anforderungen und Vorlieben anpassen. Diese Vorlage herunterladen

9. Microsoft Word Geschäftsplan Vorlage von Microsoft

über Microsoft

Microsofts 20-seitige traditionelle Geschäftsplanvorlage vereinfacht den Prozess der Erstellung umfassender Geschäftspläne. Sie besteht aus verschiedenen Abschnitten, darunter:

Zusammenfassung : Highlights, Ziele, Leitbild und Schlüssel zum Erfolg

Highlights, Ziele, Leitbild und Schlüssel zum Erfolg Geschäftsbeschreibung: Eigentumsverhältnisse und Rechtsform des Unternehmens, Betriebszeiten, Produkte und Dienstleistungen, Lieferanten, Finanzpläne usw.

Eigentumsverhältnisse und Rechtsform des Unternehmens, Betriebszeiten, Produkte und Dienstleistungen, Lieferanten, Finanzpläne usw. Marketing: Marktanalyse, Marktsegmentierung, Wettbewerb und Preisgestaltung

Marktanalyse, Marktsegmentierung, Wettbewerb und Preisgestaltung Anhang: Gründungskosten, Kapitalflussrechnungen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Umsatzprognosen, Meilensteine, Break-even-Analyse usw.

Das Inhaltsverzeichnis macht es einfach, zu den verschiedenen Abschnitten des Dokuments zu gelangen. Und die Textplatzhalter unter den einzelnen Abschnitten sorgen für Klarheit über die erforderlichen spezifischen Details, was den Prozess für Benutzer erleichtert, die mit bestimmter Geschäftsterminologie nicht vertraut sind. Diese Vorlage herunterladen

10. Excel Business Plan Vorlage von Vertex42

über Vertex42

Keine Business-Vorlage ist vollständig ohne eine Excel-Vorlage. Mit dieser Vorlage für den Geschäftsplan können Sie die Finanzdaten Ihres Unternehmens in Excel bearbeiten. Sie enthält anpassbare Tabellen, Formeln und Diagramme, die Ihnen helfen, die folgenden Bereiche zu betrachten:

Diagramme hervorheben

Marktanalyse

Meilensteine

Start-up-Vermögenswerte und Ausgaben

Umsatzprognosen

Gewinn und Verlust

Bilanz

Cashflow-Projektionen

Haushaltsplan

Break-even-Analyse

Diese Excel-Vorlage ist besonders nützlich, wenn Sie einen übersichtlichen und visuellen Finanzteil für Ihren Geschäftsplan erstellen möchten - ein wesentliches Element, um Investoren und Kreditgeber zu gewinnen. Die Verwendung dieser Vorlage ist jedoch mit einer steilen Lernkurve verbunden, wenn Sie mit der Finanzplanung von Unternehmen und der Verwendung von Excel nicht vertraut sind. Diese Vorlage herunterladen

Testen Sie eine kostenlose Businessplan-Vorlage in ClickUp

Die Gründung und Führung eines erfolgreichen Unternehmens erfordert einen gut durchdachten und sorgfältig ausgearbeiteten Geschäftsplan. Der Prozess der Geschäftsplanung muss jedoch nicht kompliziert und langweilig sein oder zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Verwenden Sie eines der 10 oben genannten kostenlosen Businessplanformate, um den Prozess zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Die ClickUp-Vorlagen bieten nicht nur eine solide Grundlage für die Erstellung Ihrer Geschäftspläne. Sie verfügen über umfangreiche Projektmanagement-Funktionen, um Ihre Visionen in die Realität umzusetzen. Und das ist noch nicht alles ClickUp's Vorlagenbibliothek bietet über 1.000 zusätzliche Vorlagen, die Ihnen helfen, verschiedene Aspekte Ihres Unternehmens zu verwalten, von entscheidungsfindung zu produktentwicklung zu ressourcenverwaltung . Melden Sie sich für ClickUps kostenlosen Forever-Plan an um das Wachstum Ihres Unternehmens zu beschleunigen! 🏆