10 beste Projektmanagement-Software für Unternehmen im Jahr 2024

Das Management von Projekten auf Unternehmensebene erfordert den Umgang mit mehreren Kunden und Aufträgen mit funktionsübergreifenden Teams . Es ist ähnlich wie beim Jenga-Spiel - man hat es mit vielen beweglichen Teilen zu tun, und wenn das Fundament nicht stabil ist, kann ein loses Ende die gesamte Struktur zum Einsturz bringen. 🏢

Regelmäßiges Projekt oder aufgabenverwaltung lösungen sind in der Regel nicht in der Lage, aufwendige, umfangreiche Arbeitsabläufe zu unterstützen - Sie benötigen für diese Aufgabe Hardcore-Tools.

Unternehmen projektmanagementsoftware helfen Ihnen, die Kontrolle über Mikroprozesse zu behalten und Projekte im gesamten Unternehmen wie ein Chef zu leiten.

Wir haben 10 der derzeit besten ausgewählt Unternehmensprojekt Management-Software für Sie. Lesen Sie, was jede Software zu bieten hat, und finden Sie ein Tool, das der Schlüssel zum Schloss Ihres Unternehmens ist.

Was ist Projektmanagement-Software für Unternehmen?

Enterprise Project Management (EPM)-Software ist eine Art von Business-Tool, das entwickelt wurde, um den Prozess zu rationalisieren der Verwaltung von Projekten, Aufgaben und Ressourcen in einer Organisation. Mit dieser Software können Unternehmen ihre Projekte über verschiedene Abteilungen und Teams hinweg effizient planen, durchführen und überwachen.

EPM-Software ist mehr als nur eine einfache projekt-Management-Tool . Während sich das traditionelle Projektmanagement auf einzelne Projekte konzentriert, unternehmensprojektmanagement berücksichtigt das Gesamtbild. Es berücksichtigt die strategischen Ziele des Unternehmens und richtet alle Projekte und Ressourcen auf die Erreichung dieser Ziele aus. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass jedes Projekt einen Wertbeitrag für das Unternehmen leistet und mit der Gesamtvision des Unternehmens in Einklang steht.

Worauf sollten Sie bei einer Projektmanagement-Lösung für Unternehmen achten?

Unternehmen erhalten projektmanagement-Software (PM) ist eine langfristige Lösung, daher müssen Sie Ihre Kriterien sehr genau festlegen. Die meisten Benutzer schauen nur darauf, ob das Produkt mehrere Projekte nahtlos abwickeln kann, aber das ist eine begrenzte Perspektive. Sie müssen die folgenden Schlüsselfaktoren bei der Bewertung berücksichtigen:

Effizienz: Prüfen Sie, ob die Projektmanagement-Software für Unternehmen über die erforderlichen Funktionen zur Steigerung der Effizienz verfügt. Fragen Sie sich: Können Sie Aufgaben mühelos zuweisen und überwachen? Rationalisierung des Arbeitsablaufs durch Automatisierung? Verhindern Sie Abteilungssilos durch die Zentralisierung von Datenbanken? Skalierbarkeit: Die Software sollte auf das erhöhte Volumen und die Komplexität der Vorgänge, die mit der Aufnahme weiterer Projekte einhergehen, gut reagieren Benutzerfreundliche Oberfläche: Die Plattform sollte für jeden leicht zu erlernen sein, auch für technisch nicht versierte Benutzer und neu eingestellte Mitarbeiter Budgetierung und Zeiterfassung: Sie sollten in der Lage sein, dieorganisatorische Ressourcenzuweisung so dass Sie Redundanzen und Kosten für Überstunden oder Doppelarbeit beseitigen können Integrationen: Die beste Projektmanagement-Software für Unternehmen lässt sich in gängige Arbeitsanwendungen integrieren, damit Sie nicht zwischen einer Billion Programmen hin- und herwechseln müssen 🤦

Die 10 besten Projektmanagement-Software für Unternehmen im Jahr 2024

Wir haben eine Top-10-Liste mit unseren Favoriten erstellt unternehmensprojektmanagement werkzeuge. Informieren Sie sich über deren Funktionen, Einschränkungen und Preise, um die ideale Lösung für Ihr Unternehmen zu finden!

1. ClickUp #### Insgesamt beste Projektmanagement-Software für Unternehmen

Visualisieren Sie Aufgaben, Projekte und Arbeitsabläufe so, wie es für Sie am besten funktioniert - mit den über 15 anpassbaren Ansichten von ClickUp

Nur wenige Tools erleichtern das Projektmanagement in großen Unternehmen so gut wie ClickUp! Es **erreichte den

1 Platz in G2's Beste Projektmanagement-Software-Produkte und

Beste Softwareprodukte für Zusammenarbeit und Produktivität kategorien von 2024. 🏆

Verwenden Sie die Portfolios-Funktion als zentralen Knotenpunkt für die Überwachung all Ihrer laufenden Projekte. Organisieren Sie die Ziele Ihres Teams, stimmen Sie den Verwaltungsprozess für jede Initiative ab, und halten Sie die Ergebnisse auf Kurs!

Die Plattform verfügt über 15+ Layouts (Views genannt), um Ihnen verschiedene Perspektiven für Ihre Projekte zu bieten. Verwenden Sie ClickUp's Gantt-Diagramm zur Visualisierung von Projektphasen oder das Workload-Ansicht um Aufgaben ohne Redundanzen zu verteilen. 🧑‍🤝‍🧑

Haben Sie genug von Abteilungssilos und schlechter Teamzusammenarbeit? Verwenden Sie ClickUp Dashboards für einen reibungslosen Ablauf. Sie helfen Ihnen, Einblicke in Teams und Aufgaben durch verschiedene Berichte zu gewinnen, wie z. B. "Erledigte Aufgabe", "Erfasste Zeit" und "Wer ist im Rückstand".

Um Ihr Unternehmen weiter zu synchronisieren, können Sie mit Ihren Teamkollegen chatten, sich gegenseitig in Kommentaren markieren, um Angelegenheiten zu besprechen, und Updates in Echtzeit anzeigen. Sie werden viele weitere Vorteile genießen funktionen für die Zusammenarbeit im Unternehmen wie:

Visuelles Brainstorming (durchClickUp-Whiteboards)

Nachvollziehbare Kommunikation

In EchtzeitClickUp-Doku bearbeitung

Verwenden Sie eines der ClickUp 50 Automatisierungen oder fügen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen für sich wiederholende Aufgaben hinzu. Integrieren Sie die Plattform mit über 1.000 Arbeitsanwendungen und verwalten Sie alle Unternehmensabläufe über eine einzige Plattform!

Das Finanzmanagement ist eine weitere bemerkenswerte Funktion, die es zu entdecken gilt. Mit ClickUp können Sie mühelos finanzielle Ziele setzen und Gewinne verfolgen. Erstellen Sie im Handumdrehen professionelle Budgets, Rechnungen und Hauptbücher mit den ClickUp-Funktionen Finanz- und Buchhaltungsvorlagen .

ClickUp beste Eigenschaften

5. Smartsheet

Das Beste für Skalierbarkeit

Über Smartsheet Wenn Tabellenkalkulationen Ihre bevorzugte Sprache sind, wird Smartsheet Sie mit einer beruhigenden Vertrautheit ansprechen.

Smartsheet bietet Ihnen den Platz und die Werkzeuge, um Ihre Projekte und Prozesse sicher zu verwalten. Es ist eine dynamische Projektmanagement-Software für Unternehmen, die Folgendes beschleunigt projektplanung und Ausführung in jeder Größenordnung, so dass Sie sich darauf verlassen können, dass Ihr Unternehmen mitwächst.

Die Plattform bietet Echtzeit-Analysen zur Verbesserung Ihrer entscheidungsfindung bei jedem Schritt des Weges. Erweitern Sie Ihre Perspektive mit verschiedenen Ansichten und bleiben Sie den anstehenden Aufgaben und Projekten voraus.

Spielen Sie mit Gantt-Diagrammen, kritischer Pfad analyse (CPA), Aufgabenabhängigkeiten und Vorgänger, um einen rationalisierten Zeitplan für Ihre Projekte zu erstellen! Die Smartsheet-Automatisierung auf Portfolio-Ebene ermöglicht Ihnen die Entwicklung bahnbrechender Workflows, die alle Elemente aufeinander abstimmen, um Einheitlichkeit und Produktivität zu gewährleisten. Vergleichen Sie Asana mit Smartsheet!

Smartsheet beste Eigenschaften

Tabellenkalkulationsbasierte Projektverwaltung

Routinemäßige Automatisierung auf Portfolioebene

Gantt-Diagramm mit CPA

Echtzeit-Analysen

Integrierbar mit mehr als 80 Anwendungen

Smartsheet-Einschränkungen

Unterstützt keine agile Methodik

Fehlende fortschrittliche Diagrammwerkzeuge wie in Excel

Smartsheet Preise

Kostenlos

Pro : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Smartsheet Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (12.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (12.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

Merkblattvorlagen

6. ITM-Plattform

Am besten für die strategische Ausrichtung

über ITM-Plattform Wenn Sie unter dem Druck stehen, Operationen zu planen und Ihr Team innerhalb einer knappen Frist einzusetzen, kann ITM Platform Ihr Retter sein. Es handelt sich um eine All-in-One-Software für das Projektmanagement in Unternehmen, die Sie in nur zwei Wochen von der Planung bis zur Ausführung führen kann. 📅

Mit der Plattform können Sie Ihre Ressourcen anhand von Echtzeitdaten mit Ihren Ergebnissen in Einklang bringen. Erstellen Sie Projekte im agilen Modus und nutzen Sie die vereinheitlichte Portfolioansicht, um den Bedarf für alle aktiven Initiativen zu ermitteln.

Behalten Sie den Überblick über alle Ihre Kunden und Lieferanten und weisen Sie Ressourcen auf der Grundlage des relativen Nutzenpotenzials zu. Wählen Sie zwischen Gantt-Diagrammen und agilen Boards für die Priorisierung und Terminplanung. Die ITM-Plattform unterstützt Sie bei der Vorhersage und Kontrolle von Risiken und Kosten, um Ihren Umsatz zu optimieren.

ITM-Plattform erleichtert eine Kommunikationsumgebung ähnlich wie bei sozialen Netzwerken, so dass die Teammitglieder über Projekte auf dem Laufenden bleiben können, ohne es überhaupt zu versuchen! 😅

Apropos soziale Netzwerke: Sie können die App in Ihre Social-Media-Kanäle integrieren, um sich über eine einzige Plattform mit Ihrer Community zu verbinden.

ITM-Plattform beste Eigenschaften

Ressourcen-, Risiko- und Finanzmanagement

Agile und Gantt-Ansichten

Benutzerdefinierte Berichtswerkzeuge

Integriertes soziales Netzwerk

Native Integration mit rund sechs Tools

Einschränkungen der ITM-Plattform

Nur zwei Ansichten

Keine mobile Version

Begrenzte native Integrationen

Preise der ITM-Plattform

Teammitglieder-Lizenzen : Kostenlos

: Kostenlos Manager-Lizenzen : $33/Monat pro Benutzer (jährliches Abrechnungsmodell)

: $33/Monat pro Benutzer (jährliches Abrechnungsmodell) Jährliche Zahlung : $1,980

: $1,980 Benutzerdefinierte Preise

ITM-Plattform Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (10+ Bewertungen)

: 4.8/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (50+ Bewertungen)

7. Wrike

Das Beste für Remote-Teams

über Wrike Wrike ist ein Tool zur Aufwertung der Zusammenarbeit in Ihrem Team. Sein Satz von Vorlagen und Funktionen macht es zu einer soliden Wahl für die Erleichterung der abteilungs- und funktionsübergreifenden Teamarbeit.

Es verfügt über eine leistungsstarke Automatisierungs-Engine, die Zeit spart und es Ihnen ermöglicht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, statt auf das Alltägliche. Mit sechs Ansichten, darunter Gantt und Timelog, können Sie sicherstellen, dass kein Stein auf dem anderen bleibt.

Mit den Prüfwerkzeugen können Sie gemeinsam an wichtigen Dokumenten arbeiten, wie projektbeschreibungen , ohne den Überblick über die Änderungen zu verlieren. Nutzen Sie die Anforderungsformulare zum Sammeln von Feedback und verwandeln Sie es mit wenigen Klicks in umsetzbare Ziele.

Wrike legt auch einen großen Wert auf Daten. Nutzen Sie die Vorteile der vollständig anpassbaren Projektmanagement-Software für Unternehmen und der Dashboards, um wertvolle Erkenntnisse über jeden Aspekt Ihres Unternehmens zu gewinnen.

Die besten Funktionen von Wrike

Sechs ausgefeilte Ansichten für das Projektportfoliomanagement oder die Aufgabenverwaltung

Werkzeuge zur Überprüfung

Anpassbare Dashboards mit verschiedenen KPIs und Berechnungen

Vorgefertigte Vorlagen für IT,unternehmensmarketingund viele mehr

Über 40 native Integrationsmöglichkeiten

Einschränkungen von Wrike

Steile Lernkurve für Benutzer, die neu in PM sind

Antragsformulare erlauben nur begrenzte Anpassungen

Wrike-Preise

Kostenlos

Team : $9,80/Monat pro Benutzer

: $9,80/Monat pro Benutzer Business : $24,80/Monat pro Benutzer

: $24,80/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise Pinnacle: Kontakt für Preisgestaltung

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (3.000+ Bewertungen)

: 4.2/5 (3.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2,000+ Bewertungen)

Wrike Alternativen

8. Planview Clarizen

Das Beste für große Unternehmensteams

über Planview Clarizen Wenn Planview ein Dessert wäre, dann wäre es ein extravaganter, mehrschichtiger Kuchen! 🎂

Es dient vielseitigen PM-Bedürfnissen und zielt darauf ab, "Arbeit zu verbinden " und sicherzustellen, dass alle Schritte informationsgestützt und absichtsvoll sind.

Planview hat vor kurzem Clarizen, ein bekanntes Projektmanagement-Tool, übernommen und damit eine Superplattform namens AdaptiveWork geschaffen. Dank der Übernahme verfügen Sie nun über Projektmanagement-Softwarefunktionen, mit denen Sie einen besseren Überblick über Ihre Unternehmensdaten erhalten, was Ihnen wiederum hilft, Ihre Aktivitäten so zu organisieren, dass sie eine maximale Wirkung auf Ihr Unternehmen haben.

Mit Planview können Sie Ressourcen auf der Grundlage von Schlüsselfaktoren wie Bedarf, Kapazität und Risiko zuweisen. Sie können personalisierte Arbeitsabläufe für Ihre Mitarbeiter erstellen, was eine maximale Produktivität gewährleistet und Engpässe verhindert, die durch kontextwechsel und Verzögerungen.

Planview verfügt über hervorragende Berichtswerkzeuge - führen Sie Kundendatensätze und erstellen Sie beeindruckende PowerPoint-Berichte für Ihre Stakeholder. Machen Sie Cashflow-Anrufe? Verfolgen Sie Ihre Zeit und Ausgaben und erstellen Sie Finanzprognosen für ihr Budget zu verwalten !

Planview Clarizen beste Eigenschaften

Kapazitäts- und Ressourcenplanung

Interaktive Portfolio-Roadmaps

Automatisierte PowerPoint-Berichte

Finanzielle Verwaltung

Mehr als 80 vorgefertigte Integrationsoptionen

Einschränkungen von Planview Clarizen

Keine Transparenz bei der Preisgestaltung

Könnte mehr Lernmaterial gebrauchen

Erstkonfigurationen können kompliziert sein

Preise für Planview Clarizen

Auf Anfrage erhältlich

Planview Clarizen Bewertungen und Rezensionen (AdaptiveWork)

G2 : 4.1/5 (500+ Bewertungen)

: 4.1/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

9. Einfaches Projekt

Am besten für Benutzerfreundlichkeit

über Einfaches Projekt Easy Project macht seinem Namen alle Ehre - dieses KI-gestützte PM-Tool (jetzt umbenannt in Birdview PSA by Easy Projects) will das Projektmanagement weniger mühsam machen. Große Unternehmen wie PepsiCo und HP nutzen die Plattform, um ihre Projekte zu steuern, aber wir lassen Sie entscheiden, ob es etwas für Sie ist.

Wenn Sie ein neues Projekt starten, haben Sie eine unglaubliche Anpassungsfähigkeit - alles, was Sie tun müssen, ist:

Gehen Sie zum Activity Center Wählen Sie eine Projektmanagement-Methode Verwenden Sie eine vorgefertigte Vorlage für eine schnelle Einrichtung Importieren Sie vorhandene Daten (falls vorhanden) aus Excel- oder MS Project-Dateien

Easy Project macht das Portfoliomanagement für große Unternehmen sehr übersichtlich. Sie können Ihre Projekte in einem Excel-ähnlichen Format anzeigen und sie in Segmenten Ihrer Wahl gruppieren. Nutzen Sie die zentrale Ansicht, um den Fortschritt, die Budgetierung und die Ressourcenzuweisung für alle WIPs zu verfolgen.

Die Plattform bietet KI-Prognosen für Variablen wie Ausfallzeiten und Verzögerungen und stellt sie in Form von reichhaltigen visuellen Diagrammen und Grafiken dar, um Ihnen bei der Ermittlung praktikabler Lösungen zu helfen.

Zeitmanagement und Zusammenarbeit? Ein Kinderspiel! 🧸 Erstellen Sie To-Do-Listen, verfolgen Sie die Zeit, visualisieren Sie zugewiesene Aufgaben und teilen Sie Updates mit Ihrem Team im Handumdrehen!

Easy Project beste Eigenschaften

KI-Prognosen

Einfache Initiierung

Zeiterfassung und Berichterstattung

Umfassende Portfoliolösung

Mehrere Workflow-Ansichten

Easy Project Einschränkungen

Das Taggen von Personen funktioniert nicht immer

Kein kostenloser Plan

Preise für Easy Project

Lite : $27/Monat pro Benutzer

: $27/Monat pro Benutzer Team : $41/Monat pro Benutzer

: $41/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt zum Vertrieb

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Easy Project Bewertungen und Rezensionen

TrustRadius : 7.7/10 (30+ Bewertungen)

: 7.7/10 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

10. Teamarbeit

Am besten für Kundenarbeit

über Teamarbeit Mit Teamwork wird die Verwaltung Ihrer Projekte, Teams und Kunden zur zweiten Natur, unabhängig von der Unternehmensgröße oder Branche. 🌳

Es ist eine Drehscheibe für das Mikromanagement Ihres Unternehmens - setzen Sie Meilensteine und weisen Sie Aufgaben und Teilaufgaben je nach Kapazität zu oder kommunizieren Sie mit Ihrem Team über Kommentare und Nachrichten. Erfassen Sie die Zeit und erstellen Sie Zeiterfassungsbögen, um die Gesamtproduktivität zu steigern. Führen Sie jedes Projekt perfekt aus, indem Sie die zahlreichen Automatisierungsmöglichkeiten der Plattform erkunden!

Mit der Proofing-Funktion können Sie neue Kunden präzise einbinden. Damit können Sie Kunden einladen, ihre Meinung zu äußern und Ihre Produkte zu verbessern, bis sie den richtigen Ton treffen.

Die Abrechnung mit den Kunden ist einfacher, da Sie die Tarife für jeden Mitarbeiter festlegen können. Verfolgen Sie Ihre Ausgaben, um sicherzustellen, dass Ihre Projekte Ihre Budgetgrenzen nicht überschreiten. Sie können den Projektstatus, die Rentabilität und viele andere Berichte einsehen, um Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen.

Teamwork beste Eigenschaften

Viele Automatisierungsmöglichkeiten

Korrekturen, Kommentare und Nachrichten für die Kommunikation

Zeiterfassung und Budgetierung

Zahlreiche Berichtsoptionen

Über 90 native Integrationen

Teamwork Einschränkungen

Gelegentliche Pannen

Einige Benutzer empfanden die Benutzeroberfläche als kompliziert und nicht intuitiv

Preise für Teamwork

Für immer kostenlos

Starter : $5.99/Monat pro Benutzer

: $5.99/Monat pro Benutzer Liefern : $5.99/Monat pro Benutzer

: $5.99/Monat pro Benutzer Wachsen : $5.99/Monat pro Benutzer

: $5.99/Monat pro Benutzer Skala: Verfügbar auf Anfrage

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Teamwork Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (800+ Bewertungen)

Teamarbeit Alternativen

Ein Unternehmen braucht ein effektives Projektmanagement-Tool wie ein Kapitän einen Kompass. 🧭

Es hilft Ihnen, sich in der stürmischen See der Aufgaben, Termine, Mitarbeiter und Kunden zurechtzufinden. Mit einem guten Projektmanagementsystem kann Ihr Unternehmen bei jedem Wetter auf Kurs bleiben und seine Ziele erreichen! ⛈️

Ob Sie einen guten oder schlechten Tag haben, alle unsere aufgeführten Unternehmen PM-Werkzeuge sind zuverlässig und werden Ihnen sicher helfen, Ihr tägliches Pensum mit Leichtigkeit zu bewältigen - und weiterhin zu gewinnen! 🥇