Was ist eine CRM-Kampagne? Definition, Vorteile und Beispiele

Ein CRM-Tool (Customer Relationship Management) ist für die meisten Unternehmen heute von entscheidender Bedeutung. Es ist nicht nur eine leblose Datenbank mit potenziellen und bestehenden Kunden, sondern ein wichtiges Instrument, das Fremde auf dem Weg zu zufriedenen Kunden und loyalen Befürwortern unterstützt.

Natürlich ist ein Tool genau das. 🛠️ Wenn Sie Ihren Marketing-ROI maximieren wollen, brauchen Sie mehr. Sie brauchen einen Plan.

Genau hier kommen CRM-Kampagnen ins Spiel. Effektive CRM-Kampagnen, die auf Kundenforschung und einer soliden Marketingstrategie aufbauen, helfen Ihnen, mehr Geschäfte abzuschließen und dauerhafte Kundenbeziehungen zu pflegen.

Lassen Sie uns darüber sprechen, was CRM-Kampagnen so wertvoll macht, Beispiele für CRM-Kampagnen ansehen und herausfinden, wie man gewinnende CRM-Strategien die kalte Leads in wiederkehrende Käufer umwandeln.

Doch zunächst zu den Grundlagen.

Was ist eine CRM-Kampagne?

Eine CRM-Kampagne ist eine koordinierte Reihe von Marketingaktionen, die CRM-Software um die Interaktionen mit bestehenden und potenziellen Kunden zu verwalten. Diese Kampagnen analysieren Kundendaten, personalisieren die Kommunikation und fördern eine langfristige Beziehung zu Ihrem Kundenstamm, um die Kundenbindung zu verbessern und den Umsatz zu steigern.

Im Wesentlichen ist eine CRM-Kampagne eine Marketingkampagne, die hyper-personalisiert und auf die Leads und Kunden in Ihrer CRM-Datenbank ausgerichtet ist. Ein Beispiel für eine CRM-Kampagne sind Onboarding- und Test-E-Mails an Ihre Leads und Kunden.

Einige gemeinsame Merkmale einer CRM-Kampagne sind:

Zielgruppe : Diese Kampagnen werden verwendet, um Leads und Kunden anzusprechen, die Ihr Unternehmen und Ihren Service bereits kennen

: Diese Kampagnen werden verwendet, um Leads und Kunden anzusprechen, die Ihr Unternehmen und Ihren Service bereits kennen Intention : CRM-Kampagnen werden eingesetzt, um Benutzer zu binden und den Umsatz durch Upselling und Cross-Selling von verwandten Dienstleistungen und Produkten zu steigern

: CRM-Kampagnen werden eingesetzt, um Benutzer zu binden und den Umsatz durch Upselling und Cross-Selling von verwandten Dienstleistungen und Produkten zu steigern Kanäle: Die verwendeten Kanäle hängen von Ihrer CRM-Software ab und umfassen direkte E-Mails, soziale Medien und Anzeigen

Die verwendeten Kanäle hängen von Ihrer CRM-Software ab und umfassen direkte E-Mails, soziale Medien und Anzeigen KPIs: Der Erfolg einer CRM-Kampagne wird anhand von Metriken wie Engagement, Konversion und Kundenbindung analysiert

Vorteile der Durchführung von CRM-Kampagnen

A CRM-System überbrückt die Kluft zwischen Kunden-, Marketing- und Vertriebsteams und führt sie zu gemeinsamen Zielen zusammen: Kundenbindung, Konversion und Kundenbindung. Aus diesem Grund sind CRM-Kampagnen - wenn sie gut durchgeführt werden - äußerst effektiv.

Hier sind die wichtigsten Vorteile der Verwendung von CRM-Software für Ihre Marketingkampagnen:

Zentralisierung: Da CRM-Software Kundeninformationen verwaltet und speichert, ist es einfacher, Ihre gezielten Kampagnen über sie durchzuführen als über ein anderes Tool. Auf diese Weise müssen Sie nicht mehrere Datensätze von Kundenprofilen und Interaktionen pflegen Zusammenarbeit: Oft müssen Vertriebs-, Marketing- und sogar Produktteams gemeinsam an einer Kampagne arbeiten. Wie die meisten gutenCRM-Werkzeuge über grundlegende Projektmanagement-Funktionen verfügen, ist es einfach, mit mehreren Benutzern zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dassprozesseffizienz 🤝 Personalisierung: Mit einem CRM-System können Sie Ihre Kunden anhand vorher festgelegter Kriterien segmentieren und sie in benutzerdefinierte Arbeitsabläufe einbinden, so dass jeder Kontaktpunkt der Kommunikation für sie relevant ist Kundeneinblicke: CRM-Software verfügt über fortschrittliche Berichtsfunktionen, die Einblicke in die Interaktionen und die Leistung von Kampagnen geben und Ihnen helfen, die Zielgruppenansprache und das Messaging zu verfeinern Fokussierte Zielgruppenansprache: Die Daten aus Ihren CRM-Kampagnen helfen Ihnen nicht nur, Ihre aktuellen Kunden besser zu verstehen, sondern auch, Leads zu bewerten und vorherzusagen, welche Kundenprofile sich mit größerer Wahrscheinlichkeit in zahlende Kunden verwandeln werden

Gut durchgeführte CRM-Kampagnen können dazu beitragen, Kunden zu binden, die Kundentreue zu stärken und den Lebenszeitwert eines Kunden zu erhöhen.

Beispiele für erfolgreiche CRM-Kampagnen

Nachdem wir nun die Vorteile von CRM-Kampagnen kennengelernt haben, wollen wir uns nun einige Beispiele für richtig durchgeführte CRM-Kampagnen ansehen. CRM-Kampagnen können in allen Phasen der Customer Journey eingesetzt werden. Hier finden Sie einige Ideen, wie Sie CRM-Kampagnen in verschiedenen Phasen des Trichters einsetzen können:

Top of the Funnel : E-Mail-Newsletter, Social Media-Anzeigen mit Thought Leadership-Inhalten und Einladungen zu Webinaren mit Branchenexperten

: E-Mail-Newsletter, Social Media-Anzeigen mit Thought Leadership-Inhalten und Einladungen zu Webinaren mit Branchenexperten Mitte des Trichters : E-Mails über kostenlose Testversionen, interaktive Inhalte wie kostenlose Rechner und Tools sowie Retargeting-Anzeigen

: E-Mails über kostenlose Testversionen, interaktive Inhalte wie kostenlose Rechner und Tools sowie Retargeting-Anzeigen Unterer Teil des Trichters: Drip-Kampagnen für Ihren Service, Produktdemonstrationen und zeitlich begrenzte Angebote

Darüber hinaus können Sie CRM-Kampagnen auch nach dem Abschluss eines Geschäfts einsetzen, um Kunden einzubinden, um Erfahrungsberichte zu bitten und Produktaktualisierungen mitzuteilen.

Im Folgenden finden Sie einige Möglichkeiten, wie Sie die Funktionen Ihrer CRM-Software zur Vertiefung Ihrer Kundenbeziehungen nutzen können.

Ausgelöste E-Mails

Ausgelöste E-Mails sind die häufigste Art von CRM-Kampagnen und werden an Ihre Interessenten und Kunden in verschiedenen Phasen ihrer Reise gesendet. ✉️They wird häufig verwendet in B2B-CRM-Strategie und Unternehmen versenden in der Regel eine bis fünf E-Mails pro Monat.

Gute CRM-Software verfügt über eine integrierte E-Mail-Automatisierung, die Ihnen hilft, Ihre Kundenliste zu segmentieren, damit sie kontextbezogene und personalisierte E-Mails erhalten.

Einige Beispiele für ausgelöste E-Mails in CRM-Kampagnen sind:

Onboarding-E-Mails mit Hilfedokumenten und anderen Tipps, um einen reibungslosen Kundenkontakt zu gewährleisten. Twist, ein Tool für die asynchrone Arbeitskommunikation, sendet Benutzern beispielsweise eine hilfreicheproduktivitätstipp jeden Tag in der ersten Woche

über Twist

Lead Nurturing-Workflows zum Teilen von Thought Leadership-Inhalten, Produktdecks und mehr, um Leads durch den Verkaufstrichter zu führen. Hier ein Beispiel von Anrok, einer Lösung zur Automatisierung der Verkaufssteuer für SaaS-Unternehmen

über Anrok

Reaktivierungs-Kampagnen, um Kunden dazu zu bewegen, Ihrer Plattform oder Ihrem Dienst erneut beizutreten. Einige Unternehmen, die diese Kampagnen wirklich gemeistert haben, sind Spotify, Duolingo und Grammarly

über Spotify

Cross-Selling- und Upselling-E-Mails, die auf der Kaufhistorie und dem Kaufverhalten eines Kunden basieren und darauf abzielen, ihn zu einem höheren Tarif oder einem anderen Dienst zu bewegen. In dieser E-Mail von Zapier werden beispielsweise nicht nur die Vorteile der Automatisierung von Arbeitsabläufen beschrieben, sondern die Nutzer werden auch auf subtile Weise dazu angehalten, ein Upgrade auf einen höheren Tarif vorzunehmen, damit sie von dieser Automatisierung profitieren können

über Zapier

Meilenstein-Kampagnen, um Kunden besondere Geschenke oder Rabatte zu ihren Geburtstagen oder anderen Meilensteinen im Zusammenhang mit Ihrem Dienst zu geben. Hier ist ein Beispiel von HelloTalk, das die 100 Tage eines Nutzers in der App feiert

über HalloTalk

Treueprogramme, mit denen Sie Ihren Kunden Ihre Wertschätzung zeigen und die Kundentreue fördern können. Beispiele sind Starbucks Rewards, Emirates Skywards und mehr

über Starbucks Je nach Art Ihres Unternehmens und der verwendeten Plattform gibt es unzählige CRM-Kampagnenvorlagen online, mit denen Sie entsprechende Kampagnen entwerfen können.

Webformulare

Überprüfen Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter mit einer einfachen, benutzerfreundlichen Webformularvorlage.

Eine weitere nützliche Funktion der meisten marketing-CRM-Plattformen sind Webformulare. Jedes Mal, wenn Sie Gated Content - Bücher, White Papers, kostenlose Tools - oder eine Landing Page erstellen, können Sie diese Webformulare verwenden, um Lead-Informationen zu erhalten.

Die Lead-Informationen werden automatisch mit Ihrem CRM-Tool synchronisiert, sodass Sie diese Leads zu verschiedenen Workflows hinzufügen und entsprechend mit ihnen in Kontakt treten können.

Viele SaaS-Unternehmen - darunter HubSpot, Salesforce oder Cvent - erfassen Besucherdaten mithilfe von Webformularen, bevor sie Zugang zu ihren umfangreichen Inhalten und kostenlosen Tools gewähren.

Social Media Retargeting-Kampagnen

CRM-Software glänzt auch bei Social-Media-Anzeigen und Retargeting-Kampagnen. Die meisten CRM-Tools verfügen über eine Social-CRM-Funktion, mit der Sie Ihr CRM in Ihre Social-Media-Konten integrieren können, um die Kundenbeziehungen zu pflegen.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie diese Tools helfen können:

Erhalten Sie Kundendaten über die Vorlieben und Interessen Ihrer Follower und personalisieren Sie Ihre Kommunikation

Erstellen Sie benutzerdefinierte Zielgruppen für Ihre Social-Media-Anzeigen unter Verwendung der Kundeninformationen in Ihrer CRM-Datenbank

Neuausrichtung von Website-Besuchern mit dynamischen Social Ads, um sie zu einem Kauf anzuregen

Sowohl LinkedIn als auch Facebook bieten Unternehmen viele Möglichkeiten, Website-Besucher erneut anzusprechen. Wenn Sie jedoch ein soziales CRM in den Mix einbeziehen, verbessern Sie Ihre Chancen.

Wie man eine solide CRM-Kampagne aufbaut

Bei der Durchführung einer CRM-Kampagne gibt es viel zu beachten - von der Festlegung der Kampagnenziele über die Segmentierung der Zielgruppe bis hin zur Einrichtung von Workflows. Aber was wäre, wenn Sie all das und noch mehr an einem Ort erledigen könnten?

Einige der weltweit leistungsstärksten Marketingteams verwenden ClickUp für das Marketing um ihre CRM-Kampagnen von Anfang bis Ende durchzuführen. Doch bevor Sie loslegen, sollten Sie einige grundlegende Aufgaben erledigen:

Synchronisieren Sie die Daten Ihrer Webformulare mit Ihrem CRM-Tool oder nutzen Sie die vom CRM bereitgestellten Webformulare für die automatische Synchronisation

Überprüfen Sie Ihre CRM-Datenbank, um sicherzustellen, dass sie mit den neuesten und genauesten Daten aktualisiert wird

Integrieren Sie Ihre CRM-Software mit der erforderlichen Software von Drittanbietern, um alle wichtigen Kundeninformationen in Ihrer CRM-Datenbank zu erfassen. Dazu gehören Website-Analysen, Kalendertermine und Details zum Kundensupport, damit Sie einen 360-Grad-Blick auf alle Kundeninteraktionen erhalten

Entwerfen Sie Ihre CRM-Kampagnenstrategie

Als nächstes müssen Sie ein umfassendes Strategiedokument für Ihre CRM-Kampagne erstellen. Ihre Strategie sollte folgende Punkte beinhalten:

Das übergreifende Ziel Ihrer Kampagne: Ist es die Pflege von Leads, das Onboarding von Kunden, der Aufbau von Loyalität oder etwas anderes?

Ausrichtung auf Ihre allgemeinen Geschäfts- und Umsatzziele

Der DRI (die direkt verantwortliche Person) für die Kampagne

Die internen Teams, die an der Kampagne teilnehmen werden, und ihre erwarteten Beiträge

Zeitpunkt und Zeitplan der Kampagne

Die Zielgruppe und alle zusätzlichen Kundeninformationen, die Sie benötigen

Der Inhaltsplan und die Arbeitsabläufe

Wie ClickUp hilft

organisieren Sie Ihre CRM-Kampagnen mit ClickUp's Marketing-Projektmanagement _features ClickUp-Dokumente ist ein vielseitiges Werkzeug, das mit Brainstorming-Funktionen wie Whiteboards und Mindmaps die bei der Ausarbeitung Ihres Kampagnenstrategieplans sehr nützlich sind. Fügen Sie das Strategiedokument zu einem Teamordner hinzu und geben Sie es für alle Beteiligten frei, damit alle an der CRM-Kampagnenstrategie mitarbeiten können.

Bonustipp: Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Vorlage für Ihre strategie-Dokument und duplizieren Sie es für alle zukünftigen CRM-Kampagnen.

erstellen Sie eine Master-Vorlage für Ihre CRM-Kampagnenstrategie, die Sie für Kampagnen wiederverwenden können

Projekte und Aufgaben erstellen

Der nächste Schritt besteht darin, Ihr Strategiedokument in umsetzbare Aufgaben und Unteraufgaben zu unterteilen, wie z. B.:

Zuteilung eines Budgets und anderer Ressourcen

Entwerfen von E-Mails für die Kampagne

Entwerfen von Kampagnenmotiven

Erstellung unterstützender Inhalte wie Blogs und Ebooks

Einrichten von Auslösern und Arbeitsabläufen

Überwachung des Kundenfeedbacks und Bewertung von Leads

Einrichten von Dashboards zur Verfolgung von Kampagnen-KPIs

Jede dieser Aufgaben sollte einen DRI und ein Fälligkeitsdatum haben. Sie können auch Informationen wie Abhängigkeiten, Prioritätsstufen und Aufgabendetails einfügen.

Wie ClickUp hilft

halten Sie Ihre Teamkollegen jederzeit auf dem Laufenden mit ClickUp's Task View Design_

Als projektmanagement-Anwendung clickUp verfügt über alle Tools, die Sie benötigen, um Ihre Kampagnenaufgaben in Echtzeit zu verfolgen. Diese Funktionen machen aufgabenverfolgung schneller und einfacher:

Wöchentliche Sprints zur Verfolgung der KPIs Ihrer Kampagne wie E-Mail-Öffnungsraten, generierter Umsatz und mehr

Wahr- oder Falsch-Ziele, um zu überprüfen, ob ein Vertriebsmitarbeiter einen Lead weiterverfolgt hat

Aufgabengruppen zur Visualisierung des kumulativen Fortschritts

Benutzerdefinierte Aufgabenfelder und Status, um Nischeninformationen hinzuzufügen und zu verfolgen

Automatisierung, um sich wiederholende Aufgaben wie die Erstellung wöchentlicher Zusammenfassungen zu übernehmen

ClickUp AI zuerstellen von Aufgabenzusammenfassungen und die Mitglieder des Marketing- und Vertriebsteams über den Fortschritt der Kampagne zu informieren

Bonustipp: Fügen Sie Video- oder Bildschirmaufzeichnungen zu Aufgabenbeschreibungen hinzu, um den Teammitgliedern mehr Kontext zu geben.

Segmentieren Sie Ihr Kampagnenpublikum

Nachdem Sie nun die Planungsphase Ihrer CRM-Kampagne abgeschlossen haben, ist es an der Zeit, mit der Durchführung zu beginnen.

Beginnen Sie mit der Erstellung einer Zielgruppenliste.

Dies können Sie tun, indem Sie Ihre Kundendatenbank anhand vordefinierter Attribute segmentieren. Diese Attribute sind die "Auslöser", um einen Kunden zu Ihrem Kampagnen-Workflow hinzuzufügen.

Wie ClickUp hilft

passen Sie Ihren Workflow mit benutzerdefinierten Aufgabenstatus in ClickUp an_

Unter ClickUp CRM können Sie Ihre Kundendatenbank anhand von Feldinformationen, Tags und Status filtern. Nehmen wir an, Sie führen eine Upselling-Kampagne durch. In diesem Fall können Sie eine segmentierte Liste von Kunden erstellen, die eine bestimmte Umsatzkennzahl überschritten haben, oder von Kunden, die eine bestimmte Zeit lang aktive Nutzer waren, und diese gezielt ansprechen.

Einige gängige Kriterien, die Sie zur Segmentierung Ihrer Kundendatenbank verwenden können, sind:

Demografische Informationen wie Alter, Geburtstag, Geschlecht oder andere persönliche Angaben

Verhaltensinformationen, z. B. ob sie ihr Abonnement reaktiviert, es gekündigt oder einen Dienst gekauft haben

Geschäftsinformationen wie die Anzahl der Mitarbeiter, die Unternehmensgröße oder die Branche

Bonustipp: Verwenden Sie ClickUp-Automatisierungen um Ihre Zielgruppe dynamisch zu segmentieren und ihr auf der Grundlage von Echtzeit-Interaktionen maßgeschneiderte E-Mails und Marketingnachrichten zu senden. Wenn zum Beispiel jemand nach Ihrer ersten E-Mail einen höheren Tarif kauft, senden Sie ihm eine Dankes-E-Mail; wenn nicht, senden Sie ihm einen zweiten Anstoß.

Erstellen Sie E-Mails und andere Inhalte

Der nächste Schritt ist der Aufbau Ihres Content-Repositorys, seien es E-Mails, zusätzliche Ressourcen wie Ebooks und White Papers oder Produktdemovideos. Wenn Sie diese Inhalte mit verschiedenen Tools erstellen, können Sie die entsprechenden Links zu Ihrem projektmanagement-Tool um es für Ihre Teamkollegen zugänglich zu machen.

Wie ClickUp hilft

nutzen Sie die KI-Funktionen von ClickUp, um Ihr Schreiben zu verbessern

Sie möchten keine Inhalte von Grund auf neu erstellen? Lassen Sie ClickUp AI ist Ihr Partner beim Brainstorming. Sie können damit Inhalte erstellen und bearbeiten, grammatikalische Fehler korrigieren, den Tonfall ändern und vieles mehr.

Bonus-Tipp: Lokalisieren Sie Ihre E-Mails mit der Übersetzungsfunktion von ClickUp AI, um bei regionalen Kampagnen mehr Wirkung und Resonanz zu erzielen.

Erstellen und automatisieren Sie Workflows

Nun, da Sie die Grundlagen geschaffen haben, ist es an der Zeit, alles zusammenzufügen. Erstellen Sie E-Mail-Kampagnen in Ihrem CRM, richten Sie Ihre Workflows ein und automatisieren Sie Folgeaktionen auf Basis der Kundenreaktionen.

Wie ClickUp hilft

aufgaben und E-Mails an Teammitglieder aus der Aufgabenansicht von ClickUp zuweisen

Die E-Mail in der ClickUp-App ist ein vielseitiger Kampagnen-Builder, mit dem Sie E-Mail-Workflows aus ClickUp heraus erstellen können. Sie können ihn mit Ihrem E-Mail-Anbieter verknüpfen, E-Mails verfassen und planen sowie E-Mail-Automatisierungs-Workflows ausführen.

Bonus-Tipp: Erstellen Sie eine "Tafel "-Ansicht all Ihrer Kunden basierend auf dem Workflow-Status, um zu sehen, in welchem Stadium der CRM-Kampagne sich Ihre Kunden befinden.

Richten Sie Dashboards zur Verfolgung von KPIs ein

Nun kommen wir zum letzten Schritt - der Erstellung von Dashboards und Berichten, um den Fortschritt Ihrer Kampagne zu verfolgen und zu visualisieren. Da die meisten CRM-Kampagnen über einen langen Zeitraum laufen, können Sie diese Analysen nutzen, um Ihre Kampagne zu verfeinern und ihre Effektivität zu verbessern.

Ausführliche Berichte über den Erfolg Ihrer Kampagne sind auch ein guter Weg, um die Zustimmung der Stakeholder für weitere Kampagnen oder mehr Ressourcen in der Zukunft zu erhalten.

Wie ClickUp hilft

verschaffen Sie sich einen Überblick über den Fortschritt Ihres Projekts mit benutzerdefinierten ClickUp Dashboards

ClickUp bietet Echtzeit-Reporting-Funktionen und erweiterte Datenvisualisierungsfunktionen, mit denen Sie den Fortschritt Ihrer Kampagne verfolgen können. Dazu gehören Details wie Leads in der Pipeline, generierter Umsatz und mehr. Sie können auch benutzerdefinierte Diagramme erstellen, um die Berichte genau so anzuzeigen, wie Sie es wünschen.

Bonus-Tipp: Erstellen Sie eine ClickUp Dashboard mit benutzerdefinierten Tabellen und Diagrammen, um den Projekt-Tracker Ihrer Kampagne und den wöchentlichen Kampagnenfortschritt an einem Ort anzuzeigen.

Smartere CRM-Kampagnen mit ClickUp durchführen

CRM-Kampagnen können Ihnen dabei helfen, Kunden zu akquirieren, zu pflegen und zu binden. Dabei hängt viel von der CRM-Plattform ab, die Sie wählen. Suchen Sie zum Beispiel nach einer persönliches CRM-Tool oder ein SaaS-CRM-Werkzeug ? Ist Ihr CRM-Tool auch nur ein Ort, an dem Sie Ihre Kundendatenbank einsehen können, oder wird Ihr Team es zur Pflege von Leads und zur Verfolgung von Projekten nutzen?

Wenn Sie sich in der Anfangsphase Ihres Unternehmenswachstums befinden, ist es immer ratsam, eine CRM-Software zu wählen, die sich mit Ihrem Unternehmen skalieren lässt - auf diese Weise können Sie die erweiterten Funktionen nutzen, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Für viele Vermarkter endet die Suche mit ClickUp CRM . Es ist ein All-in-One-Tool, das Ihre CRM-Kampagnen ausführt und Funktionen wie Projekt- und Dokumentenmanagement in einem einzigen Dashboard enthält. Mit ClickUp CRM muss Ihr Team nie mehr zwischen verschiedenen Tools wechseln.

Geben Sie ClickUp heute ausprobieren!