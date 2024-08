12 beste Vorlagen für Drip-Kampagnen für effektives E-Mail-Marketing

Wenn Sie ein Rap-Fan sind, könnte der Begriff "Drip" Sie zu der Annahme verleiten, dass wir in diesem Artikel über hochwertige Modemarken, teuren Schmuck und luxuriöse Lebensstile sprechen werden. Und obwohl wir nichts ansprechen werden, was im materiellen Sinne modisch cool ist, werden wir über eine sehr coole Kommunikationsstrategie sprechen: E-Mail-Drip-Kampagnen. 😎

Diese Kampagnen können, wenn sie richtig ausgeführt werden, für Unternehmen äußerst vorteilhaft sein, da sie Folgendes mit sich bringen höhere Klick- und Öffnungsraten im Vergleich zu einmalig gesendeten E-Mails.

Außerdem sind Drip-E-Mail-Kampagnen so konzipiert, dass sie relevante Informationen zum richtigen Zeitpunkt liefern, was hilfreich ist, um den Kunden dort abzuholen, wo er sich im customer Journey und an jedem Punkt des Verkaufstrichters.

Um Ihnen bei Ihrer Arbeit zu helfen und erfolgreiche E-Mail-Kampagnen zu erstellen, finden Sie hier 12 nützliche Vorlagen für Drip-Kampagnen, zusammen mit einem projekt-Management-Tool um Ihr E-Mail-Marketing auf Kurs zu halten!

Was ist eine E-Mail-Drip-Kampagne?

E-Mail-Drip-Kampagnen sind eine Reihe von automatisierten E-Mails, die als Reaktion auf die Aktionen eines Benutzers an eine Liste von Abonnenten gesendet werden. Basierend auf einer Reihe vorher festgelegter Parameter werden diese E-Mails in einer bestimmten Reihenfolge versendet und zu einem bestimmten Zeitpunkt zugestellt festgelegten Zeitplan .

In einem realen Szenario würde eine E-Mail-Drip-Kampagne etwa so aussehen:

Eine Person wird ein Abonnent Ihrer E-Mail-Liste, und nach der Anmeldung senden Sie ihr eine erste E-Mail (in den meisten Fällen eine Willkommensnachricht)

Ein paar Tage später, in der Regel zwei bis drei Tage, senden Sie eine zweite E-Mail, in der Sie Ihre beliebtesten Funktionen vorstellen, wenn ein Produkt oder eine Dienstleistung im Mittelpunkt Ihres Geschäfts steht

Nach etwa fünf Tagen senden Sie eine dritte E-Mail mit einem CTA, der die Empfänger dazu auffordert, eine Demo zu buchen, sich für eine kostenlose Testversion anzumelden oder einfach einen Kauf zu tätigen

Welchen Vorteil hat es also, so viel Aufwand in das Versenden von E-Mails zu stecken? Nun, es gibt viele! Mit der richtigen Drip-E-Mail-Kampagne und Drip-Kampagnen-Software erreichen Sie Folgendes:

Erstellen Sie personalisierte und zielgerichtete Kommunikation

Pflegen Sie Leads und Kunden injeder Phase der Customer Journey Einrichtenautomatisierung undverbesserung der Produktivität Eine konsistente und zeitnahe Kommunikation zu etablieren

Steigern Sie Engagement, Konversions- und Bindungsraten

Gewinnen Sie wertvolle und messbare Erkenntnisse über Ihre E-Mail-Marketingbemühungen

Und mehr

Beispiel für einen E-Mail-Kampagnen-Workflow, der mit ClickUp Whiteboards erstellt wurde

Um das E-Mail-Marketing-Management zu vereinfachen, gibt es Projektmanagement und e-Mail-Test-Tools sowie eine Reihe von Drip-E-Mail-Vorlagen zur Verfügung, mit denen Sie Zeit sparen und hochwertige Drip-E-Mails versenden können.

Stimmen Sie sich effektiv mit Ihrem Team ab, vereinfachen Sie die Planung von Inhalten und die Verfolgung der E-Mail-Performance und optimieren Sie Ihre E-Mail marketing-Workflows mit der ClickUp-Vorlage für E-Mail-Marketing-Kampagnen

PRO TIPP Entwerfen Sie einen nahtlosen und systematischen E-Mail-Kampagnen-Workflow in ClickUp-Whiteboards und verwenden Sie die ClickUp E-Mail-Marketing-Vorlage um die Zusammenarbeit im Team zu verbessern und E-Mail-Marketing-Workflows zu rationalisieren.

12 Vorlagen für E-Mail-Drip-Kampagnen zur Steigerung von Öffnungsrate und Engagement

Hier finden Sie 12 Beispiele für E-Mail-Drip-Kampagnen, die Ihnen den Start Ihrer Kampagne erleichtern und Ihnen Ideen für Ihr Messaging und Ihre Strategie liefern!

1. Willkommens-E-Mail-Drip-Kampagne

Willkommens-E-Mails werden schon seit Jahrzehnten als erste Nachricht in e-Mail-Marketing-Trichter sie dienen dazu, neue Abonnenten zu begrüßen und ihnen ein Unternehmen, ein Produkt oder eine Dienstleistung vorzustellen. Außerdem sind sie dafür bekannt, dass sie den Ton für die gesamte zukünftige Kommunikation eines Unternehmens angeben.

Wenn sie im Format einer E-Mail-Drip-Sequenz verwendet werden, können Willkommens-E-Mails einen Teil der erfolgreichsten Blog-Posts eines Unternehmens oder hoch relevante Inhalte wie nützliche Anleitungen und Fallstudien enthalten. Und wenn Sie sich großzügig fühlen, können Sie auch ein Geschenk wie einen Rabattcode einfügen.

Starten Sie Ihre E-Mail-Kampagne auf die richtige Weise, indem Sie die Drip-Kampagnen-Vorlage von ClickUp . Starten Sie schneller mit einer strukturierten Gliederung und erstellen Sie Ihre Willkommens-E-Mail und andere Drip-E-Mails einfach in ClickUp Docs. Diese Vorlage enthält außerdem drei weitere Seiten für Drip-E-Mail-Kampagnen, z. B. für Werbeangebote, Verlängerungsbenachrichtigungen und Abonnements.

Das Beste daran ist, dass diese Vorlage anpassbar ist. Bearbeiten Sie die gesamte Seite, fügen Sie eigene Texte hinzu, betten Sie Links und Bilder ein und vieles mehr.

Diese Drip-Kampagne vorlage bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Folge von von vorgeplanten, automatisierten E-Mails an bestehende und neue Kunden zu senden, um die Interaktion und den Verkauf zu fördern

PRO TIPP Da diese Vorlage in ClickUp Docs können Sie und Ihr Team Folgendes nutzen ClickUp AI um Ihre Texte zu erstellen, zu bearbeiten, zusammenzufassen und sogar zu verbessern. Darüber hinaus können Sie und Ihre Teams mit ClickUp Docs innerhalb von Doc-Seiten zusammenarbeiten - die Änderungen werden in Echtzeit angezeigt und Sie können zugewiesene Kommentare hinterlassen, um Fragen zu klären. Die KI-Funktion von ClickUp hilft Ihnen bei der Feinabstimmung Ihrer Nachrichten, während die Kollaborationsfunktionen den Feedback-Prozess beschleunigen, damit Sie E-Mails schneller versenden können.

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verfeinern

Weitere Ideen für die Gestaltung von Willkommens-E-Mails finden Sie in den folgenden Beispielen für Drip-Kampagnen:

EMAIL 1 **_Betreff: Willkommen bei [Name Ihres Unternehmens]! Sehr geehrter [Vorname], Herzlich willkommen bei [Ihr Firmenname] - wir freuen uns, Sie an Bord zu haben!

Bei [Name Ihres Unternehmens] sind wir begeistert von [Was Ihr Unternehmen tut oder anbietet]. Unsere Mission ist es, [Ihr Unternehmensleitbild].

In den nächsten Wochen werden wir Ihnen eine Reihe von E-Mails schicken, damit Sie sich mit unserem Unternehmen, unseren Produkten/Dienstleistungen und unserem Team vertraut machen können. Sie können Folgendes erwarten: [Kurzbeschreibung der ersten E-Mail der Serie] [Kurze Beschreibung der zweiten E-Mail in der Serie] [Kurze Beschreibung der dritten E-Mail in der Serie]

Wenn Sie Fragen, Bedenken oder Feedback haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Unser Team ist für Sie da, um Sie bei jedem Schritt zu unterstützen.

Vielen Dank, dass Sie sich für [Name Ihres Unternehmens] entschieden haben!

Mit freundlichen Grüßen, [Ihr Name][Ihr Firmenname]

EMAIL 2 Betreff: Willkommen bei [Ihr Firmenname]_

Hallo [Vorname]!

Als neues Mitglied unserer Gemeinschaft wollten wir uns bei Ihnen melden und Ihnen einige Tipps geben, die Ihnen den Einstieg in [Name Ihres Unternehmens] erleichtern.

Hier sind drei Dinge, die Sie tun können, um das Beste aus Ihrer Mitgliedschaft zu machen: 1. Richten Sie Ihr Konto ein: Stellen Sie sicher, dass Sie Zugang zu allen unseren Tools und Ressourcen haben, indem Sie Ihr Konto einrichten. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.

2. Erkunden Sie unsere Produkte/Dienstleistungen: Wir bieten eine Reihe von [Produkten/Dienstleistungen] an, um Sie dabei zu unterstützen, [was Ihre Produkte/Dienstleistungen für sie tun können]. Nehmen Sie sich die Zeit, unser Angebot zu durchstöbern und zu sehen, was zu Ihnen passt.

3. Verbinden Sie sich mit unserer Gemeinschaft: Unsere Gemeinschaft besteht aus [derjenigen, aus der Ihre Gemeinschaft besteht].

Tauschen Sie sich mit anderen Mitgliedern aus, teilen Sie Ihre Erfahrungen und lernen Sie voneinander.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, zögern Sie bitte nicht, sich an uns zu wenden. Wir sind hier, um Sie bei jedem Schritt zu unterstützen!

[Signatur]

EMAIL 3 Betreff:_ Tipps und Tricks für [Name Ihres Unternehmens]_

Hallo [Vorname],

Wir haben einige Tipps zusammengestellt, die Ihnen helfen sollen, produktiver und effizienter zu arbeiten, während Sie unsere Produkte/Dienstleistungen nutzen:

[Tipp 1]: [Kurze Beschreibung von Tipp 1] [Tipp 2]: [Kurze Beschreibung von Tipp 2] [Tipp 3]: [Kurze Beschreibung von Tipp 3]

Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Unser Team ist für Sie da und unterstützt Sie bei jedem Schritt!

[Signatur]

EMAIL 4 Subject: Danke, dass Sie sich für [Name Ihres Unternehmens] entschieden haben

Hallo [Vorname],

Vielen Dank, dass Sie sich für uns als Ihr [Angebot Ihres Unternehmens] entschieden haben!

Wir sind bestrebt, Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und geben Sie uns ein Feedback, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen: [Link zur Umfrage].

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

[Unterschrift]

2. E-Mail-Tropfkampagne für Warenkorbabbrüche

E-Mail-Drip-Kampagnen, die sich an potenzielle Kunden richten, die den Kauf der Artikel in ihrem Einkaufswagen nicht abgeschlossen haben, können dazu beitragen, entgangene Umsätze wiederzugewinnen und die Abbruchraten im E-Commerce zu bekämpfen, die laut Baymard-Institut kann bis zu 69 % betragen.

In den meisten Fällen bestehen diese Drip-Kampagnen aus etwa drei E-Mails, wobei die erste eine Erinnerung an die Artikel im abgebrochenen Einkaufswagen ist, die zweite eine Art Angebot präsentiert und die dritte eine letzte Erinnerung an den Einkaufswagen sowie das Angebot ist.

Denken Sie daran, dass Sie bei der Gestaltung Ihrer E-Mail-Drip-Kampagne für abgebrochene Warenkörbe keine übermäßig werblichen und/oder komplizierten Formulierungen verwenden sollten, sondern stattdessen eine subtile Erinnerung oder Nachbereitung anstreben.

Hier ein Beispiel für eine E-Mail-Drip-Kampagne, die Ihre Kunden daran erinnern soll, ihren Einkaufswagen erneut zu besuchen:

EMAIL 1 Betreff: Erinnerung: Ihr Einkaufswagen wartet! Hallo [Vorname],

Wir haben bemerkt, dass Sie einige Artikel in Ihrem Warenkorb gelassen haben, ohne Ihren Einkauf abzuschließen. Wir verstehen, dass das Leben sehr hektisch sein kann, aber wir möchten nicht, dass Sie die tollen Produkte, an denen Sie interessiert waren, verpassen.

Hier ist eine kurze Erinnerung an die Artikel, die Sie in Ihrem Warenkorb gelassen haben:

Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3

Lassen Sie sich diese fantastischen Produkte nicht entgehen - schließen Sie Ihren Kauf noch heute ab!

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Unser Team ist immer für Sie da.

[Signature]

EMAIL 2 **_Subject: Letzte Erinnerung: Verpassen Sie nicht Ihren Einkaufswagen und den Deal!

Hi [Vorname]!

Sie haben noch Artikel in Ihrem Einkaufswagen, und als Dankeschön für Ihr Interesse an unseren Produkten bieten wir Ihnen einen [Rabattcode/Gratisversand/anderer Deal], den Sie an der Kasse verwenden können.

Hier ist eine kurze Erinnerung an die Artikel, die sich noch in Ihrem Warenkorb befinden:

Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3

Lassen Sie sich diese Artikel nicht entgehen. Verwenden Sie den Rabattcode und schließen Sie Ihren Kauf noch heute ab!

[Signature]

Bonus: Ankündigungsvorlagen & Newsletter-Vorlagen!

3. Reengagement-E-Mail-Drip-Kampagne

Das Hauptziel im Marketing ist es, Menschen zum Handeln zu bewegen, vor allem, wenn diese Menschen in letzter Zeit keine Käufe getätigt oder Ihre E-Mail-Marketingnachrichten nicht einmal geöffnet haben.

Um inaktive Kunden/Abonnenten wieder einzubinden, ist eine Re-Engagement-Drip-Kampagne der richtige Weg.

In dieser Kampagne können Sie z. B. ein Wiederverkaufsangebot machen, Verbesserungen an Ihrem Produkt/Dienstleistung erwähnen oder die Vorteile Ihres Produkts/Dienstleistung auflisten. Achten Sie nur darauf, dass Sie freundlich und respektvoll bleiben.

Denken Sie auch daran, dass es ausreicht, eine Re-Engagement-Drip-Kampagne pro Empfänger zu versenden, und wenn dieser kein Interesse daran zeigt, ist es an der Zeit, ihn aus Ihrer Kontaktliste zu entfernen.

Hier ist ein Beispiel für eine Drip-Kampagne zur Wiederansprache und Reaktivierung von Kunden:

EMAIL 1 _Betreff: Kommen Sie zurück und sparen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf

{Hallo {Kundenname}}, {}

Wir vermissen Sie!

als geschätzter Kunde möchten wir uns bei Ihnen mit einem besonderen Comeback-Angebot bedanken

nur für eine begrenzte Zeit sparen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf bei uns. Verwenden Sie den Code "Code" an der Kasse, um Ihren Rabatt zu erhalten

lassen Sie sich diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen. Wir können es kaum erwarten, Sie bei uns wiederzusehen!

[Unterschrift]

EMAIL 2 Subject: Aufregende Neuigkeiten! Unser Produkt/Dienstleistung wurde gerade besser Hallo [Kundenname]!

Wir bei [Firmenname] verbessern unsere Produkte/Dienstleistungen ständig, um Ihnen das beste Erlebnis zu bieten. Wir freuen uns, Ihnen einige der Verbesserungen mitteilen zu können, die wir seit Ihrem letzten Besuch vorgenommen haben.

[Fügen Sie spezifische Verbesserungen ein, wie z. B. schnellerer Versand, verbesserte Materialien, erweiterte Funktionen usw. ]

Wir sind sicher, dass diese Änderungen einen großen Unterschied in Ihrer Erfahrung mit uns machen werden. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihr Feedback zu unseren jüngsten Verbesserungen geben.

[Signatur]

EMAIL 3 Betreff: Vergessen Sie nicht unsere herausragenden Produkt-/Dienstleistungsvorteile

Hallo [Kundenname],

Wir hoffen, dass diese Nachricht Sie bei guter Gesundheit und guter Laune erreicht!

Als geschätzter Gönner von [Firmenname] möchten wir die außergewöhnlichen Vorteile unseres Produkts/unserer Dienstleistung noch einmal betonen.

Unsere Angebote bieten unvergleichliche Vorteile wie Komfort, Zuverlässigkeit, Qualität, Erschwinglichkeit usw., und unser Team ist ständig bestrebt, sie zu verbessern und zu erneuern, um Ihnen das ultimative Kundenerlebnis zu bieten.

Wir wissen, dass Sie zahlreiche Möglichkeiten haben - vielen Dank, dass Sie sich für uns entschieden haben, und wir freuen uns darauf, Sie bald wieder bedienen zu dürfen!

[Signatur]

4. Lead Nurturing E-Mail-Drip-Kampagne

Indem Sie Ihre Zielgruppe durch den Verkaufsprozess begleiten, bauen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit auf und bringen sie dem Endziel näher: dem Kaufabschluss.

Dieses bildliche Händchenhalten kann erfolgen durch CRM-Arbeitsablauf lead-Nurturing-Kampagnen, die den Nutzen Ihres Produkts/Ihrer Dienstleistung effektiv erklären sollten.

Als erste E-Mail in Ihrer Lead-Nurturing-Drip-Kampagne könnten Sie Informationsmaterial versenden. In der darauffolgenden E-Mail sollten Sie einige soziale Beweise einfügen, z. B. Erfolgsgeschichten Ihrer bestehenden Kunden. Und als dritte und möglicherweise letzte E-Mail können Sie ein spezielles Angebot versenden, um das Ganze abzurunden.

Hier finden Sie ein Beispiel für eine E-Mail-Drip-Kampagne zur Pflege von Kundenkontakten:

EMAIL 1 Subject: [Thema] 101: Alles, was Sie wissen müssen

Hallo [Lead Name]

Vielen Dank für Ihr Interesse an [Name Ihres Unternehmens] und [Ihr Produkt/Ihre Dienstleistung]. Wir wissen, dass das Verständnis von [Thema] überwältigend sein kann, daher haben wir einen umfassenden Leitfaden zusammengestellt, der Ihnen hilft, sich in diesem komplexen Thema zurechtzufinden.

[Fügen Sie eine kurze Zusammenfassung des Schulungsmaterials ein, z. B. einen Blogbeitrag, ein E-Book, ein Whitepaper oder ein Video.]

Wir hoffen, dass Sie dieses Material hilfreich finden, wenn Sie mehr über das Thema erfahren möchten. Wenn Sie Fragen haben oder mehr über unsere Angebote erfahren möchten, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

[Signatur]

EMAIL 2 Subject: Hear From Our Satisfied Customers Hallo [Lead Name]!

Wir wissen, dass die Wahl eines [Produkt/Dienstleistung]-Anbieters eine schwierige Entscheidung sein kann, und wir möchten Ihnen diesen Prozess erleichtern. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen einige Erfahrungsberichte unserer zufriedenen Kunden vorstellen.

[Fügen Sie Kundenstimmen ein, die bestimmte Vorteile und positive Erfahrungen mit Ihrem Produkt/Ihrer Dienstleistung hervorheben.]

Wir hoffen, dass die Aussagen unserer zufriedenen Kunden Sie in Ihrer Entscheidung für [Firmenname] bestärken. Wenn Sie Fragen haben oder mehr über unser Angebot erfahren möchten, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren!

[Unterschrift]

EMAIL 3 Betreff: [Ihr Firmenname] Exklusives Angebot nur für Sie Hallo [Lead Name]!

Wir freuen uns über Ihr Interesse an [Name Ihres Unternehmens] und möchten Ihnen als Dankeschön für Ihr Interesse an unseren Angeboten ein besonderes Angebot machen.

Nur für eine begrenzte Zeit bieten wir [spezielles Angebot, wie z. B. einen Rabatt, eine kostenlose Testversion oder eine Beratung] für neue Kunden, die sich bis zum [Datum] anmelden. Verwenden Sie einfach den Code [Code] an der Kasse, um Ihr Angebot in Anspruch zu nehmen.

Wir hoffen, dass dieses exklusive Angebot Ihnen hilft, den nächsten Schritt auf Ihrer Reise mit [Firmenname] zu machen!

[Unterschrift]

5. Ereignisbasierte E-Mail-Drip-Kampagne

Die Förderung eines Ereignisses, insbesondere wenn es sich um ein großes Ereignis handelt, erfordert die Planung von mehr als einer E-Mail in Ihrem marketing-Kalender . Das Versenden einer ereignisbasierten E-Mail-Drip-Kampagne ist also die beste Lösung.

Mit dieser Art von Kampagnen können Sie die Teilnehmerliste erweitern und Kommunikation vor und nach der Veranstaltung versenden.

Für die erste E-Mail in Ihrer ereignisbasierten E-Mail-Drip-Kampagne können Sie z. B. eine "Save the date"-Nachricht verwenden, auf die dann die eigentliche Einladung folgt.

Kurz vor der Veranstaltung senden Sie eine E-Mail mit allen notwendigen Informationen und dann eine mit einer Erinnerung.

Was die Kommunikation nach der Veranstaltung betrifft, so kann dies eine Dankesnachricht für die Teilnahme mit einer Zusammenfassung der Veranstaltung und einem Link zu einem Formular sein, mit dem Sie das Feedback der Teilnehmer einholen können.

Bonus:_ Marketing-Kalender-Software !

Hier ist ein Beispiel für eine Drip-Kampagne für ereignisbasierte E-Mails:

EMAIL 1 Betreff: Save the Date - [Veranstaltungsname] Hallo [Vorname],

Markieren Sie Ihren Kalender - wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass [Name des Unternehmens] am [Datum der Veranstaltung] ein [Name der Veranstaltung] veranstaltet und wir würden uns freuen, wenn Sie dabei wären!

\Fügen Sie kurze Details über die Veranstaltung hinzu, wie z. B. den Ort, das Thema und bemerkenswerte Redner oder Aktivitäten.]

Wir werden Ihnen bald weitere Informationen über die Veranstaltung zukommen lassen, aber merken Sie sich schon jetzt den Termin vor und halten Sie in den nächsten Wochen Ausschau nach unserer offiziellen Einladung!

[Signatur]

EMAIL 2 Subject: Wichtige Informationen über [Name des Ereignisses] Hallo [Vorname],

Da [Name der Veranstaltung] schnell näher rückt, wollten wir sicherstellen, dass Sie alle notwendigen Informationen haben, um Ihr Erlebnis so angenehm wie möglich zu gestalten.

fügen Sie alle wichtigen Details hinzu, wie z. B. Hinweise zum Parken, Informationen zur Barrierefreiheit, Wegbeschreibungen oder Sonderwünsche.[Vorname]

Sollten Sie Fragen oder Bedenken haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns darauf, Sie bald zu sehen!

[Unterschrift]

EMAIL 3 **S_ubject: Nicht vergessen - [Veranstaltungsname] ist diese Woche! Hallo [Vorname],

Nur eine freundliche Erinnerung, dass [Name der Veranstaltung] diese Woche stattfindet! Wir können es nicht erwarten, euch dort zu sehen.

[Fügen Sie eine kurze Erinnerung an die Details der Veranstaltung und wichtige Informationen ein.]

Wenn Sie noch nicht zugesagt haben, tun Sie dies bitte bis zum [Zusagefrist], um sich Ihren Platz zu sichern.

[Unterschrift]

EMAIL 4 _Subject: Vielen Dank für Ihre Teilnahme an [Name der Veranstaltung]* Hallo [Vorname],

Wir hoffen, dass Ihnen [Veranstaltungsname] gefallen hat!

[Fügen Sie Highlights oder bemerkenswerte Momente der Veranstaltung hinzu.]

Wir legen großen Wert auf Ihre Meinung und würden uns freuen, wenn Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen könnten, um uns Ihr Feedback mitzuteilen.

[Fügen Sie einen Link zu einer Umfrage oder einem Feedback-Formular ein.] Ihr Feedback wird uns helfen, uns zu verbessern und weiterhin hochwertige Veranstaltungen anzubieten. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Zeit und Ihre Anregungen.

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und hoffen, Sie bei unseren künftigen Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie in Kontakt und folgen Sie uns auf [Social Media Platform] für Updates und Neuigkeiten!

[Signatur]

6. E-Mail-Drip-Kampagne zur Einschulung

Nach dem Kauf eines Produkts oder der Anmeldung für eine Dienstleistung benötigen die meisten Menschen ein Onboarding, wenn das Produkt/die Dienstleistung auch nur ein bisschen komplex ist.

Dieser Onboarding-Prozess kann auch mit einer Onboarding-E-Mail-Drip-Kampagne abgeschlossen werden, die in der Regel aus einer Einführung, einer Anleitung zur Nutzung sowie einem Rabattcode oder einer anderen Form von Geschenk für neue Kunden/Nutzer besteht.

Onboarding-E-Mail-Drip-Kampagnen erleichtern den Kunden/Nutzern den Einstieg, versichern ihnen, dass sie die richtige Wahl getroffen haben, und ermutigen sie, bei Ihrem Unternehmen zu bleiben.

Und obwohl sie einige Ähnlichkeiten mit Willkommens-E-Mail-Drip-Kampagnen aufweisen, unterscheiden sich Onboarding-E-Mail-Drip-Kampagnen insofern, als dass sie sich mehr auf die Bereitstellung praktischer Informationen als auf eine herzliche Begrüßung konzentrieren.

Hier ist ein Beispiel für eine E-Mail-Drip-Kampagne für die Kundeneinführung:

EMAIL 1 *_Betreffzeile: Willkommen bei [Name Ihres Produkts/Ihrer Dienstleistung]

Hallo [Vorname],

Willkommen bei [Name Ihres Produkts/Ihrer Dienstleistung]!

Unser Ziel ist es, Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Aus diesem Grund haben wir eine Reihe von E-Mails erstellt, die Sie durch den Prozess führen und Tipps sowie einen speziellen Rabattcode als Zeichen unserer Wertschätzung enthalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für uns entschieden haben!

[Signatur]

EMAIL 2 Betreffzeile: Erste Schritte mit [Name Ihres Produkts/Ihrer Dienstleistung]_

Hallo [Vorname],

Nachdem Sie nun die Gelegenheit hatten, [Name Ihres Produkts/Ihrer Dienstleistung] kennenzulernen, möchten wir Ihnen gerne bei Ihren ersten Schritten helfen.

Zunächst einmal sollten Sie wissen, dass [Hauptmerkmale oder Vorteile einfügen]. Diese Merkmale werden Ihnen helfen, das Hauptziel von [Name Ihres Produkts/Ihrer Dienstleistung] zu erreichen. Wir haben eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammengestellt, die Sie durch die Verwendung dieser Funktionen führt.

\Schritt-für-Schritt-Anleitung oder Video-Tutorial-Link einfügen]

Wir hoffen, dass diese Anleitung hilfreich für Sie ist. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Support-Team!

[Signatur]

EMAIL 3 Betreffzeile: Exklusiver Rabatt für neue [Name Ihres Produkts/Dienstleistung] Kunden_

Hallo [Vorname],

Als Dankeschön dafür, dass Sie sich für [Name Ihres Produkts/Ihrer Dienstleistung] entschieden haben, freuen wir uns, Ihnen einen exklusiven Rabattcode für Ihren nächsten Einkauf anbieten zu können!

Verwenden Sie den Code [Rabattcode] an der Kasse, um [Rabattprozentsatz oder Geschenk einfügen] zu erhalten. Dieser Code ist nur für den nächsten [Zeitraum einfügen] gültig, also stellen Sie sicher, dass Sie ihn verwenden, bevor er abläuft!

[Unterschrift]

7. Cross-Sell/Upsell-E-Mail-Drip-Kampagne

Es ist nicht neu, dass einen bestehenden Kunden zu halten, kostet weniger als die Gewinnung eines neuen Kunden, was bedeutet, dass Cross-Sell- oder Up-Sell-Drip-Kampagnen dazu beitragen können, Ihr Budget zu schonen.

In der ersten E-Mail Ihrer Cross-Sell- oder Up-Sell-Drip-Kampagne sollten Sie oder Ihr Vertriebsteam Produkte/Dienstleistungen oder Upgrades vorstellen, die zu den vom Empfänger erworbenen Produkten passen, und die Vorteile des Angebots erläutern.

Schaffen Sie dann in einer Folge-E-Mail ein Gefühl der Dringlichkeit mit Formulierungen wie "zeitlich begrenzter Rabatt", "schnell ausverkauft" usw., damit der Empfänger eher geneigt ist, das Angebot anzunehmen.

Achten Sie darauf, dass Ihre Kampagne kurz nach dem Kauf eines Kunden ausgelöst wird, um maximale Wirksamkeit zu erzielen.

Hier finden Sie E-Mail-Vorlagen, mit denen Sie Ihre eigenen Cross-Sell- und Up-Sell-E-Mail-Kampagnen erstellen können:

EMAIL 1 **Betreffzeile: Verbessern Sie noch heute Ihr [Produkt-/Dienstleistungsname] Erlebnis! Hallo [Vorname],

Als geschätzter Kunde von [Produkt-/Dienstleistungsname] möchten wir Ihnen einige aufregende neue Optionen anbieten, um Ihre Erfahrungen mit uns zu verbessern. Wir haben sorgfältig einige Produkte/Dienstleistungen oder Upgrades ausgewählt, von denen wir glauben, dass sie eine perfekte Ergänzung zu Ihrem aktuellen Kauf darstellen.

Hier sind ein paar unserer Empfehlungen:

[Liste der kostenlosen Produkte/Dienstleistungen oder Upgrades mit Beschreibungen einfügen]

Diese Ergänzungen werden Ihre Erfahrung mit uns durch [Vorteile einfügen] auf die nächste Stufe heben. Sie können jede dieser Optionen ganz einfach zu Ihrem bestehenden Kauf hinzufügen, indem Sie auf den unten stehenden Link klicken.

[Call-to-Action-Button oder Link einfügen]

Wir danken Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung und hoffen, dass Sie die zusätzlichen Vorteile dieser Produkte/Dienstleistungen oder Upgrades genießen!

[Unterschrift]

EMAIL 2 Betreffzeile: Verpassen Sie es nicht! Zeitlich begrenztes Angebot für [Kostenloses Produkt/Dienstleistung oder Upgrade]_

Hallo [Vorname]!

Gute Nachrichten! Für eine begrenzte Zeit bieten wir einen Sonderrabatt auf das kostenlose Produkt/den kostenlosen Service oder das Upgrade an, das wir in unserer letzten E-Mail vorgeschlagen haben. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit für Sie, zusätzliche Vorteile und Funktionen zu einem noch besseren Preis zu genießen.

Warten Sie nicht zu lange! Dieses Angebot ist nur für den nächsten [Zeitrahmen einfügen] verfügbar. Hier ist der Link, über den Sie das kostenlose Produkt/den kostenlosen Service oder das Upgrade zu Ihrem bestehenden Kauf hinzufügen können:

[Call-to-Action-Button oder Link einfügen]

Wir sind davon überzeugt, dass dies Ihre Erfahrung mit uns noch verbessern wird, und wir möchten nicht, dass Sie sich diese besondere Gelegenheit entgehen lassen. Vielen Dank, dass Sie ein geschätzter Kunde von [Produkt-/Dienstleistungsname] sind!

[Unterschrift]

8. Empfehlung E-Mail-Drip-Kampagne

Empfehlungs-E-Mail-Drip-Kampagnen haben viele Ähnlichkeiten mit Cross-Sell/Upsell-E-Mail-Drip-Kampagnen und können sowohl für Leads als auch für bestehende Kunden eingesetzt werden.

Bei Bestandskunden sollten diese Kampagnen ausgelöst werden, wenn ein Kauf getätigt wurde, und aus E-Mails mit hochrelevanten Produkt-/Dienstleistungsempfehlungen auf der Grundlage des Kaufs bestehen.

Bei Neukunden hingegen können Sie diese Empfehlungen auf Produkte stützen, die sie auf Ihrer Website angesehen und/oder auf ihrer Wunschliste hinterlassen haben.

Mit Empfehlungs-E-Mail-Drip-Kampagnen können Sie nicht nur die Konversionsrate erhöhen, sondern auch dafür sorgen, dass sich Leads und Kunden besonders angesprochen fühlen, da Sie personalisierte E-Mails und Empfehlungen versenden und ihre Bedürfnisse vorwegnehmen, anstatt einfach nur Ihr teuerstes oder profitabelstes Produkt oder Ihre profitabelste Dienstleistung zu empfehlen.

Hier finden Sie E-Mail-Vorlagen, mit denen Sie Ihre eigenen Empfehlungs-E-Mails erstellen können:

EMAIL 1 Betreff: Empfohlene Produkte nur für Sie!_

Hallo [Vorname]!

Vielen Dank für Ihren jüngsten Einkauf bei [Firmenname]. Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem Produkt zufrieden sind und möchten Ihnen einige ähnliche Produkte empfehlen, die Ihnen gefallen werden!

Sehen Sie sich unsere Kollektion von [verwandten Produkten] an. Wir bieten derzeit einen [Rabatt/Promotion] auf diese Artikel an.

Kaufen Sie jetzt ein und verwenden Sie den Code [code] an der Kasse, um Ihren Rabatt zu erhalten!

[Unterschrift]

EMAIL 2 Thema: Bestseller in [Produktkategorie]_

Hallo [Vorname], Wir hoffen, dass Ihnen Ihr neuer Einkauf bei [Firmenname] gefällt. Als geschätzter Kunde möchten wir Ihnen einige unserer Bestseller in der Kategorie [Produktkategorie] empfehlen.

Zu unseren Top-Empfehlungen gehören [Produkt 1], [Produkt 2] und [Produkt 3]. Diese Artikel werden von unseren Kunden hoch bewertet und wir glauben, dass sie auch Ihnen gefallen werden!

Vergessen Sie nicht, dass wir für alle Bestellungen über [Betrag] einen kostenlosen Versand anbieten.

Danke, dass Sie sich für [Firmenname] entschieden haben!

[Unterschrift]

9. E-Mail-Kampagne zum Abbestellen

Wenn Sie sehen, dass sich die Beziehung zu einem Kunden dem Ende zuneigt, sei es, weil er sich abgemeldet hat, oder weil er sich einfach nicht mehr engagiert, können Sie einen letzten Versuch unternehmen, ihn durch eine Abmelde-E-Mail-Tropfkampagne zurückzugewinnen.

Die Kampagne kann einfach sein, mit einer "Wir bedauern, dass Sie gehen" Nachricht als Hauptpunkt der ersten E-Mail. Danach sollten Sie maximal ein bis zwei Follow-up-E-Mails versenden - eine, um Feedback über die Erfahrungen des Kunden und Verbesserungsmöglichkeiten einzuholen, und eine, um ihn daran zu erinnern, dass er sich jederzeit wieder anmelden kann.

OPTION 1 Betreff: Es tut uns leid, dass Sie gehen Hallo [Vorname],

Wir schätzen Ihre Privatsphäre und verstehen, dass zu viele E-Mails überwältigend sein können.

Folgen Sie uns in den sozialen Medien oder besuchen Sie unseren Blog, um auf dem Laufenden zu bleiben. Wir danken Ihnen für Ihre bisherige Unterstützung und hoffen, dass Sie auch auf andere Weise mit uns in Verbindung bleiben werden.

[Signature]

OPTION 2 Subject: Wir würden gerne Ihr Feedback hören

Hallo [Vorname],

Wir haben bemerkt, dass Sie sich vor kurzem von unserer E-Mail-Liste abgemeldet haben, und wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um ein Feedback zu Ihren Erfahrungen mit uns einzuholen.

Wir wissen, dass jeder Mensch andere Bedürfnisse hat, und wir würden gerne wissen, was wir hätten besser machen können, um Sie bei der Stange zu halten. Ihr Feedback ist uns wichtig und wird uns helfen, unsere Dienstleistungen für zukünftige Kunden zu verbessern.

Wenn Sie uns Ihre Meinung mitteilen möchten, klicken Sie bitte auf den unten stehenden Link, um an einer kurzen Umfrage teilzunehmen. Es dauert nur ein paar Minuten, und Ihr Feedback ist völlig anonym.

[Umfragelink einfügen]

Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Überlegungen.

[Signatur]

10. E-Mail-Tropfkampagne zu Bildungszwecken

Wenn es um die Must-Dos von e-Mail-Marketing sind E-Mail-Drip-Kampagnen zu Bildungszwecken eine von ihnen.

Mit diesen Kampagnen können Sie Ihren Abonnenten wertvolle Informationen anbieten und sich als glaubwürdiges und kompetentes Unternehmen positionieren. Da pädagogische Inhalte den Menschen durch Ratschläge, Tipps, Anleitungen usw. bei der Lösung von Problemen helfen, bauen sie eine starke Beziehung zwischen Ihrem Unternehmen und den Abonnenten auf, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diese bei Ihnen kaufen möchten.

E-Mail-Drip-Kampagnen mit Bildungsinhalten können an neue Kunden/Benutzer gesendet werden, gleich nachdem sie sich in Ihre E-Mail-Liste eingetragen haben, oder an bestehende Kunden/Benutzer und Leads, wenn Sie ein neues Produkt/eine neue Dienstleistung einführen.

Eine Standard-Tropf-E-Mail-Kampagne zu Informationszwecken würde aus folgenden Elementen bestehen:

Eine Einladungs-E-Mail für einen Kurs, Workshop usw., die einen Überblick über die E-Mails/Inhalte gibt, die Sie in den nächsten Tagen oder Wochen versenden werden

E-Mails zu den einzelnen Phasen des Kurses/Workshops

Eine Nachbereitungs-E-Mail mit einem Überblick über alles, was behandelt wurde, sowie einem Link zu einerfeedback-Formular das die Teilnehmer auffordert, ihre Meinung zu hinterlassen

EMAIL 1 Subject: Nehmen Sie an unserem [Kurs/Workshop] teil und vertiefen Sie Ihr Wissen

Hallo [Vorname],

Wir freuen uns, Sie zu unserem nächsten Kurs/Workshop einladen zu können! Dieses Programm wird Ihnen das Wissen und die Fähigkeiten vermitteln, die Sie benötigen, um Ihre Bildungsziele zu erreichen.

In den nächsten Tagen/Wochen werden wir Ihnen eine Reihe informativer und ansprechender E-Mails schicken, die die einzelnen Phasen des Kurses/Workshops behandeln. Hier ist ein kurzer Überblick darüber, was Sie von jeder E-Mail erwarten können:

[Hier einen kurzen Überblick über die einzelnen E-Mails einfügen]

Nach Abschluss des Kurses/Workshops senden wir Ihnen eine E-Mail, in der wir alles Wissenswerte zusammenfassen und Ihnen ein Feedback-Formular zur Verfügung stellen. Wir würden uns freuen, Ihre Gedanken und Meinungen zu hören, da sie uns helfen werden, zukünftige Angebote zu verbessern.

Um sich für den Kurs/Workshop anzumelden, klicken Sie bitte auf diesen Link: [Link hier einfügen].

Vielen Dank, dass Sie [Name der Institution/Organisation] für Ihren Bildungsbedarf in Betracht ziehen. Wir freuen uns darauf, diese Lernreise mit Ihnen anzutreten!

[Unterschrift]

EMAIL 2 Thema: [Kurs/Workshop] Stufe 1: [Titel hier einfügen]

Hallo [Vorname],

Wir freuen uns, mit der ersten Phase unseres [Kurses/Workshops] zu beginnen und mit Ihnen wertvolle Informationen, Tipps und Ressourcen zu teilen, die Ihnen helfen werden, Ihre Bildungsziele zu erreichen.

In dieser E-Mail werden wir [Hier einen kurzen Überblick einfügen] behandeln. Am Ende dieser Phase werden Sie ein tieferes Verständnis von [Hier Lernergebnisse und zusätzliche Informationen einfügen] gewonnen haben

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an dem Kurs/Workshop und darauf, Ihnen beim Erreichen Ihrer Bildungsziele zu helfen.

[Unterschrift]

EMAIL 3 Thema: [Kurs/Workshop] Stufe 2: [Titel hier einfügen]

Hallo [Vorname],

Wir hoffen, dass Ihnen der Kurs/Workshop bis jetzt gefällt. Wir freuen uns, Ihnen die zweite Phase unseres [Kurses/Workshops] vorstellen zu können, die auf den in der ersten Phase erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten aufbaut.

Diese E-Mail behandelt [Hier einen kurzen Überblick einfügen]. Am Ende dieser Phase werden Sie ein tieferes Verständnis von [Hier Lernziele und zusätzliche Informationen einfügen] gewonnen haben

Wir freuen uns über Ihre fortgesetzte Teilnahme an dem Kurs/Workshop und darauf, Ihnen beim Erreichen Ihrer Bildungsziele zu helfen!

[Unterschrift]

EMAIL 4 Subject: [Kurs/Workshop] Nachbereitung und Feedback

Hallo [Vorname],

Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss unseres Kurses/Workshops! Wir hoffen, dass die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten Ihnen helfen werden, Ihre Bildungsziele zu erreichen.

Als Zusammenfassung finden Sie hier einen Überblick über alles, was behandelt wurde. Bitte hinterlassen Sie Ihre Gedanken und Meinungen in einem Feedback-Formular. Ihr Feedback ist wertvoll und hilft uns, zukünftige Angebote zu verbessern.

Um uns Feedback zu geben, klicken Sie auf diesen Link: [Link hier einfügen]

Vielen Dank, dass Sie sich für [Name der Einrichtung/Organisation] für Ihre Ausbildung entschieden haben. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre zukünftigen Bemühungen!

[Unterschrift]

11. Drip-Kampagne für E-Mails nach dem Kauf

Das Versenden einer "Dankeschön"-E-Mail nach einem Kauf ist Standard. Aber das bedeutet nicht, dass es ausreicht.

Stattdessen sollten Sie nach jedem Kauf eine Drip-E-Mail-Kampagne versenden, um die Bestellung bzw. das Abonnement zu bestätigen, sich bei den Kunden zu bedanken, die Tracking-Details aufzulisten und auch Kundenfeedback zu sammeln sowie Empfehlungen zu geben.

Und wenn Sie mit Ihrer E-Mail-Drip-Kampagne nach dem Kauf noch einen Schritt weiter gehen wollen, können Sie auch eine Einladung zu Ihrem Vielkäuferprogramm und Tipps für die optimale Nutzung eines Produkts/Abonnements einfügen.

Auf diese Weise können Sie mit nur einer Drip-Kampagne Ihre alten Kunden an sich binden, Wertschätzung zeigen, Cross-Selling/Up-Selling betreiben, Feedback einholen, weiterbilden und vieles mehr.

EMAIL 1 **Betreff: Vielen Dank für Ihren Einkauf! Hallo [Vorname],

Vielen Dank, dass Sie sich für [Name des Unternehmens] entschieden haben und für Ihren letzten Kauf!

Wenn Sie irgendwelche Fragen oder Bedenken haben, kontaktieren Sie uns bitte. Unser Kundendienstteam steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.

[Unterschrift]

EMAIL 2 Subject: Your Order Has Been Shipped!

Hallo [Vorname],

Freuen Sie sich - Ihre Bestellung wurde versandt!

Hier sind deine Tracking-Details: [Tracking-Details hier einfügen]

[Unterschrift]

EMAIL 3 Subject: Your Order Has Been Delivered!

Hallo [Vorname],

Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem letzten Kauf [Liste der Artikel von Name des Unternehmens] zufrieden sind!

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre Erfahrungen mitteilen würden - Ihr Feedback ist für uns sehr wertvoll und wird uns helfen, unsere Produkte und Dienstleistungen für zukünftige Kunden zu verbessern. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um unser Feedback-Formular auszufüllen:

[Hier Link zum Feedback-Formular einfügen]

Vielen Dank für Ihre Zeit und dafür, dass Sie sich für [Name des Unternehmens] entschieden haben!

[Unterschrift]

12. E-Mail-Tropfkampagne zur Vertragsverlängerung

Bei manuellen Abonnementverlängerungen können Drip-Kampagnen nützlich sein, um die Abonnenten zu erinnern und sie so in den Verlängerungsprozess einzubinden.

Sie sind auch eine großartige Gelegenheit, Kunden von kostenlosen Probeabonnements auf kostenpflichtige Abonnements oder von Basis- auf Premium-Abonnements umzusteigen.

Bei automatischen Verlängerungen können Sie E-Mail-Benachrichtigungen über die bevorstehende Belastung des Kontos versenden und Kontaktinformationen für den Kundendienst sowie Links zum Help Center oder zu Ressourcenseiten einfügen, um die Kundenerfahrung so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Und an Abonnenten, die ihr Abonnement verlängern, senden Sie eine Dankes-E-Mail und vielleicht eine Folge-E-Mail, die einen Anreiz für die Einladung von Freunden und Verwandten bietet, ebenfalls ein Abonnement abzuschließen.

EMAIL 1 Betreff: Ihr Abonnement läuft bald aus - Jetzt upgraden für mehr Vorteile!

Hallo [Vorname],

Ihr Abonnement für Produkt/Dienstleistung Name läuft am [Ablaufdatum] aus. Lassen Sie nicht zu, dass Ihr Zugang zu [Produkt-/Dienstleistungsvorteile] ausläuft!

Um sicherzustellen, dass Sie weiterhin den besten Wert erhalten, bieten wir Ihnen ein exklusives Upgrade auf unsere höheren Abonnementpläne an. Mit [Name des Abonnementplans] erhalten Sie noch mehr [Produkt-/Dienstleistungsvorteile], einschließlich [zusätzliche Funktionen/Vorteile].

Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, Ihre [Produkt-/Dienstleistungsname] Erfahrung zu maximieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um mehr zu erfahren und Ihr Abonnement zu aktualisieren.

[Upgrade-Link einfügen]

Vielen Dank, dass Sie ein geschätzter Abonnent sind. Wir freuen uns darauf, Sie weiterhin zu unterstützen!

[Signatur]

EMAIL 2 Betreff: Vielen Dank für die Verlängerung Ihres Abonnements für [Produkt-/Dienstleistungsname]_

Hallo [Vorname],

Vielen Dank, dass Sie Ihr Abonnement für [Produkt-/Dienstleistungsname] verlängert haben. Wir wissen Ihr Vertrauen und Ihre fortgesetzte Unterstützung zu schätzen!

Als treuer Abonnent werden Sie weiterhin die Vorteile von [Produkt/Dienstleistung] genießen können. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns gerne kontaktieren.

Wir schätzen Ihr Geschäft und freuen uns darauf, Ihnen die bestmögliche [Produkt-/Dienstleistungsname] Erfahrung zu bieten!

[Unterschrift]

EMAIL 3 **Teilen Sie [Produkt-/Dienstleistungsname] mit Ihren Freunden und Ihrer Familie und erhalten Sie eine Belohnung!

Hallo [Vorname],

Wir hoffen, Sie genießen Ihr Abonnement von [Produkt-/Dienstleistungsname]. Wussten Sie, dass Sie es mit Ihren Freunden und Ihrer Familie teilen können und dafür belohnt werden?

Für jede von Ihnen geworbene Person, die ein Abonnement für [Produkt-/Dienstleistungsname] abschließt, erhalten Sie eine [Prämie/Vorteil]. Außerdem erhalten Ihre Freunde und Familienangehörigen einen [Rabatt/Gratistest/Vorteil], wenn sie sich anmelden.

Das ist eine Win-Win-Situation! Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um mehr zu erfahren und beginnen Sie, [Produkt-/Dienstleistungsname] mit Ihrem Netzwerk zu teilen.

[Empfehlungslink einfügen]

Vielen Dank, dass Sie ein geschätzter Abonnent sind. Wir wissen Ihre Unterstützung zu schätzen und freuen uns darauf, Sie für die Weitergabe von [Produkt-/Dienstleistungsname] an andere zu belohnen!

[Unterschrift]

7 wichtige Schritte für die Durchführung einer E-Mail-Drip-Kampagne

Hinter jeder E-Mail-Drip-Sequenz steht eine Reihe von Schritten, die für eine reibungslose Ausführung erforderlich sind. Die häufigsten dieser Schritte sind die folgenden:

1. Bestimmen Sie die Zielgruppe 🎯

Ihre E-Mail-Drip-Kampagnen sind nur dann wirksam, wenn sie in den richtigen Posteingängen landen. Aus diesem Grund ist es wichtig, Ihre Zielgruppe zu bestimmen und sie zu segmentieren.

Danach können Sie die Nachricht speziell auf die einzelnen Segmente zuschneiden und auch geeignete Auslöser verwenden.

Und wenn wir schon beim Thema Auslöser sind: Stellen Sie sicher, dass Sie sowohl mit aktionsbezogenen als auch mit demografischen Auslösern vertraut sind, wobei erstere Dinge wie ein Abonnement, ein Kauf, ein Download usw. und letztere den Geburtstag, den Jahrestag, den Wohnort usw. einer Person betreffen.

PRO TIPP Suchen Sie nach Möglichkeiten, besser mit Ihren Kunden in Kontakt zu treten? Die

ChatGPT Prompts für Publikumssegmentierung Vorlage von ClickUp

kann Ihnen helfen, gezielte Kampagnen zu erstellen, die das Engagement und die Konversionen erhöhen.

Erstellen Sie auf einfache Weise segmentierte Kampagnen, sammeln Sie Einblicke und Daten, um Kundentypen zu identifizieren, und generieren Sie Ideen für Inhalte und Werbeaktionen, um das Engagement und die Konversionen zu erhöhen - mit der Chat GPT Prompts for Audience Segmentation von ClickUp

2. Klare Ziele setzen 🏁

Die Festlegung von Zielen ist nicht nur wichtig, um eine Richtung vorzugeben, sondern auch, um das richtige Segment mit der richtigen Botschaft anzusprechen und die Ergebnisse später zu verfolgen.

Bei E-Mail-Drip-Kampagnen können diese Ziele von der Begrüßung und Aufklärung bis hin zu Werbung, Verkauf usw. reichen.

PRO TIPP Bleiben Sie auf Kurs, um Ihre Ziele mit klaren Zeitvorgaben, messbaren Zielen und automatischer Fortschrittsverfolgung zu erreichen mit ClickUp-Ziele .

3. Wählen Sie eine Plattform, die die Marketing-Automatisierung erleichtert 🦾

Da es sich bei Drip-Kampagnen-E-Mails im Wesentlichen um automatisierte E-Mails handelt, benötigen Sie eine Plattform, die deren Erstellung erleichtert. ClickUp ist ein beliebtes All-in-One projektmanagementsoftware mit fortschrittlichen Funktionen, die Ihnen Routineaufgaben abnehmen und so Ihre Produktivität steigern.

In ClickUp können Sie e-Mails von ClickUp aus senden und empfangen basierend auf benutzerdefinierten Feldern, Übermittlungen oder Aufgabenereignissen. Auf diese Weise sind keine manuellen Eingaben von Ihnen oder Ihren Teammitgliedern erforderlich, so dass Sie sich auf nicht-routinemäßige Aufgaben konzentrieren können.

Senden und Empfangen von E-Mails innerhalb von ClickUp, um die E-Mail-Verwaltung zu optimieren

PRO TIPP Integrieren Sie ein beliebiges E-Mail-Konto von Google Mail, Outlook, Office 365 oder IMAP, um die E-Mail-Kommunikation zu optimieren - greifen Sie auf alle Ihre E-Mails zu und verwalten Sie sie an einem Ort.

4. Erstellen Sie den E-Mail-Inhalt 📝

Nun zum wichtigsten Teil: dem Inhalt. Bei der Erstellung Ihrer E-Mails müssen Sie den Text, die Betreffzeile, die Bilder, die Links und alle anderen Elemente, aus denen Ihre E-Mail besteht, sorgfältig auswählen. All dies muss relevant, ansprechend und ansprechend sein und die Empfänger davon überzeugen, die gewünschte Aktion durchzuführen.

Und da jedes Ihrer Zielgruppensegmente unterschiedlich ist, müssen auch unterschiedliche E-Mail-Inhalte oder zumindest Variationen desselben Inhalts erstellt werden.

PRO TIPP Suchen Sie nach Möglichkeiten, das Beste aus Ihren E-Mail-Marketingkampagnen herauszuholen? Die

ChatGPT-Eingabeaufforderungen für E-Mail-Marketing von ClickUp

kann Ihnen dabei helfen, Ideen für effektive Betreffzeilen und Inhalte zu sammeln und ansprechende und effektive E-Mails zu erstellen.

5. ClickUp mit einer App zur Workflow-Automatisierung verbinden 🧩

Versenden Sie Ihre E-Mails direkt von ClickUp aus oder integrieren Sie ClickUp in Workflow-Automatisierungsanwendungen, um komplexere Drip-E-Mail-Kampagnen durchzuführen.

Bauen Sie einen automatisierten und nahtlosen Workflow auf, indem Sie ClickUp mit einer Drip-E-Mail-Marketing-Plattform wie Drip verbinden und eine Workflow-Automatisierungs-App wie

Machen Sie

und

Zapier

.

6. Testen Sie Ihre E-Mail-Kampagne 🧑🏻‍🔬

Der letzte Schritt vor dem Start einer Drip-E-Mail-Kampagne besteht darin, sie zu testen, um sicherzustellen, dass alles gut aussieht und funktioniert und die E-Mails sich gut an verschiedene Bildschirmgrößen anpassen.

Eine hervorragende Lösung zum Testen von E-Mails wird angeboten von Mailtrap , die Plattform für den E-Mail-Versand, die alle E-Mail-Bedürfnisse an einem Ort abdeckt.

Mailtrap's Email Testing ist für das sichere Prüfen und Debuggen von Emails in Staging-, Entwicklungs- und QA-Umgebungen gedacht und birgt kein Risiko, Empfänger mit Test-Emails zu spammen.

Die Testlösung verfügt über eine Reihe von Funktionen, einschließlich E-Mail-Vorschau, HTML/CSS-E-Mail-Vorlagenanalyse, Spam-Score-Prüfung, Blacklist-Reporting und mehr, um sicherzustellen, dass Ihre E-Mails wie geplant aussehen und nicht als Spam markiert werden.

Was sind die ersten Schritte, um mit Mailtrap Email Testing zu prüfen und zu debuggen?

Erstellen Sie zunächst eine

Mailtrap

konto und suchen Sie die dedizierte E-Mail-Adresse des virtuellen Posteingangs von Email Testing, an die Sie eine Test-E-Mail senden möchten.

Testen Sie Ihre E-Mail-Kampagnen mit Mailtrap

Versenden Sie dann die Test-E-Mail über Ihre E-Mail-Marketing-Automatisierungsplattform mit der oben genannten E-Mail-Adresse als Empfänger.

Finden Sie schließlich die Test-E-Mail im virtuellen Posteingang und beginnen Sie mit der Durchführung der erforderlichen Prüfungen.

Prüfen Sie Ihre Emails mit Mailtrap, bevor Sie sie an Ihre Kunden versenden

7. Verfolgen und analysieren Sie die Ergebnisse 📈

Ihre E-Mail-Drip-Kampagne ist gestartet, und jetzt ist es Zeit, sich auszuruhen, richtig? Nun, nicht ganz!

Um herauszufinden, ob sich der ganze Aufwand für eine Kampagne gelohnt hat, müssen Sie die Leistung mit den gesetzten Zielen vergleichen.

Diese Leistung wird anhand von Kennzahlen wie Öffnungsrate, Klickrate und Konversionsrate gemessen. Wenn diese nicht zufriedenstellend sind, ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, welche E-Mail-Elemente Sie optimieren müssen, und vielleicht auch Ihre Zielgruppensegmente zu überprüfen, um zu sehen, ob sie überarbeitet werden müssen.

Bonus:_ E-Mail-Marketing-Software !

Kommunikation personalisieren, Leads pflegen und Ressourcen sparen mit Drip-Kampagnenvorlagen

Jetzt, da Sie mit frischem Wissen über Beispiele und Vorlagen für E-Mail-Drip-Kampagnen versorgt sind, ist es an der Zeit, an Ihrer e-Mail-Marketing-Strategie und erstellen Sie Ihre eigene Kampagne.

Verwenden Sie die oben genannten Drip-E-Mail-Vorlagen, um schneller zu starten, und nutzen Sie ClickUp, um den Stress aus verwaltung von Marketing-Kampagnen . Es verfügt über Hunderte von fortschrittlichen und anpassbaren Funktionen, die Sie bei der Planung, Verfolgung, Verwaltung und Überwachung Ihrer Arbeit unterstützen und die Zusammenarbeit im Team verbessern, marketing-Ressourcen verwalten und rationalisieren Sie alle Ihre E-Mail-Marketingprozesse.

Und natürlich sollten Sie nicht vergessen, Tests mit Mailtrap durchzuführen, um sicherzustellen, dass keine kleineren oder größeren Inhalts- oder Verlinkungsfehler ungelöst bleiben und dass Ihre Drip-E-Mails von den Betreffzeilen bis zum Inhalt beeindruckend aussehen, unabhängig vom Gerät oder E-Mail-Client, auf dem sie betrachtet werden. ---

Gastautor:

Dzenana Kajtaz dzenana Kajtaz ist Technical Content Writer bei Mailtrap und verfügt über jahrelange Erfahrung als Autorin, Redakteurin und Content Marketer. Sie ist auf technische Themen spezialisiert, erstellt aber auch gerne unterhaltsame und ansprechende Inhalte für andere Nischenbereiche