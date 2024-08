10 kostenlose Newsletter-Vorlagen in Word & ClickUp

Regelmäßige und optimierte Kommunikation ist ein wesentliches Element jedes erfolgreichen Unternehmens.

Sie sollten nicht nur Ihre Kunden über Ihre neuesten Aktivitäten auf dem Laufenden halten, sondern auch dafür sorgen, dass Ihre Mitarbeiter und Interessengruppen über die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen in Ihrem Unternehmen informiert sind. Beides können Sie mit Newslettern erreichen. Erstellen eines Newsletters mag auf den ersten Blick einfach erscheinen - Sie fügen die Informationen in ein Dokument ein und verteilen es an die Empfänger. Aber wie entscheiden Sie, welche Informationen Sie hinzufügen wollen? Sie wollen nicht zu viel verraten, aber Sie wollen auch keine wichtigen Details auslassen oder Informationen präsentieren, an denen Ihre Zielgruppe nicht interessiert ist.

Anstatt Stunden mit der Erstellung des perfekten Newsletters zu verschwenden, sollten Sie sich einen Vorsprung verschaffen mit vorgefertigten Entwürfen ? In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Top 10 der kostenlosen Newsletter-Vorlagen vor, mit denen Sie informative und ansprechende Publikationen für jeden Zweck und jede Zielgruppe erstellen können.

Was ist eine Newsletter-Vorlage?

Ein Newsletter ist ein gedrucktes oder digitales Dokument, das die neuesten Nachrichten über eine Aktivität oder ein Ereignis in einer Organisation oder einem Unternehmen enthält.

Vorgefertigte Vorlagen bieten den Rahmen für die Erstellung des perfekten Newsletters. Betrachten Sie sie als Ihren Beifahrer, der Ihnen sagt, welche Richtung Sie einschlagen müssen, um Ihr Ziel zu erreichen - und so einen leicht verdaulichen Newsletter mit genau der richtigen Art und Menge an Informationen erstellt.

Je nach Zweck kann eine Newsletter-Vorlage ein starkes Instrument sein marketinginstrument und helfen Ihnen, eine starke Verbindung zu Ihren Interessengruppen, Mitarbeitern und/oder Kunden aufzubauen.

Was macht eine gute Newsletter-Vorlage aus?

Eine gute Newsletter-Vorlage ist:

Gut organisiert mit einer klaren Hierarchie : Die Vorlage sollte eine klare Struktur haben und Platz für weitere Details bieten, die Ihnen helfen, einen professionell aussehenden Newsletter zu erstellen

: Die Vorlage sollte eine klare Struktur haben und Platz für weitere Details bieten, die Ihnen helfen, einen professionell aussehenden Newsletter zu erstellen Kollaborativ : Sollte die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen unterstützen

: Sollte die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen unterstützen Anpassbar : Die Vorlage kann auf verschiedene Branchen, Zielgruppen, Anlässe und Zwecke zugeschnitten werden und spiegelt die Identität Ihrer Marke wider

: Die Vorlage kann auf verschiedene Branchen, Zielgruppen, Anlässe und Zwecke zugeschnitten werden und spiegelt die Identität Ihrer Marke wider Optisch ansprechend: Ermöglicht ein perfektes Gleichgewicht zwischen Text und visuellen Elementen

10 Newsletter-Vorlagen für das Jahr 2024

Wir haben uns durch Hunderte von Newsletter-Vorlagen gewühlt und die 10 herausgesucht, die sich durch ihre Funktionalität und Ästhetik auszeichnen. Diese erstklassigen Frameworks in ClickUp und Word sind ein Muss für jeden, der Newsletter erstellen möchte, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen.

1. ClickUp Newsletter Whiteboard Vorlage

ClickUp Newsletter Whiteboard-Vorlage

Möchten Sie die neuesten Nachrichten über Ihr Unternehmen auf kreative Weise an Ihre Teammitglieder, Interessengruppen oder Kunden weitergeben? Dann ist die ClickUp Newsletter Whiteboard-Vorlage ist alles was Sie brauchen!

Diese moderne Newsletter-Vorlage ist Ihre Eintrittskarte zur Erstellung eines ansprechenden und professionellen Newsletters, der zu Ihrem CRM-Strategien und marketingpläne .

Sein ein whiteboard-Vorlage die Whiteboard-Vorlage eignet sich hervorragend für ein erstes Brainstorming und die Erstellung der Struktur Ihres Newsletters. Wenn Sie einen Newsletter für die wichtigsten E-Mail-Kunden vorbereiten, können Sie die Vorlage verwenden für user Story Mapping und verstehen, was Ihre Empfänger gerne hören möchten.

Die Vorlage führt Sie durch die einzelnen Schritte, indem sie vorschlägt, welche Informationen an welcher Stelle eingefügt werden sollen, aber sie schränkt Ihre kreative Seite nicht ein. Jedes Element ist anpassbar, von Farbpaletten bis zu Formen und Textblöcken mit einem einfachen Drag-and-Drop-Editor.

Newsletter können mit Bildern, Videos oder Links, die Ihren Text illustrieren, viel mehr Spaß machen. Mit dieser Vorlage können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen (aber nicht zu wild!), indem Sie verschiedene Medienelemente hinzufügen, um Ihren Newsletter ansprechender zu gestalten. Designkenntnisse sind nicht erforderlich! Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp immobilien Newsletter Vorlage

ClickUp immobilien Newsletter Vorlage

Wie der Name schon vermuten lässt, ist die ClickUp immobilien Newsletter Vorlage ist für Immobilienunternehmen konzipiert. Es ist für die Erstellung von externen Newslettern gedacht, d.h. solchen, die Sie mit der Welt teilen.

Die Vorlage ermöglicht es Ihnen, Ihre Angebote der Öffentlichkeit vorzustellen und Informationen darüber bereitzustellen, wie man mit Ihren Maklern in Kontakt treten kann. Sie können auch Ihre Teammitglieder vorstellen, um von Anfang an eine engere Verbindung zwischen den Interessenten und den Maklern herzustellen.

Obwohl die Vorlage "Immobilien" im Namen trägt, kann sie für verschiedene Branchen verwendet werden, von Architektur- und Anwaltskanzleien bis hin zu Juweliergeschäften.

Dies ist dank der Anpassungsfähigkeit der Vorlage möglich - Sie können jeden Abschnitt frei bearbeiten und verschieben, um den Lesern ein einzigartiges Bild Ihres Angebots zu vermitteln. Sie können die Farben und Schriftarten ändern, die Größe der einzelnen Elemente anpassen und Abschnitte löschen und hinzufügen.

Wenn Sie z. B. in einem Architekturbüro arbeiten und ein beeindruckendes Küchenumbauprojekt vorstellen möchten, können Sie den Abschnitt "Herausragende Projekte" umgestalten und seinen Zweck anpassen.

Wenn Sie mit Ihren Mitarbeitern an der Vorlage arbeiten, können Sie die hervorragende interne Kommunikation und Zusammenarbeit mit praktischen Funktionen für Zeiterfassung, Aufgabenzuweisung und Kommentierung. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Nachrichtenbericht Vorlage

ClickUp Vorlage für Nachrichtenberichte

Wie Sie sich denken können, ist die ClickUp News Report Vorlage hat die Form eines Zeitungsartikels mit großen, auffälligen Überschriften und Textspalten. Dieses Format ist eine fantastische Wahl für die Berichterstattung über die neuesten Aktivitäten und Veränderungen in Ihrem Unternehmen. Es eignet sich auch perfekt, um Ereignisse zu beschreiben, einen Mitarbeiter/ein Team zu loben oder die neuesten Veränderungen in Ihrem Unternehmen vorzustellen, z. B. die Eröffnung einer neuen Abteilung oder die Aufnahme neuer Mitarbeiter.

Durch die Kombination von Bildern und Text können Sie Ihre eigene Zeitung erstellen und den Lesern einen kleinen Einblick in Ihr Unternehmen geben. Wie andere ClickUp-Vorlagen ist auch diese anpassbar, so dass Sie sie auf die Größe, Branche und Ziele Ihres Unternehmens abstimmen können.

Die Vorlage ist außerdem kollaborativ; die gesamte Kommunikation findet innerhalb der Vorlage statt, so können Sie das Hin- und Herschreiben von E-Mails vergessen ! Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit an der Vorlage und lassen Sie jeden Mitarbeiter eine bestimmte Aufgabe übernehmen.

Sie sind sich nicht sicher, was Sie tun sollen? Kein Problem, denn die Vorlage wird mit einem tollen Beispiel geliefert, das Ihnen zeigt, wie Sie ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Setzen Sie das Zeitungspuzzle Stück für Stück zusammen, schreiben Sie eine einzigartige Geschichte über Ihr Unternehmen, und haben Sie dabei Spaß! Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp-Pressemitteilung

ClickUp-Pressemitteilung

Die Freigabe eines offiziellen Dokuments für die Medien ist oft mit zusätzlichem Stress verbunden. Sie müssen es sorgfältig gestalten, um die notwendigen Informationen zu vermitteln und die gewünschte Wirkung zu erzielen, egal ob Sie für ein Produkt werben oder ein Ereignis besprechen.

Die ClickUp Pressemitteilung Vorlage ist Ihr perfektes Werkzeug für die Erstellung einer professionellen und umfassenden Pressemitteilung. Es leitet Sie mit einer klaren, geradlinigen Struktur, die in Abschnitte unterteilt ist. Wenn Sie der vorgefertigten Gliederung folgen, müssen Sie nicht befürchten, vom Thema abzuweichen oder ein wichtiges Detail auszulassen. Die Vorlage enthält die folgenden Abschnitte:

Eine Tabelle mit dem Namen und Logo des Unternehmens, Kontaktinformationen, Standort und Datum Überschrift und Unterüberschrift: Sie sollten kurz und aussagekräftig sein Zusammenfassung: Ermöglicht es den Lesern zu verstehen, worum es in dem Newsletter geht, ohne das gesamte Dokument zu lesen Hauptteil: Der Hauptteil des Newsletters - enthält alle Details, Hintergrundinformationen und (optional) einen CTA Boilerplate: Eine Zusammenfassung dessen, was das Unternehmen tut

Die Vorlage enthält sogar ein Beispiel für die Strukturierung der Pressemitteilung, damit Sie schneller zum Ziel kommen.

Da es sich bei einer Pressemitteilung um ein offizielles Dokument handelt, bietet sie in der Regel keinen Spielraum, um Ihre kreative Seite zum Ausdruck zu bringen. Das heißt aber nicht, dass Sie sie nicht so gestalten können, dass sie den Auftrag und die Werte Ihres Unternehmens widerspiegelt. Mit dieser Vorlage haben Sie das Steuer fest in der Hand: Sie können ein Titelbild hinzufügen, die Schriftart anpassen und mit Farben experimentieren, um den Leser zum Weitermachen zu animieren. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Business Jahresbericht Vorlage

ClickUp Business Jahresbericht Vorlage

Was hat Ihr Unternehmen im letzten Jahr erreicht? Hat es seine Ziele erreicht, und was sind die Pläne für die Zukunft? Der Geschäftsbericht enthält Antworten auf diese Fragen und mehr!

Da der Bericht zurück in die Vergangenheit blickt und die Zukunft voraussagt, ist seine Erstellung kein Spaziergang. Man muss sich mit dem Kleingedruckten befassen, aber auch das große Ganze im Auge behalten, um objektive Einschätzungen zu liefern.

Die Website ClickUp Business Jahresbericht Vorlage könnte die Rettungsleine sein, die Sie davor bewahrt, in unnötigen Details, Papierkram und Statistiken zu ertrinken. Diese Vorlage weist den Weg zu einem detaillierten, aber dennoch übersichtlichen und leicht zu lesenden Jahresbericht.

Sie bietet eine Struktur, die für Unternehmen jeder Größe und Branche geeignet ist. Beginnen Sie mit allgemeineren Informationen wie dem Tätigkeitsbereich, den Zielen und der Vision Ihres Unternehmens. Gehen Sie dann tiefer in die Feinheiten der Finanzen und der zukünftigen Zeitplanung ein. Dies sind die Abschnitte der Vorlage:

Berichtsübersicht Beschreibung: Eine kurze Zusammenfassung des Berichts

Geschäftsziele: Beschreibt die Ziele des Berichts

Vision: Erörtert die gewünschte Position des Unternehmens in der Zukunft

Auftrag: Zeigt auf, wie das Unternehmen seine Ziele erreichen will Strategie Wachstum: Erläutert, wie das Unternehmen im letzten Jahr gewachsen ist

Aktien: Umreißt die Aktienstatistiken Finanzen Höhepunkte: Beschreibt die finanziellen Meilensteine

Finanzielle Zusammenfassung: Erläutert den Finanzbericht des Unternehmens Schlussfolgerung: Umreißt die wichtigsten Details Zeitplan für die Zukunft: Stellt die Aussichten des Unternehmens dar Diese Vorlage herunterladen ### 6. ClickUp E-Mail-Werbung Vorlage

ClickUp Email Anzeigenvorlage

Die ClickUp E-Mail-Werbevorlage ist Ihr One-Stop-Shop für E-Mail-Vorlagen, um Inhalte zu organisieren, die Ihre Leser nicht verpassen wollen! Es kann ein integraler Bestandteil Ihrer Marketingstrategie sein und Ihnen helfen, hochwertige Inhalte an ein ausgewähltes Publikum zu liefern.

Der Charme der Vorlage liegt in ihrer Flexibilität. Sie haben drei Optionen zur Auswahl, je nachdem, welchen E-Mail-Newsletter Sie anstreben:

Einfach Kreativ Personalisiert

Wenn Sie auf Schnickschnack verzichten und Ihr E-Mail-Marketing lieber auf das Wesentliche beschränken möchten, ist die erste Option die richtige Wahl. Sie bietet eine prägnante und unkomplizierte Möglichkeit, Ihr Unternehmen und Ihr Produkt zu präsentieren, ohne den Leser zu überfordern, aber dennoch seine Aufmerksamkeit zu erregen.

Bei der dritten Option lernen Sie, wie Sie eine bestimmte Zielgruppe ansprechen können, indem Sie Ihre E-Mail-Anzeigen personalisieren. In diesem Fall können Sie eine einzigartige Persona für verschiedene Zielgruppen. Verwenden Sie die Namen und/oder Orte der Empfänger, um ihr Interesse zu wecken, und fügen Sie Bilder ein, die zu ihren Vorlieben und ihrem Lebensstil passen. Diese Vorlage herunterladen

7. Microsoft Word unternehmen Newsletter Vorlage

Erstellen Sie detaillierte und ansprechende Unternehmens-Newsletter mit der Word Corporate Newsletter Template by Microsoft

In Unternehmensnewslettern geht es darum, Ihre Mitarbeiter, Interessengruppen oder die Öffentlichkeit über ein Ereignis oder eine Aktivität in Ihrem Unternehmen zu informieren. Um das Potenzial dieses Newsletters zu maximieren und die Aufmerksamkeit Ihrer Empfänger zu gewinnen, müssen Sie sich genau überlegen, was Sie präsentieren möchten und wie Sie dies am besten tun. Glücklicherweise bietet die Word-Vorlage für Unternehmens-Newsletter von Microsoft eine hilfreiche Unterstützung.

Dies ist eine weitere zeitungsähnliche Vorlage auf unserer Liste - der Text ist in Blöcke gegliedert und wird durch Bilder unterstützt, um das Lesen angenehmer zu gestalten.

Die Vorlage bietet kein Beispiel dafür, welcher Inhalt in welchem Abschnitt enthalten sein sollte. Sie können dies zu Ihrem Vorteil nutzen, da Sie mehr Flexibilität und Freiheit in Bezug auf die zu präsentierenden Informationen erhalten.

Da es sich um eine Word-Newsletter-Vorlage handelt, profitieren Sie von einer vertrauten Oberfläche und Funktionen wie der Anpassung von Schriftart und Farben sowie dem Hinzufügen von Medien und Links. Die Vorlage bietet zwar keine Optionen für die Zusammenarbeit, aber Sie können mit Ihren Kollegen daran arbeiten, indem Sie das Dokument einfach freigeben. Diese Vorlage herunterladen

8. Microsoft Word Newsletter Vorlage von Vertex42

Erstellen Sie ansprechende Newsletter mit der Word-Newsletter-Vorlage von Vertex 42

Die Word-Newsletter-Vorlage von Vertex42 hilft Ihnen dabei, ästhetisch ansprechende, ansprechende und detaillierte Newsletter mit präzisen, leicht verdaulichen Informationen zu erstellen.

Neben einem attraktiven Newsletter-Layout bietet die Vorlage ausführliche Anleitungen zu den technischen Aspekten der Erstellung eines Newsletters, was sie zu einer hervorragenden Option für Anfänger macht.

Eine der größten Stärken der Vorlage ist ihre Vielseitigkeit. Sie hat eine universelle Struktur, die sich an verschiedene Organisationen anpassen lässt, von Schulen bis hin zu Unternehmen. Anstelle eines Beispiels enthält die Vorlage eine Anleitung, wie man ihre Vorteile mit verschiedenen Themen und Absatzstilen nutzen kann.

Sie können sie an bestimmte Zwecke anpassen, sei es die Werbung für eine produkteinführung , die Förderung eines Studentenaustauschprogramms oder die Vorstellung neuer Teammitglieder.

Der größte Nachteil der Vorlage ist der Mangel an Optionen für die Zusammenarbeit - Word bietet keine projekt- und Zeitmanagement optionen, so dass es für die Arbeit im Team möglicherweise nicht geeignet ist. Diese Vorlage herunterladen

9. Microsoft Word Partnerschaft Newsletter Vorlage von SmileTemplates

Verwenden Sie diese Vorlage, um Ihre Partner über die neuesten Aktivitäten und Erfolge Ihres Unternehmens zu informieren

Partnerschafts-Newsletter haben einen bestimmten Zweck: Sie informieren Ihre Partner über die neuesten Errungenschaften und Verbesserungen in Ihrem Unternehmen. So können Sie beispielsweise für ein neues Produkt werben, den Erfolg Ihres Quartals aufzeigen, mit einem neuen Mitarbeiter prahlen oder über bevorstehende Seminare für Ihre Mitarbeiter informieren.

Die Word Partnership Newsletter Vorlage von SmileTemplates kann Ihnen helfen, die gewünschten Informationen im besten Licht zu präsentieren. Sie bietet ein Strukturbeispiel und leitet Sie bei der Gestaltung des Layouts an, um Ihre Botschaft effektiv zu vermitteln und den perfekten Ton zu treffen.

Der erste Teil konzentriert sich auf die Informationen und das Logo Ihres Unternehmens. Im zweiten Teil machen Sie Angaben zum Hauptzweck des Newsletters. Im dritten Teil können Sie ein visuelles Element (eine Grafik, ein Diagramm oder eine Tabelle) einfügen und es zur Unterstützung der im vorherigen Abschnitt dargelegten Informationen erläutern. Der vierte Teil ist für Kontaktinformationen reserviert.

Da die Vorlage in Word erstellt wurde, können Sie die Farben, Schriftarten und Stile anpassen, Bilder und Links hinzufügen und sicherstellen, dass der Newsletter mit der Markenidentität Ihres Unternehmens übereinstimmt.

Da es sich um eine Word-Vorlage handelt, fehlt es der Vorlage an einer robusten Zusammenarbeit oder team-Management optionen. Die einzige Möglichkeit, mit Ihren Teammitgliedern daran zu arbeiten, ist die gemeinsame Nutzung der Datei. Diese Vorlage herunterladen

10. Microsoft Word Bildung Newsletter Vorlage von Office Templates Online

Verwenden Sie diese Vorlage, um die Empfänger über die jüngsten Änderungen und Personalzugänge in Ihrer Organisation zu informieren

Der Hauptzweck eines Newsletters für den Bildungsbereich ist es, den Leser über ein bestimmtes Thema zu informieren. Diese oft als Schul-Newsletter bezeichneten Veröffentlichungen können von Bildungseinrichtungen verteilt werden und enthalten Informationen über Veranstaltungen, Aktivitäten und neue Kurse.

Wenn Sie den perfekten Newsletter für Bildungseinrichtungen erstellen möchten, müssen Sie viele Faktoren berücksichtigen, vom Layout über die Kombination von Fotos und Text bis hin zum Einbinden der Leser. Sie haben nicht viel Zeit zur Verfügung? Nehmen Sie eine Abkürzung mit der Word Educational Newsletter Template von Office Templates Online.

Im Gegensatz zu anderen Vorlagen, die wir besprochen haben, enthält diese Vorlage keine spezifischen Abschnitte und keine Anweisungen, welche Informationen enthalten sein sollen. Sie bietet jedoch eine solide Grundlage für diejenigen, die wissen, was sie besprechen möchten und keine zusätzliche Anleitung benötigen. Sie erhalten ein Beispiel für ein ästhetisch ansprechendes Layout und Farbkombinationen, auf die Sie aufbauen können, um den Newsletter wirklich zu Ihrem eigenen zu machen. Diese Vorlage herunterladen

Verkünden Sie die Neuigkeiten mit den besten Newsletter-Vorlagen

Ganz gleich, wie wichtig oder beeindruckend die Informationen sind, die Sie bereithalten, Ihr Publikum wird sich nicht dafür interessieren, wenn sie nicht klar und deutlich präsentiert werden.

Die besten Newsletter-Vorlagen helfen Ihnen dabei, Ihren Gedankengang zu organisieren und den richtigen Ton bei Ihren Lesern zu treffen, und zwar durch ansprechende, unkomplizierte und detaillierte Inhalte.

Erstellen Sie einen kostenlosen Account in ClickUp und legen Sie noch heute los! Für ClickUp anmelden