10 kostenlose Vorlagen für Produkteinführungen in Excel, Word und ClickUp

Die Vorbereitungen für eine neue Produkteinführung sind aufregend - vor allem, wenn Sie Ihren Kunden etwas Neues bieten wollen. Es geht darum, sie zu binden und den Umsatz mit etwas Neuem und Glänzendem zu steigern. Gleichzeitig müssen Sie sicherstellen, dass die Produkteinführung von der ersten Planung bis zur Veröffentlichung reibungslos verläuft.

Damit Ihre Produkteinführung und Ihr Produktmanagement insgesamt erfolgreich verlaufen, können Sie sich an diesen Vorlagen orientieren und Meilensteine nachverfolgen.

Was ist eine Vorlage für die Produkteinführung?

Eine Vorlage für die Produkteinführung ist ein Werkzeug, mit dem Sie Ihre Produkteinführung von Anfang bis Ende planen können, sodass Sie jeden Schritt abdecken. Durch die Arbeit mit einer Vorlage erhalten Sie klare Richtlinien, die sicherstellen, dass Sie beim Aufbau Ihres Publikums, bei der Entwicklung von Werbeplänen und bei der Vorbereitung einer erfolgreichen Produkteinführung keine Aspekte übersehen.

Was macht eine gute Vorlage für die Produkteinführung aus?

Eine gute Vorlage für die Produkteinführung ist einfach zu implementieren und hilft Ihnen bei der Entwicklung einer vollständigen strategie zur Produkteinführung und ermöglicht es Ihnen, eine checkliste zu folgen, einen Plan zu erstellen, Meilensteine zu setzen und andere wichtige Aufgaben erfüllen.

Es gibt viele Vorlagen, aber nicht alle sind von gleicher Qualität oder enthalten die gleichen umfangreichen Funktionen. Einige eignen sich besser für eine vollständige Produkteinführungsstrategie als andere, weshalb es wichtig ist, den richtigen Produkteinführungsplan für Ihr nächstes Projekt auszuwählen.

Außerdem sind einige Vorlagen nicht gemeinsam nutzbar oder sie erfordern, dass Sie ihr Team einladen, sie zu benutzen ein, was von Vorteil sein kann, wenn Sie nicht wollen, dass jeder darauf zugreifen kann.

10 kostenlose Vorlagen für Produkteinführungspläne

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Vorlage Sie verwenden sollen, gibt es eine Vielzahl von Optionen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen und produktteams auf derselben Seite.

Hier finden Sie eine Liste mit 10 unserer bevorzugten Vorlagen für die Produkteinführung, die jede Art von Funktion enthalten, die Sie sich wünschen. Unabhängig davon, wie Ihre Produkteinführungsstrategie aussieht, werden die folgenden Vorlagen dazu beitragen, dass Ihr Projekt von der Konzeption bis zur laufenden Promotion reibungslos verläuft.

Lassen Sie uns in diese Optionen eintauchen, ja?

1. ClickUp Checklisten-Vorlage für die Produkteinführung

Bewerben Sie ein neues Produkt oder führen Sie ein bestehendes Produkt neu ein - mit der ClickUp Checkliste für die Produkteinführung

Eine der besten verfügbaren Vorlagen für die Produkteinführung ist die ClickUp Checklisten-Vorlage für die Produkteinführung die Ihnen als vollständige Vorlage für die Planung der Produkteinführung dienen kann. Ganz gleich, ob Sie eine Vorlage für die Planung einer neuen oder bereits bestehenden Produkteinführung benötigen, in dieser voll ausgestatteten Vorlage finden Sie alle wichtigen Funktionen.

Diese Vorlage enthält fünf Status, mit denen Sie den Fortschritt Ihrer Produkteinführungsstrategie verfolgen können, darunter Vollständig, In Bearbeitung, Zur Überprüfung, In Wartestellung und Anhängig.

Außerdem enthält diese Vorlage zwei benutzerdefinierte Felder zur weiteren Organisation: Aufgabenkategorie und Dauer. Sie profitieren außerdem von sechs umfassenden Ansichtstypen, darunter Meilensteine, Gantt, Nach Kategorie, Zeitplan, Aktivitäten und eine Anleitung für den Einstieg.

Diese Vorlage für den Produkteinführungsplan verwendet eine Farbcodierung, um jedes Element Ihres Einführungsprozesses zu visualisieren und im Auge zu behalten. Letztendlich sollte diese All-in-One-Lösung alle Grundlagen abdecken für produktmarketing-Teams . Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Gantt Chart Produkteinführung Vorlage

Verwenden Sie die Gantt-Diagramm-Ansicht in ClickUp, um Ihre Produkteinführungsstrategie zu verfolgen

Das Gantt-Diagramm ist nach wie vor eines der beliebtesten projektmanagement-Vorlagen für Organisationen zu befolgen. In diesem Diagrammformat werden die Aktivitäten anhand von Zeitplänen dargestellt, um den Fortschritt eines Projekts zu messen. ClickUp's Checklistenvorlage für die Produkteinführung enthält auch eine Gantt-Diagramm-Vorlage, die Sie bei der Planung Ihrer nächsten Produkteinführungsstrategie unterstützt. Diese Gantt-Diagramm-Vorlage macht es einfach, jede Aktivität und Aufgabe, die Sie erledigen müssen, auf einer Zeitachse zu sehen, um Ihren Projektstartplan zu visualisieren.

Sie können diese Zeitleiste von Anfang bis Ende betrachten und genau bestimmen, wann Sie die einzelnen Aufgaben erledigen müssen. Sie können beispielsweise eine Reihe von Aufgaben in einer Wochen-/Tagesansicht sehen, die Sie darüber informiert, welche Aufgaben Sie jede Woche erledigen müssen, einschließlich der Definition Ihrer Zielgruppe, der Befragung von Kunden für Feedback und der Überprüfung Ihrer analytischen Daten.

Wenn Sie ein vollständiges Gantt-Diagramm benötigen, das Sie bei der Planung Ihrer Produkteinführungsstrategie unterstützt, Die Gantt-Ansicht von ClickUp wird für Ihren Prozess von unschätzbarem Wert sein. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Produkt-Einführungszeitplan Vorlage

Entdecken Sie die komplette Zeitachse Ihrer Produkteinführung mit dieser speziellen Ansicht in ClickUp

Mit der gleichen ClickUp Vorlage für die Produkt-Checkliste erhalten Sie auch Zugriff auf den Zeitplan für die Produkteinführung. So können Sie sicherstellen, dass Sie mit Ihrem Projekt auf dem richtigen Weg bleiben, um Ihre Ziele zu erreichen ziele zu erreichen und wichtige Ergebnisse zu erzielen .

Die Zeitplanansicht in unserer Vorlage ermöglicht es Ihnen, auf einfache Weise zu sehen, wie weit Sie in Ihrem Projekt gekommen sind und wie viel Sie noch vor sich haben. In der Spalte "Aufgabenkategorie", die die Aufgaben nach Projektphasen gruppiert, sehen Sie, wo Sie sich in jeder Phase Ihrer Produkteinführungsstrategie befinden. Sie können dann sehen, welche Aufgaben Sie für jede Kategorie erledigen müssen und wie lange die einzelnen Aufgaben dauern.

In der Kategorie Marktanalyse könnten Sie zum Beispiel in der ersten Woche Ihre bestehenden Kundendaten analysieren und in der zweiten Woche Ihre Zielgruppe definieren. In der Kategorie Zielgruppe können Sie Aufgaben wie die Durchführung von Interviews und Umfragen abdecken, damit Sie alle Schmerzpunkte Ihrer Kunden dokumentieren. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Produktstart Meilensteine Vorlage

Nutzen Sie die ClickUp Product Launch Milestones Template, um den Projektfortschritt zu verfolgen, zu bewerten und zu dokumentieren

In der gleichen ClickUp Produkt-Checkliste finden Sie eine Meilenstein-Ansicht, in der Sie die wichtigsten Schritte Ihres Projekts festlegen können, während Sie fortschreiten. Im Verlauf Ihres Produkteinführungsplans werden Sie wahrscheinlich bestimmte projekt-Meilensteine die Sie auf der Grundlage der von Ihnen festgelegten Ziele und des von Ihnen erstellten Zeitplans erreichen müssen.

Diese besondere produktmanagement-Tool hilft Ihnen bei der Visualisierung der einzelnen Meilensteine und ihrer Fortschritte auf dem Weg zur Produkteinführung. Mit der Vorlage "Meilensteine" erhalten Sie eine übersichtliche Liste aller zu erledigenden Aufgaben und den entsprechenden Status, damit die Teams auf dem gleichen Stand sind.

Sie können auch die spezifischen Start- und Fälligkeitsdaten für jede Aufgabe sehen, wobei die Fälligkeitsdaten von überfälligen Projekten rot hervorgehoben werden, um die Dringlichkeit anzuzeigen. Die verfolgte Zeit, die Beauftragten und die Kategorien für jede Aufgabe lassen sich leicht einsehen.

Zu den fünf Status für Ihre Produkteinführungsaufgaben gehören Anhängig, In Bearbeitung, Zur Überprüfung, Aufgeschoben und Vollständig. Auch die Farbcodierung hilft bei der Anzeige des Aufgabenstatus. Diese Vorlage ist eine hervorragende Ergänzung zu Ihrem Zeitplan für die Produkteinführung, um zu verhindern, dass Sie in Verzug geraten. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Produkteinführung Kategorien Vorlage

Gliedern Sie Ihre Produkteinführung nach Kategorien mit dieser speziellen ClickUp-Ansicht

Wenn Sie das Product Launch Checklist Template von ClickUp einsetzen, haben Sie auch Zugriff auf eine By Category view, die alle Aufgaben nach den jeweiligen Kategorien ordnet.

Die Kategorisierung Ihrer Produkteinführungsaufgaben ist der Schlüssel zur Verfolgung der einzelnen phase des Projekts von Anfang bis Ende in Ihrem produktfahrplan . Und die Vorlage für Produkteinführungskategorien behält dies bei projektplan prozess einfach. Sie können sehen, welche Aufgaben in den einzelnen Kategorien noch anstehen, und die, die Sie bereits erledigt haben, auslassen. So erhalten Sie einen klaren Überblick darüber, was Sie für den Rest Ihres Projekts erwarten können.

Jede Kategorie enthält eine Liste der darunter liegenden Aufgaben. So können Sie beispielsweise eine Kategorie "Preisgestaltung" haben, die Aufgaben wie "Kosten schätzen" und "Geschäftsziele skizzieren" enthält Sie können das Start- und Enddatum für jedes Projekt sehen und verschiedene Aufgaben (oder Teilaufgaben) markieren, um die Priorisierung für eine erfolgreiche Produkteinführung zu erleichtern.

Produktinformation präsentieren mit *Faktenblattvorlagen* ! Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Produkt-Einführungstafel Vorlage

Die Board-Ansicht von ClickUp bietet ein vollständiges Bild Ihrer Strategie mit Drag-and-Drop-Funktionen

Eine weitere Ansicht, die Sie mit der ClickUp Produkt-Checklistenvorlage erhalten, ist die Board-Ansicht. In dieser Ansicht werden alle Aufgaben nach Status geordnet angezeigt.

Ähnlich wie in der Ansicht Nach Kategorie werden in der Board-Ansicht alle Aufgaben in Listen unter ihren entsprechenden Statuskategorien angezeigt. Zu den verschiedenen Status gehören Anhängig, In Bearbeitung, Zur Überprüfung, Zurückgestellt und Erledigt. Wie in der Kategorieansicht können Sie auch hier Informationen zu jeder Aufgabe sehen, einschließlich des Aufgabennamens, des Start- und Enddatums und der Uhrzeit sowie aller darunter liegenden Unteraufgaben.

Wenn Sie verschiedene Aufgaben abschließen, werden diese aus der entsprechenden Aufgabenliste entfernt, so dass Sie genau wissen, was Sie noch erledigen müssen, während Sie vorankommen.

Sie könnten zum Beispiel eine Liste mit ausstehenden Aufgaben haben, die alle Aufgaben enthält, mit denen noch nicht begonnen wurde. Sobald ein Beauftragter ein Projekt beginnt, wird es in die Kategorie "In Bearbeitung" aufgenommen. So behalten Sie den Überblick über die Arbeitsabläufe für eine effektive produktmanagement . Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Vorlage für neue Produktentwicklung

Behalten Sie den Überblick über verschiedene Projektmeilensteine und Ergebnisse mit der ClickUp Vorlage für die Entwicklung neuer Produkte

Wenn Ihr Plan ein völlig neues Produkt umfasst, können Sie eine andere Vorlage für einen Produkteinführungsplan mit Hilfe von ClickUp's Vorlage für die Entwicklung neuer Produkte . Diese Vorlage ermöglicht es Projektmanagern, den Fortschritt jedes Projekts anhand bestimmter Meilensteine zu verfolgen und leistungen .

Diese Vorlage für den Produkteinführungsplan verfügt über zahlreiche Funktionen wie unsere Vorlage für die Produktcheckliste. So können Sie beispielsweise den Fortschritt anhand von vier verschiedenen Status für verschiedene Aufgaben verfolgen, darunter Blockiert, Erledigt, In Arbeit und Zu erledigen.

Darüber hinaus können Sie verschiedene benutzerdefinierte Felder verwenden, um mehr Transparenz zu erhalten kPIs und Metriken des Produktmanagements , einschließlich Dauer (Tage), Aufgabenkomplexität, Auswirkungsgrad, Team, Phase und Aufgabenaufwand. Außerdem profitieren Sie von fünf verschiedenen Ansichtsarten, darunter Projektzusammenfassung, Prozesstafel, Zeitplan, Gantt-Diagramm und eine Einführungshilfe.

Mit all diesen Funktionen kann die Vorlage für die Entwicklung neuer Produkte dazu beitragen, dass Sie erfolgreich ein neues Produkt auf den Markt bringen, das Ihre neuen und bestehenden Kunden beeindruckt. Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Produkt Strategie Vorlage

Die ClickUp Produktstrategie-Vorlage kann Ihnen helfen, die wichtigsten Elemente der Produktentwicklung zu identifizieren und sich darauf zu konzentrieren

Wenn Sie eine vollständige Vorlage für Ihren gesamten Produkteinführungsplan benötigen, ClickUp's Produktstrategie-Vorlage kann Ihnen helfen, Ihre gesamte Strategie zu planen und zu visualisieren, von der Entwicklung bis zur release-Management-Prozess .

Diese Vorlage zur Produkteinführung zentralisiert alle Details zu Ihrer Produktstrategie mit detaillierten Visualisierungen . Infolgedessen ist die Vorlage ein wichtiger Bestandteil der entscheidungsträgern zu helfen zu bestimmen, welche Schritte sie unternehmen und was sie ändern müssen, um ihre Strategie zu perfektionieren.

Die Produktstrategie-Vorlage ermöglicht es Ihnen, mehrere verschiedene Status für verschiedene Phasen und Aufgaben zu sehen. Zu diesen Status gehören Offen, Abgeschlossen, In Review, In Progress, On Hold, In Review, To Do, und Needs Revision. Sie können auch benutzerdefinierte Felder festlegen, wenn Sie Aufgaben für die Automatisierung erstellen, und Sie können sich die mitgelieferte Einführungsanleitung ansehen, um diese Vorlage vollständig zu nutzen.

Verwenden Sie diese Vorlage in Kombination mit unserer Checkliste für die Produkteinführung und anderen Vorlagen, um eine Komplettlösung für die Produktstrategie zu erhalten. Diese Vorlage herunterladen

9. Microsoft Word Produkteinführungsplan Vorlage

Über Template.net

Unabhängig davon, ob Sie Microsoft Word oder ein anderes Textverarbeitungsprogramm verwenden, können Sie die kostenlose MS Word-Vorlage für den Produkteinführungsplan nutzen, um Ihre Produkteinführung zu vereinfachen. Diese können Sie verwenden vorlagen für Projektpläne bei der Markteinführung Ihres nächsten Produkts, so dass Sie die Vorlage auf der Grundlage Ihrer individuellen Anforderungen bearbeiten und anpassen können.

Mit dieser umfassenden Vorlage können Sie Ihren Produkteinführungsplan ganz einfach von Anfang bis Ende organisieren. Sie enthält ein Deckblatt, ein Inhaltsverzeichnis für eine einfache Navigation und verschiedene Abschnitte wie Revisionsberichte, ziele und Vorgaben und mehr, je nach den Bedürfnissen Ihres Projekts.

Diese Vorlage für die Produkteinführung kann je nach verwendetem Programm in verschiedenen Formaten heruntergeladen werden, z. B. in MS Word, Google Docs, Apple Pages, als editierbares PDF oder als Browser-Version. Diese Vorlage herunterladen

10. Excel Produkt-Einführungsstrategie Vorlage

Über Template.net

Ein weiteres hilfreiches Produkt werkzeug zur Versionsverwaltung das zum Erfolg Ihrer Produkteinführung beitragen kann, ist die Excel-Vorlage für die Produkteinführung. Sie bietet die perfekte Möglichkeit, Ihre Produktstrategie bei jedem Schritt zu visualisieren, indem Sie jede Aufgabe in Ihrem projektzeitplan . Sie können das Projekt auch farblich kennzeichnen, um die einzelnen Aufgaben und Zeitabschnitte entlang der Zeitachse zu verfolgen.

Wie die MS Word-Vorlage für den Produkteinführungsplan ist auch diese Vorlage für die Produkteinführung in fast jedem gewünschten Format verfügbar. Sie können sie in Microsoft Excel, MS Word, PowerPoint, Apple Pages, Apple Keynote, Google Docs, Google Sheets und Google Slides verwenden. Sie können sie auch in einem bearbeitbaren PDF-Format herunterladen. Diese Vorlage herunterladen

Erweitern Sie Ihr Geschäft mit Vorlagen für Produkteinführungspläne

Mit Hilfe der richtigen Vorlage für Ihre Produkteinführung stellen Sie sicher, dass alle Systeme einsatzbereit sind und die Markteinführung in jedem Schritt erfolgen kann. So stellen Sie sicher, dass kein Teil Ihrer Strategie übersehen oder vernachlässigt wird.

Die richtigen Vorlagen für die Produkteinführung decken jeden Aspekt Ihrer Produkteinführung ab und erleichtern Ihnen die Vorbereitung einer neuen Version. Sie werden auch rationalisieren den Prozess auf lange Sicht mit jedem neuen Produkt oder jeder Neuauflage, die Sie planen.

Wenn Sie eine hochwertige Produktmanagementlösung für Ihr Unternehmen benötigen, ClickUp ist hier, um Ihnen zu geben, was Sie brauchen mit software für dynamisches Produktmanagement die Ihre Produkteinführungsfähigkeiten auf die nächste Stufe heben kann.

Hier finden Sie zahlreiche Vorlagen, die Ihnen bei der Planung helfen jeden Teil des Lebenszyklus Ihres Produkts zusammen mit Tausenden von Integrationen, einer unbegrenzten Anzahl von Mitgliedern und Aufgaben und vielem mehr - ohne Kosten für Sie.